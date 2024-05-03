L'arrivée de l'été transforme les parcs et les rues en centres d'activité animés, offrant aux organisations à but non lucratif une chance extraordinaire de captiver l'intérêt de la communauté et de stimuler les efforts de collecte de fonds.

Les journées chaudes et les nuits agréables de la saison offrent de nombreuses occasions de nouer des liens avec les sympathisants et d'inspirer les bénévoles.

Si l'idée d'organiser la collecte de fonds estivale idéale vous semble insurmontable, ne vous inquiétez pas. Nous avons dressé une liste de 19 idées novatrices et passionnantes pour que votre prochain événement soit réussi et mémorable.

19 idées de collectes de fonds estivales pour votre organisation à but non lucratif

1. Surf Away

2. Dîner ou concours de barbecue en plein air

3. Fête de la piscine

4. Fête du 4 juillet

5. Nage-o-thon

6. Concours de mangeurs

7. Le plaisir du glamping

8. Nettoyage de la plage

9. Cours de fitness en plein air

10. Exposition d'art

11. Lave-auto

12. Fête de la crème glacée

13. Projection de films en plein air

14. Tournoi de golf

15. Vide-grenier communautaire

16. Fête du camion-restaurant

17. Chasse au trésor dans le quartier

18. Collecte de fonds pour la fête de la musique

19. Collecte de fonds estivale pour le marché des producteurs

Pour une idée de collecte de fonds ensoleillée et aventureuse, organisez une compétition de surf. Vendez des billets d'entrée pour collecter des fonds et demandez aux participants de promouvoir la collecte de fonds.

Conseils de pro :

Créez votre formulaire d'inscription à un événement en utilisant la plateforme de billetterie 100% gratuite de Zeffy.

Proposez plusieurs types de billets pour les participants, les candidats et les sponsors.

Permettre des réductions pour les inscriptions anticipées afin d'encourager les inscriptions précoces.

Envisagez d'offrir la possibilité de vendre des camions de nourriture ou des stands de nourriture, ce qui permettrait aux entreprises locales de participer et de générer des revenus supplémentaires grâce aux ventes sur place pendant l'événement.

L'organisation d'un "surf-a-thon" serait également une excellente option. Ouvrez l'événement à des participants de différents niveaux d'expérience. Les surfeurs peuvent demander aux membres de leur famille et à leurs amis de s'engager pour chaque vague qu'ils conquièrent.

Incluez de la musique, des stands de nourriture et d'autres activités de plage amusantes pour attirer plus de participants.

2. Dîner ou concours de barbecue en plein air

Qu'est-ce qui fait que le barbecue est populaire en été ? Tout d'abord, c'est un plaisir pour les gens de profiter d'une soirée d'été et de montrer leurs talents sur le gril. Deuxièmement, la nourriture est excellente !

L'organisation d'un dîner barbecue ou d'un concours de cuisine peut vous aider à obtenir un grand nombre de participants.

Conseils de pro pour votre dîner barbecue en plein air :

Créer un formulaire d'inscription à un événement avec la plateforme de billetterie 100% gratuite de Zeffy

Proposez plusieurs options de tickets pour les convives et les cuisiniers, en imposant des limites à chacun d'entre eux afin de maintenir le ratio idéal entre convives et cuisiniers pour que l'événement soit réussi.

Stimulez les efforts de collecte de fonds en organisant une tombola pendant l'événement : associez-vous à des restaurants locaux pour offrir des prix attrayants, comme un dîner pour deux personnes ou des paniers de produits gastronomiques.

Laissez les gens goûter des plats de barbecue étonnants et votez pour le vainqueur. Vous pouvez également faire concourir des chefs locaux et des restaurants de grillades les uns contre les autres. Vous pouvez également prévoir des activités attrayantes pour les enfants.

Établissez des partenariats avec des entreprises locales, telles que des fournisseurs de viande, des restaurants de quartier, des supermarchés, etc. Ils peuvent vous fournir les matières premières en échange de la promotion de leur activité.

3. Fête de la piscine

Avec de la bonne nourriture et de la bonne musique, une fête décontractée autour d'une piscine est l'une des meilleures idées de collecte de fonds pour l'été.

Contactez un hôtel ou un club local disposant d'une piscine pour organiser une fête dans la piscine.

Demandez à vos sympathisants d'amener leurs amis, les membres de leur famille et leurs collègues de travail afin d'augmenter le nombre d'invités.

Ajoutez des activités comme le volley-ball en piscine et la danse aquatique pour rendre l'événement plus excitant. Organisez des jeux pour garder les enfants occupés, comme la peinture sur visage ou la fabrication de crème glacée. Le fait de maintenir un prix modique pour chaque activité vous aidera à collecter davantage de fonds tout en permettant à chacun de s'amuser.

Conseil de pro : Amplifiez vos efforts de collecte de fonds en organisant une tombola passionnante. Établissez des partenariats avec des clubs, des hôtels ou des entreprises locales pour obtenir des prix attrayants qui attireront les participants. Ces prix peuvent être des séjours gratuits, des bons de restauration ou des expériences exclusives.

Cette approche engageante crée un scénario gagnant-gagnant, vous permettant de collecter des fonds substantiels pour votre cause tout en offrant de précieuses récompenses aux heureux gagnants.

4. Fête du 4 juillet

Quoi de mieux qu'une collecte de fonds pour célébrer le Jour de l'Indépendance ? Un déjeuner ou un dîner du 4 juillet peut être une excellente idée de collecte de fonds pour l'été.

Utilisez la cour de quelqu'un ou organisez l'événement dans un parc local en obtenant les autorisations nécessaires auprès des autorités. Collaborez avec des restaurants locaux ou des barbecues pour fournir les plats ou organiser des grillades en direct. En retour, vous pouvez promouvoir leurs activités.

Vous pouvez maintenir un tarif à l'assiette ou vendre des tickets pour un repas et des boissons à volonté. Vous êtes libre d'inclure des jeux et des activités et de faire payer chaque participant.

5. Nage-o-thon

Cette idée de collecte de fonds estivale donne un tour nouveau au traditionnel marche-o-thon. Un swim-a-thon peut être un excellent moyen de lutter contre la chaleur et de collecter des fonds.

Encouragez les participants de votre communauté locale à plonger dans la piscine cet été ! Permettez aux participants de se mesurer les uns aux autres afin de collecter des fonds pour leur organisation caritative préférée.

Vous pouvez également leur demander de collecter des fonds avant l'événement et les récompenser pour leurs efforts par le biais d'une collecte de fonds de pair à pair. Par exemple, un participant qui collecte 100 dollars peut recevoir une tasse à café, les participants qui collectent plus de 500 dollars reçoivent un t-shirt et un panier de cadeaux, et ainsi de suite.

Conseils de pro pour collecter plus de fonds lors de votre swim-a-thon :

Créer une page d'inscription gratuite à un événement

Inclure deux options de billets : l'une pour les concurrents et l'autre pour les participants à l'événement. Les concurrents sont ceux qui participent au swim-a-thon, tandis que les participants à l'événement sont des spectateurs ou des supporters.

Créer un formulaire de don de pair à pair

Ce formulaire permet aux participants (concurrents) de créer des équipes ou des campagnes de collecte de fonds individuelles. Les candidats peuvent partager ces campagnes avec leurs réseaux pour collecter des dons.

Email de remerciement automatisé

Envoyer des messages de remerciement à tous les participants au swim-a-thon lors de leur inscription au swim-a-thon.

Incluez un lien vers votre formulaire de don de pair à pair dans l'e-mail de remerciement afin d'inciter les candidats à lancer leurs efforts de collecte de fonds en créant des équipes ou des campagnes individuelles.

Prix d'encouragement

Offrez des prix ou des incitations aux candidats qui collectent le plus de fonds. Définissez clairement les critères d'attribution de ces prix afin de motiver la participation et les efforts de collecte de fonds.

6. Concours de mangeurs

Voici quelques conseils sur l'organisation d'une collecte de fonds pour un concours de mangeurs, en mettant l'accent sur le concours de mangeurs lui-même et en incluant des stands de nourriture :

Concours de mangeur extravagant

Profitez de l'amour des gens pour la nourriture en organisant un concours de cuisine passionnant comme attraction principale.

Adaptez le concours à un produit alimentaire spécifique comme les hot-dogs (idéal pendant le Mois national du hot-dog en juillet) ou les pizzas et les hamburgers pour plus d'attrait.

Structurez le concours avec des règles claires, des limites de temps et des objectifs de poids/quantité pour déterminer le(s) gagnant(s).

Offrez des prix attrayants, tels que des cartes-cadeaux ou des trophées, afin de motiver les participants et de créer un engouement.

La frénésie des stands de nourriture

Autour du concours de mangeurs, un événement animé est organisé avec divers stands de nourriture et vendeurs.

Encouragez les restaurants, les boulangeries et les entreprises culinaires locales à installer des stands, offrant ainsi un large éventail d'options délectables.

Instaurez une compétition amicale entre les stands en offrant un prix au stand ayant réalisé le plus grand nombre de ventes, afin de favoriser l'engagement et d'augmenter les recettes.

Sollicitez les entreprises locales pour des parrainages ou des coupons/réductions spéciaux qui pourront être vendus lors de l'événement, ce qui renforcera encore les efforts de collecte de fonds.

En combinant l'excitation d'un concours de mangeurs avec l'atmosphère vibrante d'un festival gastronomique, vous créez une expérience immersive et irrésistible pour les participants.

Conseils de pro :

Créez un formulaire d'inscription gratuit à l'événement et proposez plusieurs options de billets pour les stands des food trucks, les participants à l'événement et les candidats au concours de mangeurs.

Collectez davantage de fonds en organisant une tombola le jour de l'événement (en vous associant à des restaurants locaux pour les prix).

7. Le plaisir du glamping

Faites passer un déjeuner ou un dîner de bienfaisance au niveau supérieur grâce à l'idée tendance du "glamping". Il s'agit d'une amélioration moderne des idées traditionnelles de collecte de fonds estivale, qui peut vous aider à attirer davantage de personnes pour essayer quelque chose de nouveau.

Qui ne voudrait pas profiter du beau temps de l'été, assis sur de confortables chaises longues, autour d'une longue table garnie de mets délicieux ?

Amplifiez l'ambiance luxueuse avec des cocktails et des repas d'été spéciaux, avec une option de dessert à la carte.

En fonction du succès de votre première collecte de fonds estivale, vous pouvez étendre l'événement à un séjour ou à un camp d'une semaine pour votre prochain événement.

8. Nettoyage de la plage

Si votre association promeut la sensibilisation à l'environnement, une journée de nettoyage des plages est l'une des meilleures idées de collecte de fonds en plein air. Par une journée ensoleillée, rassembler une équipe de supporters pour nettoyer une plage locale peut être passionnant.

Organisez un nettoyage communautaire ou une campagne environnementale et récoltez des fonds en obtenant des promesses de dons en fonction de la quantité de déchets ramassés.

Encouragez les sympathisants à s'engager à verser un montant spécifique pour chaque sac, chaque livre ou toute autre unité quantifiable de déchets que vos bénévoles ramassent au cours de l'opération de nettoyage.

Cette approche innovante permet non seulement de générer des revenus pour votre cause, mais aussi de promouvoir la conscience environnementale et l'engagement communautaire.

Vous pouvez également partager des produits respectueux de l'environnement pour sensibiliser les consommateurs. Faites appel à des activistes environnementaux et à des conférenciers pour stimuler l'engagement.

Envisagez de vous associer à un vendeur de produits alimentaires local ou à une autre entreprise pour qu'il vous fasse don de nourriture et d'équipement pour l'événement. Ils peuvent également vous aider à promouvoir l'événement et collaborer avec vous pour atteindre votre objectif de collecte de fonds.

Conseils de pro pour collecter plus de fonds :

Créer une page d'inscription à 100 %, spécialement pour le nettoyage des plages, et vendre des billets aux personnes qui souhaitent participer au nettoyage des plages. Créez un formulaire de campagne peer-to-peer, parallèlement à l'événement. Les participants qui s'inscrivent au nettoyage des plages seront invités à créer des pages personnelles de collecte de fonds dans le cadre de cette campagne afin de recueillir les dons de leurs réseaux. Offrez des prix aux participants les plus performants le jour de l'événement afin de récompenser leurs contributions exceptionnelles. Des prix peuvent être attribués à l'équipe qui a collecté le plus de déchets et recueilli le plus de fonds sur son formulaire de poste à poste. Communiquez les critères d'attribution de ces prix afin de motiver la participation et les efforts de collecte de fonds.

9. Cours de fitness en plein air

Après avoir passé les mois d'hiver enfermés, les gens adorent l'idée de profiter du soleil après quelques mois.

Un cours d'exercice en plein air serait un changement bienvenu pour votre communauté et constituerait l'une des meilleures idées de collecte de fonds pour l'été. En fonction de la démographie de votre communauté, vous pouvez organiser des cours de yoga, de cardio ou d'aérobic.

Utilisez un parc ou un jardin public pour les cours, ou mieux encore, faites-les à la plage !

Envisagez de collaborer avec une salle de sport ou un studio de fitness local pour obtenir l'équipement et les instructeurs nécessaires à l'organisation des cours.

Demandez aux gens de réserver à l'avance pour les cours afin de collecter des fonds. Cela vous aidera également à choisir un lieu suffisamment spacieux et équipé.

Vous pouvez organiser un club de remise en forme d'une semaine ou d'un mois pour en augmenter l'efficacité. Rendez-le plus agréable en lançant un défi de remise en forme, comme un défi de 30 jours ou un défi de yoga quotidien. Demandez à tous les participants de se fixer des objectifs personnels en rapport avec le club de remise en forme.

10. Exposition d'art

Vous envisagez des idées créatives de collecte de fonds pour votre prochaine campagne ? Organisez une exposition ou une vente aux enchères d'œuvres d'art ! Ces événements attirent plus de participants pendant l'été en raison des vacances et de l'augmentation du nombre de touristes.

Exploitez les talents artistiques locaux en organisant une exposition d'œuvres d'art et une collecte de fonds. Demandez à des artistes locaux de votre communauté de présenter et de vendre leurs œuvres d'art dans le cadre de cet événement.

Vendez des billets d'entrée pour que les visiteurs aient accès à l'exposition, ce qui leur permettra d'apprécier et d'acheter les œuvres d'art qui les touchent.

Vous pouvez même organiser un concours d'art en direct, en invitant des artistes et des peintres à créer des œuvres sur place, tandis que les participants assistent au déroulement du processus créatif. Les participants peuvent voter pour leur œuvre préférée, ce qui favorise l'interaction et la compétition amicale. Les œuvres d'art peuvent également être vendues aux enchères, ce qui permet de générer des recettes supplémentaires.

Pour encourager la participation des artistes, envisagez de partager une partie des recettes des ventes d'œuvres d'art avec les artistes contributeurs, tout en conservant les fonds restants pour soutenir votre cause. Cette approche permet de célébrer les talents locaux, de cultiver une communauté artistique dynamique et d'offrir à tous les participants une expérience unique et mémorable en matière de collecte de fonds.

11. Lave-auto

Un lavage de voiture est une idée classique de collecte de fonds pour l'été. Les gens n'hésiteront pas à faire un don pour une bonne cause et à recevoir une voiture propre en retour.

Rassemblez une équipe de bénévoles pour nettoyer les voitures en échange d'un don suggéré. L'étape suivante consiste à trouver un espace libre pour l'installation. Contactez les entreprises locales pour qu'elles utilisent leurs parkings pour l'événement. Vous pouvez également contacter l'église, l'école ou la station-service de votre localité pour qu'elle mette un espace à votre disposition.

Proposez des services supplémentaires comme le séchage des serviettes ou le passage de l'aspirateur en échange de dons supplémentaires.

Ajoutez une dimension compétitive à la campagne en créant deux équipes ou plus. L'équipe qui lavera le plus de voitures gagnera. Vos bénévoles et vos donateurs s'y intéresseront tout autant.

12. Fête de la crème glacée

Une fête des glaces est une idée de collecte de fonds estivale parfaite pour les écoles.

Le mois de juillet est le mois national des glaces. Quelle meilleure façon de le célébrer qu'en organisant une fête des glaces ?

Pour plus d'enthousiasme, envisagez d'organiser un concours de fabrication de crème glacée. Invitez les sympathisants à former des équipes et à créer de nouveaux parfums de crème glacée à partir de rien. Les invités peuvent acheter des tickets pour goûter les parfums et voter pour leur équipe préférée.

Vous pouvez également vous associer à un magasin de glaces local ou à un fournisseur pour parrainer votre événement, en fournissant des ingrédients ou des prix pour les gagnants du concours.

13. Projection de films en plein air

La soirée cinéma en plein air est une activité de collecte de fonds conviviale pour les familles et l'une des idées préférées pour les collectes de fonds en plein air. Les projections de films peuvent offrir une soirée de divertissement aux membres de votre communauté tout en collectant des fonds pour votre association.

Pour collecter davantage de fonds, vous pouvez facilement combiner une soirée cinéma en plein air avec d'autres idées de collecte de fonds, telles que des tirages au sort ou des événements de type "glamping".

Choisissez un lieu vaste, ouvert et facilement accessible pour la collecte de fonds. Veillez à ce qu'il y ait suffisamment de places de parking et de toilettes.

Voici quelques autres éléments à prendre en compte lors de l'organisation de l'événement :

Veillez à ce que l'éclairage soit parfait. Commencez la soirée cinéma quelques heures après le coucher du soleil.

Veillez à ce que le volume soit contrôlé pour éviter de déranger les autres. Il est préférable de choisir un lieu éloigné des zones résidentielles.

Sécurisez les sources d'énergie et préparez une solution de secours.

Disposer au préalable de toutes les autorisations et licences nécessaires.

Créer un système adéquat d'élimination des déchets.

14. Tournoi de golf

Invitez tous les amateurs de golf de votre communauté et organisez un tournoi de golf amical pour collecter des fonds. Les gens seront ravis de faire jouer leurs clubs pour une bonne cause.

Cette idée de collecte de fonds estivale peut être un grand événement et vous aider à recueillir des dons importants.

Faites passer votre tournoi de golf de bienfaisance au niveau supérieur en vous associant au terrain de golf local pour offrir des prix de tombola intéressants. Cela ajoute un élément d'anticipation supplémentaire et incite les participants à s'impliquer.

Voici quelques idées de prix de tombola attrayants provenant du terrain de golf :

Adhésion annuelle gratuite ou partie de golf.

Un seau de balles de golf de marque ou un sac de tees.

Une leçon privée avec le professionnel de golf résident.

Une partie de golf avec le champion du club.

En plus de la tombola, augmentez le plaisir et le potentiel de collecte de fonds en incorporant d'autres accessoires attrayants tels que des jeux sur le thème du golf, des camions de nourriture et des activités interactives le long du parcours. Ces extras donnent aux invités plus de chances d'ouvrir leur porte-monnaie pour soutenir votre cause.

15. Vide-grenier communautaire

Essayez cette idée de collecte de fonds estivale pour rassembler les gens et collecter des fonds tout en promouvant le développement durable.

Il est facile d'organiser un vide-grenier communautaire. Demandez à vos sympathisants de vendre les objets dont ils n'ont plus besoin. Il s'agit d'une friperie en plein air, où les objets usagés trouvent de nouveaux propriétaires tandis que l'argent est reversé à des œuvres de bienfaisance.

Faites participer un plus grand nombre de personnes et proposez une variété d'articles à vendre. Ajoutez des aliments et servez des boissons pour rendre la vente plus amusante pour tout le monde.

Vous pouvez en faire un événement hybride et permettre aux participants à distance d'acheter des articles du vide-grenier.

16. Fête du camion-restaurant

Les festivals de camions-restaurants comptent parmi les idées de collecte de fonds les plus populaires auprès des organisations à but non lucratif, et ce pour une bonne raison. Elles attirent de grandes foules, adultes et enfants confondus.

Cherchez un partenaire qui accepte de partager ses gains avec votre association.

Choisissez un lieu suffisamment grand pour accueillir des camions de nourriture et offrir de l'espace pour d'autres activités et jeux. Un parc ou un terrain public peut être une bonne option.

Conseils de pro :

Invitez les food trucks locaux à participer à votre événement en leur faisant payer un droit de vente forfaitaire. Cela vous permet de disposer d'une source de revenus fiable pour votre collecte de fonds.

Créez une page de vente de billets en ligne 100 % gratuite pour vendre à l'avance des billets d'entrée pour les repas.

Vendre des billets en personne le jour de l'événement en acceptant les paiements grâce à un point de vente 100 % gratuit pour les organisations à but non lucratif (aucun lecteur de carte n'est nécessaire).

17. Chasse au trésor dans le quartier

Essayez une chasse au trésor dans le quartier pour ajouter un peu d'aventure à votre collecte de fonds estivale. Le suspense et le frisson d'une chasse au trésor attireront de nombreux participants.

Créez une page d'inscription à l'événement pour collecter les paiements d'inscription à l'avance.

Vos participants reçoivent des indices sur la façon de se rendre à différents endroits du quartier. Incluez des points de repère et des lieux populaires afin d'instiller un sentiment d'engagement communautaire. L'événement peut se terminer par la remise de prix à l'équipe gagnante.

Cette collecte de fonds nécessitera un niveau plus élevé de planification et d'organisation de la part de votre équipe, mais peut offrir une expérience mémorable à vos supporters.

18. Collecte de fonds pour la fête de la musique

Plus de 32 millions de personnes assistent chaque année à des festivals de musique aux États-Unis. Si vous ne vous associez pas à des festivals de musique, vous passez à côté d'importantes opportunités de collecte de fonds.

Contactez les organisateurs du festival et vérifiez s'ils sont prêts à reverser un pourcentage de chaque entrée à votre association. Vous pouvez faire appel aux donateurs actuels pour sensibiliser la foule et rallier le public à votre cause.

Une autre option consiste à collaborer avec des groupes et des musiciens locaux pour organiser un concert d'été dans votre communauté. C'est un moyen efficace de rassembler vos sympathisants et d'obtenir des dons. Vous pouvez offrir des cadeaux tels que des T-shirts et d'autres articles pour des montants de dons spécifiques.

19. Collecte de fonds estivale pour le marché des producteurs

Les récoltes fraîches et les produits locaux sont très demandés pendant l'été.

Les marchés fermiers locaux offrent une expérience d'achat unique à vos sympathisants. Les gens viendront en masse au marché pour acheter des produits provenant directement de la ferme. Proposez une variété de produits, notamment

Fruits et légumes frais

Articles d'artisanat local

Confitures et pâtes à tartiner maison

Œufs de ferme, volailles et autres

Contrairement au commerce de détail traditionnel, il permet également de mettre les consommateurs en relation directe avec les agriculteurs, ce qui garantit des revenus plus élevés aux producteurs.

La Southwest Louisiana Youth Foundation a récolté plus de 153 000 dollars grâce à sa collecte de fonds estivale "Margarita Bingo".

La Southwest Louisiana Youth Foundation, une organisation à but non lucratif basée en Louisiane, propose des programmes éducatifs gratuits aux jeunes lycéens de la région.

En août 2023, ils ont organisé un événement estival de collecte de fonds, le "Margarita Bingo", qui a généré plus de 153 000 dollars grâce à diverses possibilités de parrainage et à la vente de billets de groupe.

La plateforme de billetterie en ligne entièrement gratuite de Zeffy leur a permis d'économiser plus de 7 700 dollars en frais de transaction.

Dernières réflexions sur les idées de collecte de fonds pour l'été

Les collectes de fonds estivales sont censées être amusantes pour vous et vos donateurs ; en planifier une ne devrait pas être une expérience décourageante. C'est la saison idéale pour profiter de la chaleur d'une journée ensoleillée et collecter des fonds avec vos donateurs !

Comprenez votre public cible pour déterminer quelle activité de collecte de fonds sera idéale. Parlez-en à votre équipe et planifiez la collecte de fonds estivale idéale grâce à notre liste de 19 idées populaires et créatives.

Une plateforme de billetterie événementielle peut vous aider à gérer ces événements plus efficacement. Essayez Zeffy pour votre prochaine collecte de fonds estivale et découvrez la puissante suite d'outils qui simplifie le processus de création, de promotion et d'analyse de vos efforts de collecte de fonds.

FAQ - Idées de collecte de fonds pour l'été

Quelle est la collecte de fonds la moins chère ?

Les collectes de fonds de pair à pair sont rentables et permettent de récolter des fonds importants pour vos organisations à but non lucratif. Mettez en place vos principales campagnes et demandez à vos sympathisants et bénévoles de créer des pages personnelles de collecte de fonds. Ils peuvent les partager avec leur réseau, leurs amis et leur famille.

Cette méthode de collecte de fonds peut vous aider à recueillir des dons de plusieurs sources et à développer votre communauté.

Quels sont les meilleurs mois pour collecter des fonds ?

Le dernier trimestre de l'année est généralement considéré comme la saison des dons. 30 % des actions caritatives annuelles ont lieu en décembre, et 10 % au cours des trois derniers jours de l'année.

Pourtant, les collectes de fonds estivales peuvent également être bénéfiques pour les organisations à but non lucratif. Lorsque les sympathisants sont de bonne humeur, des idées amusantes de collecte de fonds en plein air peuvent vous aider à recueillir des dons importants.

Quel est l'événement de collecte de fonds le plus rentable ?

Les événements de collecte de fonds nécessitent une bonne planification, une bonne exécution et une bonne idée pour avoir un impact maximal. Les idées de collecte de fonds les plus rentables pour l'été sont les suivantes :

Projections de films en plein air

Tournoi de golf

Soirée de charité à la piscine

Cours de fitness en plein air

Fêtes des glaces

Food trucks et plus encore

Comment collecter rapidement des fonds ?

Voici quelques bonnes pratiques pour collecter plus rapidement des fonds pour votre association :

Construisez l'histoire de votre collecte de fonds en vous concentrant sur le pourquoi. Mettez en évidence les objectifs précis que vous souhaitez atteindre grâce au don.

Contactez d'abord votre réseau proche.

Demandez à différents types de donateurs.

Utilisez les médias sociaux pour promouvoir votre collecte de fonds et faites preuve de créativité.

Distribuer des dépliants pour sensibiliser le public.

Organisez un événement de collecte de fonds et partagez les vidéos en ligne.

Informer les donateurs de l'utilisation des fonds.

‍