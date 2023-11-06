Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Toutes les autres histoires
6 novembre 2023
|
5 minutes pour lire
Peer-to-peer
Dons en ligne

Le YWCA Lethbridge utilise les outils de billetterie et de gestion d'événements de Zeffy pour réaliser des économies.

Montant collecté
$23,792
Montant épargné
$1,189
Rédigé par
David Purkis
La missionDéfisSolutionCaractéristiques utiliséesRésultats

Mission de la YWCA

Le YWCA de Lethbridge emploie une cinquantaine de personnes et dispose d'un budget annuel de 5 millions de dollars. Une partie de son budget provient de dons, mais pas la totalité. Le reste provient de subventions gouvernementales.

$1,189
sauvée avec Zeffy

Les défis à relever avant de passer à Zeffy

Avant Zeffy, YWCA Lethbrdige utilisait Eventbrite et PayPal. Aujourd'hui, elle utilise Zeffy pour la gestion des bénévoles, la collecte de fonds et les événements. Alors, pourquoi ce changement ?

Les frais d'Eventbrite commençaient à s'accumuler et les rapports de PayPal étaient confus (et ils facturent également des frais).

"Les frais associés à d’autres plateformes comme Eventbrite et PayPal sont un grand succès pour nous (près de 10%). Le fait que ce soit gratuit est fou pour moi, mais excellent."
Catherine Champagne, Directrice des relations extérieures

>Vous voulez économiser sur les frais d'événements comme YWCA Lethbridge ? Découvrez pourquoi les organisations à but non lucratif choisissent Zeffy plutôt que Eventbrite !

Trouver un logiciel gratuit pour les organisations à but non lucratif qui fonctionne.

« Je ne pense même pas savoir tout ce que Zeffy peut faire. »
Catherine Champagne, Directrice des relations extérieures

Nous savons, nous savons, c'est le genre de citation qui est presque trop belle pour être vraie. Mais Catherine a été très impressionnée par Zeffy (et Gasp, l'un des membres de notre équipe de vente). Nous pensons donc pouvoir affirmer que le YWCA de Lethbridge ne regrette pas d'avoir opté pour Zeffy.

Mais comment nous ont-ils trouvés ? YWCA Lethbridge a entendu parler de nous par un nouveau membre de l'équipe qui avait utilisé la plateforme de collecte de fonds de Zeffy dans l'organisation à but non lucratif où il était bénévole.

La solution 100% gratuite

Le YWCA de Lethbridge a commencé à petite échelle en organisant un brunch avec des groupes de musique. (Ils ont utilisé la billetterie de Zeffy pour vendre des billets pour leur événement).

Aujourd'hui, ils utilisent Zeffy pour collecter des dons sur leur site web, gérer leurs bénévoles et organiser et vendre des billets pour leur gala royal annuel.

Quelles sont les caractéristiques préférées du Y ? Eh bien, il y en a plusieurs :

  • Le code QR du don général. Ils le mettent sur tout. (Tables de conférences, courriels, affiches, panneaux d'affichage, etc.)
  • Le code de réduction permet d'obtenir des billets gratuits.
  • Ils apprécient beaucoup les e-mails de suivi et la possibilité d'envoyer un e-mail aux participants leur fait gagner énormément de temps.
  • Il m'est arrivé d'oublier de demander aux gens leurs restrictions alimentaires, et Zeffy m'a vraiment sauvé la vie en envoyant un e-mail à ce sujet.-Catherine Champagne, directrice des relations extérieures
  • Ils apprécient la procédure étape par étape pour organiser un événement. C'est assez infaillible et cela les aide à ne pas oublier certaines choses, comme les questions relatives aux restrictions alimentaires.

Dans l'ensemble, YWCA Lethbridge a apprécié le coût (0 $) et la facilité d'accès à l'aide.

Caractéristiques utilisées

Résultats

"Avec tout le travail que vous mettez dans ces événements, vous ne savez jamais si cela va réussir. L’inconnu est difficile à gérer. Zeffy a été utile parce que cela a toujours fonctionné.
Catherine Champagne, Directrice des relations extérieures

La YWCA a déjà économisé plus de 1 000 $ en frais de plateforme et de transaction, et ce n'est qu'un début. Les frais associés à d'autres plateformes comme Eventbrite et PayPal sont très élevés pour les petites et moyennes organisations à but non lucratif comme YWCA Lethbridge (près de 10 %).

« Le fait que Zeffy soit libre est fou pour moi, mais excellent ! »
Catherine Champagne, Directrice des relations extérieures
Faire un don pour soutenir la YWCA

