Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Le guide ultime des déclarations de mission efficaces pour les organisations à but non lucratif
Guides sur les organisations à but non lucratif

Le guide ultime des déclarations de mission efficaces pour les organisations à but non lucratif

9 juillet 2024

1. Qu'est-ce qu'une déclaration de mission d'une organisation à but non lucratif ?

2. Pourquoi les déclarations de mission sont-elles importantes pour les organisations à but non lucratif ?

3. Qu'est-ce qui fait une bonne déclaration de mission d'une organisation à but non lucratif ?

4. Comment rédiger une excellente déclaration de mission pour un organisme à but non lucratif (+conseils)

5. Meilleures pratiques pour la rédaction d'une déclaration de mission d'une organisation à but non lucratif 

6. Exercice en 5 étapes pour créer une déclaration de mission à but non lucratif

7. Que faut-il éviter lors de la rédaction d'une déclaration de mission d'une organisation à but non lucratif ?

8. Quels sont de bons exemples d'énoncés de mission ?

Qu'est-ce qu'une déclaration de mission d'une organisation à but non lucratif ?

L'énoncé de mission d'une organisation à but non lucratif est le battement de cœur de votre organisation. C'est la raison d'être de votre association et l'objectif général qui guide toutes vos actions. C'est un peu votre étoile polaire, qui guide vos décisions, vos actions et vos stratégies.

En bref, une déclaration de mission est une déclaration brève mais puissante de l'objectif de votre association. C'est la réponse à des questions telles que :

En général, les déclarations de mission efficaces comportent quelques éléments clés :

Pourquoi les déclarations de mission sont-elles importantes pour les organisations à but non lucratif ?

D'accord, nous avons abordé la question de la déclaration de mission d'une organisation à but non lucratif, mais examinons plus en détail pourquoi elle est si cruciale. 

Considérez votre énoncé de mission comme le fondement sur lequel toute votre organisation est bâtie. Sans une base solide, même l'organisation à but non lucratif la mieux intentionnée peut avoir du mal à avoir un impact. 

Voici quelques raisons pour lesquelles votre déclaration de mission est vraiment, vraiment importante :

Qu'est-ce qui fait une bonne déclaration de mission d'une organisation à but non lucratif ?

Élaborer une excellente déclaration de mission pour une organisation à but non lucratif, c'est comme préparer la recette parfaite - chaque ingrédient doit être parfaitement adapté. Une déclaration de mission efficace est :

Claire : une bonne déclaration de mission est claire et facile à comprendre. Elle évite le jargon et le langage complexe, afin que toute personne qui la lit puisse rapidement comprendre ce qu'est votre organisation à but non lucratif.

Concision : Soyez bref et concis. Les meilleurs énoncés de mission ne comportent généralement qu'une ou deux phrases. Cette brièveté garantit que la déclaration est mémorable et qu'elle peut être facilement communiquée.

Précision : Les déclarations vagues peuvent être interprétées de différentes manières. Il convient donc d'exposer clairement votre objectif et la manière dont vous comptez l'atteindre.

Inspirant : Votre déclaration de mission doit être une source d'inspiration. Elle doit transmettre un sentiment de passion et d'urgence qui motive à la fois votre équipe et vos soutiens potentiels.

Pertinence : Veillez à ce que votre énoncé de mission soit pertinent pour votre cause et qu'il trouve un écho auprès de votre public. Elle doit également refléter les valeurs fondamentales et les priorités de votre association.

Unique : Votre déclaration de mission doit mettre en évidence ce qui distingue votre association des autres. Elle doit refléter votre approche ou votre point de vue unique de la cause que vous défendez.

Alignement sur la mission : Veillez à ce que votre énoncé de mission corresponde aux objectifs et aux activités de votre association. Elle doit être le reflet fidèle de ce que vous faites chaque jour.

Toujours d'actualité : Alors que vos stratégies et vos programmes peuvent évoluer, votre déclaration de mission doit être intemporelle. Elle doit rester pertinente et fidèle à votre objectif principal au fil des ans.

Comment rédiger une excellente déclaration de mission pour une organisation à but non lucratif (+conseils)

La rédaction d'un énoncé de mission d'une organisation à but non lucratif peut sembler intimidante, mais avec quelques conseils, vous pouvez créer une déclaration puissante et inspirante de la raison d'être de votre organisation. 

Voici un guide étape par étape pour vous aider à rédiger une déclaration de mission impressionnante, ainsi que quelques conseils utiles pour faciliter le processus.

1. Comprendre votre objectif

Avant de commencer à rédiger, comprenez bien la raison d'être de votre association. Pour vous en faire une idée précise, posez-vous les questions suivantes, ainsi qu'à votre équipe :

2. Recueillir les données

Engagez-vous auprès de vos parties prenantes, notamment les membres du conseil d'administration, le personnel, les bénévoles et les bénéficiaires, afin d'obtenir divers points de vue sur la mission de votre organisation. Cette contribution collective vous aidera à faire en sorte que votre déclaration de mission trouve un écho auprès de toutes les personnes concernées.

Il peut s'agir de séances de brainstorming, d'enquêtes ou d'entretiens individuels.

3. Remue-méninges Identifiez les éléments clés qui doivent figurer dans votre déclaration de mission, notamment :

Par exemple, une organisation qui fournit des ressources éducatives aux enfants défavorisés pourrait identifier : Objectif (éducation), Public (enfants défavorisés) et Approche (fourniture de ressources).

4. Rédigez plusieurs versions de votre déclaration de mission, en expérimentant différentes structures et formulations. N'hésitez pas à créer de multiples variantes.

Ensuite, choisissez les meilleurs éléments de chaque projet et combinez-les en une déclaration unique et concise. Visez la clarté et la concision. Votre déclaration de mission doit être facile à comprendre et à retenir.

5. Demandez des commentaires Partagez votre projet d'énoncé de mission avec quelques personnes de confiance et demandez-leur leur avis. Assurez-vous qu'elle trouve un écho auprès d'elles et qu'elle communique clairement l'objectif de votre organisation.

Vous pouvez demander aux parties prenantes de répondre à des questions telles que

6. Finaliser et tester Sur la base du retour d'information, finalisez votre déclaration de mission. Testez-la ensuite dans différents contextes pour vous assurer de son efficacité, par exemple sur votre site web, dans les demandes de subvention et lors de présentations.

Meilleures pratiques pour la rédaction d'une déclaration de mission d'une organisation à but non lucratif 

Exercice en 5 étapes pour créer une déclaration de mission d'une organisation à but non lucratif

Étape 1 : Définir votre objectif

Objectif : Identifier la raison d'être de votre organisation.

Exercice : Rédigez une déclaration claire et concise répondant à ces questions. Concentrez-vous sur l'objectif principal de votre organisation.

Exemple : "Fournir un logement sûr aux familles sans abri".

Étape 2 : Identifier votre public

Objectif : Précisez à qui s'adresse votre organisation.

Exercice : Dressez la liste des principaux bénéficiaires de vos services. Soyez aussi précis que possible sur leur identité.

Exemple : "Les familles sans abri dans notre communauté".

Étape 3 : Définir votre approche

Objectif : Décrivez comment votre organisation atteint ses objectifs.

Exercice : Écrivez les principales actions que votre organisation entreprend pour réaliser sa mission.

Exemple : "En fournissant des abris temporaires et des solutions de logement à long terme : "En fournissant des abris temporaires et des solutions de logement à long terme".

Étape 4 : Combiner les éléments

Objectif : Rassembler le but, le public et l'approche en une déclaration cohérente.

Exercice : Utilisez les éléments des étapes 1, 2 et 3 pour rédiger une déclaration de mission combinée. Essayez de rédiger une ou deux phrases.

Exemple : "Fournir un logement sûr aux familles sans abri de notre communauté en proposant des abris temporaires et des solutions de logement à long terme.

Étape 5 : Affiner et tester

Objectif : Améliorer la clarté et l'impact de votre déclaration de mission.

Exercice : Modifiez votre projet pour le rendre plus simple et plus efficace. Supprimez le jargon et les mots inutiles. Partagez ensuite le projet avec les parties prenantes (personnel, membres du conseil d'administration, bénévoles) pour obtenir leurs commentaires et apportez des ajustements en fonction de leur contribution.

Exemple : "Donner aux familles sans abri de notre communauté les moyens d'agir en leur fournissant des abris temporaires sûrs et des solutions de logement durables".

Que faut-il éviter lors de la rédaction d'une déclaration de mission d'une organisation à but non lucratif ?

Il est essentiel de rédiger une déclaration de mission pour un organisme à but non lucratif, mais il est tout aussi important de savoir quels sont les pièges à éviter. Voici quelques erreurs courantes à éviter lors de la rédaction de votre déclaration de mission :

Quels sont les bons exemples d'énoncés de mission ?

Une déclaration de mission bien rédigée est concise, claire, spécifique et inspirante. Elle communique efficacement l'objectif de l'organisation et guide ses actions. 

Voici quelques exemples de bonnes déclarations de mission d'organisations à but non lucratif qui incarnent ces qualités :

1. Nourrir l'Amérique

2. Habitat pour l'humanité

3. Croix-Rouge américaine

4. Teach For America

5. charité : l'eau

6. Oxfam

7. Fonds mondial pour la nature (WWF)

8. The Nature Conservancy

9. Grands frères et grandes sœurs d'Amérique

10. Médecins sans frontières

Mettez votre déclaration de mission en action avec Zeffy

Que votre organisation à but non lucratif lutte contre la pauvreté ou éduque les jeunes de votre communauté, Zeffy peut vous aider à commencer à collecter des fonds en quelques minutes. Zeffy est la seule plateforme de dons et de collecte de fonds sans frais pour les organisations à but non lucratif. Elle est conçue pour aider votre organisation caritative à obtenir plus de dons pour moins cher.

Contrairement à d'autres plateformes, qui facturent des frais de plateforme et de traitement onéreux, Zeffy ne facture pas un centime. Cela signifie que les organisations peuvent organiser des événements, vendre des billets, organiser des tirages au sort, lancer un programme d'adhésion et même une campagne saisonnière, le tout au sein même de Zeffy, sans payer un seul centime.

Commencer à collecter des fonds sur Zeffy gratuitement

La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuitepour les organisations à but non lucratif

Collecter des dons sans frais
François de Kerret

