1er novembre 2023
|
6 minutes pour lire
Peer-to-peer
Dons en ligne

Y'all utilise Zeffy pour économiser sur les frais et collecter plus d'argent pour leur cause.

Montant collecté
$17,435
Montant épargné
$850
Rédigé par
David Purkis
La missionDéfisSolutionCaractéristiques utiliséesRésultats

Votre mission

Y'all est une nouvelle association à but non lucratif de l'Indiana (fondée en 2022) qui se consacre à la création d'environnements inclusifs et favorables pour les personnes homosexuelles. Si vous souhaitez mieux connaître Y'all, nous avons écrit un article sur cette association et sur la manière dont elle a réussi à créer une association aux États-Unis.

Bon, parlons de la façon dont Zeffy a aidé Y'all à organiser sa première collecte de fonds et a continué à l'aider depuis.

$850
sauvée avec Zeffy

Les défis à relever avant de passer à Zeffy

Y'all préparait son premier événement de collecte de fonds lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait besoin d'une plateforme de billetterie et d'événements pour vendre des billets.

Vous aviez prévu toute la logistique pour leur premier événement - ils avaient besoin de bols, de soupe et de gens pour venir - mais, une fois que nous avons eu l'idée conceptuelle, ils ont rapidement réalisé que les gens avaient besoin d'un moyen d'acheter des billets.

Vous connaissiez tous Eventbrite et d'autres plateformes de billetterie et d'événements, mais j'ai été surpris d'apprendre qu'ils n'avaient pas de plateforme pour les organisations à but non lucratif.

>Vous cherchez à réduire les frais liés à vos événements ? Découvrez pourquoi vous avez choisi Zeffy plutôt qu'Eventbrite pour vos collectes de fonds !

Beaucoup de plateformes proposent des réductions pour les organisations à but non lucratif, mais aucune n'est gratuite et ils veulent vraiment que l'argent que les gens donnent ait le plus d'impact possible - tous leurs dons, pour l'instant, proviennent de particuliers, et quel que soit le montant qu'ils donnent, c'est une grande affaire pour eux et pour vous.

Dans leur recherche, ils ont trouvé Zeffy. C'est Bryggs qui le dit le mieux :

"Dans notre recherche, nous avons trouvé Zeffy. Nous avons exploré un peu le site et il était dit que c’était gratuit. Nous nous sommes déversés sur votre site Web... Zeffy est-il vraiment libre ?"
Bryggs

Déjà un peu en retard sur leur calendrier, Daniel et Bryggs ont sauté sur une démo et ont confirmé qu'elle était gratuite. (Ils ont demandé deux fois pour s'en assurer).

"L’autre chose qui était vraiment importante pour nous, la plupart des plateformes de collecte de fonds exigent que vous ayez un statut 501C3 et nous ne savions même pas si nous en voulions un à ce moment-là. Même si nous avons été constitués en tant qu’organisation à but non lucratif dans l’Indiana, la plupart des plateformes exigeaient les documents fédéraux - Zeffy exige seulement que vous soyez reconnu comme une organisation à but non lucratif à tous les niveaux. Et cela a fait une grande différence pour nous.
Daniel

La solution 100% gratuite

« Zeffy est une belle chose blanche et vierge que vous pouvez remplir. »
Bryggs

Aujourd'hui, vous utilisez Zeffy pour tout. Ils utilisent toutes les fonctions et tous les outils que nous avons. (Vous envisagez de créer une boutique en ligne - oui, Zeffy peut vous aider avec votre site de commerce électronique). Y'all utilise Zeffy pour gérer ses donateurs et ses bénévoles. Ils utilisent notre fonction Tap-to-Pay et n'hésitent pas à parler à leurs donateurs du modèle de contribution volontaire de Zeffy.

Qu'est-ce que vous préférez dans la plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite de Zeffy pour les organisations à but non lucratif ? C'est Bryggs qui le dit le mieux :

« Lors de l’événement « Fill All My Bowls », j’étais chargé d’enregistrer les gens. Je me suis vraiment familiarisé avec [la plateforme de Zeffy] et ce n’était pas difficile. J’ai même formé quelqu’un pendant que nous vendions des billets. La plate-forme était si simple qu’il l’a compris intuitivement sur place.
Bryggs

Caractéristiques utilisées

Dons

Facilitez les dons grâce à des formulaires personnalisables.

Offrez aux visiteurs de votre site web un moyen efficace et intuitif de donner à votre cause.

Commencer

Campagnes pair-à-pair

Aidez votre communauté à collecter des fonds pour vous.

Engagez facilement votre communauté dans vos efforts de collecte de fonds.

Commencer

Billetterie

Vendez et gérez les billets pour vos événements.

Vendez plus de billets pour votre prochain événement de collecte de fonds grâce à des formulaires de billetterie efficaces.

Commencer

eCommerce

Ouvrez une boutique en ligne pour votre association.

Diversifiez votre collecte de fonds en ouvrant une boutique en ligne pour votre association.

Commencer

Tombolas et loteries

Organisez une tombola lors de votre prochain événement.

Lancez facilement une tombola grâce à nos options de billetterie numérotée.

Commencer

Encans

Rassemblez et surveillez les offres pour vos articles, sans frais.

Diversifiez votre collecte de fonds en invitant vos donateurs à enchérir sur des articles.

Commencer

Adhésions

Transformez vos sympathisants en membres

Facilitez l’adhésion à votre cause en permettant à vos supporters de devenir membres.

Commencer

Gestion des donateurs

Gérez et engagez vos donateurs.

Diversifiez votre collecte de fonds en invitant vos donateursEntrez en contact avec les bons donateurs au bon moment grâce à une gestion transparente des donateurs.ors d'enchérir sur des articles.

Commencer

Résultats

Ce que Zeffy représente pour vous tous.

Nous vous avons demandé comment se déroulait leur collecte de fonds :

Daniel : Nous avons été très impressionnés. Nous avons été très impressionnés par le retour d'information et les changements en temps réel. Zeffy a lancé Tap-to-Pay le jour même où nous avions besoin d'un terminal. C'était bizarre et étonnant. Nous avons été l'une des premières organisations à l'utiliser.

Bryggs : J'ai été choqué. Je sais, ou du moins on m'a dit sur d'autres plateformes, que les mises à jour peuvent prendre beaucoup de temps. C'était vraiment cool de participer à l'appel et de voir que nos commentaires étaient entendus et pris en compte.

Daniel : Avoir Zeffy comme partenaire, apporter des changements qui ont un impact, être à l'écoute des utilisateurs. C'est du jamais vu. Tout se passe bien.

Nous aimerions également mentionner les 800 dollars que vous avez déjà économisés en frais. Dans l'ensemble, la première année a donc été plutôt bonne !

Faites un don pour soutenir Y'all

