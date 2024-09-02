Vous avez du mal à assurer le financement de votre association pour qu'elle ait un impact durable ? Vous n'êtes pas seul. Demander des dons peut être intimidant, mais ce n'est pas une fatalité. La bonne approche et les bons outils peuvent transformer vos efforts de collecte de fonds et stimuler l'engagement des donateurs.

Dans ce guide, nous vous révélons les secrets de la collecte de fonds à but non lucratif. Préparez-vous à faire passer vos demandes de dons au niveau supérieur et à obtenir le soutien que votre cause mérite.

‍

À qui demander des dons ?

La première chose à prendre en compte lorsque l'on réfléchit à la manière de demander des dons est de savoir à qui s'adresser.

Les organisations à but non lucratif sollicitent généralement les dons des particuliers, et ce à juste titre. 80 % de tous les dons aux organisations caritatives et sans but lucratif aux États-Unis proviennent de contributions individuelles !

Cependant, il est essentiel d'approcher d'autres sources, telles que les sociétés, les entreprises locales et les fondations, afin d'accroître l'ampleur des dons. Examinons les trois grandes catégories de donateurs :

‍

Individus

Les gens contribuent à des causes qui les passionnent. Certains versent de petites sommes à intervalles fréquents, tandis que d'autres font un don unique plus important. D'autres encore optent pour une somme fixe qu'ils souhaitent verser chaque année, par exemple à l'occasion d'un anniversaire. Ces dons individuels peuvent contribuer à fournir des fonds importants aux organisations caritatives et sans but lucratif.

‍

Les donateurs individuels peuvent apporter leur contribution en

Faire des dons en ligne à l'aide d'un formulaire de don en ligne : Les donateurs versent des fonds au moyen d'un formulaire en ligne sécurisé et convivial, ce qui est pratique et permet un traitement immédiat.

Envoi de chèques par courrier direct : Les donateurs rédigent des chèques et les envoient par la poste à l'association, ce qui offre une touche personnelle mais nécessite un traitement manuel et des délais de dépôt plus longs.

Les promesses de dons : Les donateurs s'engagent à donner un montant déterminé au fil du temps, ce qui facilite la planification à long terme et peut impliquer des paiements récurrents.

Faire un achat : Les donateurs achètent des produits ou des services dont les recettes profitent à l'organisation à but non lucratif, associant ainsi leur soutien à un achat concret.

Créer leur propre page de collecte de fonds pour solliciter des dons : Les donateurs créent des pages de collecte de fonds personnalisées pour collecter des fonds auprès de leurs réseaux, généralement par le biais d'une collecte de fonds de pair à pair, ce qui permet d'amplifier la sensibilisation et le soutien.

‍

Savoir pourquoi une personne fait un don peut vous aider à rédiger des messages qui répondent à ses motivations et l'encouragent à faire davantage de dons.

‍

Entreprises et sociétés

Les entreprises distribuent généralement des dons chaque année en choisissant elles-mêmes une organisation à but non lucratif dans le cadre de programmes de dons d'entreprise, mais elles peuvent également répondre à des demandes de dons.

En entrant en contact avec les bonnes entreprises, votre organisation caritative peut bénéficier d'un soutien financier considérable. Ces entreprises peuvent également former des partenariats à long terme avec votre organisation.

Au fur et à mesure que les personnes associées à une entreprise prennent connaissance de votre cause, le potentiel de promotion et de développement de votre communauté augmente.

‍

Les entreprises font généralement des dons par l'intermédiaire de la Commission européenne :

Les dons jumelés : Cette forme de philanthropie d'entreprise consiste pour une entreprise à verser une somme équivalente aux dons faits par ses employés à des organisations à but non lucratif éligibles. Par exemple, si un employé fait un don de 100 dollars à une organisation caritative, l'entreprise peut verser une somme équivalente à ce don, soit 100 dollars supplémentaires.

Subventions aux entreprises et aux bénévoles : Contributions financières ou bénévoles d'une entreprise pour soutenir des causes caritatives, souvent alignées sur les objectifs de responsabilité sociale de l'entreprise.

Les dons en nature : Ces contributions non monétaires sont généralement des biens ou des services plutôt que de l'argent. Il peut s'agir de fournitures de bureau, d'équipements, de services professionnels ou d'espaces événementiels.

Le marketing de cause pour des bénéfices mutuels : Ce type de "don" est un partenariat entre une organisation à but non lucratif et une entreprise dont les deux parties tirent profit. L'entreprise utilise l'association pour améliorer son image de marque et stimuler les ventes, tandis que l'association reçoit un financement ou un soutien.

Les parrainages : Les parrainages impliquent généralement qu'une entreprise apporte un soutien financier à un événement, un programme ou une initiative en échange d'opportunités promotionnelles et de reconnaissance.

‍

Fondements

Les fondations sont des organisations à but non lucratif de plus grande envergure, conçues pour aider d'autres organisations à but non lucratif à poursuivre leur mission. S'adresser aux fondations caritatives peut être un moyen efficace de collecter des fonds pour votre cause.

‍

Les fondations offrent généralement un soutien par le biais de

Les subventions d'entreprise : Ces subventions font partie de la stratégie de responsabilité sociale de l'entreprise (RSE).

Subventions communautaires : Ces subventions visent à améliorer le bien-être de communautés ou de zones géographiques spécifiques.

Les subventions privées : Ces fonds sont accordés par des fondations privées ou des particuliers pour soutenir diverses causes. Ils sont généralement attribués en fonction des intérêts et des priorités du donateur privé ou de la fondation.

‍

Ces subventions peuvent être classées en plusieurs catégories :

Aide au fonctionnement

Soutien au capital

Subventions pour le développement de programmes

‍

Adressez-vous à des fondations dont la mission est similaire à la vôtre, car elles sont plus susceptibles de soutenir votre association.

‍

Comment demander des dons aux particuliers

Voici quelques bonnes pratiques à suivre pour demander des dons à des particuliers, en particulier à des amis et à des membres de la famille :

‍

Mobilisez votre réseau proche

Commencez par faire appel à votre réseau personnel proche pour faire connaître les besoins de votre association en matière de collecte de fonds. Faire appel à votre réseau est un moyen stratégique d'obtenir des dons :

Confiance et crédibilité : Votre réseau vous fait déjà confiance et croit en votre intégrité, ce qui le rend plus enclin à soutenir votre cause.

Lien personnel : Ils ont un lien personnel avec vous, ce qui augmente leur motivation à vous aider et à contribuer.

Élargissement de la portée : Vos contacts proches peuvent faire connaître votre cause à leurs propres réseaux, ce qui élargit votre champ d'action et votre base de donateurs potentiels.

Une sensibilisation rentable : La mobilisation de votre réseau nécessite généralement moins de ressources que les campagnes de collecte de fonds à grande échelle.

Augmenter la probabilité d'un soutien récurrent : Des relations solides conduisent à des contributions durables et récurrentes.

‍

Mettez l'accent sur votre cause

Lorsque vous sollicitez des dons, faites passer un message émotionnel à vos donateurs potentiels en leur faisant part de la cause et de la mission de votre association. Dressez un tableau vivant de l'impact que vous vous efforcez d'obtenir.

Commencez par le problème : commencez par une présentation convaincante du problème ou du besoin auquel vous répondez. Une introduction forte attire l'attention de votre public et prépare le terrain pour le reste de votre message. Exemple : "Chaque soir, dans notre communauté, un enfant sur cinq se couche le ventre vide. C'est plus qu'une statistique, c'est une réalité pour des milliers de familles qui luttent pour fournir une alimentation de base à leurs enfants."

Partagez des histoires vraies : Partagez des anecdotes ou des témoignages de personnes directement touchées par le problème, par exemple, pour créer un lien émotionnel et rendre le problème plus compréhensible. Exemple : "Rencontrez Maria, une mère célibataire de deux enfants qui luttait quotidiennement pour mettre de la nourriture sur la table. Grâce à notre garde-manger communautaire, Maria a désormais accès à des repas nutritifs, ce qui permet à ses enfants de s'épanouir et de se concentrer sur leur éducation."

Détailler l'impact : Les donateurs veulent savoir exactement comment leurs contributions seront utilisées et quels résultats ils contribueront à atteindre. Expliquez comment des montants de dons spécifiques contribueront à des résultats tangibles (par exemple, 50 dollars permettent à une famille de faire ses courses pendant une semaine). Exemple : "Votre don de 100 dollars permettra de fournir une semaine de repas à une famille de quatre personnes. Grâce à votre soutien, nous pouvons faire en sorte que davantage de familles comme celle de Maria aient accès à l'alimentation dont elles ont besoin pour rester en bonne santé et fortes".

Expliquez votre vision : Partager votre vision aide les donateurs à comprendre les objectifs à long terme et la durabilité de vos efforts. Exemple : "Notre vision est d'éliminer l'insécurité alimentaire dans notre communauté en développant nos services de garde-manger et en créant des programmes éducatifs sur la nutrition. Grâce à votre soutien, nous pourrons développer nos activités et nous rapprocher d'un avenir où aucune famille ne sera confrontée à la faim."

Encourager l'action : Un CTA fort incite les donateurs à prendre des mesures immédiates pour soutenir votre cause. Exemple : "Rejoignez-nous pour faire la différence aujourd'hui. Cliquez sur le lien ci-dessous pour faire votre don et aider à fournir des repas essentiels aux familles dans le besoin."



‍

Créer un sentiment d'urgence

Incitez les donateurs potentiels à contribuer dès maintenant et à faire une réelle différence. Parlez du fond du cœur des raisons pour lesquelles votre mission est importante. En restant concret, vous susciterez l'intérêt de ceux qui s'intéressent vraiment à votre cause et qui voudront y contribuer.

‍

Personnalisez votre demande de don

Les demandes de dons personnalisées ont plus d'impact que les messages génériques.

Utilisez un logiciel de gestion des donateurs pour segmenter les donateurs potentiels en fonction de leurs caractéristiques démographiques et de leurs préférences. Analysez la volonté de chaque individu de soutenir vos initiatives.

Utilisez les informations recueillies pour personnaliser vos messages et rendre les demandes plus efficaces.

‍

Simplifier le processus de don

Si vous voulez que les gens soutiennent votre association, faites en sorte qu'ils puissent facilement faire un don. L'ajout d'un simple lien vers un formulaire de don personnalisé de Zeffy dans votre message de demande simplifiera le processus.

De plus, n'oubliez pas d'envoyer un reçu de don automatisé. En remerciant immédiatement les donateurs pour leur don d'argent et en indiquant le montant exact de leur don, les donateurs se sentiront appréciés, remerciés et désireux de donner à nouveau.

‍

Montrer de la gratitude

Veillez à remercier vos donateurs pour leur précieuse contribution. Tout le monde ne fera pas un don généreux, alors préparez-vous à entendre des refus. Quoi qu'il en soit, restez en contact avec eux. Ils peuvent faire connaître votre cause même s'ils ne font pas de don.

‍

Comment demander des dons aux entreprises

Avant d'envoyer un appel aux dons à des entreprises, il faut tenir compte de la taille de l'entreprise. Vous adressez-vous à une entreprise locale ou à une grande société ?

Personnalisez votre demande de don en conséquence et suivez ces bonnes pratiques pour demander des dons avec succès :

‍

Demander aux bonnes entreprises

Trouver une entreprise dont la mission sociale partage les valeurs et les objectifs de votre association est un excellent moyen d'atteindre votre objectif de collecte de fonds. Il sera plus facile d'établir un lien avec une entreprise si elle croit en votre cause. Faites correspondre vos objectifs à leur mission sociale et encouragez-les à faire un don.

Par exemple, une entreprise qui consacre une partie de ses revenus à l'éducation des enfants défavorisés fera probablement un don à une organisation à but non lucratif œuvrant pour une cause similaire.

‍

Pour savoir s'il s'agit de la bonne entreprise à qui s'adresser, il faut tenir compte de ses caractéristiques :

Les actions caritatives antérieures : Les recherches sur les parrainages ou les dons passés peuvent donner des indications sur ce qu'ils sont susceptibles de soutenir.

Lignes directrices déclarées en matière de RSE : Recherchez des informations sur leurs activités en matière de RSE (responsabilité sociale des entreprises) afin de vous faire une idée plus précise de leurs intérêts et de leurs valeurs.

‍

Entrer en contact avec la bonne personne

Adressez-vous au bon point de contact, que ce soit par courrier électronique, par lettre de donation ou par téléphone. Si vous souhaitez obtenir des dons, vous devez contacter une personne impliquée dans le processus de décision.

Conseil de pro : pour trouver le bon contact, visitez le site web de l'organisation et cherchez la section "Personnes" ou "À propos de nous". Examinez les titres des postes pour trouver la personne la plus susceptible de s'occuper des dons, comme les directeurs de la collecte de fonds, des partenariats avec les entreprises ou des relations avec les communautés. Adapter votre communication en conséquence peut faire toute la différence !

‍

Soyez clair dans votre demande de don

Rencontrez les décideurs en leur présentant de manière détaillée votre mission et vos besoins. Les appels aux dons qui ne sont pas assortis d'un nombre ou d'un objectif précis seront moins attrayants pour vos donateurs potentiels.

Si vous demandez à une entreprise de parrainer un événement, les organisations à but non lucratif envoient souvent une proposition formelle aux entreprises pour solliciter leur participation. Une proposition bien rédigée explique clairement en quoi le soutien de l'entreprise fera la différence et quels sont les avantages spécifiques qu'elle recevra.

‍

En général, les propositions de parrainage comprennent

Un résumé : Commencez par une brève présentation de votre organisation et du projet ou du besoin spécifique.

Détailler l'impact : Expliquez comment le don sera utilisé et les résultats positifs qu'il produira.

Avantages pour l'entreprise : Décrivez la reconnaissance ou les avantages dont bénéficiera l'entreprise, tels que la reconnaissance publique, les possibilités de valorisation de la marque ou la visibilité du partenariat.

‍

Comment demander des dons aux fondations

Les fondations disposent d'un potentiel de financement considérable et apportent une aide financière aux organisations à but non lucratif par le biais de subventions. Certaines fondations sont très spécifiques quant au projet qu'elles souhaitent soutenir.

Avant de faire appel à des fondations, vous devez vérifier si vous répondez à leurs critères d'attribution de subventions.

‍

Lorsque vous demandez des dons à des fondations, assurez-vous que vous :

Effectuez des recherches approfondies : Recherchez les fondations qui offrent des subventions correspondant à vos besoins en matière de collecte de fonds. Évaluez la mission de l'organisation, les documents et les lignes directrices, les rapports après subvention, etc. à partir de sa page de donation. Cela vous aidera à positionner votre organisation comme un candidat valable.

Suivez les directives : Les fondations peuvent avoir des processus de demande de subvention complexes. Suivez attentivement les instructions du formulaire de don ou votre formulaire de don pourrait être rejeté.

Exprimez votre gratitude et assurez le suivi : Si votre demande est acceptée et que vous recevez la subvention, envoyez une lettre de remerciement sincère pour souligner le soutien de vos donateurs.

‍

Différentes façons de demander des dons

‍

Vous pouvez aborder la collecte de fonds de différentes manières, car il existe différents types de dons et de sources à prendre en compte.

‍

1. Messages sur les médias sociaux

Les plateformes de médias sociaux telles que LinkedIn, Facebook ou X (anciennement Twitter) offrent de nombreuses possibilités d'atteindre des donateurs potentiels. Une fois que vous avez établi une solide présence en ligne, vous pouvez envoyer des demandes de dons par l'intermédiaire des plateformes de médias sociaux et atteindre une base de donateurs plus large.

En étant plus actif sur les médias sociaux, vous augmentez vos chances d'attirer des donateurs. Publiez régulièrement des messages et sensibilisez les gens à votre mission. Les médias sociaux vous aideront à faire passer le message plus rapidement tout en vous permettant de suivre l'évolution de votre portée.

‍

Voici comment vous pouvez entrer en contact avec un plus grand nombre de personnes et demander des dons sur les médias sociaux :

Utilisez des visuels et des images percutants pour raconter l'histoire de votre association.

Téléchargez des témoignages de donateurs qui soutiennent votre cause.

Pour attirer l'attention sur vos campagnes de collecte de fonds, mettez en place des défis conviviaux.

Montrez comment vous avez un impact et encouragez le public à faire un don.

Ciblez les jours et les mois où le nombre de personnes disposées à faire un don est le plus élevé. Lancez une campagne de collecte de fonds pour le mardi de la générosité, Noël ou la fin de l'année.

‍

World Central Kitchen (WCK), dirigé par le chef José Andrés, démontre le pouvoir des médias sociaux dans la sensibilisation des organisations à but non lucratif, en particulier lors de crises telles que les catastrophes naturelles et la pandémie de COVID-19. WCK a utilisé des plateformes telles que X (anciennement Twitter), Instagram et Facebook pour partager des mises à jour en temps réel sur ses efforts de secours et élargir son public.

Leur stratégie comprenait une approche de narration vivante et des collaborations avec des influenceurs. Cette approche a conduit à une augmentation du soutien mondial, permettant à WCK de continuer à fournir de l'aide dans les régions touchées.

‍

2. Courriel

Un courriel bien rédigé peut vous aider à collecter des fonds et, contrairement aux messages diffusés sur les médias sociaux, il atteint directement les donateurs.

‍

Avant d'envoyer une demande de don par courrier électronique, assurez-vous que

L'objet de votre courriel est accrocheur et incite le destinataire à l'ouvrir.

Vous personnalisez l'e-mail en vous adressant au destinataire par son nom. Évitez d'utiliser "Cher donateur" comme formule de salutation ; utilisez plutôt son prénom.

Vous incluez un lien direct vers votre formulaire de don et un "appel à l'action" clair pour inspirer les gens.

Vous expérimentez différents formats de contenu, tels que les images et les vidéos, pour rendre vos courriels plus attrayants. Effectuez des tests A/B pour comparer les performances des courriels visuels à celles des courriels en texte brut afin de déterminer le format qui fonctionne le mieux.

Évitez d'envoyer trop de courriels de demande de don, qui peuvent être décourageants, en particulier pour les nouveaux donateurs.

Modèle de courriel de demande de don

Objet : Faites un don de [montant du don] à [impact]

Cher [Nom],

J'espère que ce message vous trouvera en bonne santé et que vous profiterez de la chaleur de l'été. En tant que personne qui s'est tenue à nos côtés, votre soutien a toujours signifié beaucoup pour nous à [Nom de l'organisation]. Aujourd'hui, je m'adresse à vous pour vous faire part d'une demande spéciale qui pourrait faire une différence significative dans la vie de ceux que nous servons.

Cet été, nous lançons une campagne cruciale pour [décrire brièvement l'objectif de la campagne, par exemple "fournir des repas nutritifs aux enfants dans le besoin", "construire des maisons sûres pour les familles", etc.] Les besoins sont plus importants que jamais et nous comptons sur des personnes compatissantes comme vous pour nous aider à atteindre notre objectif.

Chaque don, quel qu'en soit le montant, nous rapproche de notre objectif de [objectif spécifique, par exemple "nourrir 1 000 enfants", "construire 5 nouvelles maisons", etc.] Votre don généreux de seulement [montant] peut [impact spécifique, par exemple "fournir une semaine de repas à un enfant affamé", "acheter les matériaux nécessaires à la construction d'un toit sûr", etc.]

Il est désormais plus facile que jamais de faire la différence. En cliquant sur le lien ci-dessous, vous pouvez faire un don sécurisé qui sera directement affecté à [programme spécifique ou fonds général]. Nous avons besoin de votre aide pour pouvoir continuer à [déclaration d'impact].

Votre générosité nous aidera à apporter de l'espoir, de la joie et du soutien à tant de personnes qui en ont besoin. Et n'oubliez pas que chaque dollar compte - aucun don n'est trop petit.

Merci de faire partie de notre communauté et de tout ce que vous avez fait pour soutenir [Nom de l'organisation]. Ensemble, nous pouvons créer un avenir meilleur et plein d'espoir pour ceux qui en ont le plus besoin.

Chaleureuses salutations,

[Votre nom]

[Votre titre]

[Nom de l'organisation]

[Coordonnées]

P.S. Si vous faites un don aujourd'hui, il sera doublé par un généreux donateur, ce qui aura pour effet de doubler votre impact ! Ne manquez pas cette occasion de faire une différence encore plus grande.

‍

3. Lettres de publipostage

L'envoi de lettres de collecte de fonds par publipostage reste un moyen efficace de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif. Avec un appel au publipostage, vous pouvez :

Créez un lien tangible avec vos donateurs, car une lettre physique est plus personnelle et plus mémorable qu'un message numérique.

Entrez en contact avec des donateurs âgés qui sont plus à l'aise avec les lettres.

Comme les gens reçoivent quotidiennement de nombreux courriels, une carte postale ou une lettre personnalisée attirera leur attention.

‍

Outre les lettres de demande de dons, votre publipostage peut être.. :

Des brochures décrivant la mission et l'impact de votre organisation de manière accrocheuse.

Des cartes postales avec une image attrayante représentant le travail que vous faites. Le destinataire peut également la conserver et la coller sur son réfrigérateur !

Des aimants avec des visuels uniques à apposer sur les surfaces, servant de rappels constants.

‍

L'hôpital de recherche pour enfants St. Jude utilise depuis longtemps des campagnes de publipostage pour collecter des fonds de manière efficace. Ces campagnes comprennent souvent des lettres personnalisées, des mises à jour sur le travail de l'hôpital et les histoires des patients, ainsi que des appels aux dons. Ces appels de fonds permettent non seulement de collecter des sommes importantes, mais aussi de maintenir le lien entre les principaux donateurs et l'impact de leurs contributions et la mission de l'organisation à but non lucratif, encourageant ainsi un soutien continu.

‍

Exemple d'appel de fonds par publipostage

[En-tête de votre organisation]

[Votre nom]

[Votre titre]

[Nom de l'organisation]

[Adresse]

[Ville, État, Code postal]

[Date]

Cher [Nom du donateur],

J'espère que cette lettre vous trouvera en bonne santé. Le soutien que vous avez apporté par le passé à [Nom de l'organisation] a fait une grande différence dans la vie de ceux que nous servons, et je vous demande à nouveau de m'aider.

Cet été, nous sommes confrontés à un besoin critique de [décrire brièvement l'objectif de la campagne, par exemple "fournir un abri à des familles", "offrir des repas à des enfants dans le besoin", etc.] Avec votre aide, nous pouvons atteindre notre objectif de [objectif spécifique, par exemple "nourrir 1 000 enfants", "construire 5 maisons", etc.]

Un don de seulement [montant] peut [impact spécifique, par exemple, "fournir une semaine de repas", "aider à construire un foyer sûr", etc.] Chaque don, quel qu'en soit le montant, nous rapproche d'une véritable différence.

Vous trouverez ci-joint un formulaire de don et une enveloppe pré-adressée. Il vous suffit de remplir le formulaire et de le renvoyer avec votre don, ou de visiter notre site web à l'adresse [URL du site web] pour faire un don en ligne.

Merci de votre générosité et de votre soutien.

Chaleureuses salutations,

[Votre nom]

[Votre titre]

[Nom de l'organisation]

‍

4. Appels téléphoniques

Demander des dons par téléphone ajoute une touche personnelle à votre appel.

Renforcez votre relation avec vos donateurs en leur faisant part de vos demandes et en les encourageant par des mots.

Voici comment vous pouvez demander des dons par téléphone :

Présentez vos arguments pour encourager les dons : Précisez le problème que vous essayez de résoudre et mentionnez des solutions à ce problème, comme la façon dont les dons peuvent aider.

Ne gardez pas la conversation à sens unique : Une conversation fluide est la chose la plus importante puisque vous ne les rencontrez pas en personne. Pour ce faire, écoutez leurs questions, essayez d'y répondre honnêtement et analysez leur ton. Si les donateurs potentiels semblent hésiter à faire un don, demandez-leur de visiter votre site web pour obtenir plus d'informations sur votre cause.

Soyez prêt à poser votre question : noter les points essentiels avant de passer l'appel vous permettra de ne manquer aucune information.

Préparez les appelants : Si vous recrutez des membres du conseil d'administration ou des bénévoles pour vous aider à lancer des appels téléphoniques, vous devez vous assurer qu'ils sont confiants et préparés à le faire. Par exemple, fournissez une liste des questions les plus fréquemment posées et des conseils utiles pour y répondre.

Suivi : lorsqu'un donateur fait une contribution, assurez un suivi téléphonique. Cela permet de renforcer le lien et même d'encourager les dons futurs.

‍

5. En personne

Les réunions en personne sont le meilleur moyen de solliciter un don généreux. Elles ont généralement lieu avec des entreprises qui ont déjà reçu un formulaire ou une lettre de don. Les événements de collecte de fonds peuvent également être mis à profit pour demander davantage de dons en personne.

Les contacts en face à face ont un impact plus important. Il favorise une communication claire entre vous et vos donateurs potentiels. En outre, le fait de vous rendre à une réunion en personne montre que vous êtes prêt à faire des efforts supplémentaires pour établir une relation avec le donateur.

‍

Avant d'organiser des réunions en personne :

Faites des recherches sur les donateurs potentiels que vous allez rencontrer. Vous devez connaître leurs intérêts et les types de missions qu'ils soutiennent.

Établissez une relation au préalable afin d'éliminer toute hésitation ou gêne lors de la rencontre en personne. Par exemple, quelques conversations téléphoniques avant une réunion peuvent vous aider à briser la glace.

Soyez prêt à dire ce que vous allez dire. Préparez une présentation avec une demande claire, mais n'ayez pas l'air robotique lorsque vous demandez des dons.

‍

Bien qu'une conversation en personne varie d'une situation à l'autre, il peut être utile de disposer d'une brève description ou d'un modèle pour vous aider à savoir ce qu'il faut dire. Pour vous préparer, envisagez de suivre une séquence telle que

1. Introduction : "Hé [Nom], c'est un plaisir de te voir ! Comment vas-tu ?"

2. Reconnaître le soutien passé (le cas échéant) : "Je tiens à commencer par vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour [Nom de l'organisation]. Vous avez joué un rôle essentiel dans ce que nous sommes en mesure de faire, et nous vous en sommes très reconnaissants."

3. Présentez le besoin : "Nous travaillons actuellement sur un projet très important. Nous visons à [décrire brièvement le projet, par exemple "construire des maisons sûres pour les familles", "fournir des repas aux enfants pendant l'été", etc.], et nous nous sommes fixé un grand objectif : [objectif spécifique, par exemple "collecter 50 000 dollars pour financer ces repas", "construire 10 nouvelles maisons cette année", etc.]

4. Faites la demande : "Je voulais vous demander si vous pouviez envisager de faire un don de [montant précis]. Cela contribuerait grandement à [impact spécifique, par exemple "s'assurer qu'une famille dispose d'un endroit sûr où vivre", "nourrir un enfant pendant un mois", etc.]

5. Faites une pause pour la réponse : (Donnez-leur un moment pour répondre et soyez prêts à discuter de toute question qu'ils pourraient avoir).

6. Renforcez l'impact : "Je sais que c'est une grande demande, mais chaque geste compte et votre soutien ferait une énorme différence. Même s'il ne s'agit pas de la totalité du montant, tout ce que vous pouvez faire serait formidable".

7. Exprimez votre gratitude : "Merci beaucoup d'y avoir pensé. Votre générosité a déjà fait une telle différence, et je vous en suis très reconnaissant."

8. Clôture : "Je vous recontacterai bientôt, mais si vous avez des questions ou si vous voulez en parler plus longuement, n'hésitez pas à me le faire savoir. Merci encore, [Nom]-j'apprécie vraiment que vous ayez pris le temps de m'écouter."

‍

6. Engagement

Les promesses de dons sont des engagements pris par des individus ou des organisations de verser une somme d'argent spécifique à une cause, un projet ou une organisation, généralement au cours d'une période déterminée. Contrairement aux dons immédiats, les promesses de dons impliquent souvent que le donateur accepte de contribuer à une date ultérieure ou par tranches - et constituent souvent un excellent moyen de collecter des fonds en cas de crise ou d'urgence.

Vous pouvez atteindre les donateurs existants et potentiels grâce à une solide campagne de marketing et à des promesses de dons fiables et obtenir leur soutien.

‍

Il existe différents types de campagnes d'engagement, tels que

Campagnes télévisées (soutenues par le gouvernement ou d'autres entités, ou parrainées par un donateur) pour attirer l'attention du public.

Entraînements radio

Promesses de dons par téléphone

‍

Pour accepter les promesses de dons, assurez-vous de

Fixez un objectif clair : Déterminez l'objet de votre collecte de fonds (par exemple, un projet spécifique, une campagne d'investissement ou un soutien opérationnel).

Fixez un objectif : déterminez le montant que vous devez collecter et le délai pour atteindre cet objectif.

Créer un dossier de soutien : Préparez des documents convaincants qui expliquent la nécessité de la campagne, la manière dont les fonds seront utilisés et l'impact qu'ils auront.

Événement de lancement : Organisez un événement (virtuel ou en personne) pour lancer officiellement la campagne et susciter l'enthousiasme. Il peut s'agir d'une présentation, d'un webinaire ou d'une réunion spéciale. Ensuite, utilisez les courriels, le publipostage et les appels téléphoniques pour contacter les donateurs potentiels, partager les détails de la campagne et encourager la participation.

Suivi : Vous devrez également mettre en place un système de suivi des promesses de dons et des paiements afin de vous assurer que toutes les promesses sont honorées. Il peut s'agir d'un système de gestion de la relation client (CRM) ou d'un outil de gestion des promesses de dons.

‍

7. Messages textuels

L'appel aux dons par SMS est un moyen efficace d'entrer en contact direct avec vos sympathisants. Lorsque vous envoyez un appel à la générosité par SMS, veillez à ce qu'il soit.. :

Personnelle : Commencez le texte par le prénom du destinataire pour attirer immédiatement son attention. Par exemple, "Bonjour [Nom]", et n'oubliez pas de mentionner les dons ou l'engagement antérieurs du destinataire pour montrer que vous appréciez son soutien. Par exemple, "Merci pour votre soutien passé à [Organisation] !"

Conversation : Pensez-y comme si vous envoyiez un SMS à un ami. Commencez par un ton amical qui donne à votre interlocuteur l'impression d'être reconnu et apprécié. Par exemple : "Bonjour Sarah, votre généreux don de l'année dernière nous a permis de fournir des fournitures scolaires à plus de 500 enfants".

Clair et direct : l'appel doit être court, donc indiquez clairement la raison pour laquelle vous le lancez. "Nous collectons des fonds pour..." La communication de l'impact doit également être courte. Par exemple, "Votre don de 50 dollars peut permettre...".

Actionnable : Incluez un lien cliquable vers votre page de don. Utilisez un raccourcisseur d'URL si nécessaire pour que le lien soit bien ordonné. "Faites un don ici : [shortlink]." De plus, veillez à ce que le processus de don soit adapté aux téléphones portables, car les donateurs utiliseront probablement leur téléphone.

Invitation : Une fois le don effectué, envoyez un message de suivi rapide pour le remercier. "Merci, Sarah ! Votre don fera une énorme différence."

‍

Conseils pour personnaliser la lettre de demande de don

Une lettre de don personnalisée a plus d'impact sur les donateurs potentiels. Plus de personnalisation signifie plus de chances de collecter des fonds.

Sauvegardez les données personnelles de vos donateurs grâce au système de gestion des donateurs de Zeffy. Ces données peuvent vous aider à segmenter vos donateurs et à personnaliser vos demandes.

‍

Pour des appels plus percutants, veillez à les personnaliser :

Salutations : Utilisez le nom du donateur plutôt que des salutations génériques dans votre lettre de don et votre courriel en commençant vos courriels et vos lettres par une salutation personnalisée, telle que "Cher [Prénom]", plutôt que par une formule générique "Cher donateur". Les salutations personnalisées peuvent donner aux destinataires le sentiment d'être appréciés et reconnus, ce qui peut conduire à un engagement et à des taux de réponse plus élevés.

Contenu : Créez un contenu spécifique aux donateurs de chaque segment en regroupant vos donateurs sur la base de critères tels que le montant du don, la fréquence ou des intérêts spécifiques (par exemple, l'éducation, la santé). Créez ensuite un contenu personnalisé pour chaque segment. Par exemple, les donateurs de haut niveau peuvent recevoir des informations sur des projets majeurs et des mises à jour exclusives, tandis que les donateurs réguliers peuvent recevoir des mises à jour sur les opérations quotidiennes et les petites victoires.

Gratitude : Remerciez les donateurs des associations précédentes en précisant le montant exact. Mentionnez également les détails spécifiques de votre dernière conversation avec eux. Vous créerez ainsi un lien plus personnel et montrerez que vous vous souvenez de leur soutien passé et que vous l'appréciez.

‍

Outils et ressources pour maximiser les dons

Il peut être difficile de collecter des fonds, car vous avez beaucoup à faire pour que votre campagne soit couronnée de succès. Pourtant, il existe des outils et des technologies qui peuvent simplifier ces tâches et vous aider à collecter plus d'argent de manière efficace.

Gestion et suivi des dons en ligne gratuits et suivi - Ces outils vous aident à créer des formulaires de dons pour votre organisation à but non lucratif afin de collecter des fonds, de générer des reçus fiscaux et de suivre tous les dons.

‍Event ticketing tool - Générez des billets automatisés avec un outil de billetterie pour rationaliser vos événements de collecte de fonds et récolter des fonds facilement.

Outil de collecte de fonds communautaire - L'utilisation de ces outils facilite la collecte de fonds de pair à pair. Les gens peuvent rejoindre votre organisation à but non lucratif en faisant un don ou en se portant volontaires. Les bénévoles peuvent soutenir vos efforts en concevant leurs propres campagnes de collecte de fonds.

Gestion des donateurs - Les organisations à but non lucratif dépendent fortement de leurs donateurs, et un outil de gestion des donateurs efficace peut les aider à rationaliser leurs opérations et à garder une trace des données importantes.

‍

Évitez d'acheter plusieurs outils et abonnements. Zeffy offre des outils pour la billetterie, la gestion des donateurs et des dons, les campagnes peer-to-peer, et plus encore, en un seul endroit. Collectez des fonds 100% gratuitement, car Zeffy prend en charge tous les coûts de transaction.

‍

‍

Acquisition et fidélisation des donateurs

Demander et recevoir des dons n'est généralement pas un engagement ponctuel. En tant qu'organisation à but non lucratif, vous devez fidéliser vos donateurs et les encourager à continuer à soutenir votre cause.

La plupart des organisations à but non lucratif commettent l'erreur de négliger leurs donateurs existants, en se concentrant davantage sur l'acquisition que sur la fidélisation. Cela peut avoir un impact sur vos efforts de collecte de fonds, car solliciter les donateurs existants nécessite moins de ressources et d'efforts.

En outre, les donateurs ont tendance à s'éloigner lorsque vous n'assurez pas le suivi, que vous n'appréciez pas leur soutien ou que vous ne tenez pas compte de leurs commentaires. C'est pourquoi il est essentiel pour toutes les organisations à but non lucratif de disposer d'un plan de fidélisation des donateurs.

‍

Voici quelques conseils pour créer un plan efficace de fidélisation des donateurs :

Segmentez vos donateurs en fonction de leurs contributions, de leurs intérêts et de leur niveau d'engagement.

Personnalisez vos communications avec vos donateurs.

Reconnaissez leur soutien en leur envoyant un courriel de remerciement ou en leur téléphonant.

Fixez des objectifs mesurables pour votre plan de fidélisation des donateurs. Surveillez des aspects tels que les contributions des donateurs, les canaux de communication efficaces, les activités d'engagement réussies, etc.

Demandez un retour d'information et prenez régulièrement des nouvelles de vos donateurs.

Élaborer un plan pour renouer avec les anciens donateurs.

‍

Dernières réflexions sur la manière de demander des dons

Les approches pour demander des dons peuvent varier en fonction de la catégorie de donateurs. Cependant, chaque approche doit être authentique et personnalisée pour avoir un effet maximal.

Faites en sorte que votre association se démarque, que vous choisissiez les médias sociaux, le courrier électronique ou les réunions en personne pour demander des dons. Persuadez les donateurs potentiels de l'impact de votre mission et des raisons pour lesquelles ils devraient s'associer à votre cause.

La plateforme de dons en ligne 100% gratuite de Zeffy vous permet de gérer les relations avec les donateurs et de collecter des dons en ligne en toute simplicité.

‍

Comment demander des dons FAQs

‍

Comment demander poliment des dons ? Voici quelques façons de convaincre poliment quelqu'un de faire un don à votre association : Gardez une attitude personnelle : Saluez les donateurs en les appelant par leur nom et en vous adressant à eux en tant que "vous". Reflétez l'urgence dans votre ton : Utilisez des mots comme "maintenant" ou "aujourd'hui" et soulignez l'importance d'un don immédiat. Soyez direct dans votre demande : pour faire gagner du temps à votre donateur, mentionnez clairement vos besoins en l'invitant directement à faire un don. Restez optimiste : utilisez un langage qui reflète l'espoir et la positivité. Utilisez des mots d'action : Au lieu de "veuillez faire un don", utilisez des expressions telles que "luttez pour la cause" ou "ayez un impact" pour plus d'efficacité. Exprimez votre gratitude à l'avance : Remerciez-les d'avoir lu votre message et d'avoir pris en compte votre demande.

‍

Comment rédiger un message de demande de don ? Suivez les étapes suivantes pour rédiger un message de demande de don efficace et obtenir quelques généreux donateurs : 1. Commencez par un message d'accueil personnalisé. 2. Expliquez la mission de votre organisation, puis décrivez votre initiative actuelle. 3. Mentionnez les exigences du projet en cours. Vous pouvez ajouter des images/infographies qui attirent l'attention. 4. Mettez en avant votre réussite. 5. Ajoutez des témoignages de donateurs pour plus d'impact. 6. N'oubliez pas d'inclure un CTA qui mène à la page de dons de votre site web. 7. Terminez par votre nom, suivi de vos coordonnées.

‍

Qu'est-ce qu'un message agréable pour les dons ? Si votre demande de don doit contenir toutes les informations relatives à votre cause, vous devez également prévoir un espace pour établir un lien personnel avec le donateur.

Les meilleurs exemples de messages de don remercient le donateur d'avoir pris le temps de comprendre votre association. Qu'il fasse un don ou non, incluez une note de remerciement. Cela laissera une impression positive de votre association.

‍