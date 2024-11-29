Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Le guide ultime de la sollicitation de dons de dotation pour les organisations à but non lucratif
Guides sur les organisations à but non lucratif

Le guide ultime de la sollicitation de dons de dotation pour les organisations à but non lucratif

29 novembre 2024

Guide du solliciteur pour les dons de dotation dans les organisations à but non lucratif

Solliciter des dons de dotation peut sembler intimidant, mais avec la bonne approche, cela devient une opportunité de construire des relations plus profondes avec vos donateurs tout en assurant l'avenir de votre organisation. En outre, les donateurs qui font des dons de dotation se sentent plus proches de votre organisation et leurs dons annuels augmentent souvent. Voici votre guide pour demander en toute confiance ces dons significatifs.

L'importance des dons de dotation

Les dons de dotation constituent un héritage durable, garantissant la prospérité de votre organisation pour les générations à venir. Ces dons sont souvent effectués dans le cadre d'un testament ou d'un plan successoral, ce qui fait de la demande une conversation sans pression sur l'avenir. L'essentiel est de nouer des relations et de se concentrer sur les donateurs les plus fidèles.

💡 Rappelez-vous : La plupart des dons sont planifiés pour l'avenir - il ne s'agit pas de demander de l'argent aujourd'hui.

Étapes de l'appel d'offres

Compétences clés pour solliciter des dons de dotation

Des conseils de pro pour réussir

Exemple de conversation

"Bonjour [Nom du donateur], votre dévouement à notre mission au fil des ans m'inspire beaucoup. J'aimerais savoir ce qui vous a poussé à rester fidèle à notre organisation. Alors que nous pensons à l'avenir, avez-vous déjà envisagé de nous inclure dans vos plans successoraux ? Un don en héritage peut garantir que le travail qui vous passionne se poursuivra pendant des générations".

Ce guide est une feuille de route vers le succès : chaque question permet de renforcer la confiance, d'approfondir les relations et de consolider l'avenir de votre organisation. Prenez le temps de vous entraîner et vous verrez que ces conversations deviendront une seconde nature.

Construisons ensemble des héritages durables !

Rédigé par
Ron Krit

