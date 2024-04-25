L'organisation d'une collecte de dons est un moyen efficace d'impliquer votre communauté et de recueillir des ressources essentielles pour la mission de votre association. Avec autant d'options, il peut être difficile de choisir la bonne approche.

Nous explorerons 19 idées créatives et efficaces de collectes de dons qui vont au-delà de l'essentiel. Qu'il s'agisse de fournitures scolaires, de produits de première nécessité pour les bébés, de technologie ou de soutien à la santé mentale, vous découvrirez des moyens novateurs de rallier vos sympathisants et d'avoir un impact tangible.

Que vous soyez un professionnel chevronné du secteur associatif ou que vous débutiez, cet article vous apportera l'inspiration et les conseils pratiques dont vous avez besoin pour lancer une campagne de collecte de dons qui fasse vraiment la différence.

Qu'est-ce qu'une collecte de dons ?

Les organisations à but non lucratif organisent des collectes de dons afin de recueillir et de distribuer des articles de première nécessité aux personnes disposant de moyens limités. Vous pouvez collecter tous les articles liés à votre cause, qu'il s'agisse de nourriture, de vêtements, de fournitures pour bébés, de livres ou de matériel scolaire. Les dons peuvent également être monétaires, en particulier dans le cas des collectes virtuelles.

Contrairement à la collecte de fonds traditionnelle, les collectes de dons ont un impact direct sur la communauté desservie par votre association.

Demandez aux membres de votre communauté de faire don d'articles pour votre collecte. Des bénévoles peuvent ensuite collecter les dons et les distribuer aux personnes qui en ont besoin.

19 idées de collecte de dons pour les organisations à but non lucratif

Les organisations à but non lucratif ont le choix entre de nombreuses idées de collectes de dons pour leur prochaine initiative. L'approche choisie doit refléter la nature et la mission de votre organisation.

Voici quelques idées courantes mais efficaces de collectes de dons que les organisations à but non lucratif peuvent envisager :

1. Campagne de dons de fournitures scolaires

2. Collecte de denrées alimentaires

3. Collecte de fournitures pour bébés

4. Collectes de sang

5. Collecte de fournitures pour animaux de compagnie

6. Levée de livres

7. Projet de jardin scolaire

8. Collecte de vêtements

9. Collecte d'articles ménagers

10. Collecte d'articles d'hygiène

11. Collecte de fournitures médicales

12. Lecteur de technologie

13. Campagne de soutien aux sans-abri

14. Collecte de colis de soins pour les personnes âgées

15. Campagne de sensibilisation à la santé mentale

16. Action de préparation aux situations d'urgence

17. Campagne d'aide aux réfugiés

18. Initiative en faveur des jardins communautaires

19. Don par texto

1. Campagne de dons de fournitures scolaires

Une collecte de fournitures scolaires peut avoir un impact positif sur l'expérience d'apprentissage des élèves.

Les écoles ont besoin de diverses ressources pour offrir un enseignement de qualité à leurs élèves. En organisant une collecte de fournitures scolaires, vous pouvez leur fournir les ressources nécessaires pour aider les élèves.

Il peut s'avérer particulièrement utile pour les étudiants issus de communautés mal desservies qui n'ont pas accès aux ressources essentielles.

Les donateurs peuvent apporter des fournitures scolaires telles que

Stationnaire

Cahiers

Crayons de couleur

Reliures

Marqueurs

Livres et manuels (neufs ou d'occasion)

Vous pouvez contacter l'administration de l'école que vous aidez et lui demander quelles sont les ressources ou les fournitures dont elle a le plus besoin. Cela vous permettra de ne collecter que les fournitures les plus essentielles et de ne pas surcharger celles qu'ils possèdent déjà.

2. Collecte de denrées alimentaires

L'insécurité alimentaire reste un problème important aux États-Unis, où un ménage sur huit a du mal à se nourrir correctement.

Bien qu'il s'agisse d'une question complexe, même les initiatives de collecte de denrées alimentaires à petite échelle peuvent avoir un impact positif sur les communautés locales.

Pour commencer, envisagez d'organiser une collecte de denrées alimentaires pour soutenir les familles de votre région :

Dépôt sur un site unique : demandez aux gens d'apporter leurs dons alimentaires un jour précis. Fixez un lieu et communiquez les horaires de la collecte. Veillez à ce qu'ils apportent des denrées non périssables telles que des conserves, du riz, des pâtes, etc.

demandez aux gens d'apporter leurs dons alimentaires un jour précis. Fixez un lieu et communiquez les horaires de la collecte. Veillez à ce qu'ils apportent des denrées non périssables telles que des conserves, du riz, des pâtes, etc. Collecte prolongée de denrées alimentaires : Mettez en place plusieurs points de collecte pour les dons de nourriture, que vous pouvez collecter une fois par jour.

Mettez en place plusieurs points de collecte pour les dons de nourriture, que vous pouvez collecter une fois par jour. Collecte de denrées alimentaires à l'occasion d'un événement : Associez-vous à des événements communautaires locaux, tels qu'une fête de la musique ou une fête foraine, et installez des points de collecte de denrées alimentaires sur place.

Vous pouvez également organiser des collectes de nourriture en ligne et collecter des fonds pour acheter de la nourriture pour les personnes dans le besoin.

3. Collecte de fournitures pour bébés

Élever un enfant peut s'avérer difficile pour les familles à faibles revenus. Les bébés, en particulier les nouveau-nés, ont plusieurs besoins quotidiens.

Une collecte de fournitures pour bébés peut réduire les coûts et aider ces familles à s'occuper de leurs enfants sans avoir à s'inquiéter d'un manque de fournitures.

Vous pouvez les soutenir en collectant des fonds :

Biberons

Lait maternisé

Vêtements

Couche

Lingettes pour bébés et autres.

Sensibilisez votre communauté locale à votre initiative et demandez-lui de déposer ses dons dans les boîtes prévues à cet effet.

Vous pouvez également promouvoir l'événement pour récolter des fonds grâce à des dons en ligne.

4. Collectes de sang

Les hôpitaux ont besoin d'une quantité substantielle de sang chaque jour pour répondre à plusieurs besoins critiques, notamment :

Chirurgies ou soins postopératoires,

Aider les patients atteints de cancer et soumis à d'autres traitements, y compris les transfusions.

Assurer un flux constant de donneurs de sang peut être un défi pour l'administration de l'hôpital et les patients qui en ont besoin. Même de petites initiatives de collecte de sang peuvent faire une différence significative dans le soutien de ces besoins médicaux essentiels.

Vous pouvez organiser une collecte de sang pour soutenir les hôpitaux de votre communauté locale.

Commencez par fixer la date de la collecte et choisissez un lieu approprié. Il est préférable de disposer d'une grande pièce ouverte qui permette d'installer des lits pour la collecte de sang.

Contrairement à d'autres collectes de dons, la demande de dons de sang peut s'avérer délicate. Pour que le processus se déroule sans heurts, les bénévoles doivent guider les donneurs tout au long des étapes et s'assurer de l'impact de leur contribution.

Vous pouvez encourager les donateurs en leur offrant des cadeaux de remerciement ou des friandises.

5. Collecte de fournitures pour animaux de compagnie

Il existe environ 3 500 refuges pour animaux aux États-Unis. Chaque année, 6,5 millions d'animaux sont adoptés dans ces refuges, mais seuls 3,2 millions le sont.

Ces refuges ont besoin de nourriture et de fournitures pour les animaux qu'ils sauvent. Ce sont généralement des bénévoles qui gèrent ces organisations et qui s'efforcent en permanence de collecter des fonds pour répondre aux besoins.

Une collecte d'articles pour animaux de compagnie peut les aider à s'occuper des animaux et à les garder en bonne santé. Vous pouvez organiser une collecte de fournitures pour animaux de compagnie pour :

Collecter de la nourriture

Aider les familles en difficulté économique à subvenir aux besoins de leurs animaux de compagnie

Sensibiliser le public aux animaux sans abri et aux animaux de compagnie qui peuvent être adoptés.

Outre les fournitures, vous pouvez collecter des fonds en ligne pour fournir des services vétérinaires essentiels à ces animaux.

6. Levée de livres

De nombreuses personnes ont des livres qui s'empilent sur leurs étagères, non lus ou oubliés au fil du temps. Il s'agit notamment de manuels dont on n'a plus besoin après avoir terminé ses études.

En faisant don de ces livres, on peut les utiliser à bon escient et répandre le plaisir de la lecture. Organisez une collecte de livres au sein de votre communauté afin de recueillir des dons et de les distribuer à ceux qui en ont besoin :

Bibliothèques

Églises

Refuges pour enfants

Les écoles

Si les instituts de votre région n'ont pas besoin de livres pour le moment, vous pouvez facilement transformer une collecte de livres en une vente de livres pour collecter des fonds. Vendez des livres pour collecter des fonds et offrez une aide financière aux bibliothèques, écoles, etc. locales pour des projets tels que l'amélioration des infrastructures.

7. Projet de jardin scolaire

Les jardins scolaires sont de plus en plus populaires, et ce pour de bonnes raisons.

Ils permettent aux élèves d'acquérir des connaissances pratiques sur la croissance des aliments et la nutrition. Un vrai jardin peut être intégré à d'autres matières, telles que les sciences ou les études de santé.

En outre, les enseignants peuvent démontrer des concepts de manière plus efficace grâce à un jardin sur place et enseigner aux enfants la gestion de l'environnement.

De nombreuses écoles manquent de fonds et de ressources pour créer et entretenir un jardin.

Organisez une collecte de fonds pour aider les écoles à mettre en place ou à développer leurs programmes de jardins scolaires. Vous pouvez organiser une collecte de dons pour rassembler des outils de jardinage, des graines, de la terre et d'autres fournitures.

Essayez de collecter des fonds pour les projets de jardins scolaires par le biais d'autres méthodes de collecte de fonds, par exemple :

Une campagne de collecte de fonds de pair à pair

Manifestations de collecte de fonds telles qu'une vente de pâtisseries

8. Collecte de vêtements

Les collectes de vêtements offrent plusieurs avantages et aident une organisation à but non lucratif :

Mieux faire connaître sa mission. Vous pouvez distribuer du matériel de marketing lors d'une collecte de vêtements afin de partager des informations sur votre cause.

Renforcer sa réputation. Vous pouvez montrer comment vous travaillez pour améliorer la vie des gens.

Promouvoir la durabilité environnementale. Une collecte de vêtements permet à vos sympathisants de vider leurs placards et de faire don de leurs vieux vêtements à une bonne cause. La réutilisation et le recyclage des vêtements usagés contribuent au développement durable.

9. Collecte d'articles ménagers

L'aménagement d'un logement peut s'avérer coûteux, en particulier pour les personnes disposant de moyens limités. De nombreuses personnes possèdent des articles ménagers dont elles n'ont plus besoin, souvent stockés dans des garages ou des greniers.

Vous pouvez organiser une collecte d'articles ménagers pour relier ces deux groupes. Incitez les gens à faire don de leurs vieux articles ménagers fonctionnels au lieu de les jeter. Cela peut aider les personnes dans le besoin à meubler leur maison plus facilement.

Une collecte d'articles ménagers peut vous aider à recueillir les éléments suivants :

Vieux meubles

Électronique

Produits de base pour la cuisine, etc.

Vous pouvez également remettre ces objets en état et organiser un vide-grenier afin de recueillir des dons pour votre cause.

10. Collecte d'articles d'hygiène

Le maintien d'une bonne hygiène est essentiel pour rester en bonne santé. De nombreuses personnes n'ont pas les moyens d'acheter des produits d'hygiène personnelle alors qu'elles luttent pour se nourrir et se loger.

Le manque d'accès aux articles d'hygiène peut avoir un impact sur leur bien-être.

Aidez ces personnes de votre communauté en organisant une collecte d'articles d'hygiène. Voici quelques articles que vous pouvez collecter grâce aux dons :

Produits de soins personnels, tels que shampooing, savon, dentifrice, brosses à cheveux, rasoirs, etc.

Produits de nettoyage tels que désinfectants, désinfectants, détergents, produits de toilette, etc.

11. Collecte de fournitures médicales

Les hôpitaux et les travailleurs de la santé ont besoin d'équipements et de fournitures appropriés pour fournir des services médicaux de qualité, ce qui peut s'avérer difficile dans les communautés aux ressources limitées.

Environ 20 % des fournitures médicales essentielles dans les hôpitaux américains ont des taux de pénurie supérieurs à 5 %. Il s'agit là d'un obstacle de taille pour le personnel soignant.

Aidez les hôpitaux de votre communauté en organisant une collecte de fournitures médicales. Vous pouvez demander à vos membres et à vos donateurs de contribuer à l'achat d'équipements de protection individuelle (EPI) :

Masques de protection

Gants chirurgicaux

Désinfectants

Vous pouvez également rallier des soutiens en ligne et organiser des collectes virtuelles afin de récolter des fonds qui pourront être utilisés pour fournir des produits médicaux de première nécessité.

12. Lecteur de technologie

Se débarrasser d' un ordinateur portable de 5 livres équivaut à jeter 20 000 livres de matières premières utilisées pour sa fabrication. Prolongez la durée de vie d'un ordinateur en le réutilisant ou en le recyclant plutôt qu'en le jetant dans les décharges.

Au lieu d'être gaspillés, les produits technologiques peuvent être donnés à des étudiants ou à des familles qui en ont besoin mais qui n'ont pas les moyens de les acquérir. Ces dons peuvent offrir à ceux qui en ont besoin de meilleures possibilités d'éducation et de carrière.

Organisez une collecte de technologie en demandant aux gens de faire don d'ordinateurs portables, de tablettes et d'autres gadgets neufs ou d'occasion.

Les dons ne se limitent pas aux appareils. Vous pouvez organiser une collecte de technologie virtuelle et collecter des fonds pour fournir une connexion internet aux membres de la communauté les moins bien lotis.

13. Campagne de soutien aux sans-abri

Il peut s'agir d'un effort combiné de vêtements, d'hygiène et d'idées de boîtes de dons pour des collectes de nourriture.

S'il est facile d'organiser chaque campagne individuellement, une campagne de soutien combinée demandera plus d'efforts. Collaborez avec tous les membres du conseil d'administration afin d'élaborer un plan détaillé pour préparer des colis de soins pour les sans-abri de votre région.

Vous pouvez également organiser un événement de collecte de fonds en direct ou en ligne, comme une vente aux enchères par écrit ou un dîner de charité, afin de récolter davantage de fonds.

14. Collecte de colis de soins pour les personnes âgées

Plus de 800 000 Américains vivent dans des résidences-services à travers le pays. Environ la moitié de ces personnes ont plus de 85 ans. Le fait de vivre loin de leur famille peut donner à ces personnes le sentiment d'être isolées ou ignorées.

Un geste sympathique de la part de votre organisation peut leur remonter le moral.

Les colis d'aide aux personnes âgées sont un moyen concret de témoigner de l'attention et du soutien aux membres âgés de votre communauté. Ces colis peuvent aider à combler la distance émotionnelle et fournir une assistance pratique dans la vie quotidienne.

Organisez des collectes de colis de soins pour les personnes âgées et encouragez les donateurs à apporter des articles dont les personnes âgées ont régulièrement besoin. Les colis ne doivent pas nécessairement se limiter à de la nourriture ou à des vêtements. Pensez à inclure des activités amusantes telles que des puzzles, des mots croisés, des sudokus et des jeux de société.

En rassemblant divers objets utiles et attrayants, vous pouvez créer des colis de soins qui remontent le moral des personnes âgées et contribuent à répondre à leurs divers besoins.

Collaborer avec les membres de l'organisation pour trouver d'autres idées de ce type.

15. Campagne de sensibilisation à la santé mentale

La santé mentale est essentielle au bien-être, mais elle est souvent négligée.

Plus d'un adulte américain sur cinq est confronté à une maladie mentale. Ces personnes s'abstiennent souvent de parler ouvertement de leurs problèmes en raison de la stigmatisation sociale.

L'organisation d'une campagne de soutien à la santé mentale peut contribuer à sensibiliser les gens aux maladies mentales et à les aider.

Les dons pour ces collectes peuvent inclure

Livres d'entraide

Guides de méditation

Articles anti-stress

DVD de relaxation

Livres à colorier

Produits d'aromathérapie

Soutien financier pour obtenir une aide psychosociale

Vous pouvez également organiser des ateliers pour promouvoir les pratiques d'autosoins et encourager les gens à chercher de l'aide pour leurs problèmes mentaux et émotionnels.

16. Action de préparation aux situations d'urgence

Les catastrophes naturelles et les pandémies peuvent avoir de graves répercussions sur les communautés, comme l'a montré la récente pandémie de Covid-19.

Compte tenu de l'impact de cette situation, la préparation aux situations d'urgence est cruciale. Pourtant, seuls 18,3 % des Américains disposent d'un fonds d'urgence.

Les campagnes de préparation aux situations d'urgence peuvent vous aider à collecter des fonds pour les personnes qui manquent de ressources pour survivre à ces événements. Vous pouvez aider les communautés à se préparer à un événement malheureux en collectant des fournitures telles que.. :

Trousses de premiers secours

Lampes de poche

Piles

Aliments en conserve

Couvertures

Eau conditionnée

Vous pouvez également proposer des ressources éducatives et des ateliers sur la planification et l'intervention en cas d'urgence.

17. Campagne d'aide aux réfugiés

Les États-Unis ont pour tradition de soutenir les familles qui fuient leur pays pour échapper à la guerre et aux persécutions. Le gouvernement aide ces familles déplacées à reconstruire leur vie et à vivre en sécurité.

Vous pouvez soutenir ces efforts en organisant une campagne d'aide aux réfugiés.

Soutenez les réfugiés en rassemblant des articles de première nécessité pour faciliter le processus de réinstallation :

Vêtements chauds

Couvertures

Produits alimentaires et articles pour bébés

Produits d'hygiène

Vous pouvez également organiser des campagnes d'éducation et encourager les donateurs à contribuer à l'éducation des enfants réfugiés.

Organiser des campagnes en ligne pour collecter des fonds afin de fournir des abris et de recueillir des dons plus importants.

18. Initiative en faveur des jardins communautaires

Contribuer à la création ou à l'amélioration de jardins communautaires afin de renforcer les avantages qu'ils offrent, tels que

Accès à des aliments sains et frais.

Une plus grande sécurité alimentaire.

Embellissement des terrains du site.

Promouvoir la conservation de l'eau.

Créer un lieu pour les activités sociales et les rencontres.

Encourager les donateurs à fournir du matériel de jardinage et des produits de base tels que des semences, du compost, etc. Demander à des bénévoles de cultiver des espaces verts et d'accroître les activités agricoles.

19. Don par texto

Essayez d'organiser une idée de don par texto qui soit à la fois conviviale et pratique pour les associations caritatives.

Les campagnes de dons par texto permettent aux donateurs d'apporter leur contribution par le biais de leur téléphone portable.

Connectez-vous avec un fournisseur de services mobiles et encouragez les donateurs à envoyer un mot-clé spécifique, tel que DONER, à un numéro de téléphone mobile. Une fois le texte envoyé, ils recevront un message automatique, souvent accompagné d'un lien vers une simple page de collecte de fonds.

Vous pouvez organiser une campagne de dons par SMS dans le cadre d'un événement caritatif. Après avoir obtenu le consentement des participants, recueillez leurs numéros de téléphone et ajoutez-les à votre liste de marketing.

Faites un suivi par texto et encouragez-les à faire un don. Vous pouvez les inciter à faire un don en leur offrant des réductions sur les billets d'un événement futur ou d'autres primes.

Organiser une collecte de dons : Comment bien faire

Les collectes de dons peuvent être organisées en personne ou en ligne, chaque approche nécessitant des considérations distinctes.

Les collectes en personne nécessitent une planification, une promotion et une logistique plus importantes afin d'attirer l'attention et de collecter des fonds de manière efficace. Les campagnes de charité en ligne, bien que plus faciles à coordonner, exigent toujours une planification minutieuse et des stratégies de marketing efficaces.

Quel que soit le format choisi, voici quelques étapes essentielles pour organiser une collecte de dons réussie :

Fixer des objectifs pour le trajet

En tant qu'organisation à but non lucratif, vous avez une cause ou une mission pour laquelle vous travaillez. Réfléchissez à la manière dont les idées de collectes de fonds lui seront utiles. Vous aurez besoin d'un objectif spécifique et réalisable pour la campagne de charité.

Avec un objectif fixe, vous pouvez facilement optimiser le succès de votre campagne. Il est facile de fixer un objectif. Réfléchissez aux besoins de votre association et décidez si vous souhaitez collecter de l'argent pour l'association ou des objets physiques.

Déterminez la somme d'argent ou les articles que vous allez collecter. Par exemple, des vêtements pour une collecte de vêtements et des conserves pour une collecte de nourriture.

Avec une intention spécifique, vous pouvez également motiver les donateurs. S'ils savent que vous êtes proche de vos objectifs de dons, ils pourraient contribuer davantage pour vous aider à les atteindre rapidement.

Recruter les membres de l'équipe et élaborer un plan

Vous devez accomplir plusieurs tâches pour organiser une campagne de charité réussie, depuis la promotion et l'organisation de l'événement jusqu'à la collecte et au tri des dons.

Le fait d'être plus nombreux dans votre équipe allège la charge.

Si vous êtes une grande organisation à but non lucratif, vous pouvez facilement constituer une équipe pour créer un comité de planification et recruter des bénévoles pour la campagne de charité.

Inversement, si vous ne disposez pas de ressources humaines suffisantes, faites appel à vos amis ou à votre famille qui peuvent être disposés à vous aider.

Une fois l'équipe constituée, planifiez la structure de votre campagne. Organiserez-vous un événement d'une journée ou mènerez-vous la campagne de charité pendant une semaine ? Vous devez également déterminer où et comment vous stockerez les dons jusqu'à ce que vous puissiez les distribuer.

Définissez un calendrier pour votre campagne de charité et choisissez un point final. Vous pourrez alors décider quand commencer et orienter la campagne dans la bonne direction.

Par exemple, si votre campagne de dons vise à collecter des cadeaux de Noël pour les enfants défavorisés, vous devez commencer la campagne vers le mois d'octobre. Vous disposerez ainsi de suffisamment de temps pour rassembler et trier les dons et les distribuer à temps.

Si vous organisez une collecte de fonds en personne, choisissez une date et un lieu pour l'événement et commencez à planifier en conséquence.

Choisir un outil pour gérer l'événement

Que vous organisiez une collecte en ligne ou en personne, vous aurez besoin d'un outil de collecte de fonds efficace pour simplifier le processus de don.

Vous devrez créer une page de dons en ligne pour collecter des fonds dans le cadre de votre événement virtuel. Vous pouvez également collecter des articles en personne et vendre des billets pour un événement communautaire afin de collecter davantage de fonds par le biais de la collecte.

Choisissez un outil qui offre plusieurs fonctions de collecte de fonds en un seul endroit et qui vous aide également à gérer vos donateurs.

Partenaire d'une entreprise locale ou d'une société

En vous associant à une entreprise locale, vous augmentez les chances de succès de votre campagne de collecte de dons. L'obtention de parrainagesde la part d'une entreprise ou l'établissement de partenariats avec des entreprises vous aideront :

Faites de la publicité pour votre campagne à plus grande échelle.

Obtenez des dons équivalents pour plus de succès.

Organiser un événement de plus grande envergure et accroître la participation.

Les entreprises locales sont également idéales pour placer des boîtes à dons. En plus de soutenir votre cause, elles peuvent également installer de petits stands et promouvoir leur activité auprès des participants.

Diffuser le message

Il est temps de promouvoir votre campagne de dons et de faire savoir à votre communauté comment elle peut soutenir votre cause.

Avec les médias sociaux et les autres canaux en ligne, cette tâche est devenue facile. Faites la promotion de votre campagne de dons par le biais des canaux en ligne :

Envoi de messages directs aux donateurs.

Diffusion dans des groupes communautaires sur des applications de messagerie telles que WhatsApp.

Affichage des détails de la campagne et des formulaires de don par le biais de messages sur les médias sociaux (Facebook ou Instagram).

Envoi de demandes par courrier électronique aux donateurs existants.

Élargissez votre champ d'action grâce aux sources médiatiques traditionnelles. Développez vos efforts de promotion en :

Publicité dans les journaux locaux (si des ressources financières sont disponibles).

Distribuer des brochures et des dépliants.

Publier des messages sur les forums communautaires.

Accueillir l'événement de collecte de dons

Le jour de l'événement, donnez des instructions appropriées aux membres de l'équipe et aux bénévoles. Tout le monde doit être sur la même longueur d'onde pour que l'événement se déroule parfaitement.

Attribuez à chacun son rôle et ses tâches. Créez des équipes distinctes pour chaque tâche.

Ajoutez des activités amusantes pour rendre l'événement plus divertissant pour les participants. Vous pouvez organiser une tombola, une vente de pâtisseries, un défilé de gâteaux ou d'autres activités amusantes. Ces activités peuvent susciter l'intérêt des participants et vous aider à collecter davantage de fonds.

Remerciez vos donateurs

Exprimez votre gratitude aux donateurs qui soutiennent votre cause. C'est un excellent moyen de cultiver des relations solides avec eux. Lorsque vous organiserez votre prochaine collecte de dons, vous aurez déjà des sympathisants prêts à vous aider.

Envoyez un courriel de remerciement exprimant une véritable reconnaissance. Vous pouvez également envoyer des messages vidéo pour avoir plus d'impact.

Améliorez encore les choses en rédigeant une lettre de remerciement personnalisée . Une lettre manuscrite se démarque nettement à l'ère des messages numériques et des courriels.

En plus de les remercier, tenez vos donateurs au courant de l'évolution de votre campagne de dons. Vous montrerez ainsi que leur contribution a eu un impact.

Analyser les résultats de votre événement

Réfléchissez au succès de votre campagne de dons. Avez-vous atteint les objectifs fixés pour la campagne ? Si oui, analysez ce que vous avez fait de bien et ce que vous pouvez continuer à faire lors de vos prochaines campagnes.

Si les résultats ne sont pas conformes aux attentes, réfléchissez à ce qui n'a pas fonctionné et à la manière d'améliorer les processus à l'avenir.

Partagez ces informations avec les membres de votre équipe et les bénévoles et remerciez-les pour leurs efforts.

Dernières réflexions sur les idées de collecte de dons

Les collectes de dons sont un moyen efficace d'impliquer votre communauté, de rallier des soutiens à votre cause et de faire une différence tangible dans la vie de ceux que vous servez.

Que vous choisissiez de vous concentrer sur un besoin spécifique, comme les fournitures scolaires ou les articles de première nécessité pour les bébés, ou que vous organisiez une campagne à multiples facettes couvrant différents domaines, la clé du succès réside dans une planification minutieuse, une promotion efficace et une exécution sans faille.

Alors que vous vous lancez dans la collecte de dons, pensez à vous associer à Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, conçue spécialement pour les organisations à but non lucratif. Vous aurez besoin d'une plateforme pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos collectes de dons.

Grâce aux outils conviviaux de Zeffy, vous pouvez créer sans effort des pages de dons personnalisées, gérer les données de vos donateurs et rationaliser vos efforts de collecte de fonds, le tout sans frais pour votre organisation.

FAQ sur les meilleures idées de collecte de dons

Que met-on dans un sac de collecte de nourriture ?

Étant donné que la distribution des dons peut prendre du temps, veillez à ce que les dons de votre collecte de nourriture ne comprennent pas de denrées périssables. Au lieu de cela, vous pouvez collecter :

Beurre de cacahuète

Soupe en conserve

Fruits en conserve

Légumes en conserve

Ragoût en conserve

Poisson en conserve

Haricots en conserve

Riz

Pâtes

Comment assurer le succès de ma collecte de dons ?

Une collecte de dons réussie nécessite de la planification, de la communication et l'implication de la communauté.

Commencez par discuter de l'objectif de la campagne avec les membres du conseil d'administration de votre association et élaborez un plan pour votre campagne.

Élaborer une stratégie de promotion convaincante et faire passer le message par le biais de plateformes de médias sociaux, de bulletins d'information électroniques et d'autres canaux. Incitez les donateurs potentiels à contribuer. Un partenariat avec des entreprises locales peut également enrichir vos efforts.

N'oubliez pas de remercier vos donateurs pour leurs dons.

Quels sont les types de collectes de fonds qui rapportent le plus d'argent ?

Les collectes de fonds alimentaires telles que les ventes de pâtisseries et les festivals alimentaires sont des idées très rentables. D'autres idées de collectes de fonds peuvent aider à collecter plus de fonds :

Campagnes de dons jumelés

Dîners de charité

Lavage de voitures

Soirée de gala

Encans

Quelle est la collecte de fonds la plus réussie ?

Le défi du seau d'eau glacée est la collecte de fonds la plus virale.

Lors de cette campagne réussie en 2014, 17 millions de personnes se sont versé des seaux d'eau glacée. La campagne visait à sensibiliser le public et à collecter des fonds pour la sclérose latérale amyotrophique (SLA).

Ce défi lancé sur les réseaux sociaux a permis de collecter plus de 115 millions de dollars pour l'association ALS.