True North Housing Alliance sait ce que toutes les organisations à but non lucratif savent : chaque dollar compte.

25 ans d'aide aux sans-abri.
Fondée en 1998 sous le nom de Chico Community Shelter Partnership, elle a hébergé plus de 11 000 personnes au cours des 20 années suivantes et servi plus de 400 000 repas. En 2019, pour mieux refléter la profondeur et l'étendue des services qu'elle offre, l'organisation a changé de nom pour devenir True North Housing Alliance (Alliance pour le logement du Nord). Aujourd'hui, True North Housing Alliance offre des programmes et des services aux personnes non logées, notamment des services d'approche de la rue, des logements provisoires, des logements supervisés permanents, des relogements rapides et des logements permanents.
Les défis à relever avant de passer à Zeffy
Trouver une plateforme de collecte de fonds gratuite qui soit réellement gratuite.
« C’est la même chose aujourd’hui que lorsque nous avons été fondés il y a 25 ans : chaque dollar compte. »
Ashiah Bird, Alliance pour le logement du Nord
Lorsque True North Home Alliance a commencé à chercher une nouvelle plateforme de collecte de fonds, elle savait qu'elle devait en trouver une avec le moins de frais possible( y compris lesfrais cachés ). Elle savait également qu'il ne serait pas facile de trouver la plateforme qui lui conviendrait le mieux.
La solution 100% gratuite
S'habituer à leur nouvelle plateforme.
« Avec Zeffy, nous avons bénéficié non seulement d’un soulagement financier en recevant chaque dollar donné sans frais, mais aussi d’un soulagement du stress dans la conception simple du logiciel. »
Ashiah Bird, Alliance pour le logement du Nord
Jusqu'à présent, True North Housing Alliance a utilisé Zeffy pour des événements de collecte de fonds avec billets et pour accepter des dons généraux et mensuels. Et ils viennent tout juste d'emménager.
Résultats
L'absence de frais signifie plus d'aide pour les mal-logés.
True North Housing Alliance a commencé à utiliser Zeffy en mai 2023 et a déjà économisé plus de 200 dollars en frais et reçu environ 1 800 dollars de plus que si elle avait utilisé d'autres plateformes.
Si vous vous demandez ce que ces 200 dollars supplémentaires leur ont permis de faire, eh bien...
"C'est assez pour fournir un abri 24/7 et des services de soutien à une personne dans nos programmes pendant plus d'un mois ! Ashiah Bird, True North Housing Alliance