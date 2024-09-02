Comment Zeffy peut être gratuit ?
Guides sur les organisations à but non lucratif

Comment demander des dons en 2024 ? Ce que les organisations à but non lucratif doivent savoir

2 septembre 2024

Vous avez du mal à assurer le financement de votre association pour qu'elle ait un impact durable ? Vous n'êtes pas seul. Demander des dons peut être intimidant, mais ce n'est pas une fatalité. La bonne approche et les bons outils peuvent transformer vos efforts de collecte de fonds et stimuler l'engagement des donateurs.

Dans ce guide, nous vous révélons les secrets de la collecte de fonds à but non lucratif. Préparez-vous à faire passer vos demandes de dons au niveau supérieur et à obtenir le soutien que votre cause mérite.

À qui demander des dons ? 

La première chose à prendre en compte lorsque l'on réfléchit à la manière de demander des dons est de savoir à qui s'adresser.  

Les organisations à but non lucratif sollicitent généralement les dons des particuliers, et ce à juste titre. 80 % de tous les dons aux organisations caritatives et sans but lucratif aux États-Unis proviennent de contributions individuelles !

Cependant, il est essentiel d'approcher d'autres sources, telles que les sociétés, les entreprises locales et les fondations, afin d'accroître l'ampleur des dons. Examinons les trois grandes catégories de donateurs : 

Individus 

Les gens contribuent à des causes qui les passionnent. Certains versent de petites sommes à intervalles fréquents, tandis que d'autres font un don unique plus important. D'autres encore optent pour une somme fixe qu'ils souhaitent verser chaque année, par exemple à l'occasion d'un anniversaire. Ces dons individuels peuvent contribuer à fournir des fonds importants aux organisations caritatives et sans but lucratif.  

Les donateurs individuels peuvent apporter leur contribution en

Savoir pourquoi une personne fait un don peut vous aider à rédiger des messages qui répondent à ses motivations et l'encouragent à faire davantage de dons.

Entreprises et sociétés

Les entreprises distribuent généralement des dons chaque année en choisissant elles-mêmes une organisation à but non lucratif dans le cadre de programmes de dons d'entreprise, mais elles peuvent également répondre à des demandes de dons. 

En entrant en contact avec les bonnes entreprises, votre organisation caritative peut bénéficier d'un soutien financier considérable. Ces entreprises peuvent également former des partenariats à long terme avec votre organisation. 

Au fur et à mesure que les personnes associées à une entreprise prennent connaissance de votre cause, le potentiel de promotion et de développement de votre communauté augmente. 

Les entreprises font généralement des dons par l'intermédiaire de la Commission européenne : 

Fondements 

Les fondations sont des organisations à but non lucratif de plus grande envergure, conçues pour aider d'autres organisations à but non lucratif à poursuivre leur mission. S'adresser aux fondations caritatives peut être un moyen efficace de collecter des fonds pour votre cause.  

Les fondations offrent généralement un soutien par le biais de 

Ces subventions peuvent être classées en plusieurs catégories : 

Adressez-vous à des fondations dont la mission est similaire à la vôtre, car elles sont plus susceptibles de soutenir votre association.

Comment demander des dons aux particuliers

Voici quelques bonnes pratiques à suivre pour demander des dons à des particuliers, en particulier à des amis et à des membres de la famille :

Mobilisez votre réseau proche

Commencez par faire appel à votre réseau personnel proche pour faire connaître les besoins de votre association en matière de collecte de fonds. Faire appel à votre réseau est un moyen stratégique d'obtenir des dons :

Mettez l'accent sur votre cause

Lorsque vous sollicitez des dons, faites passer un message émotionnel à vos donateurs potentiels en leur faisant part de la cause et de la mission de votre association. Dressez un tableau vivant de l'impact que vous vous efforcez d'obtenir.

Créer un sentiment d'urgence

Incitez les donateurs potentiels à contribuer dès maintenant et à faire une réelle différence. Parlez du fond du cœur des raisons pour lesquelles votre mission est importante. En restant concret, vous susciterez l'intérêt de ceux qui s'intéressent vraiment à votre cause et qui voudront y contribuer.

Personnalisez votre demande de don

Les demandes de dons personnalisées ont plus d'impact que les messages génériques. 

Utilisez un logiciel de gestion des donateurs pour segmenter les donateurs potentiels en fonction de leurs caractéristiques démographiques et de leurs préférences. Analysez la volonté de chaque individu de soutenir vos initiatives. 

Utilisez les informations recueillies pour personnaliser vos messages et rendre les demandes plus efficaces.

Simplifier le processus de don 

Si vous voulez que les gens soutiennent votre association, faites en sorte qu'ils puissent facilement faire un don. L'ajout d'un simple lien vers un formulaire de don personnalisé de Zeffy dans votre message de demande simplifiera le processus.

De plus, n'oubliez pas d'envoyer un reçu de don automatisé. En remerciant immédiatement les donateurs pour leur don d'argent et en indiquant le montant exact de leur don, les donateurs se sentiront appréciés, remerciés et désireux de donner à nouveau.

Montrer de la gratitude

Veillez à remercier vos donateurs pour leur précieuse contribution. Tout le monde ne fera pas un don généreux, alors préparez-vous à entendre des refus. Quoi qu'il en soit, restez en contact avec eux. Ils peuvent faire connaître votre cause même s'ils ne font pas de don.

Comment demander des dons aux entreprises

Avant d'envoyer un appel aux dons à des entreprises, il faut tenir compte de la taille de l'entreprise. Vous adressez-vous à une entreprise locale ou à une grande société ? 

Personnalisez votre demande de don en conséquence et suivez ces bonnes pratiques pour demander des dons avec succès :

Demander aux bonnes entreprises

Trouver une entreprise dont la mission sociale partage les valeurs et les objectifs de votre association est un excellent moyen d'atteindre votre objectif de collecte de fonds. Il sera plus facile d'établir un lien avec une entreprise si elle croit en votre cause. Faites correspondre vos objectifs à leur mission sociale et encouragez-les à faire un don. 

Par exemple, une entreprise qui consacre une partie de ses revenus à l'éducation des enfants défavorisés fera probablement un don à une organisation à but non lucratif œuvrant pour une cause similaire.

Pour savoir s'il s'agit de la bonne entreprise à qui s'adresser, il faut tenir compte de ses caractéristiques :

Entrer en contact avec la bonne personne

Adressez-vous au bon point de contact, que ce soit par courrier électronique, par lettre de donation ou par téléphone. Si vous souhaitez obtenir des dons, vous devez contacter une personne impliquée dans le processus de décision.

Conseil de pro : pour trouver le bon contact, visitez le site web de l'organisation et cherchez la section "Personnes" ou "À propos de nous". Examinez les titres des postes pour trouver la personne la plus susceptible de s'occuper des dons, comme les directeurs de la collecte de fonds, des partenariats avec les entreprises ou des relations avec les communautés. Adapter votre communication en conséquence peut faire toute la différence !  

Soyez clair dans votre demande de don

Rencontrez les décideurs en leur présentant de manière détaillée votre mission et vos besoins. Les appels aux dons qui ne sont pas assortis d'un nombre ou d'un objectif précis seront moins attrayants pour vos donateurs potentiels.

Si vous demandez à une entreprise de parrainer un événement, les organisations à but non lucratif envoient souvent une proposition formelle aux entreprises pour solliciter leur participation. Une proposition bien rédigée explique clairement en quoi le soutien de l'entreprise fera la différence et quels sont les avantages spécifiques qu'elle recevra.

En général, les propositions de parrainage comprennent

Comment demander des dons aux fondations

Les fondations disposent d'un potentiel de financement considérable et apportent une aide financière aux organisations à but non lucratif par le biais de subventions. Certaines fondations sont très spécifiques quant au projet qu'elles souhaitent soutenir. 

Avant de faire appel à des fondations, vous devez vérifier si vous répondez à leurs critères d'attribution de subventions.

Lorsque vous demandez des dons à des fondations, assurez-vous que vous :

Différentes façons de demander des dons 

  1. Messages sur les médias sociaux
  2. Courriel
  3. Lettres de publipostage
  4. Appels téléphoniques
  5. En personne
  6. Engagement
  7. Texte

Vous pouvez aborder la collecte de fonds de différentes manières, car il existe différents types de dons et de sources à prendre en compte. 

1. Messages sur les médias sociaux

Les plateformes de médias sociaux telles que LinkedIn, Facebook ou X (anciennement Twitter) offrent de nombreuses possibilités d'atteindre des donateurs potentiels. Une fois que vous avez établi une solide présence en ligne, vous pouvez envoyer des demandes de dons par l'intermédiaire des plateformes de médias sociaux et atteindre une base de donateurs plus large.

En étant plus actif sur les médias sociaux, vous augmentez vos chances d'attirer des donateurs. Publiez régulièrement des messages et sensibilisez les gens à votre mission. Les médias sociaux vous aideront à faire passer le message plus rapidement tout en vous permettant de suivre l'évolution de votre portée. 

Voici comment vous pouvez entrer en contact avec un plus grand nombre de personnes et demander des dons sur les médias sociaux :

World Central Kitchen (WCK), dirigé par le chef José Andrés, démontre le pouvoir des médias sociaux dans la sensibilisation des organisations à but non lucratif, en particulier lors de crises telles que les catastrophes naturelles et la pandémie de COVID-19. WCK a utilisé des plateformes telles que X (anciennement Twitter), Instagram et Facebook pour partager des mises à jour en temps réel sur ses efforts de secours et élargir son public. 

Leur stratégie comprenait une approche de narration vivante et des collaborations avec des influenceurs. Cette approche a conduit à une augmentation du soutien mondial, permettant à WCK de continuer à fournir de l'aide dans les régions touchées. 

2. Courriel 

Un courriel bien rédigé peut vous aider à collecter des fonds et, contrairement aux messages diffusés sur les médias sociaux, il atteint directement les donateurs.

Avant d'envoyer une demande de don par courrier électronique, assurez-vous que

Modèle de courriel de demande de don

Objet : Faites un don de [montant du don] à [impact]

Cher [Nom],

J'espère que ce message vous trouvera en bonne santé et que vous profiterez de la chaleur de l'été. En tant que personne qui s'est tenue à nos côtés, votre soutien a toujours signifié beaucoup pour nous à [Nom de l'organisation]. Aujourd'hui, je m'adresse à vous pour vous faire part d'une demande spéciale qui pourrait faire une différence significative dans la vie de ceux que nous servons.

Cet été, nous lançons une campagne cruciale pour [décrire brièvement l'objectif de la campagne, par exemple "fournir des repas nutritifs aux enfants dans le besoin", "construire des maisons sûres pour les familles", etc.] Les besoins sont plus importants que jamais et nous comptons sur des personnes compatissantes comme vous pour nous aider à atteindre notre objectif.

Chaque don, quel qu'en soit le montant, nous rapproche de notre objectif de [objectif spécifique, par exemple "nourrir 1 000 enfants", "construire 5 nouvelles maisons", etc.] Votre don généreux de seulement [montant] peut [impact spécifique, par exemple "fournir une semaine de repas à un enfant affamé", "acheter les matériaux nécessaires à la construction d'un toit sûr", etc.]

Il est désormais plus facile que jamais de faire la différence. En cliquant sur le lien ci-dessous, vous pouvez faire un don sécurisé qui sera directement affecté à [programme spécifique ou fonds général]. Nous avons besoin de votre aide pour pouvoir continuer à [déclaration d'impact].

Votre générosité nous aidera à apporter de l'espoir, de la joie et du soutien à tant de personnes qui en ont besoin. Et n'oubliez pas que chaque dollar compte - aucun don n'est trop petit.

Merci de faire partie de notre communauté et de tout ce que vous avez fait pour soutenir [Nom de l'organisation]. Ensemble, nous pouvons créer un avenir meilleur et plein d'espoir pour ceux qui en ont le plus besoin.

Chaleureuses salutations,

[Votre nom]
[Votre titre]
[Nom de l'organisation]
[Coordonnées]

P.S. Si vous faites un don aujourd'hui, il sera doublé par un généreux donateur, ce qui aura pour effet de doubler votre impact ! Ne manquez pas cette occasion de faire une différence encore plus grande.

3. Lettres de publipostage

L'envoi de lettres de collecte de fonds par publipostage reste un moyen efficace de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif. Avec un appel au publipostage, vous pouvez :

Outre les lettres de demande de dons, votre publipostage peut être.. :

L'hôpital de recherche pour enfants St. Jude utilise depuis longtemps des campagnes de publipostage pour collecter des fonds de manière efficace. Ces campagnes comprennent souvent des lettres personnalisées, des mises à jour sur le travail de l'hôpital et les histoires des patients, ainsi que des appels aux dons. Ces appels de fonds permettent non seulement de collecter des sommes importantes, mais aussi de maintenir le lien entre les principaux donateurs et l'impact de leurs contributions et la mission de l'organisation à but non lucratif, encourageant ainsi un soutien continu.

Exemple d'appel de fonds par publipostage

[En-tête de votre organisation]
[Votre nom]
[Votre titre]
[Nom de l'organisation]
[Adresse]
[Ville, État, Code postal]
[Date]

Cher [Nom du donateur],

J'espère que cette lettre vous trouvera en bonne santé. Le soutien que vous avez apporté par le passé à [Nom de l'organisation] a fait une grande différence dans la vie de ceux que nous servons, et je vous demande à nouveau de m'aider.

Cet été, nous sommes confrontés à un besoin critique de [décrire brièvement l'objectif de la campagne, par exemple "fournir un abri à des familles", "offrir des repas à des enfants dans le besoin", etc.] Avec votre aide, nous pouvons atteindre notre objectif de [objectif spécifique, par exemple "nourrir 1 000 enfants", "construire 5 maisons", etc.]

Un don de seulement [montant] peut [impact spécifique, par exemple, "fournir une semaine de repas", "aider à construire un foyer sûr", etc.] Chaque don, quel qu'en soit le montant, nous rapproche d'une véritable différence.

Vous trouverez ci-joint un formulaire de don et une enveloppe pré-adressée. Il vous suffit de remplir le formulaire et de le renvoyer avec votre don, ou de visiter notre site web à l'adresse [URL du site web] pour faire un don en ligne.

Merci de votre générosité et de votre soutien.

Chaleureuses salutations,

[Votre nom]
[Votre titre]
[Nom de l'organisation]

4. Appels téléphoniques

Demander des dons par téléphone ajoute une touche personnelle à votre appel. 

Renforcez votre relation avec vos donateurs en leur faisant part de vos demandes et en les encourageant par des mots.

Une femme libre en veste violette reçoit un appel téléphonique Stock Photo

Voici comment vous pouvez demander des dons par téléphone :

5. En personne 

Les réunions en personne sont le meilleur moyen de solliciter un don généreux. Elles ont généralement lieu avec des entreprises qui ont déjà reçu un formulaire ou une lettre de don. Les événements de collecte de fonds peuvent également être mis à profit pour demander davantage de dons en personne.

Les contacts en face à face ont un impact plus important. Il favorise une communication claire entre vous et vos donateurs potentiels. En outre, le fait de vous rendre à une réunion en personne montre que vous êtes prêt à faire des efforts supplémentaires pour établir une relation avec le donateur.

Avant d'organiser des réunions en personne :

Bien qu'une conversation en personne varie d'une situation à l'autre, il peut être utile de disposer d'une brève description ou d'un modèle pour vous aider à savoir ce qu'il faut dire. Pour vous préparer, envisagez de suivre une séquence telle que

6. Engagement

Les promesses de dons sont des engagements pris par des individus ou des organisations de verser une somme d'argent spécifique à une cause, un projet ou une organisation, généralement au cours d'une période déterminée. Contrairement aux dons immédiats, les promesses de dons impliquent souvent que le donateur accepte de contribuer à une date ultérieure ou par tranches - et constituent souvent un excellent moyen de collecter des fonds en cas de crise ou d'urgence.

Vous pouvez atteindre les donateurs existants et potentiels grâce à une solide campagne de marketing et à des promesses de dons fiables et obtenir leur soutien.

Il existe différents types de campagnes d'engagement, tels que

Pour accepter les promesses de dons, assurez-vous de

7. Messages textuels

L'appel aux dons par SMS est un moyen efficace d'entrer en contact direct avec vos sympathisants. Lorsque vous envoyez un appel à la générosité par SMS, veillez à ce qu'il soit.. :

Conseils pour personnaliser la lettre de demande de don

Une lettre de don personnalisée a plus d'impact sur les donateurs potentiels. Plus de personnalisation signifie plus de chances de collecter des fonds. 

Sauvegardez les données personnelles de vos donateurs grâce au système de gestion des donateurs de Zeffy. Ces données peuvent vous aider à segmenter vos donateurs et à personnaliser vos demandes.

Pour des appels plus percutants, veillez à les personnaliser :

Outils et ressources pour maximiser les dons 

Il peut être difficile de collecter des fonds, car vous avez beaucoup à faire pour que votre campagne soit couronnée de succès. Pourtant, il existe des outils et des technologies qui peuvent simplifier ces tâches et vous aider à collecter plus d'argent de manière efficace. 

Évitez d'acheter plusieurs outils et abonnements. Zeffy offre des outils pour la billetterie, la gestion des donateurs et des dons, les campagnes peer-to-peer, et plus encore, en un seul endroit. Collectez des fonds 100% gratuitement, car Zeffy prend en charge tous les coûts de transaction.

Inscrivez-vous à l'une de nos démonstrations et découvrez comment.

Acquisition et fidélisation des donateurs 

Demander et recevoir des dons n'est généralement pas un engagement ponctuel. En tant qu'organisation à but non lucratif, vous devez fidéliser vos donateurs et les encourager à continuer à soutenir votre cause.

La plupart des organisations à but non lucratif commettent l'erreur de négliger leurs donateurs existants, en se concentrant davantage sur l'acquisition que sur la fidélisation. Cela peut avoir un impact sur vos efforts de collecte de fonds, car solliciter les donateurs existants nécessite moins de ressources et d'efforts.

En outre, les donateurs ont tendance à s'éloigner lorsque vous n'assurez pas le suivi, que vous n'appréciez pas leur soutien ou que vous ne tenez pas compte de leurs commentaires. C'est pourquoi il est essentiel pour toutes les organisations à but non lucratif de disposer d'un plan de fidélisation des donateurs.

Voici quelques conseils pour créer un plan efficace de fidélisation des donateurs :

Dernières réflexions sur la manière de demander des dons

Les approches pour demander des dons peuvent varier en fonction de la catégorie de donateurs. Cependant, chaque approche doit être authentique et personnalisée pour avoir un effet maximal.

Faites en sorte que votre association se démarque, que vous choisissiez les médias sociaux, le courrier électronique ou les réunions en personne pour demander des dons. Persuadez les donateurs potentiels de l'impact de votre mission et des raisons pour lesquelles ils devraient s'associer à votre cause.

La plateforme de dons en ligne 100% gratuite de Zeffy vous permet de gérer les relations avec les donateurs et de collecter des dons en ligne en toute simplicité. 

Comment demander des dons FAQs

Voici quelques façons de convaincre poliment quelqu'un de faire un don à votre association :

  • Gardez une attitude personnelle : Saluez les donateurs en les appelant par leur nom et en vous adressant à eux en tant que "vous".
  • Reflétez l'urgence dans votre ton : Utilisez des mots comme "maintenant" ou "aujourd'hui" et soulignez l'importance d'un don immédiat.
  • Soyez direct dans votre demande : pour faire gagner du temps à votre donateur, mentionnez clairement vos besoins en l'invitant directement à faire un don.
  • Restez optimiste : utilisez un langage qui reflète l'espoir et la positivité.
  • Utilisez des mots d'action : Au lieu de "veuillez faire un don", utilisez des expressions telles que "luttez pour la cause" ou "ayez un impact" pour plus d'efficacité.
  • Exprimez votre gratitude à l'avance : Remerciez-les d'avoir lu votre message et d'avoir pris en compte votre demande.

    • Suivez les étapes suivantes pour rédiger un message de demande de don efficace et obtenir quelques généreux donateurs :

  • 1. Commencez par un message d'accueil personnalisé.
  • 2. Expliquez la mission de votre organisation, puis décrivez votre initiative actuelle.
  • 3. Mentionnez les exigences du projet en cours. Vous pouvez ajouter des images/infographies qui attirent l'attention.
  • 4. Mettez en avant votre réussite.
  • 5. Ajoutez des témoignages de donateurs pour plus d'impact.
  • 6. N'oubliez pas d'inclure un CTA qui mène à la page de dons de votre site web.
  • 7. Terminez par votre nom, suivi de vos coordonnées.

    • Si votre demande de don doit contenir toutes les informations relatives à votre cause, vous devez également prévoir un espace pour établir un lien personnel avec le donateur.
    Les meilleurs exemples de messages de don remercient le donateur d'avoir pris le temps de comprendre votre association. Qu'il fasse un don ou non, incluez une note de remerciement. Cela laissera une impression positive de votre association.

    Les campagnes de dons en ligne vous obligent à publier des messages sur plusieurs plateformes pour sensibiliser le public. Que vous écriviez un blog pour votre site web ou que vous publiez sur les médias sociaux, n'oubliez pas de.. :

  • Utilisez un ton engageant pour raconter l'histoire de votre association. Si vous publiez sur les médias sociaux, une vidéo intéressante ou un carrousel d'images peut avoir plus d'impact.
  • Exploitez les émotions du donateur à l'égard de votre cause avant d'envoyer une demande de don.
  • Remerciez les donateurs, quel que soit leur statut.

    Rédigé par
    Camille Duboz

    Voir notre guide des déclarations de mission

