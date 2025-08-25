Il n'est pas nécessaire de savoir distinguer un birdie d'un bogey pour organiser une excellente collecte de fonds pour le golf.

Vous avez besoin d'un plan simple, de quelques assistants fiables et d'outils qui n'empiètent pas sur vos dons.

Ce guide est destiné aux petites équipes, aux débutants et à tous ceux qui jonglent avec un million d'autres choses tout en essayant de collecter des fonds.

Comment organiser une collecte de fonds pour le golf en 10 étapes

0. Décider si un tournoi complet est nécessaire

Soyons honnêtes : vous jonglez déjà avec votre travail, trois réunions du conseil d'administration ce mois-ci et une coordinatrice des bénévoles qui vient de démissionner. La dernière chose dont vous avez besoin est d'organiser un tournoi de golf à grande échelle qui nécessite des mois de préparation alors que vous avez à peine le temps de répondre aux courriels.

La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'un tournoi de 18 trous élaboré pour recueillir des fonds importants. Certaines des collectes de fonds de golf les plus réussies que nous ayons vues sont des événements simples et peu stressants que des organisateurs très occupés peuvent organiser sans s'épuiser.

Considérez ces alternatives qui réduisent de moitié votre temps de planification :

Collecte de fonds pour le mini-golf: Louez un terrain de mini-golf local pour 2 ou 3 heures. Les familles adorent ça, les enfants peuvent participer et vous passerez plus de temps à apprécier les supporters qu'à vous préoccuper de la logistique. Durée totale de la planification : 2 à 3 semaines au lieu de 2 à 3 mois.



Événement Topgolf ou driving range: Réservez quelques baies pour une soirée. Les non-golfeurs se sentent à l'aise, il y a de la nourriture et des boissons sur place, et le site s'occupe de la majeure partie de la logistique. Parfait pour les organisateurs très occupés qui ont besoin que le site fasse le gros du travail.



Scramble de 9 trous: la moitié du temps nécessaire à un tournoi complet, mais qui ressemble à un "vrai" événement de golf. Il est plus facile de remplir les places, les frais d'inscription sont moins élevés et vous pouvez terminer à midi au lieu de passer toute la journée sur le parcours.

1. Définir un objectif pour votre collecte de fonds pour le golf

Avant de vous préoccuper des fairways et des foursomes, respirez profondément et définissez clairement votre raison d'être. Pour les petites équipes ou celles qui manquent de personnel, cette étape est cruciale. Il est facile de s'épuiser à courir après de grandes idées sans résultat précis.

Posez-vous la question :

Essayez-vous de collecter une somme d'argent spécifique ?

S'agit-il d'établir des relations avec de nouveaux donateurs ou de remercier les donateurs actuels ?

Vous souhaitez sensibiliser une communauté locale à votre cause ?

Restez simple et précis. Par exemple :

"Nous voulons collecter 10 000 dollars pour lancer notre programme d'été pour les jeunes.

"Nous voulons engager 30 nouveaux donateurs et augmenter notre base de dons mensuels.





Conseil de pro : si votre objectif est principalement la visibilité ou le renforcement de la communauté, votre événement n'a pas besoin d'être un tournoi complet de 18 trous. Une mini-journée de golf à faible coût ou même un défi de golf virtuel peuvent être tout aussi efficaces et beaucoup plus faciles à gérer.

2. Tenez compte de votre public

Votre collecte de fonds pour le golf n'a pas besoin d'attirer des golfeurs professionnels ou des sponsors pour réussir. Votre plus grand atout est la communauté que vous connaissez déjà et que vous servez.

Avant de fixer le format de votre événement, réfléchissez aux personnes qui y participeront et à ce qui rendrait l'événement amusant et accessible pour elles.

Voici quelques éléments clés à prendre en compte :

Disponibilité : Les personnes qui vous soutiennent sont-elles pour la plupart des professionnels qui travaillent et préfèrent un week-end en matinée ? Y a-t-il des retraités ou des parents de la région qui pourraient se joindre à vous pendant la semaine ?



‍Intérêtset préférences : Préfèrent-ils un jeu décontracté ou un jeu compétitif ? Aimeraient-ils un événement court et ludique (comme un mini-golf ou un scramble de 9 trous) plutôt qu'un tournoi complet de 18 trous ?



Le budget : Quel est le prix d'entrée raisonnable que votre public peut se permettre ? Une entrée basée sur les dons ou un modèle de paiement à la consommation augmenterait-elle le taux de participation ?



Inclusivité : L'événement est-il adapté aux débutants pour les personnes qui ne connaissent pas grand-chose au golf ? Existe-t-il des options accessibles aux personnes à mobilité réduite ?





Conseil de pro : vous pouvez même envoyer un petit sondage à votre liste de diffusion ou aux personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux pour leur demander à quel type d'événement ils seraient ravis d'assister. Laissez votre public participer à l'élaboration de la journée !

3. Former un comité de planification

Même une petite collecte de fonds pour le golf comporte de nombreux éléments mobiles, et en ce moment, vous vous dites probablement : " Je vais m'en occuper moi-même, c'est plus facile que de l'expliquer à quelqu'un d'autre ".

C'est ainsi que les organisateurs s'épuisent.

Vous n'avez pas besoin d'un comité d'organisation de 12 personnes avec des réunions hebdomadaires pour lesquelles personne n'a de temps. Vous avez besoin de 3 à 4 personnes qui peuvent vous décharger de tâches spécifiques et claires afin que vous puissiez dormir la nuit.

Voici comment recruter de l'aide lorsque vous êtes déjà débordé :

Commencez par les personnes qui s'intéressent déjà à votre cause. N'appelez pas des inconnus à froid - demandez au parent qui se porte toujours volontaire pour les événements de l'école, au membre du conseil d'administration qui se présente réellement, ou au donateur qui ne cesse de demander "comment puis-je aider ?".



Faites en sorte que la demande soit ridiculement spécifique : au lieu de "Peux-tu aider pour le tournoi de golf ?", essayez "Peux-tu passer 10 coups de fil à des restaurants locaux la semaine prochaine pour leur demander de faire des dons de prix ? Je vous donnerai un script et toutes les coordonnées nécessaires".



Reconnaissez leur réalité : "Je sais que vous êtes occupé, mais cela ne prendrait que deux heures au total et m'éviterait de travailler un week-end de plus".

Rôles clés à pourvoir :

Une personne chargée des détails : Réserve le lieu, s'occupe de la logistique (souvent quelqu'un qui joue au golf).

Un connecteur : Recherche de sponsors auprès d'entreprises locales

Une personne chargée des médias sociaux : Publie des mises à jour, crée des graphiques simples

Un coordinateur pour le jour J : Il arrive tôt, gère les bénévoles et vous permet de profiter pleinement de l'événement.

Script pour le recrutement : "Bonjour [Nom], j'organise une petite collecte de fonds pour le golf au profit de [cause] et honnêtement, je ne sais plus où donner de la tête en essayant de faire cela en plus de tout le reste. Seriez-vous prêt à vous charger de [tâche spécifique] ? Cela devrait prendre environ [estimation du temps] et cela me sauverait vraiment la tête".

Conseil de pro : si quelqu'un dit non, demandez-lui s'il connaît quelqu'un qui pourrait dire oui. Votre plus grand atout n'est pas votre réseau, mais le réseau de votre réseau.

4. Définissez votre budget

Avant de tomber amoureux d'un lieu de réception sophistiqué ou de vous laisser convaincre de faire des ajouts coûteux, établissez un budget de base. Il ne s'agit pas de créer une feuille de calcul à 47 onglets, mais de s'assurer que vous ne dépenserez pas accidentellement plus que ce que vous avez obtenu.

Commencez par ce qui fait peur (vos dépenses) :

Frais de parcours : 300-800 $ pour 9-18 trous (renseignez-vous sur les réductions accordées aux organisations à but non lucratif)

Location de voiturettes de golf : 20-35 $ par voiturette (parfois incluse)

Nourriture/boissons : 8-15 $ par personne (ou demander à un restaurant de sponsoriser)

Signalisation/impression : 50-150 $ (ou demander à un imprimeur local de faire un don)

Prix/cadeaux : 200-500 $ (privilégier les dons)

Assurance : 100-200 $ (vérifiez si votre police existante couvre les événements)

Il faut se rendre à l'évidence : Si vos dépenses s'élèvent à 2 000 $, vous devez recueillir au moins 3 000 $ pour que cela en vaille la peine. Ne planifiez pas un événement de 5 000 $ si vous n'avez jamais recueilli plus de 2 000 $ auparavant.

‍

Estimez ensuite ce que vous pouvez réellement rapporter :

Frais d'inscription : 20 joueurs × 75 $ = 1 500

Parrainage des trous : 5 entreprises locales × 150 $ = 750

Tombola/concours : 300-600 $ (en fonction des prix offerts)

Ventes de nourriture/boissons : 200-400

Vente aux enchères silencieuse : 500-1 200 $ (si vous avez de bons articles à offrir)

La réalité des frais dont personne ne parle : La plupart des plateformes prélèvent entre 3 et 5 % de tout ce que vous collectez. Pour un événement de 4 000 $, cela représente 120 à 200 $ qui devraient aller à vos programmes, et non aux entreprises technologiques. Ces 150 $ de frais économisés = 15 enfants nourris pendant une semaine. Avec Zeffy, vous pouvez gérer l'intégralité de votre événement gratuitement →

‍

Des mesures budgétaires intelligentes pour les petites organisations :

Demandez d'abord à bénéficier de dons : certains cours proposent des tarifs gratuits ou réduits pour les organisations à but non lucratif.

Commencez par un événement 9 trous : La moitié des frais de parcours, les mêmes opportunités de sponsoring

Concentrez-vous sur les prix offerts : Votre tombola rapporte 500 $ au lieu de coûter 200 $.

Établissez des partenariats avec des restaurants locaux : Ils offrent un service de traiteur, vous en faites la promotion - tout le monde y gagne.

Conseil de pro : prévoyez une marge de 20 % pour les coûts imprévus (vous en aurez besoin). Il est préférable de prévoir 3 200 $ et de collecter 4 000 $ que de prévoir 5 000 $ et de stresser à l'idée d'atteindre vos objectifs.

6. Obtenir des sponsors

Oubliez tout ce que vous avez entendu à propos de la recherche de grands sponsors avec des propositions fantaisistes et des réunions trimestrielles. Vous n'avez pas le temps pour cela et, franchement, les sympathisants de votre communauté locale seront plus fiables et il sera plus facile de travailler avec eux.

‍

Étape 1 : Commencez par les entreprises qui connaissent déjà votre travail :

Le café où vous prenez votre caféine du matin

Votre agent d'assurance (il est toujours à la recherche d'une visibilité communautaire)

La salle de sport, la brasserie ou le restaurant local que votre équipe fréquente déjà

Le salon de coiffure, l'atelier automobile ou le propriétaire d'une petite entreprise qui a déjà fait un don.

Étape 2 : Rendre les choses personnelles, et non corporatives :

Au lieu d'utiliser des dossiers de parrainage formels, essayez une approche simple et sincère :

*Bonjour Sarah, j'organise un petit tournoi de golf pour récolter des fonds pour [un programme spécifique, par exemple "tutorat après l'école pour les enfants de la région"]. Est-ce que [Nom de l'entreprise] serait intéressé par le parrainage d'un trou pour 100 $ ? Votre enseigne sera présente toute la journée et je ne manquerai pas de vous taguer sur les médias sociaux.

Il s'agit d'un projet assez discret, mais votre soutien serait très précieux.

Faites-moi savoir si vous voulez en discuter autour d'un café. Merci, [Votre nom]"

Étape 3 : Simplifier les niveaux de parrainage :

500 $ - Sponsor de l'événement : Logo sur tout le matériel + mention spéciale

250 $ - Commanditaire du trou : Panneau avec leur nom + mention sur les médias sociaux

100 $ - Sponsor Ami : Nom sur un petit panneau + message de remerciement

En nature : Donner de la nourriture, des prix ou des services plutôt que de l'argent.

‍

Le calcul qui compte : Chaque centaine de dollars que vous ne payez pas en frais de plateforme est une centaine de dollars de plus que vous pouvez consacrer à votre mission. C'est pourquoi les sponsors locaux qui comprennent votre travail valent mieux que des partenariats coûteux avec des entreprises qui prennent des mois à conclure.

‍

Le saviez-vous ? Vous pouvez collecter des parrainages directement via votre Zeffy sur la page de votre événement - pas de suivi de paiement gênant ou de chèques perdus. Pas de frais. Inscrivez-vous gratuitement →

‍

5. Trouver et réserver le bon terrain de golf local

Si vous optez pour un cours traditionnel, il s'agit de l'une de vos premières tâches importantes, et les places peuvent se remplir rapidement, surtout en haute saison.

‍

Pour que le budget soit respecté et que les débutants soient à l'aise :

Recherchez des parcours publics plus abordables que les clubs privés.

Renseignez-vous sur les tarifs en semaine ou les réductions pour les organisations à but non lucratif.

Envisagez une option 9 trous si un tournoi complet vous semble trop difficile.

N'excluez pas le mini-golf, les parcours d'entraînement ou même les simulateurs de golf en intérieur pour une activité amusante et différente.

‍

Avant de réserver, renseignez-vous :

Ce qui est inclus dans la location (chariots, personnel, toilettes, politique en cas de pluie)

Vous avez le droit d'apporter de la nourriture ou de vous associer à des vendeurs locaux ?

S'ils peuvent aider à l'installation, à la signalisation ou à l'assistance le jour même.

Politique d'annulation et conditions météorologiques

‍

7. Commencez à promouvoir votre événement

La promotion n'a pas besoin d'être coûteuse, mais elle doit commencer tôt et être cohérente. Faites passer le message en utilisant des canaux que vous connaissez déjà et auxquels vous faites confiance.

Commencez par :

Courriel : Envoyez 2 ou 3 courriels courts à votre liste existante. Incluez le "quoi", le "quand" et le "pourquoi c'est important". Restez décontracté et répétez le message : Jouez au golf. Collectez de l'argent. Ayez un impact.



Médias sociaux : Créez un événement sur Facebook, publiez des comptes à rebours et des photos des coulisses, et partagez de courtes vidéos ou des témoignages d'événements passés.



Le bouche à oreille : Demandez à votre conseil d'administration, à votre personnel, à vos bénévoles et à vos proches donateurs d'inviter seulement 2 ou 3 amis. Vous n'avez pas besoin de 500 personnes, mais d'une poignée de fans enthousiastes qui passeront le mot dans leurs cercles.



Promotion des sponsors : Demandez aux sponsors de partager l'événement avec leur public. Proposez-leur de leur fournir un graphique, une légende ou un modèle d'e-mail rapide qu'ils pourront utiliser.

Dépliants et documents à distribuer : Imprimez un dépliant à afficher dans les commerces locaux, les cafés ou les centres communautaires avec des codes QR qui renvoient directement à votre page d'inscription.

8. Choisir une plateforme en ligne gratuite et tout-en-un pour les organisations à but non lucratif

Imaginez : il est 6 heures du matin le jour de l'événement, et au lieu de paniquer pour savoir qui a payé et qui n'a pas payé, vous sirotez tranquillement un café pendant que le tableau de bord de Zeffy vous indique exactement qui s'est enregistré, qui doit encore de l'argent, et quelles équipes doivent être remaniées. C'est la différence entre se battre avec des feuilles de calcul et utiliser une plateforme conçue pour de vrais événements à but non lucratif.

Zeffy est la seule plateforme de billetterie événementielle sans frais conçue pour les organisations à but non lucratif - pas de frais mensuels, pas de frais par billet, pas de surprises.

Gain de temps le jour de l'événement :

Pas de confusion chez les bénévoles : Un système simple au lieu de jongler avec des feuilles de calcul, des confirmations de paiement et des notes manuscrites.

Suivi clair des inscriptions : Voir qui a payé et qui doit encore de l'argent sans avoir à parcourir de multiples outils

Coordination plus facile des bénévoles : Votre équipe d'enregistrement dispose de tout ce dont elle a besoin en un seul endroit, au lieu de gérer plusieurs listes.

Suivi post-événement :

Les reçus fiscaux sont gérés automatiquement : Plus besoin de passer votre week-end à créer manuellement des lettres de remerciement et des reçus de dons.

Nettoyer les données de contact : Exportez des informations organisées sur les participants au lieu d'essayer de déchiffrer des formulaires d'inscription manuscrits.

Prêt pour le suivi : Tous vos nouveaux contacts de supporters en un seul endroit pour votre prochaine campagne de collecte de fonds

Vous avez suffisamment de choses à planifier - ne perdez pas de temps à assembler des feuilles de calcul, des formulaires et des outils de paiement. Avec Zeffy, tout ce dont vous avez besoin pour organiser une collecte de fonds réussie pour le golf se trouve en un seul endroit, géré par un seul identifiant, sans aucun frais affectant le budget de votre mission.

La plupart des plateformes facturent 3 à 5 % de frais. Pour un événement de 5 000 $, ce sont 150 à 250 $ qui devraient aller à votre mission, et non à des entreprises technologiques.

9. Recruter des volontaires

Vous avez besoin de 4 à 6 personnes pour quelques heures, mais vos bénévoles habituels sont aussi épuisés que vous. Voici comment obtenir de l'aide sans ajouter "coordinateur des bénévoles" à votre liste de tâches déjà impossible à remplir.

La réalité de la lutte contre le bénévolat :

Votre bénévole le plus fiable vient de déménager

La moitié de votre liste ne répond pas aux SMS

L'autre moitié dira oui et vous chassera le jour de l'événement.

Vous finirez de toute façon par faire trois travaux vous-même

‍

Mettre fin au cauchemar de la gestion des volontaires :

1. Recruter pour des tranches spécifiques de 2 heures, et non pour "toute la journée"

"Possibilité d'enregistrement de 8 à 10 heures du matin (gérable)

Pas : "Peux-tu être bénévole samedi ?" (cela semble épuisant)

2. Donnez aux gens une porte de sortie facile dès le départ : "J'ai besoin de quelqu'un pour l'inscription samedi matin de 8 à 10 heures. Ce n'est pas grave si ça ne marche pas, mais faites-le moi savoir avant mercredi pour que je puisse demander à quelqu'un d'autre".

‍

3. Demandez aux personnes qui bénéficient déjà de votre travail :

Parents dont les enfants participent à vos programmes

Les membres du conseil d'administration qui ne cessent de dire "comment puis-je aider ?".

Les personnes qui ont participé à votre dernier événement et qui se sont amusées

Des rôles bénévoles simples :

‍Check-in(2 heures) : Inscrire les noms sur un écran, distribuer des badges.

Vendeur de billets de tombola (2 heures) : Se promener avec les billets, collecter l'argent

Équipe de montage (1 heure) : Déplacer les tables, accrocher une bannière, partir

Nettoyage (30 minutes) : Jeter les déchets, charger la voiture

Prévoir la possibilité que les gens se défilent :

Recruter deux personnes supplémentaires en tant que "remplaçants" qui savent qu'on n'aura peut-être pas besoin d'eux.

Gardez pour vous les tâches les plus faciles (comme prendre des photos) afin de pouvoir les abandonner si nécessaire.

Demandez à votre personne la plus fiable de procéder à l'enregistrement, car c'est la seule tâche qui ne peut pas mal tourner.

‍

La réalité du jour J : Quelqu'un ne se présentera pas. Quelqu'un arrivera avec une heure de retard. Quelqu'un posera 47 questions sur une tâche que vous avez expliquée clairement. C'est pourquoi le système d'enregistrement QR de Zeffy est à l'épreuve des bénévoles : un écran, pas besoin de formation. Même votre assistant le plus anxieux à l'égard de la technologie peut le comprendre en 30 secondes.



10. Dire merci après l'événement

Vous êtes épuisé. L'événement est terminé, vous êtes enfin rentré chez vous et la dernière chose à laquelle vous voulez penser est d'écrire des notes de remerciement. Mais la réalité est là : c'est votre stratégie de suivi qui déterminera si ces sympathisants se présenteront à votre prochain événement ou s'ils oublieront votre existence.

La bonne nouvelle ? Vous n'avez pas besoin de passer tout votre week-end à créer manuellement des reçus fiscaux et des lettres de remerciement.

Pendant que vous dormez sur vos deux oreilles, Zeffy envoie automatiquement des reçus déductibles des impôts à chaque donateur - aucunmarathon de paperasserie n 'est nécessaire pendant le week-end.

Cela signifie que vous pouvez envoyer des suivis personnalisés à vos plus grands supporters pendant que la dynamique de l'événement est encore forte, plutôt que de vous épuiser en tâches administratives alors que vous devriez célébrer votre succès.

Calendrier : Planification d'une collecte de fonds de golf à des fins caritatives en 8 à 10 semaines

10 semaines d'absence

Définir l'objectif de la collecte de fonds et le public cible

✅ Recrutez votre comité de planification

✅ Commencer à réfléchir à des lieux ou à des formats d'événements potentiels





9 semaines d'absence

✅ Fixer la date et le lieu de l'événement

✅ Définissez votre budget (dépenses + opportunités de revenus)

✅ Identifier des sponsors potentiels ou des donateurs en nature





8 semaines d'attente

✅ Créez votre page d'inscription gratuite à l'événement (utilisez Zeffy !)

✅ Commencer à solliciter des sponsors et des partenaires communautaires

✅ Rédigez vos messages promotionnels (courriels, messages sociaux, dépliants).





7 semaines à l'avance

✅ Lancez votre inscription et commencez la promotion

✅ Créer un dossier de parrainage simple ou une fiche d'information

✅ Recruter des volontaires pour le jour de l'événement





6-5 semaines d'attente

✅ Publier des informations sur l'événement chaque semaine sur les réseaux sociaux et par courrier électronique

✅ Confirmer les premiers sponsors ou dons

Commander les fournitures nécessaires (signalisation, prix, billets de tombola)





4 semaines à l'avance

✅ Revoir le budget et le nombre d'inscriptions

✅ Maintenir une promotion régulière et des annonces de sponsors

✅ Commencer à planifier la logistique du jour de l'événement (flux d'enregistrement, besoins d'installation)





3 semaines à l'avance

Envoyez un rappel à votre liste d'adresses électroniques et affichez les dates limites de réception des RSVP.

Confirmer les volontaires et répartir les rôles

✅ Commencer à rédiger les messages de remerciement et la signalisation du jour J





2 semaines à l'avance

✅ Passez en revue votre plan d'installation avec votre équipe

✅ Finaliser l'emploi du temps, les fournitures et le matériel imprimé

✅ Confirmer le service de restauration, le cas échéant





1 semaine d'avance

Envoyer des rappels aux participants, aux bénévoles et aux sponsors.

✅ Assembler les paquets de bienvenue, les articles de tombola et la signalisation

✅ Confirmer tous les rôles et procéder à une dernière vérification de l'offre





Le jour précédent

Chargez votre voiture, préparez la signalisation et chargez vos appareils.

✅ Envoyer un dernier texte ou un dernier courriel aux volontaires

Reposez-vous, vous l'avez bien mérité !





Jour de l'événement

✅ Arriver tôt et s'installer

Gardez une copie de votre liste d'invités et des informations relatives à l'inscription à portée de main.

Prenez des photos, remerciez vos participants et amusez-vous !





Après l'événement (1 à 3 jours plus tard)

Envoyer des courriels de remerciement aux participants, aux sponsors et aux bénévoles

✅ Partager des photos et des moments forts sur les médias sociaux

Enregistrez ce qui a fonctionné et ce que vous changerez la prochaine fois.



Comment le McGowan Charity Golf Classic a récolté 153 000 $ avec 0 $ de frais grâce à Zeffy

L'organisation d'une collecte de fonds de golf réussie ne nécessite pas une équipe à plein temps ou un budget pour des outils technologiques - il suffit de demander à la Fondation McGowan.

‍

Leur tournoi de golf annuel de bienfaisance permet de récolter régulièrement six chiffres pour soutenir la recherche sur le syndrome de Down et les programmes de santé mentale. Pour leur 21e année d'existence, ils avaient besoin d'un moyen de :

Proposer une billetterie complexe (par exemple : foursomes, sponsors de départ, forfaits platine à 15 000 dollars).

Faciliter l'enregistrement et le paiement

Éviter que les frais de plateforme n'amputent leurs dons

‍

Ils ont utilisé la plateforme 100% gratuite de Zeffy pour créer leur page d'événement, proposer plusieurs types de billets, collecter des parrainages et émettre des reçus fiscaux, le tout sans avoir besoin d'aide supplémentaire ou de logiciel coûteux.

Les résultats ? 153 000 dollars collectés, 7 655 dollars économisés en frais et aucun coût d'utilisation de Zeffy.

‍

20+ meilleures idées de collecte de fonds pour les tournois de golf

Articles achetables

1. Marchandises de marque

À qui s'adresser ? Sérigraphe local, atelier de broderie ou magasin d'articles de sport.

Temps d'installation : 2 heures à coordonner avec l'imprimante

Les gens aiment soutenir votre cause avec quelque chose de tangible qu'ils peuvent réellement utiliser, et les préventes sur votre page d'événement garantissent des revenus avant même le début de la journée.

Comment procéder : Établissez un partenariat avec un fournisseur pour créer des articles personnalisés portant votre logo et le nom du club de golf. Pensez à des balles de golf, des serviettes, des chemises, des chaussettes et des chapeaux. Ensuite, créez une section de marchandises en utilisant les outils de commerce électronique de Zeffy et créez des listes de produits simples avec des photos et des tailles pour que les supporters puissent les acheter avant l'événement, pendant ou après.

2. Nourriture et boissons

À qui s'adresser ? La brasserie, le café ou l'épicerie du coin.

Temps de préparation : 1 heure pour approvisionner le chariot et informer les volontaires.

Demandez à une entreprise locale de sponsoriser une voiturette de golf portant son logo et remplie de boissons, d'en-cas et de barres énergétiques que les bénévoles conduisent sur le parcours tout au long de la journée. Les golfeurs apprécient de pouvoir prendre une boisson fraîche au trou n° 7 au lieu d'attendre le clubhouse, et vous appréciez le bénéfice de 3 à 5 dollars par article qui s'accumule rapidement sur 18 trous.

Comment procéder : Utilisez l'application Tap-to-Pay de Zeffy sur un téléphone ou une tablette pour que les bénévoles des chariots puissent accepter les cartes de crédit sur le parcours. Plus besoin de monnaie exacte ou de reconnaissance de dette - il suffit d'appuyer sur la carte et de continuer à avancer. Mettez en place une tarification simple (3 $ pour l'eau, 5 $ pour la bière) et suivez les ventes en temps réel.

‍

3. Séances de photos

À qui s'adresser ? Un photographe local ou un étudiant en photographie

Temps de montage : 30 minutes pour la mise en place de la toile de fond

Installez une zone photo simple au clubhouse avec votre bannière et quelques accessoires sur le thème du golf, puis proposez des photos prises par téléphone par des bénévoles pour 10 $ ou des photos imprimées pour 20 $. Cette formule fonctionne particulièrement bien pour les événements familiaux.

Comment procéder : Créez un "forfait photo" dans votre système d'inscription à l'événement Zeffy pour que les gens puissent payer à l'avance, ou utilisez l'application Tap-to-Pay pour les achats sur place. Envoyez les photos par e-mail directement aux clients en utilisant les informations de contact déjà saisies dans votre système d'inscription.

‍

4. Stage de golf

Qui demander : Professionnel du terrain de golf

Temps de préparation : 5 minutes pour coordonner le chronométrage

Proposez une leçon de groupe de 30 minutes avec le pro du parcours avant le début du tournoi pour un supplément de 25 $ par personne, créant ainsi une valeur parfaite pour les débutants nerveux qui veulent quelques conseils rapides avant de jouer devant d'autres personnes. Le professionnel gagne de l'argent supplémentaire pour un minimum de temps, les participants se sentent plus confiants et vous ajoutez des revenus faciles sans frais généraux ou complexité supplémentaire.

Comment procéder : Ajoutez le stage comme option d'inscription dans Zeffy, en limitant automatiquement le nombre de places pour maintenir la qualité de l'enseignement (en général, 8 à 12 personnes maximum). Envoyez des courriels de rappel aux participants du stage pour leur indiquer l'horaire et ce qu'ils doivent apporter, et envisagez de proposer des sessions pour débutants et intermédiaires si vous avez suffisamment d'intérêt et si le professionnel est disponible pour une période prolongée.

5. Vendre des mulligans (chances supplémentaires de rejouer un coup)

À qui demander : à personne - il s'agit d'un pur profit

Temps de préparation : 15 minutes pour imprimer des cartes simples

Vendez des "cartes mulligan" au moment de l'inscription au prix de 20 dollars, qui donnent aux joueurs quatre coups supplémentaires à utiliser tout au long de la partie, puis placez des bénévoles aux trous difficiles pour vendre des mulligans individuels au prix de 10 dollars chacun. La beauté de cette collecte de fonds réside dans le fait qu'il n'y a pas de frais généraux.

Comment procéder : Ajoutez les cartes mulligan comme module d'inscription dans Zeffy, puis utilisez l' application Tap-to-Pay pour les ventes individuelles de mulligan sur le parcours. Vos bénévoles peuvent rapidement charger 10 $ et faire avancer le jeu sans avoir à se battre avec de l'argent liquide ou des lecteurs de cartes de crédit.

Concours

6. Un thon de golf, c'est-à-dire un engagement par trou, birdie, par, swing, etc.

Qui demander : les participants doivent recruter leurs propres sponsors

Durée de mise en place : 2 semaines pour la sensibilisation des participants et la mise en place.

Transformez votre collecte de fonds pour le golf en une campagne d'égal à égal où les participants recueillent des promesses de dons en fonction de leurs performances - dollars par trou terminé, birdies réalisés, pars atteints, ou même nombre total de swings effectués.

Comment procéder : Créez des pages individuelles de collecte de fonds par l'intermédiaire de Zeffy, où chaque participant peut partager ses objectifs de golf-a-thon et recueillir des promesses de dons en ligne. Les participants envoient leurs liens personnels de collecte de fonds à leurs réseaux, et Zeffy suit automatiquement les promesses de dons basées sur la performance et traite les paiements une fois que vous avez saisi les scores finaux. Utilisez le système d'inscription à l'événement de Zeffy pour suivre les engagements de chaque joueur et envoyer des mises à jour post-événement à tous les supporters avec les résultats finaux et des messages de remerciement.

‍

7. Concours du plus long trajet

Qui demander : le pro shop du terrain de golf ou le magasin de golf local

Temps d'installation : 5 minutes pour mettre en place la zone de mesure

Choisissez un trou dont le fairway est dégagé et faites payer 10 dollars pour chaque tentative du plus long drive, en utilisant un simple ruban à mesurer ou des marqueurs de distance que le parcours a déjà mis en place. Le gagnant reçoit un prix, par exemple une leçon de golf gratuite, un nouveau driver ou une carte-cadeau pour le pro-shop.

Comment procéder : Mettez en place la course la plus longue en tant qu'option facultative lors de l'inscription à Zeffy pour 10 $, ou collectez les paiements sur place à l'aide de Tap-to-Pay. Tenez un classement simple sur votre téléphone et annoncez le gagnant pendant la cérémonie de remise des prix en utilisant la liste des contacts de vos participants.

‍

8. Défi de golf rapide

A qui s'adresser : au terrain de golf pour obtenir l'autorisation et coordonner le chronométrage

Temps d'installation : 15 minutes pour mettre en place le système de chronométrage et les règles.

Combinez le golf et la forme physique en mettant les joueurs au défi de terminer un certain nombre de trous dans le temps le plus court possible sans trop sacrifier la précision. Faites payer de 15 à 25 dollars aux participants pour qu'ils tentent cette version énergique du golf traditionnel, et offrez des prix pour le temps de parcours le plus rapide.

Comment procéder : Utilisez Zeffy pour collecter des inscriptions au speed golf lors de l'inscription, avec des règles claires sur les pénalités de score pour les balles perdues ou les coups excessifs. Suivez les temps à l'aide de simples chronomètres de téléphone et publiez des mises à jour en direct sur les médias sociaux pour susciter l'enthousiasme. Attribuez des prix pour le meilleur temps global et le meilleur temps avec un score inférieur à un certain seuil (comme 90 ou 100) pour que le jeu reste compétitif mais équitable.

‍

9. Concours de trou en un

Qui demander ? Le concessionnaire automobile local, l'agent de voyage ou le sponsor principal

Temps de préparation : 10 minutes pour coordonner avec le cours

Choisissez un trou de type par-3 et offrez un prix important, tel qu'une escapade d'un week-end, une location de voiture ou une carte-cadeau de grande valeur, à quiconque réalisera un trou en un, en faisant payer un droit d'entrée de 20 dollars pour tenter ce coup unique.

Comment procéder : Ajoutez le défi du trou d'un coup en tant qu'option d'inscription à 20 $ dans Zeffy, puis utilisez votre liste de participants pour savoir qui a participé. Si quelqu'un réussit, vous aurez ses coordonnées à portée de main pour coordonner immédiatement les prix et la couverture médiatique.

‍

A qui s'adresser ? Magasin d'équipement de golf local

Temps de préparation : 5 minutes pour marquer les points de mesure

Choisissez un trou de type par-3 et faites payer 10 $ aux joueurs pour qu'ils se disputent la balle la plus proche du drapeau, en mesurant la distance entre le drapeau et chaque balle tout au long de la journée. Le gagnant reçoit du matériel de golf, des leçons ou un bon d'achat.

Comment procéder : Cochez la case "Closest-to-Pin" lors de l'inscription à Zeffy, puis suivez les mesures sur votre téléphone ou votre tablette. Utilisez vos données d'inscription pour contacter le gagnant immédiatement après la manche et organiser la livraison du prix.

11. Concours de putting

A qui s'adresser : au terrain de golf pour l'accès au green et au magasin local pour les prix

Temps de préparation : 10 minutes pour mettre en place un putt stimulant.

Préparez un putt difficile sur le green d'entraînement - peut-être 20 pieds avec une légère cassure - et faites payer 5 $ par tentative à tous ceux qui veulent essayer de l'enfoncer pour gagner un prix. C'est un excellent moyen de s'échauffer avant le début de la partie ou de se divertir lors de l'inscription.

Comment procéder : Acceptez les paiements de 5 $ à l'aide de l'application Tap-to-Pay de Zeffy, directement sur le vert d'exercice. Gardez une liste simple des gagnants sur votre téléphone et annoncez les résultats lors de la réunion d'après parcours, lorsque tout le monde est déjà rassemblé.

12. Battre le champion ou le pro

Qui demander : Professionnel du golf

Temps d'installation : 5 minutes à coordonner avec le professionnel

Demandez au professionnel du parcours de jouer un trou spécifique en début de journée et d'afficher son score, puis laissez les joueurs payer 15 dollars pour essayer de battre ce score sur le même trou au cours de leur parcours. Toute personne qui bat le score du professionnel gagne un prix, comme une leçon gratuite ou des articles de golf, ce qui donne aux joueurs amateurs un objectif concret et une histoire à raconter par la suite.

Comment procéder : Collectez les 15 $ par le biais de l'inscription Zeffy ou sur place avec Tap-to-Pay. Publiez le score du pro sur les médias sociaux et suivez les challengers tout au long de la journée à l'aide de votre système d'inscription pour identifier les gagnants.

13. Cibler le golf

A qui s'adresser ? Un magasin à un dollar pour les cibles, un champ de tir pour les dons de seaux

Temps de préparation : 15 minutes pour préparer les cibles

Installez des hula hoops, des seaux ou des cibles gonflables à différentes distances sur le practice, puis faites payer 5 dollars pour un seau de 10 balles avec de petits prix pour atteindre des cibles spécifiques. Les différentes cibles peuvent avoir des valeurs de points différentes en fonction de leur difficulté, ce qui crée de multiples façons de gagner et incite les gens à essayer jusqu'à ce qu'ils touchent quelque chose.

Comment procéder : Placez un bénévole équipé de l'application Tap-to-Pay de Zeffy sur le terrain de golf pour collecter les paiements de 5 $ et distribuer les cartes de pointage. La distribution des prix doit rester simple, avec de petits articles que les gagnants peuvent réclamer immédiatement.

Tombolas et ventes aux enchères

14. Vente aux enchères de caddies célèbres

Qui demander : le maire, le directeur de l'école, un entraîneur local populaire ou un DJ à la radio

Temps de mise en place : 1 semaine pour le recrutement et la coordination

Mettez aux enchères des personnalités locales pour qu'elles jouent le rôle de caddie pour le quatuor le plus offrant, la "célébrité" portant les clubs, prodiguant des encouragements et assurant le divertissement pendant quatre heures.

Comment procéder : Organisez la vente aux enchères via la plateforme Zeffy en décrivant clairement chaque célébrité et ce qu'elle apporte à l'expérience. Recueillez automatiquement les offres gagnantes et utilisez vos données d'inscription pour coordonner les gagnants et leurs caddies de célébrités avant le jour de l'événement.

‍

15. Vente aux enchères silencieuse de charité

A qui s'adresser ? Restaurants, spas et prestataires de services que vous fréquentez déjà

Temps d'installation : 2 heures pour installer le présentoir et les feuilles d'appel d'offres

Privilégiez 10 à 15 articles provenant d'entreprises locales plutôt que d'essayer d'obtenir des marchandises coûteuses données, en vous concentrant sur des choses telles que des cartes-cadeaux de restaurant, des services de spa, de nettoyage de maison, d'entretien de pelouse ou de travaux d'homme à tout faire, que les gens utilisent réellement.

Comment procéder : Créez une simple vente aux enchères en ligne à l'aide de la plateforme Zeffy, où les gens peuvent enchérir depuis leur téléphone tout au long de la journée. Envoyez des demandes de paiement automatisées aux enchérisseurs gagnants et utilisez votre liste de contacts d'inscription pour faciliter le suivi et la coordination des prix.

16. Tombola 50/50

Qui demander : des volontaires pour vendre des billets tout au long de la journée

Temps de préparation : 5 minutes pour organiser la vente des billets

Vendez des billets de tombola 50/50 tout au long de la journée, la moitié de l'argent allant au gagnant et l'autre moitié à votre cause, créant ainsi une belle simplicité où plus vous vendez de billets, plus le prix augmente.

Comment procéder : Utilisez l'application Tap-to-Pay de Zeffy pour la vente de billets tout au long de l'événement, en suivant automatiquement le total des ventes afin de savoir exactement combien le gagnant reçoit. Annoncez la taille croissante de la cagnotte sur les médias sociaux pendant l'événement pour susciter l'enthousiasme.

‍

17. Une chute de balle de golf classique (balle d'hélicoptère).

Qui demander : Quincaillerie pour les balles numérotées

Temps de préparation : 30 minutes pour organiser et marquer la zone de dépôt

Vendez des balles de golf numérotées au prix de 10 à 20 dollars chacune, puis lâchez-les toutes en même temps du balcon du clubhouse, d'une échelle ou même en louant un drone pour créer un spectacle amusant qui rassemblera tout le monde. La balle qui atterrit le plus près d'une cible gagne un prix.

Comment procéder : Vendez des balles numérotées par le biais de l'inscription Zeffy et suivez les ventes avec Tap-to-Pay pendant l'événement. Utilisez votre système d'inscription pour contacter immédiatement les gagnants et coordonner la remise des prix pendant que l'excitation est encore palpable.

18. Bingo de golf

Qui demander : Personne n'est nécessaire

Temps de préparation : 1 heure pour la conception et l'impression des cartes

Créez des cartes de bingo avec des réalisations liées au golf telles que "premier birdie", "la balle tombe dans l'eau", "commande une bière avant 10 heures du matin" ou "perd une balle dans les bois", puis vendez les cartes au prix de 10 $ chacune.

Comment procéder : Vendez des cartes de bingo comme complément d'inscription par l'intermédiaire de Zeffy, puis utilisez Tap-to-Pay pour les achats de dernière minute. Suivez les gagnants en leur demandant d'envoyer par SMS une photo de leur carte remplie à un numéro désigné, ce qui rend la vérification simple et instantanée.

Parrainages

En proposant différents niveaux de parrainage à des entreprises locales ou à des particuliers, vous aidez votre association à collecter des fonds tout en faisant passer le message.

Vos forfaits peuvent inclure des parrainages pour des trous, des événements ou des activités spécifiques pendant le tournoi.

19. Trous dédiés

A qui s'adresser ? Les commerces locaux où vous faites régulièrement vos achats

Temps de préparation : 2 heures pour créer et placer les panneaux

Vendez des parrainages de trous au prix de 100 à 250 dollars chacun aux entreprises locales qui souhaitent bénéficier d'une visibilité au sein de la communauté, en créant de simples panneaux portant le logo du sponsor à placer sur les départs tout au long du parcours. Incluez la reconnaissance des sponsors dans vos documents d'inscription et vos messages sur les médias sociaux, et concentrez-vous sur les entreprises qui connaissent déjà votre organisation, comme votre agent d'assurance, votre restaurant préféré, votre banque locale ou le dentiste de votre famille.

Comment procéder : Créez des packages de sponsoring dans Zeffy avec des livrables et des prix clairs, puis générez automatiquement des reçus déductibles des impôts pour les entreprises sponsors. Utilisez votre plateforme pour envoyer des messages de remerciement aux sponsors avec des photos de l'événement et des mesures d'impact.

20. Sponsorisation d'une voiturette de golf

À qui s'adresser : concessionnaires automobiles, agents immobiliers ou agences d'assurance

Temps d'installation : 30 minutes pour fixer la signalisation

Trouver un sponsor majeur qui apposera son logo sur chaque voiturette de golf de la journée, ce qui lui donnera une visibilité maximale puisque les joueurs passent 4 à 5 heures dans les voiturettes tandis que les autres golfeurs voient la marque tout autour du parcours.

Comment procéder : Traitez les paiements de parrainage par panier via Zeffy avec génération automatique de reçus, puis utilisez la page de votre événement pour mettre en valeur le soutien du sponsor et le taguer dans les posts des médias sociaux pendant l'événement.

21. Défilé de voiturettes de golf

Qui demander : Quincaillerie ou magasin de fournitures de fête pour le matériel de décoration

Temps de préparation : 30 minutes pour organiser les fournitures et le jugement

Faire payer aux équipes un supplément de 25 dollars pour participer à un concours de décoration de chariots à l'aide de matériaux fournis, en leur donnant 30 minutes avant le tour pour faire preuve de créativité avant de défiler devant les spectateurs pendant le déjeuner pour le vote de la communauté. Offrez des prix pour les décorations les plus créatives, les plus drôles et le meilleur thème.

Comment procéder : Incluez la décoration de chariots dans Zeffy en tant qu'option d'inscription, puis utilisez votre plateforme pour recueillir des votes par le biais d'un simple sondage en ligne auquel les spectateurs peuvent accéder à l'aide de leur téléphone pendant le défilé.

22. Sponsor du chariot à boissons

À qui s'adresser ? Brasserie locale, distributeur de vin ou entreprise de boissons

Temps d'installation : 1 heure pour coordonner l'image de marque et les bénévoles

Demandez à une brasserie ou à une entreprise de boissons de parrainer votre chariot de boissons avec leurs produits, des glacières de marque et peut-être même des chemises personnalisées pour les bénévoles, créant ainsi une apparence professionnelle qui profite aux deux organisations. Ils fournissent les boissons à prix coûtant ou gratuitement, et vous les vendez au prix normal, les recettes allant à votre cause, tandis que le sponsor associe sa marque à un événement communautaire amusant.

Comment procéder : Utilisez Zeffy pour gérer les accords de parrainage de boissons et suivre les ventes par le biais de l'application Tap-to-Pay, en fournissant aux sponsors des données en temps réel sur la popularité et la portée de leur produit pendant l'événement.

‍

Faites de votre tournoi de golf un succès grâce à Zeffy

Organiser un tournoi de golf pour collecter des fonds peut sembler difficile, mais avec les bons outils (et les bonnes personnes), c'est simple et facile. Que vous ralliiez 20 amis à un 9 trous local ou que vous vous lanciez à fond dans le sponsoring de trous et les tirages au sort, Zeffy est là pour faire en sorte que chaque dollar - et chaque swing - compte.





Des heures de départ aux reçus fiscaux, Zeffy s'occupe des détails pour que vous puissiez rester concentré sur votre mission :

Une seule connexion : Tout est regroupé en un seul endroit - inscription, paiements, listes de participants, outils d'enregistrement. Pas besoin de jongler entre cinq plateformes différentes pendant que vous essayez de dîner.



Aucune courbe d'apprentissage : Si vous savez envoyer un courrier électronique, vous pouvez configurer la page de votre événement. Pas de tutoriels, pas d'appels d'intégration, pas de découverte de fonctionnalités cachées deux jours avant l'événement.



En fait, il n'y a pas de frais : Lorsque les frais de plateforme absorbent 3 à 5 % de vos dons, ce n'est pas seulement ennuyeux - c'est de l'argent qui aurait pu nourrir des familles ou financer des programmes. 2 500 dollars collectés signifient 2 500 dollars pour votre mission, et non 2 350 dollars après déduction des frais.



Enregistrement à l'épreuve des bénévoles : votre équipe d'enregistrement n'a pas besoin d'être formée. Ils scannent un code QR, voient une coche verte et distribuent des étiquettes nominatives. Même le bénévole le plus réticent à l'égard de la technologie peut s'en charger.



Une tranquillité d'esprit après l'événement : Envoi automatique de reçus fiscaux. Des listes de contacts propres pour les futures collectes de fonds. Pas de week-end consacré à des tâches administratives que vous ne devriez pas avoir à faire.





En résumé : Vous avez déjà suffisamment de pain sur la planche. Ne perdez pas de temps à apprendre de nouveaux outils, à payer des frais inutiles ou à expliquer aux bénévoles comment trois systèmes différents fonctionnent ensemble. Zeffy s'occupe de la technique pour que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous faites le mieux : créer une communauté et collecter des fonds pour votre cause.

FAQ

Dois-je être un golfeur pour organiser une collecte de fonds sur le golf ? Non, vous n'avez pas besoin d'expérience en golf pour organiser une collecte de fonds réussie. Vous n'êtes pas en train d'organiser The Masters - vous êtes en train de créer un événement amusant et social pour collecter des fonds pour votre cause. Concentrez-vous sur la logistique, l'établissement de partenariats avec les terrains de golf locaux et la création d'une atmosphère détendue où tout le monde se sentira le bienvenu.

Votre rôle est de coordonner l'événement, pas d'enseigner le golf, alors concentrez-vous sur ce que vous faites le mieux : organiser des gens et collecter des fonds pour votre mission.

Que faire si je n'ai que 20 joueurs pour mon tournoi de golf de bienfaisance ? Vingt joueurs, c'est plus qu'il n'en faut pour organiser une collecte de fonds réussie. Vous pouvez collecter des fonds grâce aux droits d'entrée des joueurs, obtenir quelques petits sponsors locaux, ajouter une tombola ou une station de dons au clubhouse, et maintenir vos coûts à un niveau bas tout en générant des fonds significatifs et en gagnant de nouveaux partisans.

Commencez modestement et veillez à ce que l'atmosphère soit détendue tout en vous concentrant sur la création d'une communauté. De nombreuses petites organisations parviennent à collecter entre 1 000 et 5 000 dollars avec seulement quelques foursomes et des compléments de collecte de fonds intelligents tels que des concours ou des ventes aux enchères silencieuses.

Quel est le montant réaliste que je peux collecter lors d'un tournoi de golf de bienfaisance ? Votre potentiel de collecte de fonds dépend du format de votre événement et de vos efforts de promotion, mais voici des fourchettes réalistes : un tournoi de 9 trous avec 20 à 40 joueurs permet généralement de collecter entre 1 500 et 5 000 dollars, tandis qu'une collecte de fonds par mini-golf avec des familles et des enfants peut rapporter entre 500 et 3 000 dollars. Les tournois de topgolf ou de practice rapportent souvent entre 2 000 et 6 000 dollars en raison de leur attrait pour les non-golfeurs.

N'oubliez pas que les ajouts tels que les tombolas, les billets de boisson, les parrainages de trous et les concours peuvent facilement doubler vos recettes de base provenant des seuls droits d'entrée.

Et si je n'ai pas le temps d'apprendre de nouveaux outils pour organiser une collecte de fonds pour le golf ? Vous n'avez pas besoin d'être un expert en technologie pour organiser avec succès une collecte de fonds pour le golf. Zeffy propose une plateforme entièrement gratuite pour les organisations à but non lucratif qui comprend des outils de billetterie et d'inscription, aucun frais de plateforme ou de transaction, des formulaires de dons et des pages d'événements intégrés, ainsi que la génération automatique de reçus, le tout sans nécessiter de connaissances techniques.

Au lieu de jongler avec de multiples outils tels que des feuilles de calcul, Eventbrite et des processeurs de paiement distincts, vous obtenez tout en une seule connexion simple qui gère automatiquement les inscriptions, les paiements et la gestion des donateurs.

