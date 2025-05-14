Nous vivons dans un monde en ligne, qui a façonné la façon dont une organisation à but non lucratif pense à engager ses partisans et ses donateurs. 94% des consommateurs/donateurs disent que leur première impression d'une marque est basée sur le design de son site web. Pour les organisations à but non lucratif, cela signifie qu'il faut tirer parti d'outils de création de sites web efficaces qui offrent une forte visibilité en ligne, une fonctionnalité de formulaire de don et un prix abordable.

Mais pour les petites organisations locales disposant d'un budget et d'un temps limités, la création d'un site web peut s'avérer décourageante.

Dans cet article, nous répondrons à toutes vos questions sur la nécessité d'un site web, et nous comparerons les neuf meilleurs constructeurs de sites web gratuits ou bon marché, en mettant l'accent sur les fonctionnalités, les prix et bien plus encore.

Votre association a-t-elle réellement besoin d'un site web ?

Si vous dirigez une petite organisation à but non lucratif, la création d'un site web traditionnel peut sembler être la première étape, mais ce n'est souvent pas l'utilisation la plus efficace de votre temps ou de votre budget. Entre la conception du site, l'hébergement du domaine, les mises à jour régulières et la sécurité, un site web complet peut rapidement devenir un fardeau financier et logistique, en particulier lorsque votre objectif réel devrait être de construire une communauté et de collecter des fonds.

La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'un site web complet pour commencer à avoir un impact.

Des plateformes comme Zeffy sont conçues spécifiquement pour les organisations à but non lucratif et vous offrent tout ce dont vous avez besoin pour collecter des fonds, gérer des événements, collecter des dons, envoyer des courriels et communiquer avec vos sympathisants, le tout en un seul endroit. Au lieu de jongler avec plusieurs outils (ou d'investir dans le développement d'un site web personnalisé), vous pouvez utiliser Zeffy pour :

Lancer des pages de dons et des événements à billets en quelques minutes



Collecter immédiatement des dons



Envoyer des campagnes de courriels et des mises à jour aux donateurs



Automatiser les reçus et les messages de remerciement



Suivi des dons et des informations sur les donateurs à partir d'un tableau de bord simple



Et contrairement à de nombreux constructeurs de sites web ou plateformes de collecte de fonds, Zeffy ne vous facture pas de frais de plateforme ou de transaction, ce qui signifie que 100 % de chaque don est affecté à votre mission.

Comparaison des 9 meilleurs constructeurs de sites web pour les organisations à but non lucratif

Constructeur de site web Meilleur pour Caractéristique de mise en valeur Acceptation des dons en ligne Réduction pour les organisations à but non lucratif Frais Evaluation En combien de temps pouvez-vous créer un site web ? Zeffy Créer une simple page de don ou une boutique de commerce électronique pour votre organisation à but non lucratif 100% gratuit (pas de frais de plateforme ou de transaction) Oui Tout est gratuit pour toujours 100% gratuit 5 sur 5 Vous pouvez créer des formulaires de don instantanément ! Wix Organismes à but non lucratif à la recherche d'un créateur de site web facile et rapide Éditeur par glisser-déposer Oui 70% de réduction pour un plan Wix Premium de 2 ans avec l'adhésion à TechSoup Les forfaits payants commencent à 17 $ par mois 4,4 sur 5 Environ une heure, en fonction de la complexité Squarespace Organismes à but non lucratif ayant besoin de services de commerce électronique et de renforcement de la communauté Site d'adhésion Oui Non, mais les organisations à but non lucratif peuvent bénéficier d'une réduction de 10 % sur leur premier versement. Les forfaits payants commencent à 16 $ par mois 4,6 sur 5 Dans quelques heures Shopify Les organisations à but non lucratif à la recherche d'outils de commerce électronique robustes Guides pratiques Oui Oui. Les plans NPO Lite et NPO Full sont compris entre 29 et 99 $/mois. Les forfaits payants commencent à 29 $ par mois 4,5 sur 5 Dans quelques heures GoDaddy Organismes à but non lucratif à la recherche d'un constructeur de site web abordable Concepteur de sites web AI Oui Non, mais il existe de nombreux plans abordables Les forfaits payants commencent à 10,99 $ par mois. 4,2 sur 5 Dans environ une heure WordPress Organismes à but non lucratif à la recherche d'un constructeur de site web gratuit et très flexible Entièrement flexible et personnalisable Oui Non Les forfaits commencent à 4 $/mois, mais vous devez payer le nom de domaine et les services d'hébergement d'un tiers. 4,6 sur 5 Quelques heures ou jours en fonction de la personnalisation et de la complexité Duda Organismes à but non lucratif à la recherche d'un constructeur de site web simple Éditeur par glisser-déposer Oui L'essai est gratuit, mais il n'y a pas de réductions pour les organisations à but non lucratif. Les plans annuels payants commencent à 19 $ par mois 4,6 sur 5 En quelques heures, selon la complexité Site 123 Organismes à but non lucratif à la recherche d'un constructeur de site web simple et gratuit Outil simple et gratuit Oui Yes. SITE123 offers a 40% discount on all paid plans for non-profit websites. Les forfaits payants commencent à 12,80 $ par mois. 4,3 sur 5 Moins d'une heure Morweb Organisations à but non lucratif à la recherche d'un constructeur de site web adapté à leurs besoins Modules sur mesure pour les organisations à but non lucratif (blogs, calendriers d'événements, collecte de fonds) Oui Oui Les forfaits payants commencent à 149 $ par mois 4,8 sur 5 Environ une heure

1. Zeffy - Meilleur créateur de site web à but non lucratif pour accepter les dons en ligne

Contrairement à d'autres constructeurs de sites web, Zeffy offre des fonctionnalités telles qu'une boutique en ligne gratuite, des pages de dons et de nombreux autres outils de dons gratuits. Ces fonctionnalités peuvent éliminer le besoin d'un site web séparé pour les organisations à but non lucratif.

Ceci est particulièrement important pour les organisations de base et les petites organisations à but non lucratif, dont beaucoup fonctionnent uniquement par le biais d'une présence sur les médias sociaux. Ces organisations n'ont souvent pas le temps, le budget ou les compétences techniques nécessaires pour créer et maintenir un site web complet, mais elles ont néanmoins besoin d'outils professionnels pour collecter des fonds de manière efficace.



Zeffy comble cette lacune. En quelques minutes seulement, vous pouvez lancer une page de dons à votre image, commencer à vendre des billets pour votre prochaine collecte de fonds, ou même ouvrir une boutique en ligne pour vos produits dérivés, le tout sans site web et entièrement gratuitement.

Qu'est-ce qui fait de Zeffy un excellent constructeur de site web pour les organisations à but non lucratif ?

Zeffy est une plateforme de collecte de fonds tout-en-un qui permet aux organisations à but non lucratif de facilement.. :

Mise en place d'une page de don en ligne transparente

Gérer les événements

Créer et vendre des billets de tombola

Utiliser les fonctionnalités spécifiques aux organisations à but non lucratif

Con :

Les organisations à but non lucratif ne peuvent pas créer un site web complet avec Zeffy. En revanche, elles peuvent publier un nombre illimité de pages de dons et de campagnes, organiser des événements, suivre les dons, etc.

Prix :

‍100%gratuit

Critiques de Zeffy

"La création et l'ajout du formulaire de don sur notre site web ont été faciles et bien présentés, l'intégration avec nos comptes bancaires et les options pour les dépôts sont correctes. Nous n'avons pas eu à consacrer beaucoup de temps à la gestion. Mark C.

2. Wix - L'option la plus simple pour créer un site web à but non lucratif en quelques minutes

Wix simplifie la création de sites web grâce à une interface simple et à des modèles. Vous pouvez ajouter de nombreuses pages web et une boutique de commerce électronique au site web de votre organisation à but non lucratif.

Qu'est-ce qui fait de Wix un excellent constructeur de site web pour votre association ?

Éditeur par glisser-déposer

Optimisé pour les mobiles

Inscription à l'événement

Un formulaire de don de base est disponible

Applications disponibles

Couleurs et polices personnalisées

Connexion aisée à des intégrations tierces

Con :

‍Leservice clientèle est difficilement joignable

Modèles :

‍Multiplesmodèles pour créer un beau site web pour les organisations à but non lucratif

Prix :

‍Leconstructeur de sites web Wix propose des formules payantes à partir de 17 $ par mois avec une facturation annuelle (comprend un domaine gratuit d'un an).

Révision

"J'ai conçu environ deux douzaines de sites web pour des clients en utilisant Wix. Très facile à utiliser. Les modèles sont excellents. Les nouvelles fonctionnalités sont à la pointe du progrès. Le service client est un peu plus difficile à joindre, mais une fois que vous l'avez, il est de premier ordre. L'application boutique est plus qu'adéquate. Les fonctions de suivi et d'automatisation sont plus qu'adéquates. Très satisfait. Je l'utilise pratiquement tous les jours. Les intégrations avec d'autres logiciels semblent adéquates jusqu'à présent. - Cathy G.

FAQ sur les organisations à but non lucratif

Wix est-il gratuit pour les organisations à but non lucratif ? Les membres de TechSoup peuvent acheter un plan Premium d'un an pour 70% de réduction et un enregistrement de domaine gratuit pour un an.

‍

Puis-je accepter des dons par l'intermédiaire de Wix ? Wix s'intègre à PayPal et à d'autres outils de donation en ligne pour collecter des dons. Les formulaires de dons ne sont disponibles qu'en utilisant les anciens formulaires Wix et nécessitent un plan Premium, qui n'offre pas beaucoup de fonctionnalités spécifiques aux organisations à but non lucratif.

Avez-vous besoin de plateformes et d'outils supplémentaires pour collecter des fonds ? Oui. Bien que Wix vous permette de créer un site web et d'accepter des paiements avec certaines formules payantes, il n'intègre pas d'outils de collecte de fonds à but non lucratif tels que la collecte de fonds de pair à pair, la billetterie pour les événements ou les reçus de dons adaptés à des fins fiscales.

Pouvez-vous commencer à collecter des fonds en quelques secondes ? Pas vraiment. Tout d'abord, vous devez configurer votre site Wix, choisir un plan tarifaire qui prend en charge les paiements et connecter un fournisseur de paiement (comme Stripe ou PayPal). Ensuite, vous devrez intégrer un formulaire de don ou installer une application de collecte de fonds. Cette configuration prend du temps, elle n'est donc pas idéale pour les organisations de base ou les petites organisations à but non lucratif qui ont besoin de démarrer rapidement.

‍

‍

3. Squarespace - Meilleur constructeur de sites web à but non lucratif pour l'intégration du commerce électronique et les services de développement de la communauté

Squarespace est l'un des meilleurs constructeurs de sites web avec des capacités robustes. Il prend également en charge l'intégration du commerce électronique et les services de création de communautés.

‍

Qu'est-ce qui fait de Squarespace un excellent constructeur de sites Web pour les organisations à but non lucratif ?

Options de boutique en ligne

Site d'adhésion

Tableau de bord du constructeur de sites web

Blogs

Nombreux modèles adaptés aux mobiles

Analyse des performances du site web

Outils intégrés d'optimisation des moteurs de recherche (SEO)

Con :

‍Unservice coûteux peut être inabordable pour certaines organisations à but non lucratif

Modèles

Plusieurs modèles de sites web optimisés pour les mobiles sont disponibles pour les organisations à but non lucratif.

Prix :

‍Lesplans payants commencent à 16 $ lorsqu'ils sont facturés annuellement (comprend un domaine personnalisé gratuit).

Révision

"Les fonctionnalités sont tellement intuitives, tellement meilleures que celles de WordPress, que nous utilisions auparavant. Nous avons fait le changement parce que nous voulions que les choses soient modernisées et rationalisées, et nous savons tous que les gens jugent les livres à leur couverture ou les entreprises à leur site web. Si vous n'avez pas un site web attrayant, vous ne serez pas pris au sérieux, et maintenant c'est le cas, et c'est ce qu'il y a de mieux." - Alyssa N.

FAQ sur Squarespace pour les organisations à but non lucratif

‍

Squarespace est-il gratuit pour les organisations à but non lucratif ? Non, mais il existe une réduction pour les organisations à but non lucratif. Les organisations à but non lucratif peuvent bénéficier d'une réduction de 10 % sur leur premier paiement.

‍

Quel est le code de réduction pour les organisations à but non lucratif pour Squarespace ? Utilisez le code de réduction PARTNER10

‍

Peut-on collecter des dons avec Squarespace ? Squarespace dispose d'une fonctionnalité avancée qui permet aux organisations à but non lucratif de recevoir des dons en ligne. L'utilisation d'un formulaire de don sur Squarespace nécessite un plan Business, Commerce, Professional ou Premium.

‍

Avez-vous besoin de plateformes et d'outils supplémentaires pour collecter des fonds ? Oui. Squarespace est avant tout un constructeur de sites Web - il n'offre pas de fonctions intégrées de collecte de fonds à but non lucratif telles que les reçus de dons, la collecte de fonds de pair à pair ou la gestion des donateurs.

‍

Pouvez-vous commencer à collecter des fonds en quelques secondes ? Vous devrez configurer votre site Web Squarespace, choisir un plan payant qui inclut des fonctions de commerce et connecter un processeur de paiement (Stripe, PayPal ou Square). Ce n'est qu'ensuite que vous pourrez intégrer un formulaire de don ou un outil de collecte de fonds, ce qui n'est donc pas instantané et prend probablement trop de temps pour les petites organisations à but non lucratif.

‍

Des compétences en matière de conception sont-elles requises ? ‍Dans une certaine mesure. Squarespace est connu pour ses magnifiques modèles, mais leur personnalisation (en particulier pour les besoins de la collecte de fonds) peut s'avérer délicate si l'on n'a pas d'expérience en matière de conception. Même des modifications mineures de la mise en page ou l'intégration d'outils de donation tiers peuvent nécessiter une courbe d'apprentissage ou une assistance technique, en particulier pour les organisations à but non lucratif très occupées qui ne disposent pas d'un concepteur de sites web.

4. Shopify - Meilleure plateforme de commerce électronique pour les organisations à but non lucratif

Shopify est bien connu dans le monde de la création de sites web en tant que plateforme de commerce électronique conviviale. Il existe de nombreuses fonctionnalités que les petites organisations et les propriétaires de petites entreprises aiment utiliser pour créer une boutique en ligne.

Qu'est-ce qui fait de Shopify un excellent constructeur de site web pour votre association ?

Marquage personnalisé

Guides pratiques

Vendre en ligne et en personne

Vendre à l'international

Marketing par courrier électronique

Intégration des médias sociaux

Nom de domaine personnalisé

Marketing par courrier électronique

Conception d'un logo pour les organisations à but non lucratif

Con :

‍Bienque Shopify propose un plan de 3 mois à 1 $, le coût s'élève à 39 $ par mois et peut s'avérer trop élevé pour de nombreuses organisations à but non lucratif.

Modèles :

‍Shopifypropose 12 modèles de thèmes gratuits, mais aucun n'est spécifiquement destiné aux organisations à but non lucratif

Prix :

‍Shopifyoffre une réduction pour les organisations à but non lucratif avec les plans NPO Lite et NPO Full. Les plans commencent à 29 $ par mois lorsqu'ils sont facturés annuellement, plus 2,9 % + 0,30 $ par transaction.

‍

"Nos événements de collecte de fonds pour notre organisation à but non lucratif, la Young Survival Coalition, sont des randonnées à vélo qui s'étendent sur trois jours. Avec cet événement itinérant, nous avons également des marchandises en mouvement et il est difficile d'avoir un ordinateur portable accessible à tout moment. Shopify propose l'application la plus facile à naviguer et la plus utile sur votre téléphone pour rendre possible les événements en déplacement. L'application nous permet de laisser les cavaliers acheter des marchandises où qu'ils soient. Nous apprécions également le fait qu'il est possible d'ajouter des produits sur place dans l'application et de commencer à les vendre. Par exemple, lors d'une de nos journées de finale, il pleuvait et nous avons décidé de commencer à vendre l'un de nos produits d'incitation, l'imperméable. Cette fonction nous a permis de suivre les ventes et d'accepter les cartes de crédit. Nous apprécions la possibilité de prendre une photo de la carte de crédit sans avoir à la glisser dans un lecteur de carte. - Danielle A.

FAQ Shopify pour les organisations à but non lucratif

‍

Les organisations à but non lucratif peuvent-elles utiliser Shopify ? ‍Yes. Shopify propose NPO Lite et NPO Full pour 29 $ et 99 $ par mois, plus les frais de transaction.

‍

Peut-on utiliser Shopify pour la collecte de fonds en ligne ? ‍Yes. Les organisations à but non lucratif aux États-Unis et au Canada peuvent accepter des dons par l'intermédiaire de Shopify Payments. Au lieu d'un formulaire de don robuste, les utilisateurs utiliseront un formulaire Shopify.

‍

Avez-vous besoin de plateformes et d'outils supplémentaires pour collecter des fonds ? ‍Yes. Shopify est conçu pour le commerce électronique, pas pour la collecte de fonds à but non lucratif. Bien que vous puissiez vendre des marchandises, vous aurez besoin d'applications tierces pour accepter les dons, suivre les donateurs ou créer des formulaires de dons.

‍

Pouvez-vous commencer à collecter des fonds en quelques secondes ? ‍Non. La mise en place d'une boutique Shopify prend du temps - vous devrez créer des listes de produits, personnaliser votre thème et intégrer des applications de dons. Il faut également souscrire à un plan payant et configurer les paiements avant de pouvoir commencer à collecter des fonds. Ce n'est pas la solution idéale pour les organisations à but non lucratif qui ont besoin d'un système de dons rapide et prêt à l'emploi.

‍

Des compétences en matière de conception sont-elles requises ? ‍‍Généralement, oui. Shopify propose des modèles, mais leur personnalisation à des fins non lucratives - comme la présentation de campagnes ou l'ajout d'options de don - nécessite souvent des compétences en matière de conception ou l'aide d'un développeur. La gestion des applications et la modification des mises en page peuvent également s'avérer compliquées pour les équipes ne disposant pas d'une assistance technique.

5. GoDaddy - Meilleur registraire de domaine et site web d'apparence professionnelle pour les organisations à but non lucratif

GoDaddy est le plus grand bureau d'enregistrement de domaines et fournisseur d'hébergement au monde. GoDaddy propose également des solutions de commerce électronique, de marketing par courriel et de création de sites web.

Qu'est-ce qui fait de GoDaddy un excellent constructeur de site Web pour votre organisation à but non lucratif ?

Constructeur de site web AI

Marketing par courrier électronique et médias sociaux

Assistance à la clientèle 24/7

Création de contenu de marque

Partager des ressources éducatives

Adapté aux mobiles

Suivi des performances

Traitement des paiements

Outils de référencement

Con :

‍Lespossibilités de personnalisation sont limitées

Modèles :

‍Plus de11 modèles d'organisations à but non lucratif

Prix :

‍GoDaddy propose un plan de base gratuit qui inclut le marketing par courriel et sur les médias sociaux, les paiements en ligne et la création de contenu de marque. Les plans Premium commencent à 10,99 $ par mois en cas d'achat annuel. Ces plans offrent plus de fonctionnalités telles que :

Noms de domaine personnalisés

RÉFÉRENCEMENT

Boutique en ligne

Rappels par courrier électronique et par SMS

Accepter les paiements en ligne

Lister des produits gratuitement sur Google Shopping

Révision

"Godaddy est un choix populaire parmi les petites et moyennes entreprises. Ses plans abordables assortis d'offres et de fonctionnalités en attirent plus d'un. Godaddy dispose d'une grande bibliothèque de ressources avec des tutoriels pour les débutants. Godaddy offre une assistance à la clientèle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'outil de recherche de domaine et l'outil de génération de nom de domaine de Godaddy sont très utiles en cas de besoin. Godaddy dispose de son propre outil de création de sites web, qui peut être utilisé pour développer des sites web de qualité professionnelle en un rien de temps. Les modèles de sites web prêts à être lancés de Godaddy sont une autre caractéristique intéressante. Godaddy propose également l'hébergement WordPress. Godaddy propose des plans d'hébergement WordPress fiables et abordables. L'installation de Godaddy est très facile et vous pouvez mettre votre site en ligne en moins d'une heure". - Samuel J.

FAQ sur les organisations à but non lucratif de GoDaddy

‍

GoDaddy offre-t-il une réduction pour les organisations à but non lucratif ? ‍‍Bien que les prix de GoDaddy soient inférieurs à la plupart des prix (plan gratuit limité), ils n'offrent pas de réductions pour les organisations à but non lucratif.

‍

Pouvez-vous créer un formulaire de don sur GoDaddy ? ‍‍Vous pouvez utiliser des formulaires GoDaddy et un bouton de donation pour collecter des fonds, mais la fonctionnalité est limitée.

‍

Avez-vous besoin de plateformes et d'outils supplémentaires pour collecter des fonds ? ‍‍Yes. GoDaddy est avant tout un créateur de sites web et une plateforme d'hébergement, et ne dispose donc pas de fonctions dédiées à la collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif.

‍

Pouvez-vous commencer à collecter des fonds en quelques secondes ? ‍‍No. GoDaddy vous permet de créer rapidement un site web, mais la mise en place d'une fonctionnalité de don nécessite des étapes supplémentaires. Vous devrez intégrer des outils externes (par exemple, des boutons PayPal ou un formulaire de don tiers) pour commencer à accepter les dons, ce qui signifie que ce n'est pas instantané.

‍

Des compétences en matière de conception sont-elles requises ? ‍‍Pas nécessairement, mais utile. GoDaddy fournit des modèles faciles à personnaliser sans grande expérience en matière de conception. Toutefois, si vous souhaitez obtenir un aspect plus personnalisé ou intégrer harmonieusement des fonctions de donation, des connaissances de base en matière de conception ou une assistance peuvent s'avérer nécessaires.

6. WordPress - Le meilleur constructeur de site web open source gratuit pour les organisations à but non lucratif

WordPress pour les organisations à but non lucratif est un créateur de site web gratuit et open-source. C'est également l'un des constructeurs de sites web les plus populaires.

Vous pouvez installer votre hébergeur et personnaliser entièrement des sites web dynamiques.

Qu'est-ce qui fait de WordPress un excellent constructeur de site web pour votre association ?

Constructeur de site web gratuit

Flexible et personnalisable

Outils de référencement

Divers plugins pour la monétisation, l'inscription à des événements, le commerce électronique, etc.

Créer un site d'adhésion

Inclure les publicités

Con :

‍Sivous n'avez pas besoin de connaissances en matière de codage, Wordpress.org est un logiciel libre ; il peut être compliqué et n'est pas nécessairement un outil pour débutants.

Modèles :

‍Plus de29 modèles d'organisations à but non lucratif

Prix :

‍WordPressest passé d'un constructeur de site web gratuit à 4 $/mois, et vous devez acheter un domaine et un hébergement auprès d'un fournisseur tiers.

Révision

"WordPress est une plateforme assez simple, en particulier pour les nouveaux utilisateurs qui n'ont pas l'habitude de naviguer dans l'arrière-plan des sites web. WordPress s'associe également bien avec la plupart des plugins, ce qui permet aux utilisateurs de résoudre un certain nombre d'objectifs commerciaux à l'aide de cette plateforme. Il y a une courbe d'apprentissage avec WordPress ; cependant, il y a une grande communauté en ligne de blogs et de forums de discussion. Les quelques problèmes que j'ai rencontrés jusqu'à présent, en plus de quatre ans d'utilisation de cette plateforme, j'ai pu les résoudre de manière autonome en utilisant cette communauté d'aide en ligne". - Anna I.

FAQ sur Wordpress pour les organisations à but non lucratif

‍

Pouvez-vous créer un formulaire de don sur WordPress ? ‍‍Vous pouvez collecter des dons par l'intermédiaire de WordPress en utilisant son widget de formulaire de don, qui utilise Stripe pour traiter les paiements et peut être soumis à des frais de transaction. De nombreux outils populaires destinés aux organisations à but non lucratif peuvent s'intégrer à WordPress moyennant un coût supplémentaire.

‍

‍Davez-vous besoin de plateformes et d'outils supplémentaires pour collecter des fonds ? ‍‍Yes. Bien que WordPress soit un créateur de site web polyvalent, il ne dispose pas d'outils de collecte de fonds natifs. Vous devrez installer des plugins pour obtenir des formulaires de don personnalisables, des dons récurrents et d'autres fonctions pour les organisations à but non lucratif.

‍

‍Pouvez-vous commencer à collecter des fonds en quelques secondes ? ‍‍No. La création d'un site WordPress et l'intégration d'un plugin de don nécessitent un certain temps d'installation. Vous devrez installer WordPress, choisir un thème, le personnaliser et configurer un plugin de don pour commencer à accepter des fonds.

‍

‍Des compétences en matière de conception sont-elles requises ? ‍‍Pas nécessairement, mais ils peuvent être utiles. WordPress propose des thèmes gratuits et premium qui permettent de créer facilement un site sans avoir de grandes compétences en matière de conception. Toutefois, la personnalisation d'un thème ou d'un formulaire de don peut nécessiter certaines connaissances techniques.

7. Duda - Meilleur constructeur de sites web pour les sites à but non lucratif simples

Duda est un excellent outil pour la conception et la construction de sites web . Vous n'avez pas besoin de connaître le codage pour créer un site web simple pour votre association.

Qu'est-ce qui fait de Duda un excellent constructeur de site web pour votre organisation à but non lucratif ?

Éditeur par glisser-déposer

Fonctionnalités intégrées pour un magasin de commerce électronique

Paiements et dons en ligne (y compris les paiements récurrents)

Gestion des événements

Pages réservées aux membres

‍

‍Seulementpour les sites web simples

Modèles :

‍Plusieursmodèles d'organisations à but non lucratif

Prix :

‍Lesplans de base commencent à 19 $ par mois lorsqu'ils sont achetés annuellement (comprend un site et l'hébergement).

Révision

"J'utilise Duda depuis environ 3 ans pour les sites web des petites entreprises et des organisations à but non lucratif et je l'adore ! Ce que j'aime le plus, c'est l'attention portée au client et le support. Duda se soucie clairement de ses clients et dispose d'un système de support exceptionnel, ce qui, à mon avis, fait cruellement défaut aux plateformes concurrentes. J'aime aussi le fait qu'ils se concentrent sur l'amélioration constante de la plateforme et recherchent le feedback et les idées des développeurs et des propriétaires d'agences. - Lori O.

FAQ sur les associations sans but lucratif

‍

‍Le Duda est-il gratuit pour les organisations à but non lucratif ? ‍‍Il y a un essai gratuit, mais pas de réduction pour les organisations à but non lucratif.

‍

‍Pouvez-vous créer un formulaire de don sur Duda ? ‍‍Il est difficile de créer un formulaire de don sur Duda sans intégrations. Cependant, plusieurs options existent pour les organisations à but non lucratif qui cherchent à créer des capacités de collecte de fonds en ligne avec des outils tiers.

‍

‍Davez-vous besoin de plateformes et d'outils supplémentaires pour collecter des fonds ? ‍‍Yes. Bien que Duda offre d'excellentes capacités de création de sites web, il n'inclut pas d'outils natifs de collecte de fonds.

‍

‍Pouvez-vous commencer à collecter des fonds en quelques secondes ? ‍‍No. La mise en place d'une collecte de fonds sur Duda nécessite une certaine configuration. Vous devrez concevoir votre site, choisir un modèle, intégrer des outils de donation tiers et personnaliser les formulaires de donation.

‍

‍Des compétences en matière de conception sont-elles requises ? ‍‍Non, mais ils aident. Duda est connu pour son constructeur de site web intuitif par glisser-déposer, et propose des modèles préconstruits faciles à personnaliser. Toutefois, pour une personnalisation plus poussée ou si vous souhaitez un design unique, des connaissances en matière de design ou l'assistance d'un développeur peuvent s'avérer nécessaires.

8. SITE123 - Constructeur de site web convivial pour les petites organisations à but non lucratif

SITE123 est convivial et gratuit. Ce site comprend un éditeur de site web intuitif, un hébergement web gratuit et des outils pour favoriser le classement dans les moteurs de recherche.

Qu'est-ce qui fait de SITE123 un excellent créateur de site web pour votre association ?

Éditeur par glisser-déposer

Variété de modèles

Plusieurs fonctionnalités gratuites

Facile à mettre en place

Magasin de commerce électronique

Réactivité mobile

Outils de référencement

Con :

‍Lespossibilités de personnalisation sont limitées

Modèles :

‍Plusde 29 modèles gratuits pourraient être utilisés pour votre site web à but non lucratif, mais ils ne sont pas spécifiquement destinés aux organisations à but non lucratif.

Prix :

‍SITE123propose un plan gratuit et un plan payant qui coûte 12,80 $ par mois et offre un domaine gratuit pendant un an et une boutique de commerce électronique.

Révision

"Il est très facile à utiliser, les modèles prédéfinis sont agréables et s'adaptent à la plupart des petites entreprises. Il dispose d'une bibliothèque d'images gratuites assez bonne. Il dispose d'options de référencement de base et vous permet de personnaliser la langue et les paramètres régionaux avec succès. Vous pouvez l'utiliser gratuitement pour des sites web simples, avec des plans de paiement vous pouvez ajouter plus de fonctionnalités, de l'espace d'hébergement, de la bande passante et un domaine personnalisé. Le site web qui est construit s'adapte automatiquement aux appareils mobiles." - Ana H.

SITE123 FAQ sur les organisations à but non lucratif

‍

‍ SITE123 est-il gratuit pour les organisations à but non lucratif ? ‍‍Il existe un plan gratuit et une réduction de 40 % sur les plans payants pour les organisations à but non lucratif.

‍

‍Pouvez-vous créer un formulaire de don sur SITE123 ? ‍‍Yes. Pour collecter des fonds, vous pouvez créer un formulaire de commande de dons et l'adapter à votre campagne de collecte de fonds ou à votre page de dons.

‍

‍Davez-vous besoin de plateformes et d'outils supplémentaires pour collecter des fonds ? ‍‍Yes. SITE123 offre un outil de création de site web facile à utiliser mais ne dispose pas d'outils de collecte de fonds intégrés. Pour commencer à collecter des fonds, vous devrez intégrer des plateformes externes.

‍

‍Pouvez-vous commencer à collecter des fonds en quelques secondes ? ‍‍No. Vous devrez configurer et connecter des formulaires de don, des passerelles de paiement et tout autre outil de collecte de fonds supplémentaire, ce qui peut prendre du temps.

‍

‍Des compétences en matière de conception sont-elles requises ? ‍‍No. SITE123 est conçu pour être facile à utiliser, avec un constructeur "glisser-déposer" et des modèles pré-fabriqués qui ne requièrent aucune compétence en matière de design.

9. Morweb - constructeur de site web conçu spécifiquement pour les organisations à but non lucratif

Morweb est une plateforme CMS simple qui permet aux organisations à but non lucratif de créer de beaux sites web fonctionnels avec les bons outils et les bons designs pour inspirer les donateurs.

Qu'est-ce qui fait de Morweb un excellent constructeur de site web pour votre organisation à but non lucratif ?

Conception d'un site web sur mesure

Système de gestion de contenu (CMS) non technique

Modules sur mesure pour les organisations à but non lucratif (blog, événements, collecte de fonds)

Hébergement de sites web

Google Analytics

Outils de blogage

Con :

‍Lespossibilités de personnalisation sont limitées

Modèles :

‍Plusde 12 modèles d'organisations à but non lucratif

Prix :

‍Morwebpropose des offres payantes à partir de 149 $ par mois

Révision

"J'ai apprécié la flexibilité qui nous a permis de personnaliser nos besoins et nos souhaits en créant un site web propre, frais et facile à naviguer. Nous avons pu partager notre mission, nos services, notre impact et notre histoire avec notre communauté grâce à un site facile à naviguer. Ils ont travaillé avec nous pour nettoyer les éléments de notre ancien site et nous ont guidés dans l'utilisation des meilleures pratiques". - Nathan S.

FAQ sur les organisations à but non lucratif de Morweb

‍

‍Pouvez-vous créer un formulaire de don sur Morweb ? ‍‍Morweb prend en charge des formulaires de dons sécurisés et marqués qui aident les donateurs à donner en retour sur n'importe quel appareil. Le module de collecte de fonds peut prendre en charge les dons généraux, les campagnes et les événements spéciaux.

‍

‍Puis-je accepter des dons par l'intermédiaire de la plateforme ? ‍‍Yes, avec Morweb, vous pouvez accepter des dons directement.

‍

‍Davez-vous besoin de plateformes et d'outils supplémentaires pour collecter des fonds ? ‍‍No. Morweb est un créateur de sites web à but non lucratif qui comprend des fonctions intégrées de collecte de fonds. Les organisations à but non lucratif peuvent accepter des dons directement sur leur site web sans avoir besoin de plateformes supplémentaires.

‍

‍Pouvez-vous commencer à collecter des fonds en quelques secondes ? ‍‍Yes. Morweb permet aux organisations à but non lucratif de créer rapidement des pages de dons à l'aide de modèles personnalisables. Vous pouvez commencer à collecter des fonds presque immédiatement après la mise en place de votre site web.

‍

‍Des compétences en matière de conception sont-elles requises ? ‍‍No. Morweb a été conçu pour les organisations à but non lucratif et propose un constructeur de site web facile à utiliser, par glisser-déposer. Ses modèles sont personnalisables sans qu'il soit nécessaire d'avoir des compétences en matière de codage ou de conception.

Caractéristiques d'excellents constructeurs de sites web à but non lucratif

Bien que le constructeur de site web idéal pour les organisations à but non lucratif soit différent pour chaque organisation, quelques caractéristiques clés permettent de distinguer les meilleurs. Les domaines de recherche suivants et le fait de poser les bonnes questions vous aideront à établir la présence en ligne de votre organisation à but non lucratif.

Frais

Le coût est souvent une préoccupation majeure pour les organisations à but non lucratif. Un constructeur de site Web abordable et des outils de collecte de fonds en ligne sont essentiels pour les organisations à but non lucratif. Si vous ne pouvez pas trouver un constructeur de site Web gratuit, recherchez ceux qui offrent des réductions pour les organisations à but non lucratif afin d'en avoir pour votre argent.

Facilité d'utilisation

La plupart des organisations à but non lucratif sont gérées par des bénévoles et manquent de personnel informatique ou d'expertise technique. Il est donc essentiel de trouver des constructeurs de sites web qui soient conviviaux et qui ne vous obligent pas à fouiller dans le code de votre site web. Les logiciels de création de sites web trop compliqués peuvent nécessiter l'aide d'un pigiste ou d'une agence pour leur mise en place.

Nombre de modèles

Les créateurs de sites web à but non lucratif doivent proposer divers modèles visuellement attrayants pour la conception de sites web. Dans ces modèles, vous aurez besoin de plugins supplémentaires tels que des calendriers d'événements, des formulaires de collecte de fonds en ligne, etc.

‍

Nom de domaine

Les noms de domaine personnalisés pour votre site web à but non lucratif sont essentiels pour le référencement, l'image de marque et la crédibilité. La crédibilité est un facteur essentiel pour les donateurs. Le nom de domaine de votre organisation aide les donateurs à faire confiance à votre marque et élimine les obstacles à la collecte de dons.

‍

Accepte les dons d'organisations à but non lucratif

En ce qui concerne les dons aux organisations à but non lucratif, vous aurez besoin d'un constructeur de sites web qui propose sa propre plateforme de dons en ligne ou qui s'intègre à des outils tiers tels que Zeffy. Les dons en ligne sont devenus une source de financement importante pour les organisations à but non lucratif. Il peut s'agir de dons ponctuels ou récurrents.

En 2022, les dons en ligne ont chuté par rapport au niveau record de 2020, mais les dons récurrents ont augmenté de 11 %, représentant 28 % des revenus en ligne. Par conséquent, si le site web de votre association ne comporte pas de page de dons en ligne pour collecter des dons ponctuels et récurrents, vous passez à côté de fonds importants.

Comment créer un site web à but non lucratif qui se démarque

Une narration authentique

Les organisations à but non lucratif ont plus d'histoires à leur disposition que la plupart des autres organisations. Votre organisation peut développer une culture de la narration et recueillir les histoires des donateurs, des bénévoles et des bénéficiaires qui partagent l'impact de votre organisation.

Veillez à ce que le site web de votre association partage ces histoires avec du texte et des vidéos chaque fois que cela est possible.

Contenu personnalisé

Le contenu de votre site web ne se résume pas à des articles. Le contenu comprend le texte des pages d'accueil, des pages "à propos", des pages de renvoi, des images, des vidéos, des infographies, des appels à l'action, des témoignages, des blogs ou des lettres d'information. Un contenu efficace ne consiste pas seulement à disposer de ces éléments, mais aussi à les présenter, à les organiser et à les adapter à votre public cible.

‍

Conception créative

La conception du site web est la première chose que les visiteurs remarquent. Le concepteur de site web que vous avez choisi doit proposer des modèles uniques pour les organisations à but non lucratif, qui vous aideront à répondre aux attentes des visiteurs de votre site et à les inciter à faire des dons.

Au-delà de l'aspect esthétique, un bon constructeur de sites web propose des fonctions d'accessibilité qui prennent en charge la réactivité mobile, facilitent la navigation en quelques clics et s'adaptent aux personnes handicapées.

Caractéristiques innovantes

L'ajout de l'IA a permis de créer plusieurs fonctions innovantes que vous pouvez ajouter à votre site web, notamment :

Chatbots

Outils de personnalisation basés sur le comportement de l'utilisateur

Articles et campagnes recommandés

Recherche vocale

Plateformes de mise en relation des volontaires

Calculateurs d'impact

Ces outils, ainsi que d'autres outils traditionnels tels que les enquêtes, peuvent vous aider à personnaliser l'expérience des visiteurs de votre site web.

Un engagement communautaire fort

L'engagement communautaire est un autre outil qui incite les donateurs à donner. L'inclusion d'un forum de discussion, de groupes communautaires, de possibilités d'adhésion ou de témoignages de donateurs sur votre site web et dans vos formulaires de don aidera les donateurs à se sentir partenaires de votre mission.

Mettre en avant les collaborations et les partenariats

Une autre façon de susciter l'intérêt des donateurs et des sponsors est de mettre en évidence les collaborations avec des entreprises et d'autres organisations à but non lucratif sur votre site web. Utilisez votre site web pour promouvoir les campagnes de dons jumelés, les événements et les projets conjoints avec ces organisations.

Souligner l'impact des donateurs

Les donateurs donnent parce qu'ils veulent faire la différence. Souligner l'influence et l'impact de vos donateurs sur vos programmes et vos bénéficiaires renforcera leur soutien. Vous pouvez le faire à l'aide de récits, de statistiques, d'infographies et de rapports d'impact.

Conseil de pro : Les organisations à but non lucratif doivent fournir à leurs sympathisants des rapports annuels qui donnent des détails sur leur impact et sur la manière dont vos programmes contribueront à la réalisation de votre mission. Vous pouvez intégrer votre rapport annuel sur une page web dédiée, le télécharger au format PDF, créer un format adapté aux téléphones portables pour votre application ou l'ajouter à votre lettre d'information.

Communication active

La communication active peut vous aider à favoriser l'engagement des donateurs, à renforcer la confiance et la crédibilité, à consolider votre communauté et à recueillir les réactions des sympathisants. Vous pouvez ajouter un blog ou une lettre d'information pour accroître la communication active sur votre site web. Vous devriez également prévoir une page de contact où les visiteurs peuvent poser des questions et recevoir rapidement une réponse.

Liste de contrôle essentielle pour créer un site web à but non lucratif et encourager les dons

Des énoncés de mission et de vision convaincants

Il est essentiel de formuler clairement la mission et les objectifs de votre association. Une déclaration de mission convaincante indiquant qui vous aidez, pourquoi et comment aidera les donateurs à comprendre l'objectif de votre organisation et les incitera à en savoir plus.

Un contenu passionnant

N'oubliez pas d'ajouter des histoires et des témoignages percutants sur votre site web afin d'inspirer la confiance et l'engagement envers la mission de votre organisation.

Boutons d'appel à l'action

Vous devez également disposer de boutons d'appel à l'action de couleur vive et accrocheurs sur vos pages web afin de les rendre conviviales pour les donateurs.

Différentes façons de donner

Une autre caractéristique importante des dons est de donner aux sympathisants plusieurs moyens de soutenir votre organisation sur un site web d'apparence professionnelle. Vous pouvez le faire en acceptant différents modes de paiement, en offrant des possibilités de bénévolat et en proposant des moyens de collecter des fonds pour votre organisation grâce à des campagnes de peer-to-peer et de crowdfunding.

‍

Transparence et responsabilité

La confiance est essentielle pour obtenir le soutien des donateurs. Vous pouvez instaurer et renforcer la confiance et la transparence grâce à des rapports d'impact, des badges de confiance décernés par des évaluateurs tiers et en ajoutant votre numéro d'identification d'employeur IRS 501(c)3 (EIN).

RÉFÉRENCEMENT

C'est dans les moteurs de recherche comme Google que vous trouverez la plupart des nouveaux donateurs. C'est pourquoi les outils de référencement sont si importants pour le marketing et le site web de votre organisation. Veillez à ce que le contenu de votre site Web contienne des mots clés pertinents afin d'améliorer la visibilité sur les moteurs de recherche. Vous devez également fournir des liens internes et externes pour améliorer votre classement sur Google.

Intégration des médias sociaux

Votre association devrait avoir des comptes de médias sociaux sur des outils tels que Google, Instagram et LinkedIn. Votre site web doit comporter des boutons de partage sur les médias sociaux afin que les sympathisants puissent faire connaître votre cause à leurs amis et à leur famille.

Entretien régulier

Avant de mettre votre site en ligne, vous devez le tester pour vous assurer qu'il n'y a pas de liens brisés ou de fautes d'orthographe. Il est également important d'assurer une maintenance continue et de mettre régulièrement à jour votre site web en fonction des comportements et des réactions des sympathisants.

Combien coûte la création d'un site web pour les organisations à but non lucratif ?

Le coût du développement et de la gestion d'un site web peut varier en fonction de plusieurs facteurs.

Taille et complexité

La taille et la complexité de votre site web jouent un rôle important dans le prix. Un site simple doté de fonctionnalités complexes telles que des portails de dons, des comptes d'utilisateurs et des outils interactifs coûtera moins cher qu'un autre.

Conception et personnalisation

Selon le constructeur du site web, les conceptions personnalisées, les modèles et les éléments d'image de marque peuvent coûter plus cher.

Fonctionnalité

Le traitement des paiements en ligne, la gestion des événements, l'inscription des bénévoles et la gestion peuvent tous augmenter les coûts de votre site web, à moins que vous ne trouviez des outils gratuits pour les organisations à but non lucratif comme Zeffy.

‍

Création de contenu :

Vous pouvez développer le contenu de votre site web ou faire appel à un freelance ou à une agence pour vous aider à créer un site professionnel avec un contenu attrayant qui génère des dons.

L'aide extérieure peut coûter plus cher au départ, mais elle est souvent moins onéreuse que le personnel à temps plein.

Intégrations de tiers

Un bon site web à but non lucratif a besoin de plusieurs fonctions complexes pour collecter des dons, soutenir la gestion des bénévoles et collecter des données sur les donateurs. Les services tiers peuvent être très coûteux, mais des outils gratuits comme Zeffy peuvent permettre aux petites organisations d'accéder à ces fonctionnalités.

Conclusion : Choisir votre constructeur de site web à but non lucratif

Si vous êtes une organisation à but non lucratif qui cherche à collecter des fonds immédiatement, Zeffy offre une plateforme entièrement gratuite et facile à utiliser qui vous permet de commencer à accepter des dons en quelques secondes - aucun site Web n'est nécessaire. Que vous soyez une organisation de base avec une simple présence sur les médias sociaux ou une petite association cherchant à maximiser ses ressources, Zeffy propose gratuitement des pages de dons, des ventes de billets et même une boutique en ligne pour vous aider à collecter des fonds immédiatement.

Pour les organisations à but non lucratif qui souhaitent un site web plus élaboré, les formulaires de don de Zeffy s'intègrent parfaitement à n'importe quel site existant, ce qui vous permet de collecter des fonds gratuitement, sans frais sur les dons ou les transactions.

Les meilleurs créateurs de sites web à but non lucratif : FAQ supplémentaires

Puis-je créer un site web gratuit pour une organisation à but non lucratif ? Peu de constructeurs de sites web sont gratuits, mais il existe plusieurs options pour les organisations à but non lucratif et les petites organisations. Bien que ces plateformes soient limitées en termes de fonctionnalités et de portée, elles peuvent aider les organisations à créer des sites web de qualité professionnelle et à soutenir les efforts de collecte de fonds.

