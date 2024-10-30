Les organisations à but non lucratif prospèrent grâce à leur passion, mais elles survivent grâce à leurs fonds. Alors que les modèles de donation traditionnels évoluent, les organisations doivent explorer de nouvelles voies pour assurer leur stabilité financière et leur croissance continue.
Dans cet article, nous allons vous présenter 10 sources de revenus pratiques qui remodèlent le financement des organisations à but non lucratif en 2024. Nous approfondirons le potentiel de chaque option, en fournissant des exemples concrets et des stratégies de mise en œuvre adaptées à des organisations de tailles et de missions diverses.
Notre objectif est de vous fournir les connaissances nécessaires pour prendre des décisions éclairées sur les flux de revenus qui correspondent le mieux aux besoins et aux objectifs uniques de votre organisation.
La diversification des sources de revenus de votre organisation est cruciale pour sa viabilité et sa croissance à long terme. Les sources de revenus multiples constituent un tampon contre les fluctuations économiques et la lassitude des donateurs, ce qui permet à votre organisation de faire face aux défis financiers.
La diversification élargit également votre base de soutien, en engageant différents groupes de parties prenantes et en attirant potentiellement de nouveaux soutiens. Elle offre une plus grande souplesse financière, ce qui permet à l'association de mettre en œuvre des programmes novateurs ou de répondre rapidement à des besoins émergents au sein de la communauté.
La diversité des sources de revenus peut également renforcer la crédibilité de votre organisation auprès des bailleurs de fonds et des grands donateurs, qui considèrent souvent la stabilité financière comme un indicateur clé de l'efficacité de la gestion.
Plus de 80 % des dons aux organisations à but non lucratif proviennent de particuliers, ce qui en fait un élément clé de votre flux de revenus. Les donateurs individuels peuvent faire des dons uniques ou récurrents et donner de différentes manières : en ligne et hors ligne, par le biais d'événements, d'enchères silencieuses, de dons planifiés, etc.
Pour maximiser ses revenus, votre association doit faire appel à tous les types de donateurs individuels :
Les subventions sont des financements accordés par des entités gouvernementales (au niveau fédéral, étatique ou local) et des fondations privées. Elles sont accordées sous forme d'argent, de programmes d'accélération ou de ressources gratuites telles que des services juridiques professionnels, des logiciels, etc.
Souvent, les subventions sont limitées à un lieu, un secteur ou un programme spécifique, et elles sont assorties de lignes directrices précises sur la manière dont les fonds doivent être dépensés. Compte tenu de ces contraintes, il est essentiel d'effectuer des recherches approfondies et de demander des subventions correspondant à votre mission et aux objectifs de votre projet.
Plusieurs plateformes existent pour aider les organisations à but non lucratif à identifier les possibilités de subventions et à améliorer le succès des demandes :
Le financement par subvention n'étant pas chose aisée, voici quelques conseils qui vous aideront à augmenter vos chances de réussite :
Les dons d'entreprise, ou "philanthropie d'entreprise", désignent les efforts déployés par les entreprises pour avoir un impact social, notamment en facilitant les dons à des causes caritatives.
Lorsque vous envisagez les dons d'entreprises comme option de financement, recherchez des sociétés qui partagent les valeurs de votre association. En partageant les mêmes convictions, vous aurez plus de chances d'obtenir leur soutien pour votre initiative. Les dons d'entreprise peuvent prendre différentes formes, notamment
Les événements de collecte de fonds, qu'ils soient en personne ou virtuels, sont des outils puissants pour générer des revenus et favoriser l'engagement de la communauté. Cependant, il est essentiel de planifier soigneusement votre budget afin de maximiser les bénéfices et de veiller à ce que les dépenses n'éclipsent pas les fonds collectés. Les organisations à but non lucratif peuvent explorer toute une série d'idées d'événements, qu'ils soient gratuits ou à petit budget, en fonction de leurs ressources.
Les partenariats avec des entreprises locales pour le parrainage, les lieux, la restauration et les divertissements peuvent réduire considérablement les frais généraux. Si la vente de billets constitue souvent la principale source de revenus, les organisations peuvent diversifier leurs revenus en vendant des articles de marque et en plaçant stratégiquement des affiches de dons dans l'enceinte de l'événement.
Pour les événements de plus grande envergure, l'intégration d'éléments tels que des ventes aux enchères silencieuses ou des dîners avec billets peut renforcer le potentiel de collecte de fonds, créant ainsi une approche à multiples facettes de la génération de revenus.
Contrairement aux dons traditionnels, les campagnes de crowdfunding sont des initiatives limitées dans le temps qui s'appuient sur le partage social et le suivi des progrès pour créer un sentiment d'urgence. Ces campagnes se concentrent généralement sur des projets ou des objectifs spécifiques, en utilisant la narration et des mises à jour régulières pour engager un grand nombre de petits donateurs qui se sentent liés au résultat immédiat.
Voici comment fonctionnent généralement les campagnes de crowdfunding :
Les campagnes de crowdfunding réussies ont généralement une histoire inspirante qui trouve un écho auprès du public et l'incite à partager votre campagne avec ses réseaux.
La collecte de fonds de pair à pair tire parti de la puissance des réseaux de vos sympathisants et élargit de façon exponentielle votre base de donateurs. Cette stratégie permet à vos sympathisants de devenir des collecteurs de fonds actifs, en sollicitant leurs amis, leur famille et leurs collègues pour qu'ils fassent des dons.
Le lien personnel inhérent à ces appels conduit souvent à des taux de réponse plus élevés, car les gens sont plus enclins à contribuer lorsqu'ils sont sollicités par quelqu'un qu'ils connaissent et en qui ils ont confiance.
Voici comment fonctionne une campagne de pair à pair :
En vendant des produits dérivés, vous offrez aux sympathisants quelque chose de précieux et d'unique à votre association en échange de leur soutien financier. Les éditions limitées ou les articles uniques peuvent attirer les sympathisants qui veulent quelque chose de significatif lié à la cause qui leur tient à cœur.
Les produits de marque sont également une source de financement pour les organisations à but non lucratif qui se double d'une opportunité promotionnelle. Lorsque vos sympathisants portent ou utilisent votre marchandise, la visibilité de votre association s'en trouve accrue.
Les adhésions et les abonnements conviennent bien aux organisations à but non lucratif telles que les musées, les organisations artistiques et les groupes de défense de l'environnement. Ils offrent des avantages exclusifs aux membres, créant ainsi un flux de revenus fiable et récurrent.
Cette approche permet de soutenir les projets et activités en cours tout en favorisant l'engagement des donateurs, en les fidélisant sur le long terme et en cultivant une communauté de supporters dévoués. Envisagez cette option si votre association peut offrir des avantages uniques à ses membres.
Voici différents types de programmes d'adhésion sur lesquels les organisations à but non lucratif peuvent se concentrer :
Voici différents types de programmes d'adhésion sur lesquels les organisations à but non lucratif peuvent se concentrer :
Les investissements liés à des programmes (IPP) sont un type de financement utilisé par les fondations pour soutenir leur mission. Tout comme les subventions, les investissements liés à des programmes apportent un soutien financier à des organisations qui correspondent à leurs valeurs. Toutefois, contrairement aux subventions, les PRI sont remboursés, souvent à des taux d'intérêt peu élevés.
Cette source de revenus convient parfaitement aux organisations à but non lucratif qui ne relèvent pas du code 501(c)(3) de l'IRS. La plupart des fondations gouvernementales ou privées des États-Unis n'accordent des subventions qu'aux organisations qui relèvent de ce statut. Les PRI proposent des financements à toutes sortes d'entités caritatives, y compris les entreprises sociales.
Les PRI sont généralement disponibles sous forme de prêts, de dépôts ou d'investissements en actions. Ils peuvent aider à :
Les investissements stratégiques constituent pour les organisations à but non lucratif un outil puissant de croissance et de stabilité financière à long terme. En tant qu'organisations de type 501(c)(3), les organisations à but non lucratif bénéficient d'une exonération d'impôt sur les gains d'investissement et les dividendes, ce qui maximise les rendements.
Bien qu'il ne soit pas immédiatement générateur de revenus, un portefeuille d'investissement bien géré permet de constituer des réserves substantielles au fil du temps. Ces actifs servent de tampon financier crucial, assurant la continuité opérationnelle pendant les périodes de volatilité des financements ou de ralentissement économique.
En se diversifiant dans des investissements soigneusement sélectionnés, les organisations à but non lucratif peuvent créer une base financière durable, soutenant leur mission et leurs programmes pour les années à venir. Les organisations à but non lucratif peuvent investir dans une variété d'actifs pour accroître leurs ressources financières.
Voici quelques options d'investissement courantes :
Réalisez une analyse approfondie de la santé financière de votre association, en examinant les principales sources de revenus, les frais généraux et les projections financières. Cette évaluation permettra de révéler les déficits de financement, d'identifier les sources de revenus efficaces et peu performantes, et de mettre en évidence les domaines dans lesquels votre organisation peut être trop dépendante de certaines sources de revenus.
En découvrant ces vulnérabilités financières, vous pouvez déterminer où la diversification est la plus importante. Cela vous aidera à jeter les bases d'une stratégie de financement plus résiliente et plus équilibrée, adaptée aux besoins et aux défis spécifiques de votre organisation.
Il est temps de faire un brainstorming avec votre équipe et de trouver de nouvelles façons de générer des revenus. Faites preuve de créativité et sortez des sentiers battus.
Qu'est-ce qui fonctionne dans votre domaine de mission et que vous n'avez pas encore essayé ?
Recherchez des stratégies de revenus efficaces auprès d'autres organisations à but non lucratif et envisagez de les adapter à votre organisation. Demandez à vos bénévoles s'ils ont des idées et consultez votre conseil d'administration.
Sélectionnez deux ou trois modèles de revenus prometteurs à partir de votre évaluation et élaborez un plan stratégique complet pour chacun d'entre eux. Définissez des objectifs clairs, des calendriers réalistes et des indicateurs de réussite spécifiques pour guider la mise en œuvre. Élaborer des stratégies de communication sur mesure pour les différentes parties prenantes, y compris les sponsors et les donateurs, afin de maximiser l'engagement et le soutien.
Évaluez la capacité de votre organisation à gérer efficacement ces nouvelles sources de revenus, car les dons majeurs, le parrainage d'entreprise et la gestion des investissements requièrent souvent du personnel spécialisé. Déterminez si votre personnel actuel peut assumer ces responsabilités ou si vous devez engager des experts supplémentaires.
Envisagez de faire appel à des bénévoles compétents pour des tâches spécifiques afin d'équilibrer l'allocation des ressources et la rentabilité de vos efforts de diversification.
Collaborez avec d'autres organisations, entreprises ou influenceurs qui partagent votre mission. Les partenariats permettent d'accéder à de nouveaux donateurs, à des dons en nature ou à des ressources partagées.
Établissez des relations à long terme en montrant l'impact de leurs contributions sur votre cause. Soyez proactif dans la constitution de réseaux lors d'événements, de conférences et par l'intermédiaire de groupes sectoriels. S'aligner sur les bons partenaires permet de trouver de nouvelles sources de financement et d'accroître la visibilité.
Mettez en œuvre une approche systématique pour évaluer régulièrement les performances de vos sources de revenus diversifiées. Réalisez des évaluations trimestrielles pour analyser la contribution de chaque flux à votre santé financière globale, en tenant compte de facteurs tels que le taux de croissance, le rapport coût-efficacité et l'alignement sur votre mission.
Utilisez les données pour identifier les tendances, les défis et les opportunités d'optimisation. Soyez prêt à ajuster votre stratégie en fonction de ces évaluations. Restez informé des nouvelles tendances en matière de collecte de fonds et soyez ouvert à l'intégration de nouvelles méthodes qui correspondent aux objectifs et aux capacités de votre organisation.
La Parkdale Community Food Bank a pu diversifier efficacement ses sources de revenus grâce à la plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite de Zeffy. Elle a créé des campagnes ciblées à l'aide des formulaires de don et de la plateforme de gestion des billets d'événements de Zeffy, comme le Programme de soutien mensuel à l'épicerie, le Fonds de secours alimentaire d'urgence, les initiatives de repas de Noël, etc.
Grâce à la plateforme sans frais de Zeffy, PCFB a traité plus de 1,3 million de dollars de dons tout en économisant plus de 66 000 dollars en frais de traitement et de plateforme. Ces économies sont directement affectées à la mission de l'association, qui est de fournir un accès sans entrave à des aliments nutritifs pour tous, en responsabilisant les membres de la communauté avec compassion, dignité et respect.
Dans un monde associatif en constante évolution, la diversification des sources de revenus n'est pas seulement une stratégie, c'est une nécessité pour assurer la viabilité et l'impact à long terme. En sélectionnant et en mettant en œuvre avec soin un ensemble de sources de financement adaptées à la mission et à la capacité de votre organisation, vous créez une base financière solide pour la croissance.
Alors que vous explorez différentes voies pour collecter des fonds, pensez à utiliser des outils qui peuvent rationaliser vos efforts de collecte de fonds et maximiser vos ressources.
Zeffy propose une plateforme de collecte de fonds 100% gratuite, conçue pour aider les organisations à but non lucratif à gérer efficacement leurs multiples sources de revenus.
