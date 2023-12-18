True North Housing Alliance sait ce que toutes les organisations à but non lucratif savent : chaque dollar compte.

Mission de la True North Housing Alliance

25 ans d'aide aux sans-abri.

Fondée en 1998 sous le nom de Chico Community Shelter Partnership, elle a hébergé plus de 11 000 personnes au cours des 20 années suivantes et servi plus de 400 000 repas. En 2019, pour mieux refléter la profondeur et l'étendue des services qu'elle offre, l'organisation a changé de nom pour devenir True North Housing Alliance (Alliance pour le logement du Nord). Aujourd'hui, True North Housing Alliance offre des programmes et des services aux personnes non logées, notamment des services d'approche de la rue, des logements provisoires, des logements supervisés permanents, des relogements rapides et des logements permanents.