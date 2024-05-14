Votre site web à but non lucratif peut faire ou défaire la décision d'un visiteur de passer à l'action. Que les gens veuillent faire un don, faire du bénévolat, collecter des fonds ou participer à des événements, votre site web est probablement leur premier point de contact.
Pour attirer un grand nombre de visiteurs sur un site web, il faut trouver le bon équilibre entre une apparence professionnelle, une expérience utilisateur exceptionnelle et une navigation intuitive. Il faudra faire preuve de créativité pour se démarquer dans un paysage numérique peuplé de plus d'un milliard de sites web dans le monde.
Heureusement, vous n'avez pas besoin de connaissances approfondies en matière de codage ni d'un investissement financier substantiel pour y parvenir. Le site web de votre organisation à but non lucratif peut prospérer en engageant efficacement les sympathisants, en instaurant la confiance et en suscitant l'engagement.
Qu'est-ce qui fait un bon site web pour les organisations à but non lucratif ? Nous avons couvert tout ce que vous devez savoir ci-dessous, y compris :
Le site web de votre association est la base d'une présence en ligne de plus en plus importante. La portée mondiale d'Internet vous permet d'entrer en contact avec des donateurs, des partenaires et des bénévoles où qu'ils se trouvent.
En moyenne, les organisations à but non lucratif tirent un excellent parti de leur site web, avec 12 708 visiteurs. Se concentrer sur l'impression qui se dégage de chaque page et de chaque mot est le moyen le plus simple d'établir un lien avec votre communauté, de sensibiliser le public et de faire avancer votre mission.
Votre site web à but non lucratif peut capter du trafic à partir d'une variété de canaux, tels que :
Amener un sympathisant à se rendre sur votre site par le biais du marketing et de la promotion de votre site web à but non lucratif est une première étape importante. L'objectif final est d'offrir une expérience qui les incite à rester sur le site pour s'engager dans votre contenu et passer à l'action.
Une excellente expérience en matière de sites web d'organisations à but non lucratif peut vous aider :
Que vous envisagiez de réorganiser votre site ou d'en créer un pour la première fois, nous avons ce qu'il vous faut. Examinons d'abord les facteurs qui font que le site Web d'une organisation à but non lucratif se distingue des autres.
L'accessibilité : Le site web de votre organisation à but non lucratif doit permettre à chacun de se sentir bienvenu et inclus tout au long de son expérience. En pensant à ceux qui ont des handicaps ou des déficiences, vous pouvez concevoir des pages qui les encouragent à s'engager pleinement.
L'accessibilité élargit les possibilités d'interaction des visiteurs avec votre site web, qu'il s'agisse d'accéder à des ressources vitales, de participer à des événements ou de faire des dons. Il s'agit d'une priorité simple mais qui a un impact considérable, étant donné que seulement 22 % des organisations à but non lucratif ont des sites web conçus pour les personnes souffrant d'un handicap visuel ou auditif.
Une conception réfléchie : Votre site web est comme une fenêtre sur votre association, c'est pourquoi son apparence et sa convivialité sont importantes. Vous voulez que les sympathisants comprennent la personnalité de votre organisation et sa touche humaine, tout en instaurant la confiance par le biais d'une marque professionnelle.
En décrivant votre travail, vos objectifs et votre histoire, vous pouvez introduire une mise en page facile à suivre et qui retiendra les lecteurs sur la page.
Navigation simple : Lors de la conception, pensez à la fonctionnalité en plus de l'esthétique. Après tout, les gens ne peuvent pas s'intéresser à ce qu'ils ne peuvent pas trouver.
La navigation sur le site web de votre association doit aider les gens à trouver sans difficulté les informations les plus essentielles, comme un formulaire de don, une demande de bénévolat ou une page d'information. C'est là que votre menu, vos boutons, vos en-têtes et vos pieds de page joueront un rôle (voir ci-dessous).
Il est utile de connaître les sections les plus courantes d'un site web pour choisir celles sur lesquelles se concentrer en priorité. En voici quelques-unes qui peuvent vous aider à tirer le meilleur parti de votre présence en ligne.
Nous avons fait appel à notre équipe d'experts pour développer les meilleures pratiques en matière de sites web, partagées lors de notre récent webinaire, Online Fundraising : Comment collecter le plus d'argent possible sur votre site web, les médias sociaux et plus encore.
Le moyen le plus simple d'obtenir des dons est d'ajouter un bouton de don facile à trouver lorsque quelqu'un arrive sur votre site. Envisagez de faire figurer un bouton de don dans des zones telles que votre en-tête ou la première section de votre page d'accueil.
Lorsque quelqu'un arrive sur votre site web, vous voulez qu'il sache où donner sans se perdre dans le reste du contenu. Les internautes risquent de n'abandonner que partiellement votre site s'ils ne disposent pas d'un moyen direct de faire un don, ce qui leur fera perdre l'occasion de collecter davantage d'argent.
Conseils pour un bouton de don efficace :
Aidez les gens à comprendre rapidement votre cause et pourquoi leur soutien est important. Toute ambiguïté peut entraîner une confusion ou une incertitude quant à l'utilisation des dons, alors assurez-vous d'être clair et fier de ce que vous faites.
Lorsque vous parlez de votre impact, évitez d'utiliser des termes vagues ou de donner trop d'explications. Il est préférable d'être concis et de fournir des détails qui aident les gens à imaginer que leur argent est transformé en un changement qu'ils espèrent voir se produire.
Une bonne règle de base est d'inclure :
Vous pouvez également montrer votre impact à l'aide de visuels qui apportent encore plus de clarté à vos lecteurs.
Pensez à des éléments de conception tels que
Près de 66 % du trafic en ligne proviendra des appareils mobiles en février 2024. Pour être présent en ligne, il faut partir du principe que la plupart des visiteurs accèderont au site web de votre association à partir d'un appareil mobile à un moment ou à un autre.
Un site web pour les organisations à but non lucratif qui génère du trafic à partir des médias sociaux doit impérativement être optimisé pour les mobiles.
Conseils pour optimiser votre site web pour les mobiles :
Lorsque vous avez conçu votre site ou ajouté de nouveaux éléments, il est toujours bon de le tester sur plusieurs téléphones et navigateurs. Vous pourrez ainsi détecter les bogues avant qu'ils ne deviennent des obstacles aux actions de vos sympathisants.
Une fois que vous avez accroché les gens, il est temps de leur montrer pourquoi leur don est important. Les donateurs s'engagent dans des causes caritatives pour avoir un impact, il est donc important de le préciser sur toutes les pages.
Vous pouvez certes parler aux donateurs potentiels de l'impact qu'ils peuvent avoir, mais il est préférable de leur montrer. Aidez les visiteurs à imaginer le résultat de chaque dollar qu'ils versent afin d'établir un lien plus profond.
Quelques façons créatives d'afficher votre impact :
Lorsque vos visiteurs sont prêts à donner, la dernière étape consiste à s'assurer qu'ils disposent de nombreuses options. Plus vous leur offrez de possibilités, plus ils seront enclins à passer à l'action et à rejoindre votre communauté.
Les options de don peuvent être les suivantes :
En fonction de votre stratégie de collecte de fonds, vous pouvez choisir les moyens les plus efficaces d'impliquer les gens et les mettre en valeur à plusieurs endroits sur votre site web.
Voici quelques façons de présenter vos options de dons :
Quelles que soient les options de don, vous devez vous assurer que les donateurs disposent d'un chemin cohérent et direct pour effectuer un don ou une transaction.
Voici une brève liste de contrôle qui vous permettra de vous assurer que chaque donateur intéressé effectue un don pour votre cause :
Le meilleur moyen de stimuler la créativité est de voir des exemples d'autres organisations à but non lucratif. Qu'il s'agisse de la meilleure conception d'un site web à but non lucratif ou d'un contenu qui nous touche au plus profond de nous-mêmes, les exemples suivants ne manqueront pas de nous inspirer.
1. Le site web à but non lucratif de Kids CancerCare
2. Le site web de Dear Future, une organisation à but non lucratif à fortimpact
3. Le site web personnalisé de l'Alliance pour le logement dans leNord
4. Le site web à but non lucratif de l'Université de Bee, simple ànaviguer
5. Le site web à but non lucratif d'Outreach 360 optimisé pour lesmobiles
6. Le site web à but non lucratif de Noelle's Gift toChildren , qui a le cœur sur la main.
7. Le site web à but non lucratif de la campagne#YesSheCanCampaign
8. Big Brothers Big Sisters of St. Thomas-Elgin's storytelling nonprofitwebsite (en anglais)
9. Le site web lumineux et accueillant de votreassociation
10. Site web de l'école de musique communautaire de Santa Cruz, une association à but non lucratif centrée sur les personnes
Toute personne visitant le site web de Kids Cancer Care peut instantanément trouver des options pour faire un don.
Si une personne est prête à faire un don ou à lancer une collecte de fonds entre pairs à n'importe quel moment de son expérience sur le site Web de Kids Cancer Care, elle peut immédiatement cliquer pour passer à l'action. Ils peuvent également naviguer dans le menu avec une expérience personnalisée pour les familles et les sympathisants.
Inspiration pour votre site web à but non lucratif :
Quelques secondes après avoir visité le site web de Dear Future, vous êtes immédiatement accueilli par une fenêtre contextuelle qui vous invite à participer à la campagne prioritaire de l'organisation. Une image forte et un bouton de donation attrayant aident les gens à voir quelle pourrait être l'action la plus impactante.
Si vous refusez la fenêtre contextuelle et continuez à explorer la page d'accueil, Dear Future fait un excellent travail en montrant les programmes en cours et le nombre de personnes qui en ont bénéficié.
Inspiration pour votre site web à but non lucratif :
True North Housing Alliance invite les visiteurs à découvrir des images réfléchies et personnelles qui, tout en montrant l'importance de ce travail, suscitent des émotions.
Un titre percutant et un bouton de don incontournable avec un texte réfléchi incitent à faire des dons immédiatement.
Inspiration pour votre site web à but non lucratif :
L'Université de Bee accueille les visiteurs de son site web avec une image de marque créative qui les incite à se rendre sur chaque page pour en savoir plus. Parmi ces pages bien conçues figure la page "À propos", où un langage simple est associé à une preuve de concept avec la mention "Transparence de platine" décernée par Candid.
L'association d'un langage simple et de blocs de couleurs stimule l'engagement, ce qui aide les gens à continuer à faire défiler la page et à absorber tout ce qu'elle contient.
Inspiration pour votre site web à but non lucratif :
N'importe qui, sur n'importe quel appareil, peut partager l'expérience engageante du site web d'Outreach360. Il n'y a aucun doute quant à l'endroit où agir sur ce site, avec des boutons d'appel à l'action qui sautent de la page et un en-tête rempli de liens de référence.
Les visiteurs peuvent lire quelques mots simples dans l'en-tête d'Outrach360 pour obtenir toute la clarté nécessaire sur le travail de l'organisation.
Inspiration pour votre site web à but non lucratif :
En arrivant sur la page d'accueil de Noelle's Gift to Children , on a l'impression de rencontrer un nouvel ami. Le ton est amical et invitant, aidant les gens à sentir l'importance de leur rôle dans la mission de l'organisation qui est d'améliorer la vie des enfants.
Au lieu d'inonder sa page d'accueil d'informations et de textes longs, Noelle's Gift to Children utilise une vidéo personnelle qui présente l'objectif de la mission.
Inspiration pour votre site web à but non lucratif :
Le site web de la campagne #YesSheCanCampaign est une surprise unique de couleur rose qui vous interpelle dès la page d'accueil. La palette de couleurs se prête à une sensation plus douce et plus invitante qui se retrouve dans la boutique et les formulaires de don.
Le site web offre une expérience d'apprentissage accessible. Les visiteurs peuvent trouver les principaux domaines d'intervention de la campagne, les programmes et les entreprises partenaires impressionnantes sans quitter la page d'accueil.
Inspiration pour votre site web à but non lucratif :
Il est difficile de ne pas être attiré par le site web de l'association Big Brothers Big Sisters of St. Thomas-Elgin, dont l'imagerie est intentionnelle et l'aspect épuré. Le choix d'ouvrir le site avec une image en noir et blanc d'un enfant et des boutons lumineux rend ce site orienté vers l'action dès le départ.
Sous l'en-tête, les visiteurs peuvent explorer des éléments uniques tels que les dernières nouvelles de l'organisation et des histoires de la communauté. Grâce à la narration en temps réel, les sympathisants ont un contact direct avec l'impact auquel ils contribuent.
Inspiration pour votre site web à but non lucratif :
Il est donc logique que Y'all dispose d'un site web aussi accueillant et diversifié que sa mission : rendre les soins affirmatifs accessibles à tous et soutenir et encourager une vie authentique. Ce site vous accueille avec un en-tête animé et une vidéo qui apporte une énergie amusante et une expérience inoubliable.
Vous utilisez des couleurs vives et une image de marque unique pour attirer les visiteurs et leur montrer comment avoir un impact grâce à des boutons d'action clairs. Qu'il s'agisse de faire un don, de participer à des événements ou de faire des achats, les visiteurs peuvent trouver tous les moyens de s'impliquer en quelques clics.
Inspiration pour votre site web à but non lucratif :
La Community Music School of Santa Cruz a choisi pour son site web une image d'en-tête qui rappelle les personnes qui rendent sa mission possible et la longévité de son organisation. Les visiteurs peuvent découvrir la riche histoire à laquelle ils s'apprêtent à participer grâce à différents parcours d'apprentissage.
Les événements à venir de l'école de musique communautaire sont affichés en bonne place pour que les gens puissent s'y engager et nouer des relations. Ils partagent également des témoignages qui incitent les internautes à se rendre sur une page d'évaluation dédiée afin d'entendre directement des personnes impliquées dans les programmes.
Inspiration pour votre site web à but non lucratif :
Le site web de votre association est un outil fantastique pour attirer de nouveaux donateurs, entretenir des relations et fidéliser les sympathisants et les partenaires. Une fois que vous avez travaillé à la conception d'un site que vous aimez, les formulaires de don gratuits de Zeffy peuvent vous aider à poursuivre l'expérience jusqu'à la fin du processus de paiement.
Zeffy est 100 % gratuit et vous aide à personnaliser votre formulaire de don et les autres pages de votre campagne pour qu'ils correspondent à l'aspect et à la convivialité de votre site web. Ainsi, vous aidez plus de personnes à effectuer des dons et vous voyez que chaque dollar va à votre cause.
Assistez à un webinaire gratuit sur la collecte de fonds en ligne via le site web de votre association, les médias sociaux et la stratégie d'envoi de courriels. Apprenez des trucs et astuces concrets pour atteindre plus de donateurs et collecter plus d'argent pour votre cause.
Vous avez besoin d'un site web pour votre association, mais vous manquez de temps ou de budget ? Explorez les meilleurs constructeurs de sites web et découvrez comment Zeffy aide les organisations à but non lucratif à commencer à collecter des fonds sans avoir besoin de site web.