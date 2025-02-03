Ce sentiment est incroyable. Lorsqu'une communauté de donateurs répond à vos efforts de collecte de fonds, le potentiel d'impact est infini.

Les changements réels nécessitent un financement, et les gens sont prêts à donner lorsque l'occasion se présente. Les organisations caritatives qui savent comment obtenir des dons de la part de ces donateurs passionnés ont les meilleures chances de poursuivre leur mission.

La collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif peut être intimidante. Il est normal d'hésiter à faire des demandes de dons, surtout dans une économie turbulente. Vous trouverez ici des conseils efficaces pour maîtriser votre approche et collecter davantage de dons.

Comment obtenir des dons pour votre association

Lorsque vous réfléchissez à la manière d'obtenir des dons pour votre organisation, vous vous demandez peut-être à qui demander des dons, quel montant demander et quoi dire. Il est utile de commencer par les principales sources de dons pour les organisations caritatives.

Nous étudierons les moyens de collecter des dons en ligne, mais aussi de demander des dons à des donateurs potentiels en personne lors de l'engagement de votre communauté.

Voyons comment votre association peut favoriser les relations avec les particuliers, les fondations et les entreprises pour financer sa mission et sa stratégie de collecte de fonds.

Comment demander des dons aux particuliers

De nombreux collecteurs de fonds commencent par demander des dons à des particuliers. Les personnes qui ont un fort désir de donner et un lien avec votre cause répondront souvent avec générosité lorsque vous demandez des dons de manière réfléchie.

Chaque personne qui décide de faire un don devient un membre de votre communauté de donateurs.

La création d'un groupe de supporters fidèles est la base de toute stratégie de collecte de fonds solide.

La clé de la collecte de fonds individuelle est de connaître ses donateurs. Apprendre ce qui attire les gens vers votre cause vous aidera à adapter votre message et votre future stratégie d'acquisition de sympathisants.

Comment les particuliers peuvent-ils faire des dons à des organisations à but non lucratif ?

Dons en ligne: La manière la plus simple d'accepter des dons en ligne est d'utiliser un formulaire de don convivial. Vous pouvez encourager les donateurs à faire un don en partageant un lien rapide ou en faisant en sorte que les visiteurs de votre site web trouvent facilement votre page de don.

Dons par téléphone portable : La majeure partie du trafic sur les sites web des organisations à but non lucratif provient d'appareils mobiles. Vous pouvez partager une page de don adaptée aux mobiles par le biais de codes QR, de liens vers les médias sociaux et d'autres endroits auxquels les gens peuvent accéder à partir de leur téléphone.

Commerce électronique : Les particuliers peuvent acheter des marchandises dans la boutique en ligne de votre association. Les recettes peuvent être affectées à vos programmes et initiatives, tandis que les sympathisants sont incités à passer à l'action.

Collecte de fonds de pair à pair : Lacollecte de fonds de pair à pair est un excellent moyen d'aider les individus à toucher un plus grand nombre de personnes au nom de votre organisation. Les sympathisants peuvent défendre votre cause et demander à d'autres membres de leur communauté d'y contribuer.

Les adhésions : Lesadhésions permettent de transformer le don ponctuel d'un individu en un comportement de don à plus long terme. Des dons plus réguliers créent un flux de revenus fiable.

Tombolas et loteries : Vous pouvez organiser une tombola ou une loterie qui nécessite l'achat d'un billet. Cette idée peut vous aider à obtenir des fonds pour votre cause tout en invitant les gens à vous soutenir d'une manière attrayante.

Ventes aux enchères : Vous pouvez également organiser une vente aux enchères adaptée aux téléphones portables afin de collecter des fonds en misant sur des articles populaires qui peuvent être des dons en nature ou fournis par des entreprises sponsors.

Billets : Lavente de billets pour des événements, des rencontres et des expériences peut être un autre moyen de collecter des dons individuels.

Dons en personne : Vous pouvez accepter les dons des personnes avec lesquelles vous interagissez en personne lors d'événements ou de rassemblements sur votre téléphone grâce à des outils tels que le point de vente gratuit Tap-to-Pay de Zeffy pour les organisations à but non lucratif.

Comment obtenir des dons de la part des entreprises

Les entreprises proposent des partenariats, des actions de sensibilisation et des collaborations qui aident les organisations à but non lucratif à collecter davantage de fonds.

De nombreuses entreprises recherchent des organisations à but non lucratif avec lesquelles elles peuvent collaborer dans le cadre de programmes de dons. Avec 71 % des employés qui déclarent qu'une culture de la bienfaisance au travail est essentielle, il y a plus d'incitation à s'associer.

C'est une bonne idée de trouver des entreprises qui s'alignent sur les valeurs de votre association et de leur demander un parrainage ou une collaboration. Vous trouverez ci-dessous toutes les façons de travailler avec les entreprises.

Comment les entreprises peuvent-elles contribuer aux organisations à but non lucratif ?

Programme de dons jumelés : Les entreprises peuvent contribuer à compléter les dons de leurs employés. Cela signifie qu'un don de 10 dollars de la part d'un employé peut se transformer en 20 dollars pour votre cause.

Volontaires : Les employés peuvent se porter volontaires pour vous aider à économiser sur le coût de la main-d'œuvre et à faire plus avec votre temps. Certaines organisations proposent même des subventions pour le bénévolat afin d'accroître la charité sur le lieu de travail.

Campagnes à l'échelle de l'entreprise : Les entreprises peuvent s'inscrire en tant qu'équipes à vos campagnes d'égal à égal ou organiser leur propre campagne dans le cadre d'une compétition amicale. Non seulement vous atteindrez plus de donateurs individuels au sein de l'organisation, mais vous disposerez également d'un moyen facile de sensibiliser chacun de leurs cercles d'amis et de famille.

Parrainage d'événements : Une entreprise sponsor peut donner vie à votre événement de collecte de fonds en finançant des éléments clés. Pensez à vous associer à des entreprises pour les t-shirts, le matériel, la restauration, l'équipement et d'autres idées créatives.

Subventions d'entreprise : Une subvention d'entreprise peut être un don important d'une entreprise à votre association. Les subventions d'entreprise peuvent être accordées sur une base annuelle ou semestrielle et constituer une source de revenus supplémentaire.

Dons en nature : Une entreprise peut faire des dons en nature en vous offrant un produit, un service ou des fournitures pour vous soutenir. Vous pouvez utiliser ces articles pour des tirages au sort qui vous aideront à obtenir des dons ou les fournir directement à vos bénéficiaires.

Comment obtenir des dons de la part de fondations

Les fondations publiques et privées sont un autre moyen d'obtenir des dons à plus grande échelle. Elles offrent plusieurs types de subventions aux organisations à but non lucratif qui soutiennent des missions importantes.

La plupart des subventions des fondations exigent que votre organisation satisfasse à des critères spécifiques et remplisse un formulaire de demande pour être prise en considération. C'est pourquoi il est judicieux de vérifier régulièrement les possibilités de subventions qui correspondent à vos besoins actuels et futurs en matière de collecte de fonds.

Voici une liste succincte d'endroits où trouver des subventions à but non lucratif.

Comment les fondations peuvent-elles contribuer aux organisations à but non lucratif ?

Subventions de démarrage : Les nouvelles organisations à but non lucratif peuvent bénéficier d'une aide à la mise en place et au fonctionnement grâce à diverses subventions de démarrage.

Subventions de projet : Une subvention peut soutenir un programme ou une initiative spécifique d'une organisation à but non lucratif.

Subventions pour le renforcement des capacités : Les subventions peuvent couvrir des dépenses d'amélioration en dehors d'un programme spécifique.

Subventions de recherche : Des fonds peuvent être alloués pour couvrir les dépenses liées aux études de votre association et, le cas échéant, à de nouvelles recherches.

Les dotations : Les fondations proposent aux organisations à but non lucratif des dotations qui sont attribuées par paliers au fil du temps afin de leur apporter un soutien à plus long terme.

Subventions d'investissement : Un organisme à but non lucratif peut recevoir une subvention spécifiquement destinée à financer l'équipement, le logement, l'électronique et d'autres coûts liés aux installations.

Subventions d'assistance technique : Les subventions peuvent aider les organismes sans but lucratif à financer l'acquisition de compétences supplémentaires ou le recours à des consultants pour soutenir leurs activités.

Subventions conditionnelles : Une subvention peut être assortie de conditions spécifiques fixées par la fondation, telles que le versement de dons équivalents pour une campagne, uniquement jusqu'à ce qu'elle ait recueilli 10 000 dollars.

Subventions en nature : Des contributions non monétaires peuvent être accordées aux organisations à but non lucratif, telles que des équipements, des véhicules, des technologies ou des articles à vendre aux enchères.

Subventions communautaires : Les fondations peuvent financer des organisations à but non lucratif pour soutenir des projets qui améliorent leur quartier et leur communauté locale.

10 meilleurs conseils pour obtenir des dons lors d'une collecte de fonds

Maintenant que vous connaissez les différents moyens de financer votre mission, parlons de la façon de demander des dons aux bonnes personnes au bon moment. Ces 10 conseils vous aideront à vous démarquer et à collecter des fonds dans un contexte de baisse des revenus moyens des organisations à but non lucratif au cours des dernières années.

1. Essayer différents canaux

La première étape pour obtenir des dons est de comprendre où atteindre les gens. Chaque canal a une ambiance et un public uniques qu'il faut comprendre.

Il est bon de trouver un équilibre entre l'utilisation d'une approche multicanal pour l'acquisition de donateurs et le fait de ne pas essayer de les prendre tous en charge en même temps.

Exemples de canaux pour demander des dons

Le site web de votre association : C'est probablement le premier endroit où quelqu'un ira pour faire un don. Il vous faudra un bouton de don facile à trouver, qui mène à un formulaire de don en ligne simple.

Voici une liste des meilleurs constructeurs de sites web pour les organisations à but non lucratif (avec des options gratuites).

Les médias sociaux : Un excellent moyen d'aller au-devant des gens là où ils passent leur temps est d'établir une présence sur les médias sociaux. Les jeunes générations réagissent bien aux vidéos courtes et à la culture des influenceurs qui alimentent TikTok et Instagram.

Le bouche-à-oreille étant le principal moyen pour les donateurs de trouver des organisations à but non lucratif, les médias sociaux facilitent l'établissement d'une conversation autour de votre cause et permettent de passer rapidement à l'action.

Le courrier électronique : Lorsque vous sollicitez des dons par courrier électronique, vous pouvez ajouter un niveau de personnalisation plus poussé et entamer des conversations. Votre message peut être adapté à la personne, à l'entreprise ou à la fondation à laquelle vous vous adressez, avec une incitation plus douce à l'action.



Le publipostage : Certaines personnes apprécient de recevoir par courrier des lettres de collecte de fonds pour se renseigner sur de nouvelles causes. Vous pouvez créer un dépliant ou une brochure avec des options de don par courrier ou ajouter un code QR que les gens peuvent scanner et donner en ligne.

2. Personnalisez vos appels aux dons

Une fois que les canaux que vous souhaitez utiliser sont clairs, vous pouvez adopter une approche plus stratégique pour obtenir des dons sur chacun d'entre eux. La personnalisation à l'aide des données des donateurs est la clé pour sortir du bruit et faire une première impression mémorable avec les demandes de dons.

Vous pouvez commencer par rédiger des messages clés pour vos appels aux dons, mais vous pouvez aussi faire en sorte que chaque destinataire ait l'impression d'être important. Lorsque vous demandez aux gens de donner de leur temps ou de leur argent à votre cause, il est essentiel de conserver une touche humaine.

Les relations que vous établissez dès le départ détermineront le potentiel de soutien à long terme de votre communauté de donateurs.

Quelques rappels alors que vous commencez à solliciter des dons

Rédigez votre message avec un ton qui résonne sur chaque canal que vous utilisez. Les courriels ne sonneront pas de la même manière qu'une légende Instagram.

Appuyez-vous sur la gestion des donateurs pour segmenter votre public et envoyer des messages spécifiques. Vous pouvez segmenter les listes d'adresses électroniques en fonction de l'âge, de l'historique des dons, de la localisation et des centres d'intérêt.

Demandez-vous comment vous voulez que le(s) destinataire(s) se sente(nt) et adaptez votre langage en conséquence. Vous pouvez également prendre en compte la relation de vos destinataires avec vos bénéficiaires ou votre cause.

Utilisez des outils comme ChatGPT et des modèles pour vous faciliter la vie, mais ajoutez toujours votre touche personnelle.

Montrez à votre/vos destinataire(s) qu'il(s) compte(nt) dans l'ensemble de votre mission.

3. Renforcez vos demandes de dons

La dernière étape pour maîtriser votre campagne initiale de collecte de dons est de vous assurer que votre appel à l'action est clair. Vous ne voulez pas laisser vos destinataires dans le doute quant à ce que vous voulez qu'ils fassent, comment le faire ou pourquoi c'est important.

La clarté est essentielle pour déterminer comment obtenir des dons à partir de chaque point de contact avec les donateurs potentiels. Dans chaque courriel, légende, message, page web et prospectus, vous devez inclure les informations suivantes :

Où vous en êtes aujourd'hui : Aidez les gens à comprendre l'histoire de votre association et comment vous en êtes arrivé là. Incluez des détails sur les étapes que vous avez déjà franchies et sur vos progrès vers un objectif que les donateurs vous aideront à atteindre.

Pourquoi c'est important : Aider les gens à imaginer les personnes, les lieux ou les groupes sur lesquels leur argent aura un impact. Montrer un sentiment d'urgence pour inciter à agir rapidement.

Comment agir : Terminez par des instructions claires sur la façon dont les gens peuvent faire un don. Vous pouvez utiliser un lien vers un formulaire de don ou une page web qui leur donne un moyen rapide de faire un don.

En ce qui concerne votre appel à l'action, soyez bref et concis. Votre message ne doit pas être perçu comme un argumentaire de vente, mais doit permettre aux gens d'être informés et prêts.

4. Diversifier les sources de financement

Les campagnes de collecte de fonds vous permettent d'offrir à vos donateurs nouveaux et existants d'autres moyens de faire un don en dehors d'un don direct sur le site web. Bien que votre page de don soit disponible toute l'année, les campagnes vous permettent d'appeler les donateurs potentiels avec une invitation créative et opportune à soutenir un objectif spécifique.

Certaines personnes aiment donner passivement par le biais du site web de votre association, au fur et à mesure qu'elles se sentent interpellées. D'autres recherchent l'incitation d'une campagne autour d'une grande journée de dons comme la veille du Nouvel An.

L'organisation de plusieurs collectes de fonds différentes tout au long de l'année peut susciter l'enthousiasme de tous les membres de votre communauté et diversifier les sources de revenus de votre organisation à but non lucratif. Vous disposez également d'un point de contact naturel pour inciter les donateurs à donner à nouveau.

Un exemple de plan annuel de collecte de fonds diversifié

Organisez une campagne de célébration de la journée du fondateur, entre pairs, pour lancer l'année.

Organisez un 5K de printemps pour aider les donateurs à se réunir et à s'amuser.

Organisez une tombola estivale annuelle au profit de votre cause.

Organisez une campagne de crowdfunding "Giving Tuesday" pour collecter des fonds en 24 heures.

Organisez une campagne de fin d'année pour fêter les donateurs récurrents.

‍

Les campagnes sont différentes pour chaque organisation à but non lucratif, alors n'hésitez pas à donner une tournure unique à la vôtre lorsque vous élaborez votre plan de collecte de fonds. En mesurant les résultats de chaque collecte de fonds, vous pouvez déterminer ce que les donateurs actuels apprécient le plus et l'utiliser pour personnaliser davantage vos plans annuels.

5. Simplifier le processus de don

Quelle que soit la manière dont une personne découvre votre formulaire de don, le processus doit toujours être fluide. Tout point de friction peut empêcher une personne d'effectuer son don et avoir un impact sur la perception qu'elle a de votre organisation à but non lucratif.

Il est utile de penser aux expériences modernes avec lesquelles nous interagissons quotidiennement par le biais d'applications et de services populaires. Vous pouvez appliquer ces mêmes éléments de rapidité, d'intuitivité et de simplicité à votre expérience de don.

La meilleure façon de trouver des opportunités dans votre processus de don est de le parcourir vous-même. Au fur et à mesure que vous franchissez les différentes étapes de l'action, notez comment un donateur pourrait s'y retrouver et ce qui pourrait encore l'améliorer.

Une courte liste de contrôle pour aider les sympathisants à faire des dons en toute simplicité

Votre site web de dons est facile à trouver.

Votre expérience en ligne imite l'aspect et la convivialité du reste de la marque de votre association.

Votre formulaire de don en ligne ne demande aux utilisateurs que les informations nécessaires afin qu'ils ne perdent pas trop de temps (nom, courriel, numéro de téléphone, adresse, etc.).

Des questions personnalisées figurent sur les formulaires de don, le cas échéant, et portent la mention "facultatif" ou "obligatoire" pour guider les donateurs.

Les donateurs peuvent choisir le montant de leur don ou choisir parmi des montants prédéfinis.

Les donateurs peuvent payer avec les principales cartes de crédit, Apple Pay, Google Pay, les virements bancaires ACH, le débit préautorisé (DPA) et d'autres options flexibles.

6. Encourager les dons répétés

C'est un sentiment agréable que de demander des dons et de voir un résultat positif. Si l'excitation des dons uniques est réelle, il n'est jamais trop tôt pour penser à convertir ces dons en dons récurrents.

Les dons mensuels ont augmenté de 11 % dans l'ensemble du secteur, représentant 28 % de l'ensemble des revenus des organisations à but non lucratif en ligne. Les dons récurrents offrent un flux de revenus constant qui vous permet de faire face aux baisses de collecte de fonds tout au long de l'année.

Un don récurrent peut être plus modeste, mais sa régularité dans le temps lui confère un impact plus important. La possibilité d'échelonner une contribution caritative peut également séduire les sympathisants plus soucieux de leurs finances.

L'acquisition de donateurs récurrents consiste à établir des relations, et les idées suivantes peuvent vous aider à démarrer un programme de dons mensuels.

Quelques moyens de développer une base de donateurs récurrents

Sensibilisez les gens en mentionnant la possibilité de faire des dons mensuels ou annuels dans chaque communication et sur votre site web.

Facilitez la tâche à tous les donateurs en leur permettant de transformer leur don en don mensuel ou annuel directement sur votre formulaire de don en ligne.

Aidez les gens à voir l'impact d'un don récurrent sur vos bénéficiaires et votre mission (exemple : votre contribution caritative mensuelle de 10 $ nourrit cinq familles chaque année).

7. Se concentrer sur l'acquisition de grands donateurs

Les dons majeurs sont un autre domaine sur lequel il convient de se concentrer dans le cadre de vos efforts de collecte de fonds axés sur les revenus durables. Les grands donateurs sont des personnes ou des organisations qui donnent beaucoup plus que la moyenne.

Les dons importants sont généralement moins fréquents, mais ils offrent un potentiel plus important pour votre mission. Il est important d'entretenir vos relations avec ceux qui ont les moyens financiers d'apporter un soutien plus important.

Pour entamer le processus d'acquisition de grands donateurs, commencez par comprendre le montant moyen des dons de vos sympathisants. À partir de là, vous pouvez voir quand et de qui les dons sont généralement effectués, ce qui vous donnera une idée de vos principaux donateurs.

Tout comme votre demande initiale de dons, vous souhaitez personnaliser toute communication avec ces personnes généreuses et leur donner l'impression d'être un véritable prolongement de vos programmes et de vos objectifs.

Comment les organisations à but non lucratif peuvent-elles acquérir davantage de grands donateurs ?

Tenez une liste des principaux donateurs dans votre logiciel de gestion des donateurs.

Établissez une cadence de communication régulière pour que votre organisation reste en tête de liste.

Invitez les principaux donateurs à vos événements et rencontrez-les le plus souvent possible.

Informer les grands donateurs de l'impact de leurs dons et des projets à venir qui pourraient bénéficier de leur soutien.

La solution gratuite de gestion des donateurs de Zeffy stocke et organise en toute sécurité les données relatives à vos donateurs et à vos membres, afin que vous puissiez facilement comprendre vos principaux soutiens et vous engager auprès d'eux.

8. Créer des relations solides lors d'événements

Les événements de collecte de fonds sont une excellente occasion de construire votre communauté de nouveaux donateurs et de défenseurs d'une manière plus intentionnelle. Les événements permettent de faire connaître votre cause, votre équipe et d'autres sympathisants passionnés.

Votre événement peut être aussi grand ou petit que vous le souhaitez, en fonction de vos objectifs. Ce qui compte, c'est l'expérience que vous offrez et la façon dont les gens se sentent.

Formats d'événements à prendre en compte

Un événement 100% en personne peut rassembler les participants locaux dans un espace commun pour interagir de manière significative.

Un événement 100 % virtuel rassemble des participants de tout le pays qui peuvent assister à votre événement en ligne depuis l'endroit où ils se sentent le plus à l'aise. Ce format peut également prendre en charge la diffusion en continu pour ceux qui ont des conflits d'horaire et qui souhaitent assister à l'événement à leur rythme, à la demande.

Un événement hybride permet aux donateurs potentiels de choisir d'assister en personne ou de diffuser virtuellement les événements de la journée avec des possibilités de réseautage en ligne.

En plus de faire payer des frais d'inscription pour les billets, vous pouvez vendre des marchandises et partager un code QR que les participants pourront scanner pour faire des dons caritatifs supplémentaires tout au long de la journée. Vous pouvez également organiser une collecte de fonds de pair à pair avant l'événement afin d'augmenter votre collecte de fonds.

9. Suivi de la signification

Les organisations à but non lucratif doivent envoyer un reçu fiscal automatique aux donateurs, en plus d'un formulaire annuel de l'IRS pour toutes les contributions caritatives. En mettant fin à l'expérience de la donation, vous manquez une grande occasion de montrer votre appréciation.

Un message de remerciement sincère qui suit votre reçu fiscal est très apprécié des donateurs qui sont probablement habitués à ce que la communication s'arrête là.

Une stratégie de suivi pour la fidélisation des donateurs

Immédiatement après un don : Envoyez un message personnalisé exprimant votre gratitude et ajoutant des détails tels que le nom de la personne, la campagne qu'elle a soutenue et les objectifs de la collecte de fonds.

Dans les semaines qui suivent un don : Partagez une mise à jour détaillée des progrès réalisés, telle que "grâce à votre soutien, nous avons pu dépasser nos objectifs de collecte de fonds de 20 % et fournir un abri à 6 membres de notre communauté ".

Dans les mois qui suivent un don : Prenez des nouvelles des personnes pour leur montrer que vous vous souciez d'elles et ajoutez un point de contact plus personnel comme un message des bénéficiaires, des membres de l'équipe ou des fondateurs de l'association.

ChatGPT peut faciliter la gestion de ce processus. Consultez les quelques suggestions que nous avons rassemblées pour rédiger vos courriels de remerciement aux donateurs.

10. Laissez toujours plus de possibilités de faire des dons à votre organisation à but non lucratif.

Pour obtenir des dons de bienfaisance, il faut laisser la porte ouverte aux gens pour qu'ils agissent d'une manière qui les touche, qu'il s'agisse d'une page de don ou de la participation à un événement. Lorsque vous donnez aux gens plus de moyens de créer un impact, ils sont plus susceptibles de donner à nouveau et de partager les opportunités avec d'autres.

Tout message, campagne ou interaction de collecte de fonds peut inclure un autre moyen de s'impliquer et d'augmenter les dons en ligne.

Idées pour inciter les donateurs à donner à nouveau

Fournissez une liste complète des campagnes en cours et des liens rapides dans vos biographies sur les médias sociaux.

Ajoutez un lien pour en savoir plus sur votre programme d'adhésion à chaque suivi de don.

Offrir aux donateurs récurrents un "premier accès exclusif" aux lancements de nouvelles campagnes.

Partager la date d'une campagne de fin d'année dans l'e-mail de récapitulation de l'événement.

Étude de cas : Comment Peak Women's Care a collecté plus de 721 000 dollars grâce à une stratégie simple en trois étapes

‍PeakWomen's Care est une organisation à but non lucratif passionnée par les femmes de sa communauté. Elle fournit des ressources et des informations pour aider les femmes à se sentir soutenues lors d'une grossesse non planifiée.

Peak Women's Care s'est tourné vers la plateforme de collecte de fonds 100% gratuite de Zeffy en octobre 2023 pour obtenir les dons qui rendent leur mission possible. En février 2024, l'organisation a économisé plus de 36 000 dollars en frais cachés que d'autres plateformes auraient facturés et a collecté plus de 721 000 dollars pour la cause.

Découvrez comment obtenir des dons et obtenir des résultats probants grâce à leur stratégie simple en trois étapes.

1. Proposer des actions de collecte de fonds simples

Le site web de Peak Women's Care a été conçu dans le but d'acquérir des donateurs. Les visiteurs n'ont pas besoin de chercher bien loin pour trouver une option "Donate" dans la navigation principale et un bouton "Donate" en gras dans l'en-tête de la page.

En un bref défilement, la page d'accueil explique comment un visiteur peut faire un don et à quoi servira l'argent. De là, il arrive à la page principale de don en ligne de l'organisation et trouve un bouton "Donnez maintenant" clair qui l'amène à un formulaire de don pop up optimisé pour les mobiles.‍

La fenêtre contextuelle du formulaire de don aide les donateurs :

Faire un don unique, mensuel ou annuel

Choisissez parmi les montants de dons suggérés ou insérez les vôtres

Soyez rassurés : avec Zeffy, 100 % de leur contribution caritative est reversée à la cause.

Désigner le don comme un don d'entreprise ou d'organisation

Payer avec une variété d'options, des cartes de crédit et de débit à Apple Pay et Google Pay

2. Créer des appels de fonds émotionnels

Les visiteurs qui souhaitent obtenir davantage d'informations sur Peak Women's Care peuvent instantanément ressentir l'impact qu'ils sont sur le point d'avoir. Le langage utilisé pour chaque bouton de don ou appel à l'action est conçu pour faire appel aux émotions d'un supporter potentiel.

Le site web offre plus d'informations sur la façon dont les dons se traduisent par des soins médicaux et des fournitures pour les femmes dans le besoin. Chaque page comporte des images sentimentales qui reflètent la mission de l'organisation et soulignent l'importance de contribuer à la cause.

3. Poursuivre la relation

Peak Women's Care connaît la valeur de l'établissement de relations, et cela se voit. Ils invitent toute personne qui arrive sur leur page de don en ligne à s'engager dans une relation avec la cause par le biais d'un simple formulaire d'inscription à la lettre d'information.

La collecte des coordonnées des nouveaux donateurs et des visiteurs passifs contribue à créer une communauté, même si la personne n'est pas encore prête à faire un don. Un bulletin d'information permet aux gens d'être informés des prochaines opportunités de soutien.

Quelles sont les meilleures plateformes pour obtenir des dons dans le cadre d'une collecte de fonds ?

Zeffy

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds sans frais conçue spécifiquement pour les organisations à but non lucratif. Avec Zeffy, votre association peut organiser une grande variété de campagnes et encourager les donateurs en leur offrant la manière la plus simple de faire un don grâce à une page de don intuitive.

Les outils de gestion des donateurs et les modèles d'e-mails vous aident à personnaliser vos efforts de collecte de fonds et à prendre des décisions éclairées sur la manière d'obtenir des dons en fonction de votre communauté de donateurs unique. Zeffy vous permet d'avoir la certitude que 100% de vos dons iront à votre association et non à des frais coûteux.

Principales caractéristiques de Zeffy

Gestion des donateurs

Campagnes de dons

Collecte de fonds pour la billetterie et les événements

Page de don optimisée pour les mobiles

Adhésions

Campagnes pair-à-pair

Des reçus d'impôts automatisés sont envoyés immédiatement à vos donateurs.

"Avant 2021, la SAT ne sollicitait que très peu de dons par an. Grâce à la méthode de paiement unique de Zeffy, qui nous permet de conserver 100 % de nos dons, nous avons lancé notre toute première campagne annuelle de collecte de fonds. Zeffy a été un partenaire essentiel dans la réussite de nos campagnes. En un an, nous avons récolté plus de 100 000 dollars de dons !"- Jean-Philippe Alepins, directeur des finances publiques et privées à la Société des arts technologiques

PayPal

PayPal est une solution de traitement des paiements qui peut aider les organisations à but non lucratif à collecter des dons en ligne. Les boutons de donation PayPal personnalisés peuvent être intégrés directement dans le site web d'une organisation à but non lucratif. Toutes les transactions en ligne sont gérées par PayPal et sont soumises à des frais de donation.

Principales caractéristiques de PayPal :

Toutes les principales cartes de crédit sont acceptées

Accepter directement les dons en ligne provenant de comptes PayPal

Montants et désignations des dons personnalisés

Dons récurrents

Stripe

Stripe pour les organisations à but non lucratif est une option pour traiter les dons en ligne pour toute organisation avec un statut 501(c)(3). Stripe est un processeur de paiement conçu pour les entreprises de toutes tailles et offre une expérience de transaction fluide sur mobile et sur ordinateur.Les dons effectués via Stripe sont soumis à des frais de transaction.

Principales caractéristiques de Stripe

Plusieurs options de paiement en ligne

Liens de paiement et codes QR partageables

Options de dons ponctuels, récurrents et à la carte

Paiement en un clic à l'aide d'un lien

Venmo

Venmo pour les organisations à but non lucratif est un moyen d'accepter des dons en ligne rapidement et en toute sécurité. Le processeur de paiement mobile est disponible pour les organisations ayant un statut 501(c)(3) par le biais d'un profil d'organisation caritative Venmo.

Principales caractéristiques de Venmo

Accepte le solde Venmo et les principales cartes de crédit

Un badge bleu à cocher pour instaurer la confiance avec les donateurs

Rapport sur l'historique des dons

Virement de fonds le jour même

Paiements mobiles

Code QR pour les dons en personne

Plateforme pour obtenir des dons Tarifs et frais Zeffy Zeffy est gratuit pour les organisations à but non lucratif. Ils donnent 100 $, vous recevez 100 $. Stripe Frais réduits de 2,2 % + 0,30 $ par transaction pour les organisations à but non lucratif qui traitent au moins 80 % des dons par l'intermédiaire de la plateforme. Paypal Les frais de PayPal pour les dons à but non lucratif sont de 2,2 % + 0,30 $ par transaction. Venmo 1,9 % + 0,10 $ par transaction

L'essentiel : Comment obtenir des dons pour une collecte de fonds

Vous n'êtes jamais seul lorsque vous déterminez comment obtenir des dons pour votre organisation. Vous pouvez être confiant dans votre stratégie de collecte de fonds avec les bonnes sources de dons, des demandes de dons réfléchies, des conseils pratiques et une plateforme évolutive à vos côtés.

Que vous soyez un collecteur de fonds débutant ou que vous cherchiez à rafraîchir votre approche, la fonctionnalité dont vous avez besoin pour construire votre communauté fidèle avec plus de donateurs est toujours gratuite avec Zeffy.

