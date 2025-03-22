Les codes QR offrent aux organisations à but non lucratif un moyen efficace de collecter des dons. Les donateurs peuvent contribuer en les scannant simplement avec leur téléphone, ce qui rend les dons rapides et pratiques.

Cette méthode rentable peut être utilisée lors d'événements et sur des sites web, ce qui peut augmenter les dons. L'intégration des codes QR dans votre stratégie de collecte de fonds peut moderniser et rationaliser vos efforts.

Ce guide présente en détail les codes QR, leurs types et leurs avantages. Nous fournirons également des instructions étape par étape pour créer des codes QR spécifiques aux dons et partagerons les meilleures pratiques pour leur utilisation.

Table des matières

Qu'est-ce qu'un code QR ?

Quick Response (QR) est un code bidimensionnel que l'on peut scanner à l'aide de l'appareil photo d'un smartphone. En un clin d'œil, il conduit l'utilisateur à la page en ligne souhaitée.

Voici comment cela fonctionne :

Ouvrez l'appareil photo du smartphone et choisissez l'option scanner

Pointez l'appareil photo sur le code QR et maintenez-le immobile jusqu'à ce que le lien apparaisse.

Touchez le lien et accédez directement au site ou à la page.

Ces codes présentent des carrés noirs disposés selon un motif sur un fond blanc. Le motif unique des carrés contient des données, comme une URL. Les appareils photo des téléphones et autres dispositifs similaires peuvent lire ces données et vous conduire au site web, à la page de média social, au PDF ou à la page d'atterrissage liés.

Si la plupart des smartphones disposent aujourd'hui d'un scanner de code QR intégré, d'autres peuvent utiliser des applications gratuites de scanner de code QR, notamment :

Lecteur de QR et de codes-barres

Application de lecture de code QR

Kaspersky QR Scanner

Scanner QR gratuit

Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser les codes QR pour relier n'importe quelle page à laquelle leurs sympathisants doivent accéder, comme leur site web, la page d'inscription à un événement ou le formulaire de don.

Types de codes QR pour les organisations à but non lucratif

1. Codes QR statiques

Un code QR statique contient des informations fixes qui ne changent pas une fois qu'il a été créé. Il s'agit d'un code-barres numérique permanent qui stocke des données telles que l'URL d'un site web, des informations de contact ou du texte en clair. Lorsqu'il est scanné, il mène toujours à la même destination ou affiche toujours le même contenu.

Les codes statiques sont simples à créer et ne nécessitent pas de gestion permanente, ce qui les rend idéaux pour les documents imprimés ou pour une utilisation à long terme.

Ils ne peuvent pas être modifiés après leur création - si vous devez mettre à jour les informations, vous devrez créer un nouveau code. Ils conviennent mieux aux contenus ou aux liens stables et immuables.

2. Codes QR dynamiques

Un code QR dynamique est une version avancée du code statique. Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser ces codes QR pour les informations sensibles au temps qui doivent être modifiées.

Les codes dynamiques peuvent également être suivis, ce qui vous permet de savoir combien de fois ils sont scannés. Les données peuvent aider votre association à déterminer si ses campagnes gagnent en attrait et en popularité. L'analyse des informations vous permet d'apporter des ajustements à la stratégie de marketing de la campagne.

Par exemple, les organisations à but non lucratif peuvent utiliser un code dynamique pour promouvoir une campagne de jumelage de dons limitée dans le temps. Ce code permet aux organisations à but non lucratif de mettre à jour le dernier statut de la contrepartie des dons afin d'inciter les donateurs.

Comment un code QR peut-il être utile à votre association ?

Les dons par code QR présentent de nombreux avantages.

Les codes QR permettent aux gens de faire facilement des dons à votre cause à l'aide de leur appareil. Il s'agit d'un moyen transparent, sûr et pratique pour les sympathisants de se renseigner sur votre association et de faire preuve de générosité.

L'accès immédiat aux codes QR peut créer un sentiment d'urgence, encourageant les gens à faire un don sur-le-champ plutôt que de reporter leur décision.

Voici comment ces codes peuvent profiter à votre organisation à but non lucratif.

Coût-efficacité

La plupart des générateurs de codes QR sont moins coûteux à utiliser et faciles à intégrer. Vous pouvez générer et partager des codes QR pour accepter des paiements, promouvoir des collectes de fonds, proposer des liens d'invitation, et bien plus encore, en quelques clics.

Vous n'avez pas besoin de connaissances techniques ou d'expertise pour utiliser ces codes, ce qui vous permet d'économiser les ressources nécessaires à l'embauche d'une aide extérieure.

Accessible et flexible

Ces codes QR personnalisés à motifs sont un excellent moyen de promouvoir les dons mobiles et les options de dons flexibles. Toute personne équipée d'un smartphone peut accéder à un lien de paiement pour les dons en ligne en scannant le code, sans délai ni procédure fastidieuse.

Les codes QR peuvent renvoyer à divers types de contenu, notamment des sites web, des vidéos, des informations de contact ou des profils de médias sociaux. Cette flexibilité les rend idéaux pour divers cas d'utilisation, qu'il s'agisse de stimuler les efforts de marketing, d'éduquer les sympathisants ou de gérer des événements de collecte de fonds.

Engagement des supporters et des donateurs

L'apposition de codes QR sur les affiches, les dépliants et les billets d'entrée aux manifestations peut générer du trafic vers le site web ou les médias sociaux d'une organisation à but non lucratif. Les organisations à but non lucratif peuvent diriger les sympathisants vers des contenus interactifs, tels que des vidéos, des histoires ou des enquêtes. Cela permet d'élargir la portée de votre organisation et la base de ses sympathisants.

Les organisations à but non lucratif peuvent également associer les codes QR à des formulaires de retour d'information ou à des enquêtes afin de recueillir des informations précieuses auprès des donateurs et des bénévoles. Tous ces aspects contribuent à accroître l'engagement de différentes manières.

Créez un code QR gratuit pour les dons en 7 étapes avec Zeffy

Vous pouvez utiliser plusieurs générateurs de codes QR gratuits en ligne pour créer des codes uniques. Allez sur l'application et fournissez le lien vers une page de don, un site web ou tout autre formulaire en ligne, et le générateur de code QR créera le code.

Zeffy porte la collecte de fonds et l'expérience des codes QR à un niveau supérieur. En tant que plateforme de collecte de fonds 100% gratuite avec une fonction de génération de codes QR, vous pouvez simplifier le processus de donation et donner à votre équipe les moyens de réussir.

Lorsque vous créez une campagne de collecte de fonds avec Zeffy, un code QR est automatiquement généré, sans aucun frais.

Voici quelques étapes simples pour mettre en place un code QR pour les dons avec Zeffy.

1. Accédez à votre tableau de bord Zeffy en vous connectant à votre compte.

2. Aller dans la section "Formulaires" du tableau de bord

3. Survolez le formulaire que vous souhaitez partager et cliquez sur "Modifier"

4. En haut de la page du formulaire, cliquez sur le bouton "Partager mon formulaire".

5. Une fenêtre contextuelle contenant des options de partage s'affiche

6. Cliquez sur l'option "code QR" dans la fenêtre contextuelle.

7. Cliquez sur "Copier l'image" pour copier le code QR dans votre presse-papiers afin de le coller dans les supports de communication ou cliquez sur "Télécharger l'image" pour enregistrer le code QR en tant que fichier PNG sur votre appareil.

Les codes QR pour les organisations à but non lucratif : A faire et à ne pas faire

Faire : Garder une zone de silence

L'espace vide entourant les pixels est la zone de silence. Sans cet espace vide, le code QR ne pourra pas être scanné. Veillez à ce que la zone autour du code et l'espace vide soient propres et évitez d'estomper les bords.

Ne pas faire : Inclure les couleurs, logos ou images de la marque

L'ajout du logo, de l'image et du nom de votre association sur le formulaire avec le code QR permet d'attirer plus de donateurs. Utilisez les éléments et les couleurs de votre marque pour vous en souvenir.

Les donateurs n'envisageront de faire un don que s'ils reconnaissent votre association et lui font confiance.

Faire : Vérifier les liens

Vérifiez si le lien est correct et s'il fonctionne. Utilisez des codes dynamiques pour les liens qui demandent beaucoup de temps. Examinez régulièrement vos liens afin de maintenir votre contenu à jour.

Ce contrôle simple mais important renforce la crédibilité de votre association et lui confère une image professionnelle. Il permet aux donateurs et aux sympathisants d'avoir accès à votre organisation à tout moment.

Faire : Testez, testez, testez !

Avant d'imprimer votre code QR, effectuez des séries de tests. Scannez le code QR et vérifiez s'il est lisible sur différents appareils. Une impression de faible qualité en termes de pixels peut perturber votre code QR et le rendre impossible à scanner. Testez le code avant l'impression du code QR avant de l'apposer sur tous les supports.

A ne pas faire : Utiliser les codes QR uniquement pour les pages de dons

Il existe plusieurs façons d'utiliser les codes QR, qui ne se limitent pas à la page de don. Qu'il s'agisse d'inclure un code QR unique dans un courrier direct pour faciliter le don sur un appareil mobile ou de l'imprimer sur du matériel de marketing lors d'un événement, un code QR élimine la friction du don.

Les codes QR sont utiles pour engager le dialogue avec les donateurs en partageant du contenu interactif ou du matériel promotionnel. Ils contribuent ainsi à la réalisation de votre mission et encouragent les donateurs à contribuer à votre organisation.

A ne pas faire : Oublier un appel à l'action (CTA)

Un code QR seul peut ne pas fonctionner sans un CTA clair et convaincant. Le code pratique permet aux donateurs de passer à l'action plus facilement, plus rapidement et avec plus de souplesse. Il risque de ne pas donner les mêmes résultats si vous omettez un CTA qui déclenche l'action.

Un CTA clair encourage l'internaute à entreprendre l'action souhaitée. Par exemple, "Faites un don maintenant" ou "Soutenez notre cause" pour augmenter le nombre de balayages et de dons.

Étude de cas : Le YWCA de Lethbridge est passé à Zeffy et a récolté 23 792 $ lors de ses collectes de fonds.

YWCA Lethbridge a adopté Zeffy pour ses événements et ses dons, ce qui lui a permis de collecter 23 792 $ et d'économiser 1 189 $ sur les frais. L'équipe a utilisé la plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite de Zeffy pour vendre des billets pour leur événement. Les fonctions de code QR de Zeffy ont été particulièrement utiles, car elles permettent d'accéder facilement aux formulaires de dons sur les tables, dans les courriels, sur les affiches et sur les panneaux d'affichage.

YWCA a également utilisé la plateforme pour créer des codes de réduction pour les billets, envoyer des courriels de suivi pour encourager les dons et utiliser des outils de gestion d'événements pour des collectes de fonds réussies.

La plateforme simple d'utilisation a soutenu leurs efforts de collecte de fonds et les a aidés à gérer les événements de manière fluide et efficace. Le plus beau, c'est que l'utilisation de la solution de Zeffy n'a pas coûté un centime !

Réflexions finales sur le code QR pour les dons

Les codes QR sont plus qu'une simple tendance technologique - ils sont un outil puissant qui peut transformer la façon dont les sympathisants interagissent avec votre association. En fournissant un accès instantané et sans contact à vos pages de dons, à vos appels de publipostage, à vos inscriptions à des événements ou à votre contenu informatif, les codes QR peuvent augmenter de manière significative l'engagement et les contributions.

Lorsque vous intégrez les codes QR à votre stratégie, le logiciel de collecte de fonds 100 % gratuit de Zeffy ne se contente pas de générer des codes QR, il fournit également une série d'outils pour gérer les dons, les événements et l'engagement des supporters.

En adoptant cette technologie, vous ne vous contentez pas de moderniser votre approche ; vous créez des voies plus accessibles pour que les sympathisants puissent contribuer à votre cause.

FAQ sur les codes QR pour les dons

Pouvez-vous générer des codes QR gratuits pour les organisations à but non lucratif ? Oui, les organisations à but non lucratif peuvent facilement générer des codes QR gratuitement. Zeffy permet aux organisations de créer gratuitement des codes QR pour les formulaires de dons et autres matériels de collecte de fonds.

Qu'est-ce qu'un générateur de code QR ? Un générateur de code QR est un outil ou une application permettant de créer des codes à scanner pour diriger les utilisateurs vers un lien en ligne. Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser les générateurs de QR pour relier ce qu'elles souhaitent partager, qu'il s'agisse d'un lien vers un site web, d'un profil de média social ou d'un PDF. Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser un générateur de codes QR payant ou gratuit pour partager des liens sur différents supports.

