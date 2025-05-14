Nous vivons dans un monde en ligne, qui a façonné la façon dont une organisation à but non lucratif pense à engager ses partisans et ses donateurs. 94% des consommateurs/donateurs disent que leur première impression d'une marque est basée sur le design de son site web. Pour les organisations à but non lucratif, cela signifie qu'il faut tirer parti d'outils de création de sites web efficaces qui offrent une forte visibilité en ligne, une fonctionnalité de formulaire de don et un prix abordable.
Mais pour les petites organisations locales disposant d'un budget et d'un temps limités, la création d'un site web peut s'avérer décourageante.
Dans cet article, nous répondrons à toutes vos questions sur la nécessité d'un site web, et nous comparerons les neuf meilleurs constructeurs de sites web gratuits ou bon marché, en mettant l'accent sur les fonctionnalités, les prix et bien plus encore.
Si vous dirigez une petite organisation à but non lucratif, la création d'un site web traditionnel peut sembler être la première étape, mais ce n'est souvent pas l'utilisation la plus efficace de votre temps ou de votre budget. Entre la conception du site, l'hébergement du domaine, les mises à jour régulières et la sécurité, un site web complet peut rapidement devenir un fardeau financier et logistique, en particulier lorsque votre objectif réel devrait être de construire une communauté et de collecter des fonds.
La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'un site web complet pour commencer à avoir un impact.
Des plateformes comme Zeffy sont conçues spécifiquement pour les organisations à but non lucratif et vous offrent tout ce dont vous avez besoin pour collecter des fonds, gérer des événements, collecter des dons, envoyer des courriels et communiquer avec vos sympathisants, le tout en un seul endroit. Au lieu de jongler avec plusieurs outils (ou d'investir dans le développement d'un site web personnalisé), vous pouvez utiliser Zeffy pour :
Et contrairement à de nombreux constructeurs de sites web ou plateformes de collecte de fonds, Zeffy ne vous facture pas de frais de plateforme ou de transaction, ce qui signifie que 100 % de chaque don est affecté à votre mission.
Contrairement à d'autres constructeurs de sites web, Zeffy offre des fonctionnalités telles qu'une boutique en ligne gratuite, des pages de dons et de nombreux autres outils de dons gratuits. Ces fonctionnalités peuvent éliminer le besoin d'un site web séparé pour les organisations à but non lucratif.
Ceci est particulièrement important pour les organisations de base et les petites organisations à but non lucratif, dont beaucoup fonctionnent uniquement par le biais d'une présence sur les médias sociaux. Ces organisations n'ont souvent pas le temps, le budget ou les compétences techniques nécessaires pour créer et maintenir un site web complet, mais elles ont néanmoins besoin d'outils professionnels pour collecter des fonds de manière efficace.
Zeffy comble cette lacune. En quelques minutes seulement, vous pouvez lancer une page de dons à votre image, commencer à vendre des billets pour votre prochaine collecte de fonds, ou même ouvrir une boutique en ligne pour vos produits dérivés, le tout sans site web et entièrement gratuitement.
Zeffy est une plateforme de collecte de fonds tout-en-un qui permet aux organisations à but non lucratif de facilement.. :
Con :
Les organisations à but non lucratif ne peuvent pas créer un site web complet avec Zeffy. En revanche, elles peuvent publier un nombre illimité de pages de dons et de campagnes, organiser des événements, suivre les dons, etc.
Prix :
100%gratuit
"La création et l'ajout du formulaire de don sur notre site web ont été faciles et bien présentés, l'intégration avec nos comptes bancaires et les options pour les dépôts sont correctes. Nous n'avons pas eu à consacrer beaucoup de temps à la gestion. Mark C.
Wix simplifie la création de sites web grâce à une interface simple et à des modèles. Vous pouvez ajouter de nombreuses pages web et une boutique de commerce électronique au site web de votre organisation à but non lucratif.
Con :
Leservice clientèle est difficilement joignable
Modèles :
Multiplesmodèles pour créer un beau site web pour les organisations à but non lucratif
Prix :
Leconstructeur de sites web Wix propose des formules payantes à partir de 17 $ par mois avec une facturation annuelle (comprend un domaine gratuit d'un an).
Révision
"J'ai conçu environ deux douzaines de sites web pour des clients en utilisant Wix. Très facile à utiliser. Les modèles sont excellents. Les nouvelles fonctionnalités sont à la pointe du progrès. Le service client est un peu plus difficile à joindre, mais une fois que vous l'avez, il est de premier ordre. L'application boutique est plus qu'adéquate. Les fonctions de suivi et d'automatisation sont plus qu'adéquates. Très satisfait. Je l'utilise pratiquement tous les jours. Les intégrations avec d'autres logiciels semblent adéquates jusqu'à présent. - Cathy G.
Squarespace est l'un des meilleurs constructeurs de sites web avec des capacités robustes. Il prend également en charge l'intégration du commerce électronique et les services de création de communautés.
Con :
Unservice coûteux peut être inabordable pour certaines organisations à but non lucratif
Modèles
Plusieurs modèles de sites web optimisés pour les mobiles sont disponibles pour les organisations à but non lucratif.
Prix :
Lesplans payants commencent à 16 $ lorsqu'ils sont facturés annuellement (comprend un domaine personnalisé gratuit).
Révision
"Les fonctionnalités sont tellement intuitives, tellement meilleures que celles de WordPress, que nous utilisions auparavant. Nous avons fait le changement parce que nous voulions que les choses soient modernisées et rationalisées, et nous savons tous que les gens jugent les livres à leur couverture ou les entreprises à leur site web. Si vous n'avez pas un site web attrayant, vous ne serez pas pris au sérieux, et maintenant c'est le cas, et c'est ce qu'il y a de mieux." - Alyssa N.
Shopify est bien connu dans le monde de la création de sites web en tant que plateforme de commerce électronique conviviale. Il existe de nombreuses fonctionnalités que les petites organisations et les propriétaires de petites entreprises aiment utiliser pour créer une boutique en ligne.
Con :
Bienque Shopify propose un plan de 3 mois à 1 $, le coût s'élève à 39 $ par mois et peut s'avérer trop élevé pour de nombreuses organisations à but non lucratif.
Modèles :
Shopifypropose 12 modèles de thèmes gratuits, mais aucun n'est spécifiquement destiné aux organisations à but non lucratif
Prix :
Shopifyoffre une réduction pour les organisations à but non lucratif avec les plans NPO Lite et NPO Full. Les plans commencent à 29 $ par mois lorsqu'ils sont facturés annuellement, plus 2,9 % + 0,30 $ par transaction.
Révision
"Nos événements de collecte de fonds pour notre organisation à but non lucratif, la Young Survival Coalition, sont des randonnées à vélo qui s'étendent sur trois jours. Avec cet événement itinérant, nous avons également des marchandises en mouvement et il est difficile d'avoir un ordinateur portable accessible à tout moment. Shopify propose l'application la plus facile à naviguer et la plus utile sur votre téléphone pour rendre possible les événements en déplacement. L'application nous permet de laisser les cavaliers acheter des marchandises où qu'ils soient. Nous apprécions également le fait qu'il est possible d'ajouter des produits sur place dans l'application et de commencer à les vendre. Par exemple, lors d'une de nos journées de finale, il pleuvait et nous avons décidé de commencer à vendre l'un de nos produits d'incitation, l'imperméable. Cette fonction nous a permis de suivre les ventes et d'accepter les cartes de crédit. Nous apprécions la possibilité de prendre une photo de la carte de crédit sans avoir à la glisser dans un lecteur de carte. - Danielle A.
GoDaddy est le plus grand bureau d'enregistrement de domaines et fournisseur d'hébergement au monde. GoDaddy propose également des solutions de commerce électronique, de marketing par courriel et de création de sites web.
Con :
Lespossibilités de personnalisation sont limitées
Modèles :
Plus de11 modèles d'organisations à but non lucratif
Prix :
GoDaddy propose un plan de base gratuit qui inclut le marketing par courriel et sur les médias sociaux, les paiements en ligne et la création de contenu de marque. Les plans Premium commencent à 10,99 $ par mois en cas d'achat annuel. Ces plans offrent plus de fonctionnalités telles que :
Révision
"Godaddy est un choix populaire parmi les petites et moyennes entreprises. Ses plans abordables assortis d'offres et de fonctionnalités en attirent plus d'un. Godaddy dispose d'une grande bibliothèque de ressources avec des tutoriels pour les débutants. Godaddy offre une assistance à la clientèle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'outil de recherche de domaine et l'outil de génération de nom de domaine de Godaddy sont très utiles en cas de besoin. Godaddy dispose de son propre outil de création de sites web, qui peut être utilisé pour développer des sites web de qualité professionnelle en un rien de temps. Les modèles de sites web prêts à être lancés de Godaddy sont une autre caractéristique intéressante. Godaddy propose également l'hébergement WordPress. Godaddy propose des plans d'hébergement WordPress fiables et abordables. L'installation de Godaddy est très facile et vous pouvez mettre votre site en ligne en moins d'une heure". - Samuel J.
WordPress pour les organisations à but non lucratif est un créateur de site web gratuit et open-source. C'est également l'un des constructeurs de sites web les plus populaires.
Vous pouvez installer votre hébergeur et personnaliser entièrement des sites web dynamiques.
Con :
Sivous n'avez pas besoin de connaissances en matière de codage, Wordpress.org est un logiciel libre ; il peut être compliqué et n'est pas nécessairement un outil pour débutants.
Modèles :
Plus de29 modèles d'organisations à but non lucratif
Prix :
WordPressest passé d'un constructeur de site web gratuit à 4 $/mois, et vous devez acheter un domaine et un hébergement auprès d'un fournisseur tiers.
Révision
"WordPress est une plateforme assez simple, en particulier pour les nouveaux utilisateurs qui n'ont pas l'habitude de naviguer dans l'arrière-plan des sites web. WordPress s'associe également bien avec la plupart des plugins, ce qui permet aux utilisateurs de résoudre un certain nombre d'objectifs commerciaux à l'aide de cette plateforme. Il y a une courbe d'apprentissage avec WordPress ; cependant, il y a une grande communauté en ligne de blogs et de forums de discussion. Les quelques problèmes que j'ai rencontrés jusqu'à présent, en plus de quatre ans d'utilisation de cette plateforme, j'ai pu les résoudre de manière autonome en utilisant cette communauté d'aide en ligne". - Anna I.
Duda est un excellent outil pour la conception et la construction de sites web . Vous n'avez pas besoin de connaître le codage pour créer un site web simple pour votre association.
Con :
Seulementpour les sites web simples
Modèles :
Plusieursmodèles d'organisations à but non lucratif
Prix :
Lesplans de base commencent à 19 $ par mois lorsqu'ils sont achetés annuellement (comprend un site et l'hébergement).
Révision
"J'utilise Duda depuis environ 3 ans pour les sites web des petites entreprises et des organisations à but non lucratif et je l'adore ! Ce que j'aime le plus, c'est l'attention portée au client et le support. Duda se soucie clairement de ses clients et dispose d'un système de support exceptionnel, ce qui, à mon avis, fait cruellement défaut aux plateformes concurrentes. J'aime aussi le fait qu'ils se concentrent sur l'amélioration constante de la plateforme et recherchent le feedback et les idées des développeurs et des propriétaires d'agences. - Lori O.
SITE123 est convivial et gratuit. Ce site comprend un éditeur de site web intuitif, un hébergement web gratuit et des outils pour favoriser le classement dans les moteurs de recherche.
Con :
Lespossibilités de personnalisation sont limitées
Modèles :
Plusde 29 modèles gratuits pourraient être utilisés pour votre site web à but non lucratif, mais ils ne sont pas spécifiquement destinés aux organisations à but non lucratif.
Prix :
SITE123propose un plan gratuit et un plan payant qui coûte 12,80 $ par mois et offre un domaine gratuit pendant un an et une boutique de commerce électronique.
Révision
"Il est très facile à utiliser, les modèles prédéfinis sont agréables et s'adaptent à la plupart des petites entreprises. Il dispose d'une bibliothèque d'images gratuites assez bonne. Il dispose d'options de référencement de base et vous permet de personnaliser la langue et les paramètres régionaux avec succès. Vous pouvez l'utiliser gratuitement pour des sites web simples, avec des plans de paiement vous pouvez ajouter plus de fonctionnalités, de l'espace d'hébergement, de la bande passante et un domaine personnalisé. Le site web qui est construit s'adapte automatiquement aux appareils mobiles." - Ana H.
Morweb est une plateforme CMS simple qui permet aux organisations à but non lucratif de créer de beaux sites web fonctionnels avec les bons outils et les bons designs pour inspirer les donateurs.
Con :
Lespossibilités de personnalisation sont limitées
Modèles :
Plusde 12 modèles d'organisations à but non lucratif
Prix :
Morwebpropose des offres payantes à partir de 149 $ par mois
Révision
"J'ai apprécié la flexibilité qui nous a permis de personnaliser nos besoins et nos souhaits en créant un site web propre, frais et facile à naviguer. Nous avons pu partager notre mission, nos services, notre impact et notre histoire avec notre communauté grâce à un site facile à naviguer. Ils ont travaillé avec nous pour nettoyer les éléments de notre ancien site et nous ont guidés dans l'utilisation des meilleures pratiques". - Nathan S.
Bien que le constructeur de site web idéal pour les organisations à but non lucratif soit différent pour chaque organisation, quelques caractéristiques clés permettent de distinguer les meilleurs. Les domaines de recherche suivants et le fait de poser les bonnes questions vous aideront à établir la présence en ligne de votre organisation à but non lucratif.
Le coût est souvent une préoccupation majeure pour les organisations à but non lucratif. Un constructeur de site Web abordable et des outils de collecte de fonds en ligne sont essentiels pour les organisations à but non lucratif. Si vous ne pouvez pas trouver un constructeur de site Web gratuit, recherchez ceux qui offrent des réductions pour les organisations à but non lucratif afin d'en avoir pour votre argent.
La plupart des organisations à but non lucratif sont gérées par des bénévoles et manquent de personnel informatique ou d'expertise technique. Il est donc essentiel de trouver des constructeurs de sites web qui soient conviviaux et qui ne vous obligent pas à fouiller dans le code de votre site web. Les logiciels de création de sites web trop compliqués peuvent nécessiter l'aide d'un pigiste ou d'une agence pour leur mise en place.
Les créateurs de sites web à but non lucratif doivent proposer divers modèles visuellement attrayants pour la conception de sites web. Dans ces modèles, vous aurez besoin de plugins supplémentaires tels que des calendriers d'événements, des formulaires de collecte de fonds en ligne, etc.
Les noms de domaine personnalisés pour votre site web à but non lucratif sont essentiels pour le référencement, l'image de marque et la crédibilité. La crédibilité est un facteur essentiel pour les donateurs. Le nom de domaine de votre organisation aide les donateurs à faire confiance à votre marque et élimine les obstacles à la collecte de dons.
En ce qui concerne les dons aux organisations à but non lucratif, vous aurez besoin d'un constructeur de sites web qui propose sa propre plateforme de dons en ligne ou qui s'intègre à des outils tiers tels que Zeffy. Les dons en ligne sont devenus une source de financement importante pour les organisations à but non lucratif. Il peut s'agir de dons ponctuels ou récurrents.
En 2022, les dons en ligne ont chuté par rapport au niveau record de 2020, mais les dons récurrents ont augmenté de 11 %, représentant 28 % des revenus en ligne. Par conséquent, si le site web de votre association ne comporte pas de page de dons en ligne pour collecter des dons ponctuels et récurrents, vous passez à côté de fonds importants.
Les organisations à but non lucratif ont plus d'histoires à leur disposition que la plupart des autres organisations. Votre organisation peut développer une culture de la narration et recueillir les histoires des donateurs, des bénévoles et des bénéficiaires qui partagent l'impact de votre organisation.
Veillez à ce que le site web de votre association partage ces histoires avec du texte et des vidéos chaque fois que cela est possible.
Le contenu de votre site web ne se résume pas à des articles. Le contenu comprend le texte des pages d'accueil, des pages "à propos", des pages de renvoi, des images, des vidéos, des infographies, des appels à l'action, des témoignages, des blogs ou des lettres d'information. Un contenu efficace ne consiste pas seulement à disposer de ces éléments, mais aussi à les présenter, à les organiser et à les adapter à votre public cible.
La conception du site web est la première chose que les visiteurs remarquent. Le concepteur de site web que vous avez choisi doit proposer des modèles uniques pour les organisations à but non lucratif, qui vous aideront à répondre aux attentes des visiteurs de votre site et à les inciter à faire des dons.
Au-delà de l'aspect esthétique, un bon constructeur de sites web propose des fonctions d'accessibilité qui prennent en charge la réactivité mobile, facilitent la navigation en quelques clics et s'adaptent aux personnes handicapées.
L'ajout de l'IA a permis de créer plusieurs fonctions innovantes que vous pouvez ajouter à votre site web, notamment :
Ces outils, ainsi que d'autres outils traditionnels tels que les enquêtes, peuvent vous aider à personnaliser l'expérience des visiteurs de votre site web.
L'engagement communautaire est un autre outil qui incite les donateurs à donner. L'inclusion d'un forum de discussion, de groupes communautaires, de possibilités d'adhésion ou de témoignages de donateurs sur votre site web et dans vos formulaires de don aidera les donateurs à se sentir partenaires de votre mission.
Une autre façon de susciter l'intérêt des donateurs et des sponsors est de mettre en évidence les collaborations avec des entreprises et d'autres organisations à but non lucratif sur votre site web. Utilisez votre site web pour promouvoir les campagnes de dons jumelés, les événements et les projets conjoints avec ces organisations.
Les donateurs donnent parce qu'ils veulent faire la différence. Souligner l'influence et l'impact de vos donateurs sur vos programmes et vos bénéficiaires renforcera leur soutien. Vous pouvez le faire à l'aide de récits, de statistiques, d'infographies et de rapports d'impact.
Conseil de pro : Les organisations à but non lucratif doivent fournir à leurs sympathisants des rapports annuels qui donnent des détails sur leur impact et sur la manière dont vos programmes contribueront à la réalisation de votre mission. Vous pouvez intégrer votre rapport annuel sur une page web dédiée, le télécharger au format PDF, créer un format adapté aux téléphones portables pour votre application ou l'ajouter à votre lettre d'information.
La communication active peut vous aider à favoriser l'engagement des donateurs, à renforcer la confiance et la crédibilité, à consolider votre communauté et à recueillir les réactions des sympathisants. Vous pouvez ajouter un blog ou une lettre d'information pour accroître la communication active sur votre site web. Vous devriez également prévoir une page de contact où les visiteurs peuvent poser des questions et recevoir rapidement une réponse.
Il est essentiel de formuler clairement la mission et les objectifs de votre association. Une déclaration de mission convaincante indiquant qui vous aidez, pourquoi et comment aidera les donateurs à comprendre l'objectif de votre organisation et les incitera à en savoir plus.
N'oubliez pas d'ajouter des histoires et des témoignages percutants sur votre site web afin d'inspirer la confiance et l'engagement envers la mission de votre organisation.
Vous devez également disposer de boutons d'appel à l'action de couleur vive et accrocheurs sur vos pages web afin de les rendre conviviales pour les donateurs.
Une autre caractéristique importante des dons est de donner aux sympathisants plusieurs moyens de soutenir votre organisation sur un site web d'apparence professionnelle. Vous pouvez le faire en acceptant différents modes de paiement, en offrant des possibilités de bénévolat et en proposant des moyens de collecter des fonds pour votre organisation grâce à des campagnes de peer-to-peer et de crowdfunding.
La confiance est essentielle pour obtenir le soutien des donateurs. Vous pouvez instaurer et renforcer la confiance et la transparence grâce à des rapports d'impact, des badges de confiance décernés par des évaluateurs tiers et en ajoutant votre numéro d'identification d'employeur IRS 501(c)3 (EIN).
C'est dans les moteurs de recherche comme Google que vous trouverez la plupart des nouveaux donateurs. C'est pourquoi les outils de référencement sont si importants pour le marketing et le site web de votre organisation. Veillez à ce que le contenu de votre site Web contienne des mots clés pertinents afin d'améliorer la visibilité sur les moteurs de recherche. Vous devez également fournir des liens internes et externes pour améliorer votre classement sur Google.
Votre association devrait avoir des comptes de médias sociaux sur des outils tels que Google, Instagram et LinkedIn. Votre site web doit comporter des boutons de partage sur les médias sociaux afin que les sympathisants puissent faire connaître votre cause à leurs amis et à leur famille.
Avant de mettre votre site en ligne, vous devez le tester pour vous assurer qu'il n'y a pas de liens brisés ou de fautes d'orthographe. Il est également important d'assurer une maintenance continue et de mettre régulièrement à jour votre site web en fonction des comportements et des réactions des sympathisants.
Le coût du développement et de la gestion d'un site web peut varier en fonction de plusieurs facteurs.
La taille et la complexité de votre site web jouent un rôle important dans le prix. Un site simple doté de fonctionnalités complexes telles que des portails de dons, des comptes d'utilisateurs et des outils interactifs coûtera moins cher qu'un autre.
Selon le constructeur du site web, les conceptions personnalisées, les modèles et les éléments d'image de marque peuvent coûter plus cher.
Le traitement des paiements en ligne, la gestion des événements, l'inscription des bénévoles et la gestion peuvent tous augmenter les coûts de votre site web, à moins que vous ne trouviez des outils gratuits pour les organisations à but non lucratif comme Zeffy.
Vous pouvez développer le contenu de votre site web ou faire appel à un freelance ou à une agence pour vous aider à créer un site professionnel avec un contenu attrayant qui génère des dons.
L'aide extérieure peut coûter plus cher au départ, mais elle est souvent moins onéreuse que le personnel à temps plein.
Un bon site web à but non lucratif a besoin de plusieurs fonctions complexes pour collecter des dons, soutenir la gestion des bénévoles et collecter des données sur les donateurs. Les services tiers peuvent être très coûteux, mais des outils gratuits comme Zeffy peuvent permettre aux petites organisations d'accéder à ces fonctionnalités.
Si vous êtes une organisation à but non lucratif qui cherche à collecter des fonds immédiatement, Zeffy offre une plateforme entièrement gratuite et facile à utiliser qui vous permet de commencer à accepter des dons en quelques secondes - aucun site Web n'est nécessaire. Que vous soyez une organisation de base avec une simple présence sur les médias sociaux ou une petite association cherchant à maximiser ses ressources, Zeffy propose gratuitement des pages de dons, des ventes de billets et même une boutique en ligne pour vous aider à collecter des fonds immédiatement.
Pour les organisations à but non lucratif qui souhaitent un site web plus élaboré, les formulaires de don de Zeffy s'intègrent parfaitement à n'importe quel site existant, ce qui vous permet de collecter des fonds gratuitement, sans frais sur les dons ou les transactions.
Quel est le taux de conversion moyen pour une organisation à but non lucratif ? Comment convertir les visiteurs d'un site web en donateurs ? Comment mesurer le taux de conversion ?
Découvrez les meilleurs exemples de sites web d'organisations à but non lucratif et les meilleures pratiques pour que le vôtre se démarque. Découvrez ce qu'il faut inclure sur votre site, ce qu'il faut laisser de côté et des idées créatives.
Assistez à un webinaire gratuit sur la collecte de fonds en ligne via le site web de votre association, les médias sociaux et la stratégie d'envoi de courriels. Apprenez des trucs et astuces concrets pour atteindre plus de donateurs et collecter plus d'argent pour votre cause.