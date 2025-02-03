Ce sentiment est incroyable. Lorsqu'une communauté de donateurs répond à vos efforts de collecte de fonds, le potentiel d'impact est infini.
Les changements réels nécessitent un financement, et les gens sont prêts à donner lorsque l'occasion se présente. Les organisations caritatives qui savent comment obtenir des dons de la part de ces donateurs passionnés ont les meilleures chances de poursuivre leur mission.
La collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif peut être intimidante. Il est normal d'hésiter à faire des demandes de dons, surtout dans une économie turbulente. Vous trouverez ici des conseils efficaces pour maîtriser votre approche et collecter davantage de dons.
Lorsque vous réfléchissez à la manière d'obtenir des dons pour votre organisation, vous vous demandez peut-être à qui demander des dons, quel montant demander et quoi dire. Il est utile de commencer par les principales sources de dons pour les organisations caritatives.
Nous étudierons les moyens de collecter des dons en ligne, mais aussi de demander des dons à des donateurs potentiels en personne lors de l'engagement de votre communauté.
Voyons comment votre association peut favoriser les relations avec les particuliers, les fondations et les entreprises pour financer sa mission et sa stratégie de collecte de fonds.
De nombreux collecteurs de fonds commencent par demander des dons à des particuliers. Les personnes qui ont un fort désir de donner et un lien avec votre cause répondront souvent avec générosité lorsque vous demandez des dons de manière réfléchie.
Chaque personne qui décide de faire un don devient un membre de votre communauté de donateurs.
La création d'un groupe de supporters fidèles est la base de toute stratégie de collecte de fonds solide.
La clé de la collecte de fonds individuelle est de connaître ses donateurs. Apprendre ce qui attire les gens vers votre cause vous aidera à adapter votre message et votre future stratégie d'acquisition de sympathisants.
Les entreprises proposent des partenariats, des actions de sensibilisation et des collaborations qui aident les organisations à but non lucratif à collecter davantage de fonds.
De nombreuses entreprises recherchent des organisations à but non lucratif avec lesquelles elles peuvent collaborer dans le cadre de programmes de dons. Avec 71 % des employés qui déclarent qu'une culture de la bienfaisance au travail est essentielle, il y a plus d'incitation à s'associer.
C'est une bonne idée de trouver des entreprises qui s'alignent sur les valeurs de votre association et de leur demander un parrainage ou une collaboration. Vous trouverez ci-dessous toutes les façons de travailler avec les entreprises.
Les fondations publiques et privées sont un autre moyen d'obtenir des dons à plus grande échelle. Elles offrent plusieurs types de subventions aux organisations à but non lucratif qui soutiennent des missions importantes.
La plupart des subventions des fondations exigent que votre organisation satisfasse à des critères spécifiques et remplisse un formulaire de demande pour être prise en considération. C'est pourquoi il est judicieux de vérifier régulièrement les possibilités de subventions qui correspondent à vos besoins actuels et futurs en matière de collecte de fonds.
Voici une liste succincte d'endroits où trouver des subventions à but non lucratif.
Maintenant que vous connaissez les différents moyens de financer votre mission, parlons de la façon de demander des dons aux bonnes personnes au bon moment. Ces 10 conseils vous aideront à vous démarquer et à collecter des fonds dans un contexte de baisse des revenus moyens des organisations à but non lucratif au cours des dernières années.
La première étape pour obtenir des dons est de comprendre où atteindre les gens. Chaque canal a une ambiance et un public uniques qu'il faut comprendre.
Il est bon de trouver un équilibre entre l'utilisation d'une approche multicanal pour l'acquisition de donateurs et le fait de ne pas essayer de les prendre tous en charge en même temps.
Une fois que les canaux que vous souhaitez utiliser sont clairs, vous pouvez adopter une approche plus stratégique pour obtenir des dons sur chacun d'entre eux. La personnalisation à l'aide des données des donateurs est la clé pour sortir du bruit et faire une première impression mémorable avec les demandes de dons.
Vous pouvez commencer par rédiger des messages clés pour vos appels aux dons, mais vous pouvez aussi faire en sorte que chaque destinataire ait l'impression d'être important. Lorsque vous demandez aux gens de donner de leur temps ou de leur argent à votre cause, il est essentiel de conserver une touche humaine.
Les relations que vous établissez dès le départ détermineront le potentiel de soutien à long terme de votre communauté de donateurs.
La dernière étape pour maîtriser votre campagne initiale de collecte de dons est de vous assurer que votre appel à l'action est clair. Vous ne voulez pas laisser vos destinataires dans le doute quant à ce que vous voulez qu'ils fassent, comment le faire ou pourquoi c'est important.
La clarté est essentielle pour déterminer comment obtenir des dons à partir de chaque point de contact avec les donateurs potentiels. Dans chaque courriel, légende, message, page web et prospectus, vous devez inclure les informations suivantes :
En ce qui concerne votre appel à l'action, soyez bref et concis. Votre message ne doit pas être perçu comme un argumentaire de vente, mais doit permettre aux gens d'être informés et prêts.
Les campagnes de collecte de fonds vous permettent d'offrir à vos donateurs nouveaux et existants d'autres moyens de faire un don en dehors d'un don direct sur le site web. Bien que votre page de don soit disponible toute l'année, les campagnes vous permettent d'appeler les donateurs potentiels avec une invitation créative et opportune à soutenir un objectif spécifique.
Certaines personnes aiment donner passivement par le biais du site web de votre association, au fur et à mesure qu'elles se sentent interpellées. D'autres recherchent l'incitation d'une campagne autour d'une grande journée de dons comme la veille du Nouvel An.
L'organisation de plusieurs collectes de fonds différentes tout au long de l'année peut susciter l'enthousiasme de tous les membres de votre communauté et diversifier les sources de revenus de votre organisation à but non lucratif. Vous disposez également d'un point de contact naturel pour inciter les donateurs à donner à nouveau.
Les campagnes sont différentes pour chaque organisation à but non lucratif, alors n'hésitez pas à donner une tournure unique à la vôtre lorsque vous élaborez votre plan de collecte de fonds. En mesurant les résultats de chaque collecte de fonds, vous pouvez déterminer ce que les donateurs actuels apprécient le plus et l'utiliser pour personnaliser davantage vos plans annuels.
Quelle que soit la manière dont une personne découvre votre formulaire de don, le processus doit toujours être fluide. Tout point de friction peut empêcher une personne d'effectuer son don et avoir un impact sur la perception qu'elle a de votre organisation à but non lucratif.
Il est utile de penser aux expériences modernes avec lesquelles nous interagissons quotidiennement par le biais d'applications et de services populaires. Vous pouvez appliquer ces mêmes éléments de rapidité, d'intuitivité et de simplicité à votre expérience de don.
La meilleure façon de trouver des opportunités dans votre processus de don est de le parcourir vous-même. Au fur et à mesure que vous franchissez les différentes étapes de l'action, notez comment un donateur pourrait s'y retrouver et ce qui pourrait encore l'améliorer.
C'est un sentiment agréable que de demander des dons et de voir un résultat positif. Si l'excitation des dons uniques est réelle, il n'est jamais trop tôt pour penser à convertir ces dons en dons récurrents.
Les dons mensuels ont augmenté de 11 % dans l'ensemble du secteur, représentant 28 % de l'ensemble des revenus des organisations à but non lucratif en ligne. Les dons récurrents offrent un flux de revenus constant qui vous permet de faire face aux baisses de collecte de fonds tout au long de l'année.
Un don récurrent peut être plus modeste, mais sa régularité dans le temps lui confère un impact plus important. La possibilité d'échelonner une contribution caritative peut également séduire les sympathisants plus soucieux de leurs finances.
L'acquisition de donateurs récurrents consiste à établir des relations, et les idées suivantes peuvent vous aider à démarrer un programme de dons mensuels.
Les dons majeurs sont un autre domaine sur lequel il convient de se concentrer dans le cadre de vos efforts de collecte de fonds axés sur les revenus durables. Les grands donateurs sont des personnes ou des organisations qui donnent beaucoup plus que la moyenne.
Les dons importants sont généralement moins fréquents, mais ils offrent un potentiel plus important pour votre mission. Il est important d'entretenir vos relations avec ceux qui ont les moyens financiers d'apporter un soutien plus important.
Pour entamer le processus d'acquisition de grands donateurs, commencez par comprendre le montant moyen des dons de vos sympathisants. À partir de là, vous pouvez voir quand et de qui les dons sont généralement effectués, ce qui vous donnera une idée de vos principaux donateurs.
Tout comme votre demande initiale de dons, vous souhaitez personnaliser toute communication avec ces personnes généreuses et leur donner l'impression d'être un véritable prolongement de vos programmes et de vos objectifs.
La solution gratuite de gestion des donateurs de Zeffy stocke et organise en toute sécurité les données relatives à vos donateurs et à vos membres, afin que vous puissiez facilement comprendre vos principaux soutiens et vous engager auprès d'eux.
Les événements de collecte de fonds sont une excellente occasion de construire votre communauté de nouveaux donateurs et de défenseurs d'une manière plus intentionnelle. Les événements permettent de faire connaître votre cause, votre équipe et d'autres sympathisants passionnés.
Votre événement peut être aussi grand ou petit que vous le souhaitez, en fonction de vos objectifs. Ce qui compte, c'est l'expérience que vous offrez et la façon dont les gens se sentent.
En plus de faire payer des frais d'inscription pour les billets, vous pouvez vendre des marchandises et partager un code QR que les participants pourront scanner pour faire des dons caritatifs supplémentaires tout au long de la journée. Vous pouvez également organiser une collecte de fonds de pair à pair avant l'événement afin d'augmenter votre collecte de fonds.
Les organisations à but non lucratif doivent envoyer un reçu fiscal automatique aux donateurs, en plus d'un formulaire annuel de l'IRS pour toutes les contributions caritatives. En mettant fin à l'expérience de la donation, vous manquez une grande occasion de montrer votre appréciation.
Un message de remerciement sincère qui suit votre reçu fiscal est très apprécié des donateurs qui sont probablement habitués à ce que la communication s'arrête là.
ChatGPT peut faciliter la gestion de ce processus. Consultez les quelques suggestions que nous avons rassemblées pour rédiger vos courriels de remerciement aux donateurs.
Pour obtenir des dons de bienfaisance, il faut laisser la porte ouverte aux gens pour qu'ils agissent d'une manière qui les touche, qu'il s'agisse d'une page de don ou de la participation à un événement. Lorsque vous donnez aux gens plus de moyens de créer un impact, ils sont plus susceptibles de donner à nouveau et de partager les opportunités avec d'autres.
Tout message, campagne ou interaction de collecte de fonds peut inclure un autre moyen de s'impliquer et d'augmenter les dons en ligne.
PeakWomen's Care est une organisation à but non lucratif passionnée par les femmes de sa communauté. Elle fournit des ressources et des informations pour aider les femmes à se sentir soutenues lors d'une grossesse non planifiée.
Peak Women's Care s'est tourné vers la plateforme de collecte de fonds 100% gratuite de Zeffy en octobre 2023 pour obtenir les dons qui rendent leur mission possible. En février 2024, l'organisation a économisé plus de 36 000 dollars en frais cachés que d'autres plateformes auraient facturés et a collecté plus de 721 000 dollars pour la cause.
Découvrez comment obtenir des dons et obtenir des résultats probants grâce à leur stratégie simple en trois étapes.
Le site web de Peak Women's Care a été conçu dans le but d'acquérir des donateurs. Les visiteurs n'ont pas besoin de chercher bien loin pour trouver une option "Donate" dans la navigation principale et un bouton "Donate" en gras dans l'en-tête de la page.
En un bref défilement, la page d'accueil explique comment un visiteur peut faire un don et à quoi servira l'argent. De là, il arrive à la page principale de don en ligne de l'organisation et trouve un bouton "Donnez maintenant" clair qui l'amène à un formulaire de don pop up optimisé pour les mobiles.
La fenêtre contextuelle du formulaire de don aide les donateurs :
Les visiteurs qui souhaitent obtenir davantage d'informations sur Peak Women's Care peuvent instantanément ressentir l'impact qu'ils sont sur le point d'avoir. Le langage utilisé pour chaque bouton de don ou appel à l'action est conçu pour faire appel aux émotions d'un supporter potentiel.
Le site web offre plus d'informations sur la façon dont les dons se traduisent par des soins médicaux et des fournitures pour les femmes dans le besoin. Chaque page comporte des images sentimentales qui reflètent la mission de l'organisation et soulignent l'importance de contribuer à la cause.
Peak Women's Care connaît la valeur de l'établissement de relations, et cela se voit. Ils invitent toute personne qui arrive sur leur page de don en ligne à s'engager dans une relation avec la cause par le biais d'un simple formulaire d'inscription à la lettre d'information.
La collecte des coordonnées des nouveaux donateurs et des visiteurs passifs contribue à créer une communauté, même si la personne n'est pas encore prête à faire un don. Un bulletin d'information permet aux gens d'être informés des prochaines opportunités de soutien.
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds sans frais conçue spécifiquement pour les organisations à but non lucratif. Avec Zeffy, votre association peut organiser une grande variété de campagnes et encourager les donateurs en leur offrant la manière la plus simple de faire un don grâce à une page de don intuitive.
Les outils de gestion des donateurs et les modèles d'e-mails vous aident à personnaliser vos efforts de collecte de fonds et à prendre des décisions éclairées sur la manière d'obtenir des dons en fonction de votre communauté de donateurs unique. Zeffy vous permet d'avoir la certitude que 100% de vos dons iront à votre association et non à des frais coûteux.
"Avant 2021, la SAT ne sollicitait que très peu de dons par an. Grâce à la méthode de paiement unique de Zeffy, qui nous permet de conserver 100 % de nos dons, nous avons lancé notre toute première campagne annuelle de collecte de fonds. Zeffy a été un partenaire essentiel dans la réussite de nos campagnes. En un an, nous avons récolté plus de 100 000 dollars de dons !"- Jean-Philippe Alepins, directeur des finances publiques et privées à la Société des arts technologiques
PayPal est une solution de traitement des paiements qui peut aider les organisations à but non lucratif à collecter des dons en ligne. Les boutons de donation PayPal personnalisés peuvent être intégrés directement dans le site web d'une organisation à but non lucratif. Toutes les transactions en ligne sont gérées par PayPal et sont soumises à des frais de donation.
Stripe pour les organisations à but non lucratif est une option pour traiter les dons en ligne pour toute organisation avec un statut 501(c)(3). Stripe est un processeur de paiement conçu pour les entreprises de toutes tailles et offre une expérience de transaction fluide sur mobile et sur ordinateur.Les dons effectués via Stripe sont soumis à des frais de transaction.
Venmo pour les organisations à but non lucratif est un moyen d'accepter des dons en ligne rapidement et en toute sécurité. Le processeur de paiement mobile est disponible pour les organisations ayant un statut 501(c)(3) par le biais d'un profil d'organisation caritative Venmo.
Vous n'êtes jamais seul lorsque vous déterminez comment obtenir des dons pour votre organisation. Vous pouvez être confiant dans votre stratégie de collecte de fonds avec les bonnes sources de dons, des demandes de dons réfléchies, des conseils pratiques et une plateforme évolutive à vos côtés.
Que vous soyez un collecteur de fonds débutant ou que vous cherchiez à rafraîchir votre approche, la fonctionnalité dont vous avez besoin pour construire votre communauté fidèle avec plus de donateurs est toujours gratuite avec Zeffy.
