Vous êtes un acteur du changement et vous vous sentez perdu et ne savez pas comment faire avancer votre mission ? Un processus de planification stratégique peut vous éclairer de l'intérieur, et c'est terrifiant.

Quoi qu'il en soit, ce guide vous couvre. Pour réussir à créer un organisme sans but lucratif (OSBL), il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions et des ressources.

Un plan stratégique crée une feuille de route permettant à votre organisation d'atteindre l'impact souhaité et oriente le personnel de votre association dans la bonne direction.

Non seulement nous détaillons ci-dessous l'importance d'un plan stratégique pour les organisations à but non lucratif, mais nous vous donnons également une vue d'ensemble, étape par étape, pour maîtriser l'ensemble du processus de planification stratégique pour la situation actuelle et future de votre organisation à but non lucratif.

De plus, vous recevrez gratuitement notre modèle de plan stratégique pour les organisations à but non lucratif afin de commencer à travailler.

‍



Qu'est-ce qu'un plan stratégique pour les organisations à but non lucratif ?

Un plan stratégique à but non lucratif est un plan d'action qui aligne les objectifs d'une organisation à but non lucratif sur ses valeurs, sa vision et son énoncé de mission afin d'avoir un impact positif. Une bonne planification stratégique à but non lucratif donne les grandes lignes :

Buts et objectifs principaux.

Alignement sur une stratégie de collecte de fonds.

des mesures spécifiques pour atteindre ces buts et objectifs.

Un calendrier et une orientation stratégique s'étalant sur plusieurs années.

Tirer les leçons des plans stratégiques passés pour préparer l'avenir.

Clarté sur la viabilité financière à court et à long terme.

‍

Bien qu'il soit impossible d'anticiper les obstacles qui pourraient se présenter à l'avenir, un plan réfléchi vous permet de vous y préparer.

Une fois le plan stratégique terminé, les membres de votre conseil d'administration ou de votre comité de planification stratégique voteront sur le plan stratégique. N'oubliez pas de les inclure dans le processus afin d'obtenir leur soutien.

Consultez notre modèle gratuit de plan stratégique pour les organisations à but non lucratif.

‍

‍

Modèle de plan stratégique pour les organisations à but non lucratif

‍Utilisez ce modèle de plan stratégique à but non lucratif pour faciliter la planification stratégique à but non lucratif. Les organisations à but non lucratif ont beaucoup à faire, alors n'hésitez pas à vous appuyer sur des ressources comme celle-ci pour vous aider à démarrer et à rallier tous les membres de l'équipe autour d'un objectif commun.

‍

‍

5 types de modèles de planification stratégique pour les organisations à but non lucratif

‍

Il existe de nombreux modèles de planification stratégique pour les organisations à but non lucratif. Choisissez le modèle qui correspond le mieux à la structure, aux besoins et aux objectifs de votre organisation. Les modèles les plus courants sont les suivants

‍

1. Modèle standard de plan stratégique

Le modèle standard des plans stratégiques des organisations à but non lucratif consiste à fixer des objectifs et à définir des mesures spécifiques pour atteindre ces objectifs dans les délais impartis. C'est l'un des meilleurs choix pour les OBNL car il répond à la plupart des besoins et des exigences en matière de planification.

‍

Idéal pour :

Les OBNL bien établies, dont l'environnement est stable et les objectifs clairs.

‍

‍Nonidéal pour :

Les organisations à but non lucratif qui sont régulièrement confrontées à des changements opérationnels ou réglementaires

Les organisations qui ont besoin de flexibilité et d'adaptabilité ou qui sont en phase de démarrage

‍

2. Modèle de plan stratégique axé sur les enjeux

Les plans stratégiques des organisations à but non lucratif axés sur les enjeux visent à répondre à un problème. L'objectif est d'identifier les domaines d'amélioration pour votre organisation et d'utiliser des techniques de résolution de problèmes pour résoudre les problèmes.

Il peut également s'agir de réaffirmer votre déclaration de mission et de vérifier si vous vous y tenez.

‍

Idéal pour :

Il est essentiel d'utiliser des ressources pour résoudre un problème ou atteindre un objectif spécifique.

Les nouvelles associations ont souvent besoin de plus d'expérience en matière de gestion et de prise de décision non stratégique.

‍

‍Nonidéal pour :

Les OBNL ayant des objectifs divers ou opérant dans des contextes multiples.

Les situations où le fait de se concentrer sur une question peut conduire à négliger d'autres initiatives clés.

‍

3. Modèle de plan stratégique biologique

Le modèle organique des plans stratégiques des organisations à but non lucratif s'appuie sur le flux naturel des activités de votre organisation. Cette approche dynamique et flexible se concentre sur l'adaptation et la réponse aux changements.

Cela signifie que vous identifierez une étape pour vous rapprocher de votre objectif au lieu de prévoir toutes les étapes. Une fois la première étape franchie, vous rencontrerez le conseil d'administration et les membres de l'équipe associée pour planifier les étapes suivantes.

‍

Idéal pour :

Les OBNL dont l'avenir est incertain ou qui doivent obtenir des résultats rapides.

Planification à court terme pour faire face à des conditions extérieures défavorables.

‍

Pas idéal pour :

Planifier les priorités stratégiques à long terme.

Lorsque les organisations ont un fonctionnement interne inadéquat.

Si vous devez faire face à des crises externes de grande ampleur.

‍

4. Modèle de plan stratégique d'alignement

Une mauvaise communication entre les membres d'une équipe peut entraîner de nombreux problèmes. La stratégie d'alignement des plans stratégiques des organisations à but non lucratif fonctionne lorsque les conditions externes sont stables, mais une meilleure communication pourrait profiter aux équipes internes.

Imaginez que votre équipe de collecte de fonds ne communique pas avec votre comité de marketing (ou vice versa). Le manque de coordination peut créer un fossé dans la manière dont vous commercialisez votre association et collectez des fonds.

La mauvaise communication survient lorsque les objectifs généraux ne sont pas clairs ou que les membres de l'équipe n'ont pas les mêmes priorités.

‍

Idéal pour :

Optimiser la communication et les flux de travail dans des conditions externes optimales et stables.

Apprendre et prendre des mesures pour améliorer la coopération au sein de l'organisation.

‍

Pas idéal pour :

Prise de décision stratégique à long terme.

Lorsque l'on travaille avec des scénarios externes ou internes difficiles.

‍

5. Modèle de plan stratégique en temps réel

Le modèle stratégique en temps réel fonctionne pour les scénarios les plus complexes. Il s'agit d'une extension de la méthode organique pour les cas les plus incertains. En tant que telle, une OBNL adopte ces stratégies en temps réel lorsqu'une crise est déjà en train de se dénouer.

‍

Idéal pour :

Gestion immédiate des crises et élaboration d'un plan d'action en fonction de la situation.

‍

Pas idéal pour :

Lorsque votre OBNL connaît une stabilité externe.

Planifier les priorités stratégiques à long terme.

‍

Importance de la planification stratégique pour les organisations à but non lucratif

La planification stratégique est une approche prospective qui va au-delà des opérations quotidiennes de l'ONG. Voici les cinq principales raisons pour lesquelles chaque organisation à but non lucratif devrait avoir un plan stratégique.

‍

Clarté et concentration

‍

Un plan bien conçu clarifie la finalité, les priorités et les objectifs de l'organisation. L'introspection et l'analyse des aspects connexes permettent d'identifier les valeurs fondamentales, les forces, les faiblesses, les opportunités et les défis.

Le processus se concentre sur la définition d'objectifs et de résultats clés (OKR) qui conduisent votre OBNL vers sa vision ultime. Cela permet à chacun de suivre un chemin précis et d'éviter toute dérive de la mission.

‍

La résilience

La planification stratégique aide les organisations à but non lucratif à relever des défis inattendus en identifiant les risques potentiels et en créant des plans d'urgence. Cela peut aider les équipes des organisations à devenir plus adaptables et résilientes, en les préparant aux changements et aux défis à venir.

En anticipant et en se préparant à divers scénarios, les organisations peuvent réagir rapidement et efficacement lorsqu'elles sont confrontées à une crise, ce qui leur permet de maintenir leur mission sur la bonne voie.

‍

Efficacité des ressources

Les organisations à but non lucratif ont besoin de plus de ressources. Un investissement stratégique prédéfini aide l'ASBL à identifier les domaines les plus critiques et à fixer des priorités.

69% des OBNL prévoient une augmentation de leurs revenus grâce à la planification stratégique. Elle permet de poursuivre les missions essentielles et de travailler à la réussite.

La planification tient compte des ressources disponibles, des flux de financement et des partenariats, ce qui permet à votre OBNL d'atteindre son plein potentiel. Cela réduit les risques de dépenses inutiles et permet d'obtenir l'impact souhaité.

‍

Prise de décision fondée sur les données

Les étapes de la planification stratégique s'appuient sur des données et des informations pour prendre des décisions éclairées. Au lieu de vous fier à votre intuition, vous suivez et contrôlez les progrès accomplis sur la base des OKR définis lors de la planification. Cela permet d'obtenir des informations fiables et précieuses, que vous pouvez utiliser pour apprendre et améliorer vos stratégies.

‍

Améliorer la gestion et l'engagement des parties prenantes

La planification stratégique implique d'obtenir l'adhésion des parties prenantes telles que le personnel, les bénévoles, les membres du conseil d'administration, les donateurs et les bénéficiaires. Inclure les parties prenantes dans la planification stratégique leur donne un sentiment d'appropriation et d'inclusion.

Lorsque les parties prenantes se sentent écoutées et valorisées au sein de l'organisation, elles s'engagent davantage dans sa réussite.

7 étapes pour créer un plan stratégique efficace pour les organisations à but non lucratif‍

Étape 1 : Évaluer le besoin de plans stratégiques pour les organisations à but non lucratif

La première étape consiste à définir l'état actuel de votre organisation afin de préciser où et ce que vous souhaitez atteindre avec le plan.

Rassemblez toutes les informations possibles sur votre association afin que votre équipe de planification stratégique soit sur la même longueur d'onde. Cette étape est essentielle pour décrire qui vous êtes et la situation actuelle de votre organisation.

Voici quelques-uns des aspects les plus importants à connaître.

‍

Organisation et données démographiques cibles

Envisagez de poser les questions suivantes pour clarifier qui vous êtes.

Quelle est la taille de votre organisation ?

Quelle est la localisation ?

Quelle est votre valeur nette d'inventaire (VNI) annuelle ?

Quelles sont les principales forces de votre personnel ?

Qui sont vos donateurs et vos bénévoles ?

‍

Ces réponses aideront votre équipe à comprendre la capacité de l'organisation, sa portée, sa santé financière et d'autres domaines essentiels.

‍

Succès et objectifs

Félicitez-vous pour les choses que vous avez accomplies dans le passé. Cela vous permettra de mieux cerner vos forces et vos opportunités. Commencer sur une note positive encouragera également votre équipe de planification stratégique, ce qui rendra le processus beaucoup plus facile et agréable.

Quelles sont les plus grandes réalisations de votre OBNL à ce jour ?

Comment mesurez-vous le succès (indicateurs clés de performance) ?

Ces objectifs sont-ils pertinents pour l'avenir du plan stratégique de votre organisation ?

‍

Contexte financier

Les fonds sont nécessaires pour avoir un impact, alors posez des questions sur la santé financière de votre OBNL.

Quelles sont les possibilités de collecte de fonds dont vous disposez ?

Quel a été l'impact de vos efforts de collecte de fonds passés ?

Qui sont vos donateurs ou vos entreprises mécènes?

Quelles sont vos autres sources de revenus ?

Quelles sont vos sources de financement actuelles ?

Avez-vous besoin d'un meilleur processus de gestion des subventions ?

‍

‍

Parties prenantes

Examinez vos parties prenantes internes et externes afin de déterminer leurs rôles et responsabilités.

Les parties prenantes internes : Les membres de l'équipe qui sont directement concernés par le plan stratégique. Ils font probablement déjà partie de votre équipe de planification stratégique, y compris les membres du conseil d'administration et le personnel.

Les parties prenantes externes : Il s'agit d'entités gouvernementales, de donateurs, d'autres OBNL, etc. Elles soutiennent votre organisation, financièrement ou non.



Voici les questions clés à poser sur l'évaluation des parties prenantes.

Qui sont nos principales parties prenantes (internes et externes) ?

Quelles sont leurs attentes ?

De quoi avons-nous besoin (par exemple, de capitaux, de marketing, etc.) ?

Quelles sont vos attentes à leur égard ?

‍

SWOT : Strengths (forces), Weaknesses (faiblesses), Opportunities (opportunités) et Threats (menaces)

Effectuez maintenant une analyse SWOT pour connaître vos forces et faiblesses internes. Ces informations montrent comment les menaces et les opportunités externes influencent le succès de votre association. L'analyse révèle également où concentrer vos efforts pour atteindre vos objectifs.

‍

Répondez à des questions telles que

Quelle est la caractéristique principale de votre association ?

Quels événements passés ont eu un impact sur votre réussite et pourquoi ?

Y a-t-il des faiblesses qui entravent la croissance de votre organisation ?

Quelles sont les opportunités que vous pouvez saisir pour vous développer ?

‍

Étape 2 : Définir les buts et les objectifs de la planification stratégique

Maintenant que vous savez où se situe votre organisation, l'étape suivante consiste à fixer des objectifs. Cela vous aidera à tirer le meilleur parti de vos ressources et de votre temps. L'évaluation ci-dessus vous donnera des idées claires sur la direction à prendre à partir de la situation actuelle.

Les objectifs que vous définissez vous guideront tout au long du processus de planification et des opérations futures. Ils vous serviront de boussole pour aligner vos efforts sur la mission de votre organisation.

Au-delà de la recherche interne, envisagez d'analyser des organisations à but non lucratif similaires afin d'obtenir une perspective différente. Découvrez ce qu'elles font différemment pour inspirer et améliorer vos collectes de dons.

‍

Recueillez des informations précieuses sur ce que votre organisation doit faire pour atteindre ses objectifs. Utilisez les documents de l'entreprise pour définir votre :

Énoncés de mission - l'objectif principal de l'organisation.

Les déclarations de vision - comment votre plan stratégique s'inscrit dans votre vision à long terme.

Valeurs fondamentales - ce qui compte le plus pour votre OBNL.

Priorités stratégiques - les initiatives fondamentales de l'organisation

‍

Étape 3 : Rencontrer les principales parties prenantes

Cette étape consiste à rencontrer les principaux dirigeants d'organisations à but non lucratif, les consultants et les autres parties prenantes afin d'aider votre organisation à définir clairement la marche à suivre. Cela vous permettra de rester sur la même longueur d'onde en ce qui concerne les objectifs et le calendrier du projet.

Les parties prenantes peuvent être des membres du conseil d'administration, des directeurs généraux et des chefs de service. Impliquer les principaux donateurs dans le processus pour savoir ce qu'ils pensent de l'avenir de l'organisation.

‍

Étape 4 : Vérifier la faisabilité et revoir la mission

Vos buts et objectifs sont-ils SMART (spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps) ? Quel que soit le type d'objectifs, vous devez toujours utiliser l'approche SMART pour les rédiger.

‍

Inclure les points suivants dans chacun des objectifs :

Précision : précisez vos objectifs en indiquant ce que vous voulez faire, pourquoi et qui vous voulez faire. Par exemple, vous pourriez collecter 100 000 dollars pour venir en aide à 1 000 victimes de violences domestiques.

Mesurables : Veillez à ce que ces objectifs soient quantifiables. Vous devez être en mesure de mesurer les progrès accomplis afin de dresser un tableau clair du fonctionnement du plan de l'organisation. Pour fixer des objectifs mesurables, il faut spécifier les indicateurs clés de performance (ICP) à mesurer, qui les mesurera et quelles mesures seront prises pour mesurer les ICP.

Atteignables : Les objectifs doivent être réalistes et vous encourager à relever des défis. Des objectifs irréalistes peuvent démotiver les membres de votre personnel et les autres personnes concernées.

Pertinents : Les objectifs doivent être pertinents par rapport à la mission et à la vision de votre association.

Limités dans le temps : ‍Vos objectifs doivent avoir un début et une fin précis. Les objectifs assortis d'un calendrier permettent de suivre les progrès accomplis et de créer un sentiment d'urgence en fixant des échéances pour la réalisation de ces objectifs.



Voici un exemple d'objectif SMART :

Au cours des trois prochaines années, ajoutez cinq nouvelles sources de revenus en demandant une subvention gouvernementale par an, en organisant des collectes de fonds mensuelles sur les médias sociaux (Instagram ou Facebook), en organisant des collectes de fonds entre pairs et des événements caritatifs semestriels en personne.

Revoyez votre déclaration de mission et vérifiez si ces objectifs s'y alignent. S'ils s'écartent de la mission spécifiée, modifiez les buts et les objectifs.

‍

‍

Étape 5 : Définir les étapes pour atteindre les objectifs

Pour une planification stratégique à but non lucratif réussie, chaque objectif doit être assorti d'étapes précises. Vous devez également désigner un chef de service clairement responsable de chaque tâche.

Identifier et définir les paramètres permettant de savoir quand une tâche est terminée. Définir des indicateurs qui permettront de suivre les progrès tout au long du plan afin que tout le monde respecte le calendrier et achève les tâches à temps.

‍

Étape 6 : Obtenir l'approbation des chefs de service

Chaque chef de service doit se coordonner au cours du processus de planification stratégique. Il est essentiel d'obtenir un retour d'information et l'adhésion des équipes interfonctionnelles pour que tout le monde soit au courant. Cela permet aux membres de l'équipe de connaître leurs rôles et leurs attentes.

Par exemple, vous pourriez vouloir inclure des programmes éducatifs afin d'impliquer davantage de membres de la communauté et de réitérer la raison d'être de votre organisation. Dans ce cas, c'est le directeur exécutif chargé de l'éducation qui pourrait vous donner les meilleurs conseils pour aborder ces initiatives spécifiques.

Cela permet de clarifier ce qu'un membre de l'équipe ou un chef de service doit attendre du personnel pour gérer des tâches spécifiques. Ils peuvent faire part de leurs commentaires sur la faisabilité des objectifs et le temps qu'il faudra pour les atteindre.

‍

Étape 7 : Préparer votre stratégie de collecte de fonds

Les objectifs et buts SMART d'une organisation à but non lucratif sont irréalisables sans une solide stratégie de collecte de fonds. Pour cela, prévoyez plusieurs campagnes pour soutenir vos nouvelles initiatives stratégiques.

Planifier et programmer des événements et des campagnes de collecte de fonds pendant la durée de la planification stratégique. Cela peut aider à maintenir un flux régulier de fonds afin que les ressources puissent être allouées à des initiatives cruciales.

86 % des gens sont d'accord pour dire qu'un plan stratégique stimule positivement les fonds provenant de subventions, de donateurs, d'événements et d'autres sources. Un plan stratégique peut être un excellent moyen d'attirer de nouveaux donateurs et de les faire participer à votre croissance.

Passez en revue votre base de données de donateurs et identifiez les principaux donateurs tout en créant un plan stratégique pour votre association.

‍

‍

7 conseils pour maintenir votre plan stratégique à but non lucratif

Considérez le temps, les efforts et les fonds consacrés à la planification stratégique comme un investissement dans l'avenir de votre organisation. Voici quelques conseils pour maintenir et mettre en œuvre le plan stratégique et s'assurer que rien n'est perdu.

‍

1. Impliquer les parties prenantes dans le processus

Tenez compte du retour d'information et des points de vue de vos principales parties prenantes tout au long du processus de planification stratégique. Les parties prenantes, telles que les membres du conseil d'administration, les membres du personnel et les donateurs, sont des atouts cruciaux pour l'OBNL et leur soutien est indispensable.

Prévoir des réunions régulières pour faire le point sur les progrès accomplis et maintenir l'obligation de rendre des comptes.

‍

2. Travailler en groupe

Créez un groupe spécial pour collaborer à votre plan stratégique. Bien que les tâches et les efforts individuels comptent, la planification nécessite une équipe pour réussir. Assurez-vous d'avoir suffisamment de soutien de la part d'un groupe diversifié, mais ne le rendez pas si grand qu'il devienne difficile de communiquer.

‍

3. Mener une recherche solide

Examinez les données pertinentes et faites des recherches approfondies sur la mission et les objectifs de l'organisation. Identifiez les tendances du secteur, les partenaires potentiels ou les collaborateurs qui peuvent contribuer à la réussite de votre plan stratégique.

Comprendre les besoins et les attentes de vos parties prenantes vous permet d'élaborer un plan qui s'aligne sur chaque priorité stratégique.

‍

4. Poser des questions

La planification stratégique pour les organisations à but non lucratif consiste à poser les bonnes questions pour identifier les problèmes clés et élaborer des solutions pratiques. Elle permet de clarifier la mission, la vision et les valeurs de l'organisation.

Utilisez les questions mentionnées dans les étapes ci-dessus et envisagez quelques questions plus spécifiques aux besoins de votre organisation.

‍

5. Fixer des objectifs mesurables et des résultats clés (OKR)

Utiliser le cadre des OKR pour fixer des objectifs et en assurer le suivi.

‍

Par exemple, si vous souhaitez accroître la notoriété de la marque et le soutien aux initiatives de l'association en faveur du bien-être des animaux, voici quelques exemples de résultats clés mesurables :

Augmenter de 25 % le nombre d'adeptes des médias sociaux grâce à des campagnes et des partenariats ciblés au cours du prochain trimestre.

Obtenir 50 000 dollars de parrainage d'entreprises pour la manifestation annuelle de collecte de fonds.

Recruter 50 nouveaux bénévoles pour la prochaine campagne d'adoption d'animaux de compagnie.

‍

En fixant un objectif clair et en définissant des résultats clés spécifiques et mesurables, votre association peut suivre efficacement ses progrès et aligner ses efforts sur sa mission, qui est d'améliorer le bien-être des animaux.

‍

6. Célébrer les petites victoires

Célébrer chaque petite victoire lorsque vous franchissez des étapes tout au long du processus de planification stratégique pour les organisations à but non lucratif est un stimulant immédiat pour le moral.

Apprécier les efforts et tenir le personnel et les parties prenantes informés des progrès accomplis permet de motiver l'équipe à travailler en collaboration et à faire la différence.

‍

Voici quelques exemples de petites victoires :

Atteindre le nombre d'adeptes sur les médias sociaux pour augmenter la portée de votre organisation à but non lucratif

Reconnaître le travail accompli pour créer une nouvelle stratégie et célébrer les idées qui ont été apportées à la table.

Mise en évidence des dates de lancement des campagnes associées aux flux de revenus déterminés dans le cadre d'un nouveau programme

‍

7. Fixer les responsabilités

La responsabilité garantit la clarté, l'alignement, la transparence, l'évaluation, l'efficacité des ressources et la durabilité. Tous ces éléments sont des facteurs cruciaux pour la mise en œuvre et le maintien des plans stratégiques.

Établissez la responsabilité dès le stade de la planification afin que chacun soit conscient de son rôle et de ses attentes. Cela aidera votre association à maximiser son impact et à remplir la mission qu'elle s'est fixée.

‍

Étude de cas : Comment Santropol Roulant a recueilli 88 000 $ et économisé 3 300 $ lors de sa campagne de financement

Voici un exemple de plan stratégique pour une organisation à but non lucratif qui a aidé Santropol Roulant à atteindre ses objectifs de collecte de fonds avec Zeffy.

Le passage de Santropol Roulant à Zeffy lui a permis de collecter 18 000 $ de plus que son objectif initial de 70 000 $ et d'économiser 3 300 $ en frais de transaction.

Le modèle 100 % gratuit de Zeffy et son intégration à Salesforce se sont avérés cruciaux. En deux ans, ils ont permis à l'organisation d'économiser plus de 7 000 dollars en frais de transaction.

Les campagnes peer-to-peer de Zeffy permettent aux sympathisants de collecter des fonds au sein de leurs réseaux. Cette démarche stratégique illustre la manière dont les plateformes modernes de collecte de fonds peuvent favoriser la croissance et la pérennité des organisations à but non lucratif.

‍

Conclusion du processus de planification stratégique des organisations à but non lucratif

Un plan stratégique vous donne le cadre nécessaire pour atteindre vos objectifs en toute confiance, unifier votre équipe et aider la communauté comme prévu. Grâce à un plan stratégique complet pour les organisations à but non lucratif, vous pouvez vous assurer que votre organisation est prête à relever tous les défis.

Les outils de collecte de fonds 100% gratuits de Zeffy soutiennent vos processus de planification stratégique et de prise de décision. En s'assurant que tous les fonds collectés vont directement à votre cause, Zeffy vous aide à maximiser vos ressources sans coûts cachés, ce qui vous permet d'allouer les dons là où ils sont le plus nécessaires.

‍

‍

FAQ sur la planification stratégique des organisations à but non lucratif

‍

En quoi la planification stratégique diffère-t-elle des autres types de planification ? La plupart des modèles de planification stratégique à but non lucratif se concentrent sur les objectifs à long terme et l'orientation générale de l'organisation. En revanche, la planification traditionnelle se concentre sur les objectifs immédiats et à court terme.

Par exemple, la planification traditionnelle peut consister à organiser une prochaine collecte de fonds pour atteindre des objectifs financiers trimestriels. En revanche, la planification stratégique consiste à établir une vision pluriannuelle, à définir la mission et à créer une feuille de route pour atteindre les grands objectifs de l'organisation.

La planification stratégique prend en compte la situation dans son ensemble, en alignant les activités sur les valeurs fondamentales et la vision à long terme de l'organisation, afin d'assurer un impact et une croissance durables.

‍

Quelles sont les 7 parties d'un plan stratégique ? Les 7 éléments d'un plan stratégique bien conçu sont les piliers de l'ensemble de l'organisation à but non lucratif. Les processus de planification stratégique les plus efficaces sont les suivants Énoncés de mission : Elle résume l'objectif et la raison d'être d'une organisation. Déclaration de vision : Une déclaration prospective qui définit l'objectif futur souhaité. Valeurs fondamentales : Croyances fondamentales et principes directeurs de l'OBNL. Analyse SWOT : Analyse SWOT : Les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de votre association pour éclairer la planification stratégique. Objectifs à long terme : Objectifs généraux et globaux à atteindre au cours d'une période prolongée et déterminée. Objectifs : Des cibles spécifiques et mesurables pour soutenir les objectifs à long terme. Plan d'action : Plan détaillé comprenant des étapes, des tâches, des ressources et des délais spécifiques pour atteindre les buts et les objectifs.

‍