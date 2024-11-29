Guide du solliciteur pour les dons de dotation dans les organisations à but non lucratif

Solliciter des dons de dotation peut sembler intimidant, mais avec la bonne approche, cela devient une opportunité de construire des relations plus profondes avec vos donateurs tout en assurant l'avenir de votre organisation. En outre, les donateurs qui font des dons de dotation se sentent plus proches de votre organisation et leurs dons annuels augmentent souvent. Voici votre guide pour demander en toute confiance ces dons significatifs.

L'importance des dons de dotation

Les dons de dotation constituent un héritage durable, garantissant la prospérité de votre organisation pour les générations à venir. Ces dons sont souvent effectués dans le cadre d'un testament ou d'un plan successoral, ce qui fait de la demande une conversation sans pression sur l'avenir. L'essentiel est de nouer des relations et de se concentrer sur les donateurs les plus fidèles.

💡 Rappelez-vous : La plupart des dons sont planifiés pour l'avenir - il ne s'agit pas de demander de l'argent aujourd'hui.

Étapes de l'appel d'offres

1. 📅 Prendre rendez-vous ‍ Fixez un rendez-vous avec votre donateur et exprimez votre gratitude pour le soutien qu'il vous a apporté.

2. 🙏 Thank Them Entamez la conversation en les remerciant pour le temps qu'ils ont consacré à votre mission et pour leur engagement.



3. 🧠 Préparation et recherche ‍ Connaître leur histoire : Date du premier don et durée de l'engagement. Autres causes qu'ils soutiennent. Notes de votre système de gestion des donateurs. Préparez des questions réfléchies :‍ "Qu'est-ce qui vous a poussé à vous impliquer autant avec nous ?" "Quelles sont les parties de notre mission qui vous touchent le plus ? ‍

4. 💬 Have the Conversation ‍ Concentrez-vous sur la compréhension de leurs valeurs et de leurs passions. Expliquer comment les dons de legs s'inscrivent dans le cadre de leur impact et de leur vision de l'avenir. Le cas échéant, faites la demande en toute confiance : un peu de texte‍ "Avez-vous déjà envisagé de nous inclure dans vos plans successoraux afin de garantir que votre soutien se poursuive pour les générations futures ?" ‍

5. 📝 Thank Them Again ‍ Quelle que soit leur réponse, exprimez votre gratitude pour le temps et l'attention qu'ils vous ont accordés .‍

6. 🔄 Suivi ‍ Documentez la conversation dans votre système de gestion des donateurs. Entretenez la relation avec des points de contact réguliers et significatifs.

Compétences clés pour solliciter des dons de dotation

‍ 1. 👂 Écoute active ‍ Comprendre leur histoire, leurs valeurs et leurs motivations. Prêtez attention aux signaux non verbaux .‍

2. 🗣️ La demande ‍ Établissez une relation avant de faire la demande. Il s'agit d'une occasion de créer un impact durable. Utiliser un langage simple, direct et assuré .‍

3. La pratique rend parfait ‍ Entraînez-vous à poser votre question avec des membres du conseil d'administration, des collègues de travail ou des amis. Chaque entraînement permet de gagner en confiance et d'affiner ses compétences.

Des conseils de pro pour réussir

Concentrez-vous sur la fidélité : Commencez par vos donateurs les plus fidèles - ils croient déjà en votre mission.

Ne pas créer de pression : Rappelez aux donateurs que la plupart des dons de dotation sont planifiés pour l'avenir et n'affecteront pas leurs finances actuelles.

Célébrer leur vision : Insistez sur la façon dont leur legs soutiendra la mission qui leur tient à cœur.

L'intendance compte : S'ils font un don de dotation, remerciez-les dans les rapports d'impact, en personne, et dans d'autres communications totalisant au moins quatre points de contact par an.

Exemple de conversation

"Bonjour [Nom du donateur], votre dévouement à notre mission au fil des ans m'inspire beaucoup. J'aimerais savoir ce qui vous a poussé à rester fidèle à notre organisation. Alors que nous pensons à l'avenir, avez-vous déjà envisagé de nous inclure dans vos plans successoraux ? Un don en héritage peut garantir que le travail qui vous passionne se poursuivra pendant des générations".

Ce guide est une feuille de route vers le succès : chaque question permet de renforcer la confiance, d'approfondir les relations et de consolider l'avenir de votre organisation. Prenez le temps de vous entraîner et vous verrez que ces conversations deviendront une seconde nature.

Construisons ensemble des héritages durables !