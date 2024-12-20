En tant que dirigeant d'une organisation à but non lucratif, vous déployez des efforts considérables pour faire avancer votre mission par le biais de diverses initiatives. Chaque aspect requiert une attention particulière, de la planification stratégique à la culture des donateurs, en passant par le marketing et l'engagement. Mais comment savoir si ces efforts sont réellement payants ?
Les indicateurs clés de performance (ICP) vous aident à mesurer le succès, qu'il s'agisse de renforcer les relations avec les donateurs ou d'augmenter les contributions. En suivant ces indicateurs, vous pouvez mieux comprendre votre impact et prendre des décisions fondées sur des données afin d'affiner votre approche.
Dans ce guide, nous allons explorer les indicateurs clés de performance essentiels à surveiller pour améliorer vos efforts et maximiser vos résultats.
Les indicateurs de collecte de fonds à but non lucratif, ou KPI, mesurent les progrès d'une organisation vers ses objectifs et l'impact de ses efforts globaux de collecte de fonds.
Le suivi des ICP permet à votre organisation d'avoir une vision claire de ses performances et de valider l'efficacité de ses stratégies. En surveillant les indicateurs des organisations à but non lucratif, vous pouvez :
Les dons obtenus sont la mesure du nombre de dons reçus par votre association au cours d'une période donnée - mois, année ou semaine. Choisissez la période qui vous convient le mieux - un an est généralement considéré comme la période standard.
Vous pouvez également segmenter ces dons par type, comme par exemple
La ventilation des dons par type vous permet de vérifier quels types de dons sont les plus courants et où vous devez améliorer votre action de sensibilisation pour collecter davantage de fonds.
Le calcul se fait en additionnant tous les dons reçus au cours d'une période donnée.
Si vous avez reçu 800 dons en 2024, le nombre de dons garantis sera de 800.
Le montant moyen des dons calcule le montant typique des dons reçus d'un groupe de donateurs spécifique, d'une campagne de collecte de fonds ou au cours d'une période donnée.
Cette mesure révèle les tendances du montant moyen des dons au fil du temps, ce qui vous aide à évaluer l'efficacité de la collecte de fonds.
Montant moyen des dons = Montant total des dons/nombre de dons
Si vous avez reçu 90 dons d'une valeur totale de 3 000 $, le montant moyen de votre don sera de 1 000 $ :
$3,000/90 = 33.3
Cet indicateur mesure l'évolution des revenus des dons de votre association d'une année sur l'autre.
L'évolution du volume total des dons au fil du temps indique la santé de vos relations avec les donateurs et met en évidence le moment où les stratégies d'engagement doivent être ajustées.
(Total des dons de cette année - total des dons de l'année dernière) / dons de l'année dernière x 100
Si le total des dons de votre association était de 10 000 $ l'année dernière, il est de 15 000 $ cette année. Pour calculer le taux de croissance des dons :
((15 000 $ - 10 000 $)/10 000 $) x 100 = taux d'accroissement des dons de 50%.
Cette mesure permet de savoir à quelle fréquence les donateurs contribuent à votre association sur une période donnée. Il aide à comprendre les habitudes de don des donateurs et révèle les tendances de leur comportement.
Grâce à ces informations, vous pouvez mieux planifier et programmer vos activités d'engagement afin d'encourager les dons plus fréquents.
Nombre total de dons/nombre de donateurs uniques
Si vous avez reçu 400 dons de 200 donateurs uniques au cours d'une année, la fréquence des dons sera de 400/200 = 2.
La capacité de don moyenne mesure la capacité financière d'un donateur à donner, sur la base d'indicateurs de richesse et de l'historique de ses dons. Cette mesure permet de fixer des objectifs réalistes en matière de collecte de fonds et d'associer les donateurs à des demandes de dons appropriées.
Pour déterminer la capacité de don d'un donateur individuel, examinez les trois éléments clés suivants pour chaque donateur :
Les outils d'évaluation de la richesse, tels que les systèmes de gestion des donateurs, les études publiques, etc., peuvent également fournir des informations précises sur la capacité de don d'un donateur individuel. Zeffy propose un logiciel de gestion des donateurs 100 % gratuit pour vous aider à organiser toutes les informations relatives à vos donateurs, y compris leur capacité de don, en un seul endroit.
Additionnez les capacités de don de tous les donateurs et divisez-les par le nombre total de prospects pour obtenir la capacité de don moyenne des donateurs.
Le taux de fidélisation des donateurs mesure le pourcentage de vos donateurs qui continuent à donner à votre cause chaque année. Cela permet de reconnaître les flux de revenus durables provenant des donateurs récurrents.
Le suivi du taux de rétention permet d'obtenir des informations précieuses sur les performances de votre association :
Nombre de donateurs ayant donné au cours des deux périodes (année en cours et année précédente) / Nombre de donateurs ayant donné l'année précédente x 100
Si vous avez eu 70 donateurs l'année dernière et que 20 d'entre eux ont donné à nouveau cette année, votre taux de fidélisation des donateurs est de.. :
(20 / 70) x 100 = 28,57% de taux de rétention
Le taux de croissance des donateurs mesure le pourcentage d'augmentation de votre base de donateurs sur une période donnée. Cette mesure permet d'évaluer votre succès dans l'élargissement de la base de donateurs de votre association par le biais de divers canaux d'acquisition.
Un taux de croissance positif indique des efforts de sensibilisation fructueux et un réseau de soutien croissant pour votre mission.
(Nombre de donateurs de l'année en cours - nombre de donateurs de l'année précédente) / donateurs de l'année précédente x 100
Si votre organisation a eu 200 donateurs l'année dernière et 250 donateurs cette année, le taux de croissance du nombre de donateurs sera le suivant :
250-200 = 50
(50/200) x 100 = taux de croissance de 25
La valeur à vie des donateurs prédit le montant total de la contribution d'un donateur au cours de sa relation active avec votre organisation à but non lucratif. Elle permet d'identifier les donateurs de grande valeur et les donateurs majeurs, ce qui aide à déterminer le bon investissement pour les stratégies de fidélisation des donateurs.
Pour connaître la VLT de vos donateurs, vous devez vous concentrer sur la durée de vie moyenne des donateurs, la fréquence des dons et le montant des dons.
Durée de vie moyenne du donateur X fréquence moyenne des dons X montant moyen des dons
Le taux de conversion mesure le succès de votre campagne à motiver les donateurs à entreprendre une action spécifique, comme faire un don en ligne, assister à des événements ou participer à des activités de collecte de fonds.
Cet indicateur évalue l'efficacité de vos canaux de communication, de vos stratégies de sensibilisation, de vos messages et de vos appels à l'action.
Nombre d'actions achevées/Nombre d'opportunités x 100
Le coût d'acquisition d'un donateur est le montant que vous dépensez pour acquérir un donateur. En suivant les coûts d'acquisition, vous pouvez identifier les stratégies de sensibilisation les plus rentables pour attirer de nouveaux donateurs vers votre organisation.
Calculer par canal d'acquisition :
Total des frais d'acquisition par canal/Nombre de nouveaux donateurs provenant de ce canal
Si vous avez dépensé 1 000 $ en publicités sur les médias sociaux pour acquérir 50 donateurs et 2 000 $ en publipostage pour acquérir 40 donateurs :
Médias sociaux : 1 000 $/50 = 20 $ par donateur
Courrier direct : 2 000 $/40 = 50 $ par donateur
Le taux d'attrition des donateurs évalue le pourcentage de donateurs qui cessent de contribuer à votre association sur une période donnée. Cette mesure aide à comprendre si vous maintenez l'engagement des donateurs et si vous créez des liens durables.
Nombre de donneurs exclus/nombre total de donneurs au cours de la période précédente x 100
Si votre association a eu 600 donateurs l'année dernière et que 100 d'entre eux ont cessé de donner cette année, le taux d'attrition des donateurs sera le suivant :
100/600 x 100 = 16,6 % de taux d'attrition des donneurs
Un taux d'attrition des donateurs de 16,6 % signifie que vous avez perdu environ un sixième de vos donateurs, ce qui suggère que vous devriez travailler sur vos stratégies d'engagement des donateurs.
Également connu sous le nom de taux d'attrition des donateurs, il vous indique le pourcentage de donateurs qui ont cessé de contribuer à votre organisation à but non lucratif après une certaine période.
Pour les identifier, comparez votre liste de donateurs de l'année en cours à celle de l'année précédente - ceux qui n'ont pas contribué sont vos donateurs déchus. Cette mesure clé permet d'évaluer l'efficacité de vos stratégies de fidélisation des donateurs, qu'il s'agisse de programmes de reconnaissance ou de campagnes d'engagement.
(Nombre de donateurs déchus/nombre total de donateurs ayant contribué au cours de l'année écoulée) x 100
Supposons que vous ayez un total de 500 donateurs et que 100 d'entre eux n'aient pas fait de don cette année ; le taux de caducité serait calculé comme suit :
100/500 x 100 = 20% de donateurs perdus
Le revenu par stratégie est l'une des mesures importantes de la collecte de fonds des organisations à but non lucratif qui permet de suivre l'argent gagné grâce à chaque stratégie de collecte de fonds, comme les événements, le peer-to-peer ou les dons en ligne.
Il aide les organisations à but non lucratif à comprendre les stratégies les plus efficaces, en les guidant vers une allocation plus intelligente des ressources pour un impact maximal.
Additionnez les recettes de chaque stratégie individuellement sur une période donnée, puis comparez les totaux pour identifier les méthodes les plus performantes.
Le retour sur investissement de la collecte de fonds évalue l'efficacité des efforts de collecte de fonds de votre organisation. Il calcule le montant d'argent collecté par dollar dépensé pour les activités de collecte de fonds. Si la valeur est supérieure à un, vous avez réalisé un bénéfice, mais si elle est inférieure à un, cela signifie que vous avez subi une perte.
Total des recettes/total des dépenses de collecte de fonds
Si votre organisation dépense 200 $ pour une collecte de fonds et recueille 10 000 $, votre retour sur investissement sera le suivant :
$10,000/$200 = $50
Le coût par dollar collecté mesure les dépenses de collecte de fonds nécessaires pour générer chaque dollar donné.
Calculer le CPDR pour chaque canal de collecte de fonds :
Dépenses totales par canal/recettes totales par canal
Cette répartition permet d'identifier les méthodes de collecte de fonds les plus rentables.
Si votre association a dépensé 4 000 dollars pour organiser un événement de collecte de fonds et qu'elle a gagné 40 000 dollars, le coût de la collecte d'un dollar est le suivant
$4,000/$40,000 = 0.1
La comparaison du CPDR entre votre campagne de publipostage, votre collecte de fonds en ligne et vos événements permet d'optimiser l'affectation des ressources.
Le pourcentage de dons en ligne permet d'évaluer le nombre de dons effectués par l'intermédiaire de canaux en ligne. Il permet d'évaluer le succès de vos stratégies de collecte de fonds numériques et de déterminer si votre page de don soutient efficacement le processus de don.
Total des dons en ligne / total des dons x 100
Si votre organisation a reçu un total de 15 000 $ de dons, dont 4 500 $ proviennent de canaux en ligne, le pourcentage de dons en ligne sera le suivant :
4 500/15 000 x 100 = 30 % de dons en ligne
Cet indicateur mesure le succès de la conversion des participants à un événement en sympathisants permanents grâce à l'engagement post-événement. Il mesure l'efficacité de votre stratégie de suivi dans l'établissement de relations durables au-delà de l'événement lui-même.
Nombre de participants qui entreprennent l'action souhaitée (adhésion mensuelle, don, bénévolat, etc.) / nombre total de participants à l'événement x 100
Si vous avez organisé une soirée trivia avec 80 participants et que 60 d'entre eux ont fait un don à l'issue de la soirée, votre taux de conversion est de :
60/80 x 100 = 75 % de taux de conversion pour le suivi de l'événement
Cette mesure compare le nombre de participants à l'événement au nombre d'invitations envoyées, soulignant ainsi l'efficacité de la planification et du marketing de votre événement.
Un taux de participation élevé indique que la promotion de l'événement et les efforts de marketing ont été couronnés de succès, tandis qu'un taux plus faible peut suggérer des améliorations dans des domaines tels que le calendrier de l'événement, les messages promotionnels ou la stratégie de tarification des billets.
Nombre total de participants/nombre d'invitations envoyées x 100
Si 500 personnes ont été invitées à votre gala de collecte de fonds à but non lucratif et que 350 y ont assisté, le taux de participation à l'événement serait le suivant :
350/500 x 100 = 70% de participation à l'événement
Le revenu par participant calcule la contribution moyenne de chaque participant à l'événement afin de déterminer la rentabilité globale et le retour sur investissement.
Recettes totales de l'événement/nombre de participants
Si votre événement à but non lucratif a généré 20 000 $ de recettes totales et a accueilli 200 participants, les recettes par participant seront les suivantes :
$20,000/200 = $100
Bien que ces indicateurs ne mesurent pas directement l'efficacité de vos efforts de collecte de fonds, ils reflètent le succès de vos stratégies de marketing, qui jouent un rôle crucial dans la motivation des donateurs à contribuer.
Le taux d'ouverture des courriels mesure le nombre de destinataires qui ouvrent les courriels de votre association. Il mesure l'efficacité de vos lignes d'objet et de vos stratégies de synchronisation des courriels.
En surveillant les taux d'ouverture, vous pouvez également évaluer la santé de votre liste d'adresses électroniques et déterminer si vous devez supprimer les contacts inactifs.
Nombre de courriels ouverts / nombre de courriels partagés x 100
Supposons que vous envoyiez environ 200 courriels à un segment pour l'informer de votre prochaine collecte de fonds. Si seulement 120 destinataires ouvrent votre courriel, le taux d'ouverture sera calculé comme suit :
200/800 x 100 = 25 % de taux d'ouverture des courriels
Le taux de clics mesure le nombre de destinataires qui ont ouvert votre e-mail et qui ont cliqué sur les liens qu'il contenait. Cette mesure indique dans quelle mesure votre contenu et vos appels à l'action sont convaincants pour les lecteurs engagés.
Nombre de clics/nombre de courriels ouverts x 100
Si 120 personnes ont ouvert votre lettre d'information électronique et que 40 ont cliqué sur les liens :
40/120 x 100 = 33,3% CTR
Les sessions de site web mesurent le nombre de visites uniques sur votre site web au cours d'une période donnée. Cette mesure permet de mieux connaître les niveaux de trafic réels que le nombre de pages vues, car elle permet de suivre les interactions distinctes entre les visiteurs.
Effectuez un suivi à l'aide de Google Analytics 4, qui offre une analyse complète des sites web à but non lucratif, y compris le comportement des utilisateurs, les sources de trafic et le suivi des conversions.
L'engagement dans les médias sociaux mesure le degré d'interaction de votre public avec votre contenu sur les canaux sociaux par le biais de likes, de partages, de commentaires et de clics.
Il indique si votre contenu trouve un écho auprès des sympathisants ou s'il a besoin d'être davantage personnalisé. Vous pouvez le suivre à l'aide d'outils de gestion des médias sociaux qui recueillent automatiquement les données d'engagement sur toutes les plateformes.
Il peut sembler intéressant de suivre de nombreux indicateurs clés de performance, mais il est préférable de sélectionner des indicateurs qui correspondent aux objectifs et aux initiatives spécifiques de votre organisation.
Trop de données peuvent créer de la confusion et rendre plus difficile l'identification des domaines à améliorer. Au lieu de cela, concentrez-vous sur les ICP principaux et secondaires afin d'obtenir une vue d'ensemble de la performance de votre organisation.
Les ICP de pointe prédisent les résultats futurs grâce à des indicateurs comme le taux d'engagement des donateurs, le taux de rétention, la croissance des dons et l'engagement dans les médias sociaux. Les ICR en retard mesurent les performances passées à l'aide d'indicateurs tels que le montant moyen des dons, la participation aux événements et le retour sur investissement de la collecte de fonds.
Le suivi et l'analyse réguliers des indicateurs clés de performance révèlent les performances de vos stratégies au fil du temps.
Comparez vos différentes campagnes ou stratégies de collecte de fonds les unes par rapport aux autres, ainsi que l'engagement ou les dons que vous recevez par le biais de différents canaux. Cela vous aidera à identifier les profils des donateurs et à comprendre quelles sont les tactiques qui donnent les meilleurs résultats.
Grâce à ces informations, vous pouvez prendre de meilleures décisions quant à l'affectation des ressources pour obtenir un meilleur impact.
En partageant régulièrement les indicateurs clés avec votre équipe, vous permettez à chacun de s'aligner sur les objectifs de votre organisation.
En partageant les données dans des formats visuels simples et en discutant des résultats lors de réunions d'équipe, chacun peut prendre des décisions éclairées dans le cadre de ses fonctions. Pour mettre en place cette approche axée sur les données :
Ne vous contentez pas de collecter des données, agissez en conséquence. Après avoir analysé vos informations, apportez des changements en fonction de vos conclusions et suivez les résultats au fil du temps. Si vous ne pouvez pas apporter de changements majeurs à votre stratégie, commencez par des ajustements plus modestes.
Par exemple, si la participation à votre événement de collecte de fonds est en baisse, commencez par analyser vos données afin d'identifier les causes potentielles. Des événements similaires ont-ils lieu dans votre communauté à la même période ? Votre tarification est-elle adaptée à la capacité de don de votre public ?
Testez de petits changements tels que des options de tarification échelonnée ou des tarifs spéciaux pour les inscriptions anticipées avant de procéder à des changements de format majeurs.
Conseil de pro : utilisez la plateforme de billetterie événementielle 100 % gratuite de Zeffy pour expérimenter différents modèles de tarification sans perdre de fonds en raison des frais de traitement ou de plateforme.
Le suivi, l'analyse et l'utilisation efficace des indicateurs des organisations à but non lucratif sont des tâches difficiles, surtout lorsqu'elles sont effectuées manuellement.
Les systèmes CRM permettent de suivre les interactions avec les donateurs, de gérer les relations et d'analyser les modèles de dons en un seul endroit. Le système de gestion des donateurs 100% gratuit de Zeffy vous aide à organiser les données des donateurs et à mesurer l'engagement sans configuration complexe ni coûts cachés.
La plateforme de collecte de fonds 100% gratuite de Zeffy rationalise la gestion des campagnes grâce à de puissants outils d'analyse et de reporting. Lancez plusieurs campagnes, suivez les résultats en temps réel et gérez les dons, le tout entièrement gratuitement.
Connectez-vous avec vos donateurs par le biais de campagnes d'emailing ciblées en utilisant le logiciel de gestion des donateurs 100% gratuit de Zeffy. Programmez des mises à jour, automatisez les messages de remerciement et suivez les indicateurs d'engagement sans avoir à payer pour un logiciel supplémentaire.
Il est ainsi facile de surveiller la façon dont les gens réagissent à votre contenu sur les médias sociaux et de programmer vos publications. Buffer, HubSpot et Hootsuite sont d'excellentes options.
Ce système permet de suivre et de gérer les recettes, les dons et toutes les données financières. QuickBooks Nonprofit et Sage Intacct sont deux bonnes options de logiciels de comptabilité pour les organisations à but non lucratif.
Pour choisir les bons ICP pour votre organisation, commencez par les objectifs fondamentaux et la vision stratégique de votre organisation. Au lieu de suivre toutes les mesures possibles, sélectionnez quelques ICP significatifs pour chaque domaine clé - des donateurs à la collecte de fonds et aux dons.
Ils orientent vos stratégies vers des objectifs organisationnels et vous aident à collecter des fonds plus importants. Une fois ces objectifs fixés, mesurez régulièrement vos paramètres, analysez vos données et, surtout, utilisez vos conclusions pour affiner vos campagnes de collecte de fonds.
Vos ICP ne sont pas de simples chiffres - ce sont des outils qui contribuent à façonner l'impact de votre organisation et à définir sa réussite future.
La plateforme 100% gratuite de Zeffy offre des outils de collecte de fonds performants et des informations claires sur les performances. Il est ainsi facile de mesurer votre impact tout en gardant chaque dollar dans votre mission.
