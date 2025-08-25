La gestion de la billetterie pour les événements de collecte de fonds peut sembler insurmontable pour les petites équipes d'organisations à but non lucratif et les bénévoles. En ce moment, vous devez peut-être jongler avec plusieurs outils, naviguer dans des flux de travail complexes de configuration de billets et d'enregistrement, ou traiter manuellement les tâches pour éviter les frais élevés que la plupart des outils de billetterie facturent.

En réalité, le bon logiciel de billetterie doit vous simplifier la vie, et non pas épuiser vos fonds, et vous avez le choix. Dans ce guide, nous allons comparer les meilleurs logiciels de billetterie pour les organisations à but non lucratif, en nous concentrant sur la facilité d'utilisation, la transparence des prix, les flux de travail adaptés aux mobiles et la prise en charge des ventes en ligne et en personne, qui font toute la différence.

Que vous organisiez un gala, un festival communautaire ou une collecte de fonds de quartier, nous avons tout prévu pour vous aider à collecter plus d'argent tout en étant moins stressé (et en payant). Et si vous êtes une petite association à la recherche d'une plateforme de billetterie 100% gratuite et adaptée à vos besoins, Zeffy est la meilleure option, et vous pouvez l'installer en quelques minutes.

Nous nous pencherons sur le modèle de billetterie à tarif zéro de Zeffy et explorerons une série d'autres options à tarif réduit afin de fournir une vue d'ensemble et de vous aider à faire le meilleur choix pour votre équipe et vos événements.

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L'importance de la billetterie pour les organisations à but non lucratif

Les organisations à but non lucratif qui comptent sur le potentiel de collecte de fonds d'un événement considèrent la vente de billets non seulement comme un moyen de gérer la fréquentation, mais aussi de créer une expérience agréable pour les invités et de prévoir les bénéfices. Après tout, le nombre de billets vendus à l'avance révèlera votre budget pour l'événement et vous donnera un aperçu du montant total que vous récolterez pour votre cause.

C'est pourquoi il n'y a pas de temps à perdre avec des frais de traitement élevés ou des processus de billetterie compliqués qui réduisent vos dons durement gagnés et sollicitent vos ressources déjà limitées. Vous ne devriez pas avoir à vous contenter de cela, tout comme les participants qui sont enthousiastes à l'idée de vous soutenir mais qui pourraient être rebutés par une expérience d'achat de billets difficile ou non professionnelle.

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Conseils pour se démarquer dans la vente de billets en ligne pour les organisations à but non lucratif

La technologie peut être votre meilleure amie, mais elle ne doit pas épuiser votre budget avec des frais cachés ou sembler trop compliquée pour qu'un membre de l'équipe puisse la prendre en main et l'utiliser lors de la planification de vos événements de collecte de fonds. Le bon logiciel de vente de billets en ligne pour les organisations à but non lucratif permet de maximiser le montant collecté, de rationaliser les tâches et de créer une expérience transparente qui favorise la confiance de vos supporters, qu'ils achètent des billets à l'avance ou à la porte.

Lorsque chaque dollar et chaque minute comptent, votre plateforme de billetterie doit travailler avec vous. Nous avons rassemblé ci-dessous plusieurs options qui permettent d'atteindre cet objectif. Mais tout d'abord, parlons du seul outil de billetterie réellement gratuit qui comprend ce dont les petites organisations à but non lucratif ont besoin pour réussir.

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Zeffy : Meilleur logiciel de billetterie gratuit pour les organisations à but non lucratif (100% sans frais)

Pourquoi Zeffy est le meilleur logiciel de billetterie pour les petites associations :

✅ Garder 100% de chaque ticket (pas de frais de plateforme ou de traitement)

Vente en ligne et en personne (Tap-to-Pay, carte, Apple/Google Pay)

✅ Mise en place des billets en 60 secondes ; enregistrement convivial des volontaires avec des codes QR

Types de billets illimités (VIP, early bird, tables, PWYC)

reçus automatiques, CRM pour les donateurs, email/SMS intégrés

Aimé par les petits organismes gérés par des bénévoles

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Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds sans frais conçue spécifiquement pour soutenir les petites équipes d'organisations à but non lucratif et les organisations dirigées par des bénévoles. Que vous organisiez un gala, une course à pied, une tombola ou un atelier communautaire, Zeffy facilite la vente de billets, la collecte de dons et la gestion de l'enregistrement des invités, le tout sans frais (oui, cela veut dire zéro frais !).

Contrairement à d'autres plateformes "gratuites", Zeffy ne vous facture jamais si les donateurs ne donnent pas de pourboire, car vous ne payez jamais un centime, quoi qu'il arrive. Au contraire, Zeffy est financé par les pourboires optionnels des donateurs, ce qui le rend vraiment gratuit pour l'organisation à but non lucratif à chaque fois.

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Comment la YWCA est passée de Eventbrite à Zeffy et a économisé plus de 1 000 $ en frais.

Avant Zeffy, YWCA Lethbridge utilisait Eventbrite pour la billetterie et PayPal comme processeur de paiement. Les frais de billetterie et de traitement s'élevaient donc à près de 10 % au total, ce qui était prélevé sur le montant total de la collecte de fonds et n'était tout simplement pas viable pour une petite organisation à but non lucratif.

Fatigués de dépenser des dons importants en frais, ils étaient déterminés à trouver un logiciel gratuit pour les organisations à but non lucratif qui réponde à leurs besoins en matière d'événements. YWCA Lethbridge a commencé modestement avec un brunch et des groupes de musique en utilisant l'outil de billetterie gratuit de Zeffy pour vendre des billets pour leur événement. Aujourd'hui, ils utilisent Zeffy pour accepter les dons sur leur site web, gérer leurs bénévoles, et organiser et vendre des billets pour leur gala royal annuel.

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Le résultat ? La YWCA a déjà économisé plus de 1 000 dollars en frais de plateforme et de transaction - et elle ne fait que commencer.‍

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"Pouvoir organiser des événements et permettre aux gens de s'inscrire et d'acheter des billets par l'intermédiaire de Zeffy est un luxe que nous n'avions jamais eu jusqu'à présent. La facilité avec laquelle il fonctionne est un énorme gain de temps pour notre comité de collecte de fonds. - Karen M., petite organisation de collecte de fonds à but non lucratif

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En quoi est-ce gratuit ? Les donateurs ont la possibilité de laisser un pourboire à Zeffy lors du paiement. Beaucoup le font, ce qui permet de couvrir les frais de fonctionnement, de sorte que les organisations à but non lucratif ne paient jamais un centime. Et contrairement à d'autres plateformes qui prétendent être "gratuites", vous n'aurez jamais à payer de frais surprises si vos donateurs ne laissent pas de pourboire.

D'autres fonctionnalités appréciées par les petites organisations à but non lucratif

Nombre illimité de types de billets, de groupes et de réductions

Formulaires de billetterie personnalisés et questions des participants

Enregistrement mobile, scan QR et reçus numériques

L'application Tap-to-Pay pour faciliter la vente de billets le jour même

Courriels de rappel automatiques + notes de remerciement

Outils gratuits de gestion des donateurs et de gestion de la relation client

Personnalisation de la marque, des reçus et des formulaires fiscaux

Assistance illimitée, toujours gratuite

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Pour comprendre pourquoi Zeffy se démarque, nous avons décomposé les 10 meilleurs logiciels de billetterie et les avons comparés côte à côte ci-dessous.

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Comparaison des 10 meilleurs logiciels de billetterie pour les organisations à but non lucratif pour votre organisation‍

Autres outils de billetterie à but non lucratif (et pourquoi ils coûtent plus cher)

Eventbrite - Une audience importante, des frais élevés

Donorbox - Billetterie flexible, plateforme + frais de traitement

GoFundMe Pro - Une suite complète, trop chère pour les petites équipes

Ticketstripe - Simple, mais toujours facturé par billet

Silent Auction Pro - Enchères importantes, coûts élevés

Accelevents - niveau entreprise, trop pour les organisations de base

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Plate-forme Frais de plateforme Frais de dossier Vente en personne Enregistrement des volontaires (QR/App) Convivialité pour les organisations à but non lucratif ? Complexité Meilleur pour Zeffy 0% 0% ✅ Oui ✅ Numérisation du code QR, enregistrement mobile Conçu pour les organisations à but non lucratif, les reçus fiscaux automatiques Faible Petites organisations à but non lucratif Eventbrite 3,7 % + 1,79 $ par billet 2,9 % par commande ✅ Oui ❌ Non ❌ Pas de reçus de taxe automobile Moyen Les organisations à but non lucratif à la recherche d'une large audience Donorbox 2.95% - 3.95% 2.2% + $0.49 ✅ Oui ✅ Code QR Reçus fiscaux automatiques, augmentation des dons Moyen Formulaires de billetterie flexibles GoFundMe Pro 299$+/mois 2.9% + $0.30 ❌ Non ❌ Non ✅ Les organisations à but non lucratif de taille moyenne à grande se concentrent sur Haut Grandes organisations Ticketstripe 1,5 % + 0,50 $ par billet Taux de traitement Stripe ✅ Oui ✅ Outils d'enregistrement ❌ Fonctionnalités non lucratives limitées Faible Utilisateurs de Stripe Bienveillante 1% de frais de plateforme basés sur les transactions 2.9% + $0.30 ✅ Oui ❌ Non ✅ Conçu pour les organisations à but non lucratif, intégration CRM Haut Billetterie basée sur la gestion de la relation client (CRM) Vente aux enchères silencieuse Pro 449+/an 2.9% ❌ Non ✅ Enregistrement QR ✅ Organismes à but non lucratif axés sur les ventes aux enchères Moyen Événements basés sur des ventes aux enchères Accelevents 250 $ - 1 500 $/événement Varie selon le processeur ✅ Oui ✅ Application d'organisation intégrée ❌ Tarification d'entreprise Haut Événements au niveau de l'entreprise Ticketbud 1,75 % + 0,99 $ (payé par les participants) 2.9% + $0.30 ❌ Non ❌ Non ❌ Outils à but non lucratif limités Faible Paiements flexibles SimpleTix 0,25 $ sur place, 0,79 $ + 2 % en ligne Inclus dans les frais de plateforme ✅ Oui ❌ Non ❌ Pas conçu pour les organisations à but non lucratif Moyen Épreuves d'entrée chronométrées

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Eventbrite - Billetterie événementielle pour la découverte des participants

Eventbrite est une plateforme de billetterie bien connue avec une forte portée marketing, bien qu'elle ne soit pas spécifiquement conçue pour les organisations à but non lucratif. Pour un petit organisme à but non lucratif qui souhaite investir dans l'élargissement de sa communauté au public existant d'Eventbrite, il s'agit d'une bonne solution à envisager.

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Pour

Outils d'encaissement et d'organisation faciles à utiliser

Suivi et analyse des ventes de billets en temps réel

Réseau intégré de découverte des participants

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Cons

Des frais plus élevés par billet qui sont répercutés sur les participants

Soutien limité si vous ne payez pas plus

Pas de reçus fiscaux automatiques

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Considérations relatives aux coûts

Les visiteurs doivent s'acquitter de frais de service de 3,7 % + 1,79 $ par billet, tandis que les organisations à but non lucratif paient des frais de traitement des paiements de 2,9 % par commande.

Prix du billet : 25

Billets vendus : 250

Montant total collecté : 6 250

Coût total perdu avec Eventbrite : 860

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Donorbox - Billetterie avec un nombre illimité de types de billets

Donorbox est une plateforme d'événements de collecte de fonds avec des formulaires de billetterie personnalisés. Ces outils sont destinés aux organisations à but non lucratif qui ont besoin de flux de travail plus complexes en matière de billetterie et qui disposent d'une équipe ou d'un budget plus important à consacrer à leur stratégie événementielle.

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Pour

Nombre illimité de types de billets et de codes promotionnels

Formulaires intégrables et codes QR

Reçus fiscaux générés automatiquement





Cons

Une courbe d'apprentissage abrupte pour les événements

Les frais de plateforme et de traitement s'additionnent et réduisent le montant total des collectes de fonds.

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Considérations relatives aux coûts

Les organisations à but non lucratif paieront des frais de plateforme de 2,95 % et 3,95 % et des frais de traitement de 2,2 % + 0,49 $ par transaction, ainsi que des frais de mise à niveau pour les fonctionnalités.

Prix du billet : 25

Billets vendus : 250

Montant total collecté : 6 250

Frais perdus avec Donorbox : 444,38 - 506,88

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GoFundMe Pro - billetterie sécurisée et tout-en-un pour les événements de collecte de fonds

GoFundMe Pro (anciennement Classy) est destiné aux organisations à but non lucratif de taille moyenne à grande, avec une sécurité solide et des intégrations CRM, mais il peut être envisagé si vous êtes prêt à faire un investissement important dans votre stratégie événementielle. Les fonctionnalités permettent de créer une expérience exceptionnelle pour les participants à des événements en personne, virtuels et hybrides, mais il faut s'attendre à un prix à la hauteur de cette valeur.

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Pour

Conformité PCI de niveau 1 et sécurité SSL

Partage social et pages de billets personnalisables

Formulaires multi-tickets et rapports détaillés

Billetterie en personne et en ligne pour les organisations à but non lucratif

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Cons

Des prix élevés basés sur des devis personnalisés

L'utilisation complète peut nécessiter un apprentissage plus approfondi et une formation de l'équipe.

Peut être surchargé pour les besoins d'un événement ponctuel

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Considérations relatives aux coûts

Les organisations à but non lucratif auront besoin d'un devis personnalisé, mais les prix commencent généralement à 299 $ par mois. Des frais de transaction de 2,9 % + 0,30 $ sont également facturés.

Prix du billet : 25

Billets vendus : 250

Montant total collecté : 6 250

Coût total perdu avec GoFundMe Pro : 256,25

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Ticketstripe - Billetterie pour les événements en personne et les collectes de fonds

Ticketstripe est une solution de billetterie simple pour les organisations à but non lucratif qui utilisent Stripe comme processeur de paiement. Les équipes peuvent utiliser des outils d'enregistrement simples et se concentrer sur la partie billetterie, bien que la flexibilité puisse être limitée.

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Pour

Intégration facile de Stripe

Billetterie cadencée et offres groupées

URL personnalisés et pages d'événements

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Cons

Limitations de l'application et moins d'options de paiement

Les frais s'additionnent pour être déduits du total des dons.

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Considérations relatives aux coûts

Les organisations à but non lucratif peuvent bénéficier d'un tarif réduit de 1,5 % + 50 cents par billet vendu. Pour les petites organisations à but non lucratif qui démarrent, cela peut représenter une certaine somme, mais cela peut valoir la peine si votre événement est plus important et que vous avez prévu des frais dans votre planification.

Prix du billet : 25

Billets vendus : 250

Montant total collecté : 6 250

Coût total perdu avec Ticketstripe : 218,75



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Kindful (Bloomerang) - billetterie orientée CRM

Kindful (qui fait partie de Bloomerang) est un logiciel de billetterie qui fait partie d'un système plus large de gestion des donateurs. C'est pourquoi les organisations à but non lucratif qui recherchent un suivi approfondi des données dans le cadre de leurs collectes de fonds et de leurs événements peuvent envisager Kindful.

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Pour

Intégration CRM avec historique des donateurs

Suivi des événements et rapports

Prise en charge de plusieurs types de tickets

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Cons

Fonctionnalités de base de la billetterie

Courbe d'apprentissage abrupte et coûts d'assistance supplémentaires

Le coût est élevé pour les petites équipes



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Considérations relatives aux coûts

La tarification pour les organisations à but non lucratif n'est pas ouvertement divulguée sur le site Web de Kindful, mais des frais de plateforme et des frais de transaction s'appliquent.

Prix du billet : 25

Billets vendus : 250

Montant total collecté : 6 250

Coût total perdu avec Kindful : 318,75

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Silent Auction Pro - Billetterie pour les événements basés sur des ventes aux enchères

Silent Auction Pro est un outil de billetterie spécialisé dans les ventes aux enchères pour aider les organisations à but non lucratif à collecter des fonds. Si vous souhaitez investir dans des ventes aux enchères, il s'agit d'une bonne solution de billetterie à considérer, tout en sachant que les fonctionnalités sont limitées en dehors de cela.

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Pour

Excellente combinaison de vente aux enchères et de billetterie

Options de billets de groupe et enregistrement QR

Un service clientèle réactif

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Cons

Des frais de plateforme élevés qui ne sont pas viables pour les organisations de base à but non lucratif

Moins utile pour les événements de collecte de fonds classiques autres que les ventes aux enchères



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Considérations relatives aux coûts

Les organisations à but non lucratif devront payer des frais de plateforme qui commencent à 449 $ par an et augmentent au fur et à mesure de l'utilisation des fonctionnalités, ce qui peut avoir un impact sur l'évolutivité. Des frais de traitement de 2,9 % par transaction sont également facturés.

Prix du billet : 25

Billets vendus : 250

Montant total collecté : 6 250

Coût total perdu avec Silent Auction Pro : 630,25

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Accelevents - Billetterie pour événements complexes avec intégrations

Accelevents est une plateforme de billetterie connue pour ses fonctionnalités de niveau entreprise et ses intégrations profondes. Certaines petites organisations à but non lucratif peuvent être prêtes à investir un montant décent pour obtenir des fonctionnalités hautement spécialisées qui donnent vie à leurs événements et connectent différents outils pour une expérience transparente.

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Pour

Pages et formulaires personnalisables

Zapier, webhooks et accès à l'API

Application intégrée pour les organisateurs

Idéal pour les événements de grande envergure ou de plusieurs jours

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Cons

La tarification est hors de portée pour la plupart des petites organisations à but non lucratif

Les frais d'extension et d'assistance sont en sus

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Considérations relatives aux coûts

Les organisations à but non lucratif paient entre 250 et 1500 dollars par événement, en plus des frais de traitement. Il s'agit d'un élément important à prendre en compte lors de votre planification, mais il peut s'agir d'un bon investissement si votre événement est de nature complexe et que vous disposez d'un personnel pour gérer les nombreuses parties en mouvement.

Prix du billet : 25

Billets vendus : 250

Montant total collecté : 6 250

Coût total perdu avec Accelevents : ~$431.25

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Ticketbud - La billetterie pour des paiements flexibles

Ticketbud est une plateforme de billetterie qui s'en tient à une expérience de paiement simple et offre des paiements rapides. Les organisations à but non lucratif peuvent obtenir des paiements quotidiens, hebdomadaires ou mensuels afin d'obtenir des dons plus rapidement.

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Pour

Paiements anticipés et flexibles

Médias sociaux et outils d'analyse

Pages d'événements en marque blanche

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Cons

Les frais élevés réduisent le montant total des dons

Manque d'outils spécifiques aux organisations à but non lucratif ou de collecte de fonds

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Considérations relatives aux coûts

Vos participants doivent payer 1,75 % + 0,99 $ de frais de plateforme, tandis que les organisations à but non lucratif doivent payer 2,9 % + 0,30 $ de frais de traitement. Les frais de participation peuvent potentiellement nuire à la confiance dans le processus selon laquelle l'argent destiné à votre cause profite en fait à votre organisation plutôt qu'à votre logiciel événementiel.

Prix du billet : 25

Billets vendus : 250

Montant total collecté : 6 250

Coût total perdu avec Ticketbud : 613,13

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SimpleTix - Billetterie pour les événements à entrée limitée dans le temps

SimpleTix est un logiciel de billetterie idéal pour les musées ou les galeries d'art qui organisent des événements avec entrée chronométrée. Bien qu'il n'ait pas été conçu spécifiquement pour les organisations à but non lucratif, certaines organisations dans le domaine des arts ou de l'éducation peuvent le trouver utile pour gérer leurs événements de divertissement.

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Pour

Billetterie chronométrée et dérogations

Prix et codes promotionnels pour les réservations anticipées

Gestion des capacités

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Cons

Fonctionnalités limitées au-delà de la logistique d'entrée

La structure des frais peut être complexe et s'additionner

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Considérations relatives aux coûts

Les organisations à but non lucratif devront payer 0,25 $ par billet vendu sur place, tandis que les ventes de billets en ligne entraîneront des frais de 0,79 $ plus 2 %. Ces frais sont moins élevés que ceux d'autres outils, si vous souhaitez utiliser des outils spécialisés dans le domaine des arts.

Prix du billet : 25

Billets vendus : 250

Montant total collecté : 6 250

Coût total perdu avec SimpleTix : 322,50

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Principales caractéristiques à rechercher dans un logiciel de billetterie pour les organisations à but non lucratif

Lorsque vous jonglez avec des tâches de sensibilisation, d'administration ou de conseil d'administration en plus de l'organisation d'un événement, la dernière chose dont vous avez besoin est un logiciel de billetterie maladroit ou déroutant qui ne fait que ralentir l'ensemble du processus. Nous voulons vous aider à vous sentir épaulé, à savoir que vous pouvez vraiment compter sur les outils dont vous disposez pour vendre des billets facilement, tout en maintenant un processus sécurisé et cohérent pour vous et vos participants.

Voici les fonctionnalités indispensables dont les associations locales bénéficient le plus pour aider leurs petites équipes à avancer rapidement, à bien se présenter et à protéger chaque dollar collecté.

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Gardez chaque dollar : Pas de frais de plateforme ou de traitement

La plupart des plateformes prélèvent 3 à 8 % de vos ventes de billets sous forme de frais - de l'argent qui devrait financer vos programmes au lieu d'enrichir les entreprises de la plateforme.

Choisissez un logiciel de billetterie dont les frais sont nuls, afin que chaque billet vendu soit directement affecté à votre mission. Lorsque vous dépensez déjà chaque dollar, perdre des centaines d'euros en frais de plateforme n'est pas seulement coûteux, c'est douloureux.

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✅ Enregistrement plus rapide des bénévoles : Scanner QR + enregistrement mobile

Les longues files d'attente pour l'enregistrement frustrent les participants, tandis que les bénévoles débordés se débattent avec des listes de papier et des caisses.

La numérisation de codes QR permet à n'importe quel bénévole d'enregistrer les gens instantanément à l'aide de son téléphone intelligent. Aucune formation n'est nécessaire, aucun système compliqué : il suffit de pointer, de scanner et d'accueillir vos sympathisants.

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✅ Vendez des billets n'importe où : En ligne ou par paiement le jour de l'événement

Vous perdez des ventes lorsque les gens ne peuvent pas acheter de billets en ligne, et la manipulation d'argent liquide et de cartes lors d'événements crée des maux de tête pour les équipes de bénévoles.

La bonne plateforme offre des ventes en ligne transparentes et des lecteurs de cartes mobiles pour des achats instantanés le jour même. Vos bénévoles peuvent se concentrer sur l'accueil au lieu de s'occuper du traitement des paiements.

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✅ Convivialité pour les donateurs : paiement simple et ajouts facultatifs pour les dons

Les processus de paiement complexes perdent des partisans, et la plupart des plateformes de billetterie ratent des occasions de transformer les acheteurs de billets en donateurs.

Choisissez un logiciel avec un système d'achat en un clic et des invites de donation optionnelles qui permettent aux supporters de faire des dons supplémentaires sans avoir à effectuer de transactions séparées. Chaque billet devient un don majeur potentiel.

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✅ Scales with You : Types de billets illimités, réductions, groupes

Les entreprises en pleine croissance ne doivent pas se voir imposer des frais de mise à niveau ou des limites au moment où elles ont le plus besoin de flexibilité.

Recherchez des plateformes qui proposent un nombre illimité de types de billets, des ventes groupées, des prix pour les premiers arrivés et des réductions pour les membres sans facturer de frais supplémentaires. Votre logiciel de billetterie doit évoluer avec votre impact, et non le limiter.

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Options de billets flexibles

De nombreuses plateformes de billetterie offrent l'option standard d'admission générale, mais les organisations à but non lucratif peuvent avoir besoin d'options pour donner vie à leur collecte de fonds d'une manière qui leur convienne à elles et à leur communauté. Envisagez des places assises lors d'un gala, des billets de groupe pour les familles ou les équipes, des billets gratuits pour les sponsors lorsque vous travaillez avec des entreprises partenaires, des réductions pour des membres spécifiques de l'association ou des donateurs fidèles, et des tarifs pour les inscriptions anticipées afin de créer une dynamique.

En outre, de nombreuses organisations à but non lucratif ajoutent une option de collecte de fonds de pair à pair pour des événements tels qu'une course de 5 km, ce qui leur permet de collecter davantage de fonds et donne aux participants la possibilité de lier leur participation à des dons provenant de leur réseau. Les options flexibles de votre logiciel de billetterie vous aideront à couvrir toutes les bases pour les événements d'aujourd'hui et ceux que vous développerez dans les années à venir.

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Une conception centrée sur le donateur qui crée la confiance

La première impression est importante, qu'il s'agisse d'un nouveau venu dans votre organisation ou de vos donateurs existants qui achètent des billets pour le premier événement auquel ils assisteront afin d'approfondir leur relation. Si le processus d'achat comporte des erreurs, des informations manquantes ou des dysfonctionnements sur un appareil mobile, vous risquez de perdre la vente du billet et peut-être même l'intérêt de cette personne.



Recherchez des caractéristiques qui renforcent la confiance des donateurs, telles que

Un formulaire de billetterie qui renforce la destination des recettes de la vente de billets et raconte votre histoire.

Des pages de paiement propres et optimisées pour les mobiles

Des courriels de confirmation clairs pour valider l'achat

Communications de suivi qui peuvent être automatisées avec des mises à jour et des détails importants

La possibilité de soutenir des dons supplémentaires ou des collectes de fonds de pair à pair

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Zeffy est le meilleur logiciel de vente de billets en ligne pour les organisations à but non lucratif (100% gratuit)

Les petites organisations à but non lucratif sont souvent obligées de choisir entre des outils abordables et des outils réellement efficaces. La plupart des plateformes de billetterie grugent le montant total des collectes de fonds avec des frais par billet, des coûts de traitement ou des mises à jour obligatoires.

Zeffy est différent. Nous ne voulons pas vous voir collecter 10 000 dollars pour n'en récolter que 8 000 après déduction des frais, être surpris par des frais lorsque les donateurs ne choisissent pas de couvrir les frais, ou faire face à des frais chaque fois que vous avez besoin d'utiliser de nouvelles fonctionnalités pour évoluer dans le temps.

C'est pourquoi nous sommes fiers d'être la seule plateforme de billetterie et de dons à tarif zéro (100 % gratuite) conçue spécifiquement pour les organisations à but non lucratif, sans aucun coût caché. Plus de 10 000 associations utilisent déjà Zeffy pour vendre des billets, accepter des dons et organiser leurs événements de collecte de fonds sans sacrifier aucun des dollars qu'elles ont travaillé dur pour collecter.

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FAQs : Choisir la bonne plateforme de billetterie pour votre association

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Quel est le meilleur logiciel de billetterie gratuit pour les organisations à but non lucratif ? Si vous recherchez une plateforme réellement gratuite, c'est-à-dire sans frais de billetterie, sans frais de traitement et sans abonnement, Zeffy est le gagnant incontestable. Elle a été conçue spécifiquement pour les organisations à but non lucratif et vous permet de conserver 100 % des fonds collectés.

Outre l'avantage financier, Zeffy est également conçu pour les organisations à but non lucratif et en particulier pour les petites équipes qui ont besoin d'outils fiables et faciles à utiliser pour collecter des fonds auprès des donateurs d'aujourd'hui. -> Explorer la billetterie gratuite avec Zeffy

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Puis-je vendre des billets en ligne et en personne ? Il est tout à fait possible de vendre des billets à la fois en ligne et en personne, en fonction du logiciel de billetterie que vous utilisez. La plupart des plateformes de billetterie prennent en charge les deux, mais l'expérience (et les frais) varient considérablement.

Zeffy propose un système de billetterie adapté aux mobiles qui fonctionne de manière transparente pour les événements virtuels, en personne ou hybrides, qu'il s'agisse d'enregistrer les invités à la porte ou de suivre les RSVP en ligne.

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Comment les plateformes de billetterie à but non lucratif facturent-elles des frais ? La plupart des plateformes facturent une combinaison de ces deux éléments : Une redevance de plateforme (un pourcentage de chaque vente de billets) Frais de traitement de la carte de crédit Frais de billetterie ou abonnements mensuels Ces frais peuvent rapidement s'accumuler et réduire vos objectifs de collecte de fonds. C'est pourquoi la transparence des frais (et idéalement, l'absence de frais) est cruciale pour les petites équipes à but non lucratif qui ont besoin de maximiser chaque dollar collecté. Zeffy est le seul système de billetterie en ligne gratuit pour les organisations à but non lucratif qui couvre tous les frais, de sorte que vous gardez 100% de vos revenus.

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Un logiciel de billetterie abordable pour les petites organisations à but non lucratif implique-t-il de sacrifier des fonctionnalités ? Pas nécessairement. Les meilleurs outils de billetterie abordables pour les petites organisations à but non lucratif sont conçus spécifiquement pour les équipes les plus modestes. Ils se concentrent sur les fonctionnalités qui comptent vraiment, sans le superflu (ou le prix) des outils d'entreprise.

Vous n'aurez peut-être pas accès à des tableaux de bord analytiques pilotés par l'IA ou à plus de 20 intégrations, mais vous pouvez trouver des plateformes qui donnent la priorité à des éléments essentiels tels que : Transparence, frais réduits (ou inexistants) Installation rapide et conviviale Enregistrement simple des volontaires Des pages de billetterie conviviales pour les donateurs Des types de billets et des prix flexibles -> S'appuyer sur la billetterie fiable et gratuite de Zeffy pour les petites organisations à but non lucratif

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