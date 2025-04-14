Vous vous demandez peut-être pourquoi il est important de consacrer du temps à la page de dons de votre association lorsque vous commencez à accepter des dons en ligne. Après tout, le donateur a déjà cliqué sur votre site web, vous avez donc reçu son don, n'est-ce pas ? Le fait est que les pages de dons peuvent encourager les donateurs à donner davantage ou les envoyer sur un autre site web.

Dans cet article, nous verrons comment créer une page de don, notamment en choisissant le bon outil de collecte de fonds et les éléments à ajouter. Nous avons également inclus quelques exemples pour vous aider à créer votre propre page de dons.

14 conseils pour créer une page de don parfaite

4 exemples concrets de pages de dons qui fonctionnent

Qu'est-ce qu'une page de don ?

Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser un formulaire de don pour promouvoir leur mission, solliciter des dons et recueillir les coordonnées des donateurs.

Une page de don en ligne soutient généralement une cause, une personne, un programme ou un projet. Ces pages peuvent être incorporées dans le site web d'une organisation, intégrées dans les médias sociaux et partagées par courrier électronique.

La page de dons de votre association peut comprendre les éléments suivants :

Description de l'organisation

Appel à l'action

Formulaire de don

Options de paiement

1. Choisissez les bons outils pour votre page de don

Une page de don en ligne efficace nécessite un logiciel de collecte de fonds en ligne de qualité. Lorsque vous choisissez l'outil adéquat pour votre page de dons, vous avez besoin de plusieurs éléments pour assurer la réussite du processus de dons, notamment

Collecter des dons en ligne en toute sécurité

Les dons en ligne sont la forme de don la plus sûre, mais certains donateurs restent préoccupés par la sécurité de leurs informations personnelles et de leurs finances.

La plupart des plateformes de collecte de fonds en ligne utilisent un jeton sécurisé et un système de contrôle des fraudes pour garantir la sécurité des dons. Avant d'acheter un logiciel de collecte de fonds, assurez-vous que la plateforme en ligne respecte les normes PCI et ne stocke pas, n'utilise pas et ne vend pas vos données.

Ajoutez ces éléments de sécurité à votre formulaire de don afin d'informer les donateurs et de répondre à leurs préoccupations.

Créer une page de don adaptée aux téléphones portables

51 % des visiteurs de sites web d'organisations à but non lucratif utilisent un appareil mobile. Si votre page de don en ligne est adaptée aux mobiles, vous pourrez collecter des dons auprès de plus de la moitié des visiteurs de votre site web. Heureusement, la plupart des plateformes en ligne s'en chargent pour vous.

De nombreuses plateformes de dons en ligne, comme Zeffy, proposent des outils supplémentaires adaptés aux téléphones portables afin de simplifier le processus de don en ligne et en personne. Visitez notre site web pour en savoir plus sur des fonctionnalités telles que notre application Tap to Pay qui permet aux organisations à but non lucratif de collecter des dons, de vendre des billets pour des événements et des tirages au sort, et de vendre des produits à partir d'un iPhone.

Formulaire de don en ligne personnalisable

Un formulaire de don en ligne personnalisable permet aux organisations à but non lucratif de recueillir facilement des informations cruciales auprès de leurs donateurs potentiels. Les logiciels de collecte de fonds qui vous permettent de personnaliser votre formulaire de don vous aident à poser des questions uniques qui correspondent aux besoins et aux intérêts de votre organisation et de vos donateurs.

Zeffy permet aux organisations à but non lucratif d'ajouter un titre de formulaire, de sélectionner une langue et d'ajouter des descriptions de leur campagne. Les organisations peuvent également ajouter un objectif de campagne et un thermomètre des dons pour inciter les donateurs à donner davantage - ce qui rend l'ensemble du processus de don simple et fluide.

Ensuite, il y a plusieurs façons de poursuivre la personnalisation de votre formulaire de donateur, notamment

Choisissez des dons uniques, mensuels ou annuels

Ajouter des questions personnalisées

Ajoutez votre logo et vos images

Ajoutez un courriel de remerciement personnalisé pour les cas particuliers tels que les dons récurrents et les dons importants.

Vous voulez une page de don qui convertisse - et qui ne coûte pas un centime à votre association ?

Proposer différentes options de paiement aux donateurs

Les paiements en espèces et par chèque sont rares. Les donateurs d'aujourd'hui apprécient les options de paiement multiples et sont plus enclins à donner lorsqu'on le leur propose.

Le processus de don en ligne a rendu plus sûr le fait de donner directement à partir de son compte bancaire et avec des cartes de crédit. De nombreuses plateformes en ligne offrent des moyens supplémentaires de faire des dons, comme Apple Pay, Google Pay et Venmo, afin de rendre le processus encore plus accessible.

Zeffy accepte les modes de paiement suivants :

Cartes de crédit

Cartes de débit

ACH

PAD

Apple Pay

Google Pay

Chèque

Des frais de plateforme abordables

La plupart des logiciels de collecte de fonds en ligne offrent de nombreuses fonctionnalités, mais leur coût peut varier. D'autres plateformes se disent gratuites mais demandent aux donateurs de couvrir les frais de traitement. Veillez à faire preuve de diligence raisonnable lorsque vous vous renseignez sur ces plateformes. Zeffy est le seul outil de collecte de fonds en ligne 100 % gratuit!

Reçus de dons automatisés

L'Internal Revenue Service (IRS) exige que les organisations à but non lucratif envoient des reçus fiscaux aux donateurs qui donnent 250 $ ou plus. Les meilleures pratiques en matière de pages de dons consistent à envoyer des accusés de réception pour tous les dons dans un délai de 48 heures.

Recherchez des outils de donation en ligne qui envoient des reçus fiscaux automatisés après chaque don afin d'assurer la transparence et de renforcer les relations avec les donateurs. Veillez à configurer correctement votre compte pour activer cette fonction. Ensuite, n'oubliez pas d'envoyer des remerciements personnalisés supplémentaires pour renforcer les relations avec les donateurs.

Base de données des donateurs

Un processeur de paiement en ligne doté d'un logiciel de gestion des donateurs permet aux organisations à but non lucratif de collecter des informations essentielles qui les aideront à établir et à renforcer leurs relations avec les donateurs. Le mieux est de trouver un outil qui permette à votre organisation d'ajouter des notes et de segmenter les donateurs en fonction de leurs caractéristiques démographiques, de leur intérêt pour un programme ou un projet et de leur capacité à payer.

Recherchez un logiciel de collecte de fonds qui vous permette d'importer des contacts de donateurs et des transactions antérieures et d'ajouter automatiquement de nouvelles données sur les donateurs. Zeffy vous permettra d'ajouter des notes aux dossiers des donateurs et de segmenter les donateurs à l'aide d'étiquettes.

Zeffy facilite également l'enregistrement et le suivi des dons hors ligne, la consultation des rapports et l'accès aux reçus de tous vos donateurs et campagnes de collecte de fonds.

2. Votre page de don en ligne doit être facile à trouver

Une page dédiée à la collecte de dons n'est efficace que si les donateurs peuvent les trouver, et vous devez donc veiller à ce qu'elle soit facile à trouver. Les pages de dons intégrées à votre site web permettent également d'instaurer un climat de confiance avec les donateurs, puisqu'ils ne sont pas renvoyés vers un autre site web pour faire un don.

Les donateurs donnent également plus lorsqu'ils n'ont pas à chercher votre page de don. Les meilleures pratiques en matière de page de don suggèrent de limiter le nombre de clics vers votre page de don. L'ajout d'un bouton de don en haut de votre site web permet aux donateurs de le trouver facilement. Un bouton de don grand et coloré contribuera également à limiter la frustration des donateurs.

3. Votre page de don en ligne doit être inspirante et informative

Pour réussir la création d'une page de don, il ne suffit pas d'avoir le bon outil. Les meilleures pratiques en matière de pages de dons vous conseillent de créer une page de dons qui utilise la narration et les images pour encourager les donateurs à donner davantage et même à partager le lien de don de leur propre chef. Pour ce faire, vous pouvez fournir des informations essentielles telles que la mission de votre organisation, les détails de son programme et son impact.

Des visuels inspirants

De nombreux donateurs réagissent aux images. Partager les détails d'un programme et son impact avec des images, des vidéos et des infographies a plus de chances d'inspirer des dons. Il est essentiel d'ajouter ces éléments visuels à la conception de vos pages de dons et de vous assurer que vous développez des pages de dons de marque pour aider à partager l'histoire de votre organisation sur toutes les plateformes.

Une narration convaincante

Les histoires convaincantes sont le meilleur moyen d'inspirer les donateurs après les images. Les histoires de bénéficiaires qui partagent l'impact de votre organisation ont un taux de réponse plus élevé que celles qui utilisent des faits et des statistiques. Les histoires d'enfants ou d'animaux touchent la corde sensible des donateurs.

Lorsque vous partagez ces histoires, n'oubliez pas d'ajouter un appel à l'action à la fin afin que les donateurs sachent comment ils peuvent aider. Enfin, veillez à ce que vos histoires correspondent aux éléments visuels de votre page de don.

Rendez-le informatif

Les visuels et les histoires doivent donner aux donateurs ce qu'ils veulent. Les donateurs recherchent la transparence et la fiabilité des organisations caritatives.

L'un des meilleurs moyens d'y parvenir est d'ajouter des montants de dons suggérés, accompagnés de détails et d'images sur ce que leur don peut apporter. En expliquant l'impact des dons sur votre organisation, vous aurez plus de chances d'établir une base solide pour une relation à long terme.

4. Veillez à la cohérence de l'image de marque de votre association

Une image de marque cohérente est essentielle pour conserver la confiance des donateurs. Si vous placez généralement le nom, la mission et le logo de votre association en haut de votre formulaire de don, il est essentiel de le conserver.

Une page de don à l'effigie de la marque est un moyen simple de développer la confiance des donateurs. Voici d'autres moyens d'assurer la cohérence de la marque :

Lignes directrices de la marque

Les lignes directrices de la marque de votre organisation couvrent votre logo, votre palette de couleurs, votre typographie et votre imagerie et peuvent servir de référence aux donateurs et aux collecteurs de fonds tiers lorsqu'ils créent leur propre page de don.

‍

Messagerie et tonalité

Il est essentiel de définir la voix et le ton de votre marque. Que ce ton soit formel, amical ou informatif, vous devez le maintenir tout au long de la communication avec les donateurs.

‍

Consolidez votre matériel d'image de marque

Conservez tous les logos, images, infographies et modèles de l'organisation au même endroit. Veillez à ce que tout le monde ait accès au matériel de marketing le plus récent.

‍

Formation et lignes directrices

Fournir une formation et des lignes directrices en matière de marque à l'ensemble du personnel, des bénévoles et des partenaires tiers. Contrôler et évaluer les pages de collecte de fonds et le matériel de campagne pour s'assurer que tout le monde respecte la marque.

Mettre à jour l'image de marque si nécessaire et communiquer les changements aux principales parties prenantes.

Rester cohérent

Veillez à ce que l'image de marque de votre organisation reste la même sur tous les canaux de communication, y compris :

Site web

Emails et lettres d'information

Comptes de médias sociaux

Matériel imprimé

Retour d'information et suivi

Envoyer des enquêtes aux donateurs et aux bénévoles sur l'image de marque de votre organisation. Mettez à jour les questions relatives à l'image de marque si nécessaire.

‍

5. Se concentrer sur la conception de la page de don

L'image de marque est l'un des nombreux éléments essentiels de la conception de votre page de don. Les bannières du site web, les images attrayantes et la mise en page ont un impact sur la conversion des donateurs.

Attirer immédiatement l'attention des donateurs

Une bannière de site web arborant le logo et les couleurs de votre organisation, ainsi qu'un titre percutant, peut faire une excellente première impression. Si vous parvenez à attirer immédiatement l'attention des donateurs, ils voudront en savoir plus.

Une bannière unique pour chaque campagne peut contribuer à l'image de marque de votre organisation et de votre campagne. C'est aussi un moyen simple de faire connaître la mission de votre organisation.

Utiliser des visuels pour faire connaître l'impact des donateurs

Des images, des vidéos et des infographies convaincantes doivent montrer l'impact des donateurs sur la mission de votre organisation et sur les bénéficiaires de votre aide.

Une histoire convaincante accompagnée d'une photo a plus de chances d'attirer l'attention des lecteurs. Des images de bénéficiaires recevant des services, des vidéos à 360 degrés de votre site et des photos de donateurs et de bénévoles lors d'un événement contribuent à créer un sentiment d'appartenance à la communauté, ce qui incite davantage de personnes à agir.

‍

Inclure des témoignages

Les témoignages permettent de sensibiliser les donateurs potentiels à la mission et à la cause de votre organisation. Ils peuvent également contribuer à instaurer un climat de confiance.

Après avoir lu une critique, la plupart des gens sont plus enclins à essayer un nouveau service ou produit. Les organisations à but non lucratif peuvent demander à leurs donateurs et bénéficiaires de laisser des témoignages sur leur site web afin d'offrir un retour d'information similaire.

Les témoignages de bénéficiaires permettent également de faire connaître l'impact de votre organisation sur des personnes réelles. Votre association peut mettre en évidence cet impact grâce à des témoignages disséminés sur votre page de don.

Laisser un espace blanc

Espace blanc ne signifie pas toujours blanc. Les concepteurs utilisent ce terme pour décrire les espaces libres de votre site web. L'espace blanc peut être un choix de conception puissant.

L'espace blanc peut contribuer à équilibrer votre page web. Il peut également mettre en évidence des éléments de conception spécifiques et orienter les visiteurs du site web là où vous voulez qu'ils regardent.

Regardez votre page de don actuelle et voyez si vous utilisez l'espace blanc de manière efficace.

6. Ajouter des appels à l'action

Les appels à l'action sont clairs et convaincants et créent un sentiment d'urgence. Ils visent à persuader les sympathisants de faire des dons ou de prendre d'autres mesures.

Votre appel à l'action doit être rédigé avec des verbes d'action et des mots qui suscitent l'émotion, par exemple :

Boutique

Faire un don

Acheter

Découvrir

Donner maintenant

Faire la différence

Garantir un avenir

Vous devez ajouter un appel à l'action aux pages de dons en ligne, aux publicités, aux médias sociaux, aux courriels et aux autres campagnes, ainsi qu'à la page de confirmation de votre organisation.

7. Ajoutez des montants de dons personnalisés qui correspondent à vos segments de donateurs

Les formulaires de don personnalisables permettent aux organisations à but non lucratif d'ajouter des montants suggérés en fonction des intérêts et de la capacité de paiement de leurs donateurs. Consultez votre base de données de donateurs pour rechercher des campagnes antérieures et voir combien les donateurs ont donné.

Les meilleures pratiques recommandent de commencer par le montant suggéré le plus élevé lors de votre dernière campagne et d'augmenter le montant sur votre formulaire pour encourager les donateurs. À la fin de votre campagne, évaluez les données des donateurs pour voir s'ils ont augmenté le montant de leur don.

Vous pouvez constater l'existence de différents groupes de donateurs en fonction de ces montants. Ces donateurs seront segmentés et chaque groupe recevra un formulaire de don distinct.

Nouveaux donateurs

Il est essentiel de faire correspondre les dons suggérés à des événements et des campagnes de collecte de fonds spécifiques. En même temps, les nouveaux donateurs peuvent être plus enclins à donner lorsqu'on leur propose des montants plus bas. Proposez des dons aussi bas que 5, 10 ou 20 dollars.

‍

Donateurs annuels

Les donateurs annuels donnent à votre association depuis plus de deux ans. Ces donateurs ont plus de chances de donner des montants plus importants à long terme. Créez un rapport sur les dons de ces donateurs annuels et segmentez-les en fonction du montant des dons. Une fois la segmentation effectuée, vous pouvez envisager des fourchettes plus élevées, comme 250, 500 et 1 000 dollars.

‍

Donateurs mensuels récurrents

Les donateurs mensuels récurrents peuvent donner des montants mensuels plus faibles qui s'additionnent pour atteindre des sommes importantes. Si vous avez du mal à trouver des montants de dons suggérés pour ces donateurs, vous pouvez commencer par 1 $ par jour ou 30 $ par mois. Les dons récurrents assortis de montants suggérés peuvent vous aider à encourager les donateurs à soutenir votre cause tout au long de l'année et à mieux prévoir les revenus que vous pouvez tirer des dons en ligne.

‍

8. Posez des questions personnalisées à vos donateurs

Les formulaires de don personnalisables permettent aux organisations à but non lucratif de poser des questions à leurs donateurs. Bien que vous deviez utiliser votre formulaire de don pour recueillir les coordonnées des donateurs, d'autres questions peuvent contribuer à inspirer l'action et à développer des relations solides.

Veillez à limiter ces questions au minimum. L'astuce consiste à obtenir des informations de vos donateurs sans les décourager. Posez suffisamment de questions pour obtenir les détails nécessaires, mais veillez à ce que la réponse ne prenne que peu de temps.

Comment ont-ils entendu parler de vous ?

Tout d'abord, vous devez demander à vos donateurs comment ils ont entendu parler de vous. La réponse à cette question peut vous aider à en savoir plus sur l'intérêt qu'ils portent aux événements et aux programmes spécifiques. Cette question peut également vous aider à établir des liens vitaux entre les donateurs, liens qui pourront être exploités à l'avenir.

Bénévolat

Beaucoup de vos donateurs seront prêts à se porter volontaires pour des événements ou des activités de programme. Vous devriez avoir une page distincte sur le site web de votre association qui répertorie les possibilités de bénévolat.

Votre formulaire de don doit également comporter un espace permettant aux donateurs de cocher ou d'indiquer les possibilités de bénévolat dont ils souhaitent être informés. Vous aurez ainsi une meilleure idée des donateurs que vous pouvez contacter au sujet de ces opportunités.

‍

Les bulletins d'information mensuels ou trimestriels sont d'excellents outils de communication pour partager avec les donateurs des mises à jour sur les programmes, les événements et d'autres informations essentielles. Vous pouvez simplifier votre processus de communication en permettant aux donateurs de vérifier s'ils souhaitent recevoir vos lettres d'information et en créant des flux de travail automatisés pour les envoyer.

‍

Un appel à l'action sur votre page de don doit encourager les donateurs à passer à l'étape suivante, mais quelques ajouts à votre formulaire de don peuvent doubler leurs dons et inspirer des relations à long terme avec les donateurs.

Programmes de dons d'entreprises

De nombreuses entreprises offrent à leurs employés des dons de contrepartie. Beaucoup de personnes qui bénéficient de ces avantages n'en ont pas conscience.

Votre association peut aider à sensibiliser les donateurs et à augmenter les dons grâce à des outils tels que Doublez le don. Les plateformes de ce type fournissent une liste actualisée des entreprises qui versent une contrepartie aux dons de leurs employés.

Dons récurrents

De nombreux donateurs aimeraient donner davantage à leur organisation caritative préférée, mais ils ont besoin de plus d'argent pour s'acquitter d'une somme importante. Les dons récurrents permettent aux donateurs ponctuels de devenir des donateurs récurrents.

Zeffy permet aux donateurs de faire des dons récurrents, de modifier le montant de leurs dons mensuels, de mettre à jour leurs cartes de crédit ou d'annuler leurs dons mensuels sur les tableaux de bord des donateurs.

Les organisations à but non lucratif doivent trouver des moyens de renforcer les relations par le biais de dons récurrents, notamment en accusant réception de chaque don et en communiquant avec les donateurs par courrier électronique, par téléphone ou en personne.

Dons jumelés

Les dons de contrepartie des entreprises sont un excellent moyen de doubler les dons des donateurs. Les organisations à but non lucratif peuvent également entrer en contact avec des donateurs majeurs et des sponsors pour leur demander de faire un don important afin de lancer une campagne d'abondement. L'objectif est d'encourager les donateurs à donner davantage pour atteindre un objectif financier.

‍

L'orchestre de chambre Fenimore a trouvé un donateur prêt à verser une somme équivalente à 25 000 $. Les donateurs qui ont participé à cette campagne ont doublé l'impact de leurs dons s'ils ont fait un don avant le 15 octobre 2023.

‍

10. Créer un sentiment d'urgence

La meilleure façon d'augmenter les dons est de créer un sentiment d'urgence sur votre formulaire de don en ligne. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des histoires, des images et d'autres éléments convaincants de votre page de don.

Mettre en évidence les besoins urgents

Pour qu'une page de don soit efficace, il est essentiel de communiquer sur les besoins urgents. Dans le cas de catastrophes environnementales ou de besoins d'aide d'urgence, cette urgence est organique et évidente pour la plupart des donateurs.

À cette occasion, utilisez des récits, des vidéos et des images pour expliquer la situation et expliquer comment les dons peuvent y remédier directement.

Urgence liée à un événement : Associer votre campagne de collecte de fonds et votre page de don à un événement, un jour férié ou une journée de don à venir (comme le mardi de la générosité) peut contribuer à encourager l'urgence. Les événements et les fêtes ont des jours spécifiques, et le fait d'associer votre campagne à ces activités incite les gens à faire un don avant ou pendant l'événement.

Thermomètres de collecte de fonds : Un autre moyen de créer un sentiment d'urgence sur votre page de don est d'utiliser un thermomètre de don. Zeffy ajoute un thermomètre de don à chaque campagne de don. Les donateurs qui voient l'impact de leur don dans la vie réelle ont un lien plus fort avec l'organisation et la campagne et sont susceptibles de donner à nouveau.

11. Créer une page de confirmation

Après avoir fait d'autres dons, les donateurs s'attendent à recevoir une page de confirmation et un reçu fiscal. Les donateurs en ligne sont bien informés et attendent davantage des organisations qu'auparavant. Une page de confirmation est une étape cruciale dans la communication avec les donateurs.

Lors de la création de la page de don de votre organisation ou de votre campagne, vous devez créer une page ou un e-mail de confirmation de don qui remercie les donateurs et les encourage à prendre des mesures supplémentaires pour soutenir votre organisation à but non lucratif. Zeffy vous permet de personnaliser les pages de confirmation pour plusieurs formulaires.

Plusieurs éléments doivent être ajoutés à votre page de confirmation :

Message de remerciement : Une lettre de remerciement honnête soulignera l'impact des donateurs et témoignera de votre reconnaissance. Si votre organisation peut personnaliser ce message, elle peut renforcer ses relations avec les donateurs et augmenter ses chances de recevoir d'autres dons à l'avenir.

Détails du don : Lors de l'élaboration de votre page de confirmation, incluez les montants des dons des donateurs, les dates et d'autres informations pertinentes sur la transaction.

Déclaration d'impact : L'impact sur les donateurs est la principale raison pour laquelle vos donateurs donnent. En soulignant l'impact immédiat et futur de leur don, vous assurez leur attachement à votre organisation et augmentez le montant ou la régularité de leurs dons.

Partage social et engagement : L'impact de vos donateurs ne s'arrête pas à leur don. En les encourageant à partager leurs dons via les médias sociaux, vous contribuerez à faire connaître la mission de votre organisation et à inciter d'autres personnes à faire des dons. Fournissez des boutons et des liens faciles à utiliser pour partager les dons des donateurs avec leur communauté en ligne.

Informations fiscales : Bien que les donateurs ne fassent pas leurs dons en premier lieu pour bénéficier de déductions fiscales, ils apprécient que les organisations leur fournissent des informations qu'ils peuvent utiliser à des fins fiscales. Indiquez le numéro d'identification de l'employeur (EIN) de votre organisation et d'autres informations fiscales sur votre page de confirmation.

Courriels de don : Les courriels de confirmation ont un taux d'ouverture élevé. Ne perdez donc pas cette occasion d'informer les donateurs sur les événements à venir, les campagnes de jumelage, les bulletins d'information ou les possibilités de bénévolat ! Utilisez votre page de confirmation pour créer un sentiment d'urgence et offrir aux donateurs d'autres occasions de soutenir leur organisation caritative préférée.

12. Testez votre processus de don

Avant de rendre votre page de don publique, vous devez tester votre page et votre formulaire de don en ligne pour vous assurer qu'il n'y a pas d'erreurs. Vérifiez le texte et les liens en suivant le processus de don comme le feraient les donateurs.

Vous devriez également effectuer des tests A/B pour comparer différentes techniques de marketing. Prenez le temps de créer différentes versions des éléments suivants :

Image de la bannière

Texte du titre

Schéma de couleurs

Montants des dons

Merci les emails

13. Partagez votre page de don en ligne

Les événements et les campagnes de collecte de fonds ont chacun leur propre page de don. Les organisations à but non lucratif peuvent intégrer ces pages dans leur site web et les partager via les médias sociaux, les courriels, les publicités et les campagnes peer-to-peer.

Médias sociaux

Les médias sociaux offrent aux organisations à but non lucratif un outil de marketing gratuit pour entrer en contact avec les donateurs actuels et potentiels. Le fait de partager des liens vers des formulaires de dons sur les réseaux sociaux permet d'augmenter le trafic sur le site web de l'association et les efforts de collecte de fonds en ligne.

Les médias sociaux étant un outil visuel, veillez à utiliser des images, des vidéos et des infographies convaincantes pour montrer l'impact des dons des donateurs. Facebook et d'autres plateformes de médias sociaux permettent également aux organisations à but non lucratif d'ajouter un bouton de don et de lier leur formulaire de don.

Courriel

Le courrier électronique est l'un des meilleurs moyens d'entrer en contact avec les donateurs actuels et potentiels en ligne. Un titre d'objet percutant peut augmenter le taux d'ouverture des courriels, et les donateurs peuvent lire une histoire convaincante et en apprendre davantage sur la mission et la campagne de votre organisation.

Les organisations à but non lucratif peuvent également intégrer un formulaire de don en ligne dans leur courrier électronique, ce qui permet aux donateurs de faire un don immédiatement.

Annonces Google

Google Ads permet aux organisations à but non lucratif de promouvoir leur mission et leur cause auprès d'un plus grand nombre de personnes, d'augmenter le trafic sur leur site Web et d'assurer le suivi de leurs efforts de marketing. Vous pouvez créer des images, des vidéos et du contenu pour faire connaître la mission de votre organisation et ses besoins en matière de collecte de fonds, ainsi que des liens vers différents formulaires de don.

Avant de commencer, assurez-vous de bien comprendre les donateurs potentiels de votre organisation et d'utiliser des mots clés qui correspondent à leurs intérêts. Vous devez également créer des titres et des descriptions de campagne captivants pour attirer l'attention des lecteurs.

Les organisations à but non lucratif de type 501c3 peuvent demander des subventions publicitaires Google et recevoir 10 000 dollars de publicité en nature chaque mois.

Campagnes Pair-à-Pair

La collecte de fonds est une question de relations ; davantage de personnes font des dons aux organisations à but non lucratif lorsqu'un ami ou un membre de leur famille les recommande. Les organisations à but non lucratif qui utilisent des campagnes de collecte de fonds de pair à pair pour partager leur page de don ont plus de chances de convertir les gens en donateurs et ont l'opportunité de construire des relations durables.

Les organisations à but non lucratif peuvent créer une page de don pour les campagnes peer-to-peer et demander aux sympathisants de créer leur propre page de don. Les organisations peuvent ensuite envoyer des mises à jour de programmes, des images et des récits de bénéficiaires pour que les sympathisants puissent les utiliser.

Les donateurs peuvent également personnaliser leur page de don en racontant comment ils ont appris l'existence de l'organisation et en présentant des photos d'eux dans l'établissement à but non lucratif ou lors de l'événement de collecte de fonds. Les donateurs peuvent partager leur page de don en ligne et collecter des dons auprès de leur communauté.

14. Contrôler, évaluer et améliorer votre page de dons

Une page de don est un moyen simple de recueillir des informations cruciales sur les donateurs, telles que le montant des dons, les intérêts pour les événements et les programmes, et les liens personnels. À la fin de chaque campagne, vous devez créer des rapports qui vous aideront à évaluer le succès de votre campagne et à déterminer la meilleure façon de communiquer avec les différents segments de donateurs.

4 exemples concrets de pages de dons qui fonctionnent

1. Hospice Society of the Columbia Valley - Questions personnalisées sur les donateurs

La Hospice Society of the Columbia Valley assiste les individus et les familles en les aidant à traverser le processus de mort et de deuil. L'hospice est vital pour le patient, sa famille et les soignants.

Cette organisation fait appel à des bénévoles pour l'aider dans ses nombreux programmes et activités. Pour s'assurer de recevoir suffisamment de soutien de la part de ses donateurs, elle a inclus une liste d'opportunités de bénévolat sur sa page de dons :

Visiteur pour les personnes en deuil

Visiteur de fin de vie

Evénements

Conseil d'administration

Nav-CARE

2. Hudson County Complete Streets - Thermomètre et tableau de bord de la collecte de fonds

Hudson County Complete Streets rend les communautés plus sûres, plus accessibles et mieux connectées. La page de dons de l'organisation pour le mardi de la générosité utilise des images pour faire connaître sa mission.

Le mardi de la générosité est une journée importante pour de nombreuses organisations à but non lucratif. L'association Hudson County Complete Streets a créé des images qui ont attiré l'attention sur sa page de dons et informé les donateurs sur sa mission.

3. Global Albanians Foundation - Vidéo de narration

La Global Albanians Foundation aide les jeunes Albanais à renouer avec leurs racines et les autres membres de la diaspora. La campagne "Trouvez vos racines" de la fondation aide :

Plus de 100 jeunes adultes albanais découvrent leurs racines

Construire un programme qui garantisse que les enfants de demain aient l'opportunité d'une vie.

Transformer les relations à long terme entre la diaspora et les pays d'origine

Créer une diaspora albanaise forte et une nation albanaise forte

L'ajout d'une campagne peer-to-peer à sa page de don permet aux donateurs et aux bénévoles de créer leur propre page de don, de partager la mission de la fondation avec leur communauté et de collecter davantage de dons.

4. Belknap Mill Society - Powerhouse Theatre Collaborative - Dons récurrents

Le Powerhouse Theatre Collaborative offre une programmation théâtrale à la région des lacs. Les billets d'événements ne permettent pas de payer tout ce dont l'organisation a besoin, c'est pourquoi les donateurs peuvent aider à payer ce qui suit :

Jeux

Costumes

Scripts

Eclairage

Son

Le Theatre Collaborative a inclus des suggestions de dons allant de 25 à 250 dollars, ainsi que des dons uniques et mensuels afin d'encourager les donateurs à contribuer à la fourniture de ces articles.

Conclusion - Comment créer une page de don ?

La création d'une page de don en ligne efficace peut prendre plus de temps que vous ne le pensez. Une meilleure connaissance de vos groupes de donateurs, la compréhension de la manière dont les techniques de marketing peuvent générer des dons et le choix du bon outil de collecte de fonds en ligne sont autant d'étapes cruciales de ce processus.

Lorsque vous recherchez des outils de collecte de fonds pour trouver celui qui convient à votre organisation, n'oubliez pas de regarder au-delà de la liste des fonctionnalités. Les donateurs donnent pour apporter des changements concrets, et des frais de plateforme et de traitement élevés peuvent décourager vos donateurs. Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite. Visitez notre site web pour apprendre à créer une page de don gratuite en quelques minutes.

Restez au courant des nouvelles informations sur les pages de dons

L'équipe Zeffy s'est associée à Amber Melanie Smith, fondatrice d'une organisation à but non lucratif et ancienne directrice exécutive, pour un webinaire gratuit afin d'explorer d'autres moyens d'améliorer les pages de dons. Nous avons demandé à des organisations à but non lucratif de nous soumettre leurs pages de dons et leurs sites web afin de les examiner en temps réel. Nous avons eu beaucoup de plaisir à examiner ce qui fonctionne bien, ce qui est souhaitable pour des organisations similaires et les domaines dans lesquels il est possible de progresser en fonction de leurs objectifs.

Suivez l'intégralité du webinaire pour renforcer vos stratégies et vous sentir soutenu dans les défis communs aux organisations à but non lucratif, notamment :

Attirer de nouveaux donateurs

Convertir les visiteurs en donateurs

Déterminer le contenu des pages de dons

Fidéliser les donateurs

Créer un public pour les nouvelles organisations à but non lucratif

Foire aux questions : Pages sur les dons

Quel est le meilleur site de pages de dons ? Le meilleur site de page de don dépend de vos besoins et de la manière dont vous souhaitez entrer en contact avec les donateurs. Vous pouvez être sûr de donner le meilleur de vous-même avec un contenu, des visuels, une narration et une expérience du donateur solides. Vous trouverez ici une liste complète des meilleurs sites web de dons.

Que doit contenir une page de don ? Votre page de don n'a pas besoin d'être trop compliquée, mais elle doit inciter les gens à donner et leur permettre de le faire facilement. L'essentiel est de créer un lien émotionnel, d'expliquer clairement votre mission et de simplifier le processus. Voici comment rendre votre page de don efficace : Commencez par un titre fort et émouvant, tel que :

"Apportez de l'eau potable à 500 familles" ou "Chaque 25 dollars permet de nourrir une famille pendant une semaine". Expliquez brièvement votre mission :

- Pourquoi cette cause est-elle importante ?

- Comment les dons auront-ils un impact ? Montrez aux donateurs ce que leur contribution permettra de réaliser :

- Ajoutez des témoignages, des photos ou des exemples de réussites passées pour instaurer la confiance. Simplifiez le processus de don :

- Utilisez un formulaire court et direct.

- Offrez la possibilité de faire des dons récurrents afin d'encourager un soutien continu. En vous concentrant sur ces éléments clés, vous pouvez créer une page de don qui trouve un écho auprès des donateurs et les incite à passer à l'action.

‍