Y'all utilise Zeffy pour économiser sur les frais et collecter plus d'argent pour leur cause.

Y'all préparait son premier événement de collecte de fonds lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait besoin d'une plateforme de billetterie et d'événements pour vendre des billets.

Vous aviez prévu toute la logistique pour leur premier événement - ils avaient besoin de bols, de soupe et de gens pour venir - mais, une fois que nous avons eu l'idée conceptuelle, ils ont rapidement réalisé que les gens avaient besoin d'un moyen d'acheter des billets.

Vous connaissiez tous Eventbrite et d'autres plateformes de billetterie et d'événements, mais j'ai été surpris d'apprendre qu'ils n'avaient pas de plateforme pour les organisations à but non lucratif.

‍

>Vous cherchez à réduire les frais liés à vos événements ? Découvrez pourquoi vous avez choisi Zeffy plutôt qu'Eventbrite pour vos collectes de fonds !

‍

Beaucoup de plateformes proposent des réductions pour les organisations à but non lucratif, mais aucune n'est gratuite et ils veulent vraiment que l'argent que les gens donnent ait le plus d'impact possible - tous leurs dons, pour l'instant, proviennent de particuliers, et quel que soit le montant qu'ils donnent, c'est une grande affaire pour eux et pour vous.

Dans leur recherche, ils ont trouvé Zeffy. C'est Bryggs qui le dit le mieux :

"Dans notre recherche, nous avons trouvé Zeffy. Nous avons exploré un peu le site et il était dit que c’était gratuit. Nous nous sommes déversés sur votre site Web... Zeffy est-il vraiment libre ?"

Bryggs

Déjà un peu en retard sur leur calendrier, Daniel et Bryggs ont sauté sur une démo et ont confirmé qu'elle était gratuite. (Ils ont demandé deux fois pour s'en assurer).