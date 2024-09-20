Google Analytics est un outil gratuit d'analyse du Web qui fournit des informations détaillées sur le trafic des sites Web et le comportement des utilisateurs. Pour les organisations à but non lucratif, il s'agit d'un outil essentiel pour comprendre l'engagement des donateurs, optimiser la présence en ligne et mesurer l'efficacité des campagnes.

En suivant des indicateurs clés tels que les pages vues, les taux de conversion et les parcours des utilisateurs, les organisations peuvent prendre des décisions fondées sur des données afin d'améliorer leurs stratégies numériques.

Notre guide complet offre aux organisations à but non lucratif une feuille de route pour exploiter efficacement Google Analytics 4 (GA4). Nous abordons les procédures de configuration, les principales fonctionnalités et les meilleures pratiques pour analyser les performances des campagnes et améliorer l'expérience des utilisateurs à l'aide de Google Analytics pour les organisations à but non lucratif.

Table des matières

Google Analytics pour les organisations à but non lucratif : Qu'est-ce que c'est et comment c'est utile ?

Comment Google Analytics peut aider les organisations à but non lucratif

Comment configurer Google Analytics pour votre association en 5 étapes

6 stratégies pour tirer le meilleur parti de Google Analytics pour votre organisation à but non lucratif

Dernières réflexions sur l'AG4 pour les organisations à but non lucratif

FAQ sur Google Analytics pour les organisations à but non lucratif

Google Analytics pour les organisations à but non lucratif : Qu'est-ce que c'est et comment c'est utile ?

Google Analytics est une plateforme complète d'analyse du Web qui permet d'obtenir des informations sur le trafic des sites Web, le comportement des utilisateurs et les performances des campagnes de marketing. Elle fournit une analyse détaillée de la manière dont les différents éléments de votre site Web ou de votre application, tels que les pages, les images, les formulaires et les boutons, contribuent à la réalisation de vos objectifs, qu'il s'agisse de dons, d'inscriptions ou d'inscriptions à des événements.

La plateforme présente les données relatives au comportement des utilisateurs sous forme de tableaux et de graphiques faciles à comprendre, avec des options permettant d'appliquer des filtres pour une analyse plus fine. Par exemple, vous pouvez suivre le parcours d'un donateur sur votre site jusqu'au moment où il effectue une contribution.

En tant que principal outil d'analyse du Web avec plus de 43 % de parts de marché en 2024, Google Analytics offre aux organisations à but non lucratif plusieurs avantages clés dans le cadre de son initiative " Google pour les organisations à but non lucratif".

Comment Google Analytics peut aider les organisations à but non lucratif

1. Améliore l'expérience et l'engagement des utilisateurs

Google Analytics montre comment les utilisateurs naviguent sur votre site web et met en évidence les points d'arrêt et les habitudes des utilisateurs. Grâce à ces données, votre association peut rationaliser le parcours de l'utilisateur et guider facilement les visiteurs vers des pages importantes telles que les événements, les formulaires de dons et les inscriptions de bénévoles.

L'analyse révèle les schémas d'engagement des utilisateurs, y compris les pages vues, les déclencheurs d'intérêt, les points de sortie et la durée de la session. Ces informations permettent d'affiner la structure et la conception de votre site web.

2. Fournit des informations plus intelligentes

GA4 utilise des algorithmes avancés d'apprentissage automatique pour découvrir des informations inédites et prédictives à partir de vos données. Il peut prévoir le comportement des donateurs potentiels et les schémas de fidélisation, même avec des informations incomplètes.

Après avoir recueilli les données d'un mois, Analytics peut projeter les tendances futures en matière de dons, ce qui permet une planification plus stratégique de vos initiatives de collecte de fonds.

3. Collecte de données complètes

Google Analytics vous permet de suivre les interactions des utilisateurs sur différentes plateformes et appareils pour vos applications, sites web et interactions hors ligne. Vous disposez ainsi d'une vision globale de la manière dont les utilisateurs interagissent avec votre organisation à but non lucratif.

En observant tous les points de contact avec les utilisateurs, vous pouvez identifier les tendances et les possibilités d'amélioration. Cela vous aide à décider où votre équipe doit consacrer son temps et ses efforts pour soutenir votre mission.

4. Optimise les efforts de collecte de fonds et de marketing

Google Analytics permet aux organisations à but non lucratif de suivre les performances de campagnes spécifiques en utilisant des paramètres UTM. Cela leur permet de connaître exactement le volume de trafic et de dons généré par chaque campagne et d'identifier les messages et les canaux les plus efficaces.

Google Analytics propose des fonctions de test A/B pour divers éléments de votre page de don, notamment les jeux de couleurs, les boutons, les configurations de mise en page et les variantes de texte.

En analysant le comportement des utilisateurs, vous pouvez optimiser l'emplacement de votre contenu et des boutons d'appel à l'action pour maximiser la visibilité et l'engagement.

Comment configurer Google Analytics pour votre organisation à but non lucratif en 5 étapes

1. Configurez votre compte Google Analytics

Pour commencer à utiliser Google Analytics 4 (GA4) :

Visitez la page d'accueil de Google Analytics et cliquez sur "Get Started Today" (Commencer aujourd'hui)

Suivez les instructions pour nommer votre compte et entrer les détails de votre site web.

Fournir des informations de base sur l'organisation

Cliquez sur "Créer" pour finaliser la configuration de votre compte GA4 gratuit.

2. Mise en place du flux de données

Pour commencer à suivre les données :

Ajoutez votre site web à but non lucratif en tant que propriété dans votre tableau de bord GA4 Cliquez sur "Add Stream" et choisissez "Web" pour les données du site web. Saisissez l'URL de votre site web et toute autre information requise Une fois mis en place, GA4 fournira un code de suivi unique. Insérez ce code dans l'en-tête de chaque page de votre site web Vous pouvez également utiliser Google Tag Manager pour faciliter la mise en œuvre.

3. Identifier et ajouter des objectifs à Analytics

Identifiez les actions clés que vous souhaitez que les visiteurs entreprennent sur votre site web pour atteindre vos objectifs. Définissez ces objectifs dans Analytics en naviguant vers les paramètres d'administration pour mesurer le succès.

Appliquer des objectifs à des pages ou des écrans spécifiques visités par vos utilisateurs. Il existe généralement quatre types d'objectifs dans Google Analytics.

Objectifs de destination : Suivre l'utilisateur lorsqu'il atteint une page spécifique, par exemple une page de remerciement après un don.

Suivre l'utilisateur lorsqu'il atteint une page spécifique, par exemple une page de remerciement après un don. Objectifs de durée : Mesurer le temps passé par les utilisateurs sur votre site.

Mesurer le temps passé par les utilisateurs sur votre site. Objectifs de pages/écrans par session : Contrôler lorsque les utilisateurs consultent un nombre spécifique de pages au cours d'une session.

Contrôler lorsque les utilisateurs consultent un nombre spécifique de pages au cours d'une session. Objectifs d'événements : Suivi d'actions spécifiques, telles que la lecture de vidéos, les téléchargements ou les clics sur un lien particulier.

Vous pouvez également créer un objectif personnalisé si aucun des modèles d'objectifs prédéfinis ne correspond à vos besoins. Dans la section des conversions d'Analytics, vous verrez combien d'utilisateurs atteignent votre objectif.

4. Créer des publics segmentés

GA4 vous permet de créer des segments d'utilisateurs basés sur différents critères :

Données démographiques : Âge, lieu de résidence ou centres d'intérêt

: Âge, lieu de résidence ou centres d'intérêt Comportement : Historique des dons, participation à des événements ou engagement dans le contenu.

: Historique des dons, participation à des événements ou engagement dans le contenu. Critères personnalisés: Actions spécifiques ou combinaisons de facteurs

En configurant des déclencheurs d'audience, vous pouvez recevoir des notifications lorsque les utilisateurs répondent à certains critères, facilitant ainsi un engagement opportun et ciblé. Cette approche permet à votre association de créer une communication plus personnalisée et plus efficace afin d'établir des relations plus solides avec vos sympathisants.

5. Créer des rapports Google Analytics

Le tableau de bord de Google Analytics vous permet d'obtenir une vue d'ensemble de vos principaux indicateurs. Pour une compréhension plus détaillée, vous pouvez accéder aux rapports standard et utiliser le générateur de rapports pour créer des rapports personnalisés avec les indicateurs les plus pertinents pour votre association.

Réservez du temps pour consulter régulièrement vos rapports afin d'évaluer les performances de votre site web et de prendre des mesures pour améliorer votre présence en ligne.

6 stratégies pour tirer le meilleur parti de Google Analytics pour votre organisation à but non lucratif

1. Utiliser un suivi basé sur les événements

La version précédente d'Universal Analytics était basée sur les sessions, tandis que la nouvelle version de Google Analytics 4 est basée sur les événements.

Dans GA4, un événement représente toute action d'un utilisateur sur votre site Web, du clic sur un bouton à la soumission d'un formulaire, en passant par le téléchargement d'un fichier. Activez la mesure améliorée pour suivre automatiquement les événements courants tels que les pages vues, les défilements, les clics sortants et les interactions vidéo.

Pour des besoins de suivi plus spécifiques, créez des événements personnalisés adaptés aux objectifs de votre association. Par exemple :

Créez un "événement de conversion" pour suivre les dons effectués sur votre formulaire d'appel annuel.

Créez un "événement personnalisé" pour contrôler la fréquence de consultation de votre formulaire de don.

Ces mesures personnalisées offrent des informations précieuses sur les performances de votre collecte de fonds, ce qui vous permet d'affiner vos stratégies et d'améliorer l'engagement des donateurs.

En tirant parti du suivi automatique et personnalisé des événements, vous obtiendrez une compréhension complète de la manière dont les sympathisants interagissent avec votre site web.

2. Identifier les mots-clés pour le référencement

Pour mieux connaître les mots-clés qui génèrent du trafic sur le site Web de votre association, associez Google Analytics à Google Search Console.

Dans Analytics, naviguez vers Acquisition > Search Console > Requêtes

Ce rapport révèle les termes de recherche que les utilisateurs ont utilisés pour trouver votre site.

En outre, explorez la rubrique Comportement > Contenu du site > Pages d'atterrissage pour identifier les points d'entrée les plus performants et les mots-clés associés.

Utilisez ces informations pour affiner vos stratégies de référencement et de marketing :

Optimiser le contenu en fonction des mots-clés de recherche Google

Créer un nouveau contenu ciblant des termes pertinents et à fort potentiel

Ajuster les campagnes de recherche payante en fonction des performances organiques

En alignant votre présence en ligne sur le comportement de recherche des donateurs, vous pouvez attirer davantage de donateurs et de bénévoles potentiels sur le site web de votre association, augmentant ainsi la portée et l'impact de votre organisation.

3. Utiliser les rapports d'exploration pour l'analyse des campagnes

Exploitez l'outil d'exploration de GA4 pour créer des rapports personnalisés qui fournissent des informations plus approfondies sur les parcours des utilisateurs. Mettez en place des explorations d'entonnoirs pour suivre les parcours des utilisateurs vers des objectifs spécifiques et identifier les points de chute dans le processus de conversion. Utilisez ces informations pour optimiser à la fois l'expérience utilisateur et vos efforts de marketing.

Par exemple, si le taux d'abandon de votre formulaire d'inscription à un événement est élevé, analysez les obstacles potentiels tels que la longueur ou la complexité du formulaire. Ces données vous permettent de rationaliser le processus et d'augmenter les conversions.

En comprenant les modèles de comportement des utilisateurs, vous pouvez apporter des améliorations ciblées au site Web de votre association, ce qui favorise l'engagement des donateurs.

4. Appliquer l'identifiant de l'utilisateur pour le suivi du parcours du donateur

Mettez en œuvre le suivi de l'identifiant de l'utilisateur dans Google Analytics afin d'obtenir une vue d'ensemble des interactions avec les donateurs sur différentes plateformes. Cette fonction attribue un identifiant unique à chaque donateur, ce qui permet à Analytics de suivre les individus sur différents appareils.

En suivant les parcours des supporters depuis le premier contact jusqu'à leur dernière contribution, vous obtiendrez des informations précieuses sur les schémas d'engagement cross-canal.

Par exemple, vous pouvez observer comment un donateur passe de l'interaction avec les médias sociaux à l'inscription à un événement sur votre site web. Cette compréhension du comportement des donateurs permet à votre association de créer des stratégies d'engagement plus personnalisées et plus efficaces.

5. Intégration avec Google Ads pour l'optimisation des campagnes

GA4 fournit des informations détaillées sur le comportement et les caractéristiques démographiques des utilisateurs. En intégrant ces informations aux campagnes Google Ads, vous pouvez créer des campagnes plus ciblées.

Par exemple, si vous remarquez que les visiteurs appartenant à des groupes démographiques spécifiques sont plus susceptibles de contribuer, vous pouvez cibler des utilisateurs similaires de manière plus agressive dans Google Ads.

Vous pouvez également utiliser les données de conversion de GA4 pour affiner votre ciblage Google Ads, car elles permettent à vos annonces d'atteindre les personnes les plus susceptibles de faire un don ou de rejoindre votre cause.

6. Mise en place d'un suivi du commerce électronique pour le contrôle des dons

La mise en œuvre du suivi du commerce électronique dans Google Analytics fournit des informations cruciales sur vos efforts de collecte de fonds, notamment sur les types de dons les plus efficaces, les canaux d'acquisition des donateurs et les mesures du temps nécessaire à l'obtention d'un don. Il permet d'identifier les principaux donateurs et leurs sources, de révéler les tendances géographiques en matière de dons et de mettre en évidence les campagnes les plus performantes.

En analysant ces données, votre association peut optimiser ses stratégies de collecte de fonds, se concentrer sur les canaux efficaces et adapter ses campagnes pour maximiser l'engagement et les contributions des donateurs. Cette approche basée sur les données permet une allocation plus efficace des ressources et une amélioration de la performance globale de la collecte de fonds.

Dernières réflexions sur l'AG4 pour les organisations à but non lucratif

Google Analytics 4 permet aux organisations à but non lucratif de prendre des décisions fondées sur des données, en transformant les données brutes en informations exploitables. En tirant parti des fonctionnalités avancées de GA4, votre organisation peut optimiser l'engagement des donateurs, affiner les stratégies de marketing et, en fin de compte, accroître son impact global.

La clé du succès réside dans l'analyse et l'adaptation constantes, afin que votre présence numérique évolue avec les besoins et les comportements de vos partisans.

Pour améliorer encore votre approche axée sur les données, envisagez d'intégrer GA4 à la plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite de Zeffy. Cette puissante combinaison vous permet de suivre les visites des formulaires de don, d'identifier les sources de trafic et d'obtenir une vue d'ensemble de vos performances en matière de collecte de fonds.

FAQ sur Google Analytics

Comment puis-je vérifier mon statut d'organisation à but non lucratif sur Google ? Pour vérifier si votre demande de compte Google pour les organisations à but non lucratif a été approuvée, connectez-vous à Google pour les organisations à but non lucratif. Accédez au tableau de bord de votre compte et vous verrez le statut de votre organisation dans la section "Inscription". La plupart des demandes sont examinées dans un délai de 2 à 14 jours ouvrables. Vous recevrez un courrier électronique une fois l'examen terminé. Pour plus d'informations, vous pouvez également contacter le service d'assistance de Google ou vous référer aux e-mails que vous avez reçus au cours de la procédure de candidature.

Google Analytics peut-il suivre les dons ? Oui, Google Analytics permet de suivre les dons en définissant des objectifs ou un suivi des événements. Vous pouvez configurer des objectifs pour surveiller les confirmations de dons. Utilisez le suivi des événements pour enregistrer le moment où les utilisateurs interagissent avec les boutons de donation ou effectuent des transactions. Google Analytics dispose également d'une fonctionnalité de commerce électronique qui vous permet de suivre les dons sur votre site web. Il vous indique le montant des dons, le temps nécessaire, les formulaires les plus utilisés et la fréquence des visites avant le don. Vous pouvez intégrer Google Analytics au logiciel de collecte de fonds 100 % gratuit de Zeffy afin de suivre l'ensemble de vos dons sans frais, de maximiser vos informations tout en éliminant les dépenses.