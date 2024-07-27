Cultiver les relations avec les grands donateurs peut considérablement renforcer la capacité de votre association à réaliser sa mission et à s'attaquer à des projets de grande envergure.

En matière de collecte de fonds, chaque dollar compte - qu'il s'agisse d'une contribution mensuelle de 10 dollars ou d'un don unique de 1 00 000 dollars. Ces dons importants peuvent être plus difficiles à obtenir. Lorsqu'ils le sont, ils constituent une part essentielle de vos fonds, vous aidant à générer un impact maximal pour votre organisation.

Grâce aux dons majeurs, votre association peut s'attaquer à des projets importants tels que des rénovations ou la mise en place de nouveaux programmes. Cet article présente tout ce que vous devez savoir sur le processus de collecte de fonds auprès des donateurs majeurs. Il aborde également les étapes de la création d'un programme de dons majeurs et les stratégies efficaces pour optimiser les dons majeurs.

Table des matières

Qui sont les grands donateurs ?

Qu'est-ce qu'un don important ?

6 étapes pour créer un programme de dons majeurs

9 stratégies de collecte de fonds auprès des grands donateurs pour réussir

Comment l'Association canadienne pour la santé mentale a-t-elle pu collecter 63 350 dollars grâce à la plateforme de collecte de fonds de Zeffy ?

Conclusion sur les dons importants

FAQ sur les perspectives de dons majeurs

Qui sont les grands donateurs ?

Les grands donateurs sont des personnes ou des entreprises qui offrent le plus haut niveau de soutien monétaire ou en nature à votre organisation à but non lucratif.

Ils représentent généralement 10 à 15 % de votre base de donateurs, mais fournissent un pourcentage important de vos recettes annuelles, souvent de 50 à 75 % du total des dons.

La définition d'un "grand donateur" et le seuil d'un "don important" varient en fonction de la taille et de l'envergure de votre association. Pour identifier ces soutiens clés, tenez à jour une base de données des donateurs qui met en évidence vos principaux contributeurs.

En entretenant des relations avec des donateurs majeurs, les organisations peuvent considérablement améliorer leur stabilité financière et accroître leur impact. Cela permet une planification à long terme, des initiatives plus importantes et une approche plus durable de la réalisation de votre mission.

Qu'est-ce qu'un don important ?

Les dons majeurs sont les dons les plus importants qu'une organisation à but non lucratif reçoit. Le seuil de ce qui constitue un don majeur varie d'une organisation à l'autre, en fonction des montants typiques des dons reçus. Ce seuil peut évoluer au fur et à mesure que l'organisation se développe et que sa base de donateurs s'élargit.

Voici une méthode simple pour déterminer votre seuil de dons majeurs et identifier les donateurs majeurs :

Dresser une liste de tous les donateurs existants et des dons de l'année écoulée.

Mettre en évidence les dons les plus importants en haut de la page

Calculer la moyenne de ces dons les plus importants

Sur la base de cette moyenne, déterminez le montant minimum qui sera considéré comme un don important pour votre organisation.

Par exemple, si vos dons les plus importants s'élèvent en moyenne à 10 000 dollars, vous pouvez fixer le seuil des dons importants à 8 000 dollars. Cela signifie que tout don de 8 000 $ ou plus sera considéré comme un don important pour votre organisation.

Le processus de collecte de dons majeurs

Le cycle de collecte de dons majeurs est un processus que votre association peut suivre pour identifier, cultiver, solliciter et gérer les donateurs qui peuvent apporter des contributions plus importantes. Il vous aide à identifier des donateurs potentiels majeurs au-delà de votre communauté de supporters et à les amener à devenir des donateurs loyaux et dévoués à votre mission.

Comment identifier les grands donateurs en 6 étapes

La première étape consiste à rechercher et à identifier des donateurs majeurs potentiels. Cela ne signifie pas qu'il faille trouver un nouveau contact - il peut également s'agir d'une personne appartenant à votre groupe de donateurs existants.

Voici quelques moyens d'identifier les principaux donateurs de votre association :

1. Étudier les liens avec votre conseil d'administration

Votre conseil d'administration est composé de personnes fortunées qui peuvent avoir des amis, des pairs et des contacts disposant de moyens similaires et susceptibles d'être intéressés par des activités philanthropiques. Demandez aux membres de votre conseil d'administration de vous recommander ou de vous présenter personnellement à ces personnes.

2. Utiliser des outils de sélection des donneurs

WealthEngine et DonorSearch sont deux outils importants de sélection des donateurs qui vous aident à identifier les donateurs susceptibles d'avoir les moyens de contribuer. NPOInfo et GivingDNA vous permettent de mieux connaître vos principaux donateurs.

3. Recherche de donateurs existants

En utilisant les données du CRM de votre association, vous pouvez trouver des personnes qui sont prêtes à faire leur premier don important. La solution de gestion des donateurs 100% gratuite de Zeffy vous aide à étiqueter les donateurs qui présentent des signes évidents de dons importants en se basant sur des données comportementales telles que la soumission de formulaires, la participation à des événements, et plus encore.

‍

Participez à des événements locaux et non lucratifs afin d'identifier des donateurs potentiels qui s'alignent sur votre mission. Concentrez-vous sur la connaissance de ces personnes et sur l'établissement d'une relation avec elles.

5. Analyser les indicateurs de capacité patrimoniale des donateurs

Les indicateurs de capacité patrimoniale sont essentiels pour comprendre le potentiel d'une personne à apporter une contribution significative à votre organisation. Parmi les indicateurs de capacité patrimoniale les plus courants, on peut citer

Propriété immobilière :

‍Les donateurs qui possèdent plus de 2 millions de dollars de biens immobiliers sont 17 fois plus susceptibles de faire un don que ceux qui n'en possèdent pas. Faites des recherches sur les biens immobiliers de vos donateurs potentiels pour découvrir des possibilités de dons importants.

qui possèdent plus de 2 millions de dollars de biens immobiliers sont 17 fois plus susceptibles de faire un don que ceux qui n'en possèdent pas. Faites des recherches sur les biens immobiliers de vos donateurs potentiels pour découvrir des possibilités de dons importants. ‍ Dons politiques :

‍Les personnes qui donnent des sommes importantes aux campagnes politiques ont généralement des fonds à verser à votre association. Des informations sur les dons politiques sont disponibles auprès de la Federal Election Commission (FEC).

qui donnent des sommes importantes aux campagnes politiques ont généralement des fonds à verser à votre association. Des informations sur les dons politiques sont disponibles auprès de la Federal Election Commission (FEC). ‍ Propriété d'actions :

‍Lapropriété d'actionsdonne des indications sur la capacité d'un donateur à contribuer et constitue une nouvelle façon de collecter des dons. Vous pouvez demander à vos grands donateurs potentiels de donner des actions à une organisation caritative, ce qui est également connu sous le nom de donation de titres.

6. Évaluer les donateurs sur la base d'indicateurs philanthropiques

Les indicateurs philanthropiques mettent en évidence l'intérêt d'un prospect pour les œuvres caritatives et les causes spécifiques. Parmi les marqueurs caritatifs les plus courants, on peut citer

Dons antérieurs :

‍L'examen des antécédents d'un donateur potentiel vous aide à déterminer s'il soutient des causes similaires aux vôtres.

antécédents d'un donateur potentiel vous aide à déterminer s'il soutient des causes similaires aux vôtres. ‍ Implication dans des organisations à but non lucratif :

‍Recherchez l' implication de vos sympathisants dans d'autres organisations. Recherchez des rôles tels que membre du conseil d'administration, administrateur ou directeur dans des organisations à but non lucratif similaires.

implication de vos sympathisants dans d'autres organisations. Recherchez des rôles tels que membre du conseil d'administration, administrateur ou directeur dans des organisations à but non lucratif similaires. ‍ Informations personnelles :

‍Lesantécédents de votre prospect peuvent également déterminer son affinité pour votre cause. Consultez leurs médias sociaux et d'autres plateformes de réseautage pour voir quelles sont les causes ou les missions avec lesquelles ils s'engagent souvent.

Comment cultiver efficacement les grands donateurs

L'étape suivante consiste à établir des relations avec les donateurs potentiels afin qu'ils s'intéressent à votre mission. Au cours de cette phase, la priorité est d'apprendre à connaître vos donateurs et de leur donner l'occasion de connaître votre organisation.

En se concentrant sur l'entretien des relations avec les donateurs avant de leur demander directement un don important, les donateurs potentiels se sentent partie prenante de votre mission et ne sont pas de simples sources de financement. Utilisez le logiciel de gestion des donateurs 100% gratuit de Zeffy et commencez à cultiver de meilleures relations avec vos donateurs.

Voici quelques moyens de cultiver les relations avec chacun des donateurs que vous avez identifiés :

1. Planifier des réunions individuelles

Les donateurs majeurs requièrent une attention particulière si vous voulez qu'ils donnent un montant significatif. Une rencontre en personne est une excellente première étape pour établir des liens avec vos donateurs potentiels et leur faire connaître votre association.

2. Renouveler les invitations aux événements de collecte de fonds

En les invitant à vos événements de collecte de fonds exclusifs et haut de gamme, vous leur permettrez de rencontrer d'autres donateurs et l'équipe de votre association. Ils pourront ainsi se faire une idée complète de votre association et de ses activités.

3. Organisez une rencontre avec vos dirigeants

L'organisation d'une rencontre avec les membres du conseil d'administration, les directeurs exécutifs et d'autres dirigeants clés est un autre bon moyen de présenter aux prospects votre équipe et votre mission.

Avec le soutien de votre responsable, vous ferez une première impression positive et forte, ce qui augmentera vos chances d'obtenir des dons importants.

4. Fournir une expérience de première main

Les personnes susceptibles de faire un don important aimeraient savoir que leur contribution sera affectée à des projets utiles. Cela renforce l'intérêt d'un donateur à donner un montant substantiel à votre organisation en examinant de plus près ce que vous faites.

Comment solliciter avec succès des dons importants

C'est à ce stade que vous pouvez officiellement demander un don aux grands donateurs. Voici comment demander et obtenir des dons importants de manière efficace :

1. Créer une proposition

Utilisez les informations recueillies lors de l'évaluation du patrimoine et de la recherche de prospects pour créer une proposition personnalisée à l'intention de vos grands donateurs potentiels. Décidez d'un montant approximatif qui conviendrait à ces prospects. Veillez à ce que ce chiffre ne soit ni trop élevé ni trop bas.

2. Organiser une réunion formelle

Planifiez une réunion de sollicitation avec vos donateurs majeurs potentiels. Présentez clairement votre cause et son impact. Partagez d'autres informations pertinentes pour communiquer le sérieux de vos besoins.

3. Préparer la négociation

Participez à la réunion en étant prêt à répondre aux questions et à négocier. Commencez par votre demande la plus élevée, puis soyez prêt à l'ajuster en fonction de la réponse et des commentaires du donateur.

4 stratégies pour la gestion des grands donateurs

La dernière phase est celle de la gestion des donateurs, au cours de laquelle vous remerciez les donateurs pour leurs dons importants et continuez à construire une relation positive.

Entretenir des relations suivies avec les grands donateurs afin de garantir un soutien continu à votre mission et de développer une communauté de donateurs engagés.

Les idées suivantes vous aideront à fidéliser les grands donateurs et à renforcer les liens avec eux :

1. Exprimer sa gratitude et sa reconnaissance

Au-delà d'un message de remerciement personnalisé, exprimez votre gratitude en personne ou envoyez un panier-cadeau. Demandez à votre directeur exécutif ou au président du conseil d'administration d'appeler personnellement les donateurs pour leur témoigner sa reconnaissance.

2. Tenir les principaux donateurs au courant

Partagez un rapport d'impact qui explique comment votre association a utilisé les dons des donateurs ou prévoit de les utiliser. Si vous avez reçu des dons importants pour financer un projet spécifique, informez régulièrement vos donateurs de son état d'avancement.

3. Offrir différentes possibilités d'engagement

Invitez vos principaux donateurs à s'engager pour votre cause autrement qu'en faisant un don. Offrez des possibilités de bénévolat, partagez des invitations à des événements de collecte de fonds ou organisez des événements spéciaux pour ces donateurs majeurs.

4. Demander un retour d'information

Montrez à vos principaux donateurs que vous accordez de l'importance à leurs opinions en leur demandant de vous faire part de leurs commentaires sur votre processus de donation, sur les arguments en faveur d'un soutien et sur les efforts déployés en matière de dons majeurs.

Envoyez-leur un questionnaire après l'événement pour leur demander leur avis afin de valoriser leur point de vue unique en tant que supporters importants.

6 étapes pour créer un programme de dons majeurs

1. Fixer des objectifs pour votre programme de dons majeurs

Déterminez les objectifs que vous souhaitez atteindre avec votre programme de dons majeurs. Décomposez vos buts en objectifs spécifiques et mesurables, tels que le nombre de dons majeurs que vous devrez obtenir.

Assurez-vous que vos objectifs correspondent à la définition des dons majeurs de votre association et qu'ils sont réalistes.

2. Relier votre mission à votre programme

Centrez votre stratégie de dons majeurs autour de votre mission afin d'engager les donateurs sur le plan émotionnel. Par exemple, si vous collectez 1 million de dollars pour la construction d'un nouveau centre d'hébergement, montrez clairement comment chaque don majeur contribue à la réalisation de cet objectif et a un impact sur des vies.

Hope Always Foundation a pour objectif de fournir aux patients pédiatriques en soins de longue durée des "Warrior Bundles". Votre don comprendra une tablette, des écouteurs et un sac à dos, qui contribueront directement au confort et à l'éducation d'un enfant pendant son séjour à l'hôpital.

Aider les donateurs potentiels à se rendre compte de la différence majeure que leur contribution apportera à votre mission est la clé pour débloquer des dons importants.

3. Créer une proposition avec différents niveaux de dons

Les demandes de dons importants exigent un haut niveau de personnalisation. Lors de l'élaboration de vos propositions, adaptez votre approche aux besoins et aux intérêts de chaque grand donateur potentiel.

Dans vos propositions, présentez à vos grands donateurs potentiels différents niveaux de dons caritatifs. Par exemple, si vous collectez des fonds pour un projet spécifique, créez un tableau des dons décrivant les différentes tailles de dons et permettant aux prospects de choisir leur niveau de contribution.

Proposez différentes campagnes ou programmes que leurs dons majeurs peuvent soutenir. Cette approche permet aux donateurs d'orienter leurs contributions vers les aspects de votre cause qui les touchent le plus. Le logiciel de gestion des donateurs 100% gratuit de Zeffy permet une communication personnalisée et un suivi détaillé des donateurs, ce qui facilite l'alignement de vos demandes sur les intérêts des donateurs.

4. Mettre en place une équipe chargée des dons importants

Constituer une équipe chargée du programme de dons majeurs, composée de membres du conseil d'administration, de chercheurs de prospects, d'employés chargés de la collecte de fonds et de membres du service marketing qui apportent leur soutien.

Le fait de disposer d'une équipe dédiée permet de ne pas négliger les autres activités et opérations de collecte de fonds. L'équipe peut également veiller à ce que votre programme de dons majeurs ne subisse pas de revers en raison d'un manque de ressources ou de la pression exercée sur une seule personne.

Donner à chaque membre un domaine spécifique sur lequel se concentrer afin de partager la charge de travail et d'améliorer l'efficacité sur la base de leur ensemble de compétences unique.

Par exemple, si quelqu'un possède de solides compétences en communication, laissez-le s'occuper de la sollicitation des donateurs. Si un autre membre est doué pour les détails, laissez-le participer à la recherche de prospects ou à l'entretien des donateurs.

5. Déterminer les mesures d'incitation pour les grands donateurs

Lorsqu'un grand donateur fait un don à votre association, il veut voir des résultats tangibles et quelques avantages. C'est une bonne idée d'offrir des incitations en fonction du niveau de leurs dons importants.

Par exemple, si un donateur majeur donne environ 50 000 dollars pour atteindre l'objectif de 1 000 000 de dollars du programme, vous pouvez lui donner la possibilité de donner un nom au bâtiment qu'il contribue à créer.

Communiquez ces incitations lors de votre proposition afin que les grands donateurs potentiels sachent à quoi s'attendre et qu'ils soient incités à apporter leur contribution.

6. Analysez vos résultats et adaptez votre programme

Il est toujours bon d'évaluer les résultats de votre programme de collecte de fonds, y compris votre stratégie de collecte de fonds auprès des grands donateurs. Cela permet d'identifier les opportunités futures et les domaines à améliorer.

Analysez les performances en définissant et en suivant des indicateurs clés de performance (ICP) pour votre programme de dons majeurs. Ces indicateurs peuvent être les suivants

Retour sur investissement du programme

Nombre de dons garantis

Taux de rétention

Montant moyen des dons

Nombre de demandes

Capacité moyenne de don

Ces mesures vous aident à comprendre le taux de réussite global et à déterminer si votre approche doit être modifiée.

Par exemple, si votre taux de fidélisation est faible, vous devrez peut-être revoir vos stratégies de gestion des grands donateurs.

9 stratégies de collecte de fonds auprès des grands donateurs pour réussir

1. Créer une société de grands donateurs

Les gens aiment faire partie de quelque chose de spécial et d'unique. Une société de grands donateurs est un club réservé aux membres qui offre le type d'expérience exclusive qu'ils recherchent. Elle est composée de membres qui se sont surpassés pour soutenir votre organisation.

Vous pouvez fixer un certain seuil financier pour votre association de donateurs. Les donateurs ne peuvent devenir membres que si leur don atteint ce seuil.

Une fois membres de la société, vos grands donateurs bénéficient d'avantages spécifiques tels que des billets pour un gala de bienfaisance exclusif ou des droits d'appellation pour des projets auxquels ils ont participé.

2. Accueillir des événements destinés à l'acquisition de grands donateurs

Les événements spéciaux organisés pour les donateurs majeurs ne doivent pas nécessairement être des collectes de fonds. Vous pouvez organiser des événements pour reconnaître leurs dons importants ou remercier chaque donateur. Vous pouvez également organiser un événement pour simplement établir un réseau avec vos donateurs majeurs actuels. Demandez-leur d'y amener des amis, des collègues ou des membres de leur famille intéressés.

Concentrez-vous sur votre travail, votre mission et vos initiatives. Déplacez-vous et essayez d'engager la conversation avec le plus grand nombre possible de prospects. Après l'événement, envoyez un appel aux dons majeurs aux participants.

Vous pouvez également leur donner l'occasion de contribuer le jour de l'événement, mais ne vous concentrez pas trop sur la demande. Donnez la priorité à l'établissement de relations et au renforcement des liens.

3. S'inscrire à un logiciel de gestion des donateurs

Le logiciel de gestion des donateurs de Zeffy, 100 % gratuit, offre de puissantes fonctionnalités adaptées à la collecte de dons importants. Ses outils de filtrage et de segmentation conviviaux vous aident à développer des groupes de donateurs majeurs ciblés. Avec Zeffy, vous pouvez :

Personnaliser la communication en fonction des intérêts des donateurs et de leur historique de dons

Suivre les contributions et les interactions des donateurs

Créer des formulaires de don personnalisés et attrayants

Envoi automatique de messages de remerciement personnalisés

Ces capacités rationalisent votre processus de dons majeurs, ce qui vous permet de vous concentrer sur l'établissement de relations significatives avec vos donateurs les plus importants.

4. Lancer un programme de dons jumelés

La plupart des entreprises disposent d'un programme de jumelage des dons. Ce programme fait partie de leur initiative philanthropique, dans le cadre de laquelle elles versent une somme équivalente aux dons de leurs employés à des organisations caritatives.

Chaque entreprise a ses propres règles en ce qui concerne le seuil maximum/minimum qu'elle verse. Même si elles ne versent pas la totalité du montant, elles peuvent en verser une partie.

Les organisations à but non lucratif devraient promouvoir activement les programmes de dons jumelés dans le cadre de leur stratégie de collecte de dons majeurs, en soulignant la possibilité pour les donateurs d'avoir un impact encore plus important avec leurs contributions.

5. Envisager de travailler avec un expert extérieur

Trouver, cultiver, demander et gérer les grands donateurs est un travail à part entière. Il est difficile de rester au fait de chaque phase d'un programme de dons majeurs et d'obtenir finalement des dons plus importants.

Si vous pensez que votre association n'a pas les moyens de développer cette stratégie, envisagez de travailler avec un consultant en collecte de fonds.

Un consultant ou une société de conseil ayant de l'expérience dans le domaine des dons importants peut effectuer le travail de base avec plus de finesse et d'expertise. Ils connaissent bien les outils de recherche de prospects et les stratégies d'intendance, ce qui peut constituer un atout majeur pour votre organisation.

Vous pouvez faire appel à un consultant pour des tâches spécifiques telles que l'évaluation du patrimoine ou pour gérer le programme de bout en bout. Ils vous aident à élaborer un plan efficace de gestion des grands donateurs à long terme.

Note: Bien que la nomination d'un responsable des dons majeurs soit l'idéal, elle n'est pas toujours possible pour les petites organisations. Dans ce cas, il convient d'envisager de former le personnel existant aux stratégies de dons majeurs ou de faire appel à l'expertise de bénévoles.

6. Demander une contribution importante à des projets spécifiques

Avec une cause spécifique, vous pouvez créer un sentiment d'urgence et encourager les grands donateurs à contribuer. Essayez d'aligner les demandes de dons sur les projets pour lesquels vos principaux donateurs ont manifesté de l'intérêt.

Par exemple, si un donateur a récemment exprimé son intérêt pour votre banque alimentaire, encouragez-le à y concentrer son soutien. Cette approche ciblée fonctionne parce qu'elle fait appel aux intérêts personnels et aux passions du donateur, ce qui le rend plus enclin à faire preuve de générosité.

Elle permet également aux donateurs de voir un lien direct entre leur contribution et son impact, ce qui accroît leur satisfaction et la probabilité d'un soutien futur.

7. Accorder de l'importance aux donateurs de niveau intermédiaire

De nombreuses organisations à but non lucratif ignorent les donateurs de niveau intermédiaire lorsqu'elles sollicitent des dons importants. Cependant, la plupart de vos donateurs majeurs commencent à donner à un niveau inférieur à votre seuil de dons majeurs.

Les participants aux événements, les donateurs au fonds annuel, les bénévoles ou les personnes qui se sont engagées à un niveau ou à un autre avec votre association sont souvent d'excellents candidats pour progresser dans le cycle des donateurs - ils ont simplement besoin d'un peu d'attention et de mesures incitatives pour les motiver.

En créant un plan spécifique de gestion des donateurs de niveau intermédiaire, vous pouvez construire une base relationnelle solide pour faire la grande demande.

8. Élaborer un tableau de l'éventail des dons majeurs

Un tableau de répartition des dons vous aide à déterminer le nombre de dons que vous devez acquérir pour atteindre l'objectif de votre stratégie en matière de dons majeurs. Il vous aide également à identifier le nombre de donateurs majeurs potentiels avec lesquels vous devez entretenir des relations pour obtenir des dons plus importants.

Forte de cette compréhension, votre équipe chargée des dons majeurs peut se concentrer sur la recherche d'un nombre spécifique de donateurs de premier plan. Elle peut classer par ordre de priorité les candidats capables de donner les montants suivants et consacrer toutes ses ressources à l'obtention de dons de leur part.

9. Permettre aux principaux donateurs de contribuer de différentes manières

Si certains donateurs importants souhaitent ou peuvent offrir des dons importants sous forme d'argent, d'autres préfèrent avoir la possibilité de faire des dons sous d'autres formes.

Proposez aux grands donateurs différentes méthodes pour contribuer à votre cause, vous augmenterez ainsi vos chances d'obtenir un don.

Voici quelques types de dons importants qui ne se limitent pas à des dons en espèces :

1. Dons d'actions

Il peut s'agir d'actions cotées en bourse ou de fonds communs de placement. Les obligations d'entreprises et municipales, les bons du Trésor et les actions de sociétés privées sont également des formes de dons d'actions.

2. Dons importants de biens immobiliers

Les dons immobiliers comprennent les terrains non bâtis et les propriétés commerciales ou résidentielles.

3. Fonds orientés par les donateurs

Les donateurs versent des contributions à un fonds privé administré par une organisation tierce telle que Fidelity Charitable. Ils peuvent ensuite recommander l'octroi de subventions à partir du fonds, au fil du temps, aux organismes de bienfaisance qu'ils préfèrent et qui remplissent les conditions requises.

4. Les crypto-monnaies

Type de cadeau rapidement populaire, la crypto-monnaie est un hybride d'actif numérique et de monnaie. Elles peuvent être utilisées pour acheter des biens et des services et être investies pour réaliser des gains à long terme.

Étude de cas : La Community Music School de Santa Cruz a trouvé une solution gratuite dans Zeffy

L'école de musique communautaire de Santa Cruz (CMS) propose un enseignement musical abordable depuis plus de 30 ans. Lorsque leur ancien système de gestion des donateurs a cessé d'offrir une version gratuite, la CMS a cherché une nouvelle solution.

CMS a découvert le logiciel de gestion des donateurs 100% gratuit de Zeffy, qui a non seulement remplacé leur système existant mais a également élargi leurs capacités. L'impact a été considérable. Grâce à Zeffy, CMS a collecté 47 664 dollars et économisé 2 383 dollars de frais en 17 mois.

En passant à Zeffy, CMS n'a pas seulement trouvé une alternative gratuite, mais a également obtenu un outil complet qui a amélioré ses capacités opérationnelles et de collecte de fonds, lui permettant de rediriger plus de fonds vers sa mission de fournir une éducation musicale abordable.

"J'adore la possibilité d'envoyer rapidement des courriels aux personnes qui ont participé à l'un de nos événements précédents. C'est simple et la ligne "from" dans le courriel du client est notre nom, il n'y a donc pas de confusion. - Susan Willats de CMS

Conclusion sur les dons importants

Il ne faut pas précipiter les dons importants. Il y a une chance que vous trouviez un donateur potentiel important qui contribuera immédiatement, mais ces chances sont souvent rares.

Lancez-vous dans la collecte de fonds auprès des grands donateurs en sachant que vous êtes là pour le long terme. Cette stratégie de collecte de fonds demande un peu plus de temps, de planification et d'efforts pour donner des résultats.

Même après avoir obtenu un don important, vous devez vous assurer que le donateur reviendra et augmentera le montant de son don.

Avec Zeffy comme système de gestion des donateurs, vous n'aurez plus à vous soucier de l'organisation de vos donateurs potentiels. Trouvez efficacement des donateurs majeurs, sollicitez des dons et gagnez du temps en automatisant les activités de gestion telles que les notes de remerciement, les rappels, etc.

FAQ sur les perspectives de dons majeurs

Quels sont les deux principaux types de donateurs ? Les deux principaux types de donateurs pour les organisations à but non lucratif sont les donateurs individuels et les donateurs institutionnels. Les donateurs individuels sont généralement des philanthropes, des membres de la communauté et des personnes qui contribuent de manière importante à des causes qui leur tiennent à cœur.

Les donateurs institutionnels sont des organisations telles que les fondations, les agences gouvernementales et les entreprises. Parmi les exemples notables de donateurs institutionnels, on peut citer la Fondation Bill & Melinda Gates, la Fondation Rockefeller, la Carnegie Corporation of New York et le Pew Charitable Trusts.

Quelle est la principale source de financement du secteur à but non lucratif ? Selon le rapport Nonprofit Impact Matters, l'ensemble du secteur à but non lucratif génère plus de 80 % de ses revenus par le biais de redevances privées pour des services et de subventions et contrats gouvernementaux. Plus de 80 % des dons aux organisations à but non lucratif proviennent de particuliers. C'est pourquoi il est essentiel de cultiver les relations avec les donateurs individuels et de les placer au centre de votre modèle de collecte de fonds.

Quel est le montant considéré comme un don important ? Il n'existe pas de norme dans le secteur des organisations à but non lucratif pour déterminer le montant d'un don important. Chaque organisation caritative doit examiner sa propre base de donateurs et décider de ce que cela signifie pour elle. Pour une organisation plus ancienne et mieux établie, il peut s'agir de tout don supérieur à 50 000 dollars.

Pour une association plus petite et plus récente, il peut s'agir d'un don de 1 000 dollars ou plus. La définition d'un don majeur dépend en fin de compte de la taille de votre organisation et de sa base de supporters.