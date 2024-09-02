Lorsqu'il s'agit de collecter des fonds pour les écoles et les bibliothèques, il n'y a pas beaucoup d'activités éducatives qui s'adressent à un large éventail de personnes, d'âges, de goûts, etc. En fait, il n'y en a peut-être qu'une seule : le Marathon de lecture.

Nous avons pensé approfondir ce qu'est un Marathon de lecture, ce qu'il faut faire pour en organiser un, et suggérer quelques plateformes de collecte de fonds pour les écoles qui sont idéales pour organiser votre prochain Marathon de lecture.

Qu'est-ce qu'un "Read A Thon" ?

Un Marathon de lecture est un événement de collecte de fonds entre pairs qui encourage les gens (souvent des enfants ou des étudiants) à lire autant de livres ou de pages qu'ils le peuvent dans un certain laps de temps, à suivre leurs progrès de lecture et à collecter des dons. (Le Swim-A-Thon, le Write-A-Thon, le Dance-A-Thon et même le Cook-A-Thon sont d'autres collectes de fonds populaires qui suivent le même format).

Les "Read-A-Thons" sont des campagnes de collecte de fonds entre pairs, généralement organisées par des établissements d'enseignement ou des bibliothèques afin d'encourager les élèves à lire, de les sensibiliser à l'importance de l'alphabétisation et de collecter des fonds pour une cause particulière.

Comment fonctionne une collecte de fonds A-Thon ?

Dans le cadre des salons de lecture, les participants (les lecteurs) se fixent des objectifs de lecture, suivent leurs progrès et demandent aux donateurs et aux sponsors de s'engager à verser de l'argent en fonction du nombre de livres lus, de pages tournées ou d'heures consacrées à la lecture.

Les salons de lecture se composent généralement de six parties :

1. Les participants : Les lecteurs de tous âges, qu'il s'agisse d'étudiants, de passionnés de livres ou de membres de la communauté, peuvent participer à leur propre Marathon de lecture.

2. Les objectifs de votre association : Votre association doit fixer des niveaux de lecture et demander aux participants de fixer leurs objectifs de lecture en fonction de ces niveaux. Les objectifs de lecture peuvent inclure le nombre de livres à lire, le nombre de pages ou le temps passé à lire.

3. Trouver des donateurs ou des sponsors : Les participants recherchent souvent des sponsors, qui peuvent être des particuliers ou des entreprises prêts à faire un don pour chaque livre lu, chaque page tournée ou chaque heure passée à lire.

4. La lecture proprement dite : Le Lire-A-Thon proprement dit se déroule normalement sur une durée déterminée. Cela peut aller d'une journée à plusieurs semaines.

5. Les étudiants recueillent des promesses de dons : Pendant que vos lecteurs lisent, ils collectent des fonds en recueillant des dons et des promesses de dons auprès de donateurs et de sponsors. Pour les encourager davantage, en particulier les jeunes lecteurs, les organisations à but non lucratif qui organisent un Marathon de lecture offrent souvent des récompenses lorsque certains niveaux sont atteints (nombre de pages, montants collectés, etc.). (Nombre de pages, montants collectés, etc.)

6. L'engagement de l'ensemble de la communauté : Les marathons de lecture réussis incluent souvent des événements locaux et collectifs (séances de lecture en groupe, clubs de lecture, échange de livres, soirée pizza, etc.) pour encourager les enfants à lire davantage, collecter plus d'argent pour votre école et faire passer le message.

10 étapes pour organiser un Marathon de lecture.

Un Lire-A-Thon typique est assez simple à organiser et à gérer, surtout avec tous les outils mis à la disposition des organisations à but non lucratif, comme la solution de campagne peer-to-peer de Zeffy.

Voici un aperçu des étapes de l'organisation de votre Marathon de lecture :

1. Définissez les objectifs et les buts de collecte de fonds de votre Marathon de lecture.

Commencez à planifier votre campagne de collecte de fonds "read a thon" en vous asseyant et en décidant de ce que vous voulez que vos "read a thons" accomplissent.

Quel sera l'objectif de votre collecte de fonds pour le Marathon de lecture ? Inciter les élèves à commencer à lire, collecter des fonds pour une cause ou une école spécifique, attirer de nouveaux donateurs, ou tout cela à la fois ?

Identifiez votre public cible : les étudiants, un groupe communautaire ou le grand public.

Déterminez votre (vos) objectif(s) de collecte de fonds. Quel est le montant que votre école ou votre bibliothèque doit collecter ?

2. Fixez la date et le calendrier de votre Marathon de lecture.

Choisissez une date de début et de fin pour votre Marathon de lecture. Cela peut varier en fonction de vos objectifs, mais vous pouvez organiser un Marathon de lecture qui dure un jour, une semaine ou même un mois.

3. Fixez les objectifs de lecture de votre Marathon de lecture.

Définissez les objectifs que les lecteurs doivent atteindre pendant le Marathon de lecture. Vous pouvez définir différents niveaux avec des récompenses appropriées, des activités amusantes, des objectifs de groupe, etc.

Par exemple, si votre association représente une école, vous pouvez encourager la lecture régulière :

Offrir aux classes une fête en pyjama lorsqu'elles atteignent un certain niveau de lecture.

Offrir aux lecteurs individuels un laissez-passer pour les devoirs lorsqu'ils ont lu un certain nombre de pages.

Réserver des heures de cours pour permettre à un plus grand nombre d'élèves de lire des livres.

Récompenser le niveau scolaire de votre école élémentaire qui a le plus grand nombre de participants.

4. Créer une liste de lecture pour inciter les lecteurs à lire.

L'inclusion d'une liste de livres ou de supports de lecture recommandés peut réellement inspirer les lecteurs et les maintenir engagés. Vous pouvez choisir des livres qui conviennent à votre public cible ou qui renseignent les lecteurs sur votre cause.

Pour accroître la participation et inciter les amis et la famille à s'impliquer, vous pouvez organiser des sorties à la bibliothèque ou un échange de livres à l'école afin que les élèves puissent partager les livres qu'ils aiment.

5. Inscrivez les lecteurs et faites la promotion de votre Marathon de lecture.

Créez un processus d'inscription pour que les lecteurs puissent s'inscrire à votre Marathon de lecture et encouragez les participants à fixer leurs propres objectifs.

Utilisez les médias sociaux, des affiches, votre lettre d'information électronique et d'autres supports promotionnels pour susciter l'intérêt et faire passer le message.

Par exemple, si vous organisez un Lire-A-Thon au profit de votre bibliothèque locale, vous pouvez en faire la promotion sur les médias sociaux, créer des marque-pages personnalisés, organiser des séances de lecture, créer une table de livres "recommandés par", encourager les parents, les enseignants et les écoles à s'impliquer, etc.

6. Récompenser les lecteurs par des prix et des incitations.

Offrir des prix ou des incitations aux lecteurs qui atteignent leurs objectifs de lecture ou qui collectent un montant important de fonds peut être un excellent moyen d'inciter les élèves, les membres de leur famille et les enseignants à demander aux donateurs et aux parrains de s'engager.

En planifiant cette activité à l'avance, vous vous assurez d'avoir suffisamment de prix et d'incitations et vous avez le temps de demander aux entreprises locales et aux membres de la communauté de faire don de prix. Nous avons trouvé quelques idées pour vous aider à mener à bien votre collecte de fonds :

Excursions sur le terrain.

Une soirée pizza.

Une journée pyjama pour tout un niveau scolaire.

Une journée d'activités en plein air.

7. Suivez les progrès de vos lecteurs.

Assurez-vous que les participants suivent leurs progrès en matière de lecture à l'aide de carnets de lecture physiques, de modèles de lecture-a-thon ou d'une plateforme en ligne. Le suivi des progrès est non seulement essentiel pour comprendre les résultats, mais c'est aussi un excellent moyen de maintenir l'enthousiasme des élèves et d'encourager leur engagement général.

Nous apprécions la plateforme gratuite de collecte de fonds de pair à pair Zeffy qui vous permet de créer vos propres pages de collecte de fonds, mais nous vous recommandons également d'autres options ci-dessous.

6. Commencez à collecter des fonds.

Les lecteurs peuvent demander des dons aux donateurs, aux parents, aux amis et aux voisins en fonction du nombre de livres lus, des pages tournées ou du temps passé à lire.

Veillez à inclure quelques lignes directrices pour la collecte de fonds, telles qu'un minimum suggéré par page ou par livre ou une option forfaitaire, et peut-être même un événement pour encourager les dons et augmenter votre chiffre d'affaires.

7. Faites participer votre communauté à un événement de collecte de fonds pour augmenter les dons.

Si vous avez le temps et l'énergie nécessaires, c'est une bonne idée d'organiser des événements pendant le Marathon de lecture. Vous pouvez organiser des discussions sur les livres, des clubs de lecture, des périodes de lecture en classe, une soirée vin et livre, etc. Tout ce qu'il faut pour encourager la famille et les amis à donner davantage.

8. Tenir les lecteurs, les parents, les étudiants et les enseignants informés.

Informez régulièrement les élèves, les parents et les donateurs de l'évolution de votre collecte de fonds. Vous pouvez inclure des étapes importantes telles que

Nombre de livres lus.

Fonds collectés/dons recueillis.

Temps de lecture : le nombre total d'heures que les étudiants consacrent à la lecture.

9. Celle-ci est simple et super importante : dire merci.

À la fin du Marathon de lecture, remerciez tout le monde : les lecteurs, les donateurs, les sponsors, les bénévoles, tous ceux qui ont participé au marathon.

Vous pouvez même organiser une fête de clôture amusante pour récompenser les lecteurs, les élèves, les parents et les donateurs, distribuer des prix et célébrer l'événement.

10. Demandez des commentaires pour faire de votre prochain Marathon de lecture un succès encore plus grand.

Après le Marathon de lecture, demandez aux lecteurs, aux élèves, aux parents, aux donateurs, aux bénévoles et aux sponsors de vous faire part de leurs commentaires afin de savoir ce qui a fonctionné et ce qui pourrait être amélioré la prochaine fois.

5 idées créatives pour le Marathon de lecture

Donnez à votre Lire-A-Thon une touche créative pour maintenir l'engagement des élèves et des parents et encourager les donateurs à faire des dons.

Nous avons trouvé quelques idées de collecte de fonds pour vous aider à trouver des idées :

1. Une table de livres "Recommandé par".

Une table de livres "recommandés par" est un moyen attrayant et communautaire de promouvoir la lecture en présentant des livres qui ont été personnellement recommandés par divers membres d'une communauté, tels que les organisateurs du Marathon de lecture, les bibliothécaires, les enseignants, les élèves et d'autres parties prenantes. Ce concept ajoute une touche personnelle au processus de sélection des livres, permettant aux lecteurs de découvrir de nouveaux titres recommandés par des personnes qu'ils connaissent et en qui ils ont confiance.

2. Rendez-vous à l'aveugle avec un livre

Le "Blind Date with a Book" est un moyen créatif et engageant d'encourager la lecture en ajoutant un élément de surprise et de mystère au processus de sélection des livres. L'idée est simple mais puissante : les livres sont enveloppés dans du papier ordinaire ou dans un emballage décoratif, dissimulant leur couverture et leur titre. Au lieu de juger un livre d'après sa couverture, les lecteurs font leur choix sur la base d'une brève description séduisante écrite à l'extérieur de l'emballage. Cette description peut comprendre quelques mots-clés intrigants, un indice sur le genre, ou une brève accroche sur l'intrigue ou les thèmes principaux.

3. Mini-challenge Read-A-Thon

Vous pouvez rendre vos lectures un peu plus intéressantes en les divisant en défis plus petits ou en sprints de lecture. Par exemple :

Un week-end de roman graphique.

Un "Read-A-Thon" de 24 heures.

Un lundi mystère où les élèves suggèrent et lisent des livres mystères.

Un défi "combien d'enfants peuvent lire tranquillement en même temps".

4. Niches à livres cachées

Cachez quelques niches à livres dans les parcs locaux ou les lieux publics avec des livres cachés que les lecteurs devront trouver. Vous pouvez fournir des indices et des énigmes pour les guider jusqu'au prochain nid à livres et même offrir des récompenses aux élèves qui trouvent tous les nids à livres.

5. Marathon livre-cinéma

Au lieu de se contenter de lire des livres, encouragez les élèves à lire un livre et à organiser ensuite une soirée cinéma pour regarder son adaptation cinématographique. Cela permettra aux élèves de faire une pause dans leur lecture, aidera votre association à collecter davantage de dons en vendant du pop-corn et des boissons, et maintiendra l'intérêt de tous.

Photo de Corina Rainer sur Unsplash.

Meilleures pratiques pour l'organisation d'une collecte de fonds dans le cadre d'un Lire-a-Thon.

Lorsqu'il s'agit de planifier et d'organiser une collecte de fonds réussie pour le Marathon de lecture, nous avons quelques bonnes pratiques qui peuvent vous aider à éviter certaines erreurs courantes et à faire de cette collecte de fonds une activité extrêmement rentable pour votre organisation à but non lucratif.

Choisissez une plateforme de collecte de fonds pour les écoles qui ne vous coûtera rien de votre argent durement gagné pour faire de l'organisation de votre Lire-A-Thon entre pairs un véritable événement. (Trop de jeux de mots sur les livres ? Impossible !)

Assurez-vous que vos objectifs de collecte de fonds sont clairs et que vous communiquez bien. En l'absence de communication claire ou d'objectifs définis, il sera difficile de motiver les lecteurs et d'attirer des donateurs pour votre collecte de fonds. (Oh ! et n'oubliez pas de faire connaître votre Marathon de lecture).

Vos bénévoles sont une partie importante de votre collecte de fonds pour le Marathon de lecture. Trouvez une plateforme qui vous aidera à organiser vos bénévoles et à communiquer avec eux régulièrement et facilement.

Élaborer une stratégie de marketing complète comprenant des campagnes de courrier électronique, des messages sur les médias sociaux, des dépliants et des affiches. Soulignez les avantages de la participation, tels que l'amélioration de l'alphabétisation et le soutien à une bonne cause.

Proposez aux donateurs de multiples façons de contribuer, notamment par des dons uniques, des promesses de dons par livre/page lue et des parrainages d'entreprise.

Reconnaître publiquement les meilleurs lecteurs et collecteurs de fonds par le biais d'annonces, de cérémonies de remise de prix ou de mentions spéciales sur les médias sociaux ou dans les bulletins d'information.

Établissez des partenariats avec des entreprises, des bibliothèques ou des auteurs locaux pour soutenir l'événement. Ils peuvent offrir des prix, accueillir des lectures ou fournir des lieux pour les activités.

Découvrez comment ce YMCA a organisé une aventure de lecture pour 2 000 personnes.

Le YMCA du Grand Vancouver a une longue tradition d'engagement communautaire et de collecte de fonds, le Lire-A-Thon annuel étant l'une de ses initiatives les plus marquantes. En 2022, le YMCA a exploité le pouvoir de la lecture collective et de l'engagement communautaire pour soutenir sa campagne de collecte de fonds YMCA CommUNITY, qui vise à fournir des services, des programmes et un soutien essentiels aux personnes et aux familles de la région.

Pour que cette campagne soit un succès, il fallait une plateforme en ligne qui permette aux participants de s'inscrire, de suivre l'évolution de leur lecture et de collecter des dons par le biais d'une plateforme en ligne adaptée à l'événement. De plus, la plateforme devait être facilement partageable par courriel et par les médias sociaux.

Grâce à Zeffy, YMCA CommUNITY a attiré plus de 2 000 lecteurs, récolté 25 700 $ et réussi à réunir un montant substantiel pour la campagne YMCA CommUNITY, contribuant ainsi à la capacité de l'organisation à continuer d'offrir des programmes et des services essentiels dans la grande région de Vancouver.

Les meilleures plateformes en ligne pour le Marathon de lecture

1. Zeffy : la seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite pour les organisations à but non lucratif

Zeffy est une plateforme qui se distingue dans le monde de la collecte de fonds parce qu'elle fonctionne selon un modèle commercial unique : elle est entièrement gratuite pour les organisations à but non lucratif. Contrairement à d'autres plateformes de collecte de fonds qui facturent des frais de transaction ou prélèvent un pourcentage sur les dons, Zeffy couvre tous les coûts. Cela signifie que 100 % de l'argent collecté va directement à la cause, ce qui en fait une option idéale pour les organisations qui souhaitent maximiser leurs efforts de collecte de fonds.

Pour les marathons de lecture, Zeffy fournit des pages de collecte de fonds personnalisables, des outils de gestion des donateurs et des analyses en temps réel, aidant les organisations à suivre les progrès et à s'engager avec les participants et les sympathisants. Son interface conviviale et ses fonctionnalités robustes en font un choix pratique pour les collecteurs de fonds scolaires ou les organisations à but non lucratif qui organisent un Marathon de lecture sans s'inquiéter des coûts cachés ou des frais qui grèvent leurs fonds.

2. Marathon de lecture : Pour aider votre école à planifier et à organiser vos marathons de lecture

Read-A-Thon.com est une plateforme spécialisée conçue spécifiquement pour les écoles et les établissements d'enseignement qui souhaitent organiser des thons-lecture. Elle simplifie l'ensemble du processus en offrant une solution clé en main qui comprend la mise en place, la promotion et la gestion de l'événement. La plateforme est structurée de manière à rendre la lecture amusante et attrayante pour les élèves, tout en permettant de collecter des fonds pour l'école.

3. PledgeStar : Aider les écoles à collecter plus d'argent et à en payer moins

PledgeStar est une plateforme de collecte de fonds populaire connue pour son prix abordable et son efficacité, en particulier au sein des communautés scolaires. La plateforme est conçue pour aider les écoles à maximiser leurs efforts de collecte de fonds en offrant une solution peu coûteuse tout en proposant une gamme de fonctionnalités puissantes. Elle est particulièrement bien adaptée aux thons-lecture car elle simplifie le processus de collecte des promesses de dons, de suivi des progrès et d'engagement avec les donateurs.

Lancez un read-a-thon gratuit

Il peut être difficile pour une organisation de se démarquer de la foule des collectes de fonds qui ont lieu chaque année.

Un Marathon de lecture est un moyen amusant de faire participer votre communauté, d'intéresser tout le monde (il y a un genre pour tout le monde, à tout âge !) et de collecter des fonds (attirer des dons) pour votre cause.

Avec Zeffy, les organisations à but non lucratif peuvent susciter l'enthousiasme des enfants pour la collecte de fonds dans les écoles.

