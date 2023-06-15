Nous pouvons dire que, chez Zeffy, nous savons comment gérer une plateforme de collecte de fonds gratuite avec gestion d'événements et billetterie en ligne, mais nous ne pouvons absolument pas prétendre savoir comment organiser un événement caritatif. C'est là qu'intervient Ally R. Potel.
Dans ce webinaire, nous avons invité Ally R. Potel (que vous avez rencontrée dans notre interview : Comment organiser des événements de collecte de fonds réussis avec Ally R. Potel, organisatrice professionnelle d'événements) à répondre à quelques-unes de nos questions brûlantes et à répondre à quelques questions de nos organisations à but non lucratif.
Nous avons divisé le webinaire en sections pour vous, ou vous pouvez le regarder en entier - nous pensons vraiment qu'il vaut la peine d'être regardé ! Tanya et Ally répondent à un grand nombre de questions : Quels sont les facteurs à prendre en compte pour fixer le calendrier ? à Quelles sont les choses dont les gens sous-estiment et surestiment généralement le coût ?
Et si vous souhaitez en savoir plus sur l'organisation d'événements pour les organisations à but non lucratif, nous avons rédigé d'autres articles pour vous aider :
Bonjour !
Je m'appelle Tanya et je suis Customer Success Manager chez Zeffy. Ce que je préfère dans mon travail, c'est d'entrer en contact avec les membres passionnés et dévoués des nombreuses organisations incroyables qui utilisent notre plateforme. Que ce soit par le biais de nos canaux d'assistance ou des webinaires, j'aime les aider dans leurs initiatives de collecte de fonds de toutes les manières possibles pour faire avancer leurs missions et leur impact.
Comme toujours, travailler avec Ally R. Potel a été un plaisir ! Si vous souhaitez consulter FlyBerry Events ou prendre contact avec Ally, vous pouvez la joindre ici :
