Comment votre association aimerait-elle compenser ses coûts de fonctionnement et se préparer aux situations d'urgence ? Rien que pour ces raisons, il est essentiel de disposer d'un solide compte d'épargne. Avec le plus grand transfert de richesse de l'histoire, il n'y a pas de meilleur moment pour créer ou faire fructifier un fonds de dotation.

Qu'est-ce qu'un fonds de dotation ?

Un fonds de dotation est une somme d'argent donnée à une organisation à but non lucratif, investie dans le but de générer des revenus pour l'organisation. Le capital reste généralement intact, tandis que les revenus soutiennent la mission, les programmes ou les opérations de l'organisation. Il s'agit de la colonne vertébrale financière de votre organisation, un filet de sécurité qui assure sa stabilité et sa viabilité à long terme.

Les fonds de dotation sont particulièrement précieux pour les organisations à but non lucratif qui visent la sécurité financière. En constituant un fonds de dotation, votre organisation peut créer un flux régulier de fonds pour faire face aux ralentissements économiques, aux situations d'urgence ou aux déficits de financement.

Les fonds de dotation sont constitués à partir de vos donateurs les plus fidèles, qui s'engagent généralement dans leur testament ou leur plan successoral. Les donateurs peuvent également faire des dons immédiats, en espèces, en actifs appréciés, en fonds conseillés par les donateurs ou par le biais de contributions IRA.

Principaux avantages des fonds de dotation

‍1.Stabilité financière: Un flux de revenus constant qui garantit une durabilité durable.

‍2.Flexibilité: Les quasi-dotations (décrites ci-dessous) permettent un accès stratégique aux fonds en cas d'urgence.‍

3. Appel aux donateurs: Les fonds de dotation montrent aux donateurs que votre organisation est tournée vers l'avenir. Les donateurs se sentent souvent plus liés à votre organisation et augmentent leurs dons annuels après s'être engagés à faire un don dans leur testament ou leur succession.

Types de dotations à but non lucratif

Les fonds de dotation ne sont pas tous identiques. Comprendre les différents types de fonds de dotation peut aider votre organisation à choisir la bonne approche. Travaillez avec votre équipe financière, votre conseil d'administration et d'autres acteurs clés pour choisir ce qui convient le mieux à votre organisation.

1. Dotation réelle (dotation permanente)

Définition: Le principe est affecté de façon permanente et ne peut être dépensé.

Utilisation des revenus: Seuls les revenus de l'investissement sont utilisés pour soutenir la mission de l'association.

Exemple: Un donateur lègue 1 million de dollars à un musée sous la forme d'une véritable dotation, garantissant un soutien annuel pour l'entretien des expositions à perpétuité.

2. Quasi-dotation

Définition: Les fonds sont désignés par le conseil d'administration pour être investis, mais ils sont accessibles en cas de besoin.

Flexibilité: Contrairement aux véritables dotations, le capital peut être dépensé dans certaines circonstances.

Exemple: Une université crée une quasi-dotation grâce à un don important provenant du testament d'un donateur, ce qui permet au conseil d'administration d'accéder aux fonds pour des réparations d'urgence.

3. Dotation à terme

Définition: Le capital et les revenus sont disponibles après une période déterminée ou dans un but précis.

Objectif: Souvent aligné sur l'intention du donateur ou les échéances du projet.

Exemple: Un donateur fournit 500 000 dollars pour un fonds de bourses d'études qui doit être entièrement utilisé dans les 10 ans pour soutenir les étudiants dans un programme STEM.

Applications concrètes : Comment les organisations à but non lucratif utilisent les fonds de dotation

Un orchestre symphonique crée une véritable dotation afin de générer des revenus pour les cachets des artistes.

Un centre de santé communautaire utilise une quasi-dotation pour créer une réserve financière destinée à faire face à des dépenses imprévues.

Une organisation sportive pour la jeunesse reçoit une dotation à terme pour financer des bourses d'études pour des enfants défavorisés pendant cinq ans.

Création d'un fonds de dotation : Un guide pour réussir

Si vous envisagez de créer un fonds de dotation, il est important d'adopter une approche stratégique. L'un des moyens de la rendre plus accessible est de la concevoir comme une initiative de legs, en se concentrant sur l'impact à long terme plutôt que sur les détails techniques.

Conseils pour commencer :

‍ 1. Définissez vos objectifs ‍ Déterminez le montant à collecter et l'objectif à atteindre. Élaborer une politique claire d'acceptation des cadeaux. Ce document précise les types de dons que votre organisation accepte et ceux qu'elle refuse. Par exemple, les actions et les avoirs de retraite peuvent être acceptés, alors que des objets tels que des œuvres d'art ou des bijoux peuvent ne pas être conformes à votre politique. Cette clarté garantit la cohérence et simplifie la prise de décision, tant pour les donateurs que pour votre équipe .‍

2. Impliquer votre conseil d'administration ‍ Sensibilisez-les aux avantages d'un fonds de dotation et à leur rôle dans sa réussite. S'assurer de leur participation pour créer une dynamique .‍

3. Créer une politique de dotation ‍ Les règles de dépenses, les lignes directrices en matière d'investissement et les restrictions imposées par les donateurs doivent être définies de manière à garantir la transparence .‍

4. Lancer une campagne ‍ Ciblez les donateurs majeurs et votre conseil d'administration pour des dons de premier plan. Développer une liste de prospects segmentée en commençant par les sympathisants de longue date .‍

5. Collaborer avec des experts ‍ Travailler avec des conseillers financiers pour la gestion des investissements. Travaillez avec votre équipe ou votre société de marketing pour vous assurer que le message est cohérent avec la collecte de fonds annuelle. Consulter des professionnels du droit pour s'assurer de la conformité à la réglementation. Engager des consultants pour former le personnel et les membres du conseil d'administration à la collecte de fonds et à la stratégie de campagne.

Dernières réflexions sur les fonds de dotation pour les organisations à but non lucratif

La création d'un fonds de dotation ne consiste pas seulement à obtenir des fonds ; il s'agit de s'assurer que la mission de votre organisation prospère pour les générations à venir. En commençant modestement, en impliquant votre conseil d'administration et en travaillant avec des experts de confiance, vous pouvez créer une initiative patrimoniale qui inspirera les donateurs et renforcera les fondations financières de votre organisation.

Le meilleur moment pour commencer ? Aujourd'hui. La transition patrimoniale la plus importante ayant lieu en ce moment même, c'est le meilleur moment pour préparer l'avenir !