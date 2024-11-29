Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Comprendre les fonds de dotation : Types, avantages et comment en créer un
Guides sur les organisations à but non lucratif

Comprendre les fonds de dotation : Types, avantages et comment en créer un

29 novembre 2024

Comment votre association aimerait-elle compenser ses coûts de fonctionnement et se préparer aux situations d'urgence ? Rien que pour ces raisons, il est essentiel de disposer d'un solide compte d'épargne. Avec le plus grand transfert de richesse de l'histoire, il n'y a pas de meilleur moment pour créer ou faire fructifier un fonds de dotation.

Qu'est-ce qu'un fonds de dotation ?

Un fonds de dotation est une somme d'argent donnée à une organisation à but non lucratif, investie dans le but de générer des revenus pour l'organisation. Le capital reste généralement intact, tandis que les revenus soutiennent la mission, les programmes ou les opérations de l'organisation. Il s'agit de la colonne vertébrale financière de votre organisation, un filet de sécurité qui assure sa stabilité et sa viabilité à long terme.

Les fonds de dotation sont particulièrement précieux pour les organisations à but non lucratif qui visent la sécurité financière. En constituant un fonds de dotation, votre organisation peut créer un flux régulier de fonds pour faire face aux ralentissements économiques, aux situations d'urgence ou aux déficits de financement.

Les fonds de dotation sont constitués à partir de vos donateurs les plus fidèles, qui s'engagent généralement dans leur testament ou leur plan successoral. Les donateurs peuvent également faire des dons immédiats, en espèces, en actifs appréciés, en fonds conseillés par les donateurs ou par le biais de contributions IRA. 

Principaux avantages des fonds de dotation

Types de dotations à but non lucratif

Les fonds de dotation ne sont pas tous identiques. Comprendre les différents types de fonds de dotation peut aider votre organisation à choisir la bonne approche. Travaillez avec votre équipe financière, votre conseil d'administration et d'autres acteurs clés pour choisir ce qui convient le mieux à votre organisation. 

1. Dotation réelle (dotation permanente)

2. Quasi-dotation

3. Dotation à terme

Applications concrètes : Comment les organisations à but non lucratif utilisent les fonds de dotation

Création d'un fonds de dotation : Un guide pour réussir

Si vous envisagez de créer un fonds de dotation, il est important d'adopter une approche stratégique. L'un des moyens de la rendre plus accessible est de la concevoir comme une initiative de legs, en se concentrant sur l'impact à long terme plutôt que sur les détails techniques.

Conseils pour commencer :

Liens vers des ressources connexes

Vous vous demandez comment demander un don de dotation ? Nous avons élaboré un guide complet pour aider les organisations à but non lucratif à approcher en toute confiance les donateurs pour des dons de dotation. Cette ressource comprend des stratégies pour identifier les prospects, rédiger des présentations convaincantes et intégrer les demandes de dotation dans votre campagne annuelle.

Vous cherchez d'autres moyens d'impliquer les donateurs ? Consultez notre prochain article sur les meilleures pratiques de gestion des donateurs, qui se concentre sur l'établissement de relations significatives conduisant à une augmentation des dons.

Dernières réflexions sur les fonds de dotation pour les organisations à but non lucratif

La création d'un fonds de dotation ne consiste pas seulement à obtenir des fonds ; il s'agit de s'assurer que la mission de votre organisation prospère pour les générations à venir. En commençant modestement, en impliquant votre conseil d'administration et en travaillant avec des experts de confiance, vous pouvez créer une initiative patrimoniale qui inspirera les donateurs et renforcera les fondations financières de votre organisation.

Le meilleur moment pour commencer ? Aujourd'hui. La transition patrimoniale la plus importante ayant lieu en ce moment même, c'est le meilleur moment pour préparer l'avenir ! 

Continuez à lire :

Guides sur les organisations à but non lucratif
Le guide ultime de la sollicitation de dons de dotation pour les organisations à but non lucratif

Apprenez à solliciter des dons de dotation en toute confiance, à établir des relations plus étroites avec les donateurs et à assurer l'avenir de votre organisation à but non lucratif grâce à notre guide étape par étape.

En savoir plus

