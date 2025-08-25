La gestion de la billetterie pour les événements de collecte de fonds peut sembler insurmontable pour les petites équipes d'organisations à but non lucratif et les bénévoles. En ce moment, vous devez peut-être jongler avec plusieurs outils, naviguer dans des flux de travail complexes de configuration de billets et d'enregistrement, ou traiter manuellement les tâches pour éviter les frais élevés que la plupart des outils de billetterie facturent.
En réalité, le bon logiciel de billetterie doit vous simplifier la vie, et non pas épuiser vos fonds, et vous avez le choix. Dans ce guide, nous allons comparer les meilleurs logiciels de billetterie pour les organisations à but non lucratif, en nous concentrant sur la facilité d'utilisation, la transparence des prix, les flux de travail adaptés aux mobiles et la prise en charge des ventes en ligne et en personne, qui font toute la différence.
Que vous organisiez un gala, un festival communautaire ou une collecte de fonds de quartier, nous avons tout prévu pour vous aider à collecter plus d'argent tout en étant moins stressé (et en payant). Et si vous êtes une petite association à la recherche d'une plateforme de billetterie 100% gratuite et adaptée à vos besoins, Zeffy est la meilleure option, et vous pouvez l'installer en quelques minutes.
Nous nous pencherons sur le modèle de billetterie à tarif zéro de Zeffy et explorerons une série d'autres options à tarif réduit afin de fournir une vue d'ensemble et de vous aider à faire le meilleur choix pour votre équipe et vos événements.
Les organisations à but non lucratif qui comptent sur le potentiel de collecte de fonds d'un événement considèrent la vente de billets non seulement comme un moyen de gérer la fréquentation, mais aussi de créer une expérience agréable pour les invités et de prévoir les bénéfices. Après tout, le nombre de billets vendus à l'avance révèlera votre budget pour l'événement et vous donnera un aperçu du montant total que vous récolterez pour votre cause.
C'est pourquoi il n'y a pas de temps à perdre avec des frais de traitement élevés ou des processus de billetterie compliqués qui réduisent vos dons durement gagnés et sollicitent vos ressources déjà limitées. Vous ne devriez pas avoir à vous contenter de cela, tout comme les participants qui sont enthousiastes à l'idée de vous soutenir mais qui pourraient être rebutés par une expérience d'achat de billets difficile ou non professionnelle.
La technologie peut être votre meilleure amie, mais elle ne doit pas épuiser votre budget avec des frais cachés ou sembler trop compliquée pour qu'un membre de l'équipe puisse la prendre en main et l'utiliser lors de la planification de vos événements de collecte de fonds. Le bon logiciel de vente de billets en ligne pour les organisations à but non lucratif permet de maximiser le montant collecté, de rationaliser les tâches et de créer une expérience transparente qui favorise la confiance de vos supporters, qu'ils achètent des billets à l'avance ou à la porte.
Lorsque chaque dollar et chaque minute comptent, votre plateforme de billetterie doit travailler avec vous. Nous avons rassemblé ci-dessous plusieurs options qui permettent d'atteindre cet objectif. Mais tout d'abord, parlons du seul outil de billetterie réellement gratuit qui comprend ce dont les petites organisations à but non lucratif ont besoin pour réussir.
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds sans frais conçue spécifiquement pour soutenir les petites équipes d'organisations à but non lucratif et les organisations dirigées par des bénévoles. Que vous organisiez un gala, une course à pied, une tombola ou un atelier communautaire, Zeffy facilite la vente de billets, la collecte de dons et la gestion de l'enregistrement des invités, le tout sans frais (oui, cela veut dire zéro frais !).
Contrairement à d'autres plateformes "gratuites", Zeffy ne vous facture jamais si les donateurs ne donnent pas de pourboire, car vous ne payez jamais un centime, quoi qu'il arrive. Au contraire, Zeffy est financé par les pourboires optionnels des donateurs, ce qui le rend vraiment gratuit pour l'organisation à but non lucratif à chaque fois.
Avant Zeffy, YWCA Lethbridge utilisait Eventbrite pour la billetterie et PayPal comme processeur de paiement. Les frais de billetterie et de traitement s'élevaient donc à près de 10 % au total, ce qui était prélevé sur le montant total de la collecte de fonds et n'était tout simplement pas viable pour une petite organisation à but non lucratif.
Fatigués de dépenser des dons importants en frais, ils étaient déterminés à trouver un logiciel gratuit pour les organisations à but non lucratif qui réponde à leurs besoins en matière d'événements. YWCA Lethbridge a commencé modestement avec un brunch et des groupes de musique en utilisant l'outil de billetterie gratuit de Zeffy pour vendre des billets pour leur événement. Aujourd'hui, ils utilisent Zeffy pour accepter les dons sur leur site web, gérer leurs bénévoles, et organiser et vendre des billets pour leur gala royal annuel.
Le résultat ? La YWCA a déjà économisé plus de 1 000 dollars en frais de plateforme et de transaction - et elle ne fait que commencer.
"Pouvoir organiser des événements et permettre aux gens de s'inscrire et d'acheter des billets par l'intermédiaire de Zeffy est un luxe que nous n'avions jamais eu jusqu'à présent. La facilité avec laquelle il fonctionne est un énorme gain de temps pour notre comité de collecte de fonds. - Karen M., petite organisation de collecte de fonds à but non lucratif
En quoi est-ce gratuit ? Les donateurs ont la possibilité de laisser un pourboire à Zeffy lors du paiement. Beaucoup le font, ce qui permet de couvrir les frais de fonctionnement, de sorte que les organisations à but non lucratif ne paient jamais un centime. Et contrairement à d'autres plateformes qui prétendent être "gratuites", vous n'aurez jamais à payer de frais surprises si vos donateurs ne laissent pas de pourboire.
Pour comprendre pourquoi Zeffy se démarque, nous avons décomposé les 10 meilleurs logiciels de billetterie et les avons comparés côte à côte ci-dessous.
Eventbrite est une plateforme de billetterie bien connue avec une forte portée marketing, bien qu'elle ne soit pas spécifiquement conçue pour les organisations à but non lucratif. Pour un petit organisme à but non lucratif qui souhaite investir dans l'élargissement de sa communauté au public existant d'Eventbrite, il s'agit d'une bonne solution à envisager.
Les visiteurs doivent s'acquitter de frais de service de 3,7 % + 1,79 $ par billet, tandis que les organisations à but non lucratif paient des frais de traitement des paiements de 2,9 % par commande.
Donorbox est une plateforme d'événements de collecte de fonds avec des formulaires de billetterie personnalisés. Ces outils sont destinés aux organisations à but non lucratif qui ont besoin de flux de travail plus complexes en matière de billetterie et qui disposent d'une équipe ou d'un budget plus important à consacrer à leur stratégie événementielle.
Les organisations à but non lucratif paieront des frais de plateforme de 2,95 % et 3,95 % et des frais de traitement de 2,2 % + 0,49 $ par transaction, ainsi que des frais de mise à niveau pour les fonctionnalités.
GoFundMe Pro (anciennement Classy) est destiné aux organisations à but non lucratif de taille moyenne à grande, avec une sécurité solide et des intégrations CRM, mais il peut être envisagé si vous êtes prêt à faire un investissement important dans votre stratégie événementielle. Les fonctionnalités permettent de créer une expérience exceptionnelle pour les participants à des événements en personne, virtuels et hybrides, mais il faut s'attendre à un prix à la hauteur de cette valeur.
Les organisations à but non lucratif auront besoin d'un devis personnalisé, mais les prix commencent généralement à 299 $ par mois. Des frais de transaction de 2,9 % + 0,30 $ sont également facturés.
Ticketstripe est une solution de billetterie simple pour les organisations à but non lucratif qui utilisent Stripe comme processeur de paiement. Les équipes peuvent utiliser des outils d'enregistrement simples et se concentrer sur la partie billetterie, bien que la flexibilité puisse être limitée.
Les organisations à but non lucratif peuvent bénéficier d'un tarif réduit de 1,5 % + 50 cents par billet vendu. Pour les petites organisations à but non lucratif qui démarrent, cela peut représenter une certaine somme, mais cela peut valoir la peine si votre événement est plus important et que vous avez prévu des frais dans votre planification.
Kindful (qui fait partie de Bloomerang) est un logiciel de billetterie qui fait partie d'un système plus large de gestion des donateurs. C'est pourquoi les organisations à but non lucratif qui recherchent un suivi approfondi des données dans le cadre de leurs collectes de fonds et de leurs événements peuvent envisager Kindful.
La tarification pour les organisations à but non lucratif n'est pas ouvertement divulguée sur le site Web de Kindful, mais des frais de plateforme et des frais de transaction s'appliquent.
Silent Auction Pro est un outil de billetterie spécialisé dans les ventes aux enchères pour aider les organisations à but non lucratif à collecter des fonds. Si vous souhaitez investir dans des ventes aux enchères, il s'agit d'une bonne solution de billetterie à considérer, tout en sachant que les fonctionnalités sont limitées en dehors de cela.
Les organisations à but non lucratif devront payer des frais de plateforme qui commencent à 449 $ par an et augmentent au fur et à mesure de l'utilisation des fonctionnalités, ce qui peut avoir un impact sur l'évolutivité. Des frais de traitement de 2,9 % par transaction sont également facturés.
Accelevents est une plateforme de billetterie connue pour ses fonctionnalités de niveau entreprise et ses intégrations profondes. Certaines petites organisations à but non lucratif peuvent être prêtes à investir un montant décent pour obtenir des fonctionnalités hautement spécialisées qui donnent vie à leurs événements et connectent différents outils pour une expérience transparente.
Les organisations à but non lucratif paient entre 250 et 1500 dollars par événement, en plus des frais de traitement. Il s'agit d'un élément important à prendre en compte lors de votre planification, mais il peut s'agir d'un bon investissement si votre événement est de nature complexe et que vous disposez d'un personnel pour gérer les nombreuses parties en mouvement.
Ticketbud est une plateforme de billetterie qui s'en tient à une expérience de paiement simple et offre des paiements rapides. Les organisations à but non lucratif peuvent obtenir des paiements quotidiens, hebdomadaires ou mensuels afin d'obtenir des dons plus rapidement.
Vos participants doivent payer 1,75 % + 0,99 $ de frais de plateforme, tandis que les organisations à but non lucratif doivent payer 2,9 % + 0,30 $ de frais de traitement. Les frais de participation peuvent potentiellement nuire à la confiance dans le processus selon laquelle l'argent destiné à votre cause profite en fait à votre organisation plutôt qu'à votre logiciel événementiel.
SimpleTix est un logiciel de billetterie idéal pour les musées ou les galeries d'art qui organisent des événements avec entrée chronométrée. Bien qu'il n'ait pas été conçu spécifiquement pour les organisations à but non lucratif, certaines organisations dans le domaine des arts ou de l'éducation peuvent le trouver utile pour gérer leurs événements de divertissement.
Les organisations à but non lucratif devront payer 0,25 $ par billet vendu sur place, tandis que les ventes de billets en ligne entraîneront des frais de 0,79 $ plus 2 %. Ces frais sont moins élevés que ceux d'autres outils, si vous souhaitez utiliser des outils spécialisés dans le domaine des arts.
Lorsque vous jonglez avec des tâches de sensibilisation, d'administration ou de conseil d'administration en plus de l'organisation d'un événement, la dernière chose dont vous avez besoin est un logiciel de billetterie maladroit ou déroutant qui ne fait que ralentir l'ensemble du processus. Nous voulons vous aider à vous sentir épaulé, à savoir que vous pouvez vraiment compter sur les outils dont vous disposez pour vendre des billets facilement, tout en maintenant un processus sécurisé et cohérent pour vous et vos participants.
Voici les fonctionnalités indispensables dont les associations locales bénéficient le plus pour aider leurs petites équipes à avancer rapidement, à bien se présenter et à protéger chaque dollar collecté.
La plupart des plateformes prélèvent 3 à 8 % de vos ventes de billets sous forme de frais - de l'argent qui devrait financer vos programmes au lieu d'enrichir les entreprises de la plateforme.
Choisissez un logiciel de billetterie dont les frais sont nuls, afin que chaque billet vendu soit directement affecté à votre mission. Lorsque vous dépensez déjà chaque dollar, perdre des centaines d'euros en frais de plateforme n'est pas seulement coûteux, c'est douloureux.
Les longues files d'attente pour l'enregistrement frustrent les participants, tandis que les bénévoles débordés se débattent avec des listes de papier et des caisses.
La numérisation de codes QR permet à n'importe quel bénévole d'enregistrer les gens instantanément à l'aide de son téléphone intelligent. Aucune formation n'est nécessaire, aucun système compliqué : il suffit de pointer, de scanner et d'accueillir vos sympathisants.
Vous perdez des ventes lorsque les gens ne peuvent pas acheter de billets en ligne, et la manipulation d'argent liquide et de cartes lors d'événements crée des maux de tête pour les équipes de bénévoles.
La bonne plateforme offre des ventes en ligne transparentes et des lecteurs de cartes mobiles pour des achats instantanés le jour même. Vos bénévoles peuvent se concentrer sur l'accueil au lieu de s'occuper du traitement des paiements.
Les processus de paiement complexes perdent des partisans, et la plupart des plateformes de billetterie ratent des occasions de transformer les acheteurs de billets en donateurs.
Choisissez un logiciel avec un système d'achat en un clic et des invites de donation optionnelles qui permettent aux supporters de faire des dons supplémentaires sans avoir à effectuer de transactions séparées. Chaque billet devient un don majeur potentiel.
Les entreprises en pleine croissance ne doivent pas se voir imposer des frais de mise à niveau ou des limites au moment où elles ont le plus besoin de flexibilité.
Recherchez des plateformes qui proposent un nombre illimité de types de billets, des ventes groupées, des prix pour les premiers arrivés et des réductions pour les membres sans facturer de frais supplémentaires. Votre logiciel de billetterie doit évoluer avec votre impact, et non le limiter.
De nombreuses plateformes de billetterie offrent l'option standard d'admission générale, mais les organisations à but non lucratif peuvent avoir besoin d'options pour donner vie à leur collecte de fonds d'une manière qui leur convienne à elles et à leur communauté. Envisagez des places assises lors d'un gala, des billets de groupe pour les familles ou les équipes, des billets gratuits pour les sponsors lorsque vous travaillez avec des entreprises partenaires, des réductions pour des membres spécifiques de l'association ou des donateurs fidèles, et des tarifs pour les inscriptions anticipées afin de créer une dynamique.
En outre, de nombreuses organisations à but non lucratif ajoutent une option de collecte de fonds de pair à pair pour des événements tels qu'une course de 5 km, ce qui leur permet de collecter davantage de fonds et donne aux participants la possibilité de lier leur participation à des dons provenant de leur réseau. Les options flexibles de votre logiciel de billetterie vous aideront à couvrir toutes les bases pour les événements d'aujourd'hui et ceux que vous développerez dans les années à venir.
La première impression est importante, qu'il s'agisse d'un nouveau venu dans votre organisation ou de vos donateurs existants qui achètent des billets pour le premier événement auquel ils assisteront afin d'approfondir leur relation. Si le processus d'achat comporte des erreurs, des informations manquantes ou des dysfonctionnements sur un appareil mobile, vous risquez de perdre la vente du billet et peut-être même l'intérêt de cette personne.
Recherchez des caractéristiques qui renforcent la confiance des donateurs, telles que
Les petites organisations à but non lucratif sont souvent obligées de choisir entre des outils abordables et des outils réellement efficaces. La plupart des plateformes de billetterie grugent le montant total des collectes de fonds avec des frais par billet, des coûts de traitement ou des mises à jour obligatoires.
Zeffy est différent. Nous ne voulons pas vous voir collecter 10 000 dollars pour n'en récolter que 8 000 après déduction des frais, être surpris par des frais lorsque les donateurs ne choisissent pas de couvrir les frais, ou faire face à des frais chaque fois que vous avez besoin d'utiliser de nouvelles fonctionnalités pour évoluer dans le temps.
C'est pourquoi nous sommes fiers d'être la seule plateforme de billetterie et de dons à tarif zéro (100 % gratuite) conçue spécifiquement pour les organisations à but non lucratif, sans aucun coût caché. Plus de 10 000 associations utilisent déjà Zeffy pour vendre des billets, accepter des dons et organiser leurs événements de collecte de fonds sans sacrifier aucun des dollars qu'elles ont travaillé dur pour collecter.