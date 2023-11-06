Le YWCA Lethbridge utilise les outils de billetterie et de gestion d'événements de Zeffy pour réaliser des économies.

Avant Zeffy, YWCA Lethbrdige utilisait Eventbrite et PayPal. Aujourd'hui, elle utilise Zeffy pour la gestion des bénévoles, la collecte de fonds et les événements. Alors, pourquoi ce changement ?

Les frais d'Eventbrite commençaient à s'accumuler et les rapports de PayPal étaient confus (et ils facturent également des frais).

"Les frais associés à d’autres plateformes comme Eventbrite et PayPal sont un grand succès pour nous (près de 10%). Le fait que ce soit gratuit est fou pour moi, mais excellent."

Catherine Champagne, Directrice des relations extérieures

Trouver un logiciel gratuit pour les organisations à but non lucratif qui fonctionne.

« Je ne pense même pas savoir tout ce que Zeffy peut faire. »

Catherine Champagne, Directrice des relations extérieures

Nous savons, nous savons, c'est le genre de citation qui est presque trop belle pour être vraie. Mais Catherine a été très impressionnée par Zeffy (et Gasp, l'un des membres de notre équipe de vente). Nous pensons donc pouvoir affirmer que le YWCA de Lethbridge ne regrette pas d'avoir opté pour Zeffy.

Mais comment nous ont-ils trouvés ? YWCA Lethbridge a entendu parler de nous par un nouveau membre de l'équipe qui avait utilisé la plateforme de collecte de fonds de Zeffy dans l'organisation à but non lucratif où il était bénévole.