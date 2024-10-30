Les organisations à but non lucratif prospèrent grâce à leur passion, mais elles survivent grâce à leurs fonds. Alors que les modèles de donation traditionnels évoluent, les organisations doivent explorer de nouvelles voies pour assurer leur stabilité financière et leur croissance continue.

Dans cet article, nous allons vous présenter 10 sources de revenus pratiques qui remodèlent le financement des organisations à but non lucratif en 2024. Nous approfondirons le potentiel de chaque option, en fournissant des exemples concrets et des stratégies de mise en œuvre adaptées à des organisations de tailles et de missions diverses.

Notre objectif est de vous fournir les connaissances nécessaires pour prendre des décisions éclairées sur les flux de revenus qui correspondent le mieux aux besoins et aux objectifs uniques de votre organisation.

10 façons de diversifier les sources de revenus de votre association

Pourquoi diversifier les sources de revenus des organisations à but non lucratif ?

La diversification des sources de revenus de votre organisation est cruciale pour sa viabilité et sa croissance à long terme. Les sources de revenus multiples constituent un tampon contre les fluctuations économiques et la lassitude des donateurs, ce qui permet à votre organisation de faire face aux défis financiers.

La diversification élargit également votre base de soutien, en engageant différents groupes de parties prenantes et en attirant potentiellement de nouveaux soutiens. Elle offre une plus grande souplesse financière, ce qui permet à l'association de mettre en œuvre des programmes novateurs ou de répondre rapidement à des besoins émergents au sein de la communauté.

La diversité des sources de revenus peut également renforcer la crédibilité de votre organisation auprès des bailleurs de fonds et des grands donateurs, qui considèrent souvent la stabilité financière comme un indicateur clé de l'efficacité de la gestion.

10 sources de revenus à envisager pour les organisations à but non lucratif

1. Les dons individuels

Plus de 80 % des dons aux organisations à but non lucratif proviennent de particuliers, ce qui en fait un élément clé de votre flux de revenus. Les donateurs individuels peuvent faire des dons uniques ou récurrents et donner de différentes manières : en ligne et hors ligne, par le biais d'événements, d'enchères silencieuses, de dons planifiés, etc.

Pour maximiser ses revenus, votre association doit faire appel à tous les types de donateurs individuels :

Principaux donateurs : Personnes susceptibles de faire des dons importants, permettant à un projet de passer de l'idée à la phase de mise en œuvre. Pour prospecter les grands donateurs pour votre association, envisagez d'investir dans un outil d'évaluation de la richesse. Adaptez votre approche aux intérêts et aux besoins de chaque donateur potentiel.

Personnes susceptibles de faire des dons importants, permettant à un projet de passer de l'idée à la phase de mise en œuvre. Pour prospecter les grands donateurs pour votre association, envisagez d'investir dans un outil d'évaluation de la richesse. Adaptez votre approche aux intérêts et aux besoins de chaque donateur potentiel. Les donateurs réguliers : Également appelés donateurs de niveau intermédiaire, ces personnes donnent plus fréquemment, mais leurs dons sont moins importants. Ces donateurs offrent un revenu régulier et prévisible à votre association. Mettez l'accent sur les communications personnalisées, les rapports d'impact et les programmes d'intendance pour renforcer ces relations.

Également appelés donateurs de niveau intermédiaire, ces personnes donnent plus fréquemment, mais leurs dons sont moins importants. Ces donateurs offrent un revenu régulier et prévisible à votre association. Mettez l'accent sur les communications personnalisées, les rapports d'impact et les programmes d'intendance pour renforcer ces relations. Donateurs récurrents : Les donateurs mensuels ou trimestriels qui fournissent un revenu régulier et prévisible grâce à des dons automatisés.

: Les donateurs mensuels ou trimestriels qui fournissent un revenu régulier et prévisible grâce à des dons automatisés. Les bénévoles : 62 % des donateurs d'œuvres de bienfaisance sont également des bénévoles, ce qui indique que vous devez entretenir des relations avec les personnes qui donnent de leur temps et de leurs efforts. Pour augmenter vos revenus, concentrez-vous sur la qualité de l'expérience des bénévoles. Reconnaissez leurs efforts et établissez des relations solides pour les encourager à soutenir financièrement votre cause.

62 % des donateurs d'œuvres de bienfaisance sont également des bénévoles, ce qui indique que vous devez entretenir des relations avec les personnes qui donnent de leur temps et de leurs efforts. Pour augmenter vos revenus, concentrez-vous sur la qualité de l'expérience des bénévoles. Reconnaissez leurs efforts et établissez des relations solides pour les encourager à soutenir financièrement votre cause. Donateurs planifiés/légataires : Les personnes qui décident de faire un don par le biais d'un testament, d'une fiducie ou d'un plan successoral. Ces dons peuvent avoir un impact durable sur la santé financière à long terme d'une organisation à but non lucratif.

Les personnes qui décident de faire un don par le biais d'un testament, d'une fiducie ou d'un plan successoral. Ces dons peuvent avoir un impact durable sur la santé financière à long terme d'une organisation à but non lucratif. Alumni : Les anciens membres, en particulier ceux des établissements d'enseignement, qui peuvent faire des dons pour aider les nouveaux membres à bénéficier des mêmes avantages que ceux dont ils jouissaient auparavant.

2. Financement des subventions

Les subventions sont des financements accordés par des entités gouvernementales (au niveau fédéral, étatique ou local) et des fondations privées. Elles sont accordées sous forme d'argent, de programmes d'accélération ou de ressources gratuites telles que des services juridiques professionnels, des logiciels, etc.

Souvent, les subventions sont limitées à un lieu, un secteur ou un programme spécifique, et elles sont assorties de lignes directrices précises sur la manière dont les fonds doivent être dépensés. Compte tenu de ces contraintes, il est essentiel d'effectuer des recherches approfondies et de demander des subventions correspondant à votre mission et aux objectifs de votre projet.

Plusieurs plateformes existent pour aider les organisations à but non lucratif à identifier les possibilités de subventions et à améliorer le succès des demandes :

Grants.gov fournit une base de données complète sur les possibilités de financement au niveau fédéral.

Candid offre des ressources étendues pour les subventions privées et publiques

GrantWatch met en lumière les possibilités de subventions actuelles dans tous les secteurs

Foundation Directory Online met les organisations à but non lucratif en contact avec des bailleurs de fonds potentiels.

Le financement par subvention n'étant pas chose aisée, voici quelques conseils qui vous aideront à augmenter vos chances de réussite :

Établissez des relations avec les bailleurs de fonds : De nombreuses subventions sont accordées sur invitation uniquement, et même celles qui ne le sont pas seront plus faciles à obtenir si vous avez des relations préalables avec l'organisme de financement. Établissez des relations en créant des réseaux, en assistant à des séminaires en ligne et en participant à des forums pertinents.

De nombreuses subventions sont accordées sur invitation uniquement, et même celles qui ne le sont pas seront plus faciles à obtenir si vous avez des relations préalables avec l'organisme de financement. Établissez des relations en créant des réseaux, en assistant à des séminaires en ligne et en participant à des forums pertinents. Rédiger des propositions de subvention solides : Créez une proposition bien structurée et convaincante qui énonce clairement votre mission, vos besoins et l'utilisation du financement. Adaptez le document aux objectifs spécifiques de la subvention, en soulignant comment votre projet correspond à leurs priorités.

Créez une proposition bien structurée et convaincante qui énonce clairement votre mission, vos besoins et l'utilisation du financement. Adaptez le document aux objectifs spécifiques de la subvention, en soulignant comment votre projet correspond à leurs priorités. Suivez les instructions : Soumettez votre demande dans les délais impartis et vérifiez que vous avez suivi les lignes directrices de la subvention. Assurez-vous notamment que les sections sont de la bonne longueur et dans le bon ordre. Joignez les documents demandés, tels que le budget du projet.

3. Les dons des entreprises

Les dons d'entreprise, ou "philanthropie d'entreprise", désignent les efforts déployés par les entreprises pour avoir un impact social, notamment en facilitant les dons à des causes caritatives.

Lorsque vous envisagez les dons d'entreprises comme option de financement, recherchez des sociétés qui partagent les valeurs de votre association. En partageant les mêmes convictions, vous aurez plus de chances d'obtenir leur soutien pour votre initiative. Les dons d'entreprise peuvent prendre différentes formes, notamment

Parrainage d'événements : Soutenez des événements de collecte de fonds à but non lucratif par des contributions monétaires ou des dons en nature tels que des services de restauration gratuits ou des articles mis aux enchères. En retour, vous offrez aux sponsors des opportunités promotionnelles telles que le placement de leur logo, des mentions dans le matériel de l'événement ou des créneaux d'intervention.

Soutenez des événements de collecte de fonds à but non lucratif par des contributions monétaires ou des dons en nature tels que des services de restauration gratuits ou des articles mis aux enchères. En retour, vous offrez aux sponsors des opportunités promotionnelles telles que le placement de leur logo, des mentions dans le matériel de l'événement ou des créneaux d'intervention. Services pro-bono : Certains professionnels offrent gratuitement aux organisations à but non lucratif des services de comptabilité, d'assistance juridique, de tenue de livres et d'autres services.

Certains professionnels offrent gratuitement aux organisations à but non lucratif des services de comptabilité, d'assistance juridique, de tenue de livres et d'autres services. Dons jumelés : Une entreprise verse une somme équivalente aux dons de ses employés à des organisations caritatives ou à des causes spécifiées dans ses programmes de dons équivalents. En général, l'entreprise verse une somme équivalente à la donation initiale dans un rapport de 1:1.

Une entreprise verse une somme équivalente aux dons de ses employés à des organisations caritatives ou à des causes spécifiées dans ses programmes de dons équivalents. En général, l'entreprise verse une somme équivalente à la donation initiale dans un rapport de 1:1. Programmes de subventions aux bénévoles : Les entreprises donnent de l'argent en fonction du nombre d'heures que leurs bénévoles consacrent à votre association.

Les entreprises donnent de l'argent en fonction du nombre d'heures que leurs bénévoles consacrent à votre association. Congé payé : Une entreprise offre chaque année quelques jours de congés payés, permettant à ses employés de passer une journée ou deux à faire du bénévolat pendant les heures de travail normales.

Une entreprise offre chaque année quelques jours de congés payés, permettant à ses employés de passer une journée ou deux à faire du bénévolat pendant les heures de travail normales. Subventions d'entreprise : Les entreprises accordent de l'argent à une organisation à but non lucratif pour un programme ou un projet spécifique qui correspond à leurs valeurs.

Les entreprises accordent de l'argent à une organisation à but non lucratif pour un programme ou un projet spécifique qui correspond à leurs valeurs. Marketing d'intérêt général : Un partenariat mutuellement bénéfique entre une entreprise à but lucratif et une organisation à but non lucratif, conçu pour promouvoir les ventes de l'entreprise et la cause de l'organisation à but non lucratif.

4. Manifestations de collecte de fonds

Les événements de collecte de fonds, qu'ils soient en personne ou virtuels, sont des outils puissants pour générer des revenus et favoriser l'engagement de la communauté. Cependant, il est essentiel de planifier soigneusement votre budget afin de maximiser les bénéfices et de veiller à ce que les dépenses n'éclipsent pas les fonds collectés. Les organisations à but non lucratif peuvent explorer toute une série d'idées d'événements, qu'ils soient gratuits ou à petit budget, en fonction de leurs ressources.

Les partenariats avec des entreprises locales pour le parrainage, les lieux, la restauration et les divertissements peuvent réduire considérablement les frais généraux. Si la vente de billets constitue souvent la principale source de revenus, les organisations peuvent diversifier leurs revenus en vendant des articles de marque et en plaçant stratégiquement des affiches de dons dans l'enceinte de l'événement.

Pour les événements de plus grande envergure, l'intégration d'éléments tels que des ventes aux enchères silencieuses ou des dîners avec billets peut renforcer le potentiel de collecte de fonds, créant ainsi une approche à multiples facettes de la génération de revenus.

5. Campagnes de crowdfunding

Contrairement aux dons traditionnels, les campagnes de crowdfunding sont des initiatives limitées dans le temps qui s'appuient sur le partage social et le suivi des progrès pour créer un sentiment d'urgence. Ces campagnes se concentrent généralement sur des projets ou des objectifs spécifiques, en utilisant la narration et des mises à jour régulières pour engager un grand nombre de petits donateurs qui se sentent liés au résultat immédiat.

Voici comment fonctionnent généralement les campagnes de crowdfunding :

Créez une page de don pour votre cause. Publiez-la sur la plateforme de crowdfunding qui correspond le mieux à votre objectif.

Veillez à ce que votre campagne soit assortie d'un objectif monétaire précis et d'une date limite. Cela contribuera à créer un sentiment d'urgence et à encourager les dons.

Au-delà de la plateforme de crowdfunding, partagez votre page sur les réseaux sociaux et par courrier électronique.

Publiez régulièrement des mises à jour sur les progrès réalisés afin de tenir votre public au courant et de lui montrer l'ampleur de la différence qu'il fait.

Les campagnes de crowdfunding réussies ont généralement une histoire inspirante qui trouve un écho auprès du public et l'incite à partager votre campagne avec ses réseaux.

6. Collecte de fonds de pair à pair

La collecte de fonds de pair à pair tire parti de la puissance des réseaux de vos sympathisants et élargit de façon exponentielle votre base de donateurs. Cette stratégie permet à vos sympathisants de devenir des collecteurs de fonds actifs, en sollicitant leurs amis, leur famille et leurs collègues pour qu'ils fassent des dons.

Le lien personnel inhérent à ces appels conduit souvent à des taux de réponse plus élevés, car les gens sont plus enclins à contribuer lorsqu'ils sont sollicités par quelqu'un qu'ils connaissent et en qui ils ont confiance.

Voici comment fonctionne une campagne de pair à pair :

Mettre en place la campagne : Créez une campagne centrale de collecte de fonds avec des objectifs, un calendrier et des messages définis, tout en fournissant des outils et des ressources aux partisans pour qu'ils lancent des mini-campagnes.

Créez une campagne centrale de collecte de fonds avec des objectifs, un calendrier et des messages définis, tout en fournissant des outils et des ressources aux partisans pour qu'ils lancent des mini-campagnes. Créer des pages de collecte de fonds : Les individus créent des pages personnalisées sur la plateforme de l'organisation à but non lucratif, en y ajoutant leur propre histoire et les raisons pour lesquelles ils soutiennent la cause.

Les individus créent des pages personnalisées sur la plateforme de l'organisation à but non lucratif, en y ajoutant leur propre histoire et les raisons pour lesquelles ils soutiennent la cause. Les sympathisants font la promotion de leurs réseaux : Chaque collecteur de fonds partage sa page avec ses amis, sa famille et les personnes qu'il suit sur les réseaux sociaux.

Chaque collecteur de fonds partage sa page avec ses amis, sa famille et les personnes qu'il suit sur les réseaux sociaux. Collecter les dons entrants : Lorsque les gens font des dons par le biais de pages de collecte de fonds personnelles, les fonds sont directement versés à l'organisation à but non lucratif.

Lorsque les gens font des dons par le biais de pages de collecte de fonds personnelles, les fonds sont directement versés à l'organisation à but non lucratif. Engagez-vous et remerciez : Fournissez des mises à jour, proposez des conseils en matière de collecte de fonds, célébrez les étapes importantes et remerciez les donateurs et les collecteurs de fonds pour leurs contributions.

7. Vente de produits de marque

En vendant des produits dérivés, vous offrez aux sympathisants quelque chose de précieux et d'unique à votre association en échange de leur soutien financier. Les éditions limitées ou les articles uniques peuvent attirer les sympathisants qui veulent quelque chose de significatif lié à la cause qui leur tient à cœur.

Les produits de marque sont également une source de financement pour les organisations à but non lucratif qui se double d'une opportunité promotionnelle. Lorsque vos sympathisants portent ou utilisent votre marchandise, la visibilité de votre association s'en trouve accrue.

8. Programme d'adhésion

Les adhésions et les abonnements conviennent bien aux organisations à but non lucratif telles que les musées, les organisations artistiques et les groupes de défense de l'environnement. Ils offrent des avantages exclusifs aux membres, créant ainsi un flux de revenus fiable et récurrent.

Cette approche permet de soutenir les projets et activités en cours tout en favorisant l'engagement des donateurs, en les fidélisant sur le long terme et en cultivant une communauté de supporters dévoués. Envisagez cette option si votre association peut offrir des avantages uniques à ses membres.

Voici différents types de programmes d'adhésion sur lesquels les organisations à but non lucratif peuvent se concentrer :

Adhésion annuelle : Payez une cotisation annuelle pour bénéficier d'avantages tels que des billets exclusifs pour des événements, des réductions sur des produits de marque, un calendrier annuel gratuit, et bien plus encore.

Payez une cotisation annuelle pour bénéficier d'avantages tels que des billets exclusifs pour des événements, des réductions sur des produits de marque, un calendrier annuel gratuit, et bien plus encore. Adhésion à plusieurs niveaux : Offre plusieurs niveaux d'adhésion (par exemple, bronze, argent, or), avec des frais et des avantages croissants pour les niveaux les plus élevés.

Offre plusieurs niveaux d'adhésion (par exemple, bronze, argent, or), avec des frais et des avantages croissants pour les niveaux les plus élevés. Abonnement mensuel : Contribuez à un montant mensuel fixe pour avoir accès à des billets d'événements, à des webinaires et à bien d'autres choses encore.

Contribuez à un montant mensuel fixe pour avoir accès à des billets d'événements, à des webinaires et à bien d'autres choses encore. Membre exclusif/Invité seulement : Réservée à un groupe restreint de donateurs ou de sympathisants, elle offre du prestige et un accès exclusif à des galas, des informations ou des opportunités de haut niveau.

Rationalisez votre processus d'adhésion grâce à l 'outil de gestion des adhésions 100% gratuit de Zeffy qui permet de suivre les membres, de gérer les cotisations, d'automatiser les renouvellements et d'envoyer des rappels, le tout gratuitement.

9. Investissements liés aux programmes

Les investissements liés à des programmes (IPP) sont un type de financement utilisé par les fondations pour soutenir leur mission. Tout comme les subventions, les investissements liés à des programmes apportent un soutien financier à des organisations qui correspondent à leurs valeurs. Toutefois, contrairement aux subventions, les PRI sont remboursés, souvent à des taux d'intérêt peu élevés.

Cette source de revenus convient parfaitement aux organisations à but non lucratif qui ne relèvent pas du code 501(c)(3) de l'IRS. La plupart des fondations gouvernementales ou privées des États-Unis n'accordent des subventions qu'aux organisations qui relèvent de ce statut. Les PRI proposent des financements à toutes sortes d'entités caritatives, y compris les entreprises sociales.

Les PRI sont généralement disponibles sous forme de prêts, de dépôts ou d'investissements en actions. Ils peuvent aider à :

Flux de trésorerie à court terme

Grands projets tels que les rénovations

Achats d'équipements

10. Investissements dans les bâtiments

Les investissements stratégiques constituent pour les organisations à but non lucratif un outil puissant de croissance et de stabilité financière à long terme. En tant qu'organisations de type 501(c)(3), les organisations à but non lucratif bénéficient d'une exonération d'impôt sur les gains d'investissement et les dividendes, ce qui maximise les rendements.

Bien qu'il ne soit pas immédiatement générateur de revenus, un portefeuille d'investissement bien géré permet de constituer des réserves substantielles au fil du temps. Ces actifs servent de tampon financier crucial, assurant la continuité opérationnelle pendant les périodes de volatilité des financements ou de ralentissement économique.

En se diversifiant dans des investissements soigneusement sélectionnés, les organisations à but non lucratif peuvent créer une base financière durable, soutenant leur mission et leurs programmes pour les années à venir. Les organisations à but non lucratif peuvent investir dans une variété d'actifs pour accroître leurs ressources financières.

Voici quelques options d'investissement courantes :

Les fonds de dotation : Il s'agit de fonds créés par un donateur et assortis de conditions spécifiques. Il s'agit d'un accord signé qui permet de ne dépenser le capital qu'après une date prédéterminée.

Il s'agit de fonds créés par un donateur et assortis de conditions spécifiques. Il s'agit d'un accord signé qui permet de ne dépenser le capital qu'après une date prédéterminée. Obligations : Les titres de créance sont des prêts accordés à des sociétés ou à des entités gouvernementales en échange de paiements d'intérêts réguliers et du remboursement du capital à l'échéance.

Les titres de créance sont des prêts accordés à des sociétés ou à des entités gouvernementales en échange de paiements d'intérêts réguliers et du remboursement du capital à l'échéance. Actions : Participation dans des entreprises pour un rendement potentiel élevé à long terme par le biais de gains en capital et de dividendes.

Participation dans des entreprises pour un rendement potentiel élevé à long terme par le biais de gains en capital et de dividendes. Bons du Trésor : Titres de créance à court terme émis par le gouvernement américain avec des échéances inférieures ou égales à un an.

Titres de créance à court terme émis par le gouvernement américain avec des échéances inférieures ou égales à un an. Certificats de dépôt (CD) : Il s'agit d'un type de compte d'épargne qui offre des intérêts sur un montant fixe détenu pendant une période convenue.

Comment diversifier les sources de revenus de votre organisation à but non lucratif ?

1. Procéder à une évaluation des besoins financiers

Réalisez une analyse approfondie de la santé financière de votre association, en examinant les principales sources de revenus, les frais généraux et les projections financières. Cette évaluation permettra de révéler les déficits de financement, d'identifier les sources de revenus efficaces et peu performantes, et de mettre en évidence les domaines dans lesquels votre organisation peut être trop dépendante de certaines sources de revenus.

En découvrant ces vulnérabilités financières, vous pouvez déterminer où la diversification est la plus importante. Cela vous aidera à jeter les bases d'une stratégie de financement plus résiliente et plus équilibrée, adaptée aux besoins et aux défis spécifiques de votre organisation.

2. Identifier les possibilités de nouvelles sources de revenus

Il est temps de faire un brainstorming avec votre équipe et de trouver de nouvelles façons de générer des revenus. Faites preuve de créativité et sortez des sentiers battus.

Qu'est-ce qui fonctionne dans votre domaine de mission et que vous n'avez pas encore essayé ?

Recherchez des stratégies de revenus efficaces auprès d'autres organisations à but non lucratif et envisagez de les adapter à votre organisation. Demandez à vos bénévoles s'ils ont des idées et consultez votre conseil d'administration.

3. Créer un plan d'action

Sélectionnez deux ou trois modèles de revenus prometteurs à partir de votre évaluation et élaborez un plan stratégique complet pour chacun d'entre eux. Définissez des objectifs clairs, des calendriers réalistes et des indicateurs de réussite spécifiques pour guider la mise en œuvre. Élaborer des stratégies de communication sur mesure pour les différentes parties prenantes, y compris les sponsors et les donateurs, afin de maximiser l'engagement et le soutien.

Évaluez la capacité de votre organisation à gérer efficacement ces nouvelles sources de revenus, car les dons majeurs, le parrainage d'entreprise et la gestion des investissements requièrent souvent du personnel spécialisé. Déterminez si votre personnel actuel peut assumer ces responsabilités ou si vous devez engager des experts supplémentaires.

Envisagez de faire appel à des bénévoles compétents pour des tâches spécifiques afin d'équilibrer l'allocation des ressources et la rentabilité de vos efforts de diversification.

4. Établir des partenariats pour obtenir un soutien financier

Collaborez avec d'autres organisations, entreprises ou influenceurs qui partagent votre mission. Les partenariats permettent d'accéder à de nouveaux donateurs, à des dons en nature ou à des ressources partagées.

Établissez des relations à long terme en montrant l'impact de leurs contributions sur votre cause. Soyez proactif dans la constitution de réseaux lors d'événements, de conférences et par l'intermédiaire de groupes sectoriels. S'aligner sur les bons partenaires permet de trouver de nouvelles sources de financement et d'accroître la visibilité.

5. Poursuivre l'évaluation de vos sources de revenus

Mettez en œuvre une approche systématique pour évaluer régulièrement les performances de vos sources de revenus diversifiées. Réalisez des évaluations trimestrielles pour analyser la contribution de chaque flux à votre santé financière globale, en tenant compte de facteurs tels que le taux de croissance, le rapport coût-efficacité et l'alignement sur votre mission.

Utilisez les données pour identifier les tendances, les défis et les opportunités d'optimisation. Soyez prêt à ajuster votre stratégie en fonction de ces évaluations. Restez informé des nouvelles tendances en matière de collecte de fonds et soyez ouvert à l'intégration de nouvelles méthodes qui correspondent aux objectifs et aux capacités de votre organisation.

Étude de cas : Comment la Parkdale Community Food Bank a recueilli plus de 1,3 million de dollars grâce à Zeffy

La Parkdale Community Food Bank a pu diversifier efficacement ses sources de revenus grâce à la plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite de Zeffy. Elle a créé des campagnes ciblées à l'aide des formulaires de don et de la plateforme de gestion des billets d'événements de Zeffy, comme le Programme de soutien mensuel à l'épicerie, le Fonds de secours alimentaire d'urgence, les initiatives de repas de Noël, etc.

Grâce à la plateforme sans frais de Zeffy, PCFB a traité plus de 1,3 million de dollars de dons tout en économisant plus de 66 000 dollars en frais de traitement et de plateforme. Ces économies sont directement affectées à la mission de l'association, qui est de fournir un accès sans entrave à des aliments nutritifs pour tous, en responsabilisant les membres de la communauté avec compassion, dignité et respect.

Derniers mots sur les sources de revenus des organisations à but non lucratif

Dans un monde associatif en constante évolution, la diversification des sources de revenus n'est pas seulement une stratégie, c'est une nécessité pour assurer la viabilité et l'impact à long terme. En sélectionnant et en mettant en œuvre avec soin un ensemble de sources de financement adaptées à la mission et à la capacité de votre organisation, vous créez une base financière solide pour la croissance.

Alors que vous explorez différentes voies pour collecter des fonds, pensez à utiliser des outils qui peuvent rationaliser vos efforts de collecte de fonds et maximiser vos ressources.

Zeffy propose une plateforme de collecte de fonds 100% gratuite, conçue pour aider les organisations à but non lucratif à gérer efficacement leurs multiples sources de revenus. Du traitement des dons à la gestion des événements et à la communication avec les donateurs, nos outils peuvent vous aider à mettre en œuvre et à suivre votre stratégie de financement diversifiée sans encourir de coûts supplémentaires.

FAQ sur le flux de revenus des organisations à but non lucratif

Quelle est la principale source de revenus des organisations à but non lucratif ? Les dons des particuliers sont la principale source de revenus de la plupart des organisations à but non lucratif. Des études montrent que les contributions caritatives des particuliers représentent souvent plus de 80 % du total des dons. Parmi les autres sources importantes, on peut citer Subventions de la Fondation

Mécénat d'entreprise

Revenus gagnés (par exemple, ventes de marchandises, cotisations des membres) La principale source de revenus varie en fonction de l'objectif, de la taille et de la base de donateurs de chaque association.

Quels sont les défis les plus courants en matière de gestion de flux de revenus multiples ? La diversification des sources de revenus présente des avantages, mais peut aussi poser plusieurs obstacles aux organisations à but non lucratif. Les défis les plus courants sont les suivants : L'allocation des ressources : L'élaboration d'une stratégie pour chaque flux nécessite du temps, du personnel et un budget qui ne sont pas consacrés à vos bénéficiaires. Il se peut même que vous deviez élargir votre équipe ou externaliser du travail.

L'élaboration d'une stratégie pour chaque flux nécessite du temps, du personnel et un budget qui ne sont pas consacrés à vos bénéficiaires. Il se peut même que vous deviez élargir votre équipe ou externaliser du travail. Des exigences de conformité variables : Chaque source de revenus est soumise à des lignes directrices et à des réglementations juridiques différentes. Il est important d'avoir une compréhension approfondie de chacune d'entre elles, ce qui alourdit la charge administrative.

Chaque source de revenus est soumise à des lignes directrices et à des réglementations juridiques différentes. Il est important d'avoir une compréhension approfondie de chacune d'entre elles, ce qui alourdit la charge administrative. Gestion des flux de trésorerie : Les recettes provenant des différents flux varieront dans le temps, ce qui posera des problèmes pour maintenir des liquidités stables.