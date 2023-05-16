Y'all est une nouvelle association à but non lucratif de l'Indiana qui se consacre à la création d'environnements inclusifs et favorables pour les personnes homosexuelles et, oui, ils sont aussi accueillants, amicaux et solidaires que leur nom.

Notre article sur la création d'une organisation à but non lucratif aux États-Unis suscite beaucoup d'intérêt. Nous avons donc pensé le faire suivre d'une histoire vécue sur la création d'une organisation à but non lucratif. Nous avons contacté Daniel et Bryggs parce qu'ils viennent de passer par le processus de transformation de Y'all en une organisation à but non lucratif respectueuse de la loi aux États-Unis (et, plus précisément, dans l'Indiana).

Nous allons laisser Daniel et Bryggs parler pour l'essentiel, mais nous dirons que ces deux-là valent vraiment la peine d'être connus. Ils sont incroyablement gentils, ouverts d'esprit, spirituels et généreux.

D'accord, c'est parti.

David (Zeffy) : Nous avons beaucoup discuté par courriel et je dois dire que je suis ravi de vous rencontrer enfin ! Nous nous connaissons déjà un peu grâce à tous nos courriels, mais pour le bien de ceux qui liront ces lignes, pourriez-vous vous présenter ?

Je suis Daniel, président de Y'all, voisin et ami de Bryggs. Infirmier de famille et sage-femme. Je travaille dans le domaine de la santé depuis 10 ans et je fais partie de Y'all depuis que Bryggs et moi avons décidé de créer une association à but non lucratif il y a environ 6 mois.

Je m'appelle Bryggs, vice-président de Y'all, voisin et ami de Daniel. Je travaille pour une équipe de vente à l'extérieur d'Oakville, en Ontario.

Zeffy : C'est un plaisir de vous rencontrer officiellement tous les deux ! Vous avez décidé de créer Y'all il y a quelques mois. Pouvez-vous nous dire un peu ce qu'est Y'all ? Je suppose qu'il faut nous présenter Y'all.

Daniel : L'année dernière, nous (note importante : Daniel et Bryggs vivent à 24 maisons l'un de l'autre) avons décidé d'organiser un événement appelé " Fill All My Bowls " (remplissez tous mes bols) pour aider à couvrir les coûts associés à la transition de Bryggs. (Les coûts potentiels associés à une transition sont nombreux : frais de changement de nom ou de marqueur de genre, soins capillaires, médicaments, vêtements, etc.)

Lorsque nous avons commencé à organiser l'événement, nous nous sommes rendu compte de l'ampleur des besoins et du soutien. Les gens voulaient vraiment aider. Nous avons rapidement réalisé que la somme d'argent que nous allions collecter dépasserait les besoins de tout un chacun. Nous avons donc décidé de créer une association à but non lucratif. Et Y'all est né. ‍

Zeffy : En ce qui concerne les histoires d'origine, celle-ci ressemble à une chose qui en a entraîné une autre. Il doit y avoir plus que cela !

Daniel : Y'all est encore en pleine évolution. Nous sommes en train de ratisser large et d'explorer qui et ce qu'est Y'all. Notre objectif principal était de fournir aux personnes queer et trans un accès à la communauté et un soutien financier pour les services qui ne sont pas couverts dans l'État de l'Indiana. Des choses comme le changement de nom, les perruques, les vêtements, l'épilation, etc. - tout ce qui empêche quelqu'un de vivre sa vie authentique.

Bryggs : Nous savons, de par notre propre expérience et celle de nos amis et de nos proches, que de petits moments peuvent avoir un impact considérable sur le bien-être d'une personne. Ces moments supposés quotidiens peuvent les affecter, ainsi que les personnes qui les entourent et leur communauté.

Daniel : Nous souffrons tous lorsque les personnes queer et trans ne peuvent pas vivre pleinement leur vie.

Zeffy : La réalité de la communauté queer et transgenre dans de nombreux États est actuellement très préjudiciable et blessante. Les lois adoptées dans des États comme la Floride, le Tennessee et l'Indiana vous ont-elles incité à créer Y'all ?

Bryggs : Lorsque nous avons commencé, nous n'étions même pas au courant des lois sur l'"ardoise de la haine" qui étaient sur le point d'être adoptées.

L'Indiana est l'un des États qui s'est vu imposer une législation néfaste et blessante. Nous faisons de notre mieux pour suivre les orientations de notre communauté. Comment nous collectons des fonds, comment nous nous faisons connaître. Les événements que nous organisons ne sont pas de grandes collectes d'argent, ils unissent les communautés qui existent déjà, soutiennent les personnes qui en ont besoin et font prendre conscience aux gens que d'autres personnes trans et queer existent et qu'il y a des organisations pour les aider.‍

Zeffy : Quelles ont été les étapes à franchir pour que Y'all devienne une réalité ?

Daniel : C'est fou. Il s'est écoulé un peu plus de six mois entre le moment où nous nous sommes constitués en association au niveau de l'État et celui où nous avons obtenu notre 501(c)(3). Le processus est rapide dans l'Indiana.

Il y a des étapes à franchir pour devenir un organisme à but non lucratif au niveau de l'État et pour obtenir la certification 501(c)(3) au niveau fédéral. Mais il n'y a pas de voie toute tracée.

Nous avons dû nous constituer en société au niveau de l'État avant notre premier événement. Vous disposez de 27 mois entre le moment où vous vous constituez en société et le moment où vous obtenez votre 501(c)(3). Au cours de ces 27 mois, tout l'argent que vous collectez tombe sous le coup de la loi sur les organisations à but non lucratif, et nous voulions que l'argent de notre premier événement aille à notre organisation à but non lucratif.

L'État de l'Indiana a l'un des délais les plus rapides pour l'incorporation. Il n'a fallu qu'environ 48 heures. C'était incroyablement rapide. Charitable Allies nous a vraiment aidés. Une partie (une grande partie) de la langue utilisée dans les formulaires est techniquement de l'anglais, mais il est parfois difficile de s'en rendre compte.

L'obtention du statut 501(c)(3) a été une autre histoire. Cela a pris environ un mois.

Zeffy : Avez-vous réussi à vous lancer tout seul ? Avez-vous demandé des conseils ou fait appel à un avocat pour vous aider ?

Daniel : Lorsque nous avons démarré, nous avons fait appel à Charitable Allies. Il s'agit d'un groupe d'avocats qui aident les organisations à but non lucratif à démarrer.

Bryggs : Ils font ce qu'ils appellent du travail "low-bono". (Ce n'est pas gratuit, mais c'est assez proche).

Daniel : Nous avons travaillé avec eux (Charitable Allies) pour nous aider à remplir les formalités administratives, au niveau de l'État, pour une somme modique. Charitable Allies propose différents forfaits. Ils peuvent soumettre ou réviser vos documents et restent disponibles pour un tarif horaire par la suite. Nous ne tarirons jamais d'éloges à leur sujet. C'est grâce à eux que nous avons été approuvés la première fois.

Bryggs : Et le simple fait de savoir que nous les avions en réserve nous a beaucoup aidés.

Zeffy : Avez-vous appris quelque chose sur la gestion d'une organisation à but non lucratif au cours du processus de création de l'organisation ?

Daniel : L'une des exigences bizarres était qu'une association a besoin d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire et d'un trésorier. Nous nous sommes tous réunis et avons rapidement attribué nos rôles pour les mettre sur papier. Nous étions très proches de la base.

Zeffy : Certaines étapes vous ont-elles surpris ?

‍

Bryggs : Dès le départ, nous savions déjà vaguement comment les choses allaient se dérouler.

Daniel : On nous pose parfois des questions sur l'aspect plus commercial des choses, sur le fonctionnement de notre budget, sur l'argent que nous gagnons. Pour l'instant, nous ne sommes pas payés. Cela a été difficile à comprendre pour les gens. Cela a été surprenant. Comment traduire qui nous sommes et pourquoi nous faisons ce que nous faisons pour des gens qui ont une vision plus capitaliste. Il est difficile pour eux de comprendre que lorsque nous gagnons de l'argent, nous le reversons.

Bryggs : Le fait que les gens voient que vous faites des choses pour la communauté a suscité le soutien d'endroits surprenants. Notre bureau se trouve dans une église. Une église ! Daniel et moi avons tous deux un passé religieux et nous ne nous attendions pas à retourner dans une église de sitôt. Mais nous avons été accueillis à bras ouverts.

Zeffy : Y a-t-il eu quelque chose d'unique dans le processus de demande d'autorisation pour devenir une organisation à but non lucratif/exemptée d'impôt dans l'Indiana ?

Bryggs : On ne nous l'a pas dit. Peut-être que c'était plus facile/rapide. Apparemment, la constitution d'une société en Floride peut prendre jusqu'à trois mois. Dans l'Indiana, c'est plutôt rapide.

Zeffy : La demande de statut d'OBNL/d'organisation exonérée d'impôt a-t-elle coûté quelque chose ?

Bryggs et Daniel : L'ensemble du processus nous a coûté environ 1000 dollars. Y compris les honoraires de l'avocat de Charitable Allies.

Zeffy : Qu'avez-vous préféré dans la création de Y'all ?

Daniel : Pour moi, cela a été de porter notre sens de la communauté à un autre niveau. Recevoir le soutien, les louanges et l'amour de toutes sortes de personnes. Surtout de celles auxquelles on ne s'attend pas. Beaucoup de personnes avec lesquelles nous travaillons sont touchées par la situation actuelle et ont besoin de fonds et de soutien.

La joie d'avoir un impact sur les personnes qui me sont chères et sur la communauté au sens large. Des gens qui n'ont jamais assisté à un événement queer. Nous avons déjà un impact, nous n'avons même pas encore distribué les fonds. (Nous sommes encore en train de travailler sur la logistique juridique).

Bryggs : J'ai vraiment adoré travailler avec notre équipe - le groupe de personnes que nous avons (nous cinq). Ce sont mes amis. Ma femme siège au conseil d'administration. Un autre ami que nous connaissons depuis dix ans et un ami que nous venons de nous faire sont également membres du conseil d'administration. Toute notre famille et tous nos amis continuent à se montrer présents pour nous. J'ai la chance de voir ces mondes entrer en collision les uns avec les autres. J'observe mes amis et mes proches prendre conscience de leurs capacités et de ce qu'ils peuvent faire.

Zeffy : Y a-t-il un moment qui vous a marqué ? Quelque chose qui s'est produit et qui vous a vraiment aidé à prendre forme ?

Daniel : Un exemple surprenant est celui du directeur exécutif d'Indy Pride qui nous a contactés pour nous rencontrer. Il nous a donné des contacts, a ajouté notre événement à sa page de médias sociaux, a répondu à nos questions. Ils nous ont donné plus d'occasions de faire des choses que nous n'en avions la capacité. Nous ne les remercierons jamais assez.

Zeffy : Si vous aviez un (ou deux) conseil à donner sur votre expérience de la création de Y'all, quel serait-il ?

Daniel : Je dirais qu'il n'y a pas nécessairement de bonne façon ou de chemin direct pour créer une organisation à but non lucratif aux États-Unis. Il y a des étapes juridiques à franchir. Mais quand il s'agit d'avoir une idée, une passion pour quelque chose - quel que soit votre point de départ, c'est là que vous commencez. Si vous en ressentez le désir, le besoin, commencez. Mettez un pied devant l'autre et les gens se manifesteront pour vous aider.

Bryggs : Il y a tellement de gens qui veulent vous aider. Ce que vous faites, il y a tant de gens qui l'attendent. Soyez ouvert à l'aide. Acceptez-la.

Zeffy : D'accord, je pense que nous avons le temps pour une publicité éhontée... Comment avez-vous entendu parler de Zeffy et pourquoi avez-vous décidé d'utiliser notre plateforme ?

Daniel : Nous avions planifié la logistique de notre premier événement : il nous fallait des bols, de la soupe et des gens pour venir. Une fois l'idée conceptuelle établie, nous avons réalisé que nous devions vendre des billets - les gens devaient nous donner de l'argent pour que cela fonctionne. Nous connaissions Eventbrite et d'autres plateformes de billetterie et d'événements, et nous pensions qu'ils avaient sûrement une plateforme pour les organisations à but non lucratif. Ce n'était pas le cas.

Beaucoup de plateformes proposent des réductions pour les organisations à but non lucratif, mais aucune n'est gratuite et nous voulions vraiment que l'argent que les gens nous donnent ait le plus d'impact possible - tous nos dons, pour l'instant, proviennent de particuliers, et tout montant qu'ils donnent est important pour eux et pour nous.

Bryggs : Lors de nos recherches, nous avons trouvé Zeffy. Nous l'avons exploré un peu et nous avons vu qu'il était gratuit. Nous avons consulté votre site Web... Zeffy est-il vraiment gratuit ?

Daniel : Nous étions déjà en retard sur nos échéances, alors Bryggs et moi avons pris un appel pour une démo, nous avons tout passé en revue et nous avons confirmé que c'était gratuit.

Bryggs : Je pense que nous avons posé la question deux fois pour être sûrs.

Daniel : Nous nous sommes regardés, nous n'avions aucune raison de ne pas vous croire, et nous sommes pro-Canada. Et l'autre chose qui était vraiment importante pour nous, c'est que la plupart des plateformes de collecte de fonds exigent que vous ayez un statut 501(c)(3) et nous ne savions même pas si nous voulions en avoir un à ce moment-là. Même si nous étions constitués en association à but non lucratif dans l'Indiana, la plupart des plateformes exigeaient les documents fédéraux.

Zeffy vous demande seulement d'être reconnu comme une organisation à but non lucratif à tous les niveaux. Cela a fait une grande différence pour nous.

Bryggs : Cela nous a permis de savoir que Zeffy croyait en ce que nous faisions et nous soutenait en dehors des timbres officiels du gouvernement.