Guides sur les organisations à but non lucratif

En tant que dirigeant d'une organisation à but non lucratif, vous déployez des efforts considérables pour faire avancer votre mission par le biais de diverses initiatives. Chaque aspect requiert une attention particulière, de la planification stratégique à la culture des donateurs, en passant par le marketing et l'engagement. Mais comment savoir si ces efforts sont réellement payants ?

Les indicateurs clés de performance (ICP) vous aident à mesurer le succès, qu'il s'agisse de renforcer les relations avec les donateurs ou d'augmenter les contributions. En suivant ces indicateurs, vous pouvez mieux comprendre votre impact et prendre des décisions fondées sur des données afin d'affiner votre approche.

Dans ce guide, nous allons explorer les indicateurs clés de performance essentiels à surveiller pour améliorer vos efforts et maximiser vos résultats.

23 indicateurs essentiels de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif à surveiller au fil du temps

Pourquoi est-il important de suivre les indicateurs de collecte de fonds des organisations à but non lucratif ?

Les indicateurs de collecte de fonds à but non lucratif, ou KPI, mesurent les progrès d'une organisation vers ses objectifs et l'impact de ses efforts globaux de collecte de fonds.

Le suivi des ICP permet à votre organisation d'avoir une vision claire de ses performances et de valider l'efficacité de ses stratégies. En surveillant les indicateurs des organisations à but non lucratif, vous pouvez :

Prendre des décisions éclairées, fondées sur des données, sur l'affectation des ressources en vue d'obtenir des résultats optimaux

Identifier les stratégies qui fonctionnent et celles qui doivent être améliorées

Montrez l'impact de votre action à vos parties prenantes et à vos donateurs pour gagner leur confiance et établir votre crédibilité.

Fixer des objectifs réalistes pour votre organisation sur la base des performances passées

Ajustez et optimisez vos campagnes de collecte de fonds et vos efforts d'engagement

Comprendre ce qui fait écho chez vos donateurs cibles, leurs préférences en matière de dons et leurs motivations

Mesures des dons

1. Dons garantis

Les dons obtenus sont la mesure du nombre de dons reçus par votre association au cours d'une période donnée - mois, année ou semaine. Choisissez la période qui vous convient le mieux - un an est généralement considéré comme la période standard.

Vous pouvez également segmenter ces dons par type, comme par exemple

Dons importants

Dons planifiés

Cadeaux de niveau intermédiaire

Petits cadeaux

Dons mensuels

La ventilation des dons par type vous permet de vérifier quels types de dons sont les plus courants et où vous devez améliorer votre action de sensibilisation pour collecter davantage de fonds.

Comment mesurer ?

Le calcul se fait en additionnant tous les dons reçus au cours d'une période donnée.

Exemple

Si vous avez reçu 800 dons en 2024, le nombre de dons garantis sera de 800.

2. Montant moyen des dons

Le montant moyen des dons calcule le montant typique des dons reçus d'un groupe de donateurs spécifique, d'une campagne de collecte de fonds ou au cours d'une période donnée.

Cette mesure révèle les tendances du montant moyen des dons au fil du temps, ce qui vous aide à évaluer l'efficacité de la collecte de fonds.

Comment mesurer ?

Montant moyen des dons = Montant total des dons/nombre de dons

Exemple

Si vous avez reçu 90 dons d'une valeur totale de 3 000 $, le montant moyen de votre don sera de 1 000 $ :

$3,000/90 = 33.3

3. Taux de croissance des dons

Cet indicateur mesure l'évolution des revenus des dons de votre association d'une année sur l'autre.

L'évolution du volume total des dons au fil du temps indique la santé de vos relations avec les donateurs et met en évidence le moment où les stratégies d'engagement doivent être ajustées.

Comment mesurer ?

(Total des dons de cette année - total des dons de l'année dernière) / dons de l'année dernière x 100

Exemple

Si le total des dons de votre association était de 10 000 $ l'année dernière, il est de 15 000 $ cette année. Pour calculer le taux de croissance des dons :

((15 000 $ - 10 000 $)/10 000 $) x 100 = taux d'accroissement des dons de 50%.

4. Fréquence des dons

Cette mesure permet de savoir à quelle fréquence les donateurs contribuent à votre association sur une période donnée. Il aide à comprendre les habitudes de don des donateurs et révèle les tendances de leur comportement.

Grâce à ces informations, vous pouvez mieux planifier et programmer vos activités d'engagement afin d'encourager les dons plus fréquents.

Comment mesurer ?

Nombre total de dons/nombre de donateurs uniques

‍

Si vous avez reçu 400 dons de 200 donateurs uniques au cours d'une année, la fréquence des dons sera de 400/200 = 2.

‍

5. Capacité moyenne de don

La capacité de don moyenne mesure la capacité financière d'un donateur à donner, sur la base d'indicateurs de richesse et de l'historique de ses dons. Cette mesure permet de fixer des objectifs réalistes en matière de collecte de fonds et d'associer les donateurs à des demandes de dons appropriées.

Pour déterminer la capacité de don d'un donateur individuel, examinez les trois éléments clés suivants pour chaque donateur :

Lien avec votre cause

Histoire des dons de charité

Capacité financière

Les outils d'évaluation de la richesse, tels que les systèmes de gestion des donateurs, les études publiques, etc., peuvent également fournir des informations précises sur la capacité de don d'un donateur individuel.

Comment mesurer ?

Additionnez les capacités de don de tous les donateurs et divisez-les par le nombre total de prospects pour obtenir la capacité de don moyenne des donateurs.

‍

Relations avec les donateurs et mesures de l'engagement

6. Taux de rétention des donneurs

Le taux de fidélisation des donateurs mesure le pourcentage de vos donateurs qui continuent à donner à votre cause chaque année. Cela permet de reconnaître les flux de revenus durables provenant des donateurs récurrents.

Le suivi du taux de rétention permet d'obtenir des informations précieuses sur les performances de votre association :

Impact de vos stratégies de communication avec les donateurs

Efficacité de votre message et de votre rapport d'impact

Solidité des relations avec les donateurs

Comment mesurer ?

Nombre de donateurs ayant donné au cours des deux périodes (année en cours et année précédente) / Nombre de donateurs ayant donné l'année précédente x 100

‍

Exemple

Si vous avez eu 70 donateurs l'année dernière et que 20 d'entre eux ont donné à nouveau cette année, votre taux de fidélisation des donateurs est de.. :

(20 / 70) x 100 = 28,57% de taux de rétention

7. Taux de croissance des donateurs

Le taux de croissance des donateurs mesure le pourcentage d'augmentation de votre base de donateurs sur une période donnée. Cette mesure permet d'évaluer votre succès dans l'élargissement de la base de donateurs de votre association par le biais de divers canaux d'acquisition.

Un taux de croissance positif indique des efforts de sensibilisation fructueux et un réseau de soutien croissant pour votre mission.

Comment mesurer ?

(Nombre de donateurs de l'année en cours - nombre de donateurs de l'année précédente) / donateurs de l'année précédente x 100

‍

Exemple

Si votre organisation a eu 200 donateurs l'année dernière et 250 donateurs cette année, le taux de croissance du nombre de donateurs sera le suivant :

250-200 = 50

(50/200) x 100 = taux de croissance de 25

8. Valeur du donateur tout au long de sa vie (LTV)

La valeur à vie des donateurs prédit le montant total de la contribution d'un donateur au cours de sa relation active avec votre organisation à but non lucratif. Elle permet d'identifier les donateurs de grande valeur et les donateurs majeurs, ce qui aide à déterminer le bon investissement pour les stratégies de fidélisation des donateurs.

Pour connaître la VLT de vos donateurs, vous devez vous concentrer sur la durée de vie moyenne des donateurs, la fréquence des dons et le montant des dons.

Comment mesurer ?

Durée de vie moyenne du donateur X fréquence moyenne des dons X montant moyen des dons

‍

9. Taux de conversion

Le taux de conversion mesure le succès de votre campagne à motiver les donateurs à entreprendre une action spécifique, comme faire un don en ligne, assister à des événements ou participer à des activités de collecte de fonds.

Cet indicateur évalue l'efficacité de vos canaux de communication, de vos stratégies de sensibilisation, de vos messages et de vos appels à l'action.

‍

Comment mesurer ?

Nombre d'actions achevées/Nombre d'opportunités x 100

‍

Exemple

Page de don : Si 1 000 personnes visitent votre page de don et que 80 d'entre elles effectuent un don, le taux de conversion est de 8 %.

: Si 1 000 personnes visitent votre page de don et que 80 d'entre elles effectuent un don, le taux de conversion est de 8 %. Inscription à un événement : Si 500 personnes consultent la page de votre événement et que 100 s'inscrivent, le taux de conversion est de 20 %.

: Si 500 personnes consultent la page de votre événement et que 100 s'inscrivent, le taux de conversion est de 20 %. Inscription des bénévoles: Si 300 personnes visitent votre formulaire de bénévolat et que 60 s'inscrivent : taux de conversion de 20%.

10. Coût d'acquisition du donateur

Le coût d'acquisition d'un donateur est le montant que vous dépensez pour acquérir un donateur. En suivant les coûts d'acquisition, vous pouvez identifier les stratégies de sensibilisation les plus rentables pour attirer de nouveaux donateurs vers votre organisation.

Comment mesurer ?

Calculer par canal d'acquisition :

Total des frais d'acquisition par canal/Nombre de nouveaux donateurs provenant de ce canal

‍

Exemple

Si vous avez dépensé 1 000 $ en publicités sur les médias sociaux pour acquérir 50 donateurs et 2 000 $ en publipostage pour acquérir 40 donateurs :

Médias sociaux : 1 000 $/50 = 20 $ par donateur

Courrier direct : 2 000 $/40 = 50 $ par donateur

11. Taux d'attrition des donneurs

Le taux d'attrition des donateurs évalue le pourcentage de donateurs qui cessent de contribuer à votre association sur une période donnée. Cette mesure aide à comprendre si vous maintenez l'engagement des donateurs et si vous créez des liens durables.

Comment mesurer ?

Nombre de donneurs exclus/nombre total de donneurs au cours de la période précédente x 100

‍

Exemple

Si votre association a eu 600 donateurs l'année dernière et que 100 d'entre eux ont cessé de donner cette année, le taux d'attrition des donateurs sera le suivant :

100/600 x 100 = 16,6 % de taux d'attrition des donneurs

Un taux d'attrition des donateurs de 16,6 % signifie que vous avez perdu environ un sixième de vos donateurs, ce qui suggère que vous devriez travailler sur vos stratégies d'engagement des donateurs.

12. Taux d'abandon des donneurs

Également connu sous le nom de taux d'attrition des donateurs, il vous indique le pourcentage de donateurs qui ont cessé de contribuer à votre organisation à but non lucratif après une certaine période.

Pour les identifier, comparez votre liste de donateurs de l'année en cours à celle de l'année précédente - ceux qui n'ont pas contribué sont vos donateurs déchus. Cette mesure clé permet d'évaluer l'efficacité de vos stratégies de fidélisation des donateurs, qu'il s'agisse de programmes de reconnaissance ou de campagnes d'engagement.

Comment mesurer ?

(Nombre de donateurs déchus/nombre total de donateurs ayant contribué au cours de l'année écoulée) x 100

‍

Exemple

Supposons que vous ayez un total de 500 donateurs et que 100 d'entre eux n'aient pas fait de don cette année ; le taux de caducité serait calculé comme suit :

100/500 x 100 = 20% de donateurs perdus

Mesures des performances des événements et des collectes de fonds

13. Recettes par stratégie

Le revenu par stratégie est l'une des mesures importantes de la collecte de fonds des organisations à but non lucratif qui permet de suivre l'argent gagné grâce à chaque stratégie de collecte de fonds, comme les événements, le peer-to-peer ou les dons en ligne.

Il aide les organisations à but non lucratif à comprendre les stratégies les plus efficaces, en les guidant vers une allocation plus intelligente des ressources pour un impact maximal.

Comment mesurer ?

Additionnez les recettes de chaque stratégie individuellement sur une période donnée, puis comparez les totaux pour identifier les méthodes les plus performantes.

‍

14. Retour sur investissement de la collecte de fonds

Le retour sur investissement de la collecte de fonds évalue l'efficacité des efforts de collecte de fonds de votre organisation. Il calcule le montant d'argent collecté par dollar dépensé pour les activités de collecte de fonds. Si la valeur est supérieure à un, vous avez réalisé un bénéfice, mais si elle est inférieure à un, cela signifie que vous avez subi une perte.

Comment mesurer ?

Total des recettes/total des dépenses de collecte de fonds

‍

Exemple

Si votre organisation dépense 200 $ pour une collecte de fonds et recueille 10 000 $, votre retour sur investissement sera le suivant :

$10,000/$200 = $50

‍

15. Coût par dollar collecté (CPDR)

Le coût par dollar collecté mesure les dépenses de collecte de fonds nécessaires pour générer chaque dollar donné.

Comment mesurer ?

Calculer le CPDR pour chaque canal de collecte de fonds :

Dépenses totales par canal/recettes totales par canal

Cette répartition permet d'identifier les méthodes de collecte de fonds les plus rentables.

Exemple

Si votre association a dépensé 4 000 dollars pour organiser un événement de collecte de fonds et qu'elle a gagné 40 000 dollars, le coût de la collecte d'un dollar est le suivant

$4,000/$40,000 = 0.1

La comparaison du CPDR entre votre campagne de publipostage, votre collecte de fonds en ligne et vos événements permet d'optimiser l'affectation des ressources.

‍

16. Pourcentage de dons en ligne

Le pourcentage de dons en ligne permet d'évaluer le nombre de dons effectués par l'intermédiaire de canaux en ligne. Il permet d'évaluer le succès de vos stratégies de collecte de fonds numériques et de déterminer si votre page de don soutient efficacement le processus de don.

‍

Comment mesurer ?

Total des dons en ligne / total des dons x 100

‍

Exemple

Si votre organisation a reçu un total de 15 000 $ de dons, dont 4 500 $ proviennent de canaux en ligne, le pourcentage de dons en ligne sera le suivant :

4 500/15 000 x 100 = 30 % de dons en ligne

17. Taux de conversion du suivi de l'événement

Cet indicateur mesure le succès de la conversion des participants à un événement en sympathisants permanents grâce à l'engagement post-événement. Il mesure l'efficacité de votre stratégie de suivi dans l'établissement de relations durables au-delà de l'événement lui-même.

Comment mesurer ?

Nombre de participants qui entreprennent l'action souhaitée (adhésion mensuelle, don, bénévolat, etc.) / nombre total de participants à l'événement x 100

‍

Exemple

Si vous avez organisé une soirée trivia avec 80 participants et que 60 d'entre eux ont fait un don à l'issue de la soirée, votre taux de conversion est de :

60/80 x 100 = 75 % de taux de conversion pour le suivi de l'événement

18. Taux de participation aux événements

Cette mesure compare le nombre de participants à l'événement au nombre d'invitations envoyées, soulignant ainsi l'efficacité de la planification et du marketing de votre événement.

Un taux de participation élevé indique que la promotion de l'événement et les efforts de marketing ont été couronnés de succès, tandis qu'un taux plus faible peut suggérer des améliorations dans des domaines tels que le calendrier de l'événement, les messages promotionnels ou la stratégie de tarification des billets.

Comment mesurer ?

Nombre total de participants/nombre d'invitations envoyées x 100

‍

Exemple

Si 500 personnes ont été invitées à votre gala de collecte de fonds à but non lucratif et que 350 y ont assisté, le taux de participation à l'événement serait le suivant :

350/500 x 100 = 70% de participation à l'événement

‍

19. Recettes par participant

Le revenu par participant calcule la contribution moyenne de chaque participant à l'événement afin de déterminer la rentabilité globale et le retour sur investissement.

Comment mesurer ?

Recettes totales de l'événement/nombre de participants

‍

Exemple

Si votre événement à but non lucratif a généré 20 000 $ de recettes totales et a accueilli 200 participants, les recettes par participant seront les suivantes :

$20,000/200 = $100

‍

Indicateurs de performance du marketing numérique

Bien que ces indicateurs ne mesurent pas directement l'efficacité de vos efforts de collecte de fonds, ils reflètent le succès de vos stratégies de marketing, qui jouent un rôle crucial dans la motivation des donateurs à contribuer.

20. Taux d'ouverture des courriels

Le taux d'ouverture des courriels mesure le nombre de destinataires qui ouvrent les courriels de votre association. Il mesure l'efficacité de vos lignes d'objet et de vos stratégies de synchronisation des courriels.

En surveillant les taux d'ouverture, vous pouvez également évaluer la santé de votre liste d'adresses électroniques et déterminer si vous devez supprimer les contacts inactifs.

‍

Comment mesurer ?

Nombre de courriels ouverts / nombre de courriels partagés x 100

‍

Exemple

Supposons que vous envoyiez environ 200 courriels à un segment pour l'informer de votre prochaine collecte de fonds. Si seulement 120 destinataires ouvrent votre courriel, le taux d'ouverture sera calculé comme suit :

200/800 x 100 = 25 % de taux d'ouverture des courriels

‍

21. Taux de clics sur les courriels

Le taux de clics mesure le nombre de destinataires qui ont ouvert votre e-mail et qui ont cliqué sur les liens qu'il contenait. Cette mesure indique dans quelle mesure votre contenu et vos appels à l'action sont convaincants pour les lecteurs engagés.

‍

Comment mesurer ?

Nombre de clics/nombre de courriels ouverts x 100

‍

Exemple

Si 120 personnes ont ouvert votre lettre d'information électronique et que 40 ont cliqué sur les liens :

40/120 x 100 = 33,3% CTR

‍

22. Sessions sur le site web

Les sessions de site web mesurent le nombre de visites uniques sur votre site web au cours d'une période donnée. Cette mesure permet de mieux connaître les niveaux de trafic réels que le nombre de pages vues, car elle permet de suivre les interactions distinctes entre les visiteurs.

Effectuez un suivi à l'aide de Google Analytics 4, qui offre une analyse complète des sites web à but non lucratif, y compris le comportement des utilisateurs, les sources de trafic et le suivi des conversions.

23. Taux d'engagement dans les médias sociaux

L'engagement dans les médias sociaux mesure le degré d'interaction de votre public avec votre contenu sur les canaux sociaux par le biais de likes, de partages, de commentaires et de clics.

Il indique si votre contenu trouve un écho auprès des sympathisants ou s'il a besoin d'être davantage personnalisé. Vous pouvez le suivre à l'aide d'outils de gestion des médias sociaux qui recueillent automatiquement les données d'engagement sur toutes les plateformes.

‍

4 bonnes pratiques pour évaluer les indicateurs de votre organisation à but non lucratif

1. Choisir les bons ICP

Il peut sembler intéressant de suivre de nombreux indicateurs clés de performance, mais il est préférable de sélectionner des indicateurs qui correspondent aux objectifs et aux initiatives spécifiques de votre organisation.

Trop de données peuvent créer de la confusion et rendre plus difficile l'identification des domaines à améliorer. Au lieu de cela, concentrez-vous sur les ICP principaux et secondaires afin d'obtenir une vue d'ensemble de la performance de votre organisation.

Les ICP de pointe prédisent les résultats futurs grâce à des indicateurs comme le taux d'engagement des donateurs, le taux de rétention, la croissance des dons et l'engagement dans les médias sociaux. Les ICR en retard mesurent les performances passées à l'aide d'indicateurs tels que le montant moyen des dons, la participation aux événements et le retour sur investissement de la collecte de fonds.

2. Suivre et analyser régulièrement les indicateurs

Le suivi et l'analyse réguliers des indicateurs clés de performance révèlent les performances de vos stratégies au fil du temps.

Comparez vos différentes campagnes ou stratégies de collecte de fonds les unes par rapport aux autres, ainsi que l'engagement ou les dons que vous recevez par le biais de différents canaux. Cela vous aidera à identifier les profils des donateurs et à comprendre quelles sont les tactiques qui donnent les meilleurs résultats.

Grâce à ces informations, vous pouvez prendre de meilleures décisions quant à l'affectation des ressources pour obtenir un meilleur impact.

3. Partager les données avec votre équipe

En partageant régulièrement les indicateurs clés avec votre équipe, vous permettez à chacun de s'aligner sur les objectifs de votre organisation.

En partageant les données dans des formats visuels simples et en discutant des résultats lors de réunions d'équipe, chacun peut prendre des décisions éclairées dans le cadre de ses fonctions. Pour mettre en place cette approche axée sur les données :

Créer des tableaux de bord faciles à lire qui mettent en évidence les mesures importantes

Prévoir des sessions mensuelles d'examen des données pour repérer les opportunités

Développer des compétences de base en matière d'analyse de données au sein de votre équipe

4. Prendre des mesures en fonction des indicateurs clés de performance de votre organisation à but non lucratif

Ne vous contentez pas de collecter des données, agissez en conséquence. Après avoir analysé vos informations, apportez des changements en fonction de vos conclusions et suivez les résultats au fil du temps. Si vous ne pouvez pas apporter de changements majeurs à votre stratégie, commencez par des ajustements plus modestes.

Par exemple, si la participation à votre événement de collecte de fonds est en baisse, commencez par analyser vos données afin d'identifier les causes potentielles. Des événements similaires ont-ils lieu dans votre communauté à la même période ? Votre tarification est-elle adaptée à la capacité de don de votre public ?

Testez de petits changements tels que des options de tarification échelonnée ou des tarifs spéciaux pour les inscriptions anticipées avant de procéder à des changements de format majeurs.

Conseil de pro : utilisez la plateforme de billetterie événementielle 100 % gratuite de Zeffy pour expérimenter différents modèles de tarification sans perdre de fonds en raison des frais de traitement ou de plateforme.

Outils et ressources pour le suivi des mesures

Le suivi, l'analyse et l'utilisation efficace des indicateurs des organisations à but non lucratif sont des tâches difficiles, surtout lorsqu'elles sont effectuées manuellement.

CRM pour les organisations à but non lucratif

Les systèmes CRM permettent de suivre les interactions avec les donateurs, de gérer les relations et d'analyser les modèles de dons en un seul endroit.

‍

Plateformes de collecte de fonds

Les plateformes de collecte de fonds rationalisent la gestion des campagnes grâce à de puissants outils d'analyse et de reporting.

‍

Plateformes de marketing par courrier électronique

Connectez-vous avec vos donateurs par le biais de campagnes d'emailing ciblées. Programmez des mises à jour, automatisez les messages de remerciement et suivez les indicateurs d'engagement.

‍

Plateformes de gestion des médias sociaux

Il est ainsi facile de surveiller la façon dont les gens réagissent à votre contenu sur les médias sociaux et de programmer vos publications. Buffer, HubSpot et Hootsuite sont d'excellentes options.

‍

Logiciel de comptabilité

Ce système permet de suivre et de gérer les recettes, les dons et toutes les données financières. QuickBooks Nonprofit et Sage Intacct sont deux bonnes options de logiciels de comptabilité pour les organisations à but non lucratif.

Derniers mots sur les indicateurs des organisations à but non lucratif

Pour choisir les bons ICP pour votre organisation, commencez par les objectifs fondamentaux et la vision stratégique de votre organisation. Au lieu de suivre toutes les mesures possibles, sélectionnez quelques ICP significatifs pour chaque domaine clé - des donateurs à la collecte de fonds et aux dons.

Ils orientent vos stratégies vers des objectifs organisationnels et vous aident à collecter des fonds plus importants. Une fois ces objectifs fixés, mesurez régulièrement vos paramètres, analysez vos données et, surtout, utilisez vos conclusions pour affiner vos campagnes de collecte de fonds.

Vos ICP ne sont pas de simples chiffres - ce sont des outils qui contribuent à façonner l'impact de votre organisation et à définir sa réussite future.

Des outils de collecte de fonds performants et des informations claires sur les performances facilitent la mesure de votre impact tout en gardant chaque dollar dans votre mission.

FAQ sur les indicateurs de collecte de fonds

Quels sont les indicateurs les plus importants sur lesquels les petites organisations à but non lucratif doivent se concentrer ? Pour les petites associations, le suivi de ces éléments essentiels fournira des informations précieuses pour attirer davantage de donateurs, collecter plus de fonds et stimuler la croissance globale : Taux de rétention des donateurs : Le calcul de ce taux est important car il est plus rentable de conserver les donateurs existants que d'en acquérir de nouveaux.

Le calcul de ce taux est important car il est plus rentable de conserver les donateurs existants que d'en acquérir de nouveaux. Montant moyen des dons : Suivi du montant moyen des dons, ce qui vous donne une idée de la capacité des donateurs et de l'efficacité de la campagne.

Suivi du montant moyen des dons, ce qui vous donne une idée de la capacité des donateurs et de l'efficacité de la campagne. Taux de conversion : Il évalue le pourcentage de donateurs potentiels qui deviennent des donateurs réels, ce qui vous aide à déterminer le succès des stratégies de marketing et de sensibilisation.

Il évalue le pourcentage de donateurs potentiels qui deviennent des donateurs réels, ce qui vous aide à déterminer le succès des stratégies de marketing et de sensibilisation. Taux de dons récurrents : Indique le nombre de donateurs qui donnent régulièrement, ce qui indique un engagement à long terme et une croissance des revenus.

Indique le nombre de donateurs qui donnent régulièrement, ce qui indique un engagement à long terme et une croissance des revenus. Le retour sur investissement de la collecte de fonds : Analyse le retour sur investissement en comparant les fonds collectés aux coûts de la campagne, ce qui est essentiel pour répartir efficacement les ressources.

À quelle fréquence les indicateurs de collecte de fonds doivent-ils être examinés ? Les indicateurs clés de performance de la collecte de fonds à but non lucratif devraient idéalement être examinés tous les mois afin de suivre les progrès, d'identifier les tendances et de procéder à des ajustements en temps opportun. Vous pouvez procéder à des examens trimestriels pour analyser les stratégies à long terme et à des examens annuels pour vérifier les performances globales de votre collecte de fonds. Un suivi régulier vous permet de vous assurer que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs, relever rapidement les défis et améliorer vos stratégies en temps réel pour obtenir de meilleurs résultats.