Dire que l'organisation d'une collecte de fonds à des fins caritatives est une bonne idée et savoir comment l'organiser sont deux choses très différentes.

Nous pouvons dire que, chez Zeffy, nous savons comment gérer une plateforme de collecte de fonds gratuite avec gestion d'événements et billetterie en ligne, mais nous ne pouvons absolument pas prétendre savoir comment organiser un événement caritatif. C'est là qu'intervient Ally R. Potel.

‍

Dans ce webinaire, nous avons invité Ally R. Potel (que vous avez rencontrée dans notre interview : Comment organiser des événements de collecte de fonds réussis avec Ally R. Potel, organisatrice professionnelle d'événements) à répondre à quelques-unes de nos questions brûlantes et à répondre à quelques questions de nos organisations à but non lucratif.

Nous avons divisé le webinaire en sections pour vous, ou vous pouvez le regarder en entier - nous pensons vraiment qu'il vaut la peine d'être regardé ! Tanya et Ally répondent à un grand nombre de questions : Quels sont les facteurs à prendre en compte pour fixer le calendrier ? à Quelles sont les choses dont les gens sous-estiment et surestiment généralement le coût ?

Et si vous souhaitez en savoir plus sur l'organisation d'événements pour les organisations à but non lucratif, nous avons rédigé d'autres articles pour vous aider :

‍

Commençons par quelques questions sur la logistique de la planification et de la budgétisation d'un événement de collecte de fonds.

Combien de temps consacrez-vous, en moyenne, à l'organisation d'un événement et quels sont les facteurs qui entrent en ligne de compte dans l'établissement d'un calendrier ?

‍

Combien de temps à l'avance réservez-vous un lieu de réunion ? Un traiteur/restaurant ?

‍

Quels sont les principaux facteurs à prendre en compte pour planifier un budget avec précision ? (En gardant à l'esprit les réalités des frais généraux des organisations à but non lucratif).

‍

Comment déterminer la taille de l'équipe nécessaire au bon déroulement d'un événement caritatif ?

‍

Comment aidez-vous les organisations à but non lucratif avec lesquelles vous travaillez à se préparer à l'imprévu ?

‍

Quels sont les outils de planification d'événements pour les organisations à but non lucratif que vous recommandez ?

‍

‍

Passons maintenant à quelques questions sur le processus créatif de planification d'un événement de collecte de fonds.

Comment décririez-vous votre processus créatif lorsqu'il s'agit d'organiser un événement pour une organisation à but non lucratif ?

‍

Quelles sont les choses à faire et à ne pas faire en matière d'organisation d'événements pour les organisations à but non lucratif ?

‍

A suivre : quelques questions sur la manière dont les organisations à but non lucratif peuvent trouver des idées et de l'inspiration.

Quels sont les moyens amusants de mettre en valeur les sponsors ou les grands donateurs lors d'un événement ?

‍

Quels sont les moyens d'amener les gens à interagir avec la mission de l'organisation tout au long de l'événement ?

‍

Comment créer un contenu unique pour annoncer l'événement de votre association ? À quelle fréquence devez-vous publier ? Que devez-vous publier ?

‍

Quels sont les éléments d'un événement qui attirent à coup sûr les foules ?

‍

Quel type d'événement organiseriez-vous pour les organisations caritatives suivantes ? (Un brainstorming en direct !)

‍

Et quelques questions de l'auditoire :

‍

Regardez l'intégralité des questions-réponses sur l'organisation d'une collecte de fonds avec Ally R. Potel.

‍

Rencontrez Tanya !

Bonjour !

Je m'appelle Tanya et je suis Customer Success Manager chez Zeffy. Ce que je préfère dans mon travail, c'est d'entrer en contact avec les membres passionnés et dévoués des nombreuses organisations incroyables qui utilisent notre plateforme. Que ce soit par le biais de nos canaux d'assistance ou des webinaires, j'aime les aider dans leurs initiatives de collecte de fonds de toutes les manières possibles pour faire avancer leurs missions et leur impact.

‍

Merci Ally !

Comme toujours, travailler avec Ally R. Potel a été un plaisir ! Si vous souhaitez consulter FlyBerry Events ou prendre contact avec Ally, vous pouvez la joindre ici :

Site web de Flyberry. Instagram. Tik Tok.