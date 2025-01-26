Saviez-vous que la plupart des donateurs affirment que les collectes de fonds alimentaires sont leur moyen préféré de rendre la pareille aux autres ? Qu'il s'agisse de ventes de pâtisseries ou de dîners gastronomiques, les campagnes axées sur l'alimentation donnent toujours lieu à de grands sourires et à de meilleurs résultats.
Que vous souteniez une école, un organisme à but non lucratif ou un projet communautaire, la bonne idée peut transformer votre collecte de fonds en un succès appétissant. Ce guide présente 17 des meilleurs aliments pour 2024, qui ne manqueront pas d'être pratiques et de stimuler le succès de votre prochaine campagne.
Les collectes de fonds alimentaires sont un moyen populaire et efficace de collecter des fonds pour une bonne cause. Elles peuvent aller de la simple vente de pâtisseries à des événements plus élaborés tels que des dîners gastronomiques ou des concours de cuisine.
En proposant des plats délicieux et une atmosphère agréable, vous pouvez attirer des sympathisants et les encourager à contribuer à la mission de votre organisation.
Voici pourquoi il est facile d'organiser des collectes de fonds alimentaires réussies :
Nous commençons notre liste par quelques-uns des moyens les plus efficaces de collecter des fonds, qui ne demandent qu'un minimum d'efforts. Jetez un coup d'œil à ces idées la prochaine fois que vous aurez besoin d'organiser un événement rapide et facile !
Les ventes de pâtisseries sont idéales pour collecter des fonds, car qui n'aime pas acheter et manger des produits de boulangerie ? Il y en a pour tous les goûts, des biscuits aux petits gâteaux en passant par le pain et les tartes !
Demandez à des bénévoles de votre organisation de préparer de délicieuses pâtisseries. Veillez à ce que vos produits alimentaires soient disponibles en version sans gluten et végétalienne pour ceux qui souhaitent conserver leurs habitudes saines.
Facilitez le processus de paiement avec Zeffy et acceptez toutes sortes de paiements directement sur votre téléphone. et acceptez toutes sortes de paiements directement sur votre téléphone.
Vous voulez ajouter une touche amusante à votre collecte de fonds alimentaire ? Demandez à vos invités de faire une offre pour leur dîner grâce à une collecte de fonds par assiette bleue.
Pour mettre en œuvre cette idée amusante de collecte de fonds alimentaires, les bénévoles préparent à l'avance un repas de leur choix. Il peut s'agir d'un simple pain de viande ou d'œufs brouillés. Ceux qui choisissent un menu plus exquis peuvent préparer du homard ou un cocktail de crevettes.
Mais voici le clou du spectacle : chaque plat sera couvert et les invités feront une offre pour les repas secrets dissimulés ! Les enchères commencent généralement à 25 dollars, mais vous pouvez fixer le prix en fonction du coût total de l'assiette.
Le potluck peut être une idée de collecte de fonds alimentaire réussie pour les petites organisations à but non lucratif, en facilitant la collecte de fonds et en renforçant le sens de la communauté parmi les sympathisants.
Les dîners à la fortune du pot fonctionnent comme un charme, ramenant la vieille tradition de se réunir et de partager la nourriture. Demandez aux bénévoles et aux invités d'apporter le plat de leur choix - une entrée, un plat principal ou même un plateau de desserts - afin de mettre en valeur les diverses traditions culinaires.
Il existe plusieurs façons de collecter des fonds par le biais d'un repas-partage :
L'organisation d'un concours de cuisine peut être un moyen amusant et stimulant de collecter des fonds pour des œuvres de bienfaisance alimentaires. Lancez un concours de recettes de barbecue parmi les membres de votre organisation.
Faites la promotion de l'événement sur les médias sociaux ou auprès des groupes communautaires. Vendez des billets d'entrée à l'événement et invitez les gens à goûter et à juger les différents plats. Un tel événement est idéal pour les membres d'une équipe sportive ou pour la communauté scolaire.
Vous pouvez rendre le concours de barbecue plus intéressant en récompensant les meilleures recettes par un petit prix ou un cadeau. Ajoutez-y de la musique live, des jeux amusants et des activités pour transformer cette fantastique idée de collecte de fonds en un événement communautaire passionnant.
Les marches de gâteaux étaient autrefois l'une des activités préférées du public lors des fêtes de village. Leur charme reste intact ; cette activité amusante peut être une excellente idée de collecte de fonds.
Les participants font généralement don d'un gâteau qu'ils ont confectionné ou qu'ils se procurent auprès d'une boulangerie locale. Lorsque la musique commence, ils marchent autour d'un cercle où se trouvent des boîtes numérotées. Lorsque la musique s'arrête, un numéro est annoncé et la personne qui porte ce numéro peut prendre un gâteau.
La vente de gâteaux peut être une activité amusante, en particulier lors d'une foire alimentaire. Collectez des fonds en demandant aux gens d'acheter des billets pour y participer. Voici comment en organiser un :
C'est aussi simple que cela !
La vente de soupe est l'une des idées de collecte de fonds les plus populaires. idées de collecte de fonds, en particulier dans les églises et les événements communautaires. Demandez aux membres de la communauté d'apporter des bols et des cuillères contenant de la soupe maison bien chaude. N'oubliez pas d'inclure différentes variétés de soupes pour les personnes ayant des goûts et des préférences alimentaires variés.
Vous pouvez également organiser des ventes de soupe à thème, comme la Journée de la soupe au poulet, ou des bars à soupe et à salade. Fixez un prix pour chaque bol de soupe ou laissez les participants contribuer comme ils le souhaitent.
Pour varier les plaisirs de votre vente de soupe, pensez à.. :
De nombreuses personnes apprécient la cuisine italienne. Pourquoi ne pas essayer des idées faciles de collecte de fonds alimentaires avec des dîners de spaghettis ? Que ce soit à l'occasion d'un événement sportif communautaire ou d'un dîner scolaire, les dîners spaghetti peuvent être une excellente idée de collecte de fonds.
Instaurer un droit d'entrée pour le dîner spaghetti de collecte de fonds. Faites la promotion de l'événement à l'avance et vendez des billets en ligne ou par l'intermédiaire de bénévoles.
Composez un menu appétissant avec une liste bien planifiée des éléments essentiels du dîner de spaghetti, comme les boulettes de viande, les saucisses, une entrée, des salades, du pain italien et une grande quantité de sauce spaghetti ! Complétez le tout avec un Tiramisu italien traditionnel.
Quoi de mieux que de faire partager aux gens leurs meilleures recettes de chili lorsque la température baisse ?
Autre idée de collecte de fonds alimentaire, un concours de chili peut être une excellente option pour les collectes de fonds en soirée en hiver.
Encouragez les gens à participer à la compétition en proposant des plats de chili uniques. Vous pouvez faire payer un droit d'entrée aux supporters qui souhaitent goûter et voter pour le meilleur plat.
N'oubliez pas de décerner des prix et des trophées aux gagnants pour leurs efforts. Vous pouvez créer plusieurs catégories et choisir un gagnant pour chacune d'entre elles. Voici quelques idées :
Faire participer les enfants et les familles à la collecte de fonds pour votre association est un excellent moyen de sensibiliser l'ensemble de la communauté. Voici quelques idées amusantes pour collaborer avec les familles et rassembler un plus grand nombre de personnes autour de votre cause.
Un cours de cuisine pour collecter des fonds peut être un excellent moyen de rassembler les gens pour cuisiner et faire des dons pour une bonne cause. Demandez à un chef local ou à un bénévole compétent de votre équipe d'animer le cours de cuisine.
Fixez un droit d'entrée pour participer à l'événement ; plus tard, les participants pourront déguster les plats qu'ils auront préparés. Les fonds collectés peuvent également couvrir les dépenses du cours, notamment les ingrédients, les ustensiles de cuisine et les couverts. Il existe d'autres moyens de faire du cours de cuisine un succès :
Il s'agit de l'une des idées de collecte de fonds alimentaires les plus faciles à mettre en œuvre, surtout pour les enfants.
Remplissez quelques bocaux avec différents types de bonbons, tels que des nougats, des gommes, des pâtes de fruits, des chocolats et des sucettes. Organisez ensuite des jeux de devinettes sur les bocaux de bonbons avec les enfants. Voici quelques options pour rendre la collecte de fonds encore plus excitante:
Grâce à ces petites touches supplémentaires, votre jeu de devinettes dans les bocaux à bonbons sera un succès auprès des enfants et une belle réussite pour vos objectifs de collecte de fonds !
Une idée de collecte de fonds peu coûteuse consiste à servir des crêpes chaudes et délicieuses en achetant de la pâte à crêpes en gros. Invitez des membres de votre communauté locale chez vous et participez ensemble à la préparation du repas. De plus, vous pouvez être plus créatif avec les garnitures, ce qui permet à chaque invité d'avoir quelque chose qu'il aime !
Présentez divers autres produits alimentaires, tels que gaufres, jambon, œufs, saucisses, café, crème fouettée, fruits, sirop d'érable et crêpes.
Pour rendre le tout encore plus amusant, installez un bar à garnitures pour que les invités puissent personnaliser leurs crêpes ou gaufres avec des fruits frais, des noix, des sirops et de la crème fouettée ! Encouragez certains bénévoles à montrer leurs talents de cuisiniers en préparant des confitures spéciales, des compotes de fruits ou des sirops aromatisés.
Faites payer un droit d'entrée pour collecter des fonds et assurer la réussite de votre collecte de fonds pour le déjeuner de crêpes. N'oubliez pas de proposer des récipients à emporter pour les restes, afin que rien ne soit gaspillé.
Faites participer toute la communauté scolaire à vos efforts de collecte de fonds grâce à ces collectes de fonds alimentaires amusantes et passionnantes !
Une idée classique de collecte de fonds pour les écoles consiste à installer un stand de limonade. Ce sera parfait pour une journée sportive ensoleillée, et vous pourrez faire payer chaque verre de limonade pour collecter des fonds pour l'école.
Pour rendre l'événement plus attrayant, demandez aux élèves de s'occuper du stand de limonade. Vous pouvez également les faire participer à la décoration du stand et à la création de prospectus créatifs pour promouvoir l'événement.
L'ajout d'une petite compétition à l'événement peut également ajouter au plaisir. Organisez un concours entre différentes classes et offrez des prix à celle qui vendra le plus de gobelets. Laissez les élèves créer leurs propres recettes de limonade, et le meilleur d'entre eux recevra de la crème glacée !
Pour rendre le stand de limonade encore plus excitant, pensez à proposer une variété de parfums, comme la fraise ou la pêche. Pour une touche de fraîcheur, vous pouvez également ajouter des tranches de fruits frais ou des feuilles de menthe. N'oubliez pas de proposer des options sans sucre pour les clients soucieux de leur santé.
Une dégustation de mets est un moyen populaire de collecter des fonds et de rendre vos efforts de collecte de fonds plus divertissants.
Choisissez un lieu en plein air, comme un terrain de football local, et organisez des événements liés à la nourriture, comme un concours de mangeurs de tartes. Vendez des billets aux chaînes locales qui souhaitent présenter leurs produits alimentaires ou leurs pâtisseries.
Un concours de cuisine est également un excellent moyen d'unir la communauté scolaire. Mettez les élèves au défi de participer et demandez un prix pour chaque catégorie. Servez des boissons pour compléter les plats et récolter davantage de fonds.
Pour élever votre collecte de fonds à un niveau supérieur, envisagez d'incorporer un thème tel que "Autour du monde" ou "Goût de la ville". Présentez une gamme variée de cuisines et établissez des partenariats avec des restaurants locaux ou des camions-restaurants pour fournir des échantillons de leurs plats typiques. Ajoutez des éléments interactifs, comme des démonstrations de cuisine ou des ateliers dirigés par des chefs locaux, pour permettre aux participants d'acquérir de nouvelles compétences tout en profitant de l'événement.
Qui n'aime pas la pizza ? Lorsqu'il s'agit d'idées de collectes de fonds alimentaires pour les écoles, une fête de la pizza peut être un excellent choix.
Associez-vous à une pizzeria abordable de votre région pour organiser une soirée pizza réussie. Décidez à l'avance de la manière dont les bénéfices seront partagés et des coûts supplémentaires éventuels.
Vous pouvez faire payer les participants par tranche et demander à la pizzeria des réductions pour les achats en gros. Pour répondre à toutes les préférences, proposez une variété d'options, telles que des pizzas sans gluten ou végétaliennes.
Vous pouvez également modifier la fête de la pizza et contacter les pizzerias en leur proposant des coupons de réduction. Vendez ces coupons pour collecter des fonds et partagez les gains avec le magasin plus tard.
Si les food trucks proposant de délicieux hot-dogs sont des idées de collecte de fonds populaires, un goûter sophistiqué peut s'avérer pratique. Voici d'autres idées originales pour faire passer votre collecte de fonds alimentaire à la vitesse supérieure !
Se rencontrer tout en dégustant du bon vin et du fromage constitue une activité de collecte de fonds alimentaire élégante et de grande classe.
Faites payer plus cher les billets pour la dégustation de vin afin de couvrir les frais de nourriture et de vin et de collecter plus d'argent pour votre cause. Toutefois, avant de vendre les billets, assurez-vous que le participant a plus de 21 ans.
Présentez 5 à 6 sortes de vins différents que vous pouvez vous procurer auprès d'établissements vinicoles locaux. Ils peuvent également parrainer l'événement pour promouvoir leurs vins. En outre, proposez davantage d'accompagnements et d'amuse-gueules, en dehors du fromage, qui s'accordent avec vos vins. Envisagez d'inclure :
Pour créer l'ambiance, décorez la table avec un décor raffiné, un éclairage tamisé et de la musique. Vous pouvez même inviter un expert en vin à partager ses connaissances et à faire des dégustations. Les invités peuvent se mélanger, discuter de leurs vins préférés et passer un bon moment ensemble !
Un autre classique de la collecte de fonds alimentaires, les dîners de gala, peut être une option parfaite pour les grandes organisations à but non lucratif.
Organisez un dîner sophistiqué pour vos sympathisants actuels et nouveaux, avec de la musique, des ventes aux enchères et bien plus encore. Vous pouvez également ajouter des spectacles immersifs et des activités amusantes telles que des tombolas pour divertir vos invités.
L'organisation d'un dîner à grande échelle demande beaucoup de travail. Constituez une équipe de bénévoles pour vous aider à trouver un lieu, des traiteurs et des décorateurs.
Collectez des fonds en vendant des billets pour le dîner, en faisant des dons lors des ventes aux enchères et en obtenant des contributions supplémentaires de la part de vos invités.
Les collectes de fonds sous forme de livres de cuisine peuvent être une idée pratique pour les organisations à but non lucratif et les organisations caritatives.
Demandez à votre équipe de faire don de ses recettes familiales préférées pour créer votre livre de cuisine. Vous pourrez ensuite le vendre à vos supporters et récolter des fonds.
Vous pouvez également collaborer avec un chef local célèbre et lui demander de partager ses recettes. Prenez des précommandes pour le livre de cuisine, utilisez les recettes pour les frais d'impression et utilisez le reste pour votre cause.
Grâce à la plateforme de commerce électronique gratuite de Zeffy pour les organisations à but non lucratif, vous pouvez facilement créer une boutique en ligne pour vendre vos livres de cuisine. Cela vous permet d'atteindre un public plus large, d'accepter des paiements sécurisés et de gérer votre stock sans effort.
Vous pouvez également vendre aux enchères les livres de cuisine que vous n'utilisez plus. Vous pouvez également inviter des volontaires à faire don de leurs livres de recettes préférés. Assurez-vous que tous les livres sont en bon état avant de les vendre.
Les collectes de fonds alimentaires restent les plus populaires car elles intéressent presque tout le monde. De bons plats combinés à l'implication de la communauté créent une atmosphère qui incitera votre communauté à adhérer à votre cause.
Voici pourquoi les collectes de fonds alimentaires n'échouent jamais :
L'organisation d'une soirée gastronomique à thème est le moyen le plus efficace d'inciter les gens à participer. Voici quelques exemples de thèmes que vous pourriez utiliser : "Fiesta mexicaine", "Nuit italienne" et "Autour du monde". Faites payer un droit d'entrée et vendez des plats en rapport avec votre thème.
Vous pouvez également ajouter :
Collaborez avec les agriculteurs de votre région et organisez un marché fermier. Vendez des fruits, des légumes, des produits de boulangerie et des articles spécialisés.
Engagez davantage vos clients en :
Organisez un rallye de camions de nourriture où les camions de nourriture locaux viennent se mesurer les uns aux autres. Faites payer aux camions un droit de participation et prenez également une partie de leurs bénéfices.
Les conseils pour réussir :
Organisez une vente aux enchères de desserts haut de gamme provenant de boulangeries locales ou même de boulangers amateurs.
Il peut s'agir de
Faites appel à vos partisans de la santé en leur proposant des options alimentaires saines.
Il peut s'agir de
Transformez n'importe quel espace communautaire en restaurant temporaire. Établissez un partenariat avec des chefs locaux ou même avec une école de cuisine dont les étudiants souhaitent acquérir de l'expérience dans la préparation d'un repas spécifique à l'avance. Vendez les tickets à l'avance.
Les conseils sont les suivants :
