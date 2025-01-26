Saviez-vous que la plupart des donateurs affirment que les collectes de fonds alimentaires sont leur moyen préféré de rendre la pareille aux autres ? Qu'il s'agisse de ventes de pâtisseries ou de dîners gastronomiques, les campagnes axées sur l'alimentation donnent toujours lieu à de grands sourires et à de meilleurs résultats.

Que vous souteniez une école, un organisme à but non lucratif ou un projet communautaire, la bonne idée peut transformer votre collecte de fonds en un succès appétissant. Ce guide présente 17 des meilleurs aliments pour 2024, qui ne manqueront pas d'être pratiques et de stimuler le succès de votre prochaine campagne.

Points essentiels

Les collectes de fonds alimentaires sont efficaces et populaires, offrant des options attrayantes telles que les ventes de pâtisseries, les concours de cuisine et les dîners de gala pour collecter des fonds et renforcer la communauté.

Des objectifs clairs, des thèmes créatifs et une promotion rentable comme les médias sociaux garantissent la réussite et l'impact des collectes de fonds alimentaires.

Les collaborations avec des entreprises et des organisations locales améliorent les collectes de fonds alimentaires en attirant davantage de participants et en partageant les ressources.

Les idées de collecte de fonds alimentaires à faible coût, comme les stands de limonade, les ventes de livres de cuisine et les dîners-partage, maximisent la rentabilité avec un minimum d'efforts.

Comment fonctionnent les collectes de fonds alimentaires ?

Les collectes de fonds alimentaires sont un moyen populaire et efficace de collecter des fonds pour une bonne cause. Elles peuvent aller de la simple vente de pâtisseries à des événements plus élaborés tels que des dîners gastronomiques ou des concours de cuisine.

En proposant des plats délicieux et une atmosphère agréable, vous pouvez attirer des sympathisants et les encourager à contribuer à la mission de votre organisation.

Voici pourquoi il est facile d'organiser des collectes de fonds alimentaires réussies :

Mise en place rapide : Avec le soutien de vos bénévoles et des entreprises locales, vous pouvez facilement mettre en place une collecte de fonds alimentaire. Associez-vous à un restaurant local ou à un camion-restaurant pour faire passer l'événement à la vitesse supérieure.‍

Possibilité de collaboration : Une collecte de fonds alimentaire peut également s'inscrire dans le cadre d'autres événements locaux tels qu'un goûter ou une soirée tacos. D'autres organisations caritatives peuvent également participer à un événement similaire. Par exemple, une organisation de protection des animaux peut installer un stand de friandises pour animaux de compagnie.‍

Rendre la pareille aux donateurs : L'ajout d'une friandise peut rendre le don plus agréable pour les donateurs et améliorer leur expérience globale. ‍

Élargissement de la base de donateurs : Une collecte de fonds alimentaire est un excellent moyen de créer une communauté et de faire connaître votre mission. Des idées de collecte de fonds telles qu'une vente de pâtisseries, une dégustation de plats ou une foire alimentaire peuvent rallier la communauté locale à votre cause.

Comment organiser les meilleures collectes de fonds alimentaires en 4 étapes faciles

1.Définissez votre objectif de collecte de fonds

Définir un montant cible que vous souhaitez collecter constitue un objectif tangible qui peut motiver votre équipe. Par exemple, en fixant un objectif de 5 000 dollars pour une vente de pâtisseries, vous donnez à chacun un résultat mesurable à atteindre. ‍

2. Choisissez une idée de collecte de fonds alimentaire

Tenez compte des caractéristiques démographiques des donateurs ou des festivités en cours qui doubleront le plaisir de vos donateurs. Par exemple, organisez une collecte de barres chocolatées pour la Saint-Valentin ou associez-vous à des camions-restaurants locaux pendant la période des fêtes de fin d'année. ‍

3. Faites la promotion de votre collecte de fonds

Même les meilleures idées de collecte de fonds alimentaires doivent être promues. Les bulletins d'information par courriel et les messages sur les plateformes de médias sociaux sont les meilleurs moyens gratuits de promouvoir votre événement de collecte de fonds à but non lucratif. ‍

4. Suivi des objectifs

Analysez si votre collecte de fonds alimentaire a été un succès en la comparant à l'objectif que vous vous étiez fixé. Identifiez ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné afin d'obtenir des résultats encore meilleurs lors de la prochaine édition !

17 idées de collecte de fonds alimentaires super faciles et efficaces

Nous commençons notre liste par quelques-uns des moyens les plus efficaces de collecter des fonds, qui ne demandent qu'un minimum d'efforts. Jetez un coup d'œil à ces idées la prochaine fois que vous aurez besoin d'organiser un événement rapide et facile !

1. Organiser une vente de pâtisseries

Les ventes de pâtisseries sont idéales pour collecter des fonds, car qui n'aime pas acheter et manger des produits de boulangerie ? Il y en a pour tous les goûts, des biscuits aux petits gâteaux en passant par le pain et les tartes !

Demandez à des bénévoles de votre organisation de préparer de délicieuses pâtisseries. Veillez à ce que vos produits alimentaires soient disponibles en version sans gluten et végétalienne pour ceux qui souhaitent conserver leurs habitudes saines.

Comment réussir une vente de pâtisseries

Proposer un kit de cuisson à domicile avec des ingrédients prémesurés et des instructions.

Organisation d'une vente virtuelle de pâtisseries avec commande en ligne et livraison ou enlèvement sur place

Facilitez le processus de paiement avec Zeffy et acceptez toutes sortes de paiements directement sur votre téléphone. et acceptez toutes sortes de paiements directement sur votre téléphone.

2. Assiette bleue spéciale

Vous voulez ajouter une touche amusante à votre collecte de fonds alimentaire ? Demandez à vos invités de faire une offre pour leur dîner grâce à une collecte de fonds par assiette bleue.

Pour mettre en œuvre cette idée amusante de collecte de fonds alimentaires, les bénévoles préparent à l'avance un repas de leur choix. Il peut s'agir d'un simple pain de viande ou d'œufs brouillés. Ceux qui choisissent un menu plus exquis peuvent préparer du homard ou un cocktail de crevettes.

Mais voici le clou du spectacle : chaque plat sera couvert et les invités feront une offre pour les repas secrets dissimulés ! Les enchères commencent généralement à 25 dollars, mais vous pouvez fixer le prix en fonction du coût total de l'assiette.

3. Collecte de fonds par le biais d'un repas-partage

Le potluck peut être une idée de collecte de fonds alimentaire réussie pour les petites organisations à but non lucratif, en facilitant la collecte de fonds et en renforçant le sens de la communauté parmi les sympathisants.

Les dîners à la fortune du pot fonctionnent comme un charme, ramenant la vieille tradition de se réunir et de partager la nourriture. Demandez aux bénévoles et aux invités d'apporter le plat de leur choix - une entrée, un plat principal ou même un plateau de desserts - afin de mettre en valeur les diverses traditions culinaires.

Il existe plusieurs façons de collecter des fonds par le biais d'un repas-partage :

Vendez un ticket abordable pour le potluck avec la solution de billetterie de Zeffy.

Vendez les recettes des plats du potluck pour obtenir un peu plus d'argent.

Créez un repas-partage à thème, par exemple "Autour du monde" ou "Les préférés de grand-mère", et demandez un prix légèrement plus élevé pour cette expérience unique.

Établissez un partenariat avec un restaurant local pour parrainer l'événement. En échange de son soutien, offrez-lui des possibilités de promotion, comme l'affichage de son logo sur le matériel de l'événement ou la fourniture d'échantillons de ses produits.

Organisez une vente aux enchères silencieuse parallèlement au repas-partage. Des articles offerts par des entreprises locales, des artistes ou des membres de la communauté seront mis aux enchères et les recettes serviront à atteindre vos objectifs de collecte de fonds.

4. Concours de barbecue

L'organisation d'un concours de cuisine peut être un moyen amusant et stimulant de collecter des fonds pour des œuvres de bienfaisance alimentaires. Lancez un concours de recettes de barbecue parmi les membres de votre organisation.

Faites la promotion de l'événement sur les médias sociaux ou auprès des groupes communautaires. Vendez des billets d'entrée à l'événement et invitez les gens à goûter et à juger les différents plats. Un tel événement est idéal pour les membres d'une équipe sportive ou pour la communauté scolaire.

Vous pouvez rendre le concours de barbecue plus intéressant en récompensant les meilleures recettes par un petit prix ou un cadeau. Ajoutez-y de la musique live, des jeux amusants et des activités pour transformer cette fantastique idée de collecte de fonds en un événement communautaire passionnant.

5. Marche des gâteaux

Les marches de gâteaux étaient autrefois l'une des activités préférées du public lors des fêtes de village. Leur charme reste intact ; cette activité amusante peut être une excellente idée de collecte de fonds.

Les participants font généralement don d'un gâteau qu'ils ont confectionné ou qu'ils se procurent auprès d'une boulangerie locale. Lorsque la musique commence, ils marchent autour d'un cercle où se trouvent des boîtes numérotées. Lorsque la musique s'arrête, un numéro est annoncé et la personne qui porte ce numéro peut prendre un gâteau.

‍

La vente de gâteaux peut être une activité amusante, en particulier lors d'une foire alimentaire. Collectez des fonds en demandant aux gens d'acheter des billets pour y participer. Voici comment en organiser un :

Prévenez Volvasters quelques jours avant et demandez-leur de faire don d'un gâteau.

Le jour de l'événement, formez un grand cercle dans un espace ouvert et exposez tous les gâteaux.

Créez des boîtes numérotées en fonction de la taille du groupe. 20 est un nombre raisonnable pour commencer.

Copiez ces chiffres sur de petites feuilles et placez-les dans un bol pour que les présentateurs choisissent un chiffre.

Mettez la musique en route et commencez à appeler des numéros pour choisir des gâteaux.

Continuez ainsi jusqu'à ce que tous les gâteaux soient réclamés.

C'est aussi simple que cela !

6. Bol à soupe

La vente de soupe est l'une des idées de collecte de fonds les plus populaires. idées de collecte de fonds, en particulier dans les églises et les événements communautaires. Demandez aux membres de la communauté d'apporter des bols et des cuillères contenant de la soupe maison bien chaude. N'oubliez pas d'inclure différentes variétés de soupes pour les personnes ayant des goûts et des préférences alimentaires variés.

Vous pouvez également organiser des ventes de soupe à thème, comme la Journée de la soupe au poulet, ou des bars à soupe et à salade. Fixez un prix pour chaque bol de soupe ou laissez les participants contribuer comme ils le souhaitent.

Pour varier les plaisirs de votre vente de soupe, pensez à.. :

Proposer une option "Soup Sampler", où les participants peuvent goûter de petites portions de plusieurs soupes.

Partenariat avec des boulangeries locales pour fournir du pain frais ou des petits pains pour accompagner les soupes.

Proposer des options à emporter, telles que des récipients de la taille d'une poire ou des emballages adaptés à la congélation, pour ceux qui souhaitent déguster les soupes plus tard.

7. Dîner spaghetti

De nombreuses personnes apprécient la cuisine italienne. Pourquoi ne pas essayer des idées faciles de collecte de fonds alimentaires avec des dîners de spaghettis ? Que ce soit à l'occasion d'un événement sportif communautaire ou d'un dîner scolaire, les dîners spaghetti peuvent être une excellente idée de collecte de fonds.

Instaurer un droit d'entrée pour le dîner spaghetti de collecte de fonds. Faites la promotion de l'événement à l'avance et vendez des billets en ligne ou par l'intermédiaire de bénévoles.

Composez un menu appétissant avec une liste bien planifiée des éléments essentiels du dîner de spaghetti, comme les boulettes de viande, les saucisses, une entrée, des salades, du pain italien et une grande quantité de sauce spaghetti ! Complétez le tout avec un Tiramisu italien traditionnel.

8. Concours de cuisine au chili

Quoi de mieux que de faire partager aux gens leurs meilleures recettes de chili lorsque la température baisse ?

Autre idée de collecte de fonds alimentaire, un concours de chili peut être une excellente option pour les collectes de fonds en soirée en hiver.

Encouragez les gens à participer à la compétition en proposant des plats de chili uniques. Vous pouvez faire payer un droit d'entrée aux supporters qui souhaitent goûter et voter pour le meilleur plat.

N'oubliez pas de décerner des prix et des trophées aux gagnants pour leurs efforts. Vous pouvez créer plusieurs catégories et choisir un gagnant pour chacune d'entre elles. Voici quelques idées :

Le chili le plus épicé

Meilleur chili végétarien

Le chili le plus savoureux

Le meilleur chili au poulet

Le meilleur chili blanc

Idées de collectes de fonds alimentaires pour les enfants et les familles

Faire participer les enfants et les familles à la collecte de fonds pour votre association est un excellent moyen de sensibiliser l'ensemble de la communauté. Voici quelques idées amusantes pour collaborer avec les familles et rassembler un plus grand nombre de personnes autour de votre cause.

9. Cours de cuisine

Un cours de cuisine pour collecter des fonds peut être un excellent moyen de rassembler les gens pour cuisiner et faire des dons pour une bonne cause. Demandez à un chef local ou à un bénévole compétent de votre équipe d'animer le cours de cuisine.

‍

Fixez un droit d'entrée pour participer à l'événement ; plus tard, les participants pourront déguster les plats qu'ils auront préparés. Les fonds collectés peuvent également couvrir les dépenses du cours, notamment les ingrédients, les ustensiles de cuisine et les couverts. Il existe d'autres moyens de faire du cours de cuisine un succès :

Nous proposons plusieurs options de cours pour répondre aux différents niveaux de compétence et aux préférences alimentaires.

Inviter des blogueurs culinaires locaux ou des influenceurs pour promouvoir l'événement et attirer davantage de participants.

Partager des livrets de recettes ou des copies numériques des recettes afin que les participants puissent recréer les plats chez eux.

Organiser une tombola ou une vente aux enchères avec des prix liés à la cuisine pour générer des fonds supplémentaires.

Partenariat avec des fournisseurs locaux ou des épiceries pour le parrainage d'ingrédients.

10. Devinez le bocal à bonbons

Il s'agit de l'une des idées de collecte de fonds alimentaires les plus faciles à mettre en œuvre, surtout pour les enfants.

Remplissez quelques bocaux avec différents types de bonbons, tels que des nougats, des gommes, des pâtes de fruits, des chocolats et des sucettes. Organisez ensuite des jeux de devinettes sur les bocaux de bonbons avec les enfants. Voici quelques options pour rendre la collecte de fonds encore plus excitante:

Utilisez des pots de différentes tailles pour que les enfants ne s'ennuient pas.

Offrez des prix bonus pour les devinettes les plus créatives ou les plus stupides.

Voyez si une confiserie locale souhaite participer à l'événement et faire don de quelques friandises.

Grâce à ces petites touches supplémentaires, votre jeu de devinettes dans les bocaux à bonbons sera un succès auprès des enfants et une belle réussite pour vos objectifs de collecte de fonds !

11. Petit-déjeuner aux crêpes

Une idée de collecte de fonds peu coûteuse consiste à servir des crêpes chaudes et délicieuses en achetant de la pâte à crêpes en gros. Invitez des membres de votre communauté locale chez vous et participez ensemble à la préparation du repas. De plus, vous pouvez être plus créatif avec les garnitures, ce qui permet à chaque invité d'avoir quelque chose qu'il aime !

Présentez divers autres produits alimentaires, tels que gaufres, jambon, œufs, saucisses, café, crème fouettée, fruits, sirop d'érable et crêpes.

Pour rendre le tout encore plus amusant, installez un bar à garnitures pour que les invités puissent personnaliser leurs crêpes ou gaufres avec des fruits frais, des noix, des sirops et de la crème fouettée ! Encouragez certains bénévoles à montrer leurs talents de cuisiniers en préparant des confitures spéciales, des compotes de fruits ou des sirops aromatisés.

Faites payer un droit d'entrée pour collecter des fonds et assurer la réussite de votre collecte de fonds pour le déjeuner de crêpes. N'oubliez pas de proposer des récipients à emporter pour les restes, afin que rien ne soit gaspillé.

Idées de collectes de fonds alimentaires pour les écoles

Faites participer toute la communauté scolaire à vos efforts de collecte de fonds grâce à ces collectes de fonds alimentaires amusantes et passionnantes !

12. Stand de limonade

Une idée classique de collecte de fonds pour les écoles consiste à installer un stand de limonade. Ce sera parfait pour une journée sportive ensoleillée, et vous pourrez faire payer chaque verre de limonade pour collecter des fonds pour l'école.

Pour rendre l'événement plus attrayant, demandez aux élèves de s'occuper du stand de limonade. Vous pouvez également les faire participer à la décoration du stand et à la création de prospectus créatifs pour promouvoir l'événement.

L'ajout d'une petite compétition à l'événement peut également ajouter au plaisir. Organisez un concours entre différentes classes et offrez des prix à celle qui vendra le plus de gobelets. Laissez les élèves créer leurs propres recettes de limonade, et le meilleur d'entre eux recevra de la crème glacée !

Pour rendre le stand de limonade encore plus excitant, pensez à proposer une variété de parfums, comme la fraise ou la pêche. Pour une touche de fraîcheur, vous pouvez également ajouter des tranches de fruits frais ou des feuilles de menthe. N'oubliez pas de proposer des options sans sucre pour les clients soucieux de leur santé.

13. Concours de mangeurs et dégustation de produits alimentaires

Une dégustation de mets est un moyen populaire de collecter des fonds et de rendre vos efforts de collecte de fonds plus divertissants.

Choisissez un lieu en plein air, comme un terrain de football local, et organisez des événements liés à la nourriture, comme un concours de mangeurs de tartes. Vendez des billets aux chaînes locales qui souhaitent présenter leurs produits alimentaires ou leurs pâtisseries.

Un concours de cuisine est également un excellent moyen d'unir la communauté scolaire. Mettez les élèves au défi de participer et demandez un prix pour chaque catégorie. Servez des boissons pour compléter les plats et récolter davantage de fonds.

Pour élever votre collecte de fonds à un niveau supérieur, envisagez d'incorporer un thème tel que "Autour du monde" ou "Goût de la ville". Présentez une gamme variée de cuisines et établissez des partenariats avec des restaurants locaux ou des camions-restaurants pour fournir des échantillons de leurs plats typiques. Ajoutez des éléments interactifs, comme des démonstrations de cuisine ou des ateliers dirigés par des chefs locaux, pour permettre aux participants d'acquérir de nouvelles compétences tout en profitant de l'événement.

14. Fête de la pizza

Qui n'aime pas la pizza ? Lorsqu'il s'agit d'idées de collectes de fonds alimentaires pour les écoles, une fête de la pizza peut être un excellent choix.

Associez-vous à une pizzeria abordable de votre région pour organiser une soirée pizza réussie. Décidez à l'avance de la manière dont les bénéfices seront partagés et des coûts supplémentaires éventuels.

Vous pouvez faire payer les participants par tranche et demander à la pizzeria des réductions pour les achats en gros. Pour répondre à toutes les préférences, proposez une variété d'options, telles que des pizzas sans gluten ou végétaliennes.

Vous pouvez également modifier la fête de la pizza et contacter les pizzerias en leur proposant des coupons de réduction. Vendez ces coupons pour collecter des fonds et partagez les gains avec le magasin plus tard.

Idées de collectes de fonds avec des aliments de fantaisie

Si les food trucks proposant de délicieux hot-dogs sont des idées de collecte de fonds populaires, un goûter sophistiqué peut s'avérer pratique. Voici d'autres idées originales pour faire passer votre collecte de fonds alimentaire à la vitesse supérieure !

15. Une soirée fromage et vin

Se rencontrer tout en dégustant du bon vin et du fromage constitue une activité de collecte de fonds alimentaire élégante et de grande classe.

Faites payer plus cher les billets pour la dégustation de vin afin de couvrir les frais de nourriture et de vin et de collecter plus d'argent pour votre cause. Toutefois, avant de vendre les billets, assurez-vous que le participant a plus de 21 ans.

Présentez 5 à 6 sortes de vins différents que vous pouvez vous procurer auprès d'établissements vinicoles locaux. Ils peuvent également parrainer l'événement pour promouvoir leurs vins. En outre, proposez davantage d'accompagnements et d'amuse-gueules, en dehors du fromage, qui s'accordent avec vos vins. Envisagez d'inclure :

Planches de charcuterie avec une variété de charcuteries, d'olives et de crackers

Bruschetta ou crostini garnis de tomates, de pesto ou d'autres tartinades savoureuses

Brochettes de légumes ou de fruits grillés qui se marient bien avec certains vins

Desserts en bouchées comme des truffes au chocolat ou des tartelettes aux fruits

Pour créer l'ambiance, décorez la table avec un décor raffiné, un éclairage tamisé et de la musique. Vous pouvez même inviter un expert en vin à partager ses connaissances et à faire des dégustations. Les invités peuvent se mélanger, discuter de leurs vins préférés et passer un bon moment ensemble !

16. Dîner de gala

Un autre classique de la collecte de fonds alimentaires, les dîners de gala, peut être une option parfaite pour les grandes organisations à but non lucratif.

Organisez un dîner sophistiqué pour vos sympathisants actuels et nouveaux, avec de la musique, des ventes aux enchères et bien plus encore. Vous pouvez également ajouter des spectacles immersifs et des activités amusantes telles que des tombolas pour divertir vos invités.

L'organisation d'un dîner à grande échelle demande beaucoup de travail. Constituez une équipe de bénévoles pour vous aider à trouver un lieu, des traiteurs et des décorateurs.

Collectez des fonds en vendant des billets pour le dîner, en faisant des dons lors des ventes aux enchères et en obtenant des contributions supplémentaires de la part de vos invités.

17. Organiser une collecte de fonds pour un livre de cuisine

Les collectes de fonds sous forme de livres de cuisine peuvent être une idée pratique pour les organisations à but non lucratif et les organisations caritatives.

Demandez à votre équipe de faire don de ses recettes familiales préférées pour créer votre livre de cuisine. Vous pourrez ensuite le vendre à vos supporters et récolter des fonds.

Vous pouvez également collaborer avec un chef local célèbre et lui demander de partager ses recettes. Prenez des précommandes pour le livre de cuisine, utilisez les recettes pour les frais d'impression et utilisez le reste pour votre cause.

Grâce à la plateforme de commerce électronique gratuite de Zeffy pour les organisations à but non lucratif, vous pouvez facilement créer une boutique en ligne pour vendre vos livres de cuisine. Cela vous permet d'atteindre un public plus large, d'accepter des paiements sécurisés et de gérer votre stock sans effort.

Vous pouvez également vendre aux enchères les livres de cuisine que vous n'utilisez plus. Vous pouvez également inviter des volontaires à faire don de leurs livres de recettes préférés. Assurez-vous que tous les livres sont en bon état avant de les vendre.

Pourquoi les collectes de fonds alimentaires continuent-elles d'avoir du succès ?

Les collectes de fonds alimentaires restent les plus populaires car elles intéressent presque tout le monde. De bons plats combinés à l'implication de la communauté créent une atmosphère qui incitera votre communauté à adhérer à votre cause.

Voici pourquoi les collectes de fonds alimentaires n'échouent jamais :

Un attrait universel : Du sucré au salé, les collectes de fonds alimentaires ont quelque chose à offrir à tout le monde.

Des expériences durables : Au-delà de la nourriture, les expériences que vous créez resteront dans les mémoires et souderont la communauté.

Facilité : la plupart des collectes de fonds alimentaires ne nécessitent qu'une planification minimale ; même les petites organisations peuvent facilement les organiser.

18. Nuits gastronomiques à thème

L'organisation d'une soirée gastronomique à thème est le moyen le plus efficace d'inciter les gens à participer. Voici quelques exemples de thèmes que vous pourriez utiliser : "Fiesta mexicaine", "Nuit italienne" et "Autour du monde". Faites payer un droit d'entrée et vendez des plats en rapport avec votre thème.

Vous pouvez également ajouter :

Des costumes et des décorations qui créent une expérience inoubliable pour vos clients.

Musique d'ambiance en rapport avec la culture.

Démonstrations culinaires de recettes rares.

19. Collecte de fonds pour le marché des agriculteurs

Collaborez avec les agriculteurs de votre région et organisez un marché fermier. Vendez des fruits, des légumes, des produits de boulangerie et des articles spécialisés.

Engagez davantage vos clients en :

Musique live.

Démonstrations de cuisine à partir d'ingrédients de saison.

Des activités pour les enfants, telles que la peinture sur visage ou des stands d'artisanat.

20. Rallye des camions de nourriture

Organisez un rallye de camions de nourriture où les camions de nourriture locaux viennent se mesurer les uns aux autres. Faites payer aux camions un droit de participation et prenez également une partie de leurs bénéfices.

Les conseils pour réussir :

Ne manquez pas de faire équipe avec les camions les plus populaires.

Promouvoir l'événement sur les médias sociaux, en incluant le menu proposé par chaque camion.

Disposer d'aires de pique-nique où les clients peuvent déguster leur repas.

21. Vente aux enchères de desserts spécialisés

Organisez une vente aux enchères de desserts haut de gamme provenant de boulangeries locales ou même de boulangers amateurs.

Il peut s'agir de

Gâteaux et cupcakes gourmands.

Chocolats artisanaux.

Pâtisseries artisanales.

22. Collecte de fonds pour des aliments sains

Faites appel à vos partisans de la santé en leur proposant des options alimentaires saines.

Il peut s'agir de

Des stands de smoothie avec de bons fruits et des additifs protéinés sains.

Bar à salades avec de nombreuses garnitures amusantes.

Vente de pâtisseries sans gluten et végétaliennes.

23. Restaurant éphémère

Transformez n'importe quel espace communautaire en restaurant temporaire. Établissez un partenariat avec des chefs locaux ou même avec une école de cuisine dont les étudiants souhaitent acquérir de l'expérience dans la préparation d'un repas spécifique à l'avance. Vendez les tickets à l'avance.

Les conseils sont les suivants :

Un menu unique simplifie la préparation.

Des spectacles en direct viendront enrichir l'expérience gastronomique.

Parrainage de tables

Résumé des meilleures idées de collecte de fonds alimentaires

Prêt à mettre en œuvre ces délicieuses idées de collecte de fonds alimentaires ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui à la plateforme de billetterie 100% gratuite de Zeffy et commencez à planifier votre événement inoubliable !

Grâce à nos outils conviviaux et au traitement transparent des dons, vous serez sur la bonne voie pour organiser une collecte de fonds réussie qui mobilisera votre communauté et recueillera les fonds dont vous avez besoin. N'attendez pas - créez votre compte gratuit dès maintenant et faites le premier pas vers la réalisation de votre collecte de fonds alimentaire !

FAQ pour les idées de collecte de fonds alimentaires

Quelles sont les meilleures options alimentaires pour les événements de collecte de fonds ? Bien qu'il existe une grande variété d'idées de collecte de fonds, certaines des options de collecte de fonds alimentaires les plus vendues et les plus réussies sont les suivantes : Vente de pâtisseries Stand de limonade Fête de la pizza Petit-déjeuner aux crêpes Dégustation de vins Concours de barbecue et de plats au chili

Quels sont les aliments les plus faciles à utiliser pour collecter des fonds pour votre association ? Voici quelques-unes des recettes les plus faciles à réaliser et qui se vendent facilement lors de collectes de fonds : Biscuits et gâteaux Soupes Crêpes Limonades Assiettes à thé

Quel est l'événement de collecte de fonds le plus rentable ? Voici quelques-unes des collectes de fonds alimentaires les plus rentables : Ventes de pâtisseries : Ces ventes sont rentables en raison du faible coût des ingrédients et de la forte demande de friandises faites maison. Les bénévoles peuvent faire don de produits faits maison, ce qui signifie que la quasi-totalité du produit des ventes soutient directement l'action de collecte de fonds. Concours de barbecue : Ces événements attirent de nombreuses personnes et créent une atmosphère festive. Les droits d'entrée pour les participants et la vente de billets pour la dégustation constituent de multiples sources de revenus. Les fêtes de la pizza : La pizza est universellement appréciée et peut être préparée de manière rentable. Les partenariats avec les pizzerias locales permettent souvent d'obtenir des tarifs réduits, et ces événements peuvent être facilement adaptés pour accueillir un grand nombre de participants. Les stands de limonade : Idéaux pour faire participer les enfants et les familles, les stands de limonade ont des coûts d'installation minimes et peuvent être exploités presque partout. Pendant les mois les plus chauds, ces stands attirent un trafic régulier, ce qui en fait un choix rentable et attrayant. Vente de livres de cuisine : La vente de livres de cuisine rédigés à partir de recettes données par la communauté ou par des chefs locaux réputés peut être très rentable. Le principal coût est celui de l'impression, qui peut souvent être compensé par des préventes, des parrainages ou une distribution numérique.

Quelles boissons pouvez-vous vendre pour une collecte de fonds alimentaire ? L'organisation d'une collecte de fonds axée uniquement sur les boissons ou l'ajout de boissons en complément des produits alimentaires peut renforcer l'attrait de votre événement. Considérez ces options populaires : Limonade : Ce produit est parfait pour un stand de limonade autonome ou comme complément rafraîchissant à tout événement alimentaire, en particulier par temps chaud. Vin : idéal pour organiser des dégustations de vin ou comme option haut de gamme lors de dîners et de galas. Soda : Un choix polyvalent qui se marie bien avec des plats décontractés lors d'événements tels que des soirées pizza ou des barbecues. Chocolat chaud : Idéal pour les événements par temps froid, il offre une option de boisson réconfortante. Café : Il convient à de nombreux contextes, des événements matinaux aux desserts des ventes de pâtisseries.

