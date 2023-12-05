Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
5 décembre 2023
Peer-to-peer
Dons en ligne

L'Université de l'abeille de New York vient juste d'être créée, mais elle a déjà commencé à économiser en utilisant Zeffy.

Montant collecté
$6,261
Montant épargné
$313
Rédigé par
David Purkis
Mission de l'Université de Bee

Mission de l'Université de Bee

Il s'agit d'une petite entreprise, mais qui ne chôme pas.

Bee University NYC (Bee-U) a commencé à bourdonner (Désolé... Nous n'avons pas pu nous en empêcher.) en 2021. À la fin de leur première année, ils avaient 3 ruches, plus de 10 000 abeilles et 50 membres de la communauté qui les aidaient !

En 2022, Bee-U a lancé sa bourse d'apiculture urbaine. Spécialement conçu pour les jeunes de 16 à 24 ans afin de leur permettre d'acquérir une formation pratique auprès d'apiculteurs expérimentés, le programme s'est déroulé sur 14 semaines et les participants ont reçu de petites allocations pour leur participation.

$313
sauvée avec Zeffy

Les défis à relever avant de passer à Zeffy

Trouver une plateforme de collecte de fonds qui les aide à collecter davantage, et non pas à prélever un pourcentage sur le montant total.

Les organisations à but non lucratif auront toujours besoin de toute l'aide possible (bénévole et financière). Mais c'est au moment où elles démarrent qu'elles sont le plus vulnérables. L'argent est presque toujours rare. Il est difficile de trouver des bénévoles en raison de leur manque de sensibilisation. Et, même s'il s'agit d'une organisation à but non lucratif qui essaie de faire quelque chose de bien, il est étonnamment difficile de trouver des outils qui ont été conçus pour elle, en particulier des outils gratuits qui peuvent s'adapter à la croissance de votre organisation et l'aider.

La solution 100% gratuite

Un beau partenariat entre Bee-U et Zeffy.

Ce n'est pas une surprise, mais la solution de Bee-U était Zeffy. Pourquoi ? Non seulement Zeffy est 100% gratuit (et le sera toujours), mais Bee-U a adoré le fait que, oui, nous rendons le don facile avec nos formulaires de don en ligne simples et efficaces, mais nous avons aussi des formulaires peer-to-peer, des solutions de gestion des donateurs, la gestion d'événements et la billetterie, le commerce électronique, les adhésions, les tombolas, et notre application Tap-to-Pay qui permet aux organisations à but non lucratif d'accepter des paiements en personne sans frais de carte de crédit.

Résultats

Nous allons laisser Tavion Williams de Bee-U parler pour nous :

"Zeffy est une plateforme merveilleuse avec laquelle il est agréable de travailler. Elle permet de faire le travail et Zeffy n'a pas d'impact négatif sur notre situation financière. Ce dernier point était d'autant plus important que la première année où nous avons mis en place des programmes, nos revenus étaient très limités."
TavionWIlliams

Faites un don pour soutenir Bee University

