Les études montrent que 54 % des donateurs dans le monde préfèrent les dons en ligne, mais que 60 % des donateurs potentiels abandonnent les formulaires de don en raison d'une conception médiocre et de processus compliqués. L'optimisation de votre formulaire de don en ligne à l'ère numérique détermine si les donateurs vous soutiendront ou s'ils choisiront une autre cause.

Pour atteindre un potentiel de contribution maximal, chaque organisation à but non lucratif, association caritative et campagne de crowdfunding devrait investir dans la création de processus de don orientés vers les donateurs et offrant une expérience utilisateur fluide.

Ce guide explore dix stratégies éprouvées pour créer des formulaires de don qui améliorent les taux de conversion des donateurs grâce à une générosité accrue.

La clé pour maximiser les dons en ligne

Votre association travaille dur pour avoir un impact. C'est pourquoi il est important de vous demander si votre formulaire de don en ligne aide ou nuit à vos efforts de collecte de fonds.

Une plateforme, un formulaire ou un processus de don en ligne pour les organisations à but non lucratif qui prête à confusion ou qui prend du temps peut facilement détourner les gens et laisser des fonds essentiels sur la table. Cette mise à jour des meilleures pratiques en matière de pages et de formulaires de dons en ligne pour les organisations à but non lucratif vous aidera à créer une expérience transparente et conviviale pour les donateurs, qui les incitera à la générosité et les incitera à revenir pour donner.

Et si nous vous disions qu'il existe un moyen de mettre en place un formulaire de don efficace et de conserver 100 % de chaque don sans que les frais de transaction ne viennent entamer vos fonds ? Restez avec nous pour obtenir des conseils d'experts qui vous aideront à maximiser vos efforts de collecte de fonds en ligne, vos campagnes et votre potentiel de dons en ligne.

10 conseils pour tirer le meilleur parti de votre formulaire de don en ligne

1. Utiliser une image de marque forte et des visuels attrayants

Il n'est pas surprenant que si votre formulaire de don est bien présenté, vous attirerez probablement plus de dons. Lorsque votre formulaire reflète l'image de marque de votre association (logos, texte, couleurs et ton), vous pouvez plus facilement établir la confiance avec les donateurs.

Mais ne vous arrêtez pas là ! L'ajout de visuels ou de vidéos à vos pages ou à votre formulaire de don à but non lucratif peut capter leur attention et rendre l'acte de don plus personnel et plus significatif. Voici quelques idées à prendre en compte en plus de la stratégie de marque de votre formulaire de don à but non lucratif ou de la page de don elle-même :

Messages personnalisés: Imaginez à quel point il est agréable d'être accueilli par son nom. Vous pouvez faire en sorte que les donateurs se sentent encore plus spéciaux en incluant des messages personnalisés qui reconnaissent leur soutien passé ou soulignent l'impact de leur don. C'est un moyen simple de créer un lien.

Reconnaissance des donateurs: Qui n'aime pas être reconnu ? La mention des donateurs récents sur votre formulaire - qu'il s'agisse d'une mention sur un mur de remerciement ou d'une rubrique "donateur du jour" - permet de montrer son appréciation et de motiver d'autres personnes à donner à leur tour.

Éléments interactifs: Invitez les donateurs en ajoutant des éléments interactifs et amusants à votre formulaire de don. Il peut s'agir d'un questionnaire rapide qui les associe à un projet qui leur tient à cœur ou d'un défi chronométré qui les incite à faire des dons dans un délai précis. Un peu d'enthousiasme ne fait pas de mal !

Quel est l'impact de l'image de marque ?

Les études montrent que les organisations à but non lucratif qui ont une image de marque forte bénéficient d'une augmentation de 25 % du nombre de donateurs réguliers. L'image de marque renforce la confiance et la crédibilité des donateurs, leur garantissant que leurs ressources sont affectées à une cause utile.

En outre, l'intégration d'aspects narratifs dans les éléments visuels de votre formulaire peut en accroître l'efficacité. Utilisez des images qui représentent le mieux votre mission, comme des bénéficiaires souriants ou votre équipe en coulisses. Ces images créent un lien qui peut augmenter le montant des dons de 35 %, selon une étude.

Conseil de pro : optimisez les images et les vidéos pour garantir des temps de chargement rapides.

2. Personnaliser les options du formulaire de don et introduire de la flexibilité

Des études montrent que le fait de proposer des montants de dons sélectionnés (25, 50, 100 dollars) peut augmenter de 18 % le taux de conversion des dons.

En outre, l'option "Autre" permet aux donateurs de préciser le montant, ce qui facilite la tâche de ceux qui sont prêts à donner un montant plus ou moins élevé.

L'option "Arrondir" est généralement utilisée pour les transactions de vente au détail ou de paiement plutôt que pour les formulaires de don standard. Elle fonctionne mieux lorsque les donateurs font des achats et peuvent arrondir au dollar supérieur. Si vous envisagez de l'ajouter à un formulaire de don, ce n'est peut-être pas la solution la plus naturelle, à moins que vous ne l'intégriez à un système de paiement plus vaste dans lequel les donateurs effectuent fréquemment des transactions.

Pourquoi faut-il personnaliser les options du formulaire de don ?

Les donateurs aiment avoir des options et abandonnent souvent une page de don si le processus de don devient trop complexe ou s'ils ne trouvent pas rapidement ce dont ils ont besoin. La flexibilité est essentielle, et voici quelques moyens d'y parvenir dans vos formulaires :

Montants des dons : Proposez-leur une variété de montants de dons allant des plus petits aux plus importants, avec un champ "autre" pour ceux qui veulent donner ce qui leur semble le plus juste.

Fréquence des dons : Offrez la possibilité de faire des dons uniques ou mensuels à partir du même formulaire. L'augmentation des dons récurrents peut automatiquement inciter les sympathisants à donner à nouveau.

Détails du don : Apprenez à mieux connaître vos donateurs et aidez-les à personnaliser leur don grâce à des options telles que le don en l'honneur, au nom ou à la mémoire de quelqu'un d'autre et l'anonymat s'ils le préfèrent.

3. Facilitez la diffusion de votre formulaire de don

Un partage personnel des donateurs avec leurs amis, leur famille, leurs collègues et leur communauté contribue grandement à augmenter le trafic vers votre formulaire de don en ligne. Ajoutez des boutons de partage qui permettent aux donateurs existants de faire passer le message. Plus les gens verront votre campagne, plus vous aurez de chances d'atteindre de nouveaux donateurs.

Pour créer une communauté de donateurs à l'aide de dons et de dons jumelés à d'autres dons récurrents, il est possible de mettre en place une campagne de défi dans le cadre de laquelle les amis du donateur sont encouragés à jumeler le don de ce dernier.

L'extension de l'idée de gamification par l'ajout d'un projecteur sur le nom du participant dans le tableau de classement élargirait la communauté des donateurs, ce qui rendrait l'expérience plus amusante. Par ailleurs, les plateformes de médias sociaux comme Facebook et Instagram, qui proposent des autocollants de don, pourraient élargir votre portée si elles sont intégrées à votre page de don.

Des études ont prouvé que l'utilisation d'options de partage social dans les campagnes permet d'augmenter les contributions totales de 20 % en moyenne.

Quelles sont les meilleures pratiques à inclure dans votre formulaire de don ?

‍Lesoptions de partage devotre formulaire de don peuvent être les suivantes :

Une option de lien direct à copier et à coller dans un texte, un chat de groupe ou à créer un code QR.

Liens vers les médias sociaux pour alimenter un post qui renvoie à votre formulaire de don sur des canaux populaires tels que Instagram, Facebook, WhatsApp, LinkedIn et X (anciennement Twitter).

Une option d'envoi par courrier électronique qui facilite plus que jamais le partage de votre formulaire avec vos contacts.

4. Accepter une variété d'options de paiement

Personne n'aime être arrêté à la caisse, et l'époque où il fallait sortir son portefeuille et sa carte physique à chaque fois que l'on effectuait une transaction est révolue.

Bien sûr, certaines personnes ont toujours leurs cartes et leurs chèques sur elles, mais à mesure que nous nous dirigeons vers les paiements sans contact, il est important d'offrir toutes les options à vos donateurs.

Proposez plusieurs méthodes de paiement comme les cartes de crédit, Apple Pay, Google Pay et même les chèques afin que les donateurs puissent choisir la meilleure option. Plus vous facilitez le processus de paiement, plus les gens sont susceptibles de compléter leur don.

En particulier lorsqu'il s'agit de la manière dont vous acceptez les dons avec des options de paiement mobile, vous avez beaucoup plus de chances de retenir l'attention des donateurs qui ont des informations de connexion chargées sur leurs appareils et qui peuvent effectuer un don en quelques secondes plutôt qu'en quelques minutes (parce que nous savons que personne n'a le temps de nos jours !).

Pourquoi vous devez réaffecter les donateurs

Les donateurs qui se réaffirment contribuent également de manière significative à l'augmentation des taux de don ; permettre aux donateurs qui se réaffirment de faire un don en un seul clic est donc une stratégie efficace.

Le stockage en toute sécurité des informations de paiement des donateurs peut aider les organisations à but non lucratif à encourager les donateurs à renouveler leurs dons sans leur demander de fournir leurs coordonnées de paiement à plusieurs reprises. Il a été prouvé que cette seule mesure permettait d'augmenter les taux de conversion des dons de 25 à 26 %.

Une autre option utile consiste à ouvrir les dons en crypto-monnaies, ce qui peut attirer un autre groupe de donateurs. The Giving Block a constaté que les dons en crypto-monnaies ont augmenté de plus de 900 % en 2021, ce qui montre à quel point les gens adoptent rapidement l'idée de faire des dons par l'intermédiaire d'actifs numériques.

5. Un formulaire de don court et facile à remplir

La simplicité est essentielle lorsqu'il s'agit de formulaires de don. Veillez à ce qu'ils soient intuitifs et faciles à parcourir afin que les donateurs puissent contribuer rapidement et sans frustration.

N'oubliez pas non plus d'optimiser votre formulaire pour tous les appareils et navigateurs - tout le monde veut faire un don selon ses conditions, que ce soit sur un téléphone, une tablette ou un ordinateur de bureau. Lorsque vous consultez une page de don sur un appareil mobile, il faut parfois faire défiler plusieurs paragraphes de texte avant que le donateur n'atteigne la zone où il soumet ses informations.

Les formulaires de don peu pratiques sont l'une des raisons les plus fréquentes de l'abandon des dons. Lorsque les formulaires sont réduits à 5 champs ou moins, ils sont 38 % plus performants que les options plus longues. Nous améliorons l'expérience des donateurs en éliminant les étapes inutiles et en nous concentrant uniquement sur les informations essentielles.

L'une des façons de rendre les formulaires de don plus efficaces est d'utiliser le profilage progressif. Dans cette méthode, les informations minimales du donateur sont saisies au départ, tandis que d'autres détails sont recueillis à des stades ultérieurs, ce qui permet aux utilisateurs de ne pas être submergés et d'avoir une expérience globale plus agréable.

De même, l'activation du remplissage automatique pour le renvoi du don mensuel aux donateurs élimine beaucoup de tracas. La capture intelligente des données combinée à des champs pré-remplis à partir d'interactions antérieures rend le processus aussi simple que d'appuyer sur un bouton.

Quelques façons de communiquer l'impact sans être trop verbeux :

Utilisez des puces chaque fois que vous le pouvez pour découper le texte.

Utiliser des titres et du texte en gras pour séparer les idées.

S'appuient sur des images (qui peuvent aussi contenir du texte !) et s'adaptent automatiquement à l'écran sur lequel elles sont visualisées.

Attention à la taille de la police et au style

Communiquez les points les plus importants sur votre formulaire de don, en laissant des liens pour en savoir plus sur les blogs, les pages web et les vidéos qui s'y rapportent.

6. Utiliser la preuve sociale et les témoignages

Les gens font confiance aux gens, alors laissez vos anciens donateurs parler. L'ajout de témoignages ou d'histoires d'anciens donateurs peut aider les visiteurs à se sentir concernés et liés à votre cause.

C'est un excellent moyen de montrer que vous avez créé une grande communauté d'autres personnes qui croient fermement en votre mission et en ont ressenti l'impact de première main.‍

Les gens ont tendance à suivre ce que font les autres. Aussi fou que cela puisse paraître, 9 personnes sur 10 feront confiance à une recommandation d'un pair plutôt qu'à une publicité traditionnelle. L'utilisation de témoignages de donateurs, d'histoires de réussite et de déclarations d'impact dans votre formulaire de don rendra votre offre plus crédible et renforcera la confiance.

Un moyen unique de fournir une preuve sociale serait d'incorporer les dons effectués en temps réel. Le fait de voir d'autres donateurs potentiels faire des dons de manière active les motivera également à participer. Un indicateur de dons récents ou un projecteur sur les donateurs apporte un soulagement maximal.

Questions à poser

Lorsque vous envisagez de demander des témoignages, réfléchissez à des questions ou à des incitations qui peuvent vous aider à tirer le meilleur parti de l'opportunité de faire entendre des voix authentiques dans le cadre de votre mission. Il peut s'agir, par exemple, des questions suivantes

Qu'est-ce qui vous a incité à soutenir notre cause ?

Pouvez-vous décrire l'impact de notre travail sur vous ou votre communauté ?

Qu'est-ce qui vous a incité à nous faire un don plutôt qu'à d'autres organisations ?

Comment se sent-on quand on sait que son don fait la différence ?

Que diriez-vous à quelqu'un qui envisage de soutenir notre cause ?

Pourquoi pensez-vous que notre mission est importante ?

Comment votre expérience avec notre organisation a-t-elle influencé votre soutien continu ?

En outre, l'utilisation de contenu généré par les utilisateurs, comme des témoignages vidéo de bénéficiaires et des citations affectueuses de donateurs fidèles, peut considérablement augmenter les taux d'engagement.

Ces histoires ont une résonance personnelle, ce qui augmente les chances que davantage de personnes complètent leurs dons. Vous pouvez également faire preuve de créativité dans le format de vos témoignages.

Envisagez de demander à quelques donateurs de vous fournir des vidéos, que vous pourrez ensuite transformer en contenu audio pour les médias sociaux, en articles graphiques et en témoignages écrits, en fonction de ce dont vous avez besoin et à quel moment.

7. Optimisez votre formulaire de don pour les dons par téléphone portable

De plus en plus de personnes font des dons à partir de leur téléphone. Veillez donc à ce que vos formulaires s'affichent parfaitement sur les petits écrans et à ce que tous les boutons et toutes les fonctionnalités nécessaires à l'envoi du formulaire soient visibles.

Une page en ligne ou de don optimisée pour les mobiles est plus facile à parcourir et rend le processus de don rapide et simple pour les donateurs en déplacement. Vous devez tester votre formulaire sur différents appareils et navigateurs pour repérer les points de friction qui pourraient faire fuir vos donateurs.‍

Étant donné que plus de la moitié des dons en ligne sont effectués au moyen d'appareils mobiles, il est indispensable, et non facultatif, de veiller à ce que votre formulaire de don soit adapté aux appareils mobiles.

Si votre formulaire n'est pas optimisé pour le mobile, vous aurez un taux d'abandon élevé, ce qui entraînera un gaspillage de ressources cruciales pour votre organisation à but non lucratif. Pour optimiser votre formulaire mobile, optez pour des formulaires de don accessibles sur une seule page, dotés de gros boutons cliquables et de fonctions de remplissage automatique.

Les recherches de Google montrent que les utilisateurs mobiles sont plus enclins à se convertir lorsque le nombre de champs de formulaire est réduit, certains utilisateurs faisant état d'une augmentation allant jusqu'à 50 %.

D'autres améliorations essentielles sont l'autorisation des paiements express via Apple Pay et Google Pay, la disposition verticale des formulaires pour réduire le défilement, et la possibilité pour les utilisateurs de lire le texte sans zoomer.

Testez plusieurs appareils et navigateurs afin d'éliminer tout obstacle susceptible de bloquer les dons par téléphone portable.

Ce qu'il faut rechercher

Conception réactive : Votre expérience s'adapte automatiquement à tous les appareils, qu'il s'agisse d'un téléphone, d'une tablette ou d'un ordinateur de bureau, de sorte qu'il est toujours facile de naviguer.

Une présentation simplifiée : Nous avons gardé les choses simples, en n'affichant que les champs essentiels pour rendre votre processus de don rapide et sans stress.

Des boutons larges et cliquables : Tous les boutons, comme les montants des dons et le bouton "Faire un don", sont conçus pour être facilement cliquables, ce qui minimise les erreurs.

Fonctions de remplissage automatique : Dans la mesure du possible, nous remplissons vos coordonnées, comme votre nom et votre adresse, afin que vous n'ayez pas à les taper, ce qui accélère le processus.

Boutons faciles à lire : Le texte et les boutons sont suffisamment grands pour être lus sans zoom, ce qui facilite leur utilisation sur les petits écrans.

Temps de chargement rapide : Nous avons veillé à ce que la page se charge rapidement, de sorte que vous n'ayez pas à attendre, même si votre Internet est plus lent.

Une seule page pour les dons : Vous n'aurez pas besoin de faire défiler les pages ou de passer d'une page à l'autre - tout est rationalisé en une seule page facile à suivre.

Confirmation instantanée : Une fois votre don effectué, vous recevrez immédiatement un message de remerciement vous informant que votre don a bien été reçu.

8. Envoi automatique de courriels de remerciement et de mises à jour

Nous nous préparons à un afflux de dons, et il arrivera un moment où même les équipes les plus réfléchies des organisations à but non lucratif ne seront plus en mesure de rédiger manuellement et de se souvenir d'envoyer un message de remerciement ou d'informer rapidement chaque donateur.

Tout le monde aime se sentir apprécié. Après un don, assurez-vous que vos formulaires en ligne sont synchronisés pour envoyer automatiquement un courriel de remerciement instantané après un don.

Dans cet e-mail de remerciement, il est tout aussi essentiel d'inclure un reçu fiscal conforme. Bien sûr, vous pouvez ajouter une touche personnelle à ces messages (et vous devriez le faire !), mais vous voulez au moins vous assurer qu'aucune personne ne se demande si vous avez reçu son argent ou n'a l'impression qu'elle n'entendra plus jamais parler de vous.

Ce type d'approche sincère contribue à instaurer la confiance et peut encourager de futures contributions. Il vous permet également de rester en tête des préoccupations des sympathisants qui, vous le souhaitez, penseront à vous lorsqu'ils seront prêts à faire à nouveau preuve de générosité.

Pourquoi cette stratégie fonctionne-t-elle ?

Un message de remerciement correctement rédigé incite les donateurs à devenir des soutiens durables. La recherche indique que les donateurs qui reçoivent un accusé de réception en temps voulu sont susceptibles de faire un nouveau don en raison d'une probabilité accrue de 38 %.

Le système d'e-mail automatisé apprécie chaque donateur sans augmenter la charge de travail des membres de votre équipe. Un courriel de remerciement vraiment réussi ne se limite pas à un simple accusé de réception. La communication doit présenter les détails clés de la donation, un document fiscal et une déclaration spécifique sur l'utilisation du fonds.

Votre stratégie de fidélisation des donateurs doit inclure une demande de suivi de votre association sur les médias sociaux et la participation à un programme de dons de membres.

Votre courrier de remerciement devrait inclure des messages vidéo de bénéficiaires ou de membres de votre personnel. Les messages de remerciement vidéo permettent de mieux fidéliser les donateurs que les courriels textuels, car ils suscitent des réactions émotionnelles plus fortes de la part des donateurs.

9. Créez un sentiment d'urgence ou d'excitation sur votre page de don

Parfois, il est nécessaire de pousser les gens à faire un don sur votre formulaire de don. Créer l'urgence peut inciter à l'action, qu'il s'agisse d'une campagne d'abondement à durée limitée ou d'un compte à rebours jusqu'à votre objectif de collecte de fonds.

Lorsque les gens savent que leur don fera une grande différence dans un court laps de temps, ils sont plus enclins à donner. Lorsque vous mettez à jour votre formulaire de don, tenez compte à la fois des visiteurs qui viennent pour la première fois et des donateurs qui reviennent, afin de vous assurer qu'il plaira à tout le monde.

Vous pouvez continuellement mettre à jour votre formulaire de don avec l'impact le plus récent de votre organisation et proposer un appel à l'action ou un lien de don opportun pour encourager les dons chaque fois que quelqu'un arrive sur le formulaire.

Motivateurs des formulaires de don réussis

L'urgence est un puissant facteur psychologique de motivation qui incite les donateurs à agir immédiatement sur leurs contributions financières. Les campagnes de collecte de fonds de ce type reçoivent en moyenne 35 % de dons supplémentaires, simplement parce que l'inclusion d'un élément d'urgence incite à l'action les personnes qui ont tendance à remettre les choses à plus tard.

Comme indiqué précédemment, l'intégration d'éléments d'urgence dans votre formulaire de don en ligne permet de persuader plus facilement les donateurs potentiels de faire un don. Une excellente technique consiste à utiliser un compte à rebours dans le cadre d'une campagne promotionnelle de contrepartie de dons à durée limitée, où un paiement effectué au cours d'une certaine période est doublé par un sponsor. Cela donne lieu à un moment où le financement doit être fourni immédiatement.

Les défis de dons flash peuvent également faire des merveilles: les donateurs doivent donner dans un temps imparti pour obtenir des prix ou une reconnaissance pour leur participation. Une autre tactique efficace consiste à mettre l'accent sur l'impact des contributions.

Une meilleure approche consiste à lancer un appel de manière à ce que l'argent dépensé produise quelque chose de tangible. Dire "Pour 50 dollars, vous aiderez 10 enfants à manger aujourd'hui", c'est établir un lien étroit entre l'impact et le don.

En fin de compte, la mise à jour continue des étapes permet d'insuffler une mentalité stimulante à une page de don en ligne efficace qu'il est impossible d'ignorer. Voici quelques idées pour créer un sentiment d'urgence et d'excitation sur votre page de don en ligne au fil du temps :

Compte à rebours : Ajoutez un compte à rebours à votre formulaire de don pour indiquer le temps qu'il reste pour atteindre un objectif de collecte de fonds limité dans le temps ou pour relever le défi d'un don jumelé. C'est un excellent moyen de motiver tout le monde à donner avant que le temps ne soit écoulé.

Mise à jour de la progression de l'objectif : Tenez tout le monde au courant grâce à des mises à jour en temps réel sur l'état d'avancement de votre objectif. Un thermomètre de collecte de fonds permet de voir comment les dons s'additionnent et incite les autres à participer et à vous aider à atteindre ces objectifs.

Compte à rebours des dons jumelés : Faites savoir aux gens que leur don peut aller encore plus loin grâce aux possibilités de dons jumelés. Montrez-leur que chaque don est doublé s'il est effectué dans un délai précis - tout le monde y gagne !

Étapes de la campagne : Célébrez les étapes clés, par exemple lorsque vous atteignez 50 % de votre objectif ou que vous avez 100 donateurs ! Cela permet de susciter l'enthousiasme et de donner aux donateurs un sentiment d'accomplissement en constatant les progrès réalisés.

Événements de dons éclair : Surprenez vos sympathisants en organisant des collectes de dons rapides, sur 24 heures, et offrez un cadeau spécial de remerciement ou de reconnaissance à tous ceux qui font un don dans les délais impartis. Cela donne un peu de piquant à la campagne !

Coup de projecteur sur les donateurs : Mettez en lumière les donateurs les plus importants ou les plus récents grâce à une fonction "Donateur du jour" ou à un tableau de classement. Cela crée un sentiment de compétition amicale et montre aux gens que vous appréciez leur soutien.

Des histoires qui ont de l'impact : Tenez les donateurs au courant de la manière dont leurs contributions font la différence. Cela peut s'avérer particulièrement utile pour augmenter les dons récurrents.

Le fait d'ajouter intentionnellement des éléments d'affluence dans votre contenu de collecte de fonds se traduit par une meilleure activation des donateurs lorsque ces éléments atteignent leur public.

Les tactiques d'urgence les plus efficaces sont les suivantes

1. Les organisations devraient utiliser des comptes à rebours avec les opportunités de jumelage sensibles au temps.

2. Une barre de progression permet de visualiser l'état d'avancement de votre objectif de collecte de fonds.

3. La fonction "spotlight" de notre système de reconnaissance des donateurs ne fonctionne que pour les donateurs qui font un don dans le moment présent.

4. La pratique des "flash donations challenges" permet aux donateurs d'obtenir un financement supplémentaire lorsqu'ils contribuent pendant des périodes de temps définies.

Expliquer comment les dons contribuent immédiatement au changement permet de créer un sentiment d'urgence. Les donateurs sont motivés pour donner immédiatement lorsqu'ils comprennent que leur don permettra de nourrir cinq familles grâce à des messages tels que"Votre don d'aujourd'hui permet de nourrir cinq familles cette semaine".

10. Utiliser les données pour optimiser votre campagne

Les chiffres peuvent vous en apprendre beaucoup sur votre stratégie de collecte de fonds en ligne. Après tout, vous voulez savoir clairement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Lorsque vous prenez le temps de vérifier ce qui motive les dons, vous pouvez apporter des changements qui vous aideront à créer une meilleure expérience pour les donateurs et à collecter plus d'argent à l'avenir.

‍Les organisations à but non lucratif qui obtiennent les taux de réussite les plus élevés se concentrent sur l'amélioration et la mise à jour de leurs formulaires de don, et pour ce faire, elles analysent d'abord soigneusement les données relatives aux donateurs. Le suivi des indicateurs clés de performance vous permet de découvrir les points à améliorer et de procéder à des changements stratégiques qui améliorent les taux de conversion.

Grâce aux tests A/B, vous pouvez échanger différentes suggestions de montants de dons, de conceptions de formulaires et de phrases CTA pour voir ce qui fonctionne le mieux. La modification de petits détails, comme l'emplacement du texte ou la couleur d'un bouton de don, peut modifier le comportement des donateurs.

Paramètres importants pour le suivi des formulaires de don

Voici quelques indicateurs standard que vous pouvez suivre sur votre formulaire de don en ligne :

Taux de conversion : La proportion de personnes qui effectuent un don par rapport au nombre total de visiteurs du site. Ce taux indique le pourcentage de visiteurs qui vont jusqu'au bout et font un don après avoir atterri sur votre page. C'est un excellent moyen de voir si votre formulaire transforme les visiteurs en sympathisants.

Montant moyen des dons : Montant que le donateur moyen a tendance à donner. Ce chiffre indique le montant moyen des dons que vous recevez. Il vous aide à comprendre le comportement des donateurs et vous donne une idée des objectifs futurs en matière de dons.

Fréquence des dons : Les dons uniques et les dons récurrents et leurs tendances émergentes. Cet indicateur mesure la fréquence des contributions des donateurs, qu'il s'agisse de dons uniques ou récurrents. Cela vous donne une idée de la fidélité de vos donateurs et de votre capacité à les fidéliser.

Données démographiques sur les donateurs : L'évolution des dons au cours de la phase de don. Il s'agit d'informations sur les donateurs telles que l'âge, le lieu de résidence et d'autres détails. Connaître ces détails vous permet d'adapter vos messages et vos actions de sensibilisation afin d'établir un meilleur contact avec les donateurs.

Dons par téléphone portable ou par ordinateur : Dons effectués par téléphone ou par ordinateur, et si le formulaire fonctionne pour les deux. Cela permet de savoir si les gens font davantage de dons à partir de leur téléphone ou de leur ordinateur. Cela vous aide à optimiser le formulaire pour qu'il fonctionne parfaitement sur mobile si c'est de là que proviennent la plupart de vos dons.

Préférences en matière de modes de paiement : Il s'agit des modes de paiement les plus utilisés par les donateurs. Cela vous indique les modes de paiement que les donateurs utilisent le plus souvent : cartes de crédit, PayPal ou Apple Pay.

En sachant cela, vous pouvez ajuster vos options pour faciliter la tâche des donateurs et leur permettre de donner de la manière qu'ils préfèrent.‍ En ligne, les logiciels de collecte de fonds dépendent fortement des données pour augmenter les taux de conversion des donateurs tout en réussissant les opérations de collecte de fonds numériques.

Votre analyse des modèles de dons vous permet de modifier votre approche afin d'obtenir un maximum de contributions de la part des donateurs.

Analyse des modèles de formulaires de dons

La mesure du taux de conversion de votre formulaire de don indique le nombre de visiteurs du site web qui effectuent un paiement après avoir accédé au lien de la page de don. Un taux de conversion faible apparaît généralement lorsque les utilisateurs trouvent que votre processus de don est confus et qu'il n'y a pas d'appel à l'action convaincant.

Les montants élevés des dons doivent être suivis afin que vous puissiez élaborer des recommandations parfaites sur les niveaux de dons qui permettent d'obtenir un soutien plus important de la part des donateurs. Les options de dons doivent être reconsidérées afin de promouvoir des niveaux de dons plus élevés lorsque les donateurs choisissent de manière répétée le montant minimum suggéré.

Pourquoi cette stratégie fonctionne-t-elle ?

Le taux d'abandon de votre formulaire de don peut vous aider à identifier les zones d'ombre dans le processus de don en ligne, causées par la lenteur du chargement de la page ou par des champs trop exigeants. Votre capacité à comprendre les préférences des donateurs en matière de paiement vous aide à leur proposer des méthodes de don qui correspondent à leurs choix préférés.

L'analyse des différentes versions de votre page de don vous permet de déterminer les éléments qui suscitent les meilleures réactions de la part de votre public grâce à des techniques de test A/B.

L'utilisation continue des données pour affiner la stratégie vous aidera à mettre en place un cadre de donation optimisé qui permettra d'obtenir des résultats à long terme en matière de collecte de fonds.

Créez gratuitement votre formulaire de don en ligne avec Zeffy

Un formulaire de don en ligne efficace n'est pas seulement un outil de paiement, c'est la clé pour accroître votre impact et faciliter les dons. Un formulaire transparent et bien conçu instaure la confiance et incite les donateurs à revenir, et il ne devrait pas nécessiter d'efforts supplémentaires si vous avez le bon partenaire à vos côtés.

C'est pourquoi la plateforme de collecte de fonds et de dons en ligne de Zeffy, 100% gratuite et tout-en-un, change la donne. Pas de coûts cachés, pas de frais de transaction - juste plus d'argent qui va directement à votre mission. Vous pouvez même consulter notre modèle de formulaire de don pour créer le vôtre lorsque vous commencerez à utiliser Zeffy.

Foire aux questions (FAQ)

Comment puis-je évaluer l'efficacité de mon formulaire de don ? Le suivi des performances de votre formulaire de don est essentiel pour comprendre où les donateurs abandonnent et comment améliorer leur expérience. Vous pouvez utiliser des outils d'analyse comme Google Analytics, des cartes thermiques et le suivi des formulaires remplis pour surveiller le comportement des donateurs.

Vérifiez les indicateurs tels que les taux de conversion, les taux de rebond et le temps moyen passé sur la page pour identifier les points de friction. Des tests A/B portant sur différentes mises en page de formulaires, sur les montants des dons ou sur les CTA peuvent également contribuer à optimiser les performances au fil du temps.

Quelle est la meilleure façon d'encourager les dons récurrents ? Encourager les donateurs à faire des dons récurrents est l'un des meilleurs moyens d'assurer un financement régulier à votre organisation. Faites de l'option de don mensuel la sélection par défaut sur votre formulaire de don, tout en autorisant les dons uniques.

L'ajout d'une courte explication sur l'impact à long terme des dons récurrents peut également s'avérer efficace, par exemple : "Un don mensuel de 25 dollars permet d'offrir des repas à un enfant tout au long de l'année". Enfin, offrez des avantages spéciaux ou des mises à jour exclusives aux donateurs récurrents afin de créer une communauté de supporters fidèles.

‍