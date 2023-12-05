L'Université de l'abeille de New York vient juste d'être créée, mais elle a déjà commencé à économiser en utilisant Zeffy.

Mission de l'Université de Bee

Il s'agit d'une petite entreprise, mais qui ne chôme pas.

Bee University NYC (Bee-U) a commencé à bourdonner (Désolé... Nous n'avons pas pu nous en empêcher.) en 2021. À la fin de leur première année, ils avaient 3 ruches, plus de 10 000 abeilles et 50 membres de la communauté qui les aidaient !

En 2022, Bee-U a lancé sa bourse d'apiculture urbaine. Spécialement conçu pour les jeunes de 16 à 24 ans afin de leur permettre d'acquérir une formation pratique auprès d'apiculteurs expérimentés, le programme s'est déroulé sur 14 semaines et les participants ont reçu de petites allocations pour leur participation.

