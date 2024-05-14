Votre site web à but non lucratif peut faire ou défaire la décision d'un visiteur de passer à l'action. Que les gens veuillent faire un don, faire du bénévolat, collecter des fonds ou participer à des événements, votre site web est probablement leur premier point de contact.

Pour attirer un grand nombre de visiteurs sur un site web, il faut trouver le bon équilibre entre une apparence professionnelle, une expérience utilisateur exceptionnelle et une navigation intuitive. Il faudra faire preuve de créativité pour se démarquer dans un paysage numérique peuplé de plus d'un milliard de sites web dans le monde.

Heureusement, vous n'avez pas besoin de connaissances approfondies en matière de codage ni d'un investissement financier substantiel pour y parvenir. Le site web de votre organisation à but non lucratif peut prospérer en engageant efficacement les sympathisants, en instaurant la confiance et en suscitant l'engagement.

Qu'est-ce qui fait un bon site web pour les organisations à but non lucratif ? Nous avons couvert tout ce que vous devez savoir ci-dessous, y compris :

La nature critique du site web d'une organisation à but non lucratif

Le site web de votre association est la base d'une présence en ligne de plus en plus importante. La portée mondiale d'Internet vous permet d'entrer en contact avec des donateurs, des partenaires et des bénévoles où qu'ils se trouvent.

En moyenne, les organisations à but non lucratif tirent un excellent parti de leur site web, avec 12 708 visiteurs. Se concentrer sur l'impression qui se dégage de chaque page et de chaque mot est le moyen le plus simple d'établir un lien avec votre communauté, de sensibiliser le public et de faire avancer votre mission.

Votre site web à but non lucratif peut capter du trafic à partir d'une variété de canaux, tels que :

Vos profils de médias sociaux, votre bio, vos histoires et vos liens publicitaires

Courriels et contacts personnalisés

Annonces Google ou optimisation organique des moteurs de recherche (SEO)

Codes QR scannés en personne sur les prospectus ou lors d'événements

Amener un sympathisant à se rendre sur votre site par le biais du marketing et de la promotion de votre site web à but non lucratif est une première étape importante. L'objectif final est d'offrir une expérience qui les incite à rester sur le site pour s'engager dans votre contenu et passer à l'action.

Une excellente expérience en matière de sites web d'organisations à but non lucratif peut vous aider :

Recueillir davantage de dons pour diverses campagnes

Acquérir des donateurs grâce à votre histoire et à un appel à l'action clair

Fidéliser les donateurs en leur proposant de nouvelles façons de donner et de s'impliquer

Attirer les bénévoles et les membres de l'équipe

Inviter des militants à collecter des fonds en votre nom

Qu'est-ce qui fait un bon site web pour les organisations à but non lucratif ?

Que vous envisagiez de réorganiser votre site ou d'en créer un pour la première fois, nous avons ce qu'il vous faut. Examinons d'abord les facteurs qui font que le site Web d'une organisation à but non lucratif se distingue des autres.

Comment créer un site web à but non lucratif qui stimule la collecte de fonds ?

L'accessibilité : Le site web de votre organisation à but non lucratif doit permettre à chacun de se sentir bienvenu et inclus tout au long de son expérience. En pensant à ceux qui ont des handicaps ou des déficiences, vous pouvez concevoir des pages qui les encouragent à s'engager pleinement.

L'accessibilité élargit les possibilités d'interaction des visiteurs avec votre site web, qu'il s'agisse d'accéder à des ressources vitales, de participer à des événements ou de faire des dons. Il s'agit d'une priorité simple mais qui a un impact considérable, étant donné que seulement 22 % des organisations à but non lucratif ont des sites web conçus pour les personnes souffrant d'un handicap visuel ou auditif.

Une conception réfléchie : Votre site web est comme une fenêtre sur votre association, c'est pourquoi son apparence et sa convivialité sont importantes. Vous voulez que les sympathisants comprennent la personnalité de votre organisation et sa touche humaine, tout en instaurant la confiance par le biais d'une marque professionnelle.

En décrivant votre travail, vos objectifs et votre histoire, vous pouvez introduire une mise en page facile à suivre et qui retiendra les lecteurs sur la page.

Navigation simple : Lors de la conception, pensez à la fonctionnalité en plus de l'esthétique. Après tout, les gens ne peuvent pas s'intéresser à ce qu'ils ne peuvent pas trouver.

La navigation sur le site web de votre association doit aider les gens à trouver sans difficulté les informations les plus essentielles, comme un formulaire de don, une demande de bénévolat ou une page d'information. C'est là que votre menu, vos boutons, vos en-têtes et vos pieds de page joueront un rôle (voir ci-dessous).

Que doit contenir un site web à but non lucratif ?

Il est utile de connaître les sections les plus courantes d'un site web pour choisir celles sur lesquelles se concentrer en priorité. En voici quelques-unes qui peuvent vous aider à tirer le meilleur parti de votre présence en ligne.

En-tête de page : La partie supérieure de votre site web, où vous placerez votre logo et le menu de votre site. C'est souvent l'endroit où l'œil d'un visiteur se pose en premier, c'est pourquoi vous devez choisir des couleurs et des dimensions qui le mettent en valeur.

Menu : Un endroit simple où les visiteurs peuvent cliquer et voir vos pages web les plus importantes d'un seul coup d'œil. Votre menu peut aider les visiteurs à se déplacer rapidement sur votre site et à trouver ce qu'ils sont venus chercher.

Page d'accueil : C'est le premier endroit où les internautes se rendent lorsqu'ils visitent votre site web, avec une introduction à votre mission. C'est ici que vous voulez raconter votre histoire, présenter des images convaincantes et des boutons qui conduisent les internautes vers les actions que vous souhaitez qu'ils entreprennent.

Page d'accueil : C'est l'occasion de développer l'histoire de votre fondation et d'inciter les gens à vouloir en faire partie. Expliquez en détail comment votre mission a vu le jour et l'impact que votre association a eu avec l'aide de votre communauté.

Page de don : C'est l'endroit où les visiteurs peuvent accéder à un formulaire de don facile à remplir et effectuer une transaction. Vous pouvez inclure différentes options et niveaux de dons qui favorisent la conversion.

Page des événements : Si votre association organise des événements (virtuels ou en personne), vous pouvez les présenter en un seul endroit afin d'augmenter le nombre d'inscriptions. Un simple formulaire d'inscription peut vous aider à atteindre un plus grand nombre de participants et à collecter davantage de fonds.

Page de collecte de fonds : Vous pouvez offrir des possibilités de collecte de fonds de pair à pair pour encourager les gens à s'impliquer sans faire de don direct. Un moyen simple de s'impliquer peut aider un plus grand nombre de personnes à défendre votre cause.

Page d'adhésion : Les organisations à but non lucratif qui établissent des relations fidèles avec leurs donateurs grâce à des dons récurrents ou à des adhésions peuvent présenter une page spécifique à ces programmes.

Vitrine numérique : De plus en plus d'organisations à but non lucratif proposent des options de commerce électronique pour collecter des fonds. Faites figurer le lien de votre boutique sur votre site web pour aider les gens à la trouver et à faire un achat.

Pied de page : Un moyen simple de rester en contact avec les visiteurs du site web une fois qu'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Vous pouvez ajouter des informations de contact, des adresses de médias sociaux et des liens pour s'abonner à une lettre d'information qui apparaîtra sur chaque page visitée.

Meilleures pratiques pour les sites web à but non lucratif

Nous avons fait appel à notre équipe d'experts pour développer les meilleures pratiques en matière de sites web, partagées lors de notre récent webinaire, Online Fundraising : Comment collecter le plus d'argent possible sur votre site web, les médias sociaux et plus encore.

‍

Offrez à vos donateurs le chemin le plus facile pour faire un don

Le moyen le plus simple d'obtenir des dons est d'ajouter un bouton de don facile à trouver lorsque quelqu'un arrive sur votre site. Envisagez de faire figurer un bouton de don dans des zones telles que votre en-tête ou la première section de votre page d'accueil.

Lorsque quelqu'un arrive sur votre site web, vous voulez qu'il sache où donner sans se perdre dans le reste du contenu. Les internautes risquent de n'abandonner que partiellement votre site s'ils ne disposent pas d'un moyen direct de faire un don, ce qui leur fera perdre l'occasion de collecter davantage d'argent.

Conseils pour un bouton de don efficace :

Utilisez des couleurs contrastées entre le bouton et le texte.

Veillez à ce que votre bouton se détache de l'arrière-plan sur lequel vous le placez afin qu'il ne soit pas facile à manquer.

Utilisez des appels à l'action simples et courts tels que "donnez maintenant", "faites un don ici" ou "commencez un don".

Mettez en avant votre excellent travail

Aidez les gens à comprendre rapidement votre cause et pourquoi leur soutien est important. Toute ambiguïté peut entraîner une confusion ou une incertitude quant à l'utilisation des dons, alors assurez-vous d'être clair et fier de ce que vous faites.

Lorsque vous parlez de votre impact, évitez d'utiliser des termes vagues ou de donner trop d'explications. Il est préférable d'être concis et de fournir des détails qui aident les gens à imaginer que leur argent est transformé en un changement qu'ils espèrent voir se produire.

Une bonne règle de base est d'inclure :

Qui êtes-vous ?

Pourquoi vous faites ce travail ?

Où vous êtes situé

Qui vous servez

Quels sont les projets sur lesquels vous travaillez ?

Jalons et célébrations

Vous pouvez également montrer votre impact à l'aide de visuels qui apportent encore plus de clarté à vos lecteurs.

Pensez à des éléments de conception tels que

Des images pour compléter votre texte et aider les internautes à le lire.

Des vidéos qui permettent de partager des informations qui seraient trop lourdes sur une page.

Variations de textes et de polices qui font ressortir les mots clés et les phrases

Optimisez votre site web sur mobile

Près de 66 % du trafic en ligne proviendra des appareils mobiles en février 2024. Pour être présent en ligne, il faut partir du principe que la plupart des visiteurs accèderont au site web de votre association à partir d'un appareil mobile à un moment ou à un autre.

Un site web pour les organisations à but non lucratif qui génère du trafic à partir des médias sociaux doit impérativement être optimisé pour les mobiles.

Conseils pour optimiser votre site web pour les mobiles :

Conception réactive : Ajustez votre mise en page pour qu'elle s'adapte à différentes tailles et orientations d'écran en fonction de l'appareil utilisé.

Ajustez votre mise en page pour qu'elle s'adapte à différentes tailles et orientations d'écran en fonction de l'appareil utilisé. Optimisez le temps de chargement : Compressez la taille des images et des vidéos et réduisez les plugins inutiles qui pourraient ralentir l'expérience.

Compressez la taille des images et des vidéos et réduisez les plugins inutiles qui pourraient ralentir l'expérience. Simplifiez votre navigation : Une structure claire et intuitive, comme le menu de type "hamburger", fonctionne de manière universelle.

Une structure claire et intuitive, comme le menu de type "hamburger", fonctionne de manière universelle. Vérifiez la taille des polices et du texte : Assurez-vous que vos en-têtes et votre corps de texte restent lisibles lorsqu'ils sont condensés sur un écran mobile.

Assurez-vous que vos en-têtes et votre corps de texte restent lisibles lorsqu'ils sont condensés sur un écran mobile. Utilisez des éléments tactiles : Veillez à ce que les boutons, les liens et les autres éléments interactifs soient suffisamment grands et espacés pour être facilement touchés avec le doigt.

Veillez à ce que les boutons, les liens et les autres éléments interactifs soient suffisamment grands et espacés pour être facilement touchés avec le doigt. Minimisez les fenêtres pop-up : Évitez une expérience utilisateur intrusive qui bloque tout l'écran sur les appareils mobiles. De nombreux sites disposent de paramètres permettant de désactiver ces fenêtres contextuelles pour les utilisateurs mobiles.

: Évitez une expérience utilisateur intrusive qui bloque tout l'écran sur les appareils mobiles. De nombreux sites disposent de paramètres permettant de désactiver ces fenêtres contextuelles pour les utilisateurs mobiles. Les formulaires doivent être brefs : Simplifiez le nombre de champs et utilisez des méthodes de saisie rapide, comme les menus déroulants, pour aider les utilisateurs à remplir les formulaires sur un écran mobile.

Lorsque vous avez conçu votre site ou ajouté de nouveaux éléments, il est toujours bon de le tester sur plusieurs téléphones et navigateurs. Vous pourrez ainsi détecter les bogues avant qu'ils ne deviennent des obstacles aux actions de vos sympathisants.

Montrer l'impact des dons

Une fois que vous avez accroché les gens, il est temps de leur montrer pourquoi leur don est important. Les donateurs s'engagent dans des causes caritatives pour avoir un impact, il est donc important de le préciser sur toutes les pages.

Vous pouvez certes parler aux donateurs potentiels de l'impact qu'ils peuvent avoir, mais il est préférable de leur montrer. Aidez les visiteurs à imaginer le résultat de chaque dollar qu'ils versent afin d'établir un lien plus profond.

Quelques façons créatives d'afficher votre impact :

Offrir un lien direct entre des niveaux de dons spécifiques et des résultats tangibles (par exemple, chaque don de 10 dollars permet de nourrir une famille dans le besoin).

Statistiques de la vitrine (par exemple, 1 million de dollars collectés pour fournir de l'eau potable à 460 communautés grâce à vos dons)

Affichez des images qui mettent en valeur les résultats (par exemple, la construction achevée d'une école, une famille en paix dans un abri sécurisé, des étudiants avec une lettre d'acceptation de scolarité à la main).

Partager des témoignages ou une lettre d'une personne ayant bénéficié d'un don.

Donner aux donateurs la possibilité de s'impliquer

Lorsque vos visiteurs sont prêts à donner, la dernière étape consiste à s'assurer qu'ils disposent de nombreuses options. Plus vous leur offrez de possibilités, plus ils seront enclins à passer à l'action et à rejoindre votre communauté.

Les options de don peuvent être les suivantes :

En fonction de votre stratégie de collecte de fonds, vous pouvez choisir les moyens les plus efficaces d'impliquer les gens et les mettre en valeur à plusieurs endroits sur votre site web.

Voici quelques façons de présenter vos options de dons :

Placez un bouton de don dans l'en-tête de votre site web, visible lorsque les internautes naviguent sur les différentes pages.

Ajoutez des pages web dédiées à des options de dons spécifiques et mettez-les en évidence dans votre menu de navigation (par exemple, "Créez une collecte de fonds" et "Rejoignez-nous lors d'un événement").

Créez une page d'accueil unique intitulée "Façons de donner" pour présenter toutes les options d'un seul coup d'œil.

Présentez des boutons d'appel à l'action qui incitent les gens à faire un don sur des pages qui donnent plus d'informations sur votre organisation (par exemple : "Aidez-nous à obtenir plus de résultats comme ceux-ci en faisant un don aujourd'hui").

Assurez-vous que les formulaires de don sont prêts à être convertis

Quelles que soient les options de don, vous devez vous assurer que les donateurs disposent d'un chemin cohérent et direct pour effectuer un don ou une transaction.

Voici une brève liste de contrôle qui vous permettra de vous assurer que chaque donateur intéressé effectue un don pour votre cause :

Simplicité : Vos formulaires de don en lignene demandent que les informations nécessaires aux utilisateurs, afin qu'ils passent peu de temps et puissent donner rapidement (nom, courriel, numéro de téléphone, adresse, etc.).

Vos formulaires de don en lignene demandent que les informations nécessaires aux utilisateurs, afin qu'ils passent peu de temps et puissent donner rapidement (nom, courriel, numéro de téléphone, adresse, etc.). Questions personnalisées : Le cas échéant, qualifiez les questions ou les champs de vos formulaires de don de "facultatifs" ou "obligatoires" pour plus de clarté.

Le cas échéant, qualifiez les questions ou les champs de vos formulaires de don de "facultatifs" ou "obligatoires" pour plus de clarté. Montants de dons prédéfinis : Proposez des montants de dons spécifiques sur votre formulaire de don qui s'afficheront par défaut et guideront les donateurs en leur donnant la possibilité de choisir le montant qu'ils souhaitent donner.

Proposez des montants de dons spécifiques sur votre formulaire de don qui s'afficheront par défaut et guideront les donateurs en leur donnant la possibilité de choisir le montant qu'ils souhaitent donner. Options de paiement modernes : Aidez les donateurs à effectuer leurs transactions ou leurs dons en utilisant les principales cartes de crédit, Apple Pay, Google Pay, les virements bancaires ACH, le débit préautorisé (DPA) et d'autres options flexibles qu'ils peuvent déjà avoir dans leurs portefeuilles mobiles.

Inspirez-vous des 10 meilleurs sites web d'organisations à but non lucratif

Le meilleur moyen de stimuler la créativité est de voir des exemples d'autres organisations à but non lucratif. Qu'il s'agisse de la meilleure conception d'un site web à but non lucratif ou d'un contenu qui nous touche au plus profond de nous-mêmes, les exemples suivants ne manqueront pas de nous inspirer.

1. Le site web à but non lucratif de Kids CancerCare‍

2. Le site web de Dear Future, une organisation à but non lucratif à fortimpact‍

3. Le site web personnalisé de l'Alliance pour le logement dans leNord‍

4. Le site web à but non lucratif de l'Université de Bee, simple ànaviguer‍

5. Le site web à but non lucratif d'Outreach 360 optimisé pour lesmobiles‍

6. Le site web à but non lucratif de Noelle's Gift toChildren‍ , qui a le cœur sur la main.

7. Le site web à but non lucratif de la campagne#YesSheCanCampaign‍

8. Big Brothers Big Sisters of St. Thomas-Elgin's storytelling nonprofitwebsite‍ (en anglais)

9. Le site web lumineux et accueillant de votreassociation‍

10. Site web de l'école de musique communautaire de Santa Cruz, une association à but non lucratif centrée sur les personnes

1. Le site web engageant de Kids Cancer Care, une association à but non lucratif

Toute personne visitant le site web de Kids Cancer Care peut instantanément trouver des options pour faire un don.

Si une personne est prête à faire un don ou à lancer une collecte de fonds entre pairs à n'importe quel moment de son expérience sur le site Web de Kids Cancer Care, elle peut immédiatement cliquer pour passer à l'action. Ils peuvent également naviguer dans le menu avec une expérience personnalisée pour les familles et les sympathisants.

Inspiration pour votre site web à but non lucratif :

Inclure plusieurs boutons dans des couleurs contrastées afin d'inciter à l'action pour les initiatives les plus prioritaires.

Jouez avec un appel à de nouveaux programmes ou un appel à l'action secondaire dans la barre latérale.

Incluez un visuel qui rappelle aux gens pourquoi leurs actions sont importantes, ainsi qu'un titre convaincant qui réaffirme cet impact.

Utilisez une palette de couleurs qui attire naturellement l'œil vers l'endroit où vous voulez que les gens regardent en premier.

Attirez différents publics dans votre menu grâce à des menus déroulants personnalisés (par exemple, "Pour les familles" et "Pour les sympathisants").

2. Le site web de Dear Future, un organisme à but non lucratif à fort impact

Quelques secondes après avoir visité le site web de Dear Future, vous êtes immédiatement accueilli par une fenêtre contextuelle qui vous invite à participer à la campagne prioritaire de l'organisation. Une image forte et un bouton de donation attrayant aident les gens à voir quelle pourrait être l'action la plus impactante.

Si vous refusez la fenêtre contextuelle et continuez à explorer la page d'accueil, Dear Future fait un excellent travail en montrant les programmes en cours et le nombre de personnes qui en ont bénéficié.

Inspiration pour votre site web à but non lucratif :

Essayez une fenêtre contextuelle lorsque votre campagne est plus urgente ou que vous avez besoin d'augmenter les dons rapidement.

Incluez votre rapport d'impact et des chiffres solides qui illustrent vos réalisations afin d'inciter d'autres donateurs à se joindre à la mission.

Pensez à utiliser des photos éclatantes qui montrent l'impact et des chiffres solides qui renforcent la confiance des supporters qui veulent savoir où vont leurs dons.

Expliquez les programmes que vous avez mis en place pour attirer les personnes qui pourraient être appelées dans un domaine d'impact et décider de passer à l'action.

3. Site web personnalisé de l'Alliance pour le logement dans le Nord (True North Housing Alliance)

True North Housing Alliance invite les visiteurs à découvrir des images réfléchies et personnelles qui, tout en montrant l'importance de ce travail, suscitent des émotions.

Un titre percutant et un bouton de don incontournable avec un texte réfléchi incitent à faire des dons immédiatement.

Inspiration pour votre site web à but non lucratif :

Essayez une couleur vive pour votre bouton de don afin d'attirer rapidement l'attention.

Remplacez les images de stock par des photos authentiques et personnelles pour établir des relations.

Dites aux gens qui vous êtes et ce que vous faites avec un texte court et centré sur l'humain.

Concevez des titres de navigation axés sur la curiosité des gens, tels que "Ce que nous faisons" et "Passez à l'action", afin d'éliminer toute ambiguïté.

4. Le site web à but non lucratif de l'Université de Bee, simple à naviguer

L'Université de Bee accueille les visiteurs de son site web avec une image de marque créative qui les incite à se rendre sur chaque page pour en savoir plus. Parmi ces pages bien conçues figure la page "À propos", où un langage simple est associé à une preuve de concept avec la mention "Transparence de platine" décernée par Candid.

L'association d'un langage simple et de blocs de couleurs stimule l'engagement, ce qui aide les gens à continuer à faire défiler la page et à absorber tout ce qu'elle contient.

Inspiration pour votre site web à but non lucratif :

Proposez une invitation opportune dans une barre d'annonce qui se démarque de votre image d'en-tête.

Créez des interruptions naturelles dans vos blocs de texte et d'images pour rendre vos pages moins intimidantes.

Faites preuve d'audace en ajoutant des récompenses sur les pages où les gens veulent s'assurer que leur don va à une bonne cause et à une cause réputée.

Créez des éléments de conception qui s'écartent des lignes horizontales pour attirer l'œil vers le bas de la page.

5. Le site web d'Outreach 360, optimisé pour les mobiles, destiné aux organisations à but non lucratif

N'importe qui, sur n'importe quel appareil, peut partager l'expérience engageante du site web d'Outreach360. Il n'y a aucun doute quant à l'endroit où agir sur ce site, avec des boutons d'appel à l'action qui sautent de la page et un en-tête rempli de liens de référence.

Les visiteurs peuvent lire quelques mots simples dans l'en-tête d'Outrach360 pour obtenir toute la clarté nécessaire sur le travail de l'organisation.

Inspiration pour votre site web à but non lucratif :

Créez une mise en page adaptée aux mobiles pour que vos images et votre texte s'affichent sur des écrans plus petits.

Le menu de type hamburger réduit le défilement sur un téléphone ou une tablette.

Fournissez toutes les informations essentielles dont une personne pourrait avoir besoin dans votre en-tête afin de nouer rapidement des relations, tout en offrant aux personnes intéressées davantage d'options à explorer.

Incluez des fonctions d'accessibilité telles qu'une option de langue préférée qui permet à un plus grand nombre de personnes d'avoir un sentiment d'appartenance et de confort lorsqu'elles explorent votre site web.

6. Site web de l'association Noelle's Gift to Children (Le cadeau de Noelle pour les enfants)

En arrivant sur la page d'accueil de Noelle's Gift to Children , on a l'impression de rencontrer un nouvel ami. Le ton est amical et invitant, aidant les gens à sentir l'importance de leur rôle dans la mission de l'organisation qui est d'améliorer la vie des enfants.

Au lieu d'inonder sa page d'accueil d'informations et de textes longs, Noelle's Gift to Children utilise une vidéo personnelle qui présente l'objectif de la mission.

Inspiration pour votre site web à but non lucratif :

Utilisez la vidéo pour communiquer un message que vous ne voulez pas que les gens manquent, d'une manière qui ressemble à une conversation.

Évitez la lecture automatique dans les paramètres vidéo afin de favoriser l'accessibilité pour les personnes handicapées.

Mettez en valeur votre mission de manière à ce qu'elle se distingue des autres contenus de votre page d'accueil.

Ajoutez des possibilités de don et d'action à partir de n'importe quelle section qui s'adresse aux visiteurs.

7. Le site web de la campagne #YesSheCanCampaign, un site à but non lucratif qui donne des moyens d'agir

Le site web de la campagne #YesSheCanCampaign est une surprise unique de couleur rose qui vous interpelle dès la page d'accueil. La palette de couleurs se prête à une sensation plus douce et plus invitante qui se retrouve dans la boutique et les formulaires de don.

Le site web offre une expérience d'apprentissage accessible. Les visiteurs peuvent trouver les principaux domaines d'intervention de la campagne, les programmes et les entreprises partenaires impressionnantes sans quitter la page d'accueil.

Inspiration pour votre site web à but non lucratif :

Appropriez-vous votre marque unique afin que les gens puissent la découvrir sur chaque page qu'ils cliquent.

Ajoutez le lien de votre boutique en ligne à votre en-tête pour donner aux gens plus de moyens de vous soutenir.

Les prix décernés réaffirment la légitimité de votre organisation et suscitent la confiance des sympathisants qui souhaitent s'impliquer.

Faites parler de vous en organisant des collectes de fonds en équipe ou en établissant des partenariats avec des entreprises afin de créer une dynamique.

Faites correspondre votre formulaire de don à votre site web avec des montants de dons préchargés afin d'offrir une transition en douceur et d'encourager les dons.

8. Site web de l'organisation à but non lucratif Big Brothers Big Sisters of St. Thomas-Elgin (en anglais)

Il est difficile de ne pas être attiré par le site web de l'association Big Brothers Big Sisters of St. Thomas-Elgin, dont l'imagerie est intentionnelle et l'aspect épuré. Le choix d'ouvrir le site avec une image en noir et blanc d'un enfant et des boutons lumineux rend ce site orienté vers l'action dès le départ.

Sous l'en-tête, les visiteurs peuvent explorer des éléments uniques tels que les dernières nouvelles de l'organisation et des histoires de la communauté. Grâce à la narration en temps réel, les sympathisants ont un contact direct avec l'impact auquel ils contribuent.

Inspiration pour votre site web à but non lucratif :

Expérimentez la photographie en noir et blanc et les touches de couleur réservées aux boutons d'appel à l'action, comme le fait ce site, pour susciter des dons et des demandes de bénévolat.

Incorporez un diaporama en tête de page qui ajoute un élément interactif et guide les personnes vers les différents programmes susceptibles de les intéresser.

Mettez la narration au premier plan en demandant aux membres de la communauté de partager leurs expériences et leurs photos.

Faites figurer votre bulletin d'information et les liens vers les médias sociaux dans l'en-tête du site web pour aider les gens à rester en contact, même s'ils ne décident pas de le donner immédiatement.

9. Le site Internet de l'association Y'all, lumineux et accueillant

Il est donc logique que Y'all dispose d'un site web aussi accueillant et diversifié que sa mission : rendre les soins affirmatifs accessibles à tous et soutenir et encourager une vie authentique. Ce site vous accueille avec un en-tête animé et une vidéo qui apporte une énergie amusante et une expérience inoubliable.

Vous utilisez des couleurs vives et une image de marque unique pour attirer les visiteurs et leur montrer comment avoir un impact grâce à des boutons d'action clairs. Qu'il s'agisse de faire un don, de participer à des événements ou de faire des achats, les visiteurs peuvent trouver tous les moyens de s'impliquer en quelques clics.

Inspiration pour votre site web à but non lucratif :

Amusez-vous avec votre image de marque et les éléments animés qui donnent vie à votre site web.

Faites savoir aux gens comment faire la différence pour votre cause avec quelques appels à l'action cruciaux sur votre page d'accueil.

Placez votre commerce électronique, vos événements et vos possibilités de dons dans des onglets de menu distincts afin de présenter un large éventail d'options de dons à tous les visiteurs.

Utilisez la vidéo pour mettre en valeur l'impact de votre travail et donner aux gens un moyen plus intime d'en prendre connaissance.

Utilisez des blocs de couleurs pour séparer les sections essentielles des pages de votre site web et aider les internautes à se concentrer sur ce qu'ils souhaitent explorer davantage.

10. Site web de l'école de musique communautaire de Santa Cruz, une organisation à but non lucratif centrée sur les personnes

La Community Music School of Santa Cruz a choisi pour son site web une image d'en-tête qui rappelle les personnes qui rendent sa mission possible et la longévité de son organisation. Les visiteurs peuvent découvrir la riche histoire à laquelle ils s'apprêtent à participer grâce à différents parcours d'apprentissage.

Les événements à venir de l'école de musique communautaire sont affichés en bonne place pour que les gens puissent s'y engager et nouer des relations. Ils partagent également des témoignages qui incitent les internautes à se rendre sur une page d'évaluation dédiée afin d'entendre directement des personnes impliquées dans les programmes.

Inspiration pour votre site web à but non lucratif :

Recueillez des témoignages aussi souvent que possible. C'est un excellent moyen de raconter votre histoire à travers les yeux de vos partisans et de vos bénéficiaires.

Facilitez l'accès aux événements à venir pour obtenir les meilleurs taux d'inscription de la part des visiteurs du site web.

Proposez un bouton de don toujours présent dans votre en-tête et sur les différentes pages où vous éduquez vos visiteurs.

Mettez en valeur votre histoire et montrez aux gens que votre cause mérite leur soutien fidèle (ex. "connecting people to music through music since 1992").

Complétez votre expérience avec Zeffy

Le site web de votre association est un outil fantastique pour attirer de nouveaux donateurs, entretenir des relations et fidéliser les sympathisants et les partenaires. Une fois que vous avez travaillé à la conception d'un site que vous aimez, les formulaires de don gratuits de Zeffy peuvent vous aider à poursuivre l'expérience jusqu'à la fin du processus de paiement.

Zeffy est 100 % gratuit et vous aide à personnaliser votre formulaire de don et les autres pages de votre campagne pour qu'ils correspondent à l'aspect et à la convivialité de votre site web. Ainsi, vous aidez plus de personnes à effectuer des dons et vous voyez que chaque dollar va à votre cause.

