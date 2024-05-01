Les fonds à vocation arrêtée par le donateur (DAF) gagnent en popularité et permettent de soutenir plus facilement que jamais les causes qui vous tiennent à cœur.

Avec un DAF, vous pouvez faire un don déductible de l'impôt maintenant et décider plus tard des organismes de bienfaisance approuvés par l'IRS que vous souhaitez soutenir. C'est comme si vous aviez votre propre compte d'épargne caritatif !

Les DAFs sont de plus en plus populaires, avec des subventions qui ont grimpé à plus de 52 milliards de dollars rien qu'en 2022, soit une augmentation de 9 % par rapport à l'année précédente. Mais que sont exactement les DAFs et comment fonctionnent-ils ?

Découvrez comment les DAFs se situent par rapport aux autres options de donation et apprenez des conseils d'initiés pour maximiser votre impact.

Qu'est-ce qu'un fonds orienté par le donateur ?

Un fonds à vocation arrêtée par le donateur est un fonds ou un compte distinct administré par un organisme public de bienfaisance, également appelé organisme parrain. Il s'agit d'un compte de dons de bienfaisance qui recueille des dons au nom d'une organisation, d'un particulier ou d'une famille.

Le DAF permet aux donateurs d'apporter divers actifs publics ou privés en plus des liquidités.

Il s'agit notamment de

Stocks

Capital-investissement

Fonds communs de placement

Crypto-monnaie

Immobilier

Et autres actifs

Lorsqu'un donateur fait une contribution, l'organisation de parrainage en a le contrôle juridique. Les donateurs conservent toutefois un droit de regard sur la distribution des fonds. Cela signifie qu'ils ont le choix de recommander des fonds à leurs organismes de bienfaisance préférés, garantissant ainsi que leurs dons atteignent les causes qui leur tiennent à cœur.

Comment fonctionnent les fonds conseillés par les donateurs ?

Un fonds à vocation arrêtée par le donateur comprend généralement les étapes suivantes :

Étape 1 : Établir un compte DAF

Étape 2 : Rechercher des options d'investissement pour assurer la croissance du DAF

Étape 3 : Choisir les organisations caritatives à soutenir

1. Établir un compte DAF

Pour commencer, les donateurs peuvent choisir un sponsor bien connu pour ouvrir leur compte DAF et investir dans des liquidités, des actions ou des actifs non négociés en bourse.

De nombreuses organisations caritatives parrainent des DAF, notamment le National Philanthropic Trust, Fidelity Charitable et Charles Schwab.

2. Rechercher des options d'investissement pour assurer la croissance du DAF

Si vous n'êtes pas prêt à distribuer immédiatement vos fonds DAF à des organisations caritatives, vous pouvez les investir afin qu'ils puissent croître au fil du temps et avoir un impact plus important plus tard.

De nombreux organismes de parrainage, comme les banques et les fondations communautaires, proposent différentes options d'investissement. Ils travailleront avec vous pour trouver la meilleure façon d'investir vos fonds de bienfaisance en fonction de la date à laquelle vous pensez vouloir faire des dons.

3. Choisir les organisations caritatives à soutenir

Bien que les organisations de parrainage aient le contrôle juridique, les donateurs peuvent suggérer leurs organisations caritatives préférées ou des programmes de service communautaire qui correspondent à leur passion pour la distribution du fonds DAF.

L'organisation caritative doit intégrer les dons DAF directement dans ses formulaires de donation afin de s'assurer de ces dons.

Avantages des fonds orientés par le donateur

Pour les donateurs

Selon le National Philanthropic Trust, les contributions aux DAF ont totalisé 85,53 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de 9 % par rapport aux 78,44 milliards de dollars en 2021.

En raison de sa simplicité et de sa polyvalence, le DAF est devenu l'un des moyens de financement à la croissance la plus rapide pour répondre aux besoins philanthropiques.

Parmi les nombreux avantages qu'il offre aux donateurs, on peut citer

1. Un moyen fiscalement avantageux de faire des dons

L'avantage le plus important des fonds à vocation arrêtée par le donateur réside probablement dans les avantages fiscaux immédiats qu'ils procurent.

Que les donateurs décident de faire un don à une œuvre de bienfaisance immédiatement après avoir versé leur contribution ou de laisser les actifs fructifier en franchise d'impôt pendant une certaine période, ils peuvent demander une déduction d'impôt sur le revenu au cours de l'année où ils ont versé leur contribution.

Les détenteurs de ces fonds bénéficient généralement d'une réduction de l'impôt fédéral sur le revenu à hauteur de 60 % de leur revenu brut ajusté (AGI) pour les distributions en espèces et à hauteur de 30 % de l'AGI pour les titres à long terme appréciés qui leur sont donnés.

En transférant des actifs tels que des participations dans des sociétés en commandite à des fonds à vocation arrêtée par le donateur, les titulaires de comptes peuvent éviter l'impôt sur les plus-values et obtenir une déduction fiscale immédiate de la juste valeur marchande (JVM).

2. Dons caritatifs anonymes

Certains donateurs préfèrent les fonds à vocation arrêtée par le donateur en raison de leur anonymat. Le donateur a le choix d'opter pour la confidentialité et de ne pas révéler son identité. Cette option est particulièrement avantageuse s'il ne souhaite pas être sollicité pour des contributions futures ou s'il ne veut pas que ses dons soient connus du public.

3. Une plus grande flexibilité

Un autre avantage des fonds à vocation arrêtée par le donateur est qu'ils ne sont pas limités aux dons en espèces. Les titulaires de comptes DAF peuvent apporter des actions, des obligations et d'autres actifs complexes, tels que des actions de sociétés de type "C".

Les donateurs peuvent soutenir leurs organisations caritatives favorites à un rythme qui leur convient. Ils peuvent faire des dons au moment qui leur convient - en particulier lorsqu'ils ont besoin de déductions fiscales.

4. Allègement de la charge administrative

Les fonds à vocation arrêtée par le donateur sont gérés par un gestionnaire de fonds professionnel qui est également responsable de l'octroi de subventions. Les donateurs peuvent leur demander des conseils en matière d'investissement afin de prendre une décision éclairée sur la manière de faire fructifier leurs actifs caritatifs au fil du temps.

Les actifs du compte DAF peuvent être investis dans une variété d'actions, de fonds communs de placement et de choix d'investissements alternatifs.

5. Développer un héritage de don

Les DAFs permettent d'établir un héritage de dons et d'inculquer des valeurs philanthropiques aux jeunes membres de la famille. Les donateurs peuvent désigner leurs enfants ou d'autres membres de la famille comme conseillers pour les fonds.

Pour les organisations à but non lucratif

Les donateurs ne sont pas les seuls à bénéficier d'un compte à vocation arrêtée par le donateur. Étant donné que les titulaires de comptes DAF suggèrent souvent leurs organismes de bienfaisance préférés pour la distribution des fonds, les organisations à but non lucratif peuvent diriger ces fonds vers leur organisation en les contactant et en lançant un appel convaincant.

Compte tenu des avantages fiscaux qu'il procure, de nombreux donateurs se montrent plus intéressés par l'ouverture d'un compte DAF et y investissent des sommes considérables. En puisant dans la base des fonds conseillés par les donateurs DAF, les organisations caritatives peuvent acquérir des sommes considérables.

Les organisations à but non lucratif n'ont qu'à créer une page de don qui demande aux donateurs s'ils ont un compte DAF. Elles peuvent ensuite contacter ces donateurs pour leur faire savoir que leur organisation est prête à accepter les fonds à vocation arrêtée par le donateur.

Inconvénients du DAF

Pour les donateurs

Bien que les DAF offrent plusieurs avantages, tels que des avantages fiscaux et la possibilité de faire don d'actifs ayant pris de la valeur, il y a quelques facteurs importants à prendre en compte.

1. Dons irrévocables

Une fois que les contributions sont versées aux fonds conseillés par les donateurs, il n'y a pas de retour en arrière possible. Bien que les donateurs puissent recommander des subventions, ils n'ont plus le contrôle des actifs donnés et c'est le gestionnaire du fonds qui a le dernier mot.

Certains organismes de parrainage exigent des dons minimums pour ouvrir un compte DAF.

2. Options d'investissement limitées

En fonction de la plateforme choisie, le DAF offre des options d'investissement limitées. Les donateurs peuvent n'avoir le choix qu'entre une petite sélection d'obligations ou d'actions. Avant de choisir un sponsor DAF et d'ouvrir un compte, il est important d'étudier les options d'investissement disponibles.

Certains sponsors facturent souvent des frais administratifs et des frais de gestion des investissements basés sur les actifs du DAF. Ces frais varient d'un sponsor à l'autre et peuvent avoir une incidence sur le montant total disponible pour les subventions.

3. Options limitées pour les organismes de bienfaisance

Les DAF ne permettent de faire des dons qu'à des organismes de bienfaisance approuvés par l'IRS, ce qui signifie qu'il y a un nombre limité d'organismes à but non lucratif pour lesquels les donateurs peuvent recommander des subventions.

Pour les organisations à but non lucratif

Le principal inconvénient des DAFs pour les organisations à but non lucratif est qu'ils ne sont pas soumis à une règle de paiement annuel. Par conséquent, elles sont souvent confrontées à des retards dans ces fonds de bienfaisance.

Pour différentes raisons, les donateurs reportent le versement des fonds. Ils ne parviennent pas à choisir une organisation caritative ou une cause, ou ne sont pas sûrs de pouvoir faire un don à une organisation à but non lucratif en particulier.

De nombreuses organisations caritatives ne sont pas très enthousiastes à l'idée d'opter pour la DAF et préfèrent souvent les fondations privées et d'autres méthodes de donation.

En quoi un Donor Advised Fund diffère-t-il d'une fondation privée ?

Bien que les DAF comportent leur lot d'avantages, ils ne conviennent pas forcément à tous les philanthropes. Certaines familles et certains individus préfèrent avoir un contrôle total sur leurs œuvres de bienfaisance. Dans ce cas, les donateurs peuvent opter pour une fondation privée, à condition qu'ils disposent du capital nécessaire pour en créer une.

Bien que les DAFs et les fondations privées soient similaires en ce sens qu'ils sont des formes de dons caritatifs, ils présentent certaines différences.

Fonds orientés par le donateur et fondations privées Attribut Fonds conseillés par les donateurs Fondations privées Structure Un DAF n'est pas une entité juridique indépendante, mais un compte géré par l'organisation de parrainage. Une organisation privée à but non lucratif est créée et gérée par un individu ou un groupe de donateurs. Coût et délai de démarrage Les donateurs peuvent investir dans un DAF immédiatement et il n'y a pas de frais de démarrage. Soumis à des coûts de démarrage et prenant plusieurs semaines ou mois à démarrer Responsabilités administratives Une organisation de parrainage administre le FAD et les donateurs n'ont aucun rôle à jouer. Le personnel et les membres du conseil d'administration de la fondation gèrent les actifs, sélectionnent les organismes de bienfaisance, tiennent des registres, gèrent les subventions et les déclarations fiscales, entre autres tâches administratives. Avantages fiscaux et plafonds de déduction Pour les contributions en espèces 60% du revenu brut ajusté

Pour les actifs 30% du revenu brut ajusté Pour les contributions en espèces 30 % du revenu brut ajusté

Pour les actifs 20 % du revenu brut ajusté Évaluation des dons Juste valeur marchande (JVM) Juste valeur marchande pour les actions cotées en bourse et prix de revient pour les autres dons, y compris les actions ou les biens immobiliers détenus de façon restreinte. Distribution obligatoire de la subvention Aucun Obligation de distribuer annuellement 5 % de la valeur de l'actif net Contrôle des donneurs Peut recommander des subventions aux organisations caritatives préférées Contrôle total sur l'octroi des subventions Déclarations fiscales annuelles Aucun Taxe d'accise sur 2 % des gains nets d'investissement par an Vie privée Les subventions peuvent être accordées de manière anonyme et les noms des donateurs ne sont pas divulgués au public. Les subventions, les contributions, les noms des administrateurs, les salaires du personnel et bien d'autres choses encore figurent sur les documents fiscaux annuels qui peuvent être consultés par le grand public.

FAQ

Quel est le plafond de bienfaisance pour un fonds à vocation arrêtée par le donateur ?

Il n'y a pas de limite au montant des contributions des donateurs à un DAF. Les promoteurs peuvent demander une contribution minimale allant jusqu'à 250 000 dollars pour établir un compte DAF.

Quelle est la différence entre les fonds conseillés par les donateurs et les fonds désignés par les donateurs ?

Les fonds désignés par les donateurs sont similaires aux fonds conseillés par les donateurs, à la différence que les premiers permettent aux donateurs de soutenir une seule organisation caritative, alors que les fonds désignés par les donateurs permettent de soutenir plusieurs organisations caritatives.

Combien de temps l'argent peut-il rester dans un fonds à vocation arrêtée par le donateur ?

Bien qu'il n'y ait aucune stipulation quant au moment où les actifs doivent être versés aux organismes de bienfaisance, de nombreux promoteurs de DAF ont fixé leur propre calendrier pour les dons. Par exemple, Fidelity indique que les donateurs doivent faire un don d'au moins 50 dollars tous les deux ans pour que leur compte reste actif.

