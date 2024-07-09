Guides sur les organisations à but non lucratif

1. Qu'est-ce qu'une déclaration de mission d'une organisation à but non lucratif ?

2. Pourquoi les déclarations de mission sont-elles importantes pour les organisations à but non lucratif ?

3. Qu'est-ce qui fait une bonne déclaration de mission d'une organisation à but non lucratif ?

4. Comment rédiger une excellente déclaration de mission pour un organisme à but non lucratif (+conseils)

5. Meilleures pratiques pour la rédaction d'une déclaration de mission d'une organisation à but non lucratif

6. Exercice en 5 étapes pour créer une déclaration de mission à but non lucratif

7. Que faut-il éviter lors de la rédaction d'une déclaration de mission d'une organisation à but non lucratif ?

8. Quels sont de bons exemples d'énoncés de mission ?

‍

Qu'est-ce qu'une déclaration de mission d'une organisation à but non lucratif ?

L'énoncé de mission d'une organisation à but non lucratif est le battement de cœur de votre organisation. C'est la raison d'être de votre association et l'objectif général qui guide toutes vos actions. C'est un peu votre étoile polaire, qui guide vos décisions, vos actions et vos stratégies.

‍

En bref, une déclaration de mission est une déclaration brève mais puissante de l'objectif de votre association. C'est la réponse à des questions telles que :

Pourquoi existons-nous ?

Qui servons-nous ?

Quels sont nos objectifs ?

‍

En général, les déclarations de mission efficaces comportent quelques éléments clés :

Objectif: Quel est l'objectif principal de votre association ? Quel changement ou impact souhaitez-vous créer dans le monde ?

Public: À qui s'adresse-t-on ? Il peut s'agir de groupes spécifiques, de communautés ou même de causes plus larges.

Approche: Comment comptez-vous atteindre votre objectif ? C'est ici que vous mettez en évidence vos principales activités ou méthodes.

‍

Pourquoi les déclarations de mission sont-elles importantes pour les organisations à but non lucratif ?

D'accord, nous avons abordé la question de la déclaration de mission d'une organisation à but non lucratif, mais examinons plus en détail pourquoi elle est si cruciale.

Considérez votre énoncé de mission comme le fondement sur lequel toute votre organisation est bâtie. Sans une base solide, même l'organisation à but non lucratif la mieux intentionnée peut avoir du mal à avoir un impact.

‍

Voici quelques raisons pour lesquelles votre déclaration de mission est vraiment, vraiment importante :

Planification stratégique : Votre déclaration de mission agit comme une boussole, en orientant votre organisation dans la bonne direction. Lorsque vous êtes confronté à des décisions difficiles ou à de nouveaux projets potentiels, votre déclaration de mission vous aide à évaluer si ces opportunités correspondent à votre objectif principal.

Unification : Un énoncé de mission clair et convaincant unit tous les membres de votre organisation autour d'un objectif commun. Qu'il s'agisse du personnel, des bénévoles ou des membres du conseil d'administration, une compréhension commune de votre mission favorise la collaboration et le travail d'équipe.

Une communication efficace : Votre déclaration de mission est souvent la première chose que les gens apprennent sur votre association. C'est votre discours d'ascenseur, votre chance de faire une forte première impression.

Motivation et inspiration internes : Ne nous voilons pas la face, le travail à but non lucratif peut être difficile. Un énoncé de mission puissant rappelle constamment pourquoi vous faites ce que vous faites. C'est une source d'inspiration qui maintient la motivation de chacun, en particulier dans les moments difficiles. Lorsque les choses se compliquent, le fait de revenir sur votre mission peut raviver la passion et le dynamisme au sein de votre équipe.

Collecte de fonds et soutien : Une déclaration de mission convaincante est un outil clé dans votre arsenal de collecte de fonds. Les donateurs veulent savoir que leurs contributions font une réelle différence. Une déclaration de mission claire les aide à comprendre vos objectifs et l'impact de leur soutien, ce qui les rend plus enclins à donner.

Responsabilité à l'égard du public Une déclaration de mission permet également à votre association de rendre des comptes au public. Il s'agit d'une promesse de ce que vous souhaitez réaliser et d'une norme par rapport à laquelle votre succès peut être mesuré. Les parties prenantes, y compris les donateurs, les bénéficiaires et la communauté, peuvent évaluer vos progrès et votre impact sur la base de votre mission déclarée.

‍

Qu'est-ce qui fait une bonne déclaration de mission d'une organisation à but non lucratif ?

Élaborer une excellente déclaration de mission pour une organisation à but non lucratif, c'est comme préparer la recette parfaite - chaque ingrédient doit être parfaitement adapté. Une déclaration de mission efficace est :

Claire : une bonne déclaration de mission est claire et facile à comprendre. Elle évite le jargon et le langage complexe, afin que toute personne qui la lit puisse rapidement comprendre ce qu'est votre organisation à but non lucratif.

Exemple : "Fournir de l'eau potable aux communautés dans le besoin".

Concision : Soyez bref et concis. Les meilleurs énoncés de mission ne comportent généralement qu'une ou deux phrases. Cette brièveté garantit que la déclaration est mémorable et qu'elle peut être facilement communiquée.

Exemple : "Donner aux enfants les moyens d'agir grâce à l'éducation et au mentorat".

Précision : Les déclarations vagues peuvent être interprétées de différentes manières. Il convient donc d'exposer clairement votre objectif et la manière dont vous comptez l'atteindre.

Exemple : "Sauver et réhabiliter les animaux de compagnie abandonnés et leur trouver un foyer aimant".

Inspirant : Votre déclaration de mission doit être une source d'inspiration. Elle doit transmettre un sentiment de passion et d'urgence qui motive à la fois votre équipe et vos soutiens potentiels.

Exemple : "Inspirer et permettre à tous les jeunes de réaliser leur plein potentiel en tant que citoyens productifs, responsables et bienveillants".

Pertinence : Veillez à ce que votre énoncé de mission soit pertinent pour votre cause et qu'il trouve un écho auprès de votre public. Elle doit également refléter les valeurs fondamentales et les priorités de votre association.

Exemple : "Promouvoir des pratiques agricoles durables qui protègent l'environnement et garantissent la sécurité alimentaire".

Unique : Votre déclaration de mission doit mettre en évidence ce qui distingue votre association des autres. Elle doit refléter votre approche ou votre point de vue unique de la cause que vous défendez.

Exemple : "Utiliser l'art-thérapie pour guérir les survivants de traumatismes" : "Utiliser l'art-thérapie pour guérir les survivants de traumatismes et leur donner les moyens d'agir.

Alignement sur la mission : Veillez à ce que votre énoncé de mission corresponde aux objectifs et aux activités de votre association. Elle doit être le reflet fidèle de ce que vous faites chaque jour.

Exemple : "Fournir une assistance juridique gratuite aux personnes à faibles revenus confrontées à des problèmes de logement.

Toujours d'actualité : Alors que vos stratégies et vos programmes peuvent évoluer, votre déclaration de mission doit être intemporelle. Elle doit rester pertinente et fidèle à votre objectif principal au fil des ans.

Exemple: "Défendre l'égalité des droits et la justice sociale pour tous" : "Défendre l'égalité des droits et la justice sociale pour tous".

‍

Comment rédiger une excellente déclaration de mission pour une organisation à but non lucratif (+conseils)

La rédaction d'un énoncé de mission d'une organisation à but non lucratif peut sembler intimidante, mais avec quelques conseils, vous pouvez créer une déclaration puissante et inspirante de la raison d'être de votre organisation.

‍

Voici un guide étape par étape pour vous aider à rédiger une déclaration de mission impressionnante, ainsi que quelques conseils utiles pour faciliter le processus.

1. Comprendre votre objectif

Avant de commencer à rédiger, comprenez bien la raison d'être de votre association. Pour vous en faire une idée précise, posez-vous les questions suivantes, ainsi qu'à votre équipe :

Quel problème résolvons-nous ?

Qui servons-nous ?

Quels sont les changements que nous souhaitons apporter ?





2. Recueillir les données

Engagez-vous auprès de vos parties prenantes, notamment les membres du conseil d'administration, le personnel, les bénévoles et les bénéficiaires, afin d'obtenir divers points de vue sur la mission de votre organisation. Cette contribution collective vous aidera à faire en sorte que votre déclaration de mission trouve un écho auprès de toutes les personnes concernées.

Il peut s'agir de séances de brainstorming, d'enquêtes ou d'entretiens individuels.

‍

3. Remue-méninges Identifiez les éléments clés qui doivent figurer dans votre déclaration de mission, notamment :

Objectif : Quel est l'objectif principal de votre organisation ?

: Quel est l'objectif principal de votre organisation ? Public : À qui s'adresse-t-on ?

: À qui s'adresse-t-on ? Approche: Comment comptez-vous atteindre votre objectif ?

Par exemple, une organisation qui fournit des ressources éducatives aux enfants défavorisés pourrait identifier : Objectif (éducation), Public (enfants défavorisés) et Approche (fourniture de ressources).

‍

4. Rédigez plusieurs versions de votre déclaration de mission, en expérimentant différentes structures et formulations. N'hésitez pas à créer de multiples variantes.

Ensuite, choisissez les meilleurs éléments de chaque projet et combinez-les en une déclaration unique et concise. Visez la clarté et la concision. Votre déclaration de mission doit être facile à comprendre et à retenir.

‍

5. Demandez des commentaires Partagez votre projet d'énoncé de mission avec quelques personnes de confiance et demandez-leur leur avis. Assurez-vous qu'elle trouve un écho auprès d'elles et qu'elle communique clairement l'objectif de votre organisation.

Vous pouvez demander aux parties prenantes de répondre à des questions telles que

Pensez-vous que cette déclaration de mission reflète notre identité ?

Pensez-vous que cette déclaration de mission reflète ce que nous voulons faire ?

Pensez-vous que cette déclaration de mission reflète notre spécificité ?

Cette déclaration est-elle facile à comprendre et à retenir ?

Cette déclaration laisse-t-elle une place à la croissance ?

‍

6. Finaliser et tester Sur la base du retour d'information, finalisez votre déclaration de mission. Testez-la ensuite dans différents contextes pour vous assurer de son efficacité, par exemple sur votre site web, dans les demandes de subvention et lors de présentations.

‍

Meilleures pratiques pour la rédaction d'une déclaration de mission d'une organisation à but non lucratif

Restez simple : Évitez le langage complexe et le jargon. Votre énoncé de mission doit être facilement compréhensible par n'importe qui, quelle que soit sa familiarité avec votre domaine. Par exemple, au lieu de "Améliorer les conditions socio-économiques des populations marginalisées", dites "Améliorer la vie des communautés marginalisées".



Rendez-le mémorable : Utilisez un langage clair et puissant qui reste dans l'esprit des gens. Une déclaration de mission mémorable a plus de chances d'être répétée et partagée.



Soyez une source d'inspiration : votre déclaration de mission doit inspirer et motiver à la fois votre équipe et vos partisans. Soulignez l'impact positif de votre travail.



Se concentrer sur l'impact : Mettez l'accent sur le changement que vous souhaitez créer plutôt que sur les activités que vous réalisez. Cela permet de faire comprendre l'importance de votre travail.



Restez fidèle à vos valeurs : Votre déclaration de mission doit refléter les valeurs et principes fondamentaux de votre organisation et s'inscrire dans votre vision et votre philosophie globales.



Révision et mise à jour : Révisez périodiquement votre énoncé de mission (annuellement ou tous les deux ans) pour vous assurer qu'il correspond toujours aux objectifs et aux activités de votre organisation. Au fur et à mesure de l'évolution de votre association, il se peut que votre énoncé de mission doive être mis à jour.

‍

Exercice en 5 étapes pour créer une déclaration de mission d'une organisation à but non lucratif

Étape 1 : Définir votre objectif

Objectif : Identifier la raison d'être de votre organisation.

Questions à examiner : Quel problème essayons-nous de résoudre ? Pourquoi notre organisation a-t-elle été créée ? Quel changement voulons-nous voir dans le monde ?



Exercice : Rédigez une déclaration claire et concise répondant à ces questions. Concentrez-vous sur l'objectif principal de votre organisation.

Exemple : "Fournir un logement sûr aux familles sans abri".

‍

Étape 2 : Identifier votre public

Objectif : Précisez à qui s'adresse votre organisation.

Questions à examiner : Qui bénéficie de notre travail ? Quel groupe ou communauté spécifique soutenons-nous et pourquoi ?



Exercice : Dressez la liste des principaux bénéficiaires de vos services. Soyez aussi précis que possible sur leur identité.

Exemple : "Les familles sans abri dans notre communauté".

‍

Étape 3 : Définir votre approche

Objectif : Décrivez comment votre organisation atteint ses objectifs.

Questions à examiner : Quels sont les activités ou les programmes que nous utilisons pour atteindre notre objectif ? Quelles méthodes ou stratégies employons-nous ?



Exercice : Écrivez les principales actions que votre organisation entreprend pour réaliser sa mission.

Exemple : "En fournissant des abris temporaires et des solutions de logement à long terme : "En fournissant des abris temporaires et des solutions de logement à long terme".

‍

Étape 4 : Combiner les éléments

Objectif : Rassembler le but, le public et l'approche en une déclaration cohérente.

Exercice : Utilisez les éléments des étapes 1, 2 et 3 pour rédiger une déclaration de mission combinée. Essayez de rédiger une ou deux phrases.

Exemple : "Fournir un logement sûr aux familles sans abri de notre communauté en proposant des abris temporaires et des solutions de logement à long terme.

‍

Étape 5 : Affiner et tester

Objectif : Améliorer la clarté et l'impact de votre déclaration de mission.

Questions à examiner : La déclaration est-elle claire et facile à comprendre ? Est-ce qu'il inspire et motive ? Est-il spécifique et concis ?



Exercice : Modifiez votre projet pour le rendre plus simple et plus efficace. Supprimez le jargon et les mots inutiles. Partagez ensuite le projet avec les parties prenantes (personnel, membres du conseil d'administration, bénévoles) pour obtenir leurs commentaires et apportez des ajustements en fonction de leur contribution.

Exemple : "Donner aux familles sans abri de notre communauté les moyens d'agir en leur fournissant des abris temporaires sûrs et des solutions de logement durables".

‍

Que faut-il éviter lors de la rédaction d'une déclaration de mission d'une organisation à but non lucratif ?

Il est essentiel de rédiger une déclaration de mission pour un organisme à but non lucratif, mais il est tout aussi important de savoir quels sont les pièges à éviter. Voici quelques erreurs courantes à éviter lors de la rédaction de votre déclaration de mission :

Être trop vague : Une déclaration de mission trop large ou trop générale ne fournit pas d'orientation claire et ne permet pas à votre organisation de se distinguer des autres. Évitez les phrases générales telles que "aider les gens" ou "faire la différence", et précisez plutôt ce que fait votre organisation et qui elle sert.



Utiliser du jargon : Les termes techniques, les mots à la mode ou les phrases complexes peuvent troubler les lecteurs et obscurcir votre message.



Manque de précision : Essayer de couvrir trop d'objectifs dans une déclaration de mission peut la rendre peu ciblée et inefficace. Évitez d'inclure chaque activité ou programme dans la déclaration de mission et concentrez-vous sur l'objectif central et les activités principales de votre organisation.



Être trop ambitieux : une déclaration de mission qui promet trop peut susciter des attentes irréalistes et nuire à la crédibilité. Fixez plutôt des objectifs réalisables et réalistes qui reflètent les capacités de votre organisation.

‍

Quels sont les bons exemples d'énoncés de mission ?

Une déclaration de mission bien rédigée est concise, claire, spécifique et inspirante. Elle communique efficacement l'objectif de l'organisation et guide ses actions.

Voici quelques exemples de bonnes déclarations de mission d'organisations à but non lucratif qui incarnent ces qualités :

‍

1. Nourrir l'Amérique

Déclaration de mission : "Nourrir les Américains qui ont faim grâce à un réseau national de banques alimentaires membres et engager notre pays dans la lutte contre la faim.

Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Cette déclaration de mission décrit clairement l'objectif de l'organisation (nourrir les Américains qui ont faim), sa méthode (un réseau national de banques alimentaires) et son but plus large (mettre fin à la faim).

‍

2. Habitat pour l'humanité

Déclaration de mission : "Cherchant à mettre l'amour de Dieu en action, Habitat for Humanity rassemble les gens pour construire des maisons, des communautés et de l'espoir.

Pourquoi ça marche : C'est une source d'inspiration, qui énonce clairement l'objectif (construire des logements) et met en évidence l'approche (rassembler les gens), tout en transmettant un sentiment d'espoir et d'appartenance à une communauté.

‍

3. Croix-Rouge américaine

Déclaration de mission : "Prévenir et alléger les souffrances humaines face aux situations d'urgence en mobilisant le pouvoir des bénévoles et la générosité des donateurs".

Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Cette déclaration est claire, précise et met l'accent sur l'action de l'organisation (prévenir et soulager la souffrance) et sur la méthode (mobiliser les bénévoles et les donateurs).

‍

4. Teach For America

Déclaration de mission : "Enrôler, développer et mobiliser le plus grand nombre possible des futurs dirigeants les plus prometteurs de notre pays afin de développer et de renforcer le mouvement pour l'équité et l'excellence en matière d'éducation.

Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Il précise l'objectif de l'organisation (équité et excellence en matière d'éducation), le groupe cible (futurs dirigeants) et l'approche (recruter, développer, mobiliser).

‍

5. charité : l'eau

Déclaration de mission : "Apporter de l'eau potable propre et sûre aux populations des pays en développement.

Énoncé de mission : Cette déclaration est courte, claire et précise sur le problème à résoudre (le manque d'eau potable) et sur le public cible (les habitants des pays en développement).

‍

6. Oxfam

Déclaration de mission : "Créer des solutions durables à la pauvreté, à la faim et à l'injustice sociale.

Pourquoi ça marche : Il est concis, clair sur les problèmes abordés (pauvreté, faim, injustice sociale) et se concentre sur la création de solutions durables.

‍

7. Fonds mondial pour la nature (WWF)

Déclaration de mission : "Préserver la nature et réduire les menaces les plus pressantes qui pèsent sur la diversité de la vie sur Terre".

Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Cette déclaration est claire, se concentre sur la mission principale (conserver la nature) et précise l'objectif plus large (réduire les menaces qui pèsent sur la biodiversité).

‍

8. The Nature Conservancy

Déclaration de mission : "Conserver les terres et les eaux dont dépend toute vie".

Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Il est concis, clair et précis quant à l'objectif de l'organisation (conserver les terres et les eaux) et à l'impact plus large (toute vie dépend de ces ressources).

‍

9. Grands frères et grandes sœurs d'Amérique

Déclaration de mission : "Créer et soutenir des relations de mentorat individuel qui enflamment le pouvoir et la promesse des jeunes.

Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Cette déclaration est claire quant à l'objectif de l'organisation (relations de mentorat) et à son public cible (les jeunes), et elle est source d'inspiration (enflammer le pouvoir et la promesse).

‍

10. Médecins sans frontières

Déclaration de mission : "Fournir des soins médicaux vitaux à ceux qui en ont le plus besoin.

Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Elle est concise, précise l'action de l'organisation (fournir des soins médicaux) et claire quant au public cible (les personnes les plus démunies).

‍

