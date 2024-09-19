Qu'il s'agisse de sensibiliser l'opinion publique, de collecter des dons ou de créer une communauté, un bon site web pour les organisations à but non lucratif peut faire toute la différence. Votre site web sert de porte d'entrée virtuelle, permettant aux sympathisants d'entrer en contact avec votre mission et de soutenir sa croissance.

WordPress est un système de gestion de contenu (CMS) convivial qui permet à tout un chacun de créer et de gérer une présence puissante sur le web.

Lisez ce qui suit pour comprendre comment tirer le meilleur parti de WordPress pour votre organisation à but non lucratif. Découvrez les avantages pour votre organisation, les étapes pour créer un site web WordPress, les conseils pour l'entretenir, et les meilleurs thèmes et plugins adaptés aux besoins des organisations à but non lucratif.

Table des matières

Pourquoi les organisations à but non lucratif devraient utiliser WordPress

Les fonctionnalités de WordPress que les organisations à but non lucratif devraient utiliser

Prix WordPress pour les organisations à but non lucratif

Comment utiliser WordPress pour votre association ?

8 meilleurs thèmes WordPress pour les organisations à but non lucratif (gratuits et payants)

5 meilleurs plugins WordPress pour les organisations à but non lucratif

Les 5 meilleurs conseils pour maintenir un site web WordPress en bonne santé

5 excellentes alternatives à WordPress pour les organisations à but non lucratif

Conclusion sur WordPress pour les organisations à but non lucratif

FAQ sur WordPress pour les organisations à but non lucratif

Pourquoi les organisations à but non lucratif devraient utiliser WordPress

Il est rentable

WordPress propose aux organisations à but non lucratif un outil de création de sites web économiquement avantageux. La plateforme propose un large éventail de modèles attrayants et de plugins puissants, qui vous permettent de créer des sites web visuellement attrayants et fonctionnels, le tout gratuitement.

Il est convivial

Avec WordPress, les organisations à but non lucratif peuvent créer et gérer des sites web sans avoir besoin de connaissances techniques approfondies. L'éditeur Gutenberg, basé sur des blocs, rend la création et la mise en forme du contenu intuitives et permet d'ajouter facilement du texte, des images, des vidéos et des mises en page personnalisées.

Il offre une assistance étendue

WordPress dispose également d'une vaste communauté et de nombreuses ressources en ligne, offrant une assistance et des tutoriels aux utilisateurs d'organisations à but non lucratif de tous niveaux. De nombreux développeurs WordPress travaillent bénévolement pour des organisations à but non lucratif afin de créer ou de maintenir votre site web gratuitement.

Il est personnalisable

WordPress offre une flexibilité et des options de personnalisation incroyables, ce qui vous permet de créer n'importe quel type de site web, qu'il s'agisse de blogs caritatifs personnels, de portfolios de collecte de fonds ou de sites web d'organisations professionnelles. Grâce aux nombreuses ressources disponibles dans le référentiel WordPress, vous pouvez adapter votre site à vos besoins spécifiques.

Il comporte des fonctions de donation et de collecte de fonds

WordPress simplifie la gestion des dons sur votre site web. Sa gamme d'outils de collecte de fonds vous permet d'accepter des contributions, d'organiser des campagnes et de suivre leur évolution de manière efficace.

Il dispose de plugins pour la gestion des donateurs et des bénévoles

Des plugins comme WP forms sur WordPress vous permettent de créer des formulaires d'inscription pour recruter des bénévoles. Ces formulaires peuvent également apparaître sous forme de fenêtres contextuelles sur votre site web afin d'encourager les visiteurs à s'inscrire à des bulletins d'information ou à en savoir plus sur l'organisation.

Les fonctionnalités de WordPress que les organisations à but non lucratif devraient utiliser

Gestion du contenu

Au-delà des pages statiques et des articles de blog, WordPress vous permet de créer des types d'articles personnalisés. Il peut s'agir d'événements, de projets, d'opportunités de bénévolat ou de membres de l'équipe, chacun ayant sa propre structure et ses propres options d'affichage.

Gestion des médias

Le système intégré de WordPress permet aux utilisateurs de télécharger et de glisser-déposer du contenu multimédia sans effort. Vous pouvez créer des galeries de photos et intégrer des fichiers audio, vidéo et des documents. Des outils d'édition de base sont disponibles au sein de la plateforme pour modifier vos visuels.

Intégration des médias sociaux

Avec WordPress, connectez facilement votre site web aux plateformes de médias sociaux les plus populaires et partagez automatiquement vos nouveaux articles en créant des liens courts et des icônes sociales. Vous pouvez également envoyer automatiquement vos articles sous forme de bulletins d'information par courrier électronique.

Optimisation des moteurs de recherche (SEO)

Les sites WordPress ont des codes simples et constants, ce qui les rend adaptés à l'indexation par Google. Il propose de solides outils de référencement, allant des balises méta aux plans de site, pour vous aider à générer un trafic pertinent.

Thèmes et plugins

WordPress propose une large gamme de thèmes gratuits et premium pour les organisations caritatives, qui peuvent être facilement personnalisés en quelques clics.

Accédez à plus de 50 000 plugins pour les organisations à but non lucratif afin d'étendre les fonctionnalités de votre site web sans avoir besoin d'un codage important. Ces plugins couvrent la gestion des événements, les formulaires de dons, le traitement des paiements et bien plus encore.

Commentaires intégrés

Le système de commentaires intégré à WordPress favorise l'engagement de la communauté sur votre site web. Les visiteurs peuvent facilement interagir avec votre contenu, en laissant des commentaires sur les articles de blog ou les créations.

Le tableau de bord convivial vous permet de gérer les commentaires, de répondre aux réactions et d'établir des relations avec votre public.

Prix WordPress pour les organisations à but non lucratif

1. Gratuit

Idéal pour : Les nouvelles et petites organisations à but non lucratif

WordPress pour les organisations à but non lucratif Caractéristiques principales Qu'est-ce qui manque ? Thèmes gratuits

1 Go d'espace de stockage

Certificat SSL préinstallé

Sous-domaine WordPress.com Soutien par courrier électronique

Domaine personnalisé comme adresse web par défaut

Plugins pour le référencement et les médias sociaux

2. Créateur

Idéal pour : Les organisations à but non lucratif de petite et moyenne taille

Prix : 25 $/mois

WordPress pour les organisations à but non lucratif Caractéristiques principales Qu'est-ce qui manque ? Thèmes gratuits et premium illimités

Intégration de la lettre d'information

Assistance par chat en direct

Gagner avec WordAds

Intégration de Google Analytics Solutions de commerce électronique

Accepter des paiements dans plus de 60 pays

Restauration en un clic

3. L'entrepreneur

Idéal pour : Les organisations à but non lucratif ayant une large portée nationale ou internationale

Prix : 45 $/mois

WordPress pour les organisations à but non lucratif Caractéristiques principales Qu'est-ce qui manque ? Plus de 50000 plugins, modèles de conception et intégrations

Largeur de bande illimitée

Pare-feu d'application web (WAF)

Mises à jour automatiques de WordPress

Capacité de rafale élevée

Pas de limitation du nombre de visiteurs sur place Options de conception haut de gamme pour les boutiques en ligne

Intégrations avec les principaux transporteurs maritimes

Comment utiliser WordPress pour votre association ?

Étape 1 : Choisissez votre hébergement et votre domaine

Considérez votre nom de domaine comme une adresse qui guide les visiteurs vers votre site web, tandis que votre fournisseur d'hébergement est le bâtiment où résident les fichiers de votre site. Ces deux éléments sont essentiels : le nom de domaine dirige le trafic, tandis que le fournisseur d'hébergement attribue un emplacement sur le serveur pour stocker le contenu de votre site web.

WordPress étant une plateforme auto-hébergée, vous devez choisir votre propre fournisseur d'hébergement pour votre site web WordPress. Parmi les options les plus populaires, citons Bluehost, SiteGround et WP Engine. Un bon hébergeur WordPress vous aidera à gérer votre nom de domaine, votre serveur et la sauvegarde de votre site web.

Your domain name is what the visitors type in browsers to access your website. <example-nonprofit.com>.

Lors du choix du nom, veillez à ce qu'il le soit :

Simple et facile à prononcer

Court et précis, sans trait d'union ni chiffre

Unique et non repris par une autre organisation à but non lucratif

Étape 2 : Installer WordPress

Après avoir choisi votre fournisseur d'hébergement et l'avoir configuré, recherchez un programme d'installation de WordPress sur la plateforme. Vous le trouverez dans la section "site web" ou "application". Suivez les instructions pour télécharger le logiciel et fournissez les informations essentielles concernant le nom d'utilisateur de l'administrateur, le mot de passe et le nom de domaine.

Une fois connecté, ouvrez le tableau de bord de WordPress. Cliquez sur l'onglet "Mon site" dans le coin supérieur droit. Sélectionnez ensuite le bouton "Créer un site" pour lancer le processus de création du site web.

Étape 3 : Choix du thème

L'étape suivante consiste à parcourir les thèmes WordPress disponibles sur la plateforme et à choisir celui qui répond le mieux à vos besoins.

WordPress propose de nombreux modèles prédéfinis conçus spécifiquement pour les organisations à but non lucratif et les organisations caritatives.

Vous pouvez prévisualiser le thème pour visualiser l'aspect qu'il donnera à votre organisation. Tenez compte de la conception générale, de la mise en page et des fonctionnalités. Choisissez un thème qui offre des options de personnalisation et une prise en charge des plugins essentiels à vos activités non lucratives.

Une fois que vous avez choisi le thème WordPress, cliquez sur "installer" et appuyez sur "activer".

Étape 4 : Personnaliser votre site web WordPress

Maintenant que vous avez choisi votre thème, il est temps de personnaliser le modèle en fonction des besoins et de l'image de marque de votre organisation, afin de faire de votre site web un prolongement de votre identité. Voici comment vous pouvez personnaliser le site web :

Commencez par l'apparence : Utilisez le personnalisateur WordPress pour modifier les polices, les couleurs et d'autres éléments visuels afin qu'ils correspondent à votre marque. Téléchargez le logo de votre association et personnalisez l'en-tête et le pied de page.

Utilisez le personnalisateur WordPress pour modifier les polices, les couleurs et d'autres éléments visuels afin qu'ils correspondent à votre marque. Téléchargez le logo de votre association et personnalisez l'en-tête et le pied de page. Ajouter des pages et des menus : Chaque page de votre site web à but non lucratif est une pièce avec un objectif spécifique. Voici les principales pages que vous devriez envisager d'ajouter : du texte Page d'accueil : Elle doit communiquer qui vous êtes et ce que vous faites d'un seul coup d'œil. Rendez-la visuellement attrayante avec des vidéos, des icônes et des messages clairs. Ajoutez un appel à l'action, comme "Faites un don maintenant" ou "En savoir plus". Page "A propos" : C'est ici que les gens peuvent approfondir leurs connaissances sur votre association. Mettez en avant l'histoire, la mission, la vision et les valeurs. Page de don : Créez une page dédiée aux dons pour obtenir du soutien. Proposez différentes façons de faire des dons, comme des dons récurrents ou des dons uniques, et incluez différents modes de paiement. Pensez à intégrer des histoires ou des témoignages pour démontrer l'impact de votre générosité. Page de contact : Elle doit offrir aux visiteurs plusieurs moyens de vous contacter : numéro de téléphone, courriel ou formulaire de contact. N'oubliez pas d'ajouter l'adresse physique de votre organisation et de la relier à vos profils de médias sociaux. Blog/activités/actualités : Un espace dynamique pour partager les réussites, les mises à jour, les événements à venir et d'autres contenus essentiels. Des articles de blog réguliers peuvent maintenir l'intérêt de vos sympathisants et améliorer votre référencement.

Chaque page de votre site web à but non lucratif est une pièce avec un objectif spécifique. Voici les principales pages que vous devriez envisager d'ajouter : du texte Widgets et plugins : Réfléchissez aux fonctionnalités dont vous avez besoin sur votre site web. WordPress propose plusieurs plugins pour ajouter des fonctionnalités à votre site, des boutons de médias sociaux au commerce électronique, en passant par les formulaires de dons et bien d'autres choses encore.

Maintenant que votre site web est prêt, il est temps de le publier. Veillez à mettre à jour et à entretenir régulièrement votre présence sur le web pour qu'elle reste pertinente et fraîche. Publiez régulièrement des articles de blog, des mises à jour ou des rapports d'impact pour susciter l'intérêt des sympathisants et améliorer votre référencement.

8 meilleurs thèmes WordPress pour les organisations à but non lucratif (gratuits et payants)

1. ONG Sans but lucratif

Ce thème WordPress gratuit se distingue par son design vibrant et moderne, vous aidant à faire une déclaration audacieuse. Il dispose d'une mise en page responsive, garantissant que votre site web s'affiche bien sur tous les appareils, des smartphones aux ordinateurs de bureau.

Les caractéristiques comprennent

Référencement intégré

Intégration de WooCommerce

Options de paiement multiples

Widgets de pied de page

Styles de l'éditeur de blocs

2. Bienveillant

Benevolent est un excellent thème WordPress de charité pour les petites organisations à but non lucratif ou les initiatives locales. Il dispose d'une page d'accueil moderne avec un panneau personnalisable convivial, un magnifique slider et quatre widgets personnalisés.

Les caractéristiques comprennent

Plusieurs boutons CTA

Curseur pleine largeur

Widgets et arrière-plans personnalisés

Intégration des médias sociaux

Section des statistiques

3. Maison de la Charité

Charity House est un thème WordPress à but non lucratif réfléchi et polyvalent avec un design élégant et des fonctionnalités conviviales. Il permet de présenter facilement les objectifs, le travail en cours et les réalisations de votre organisation.

Le thème est livré avec les outils nécessaires pour collecter des dons, impliquer les supporters et sensibiliser le public sans effort.

Les caractéristiques comprennent

Prêt pour le RTL et la traduction

Personnalisation de l'en-tête et du pied de page

Formats des blogs et des articles

Widgets personnalisés

Disposition de la grille

4. ONG caritative VW

Le thème VW Charity NGO est très adaptable, permettant aux organisations à but non lucratif de mettre en avant leur mission, de tenir un blog ou de créer un portefeuille d'activités. Avec son design moderne et polyvalent, le thème soutient une présence en ligne dynamique sur tous les navigateurs et appareils.

Les caractéristiques comprennent

Options de commerce électronique

Section des témoignages

Personnalisation : couleurs, arrière-plan, logo, menu

Icônes des médias sociaux

Bouton SEO et CTA intégrés

5. Divi

Divi est le thème WordPress le plus populaire et le plus moderne pour la création de sites web de tout type. Il propose plusieurs mises en page et démos axées sur les organisations à but non lucratif, ainsi que des éléments et des modules pour rendre votre présence en ligne interactive et attrayante. Il est également adapté au référencement, ce qui permet au site de votre organisation d'être bien classé dans les moteurs de recherche.

Les caractéristiques comprennent

Éditeur par glisser-déposer

Options de conception

Édition visuelle

Contrôles CSS personnalisés

Personnalisation complète du site

6. La base

Grassroots est un excellent thème WordPress conçu pour les mouvements locaux et les organisations communautaires. Son design chaleureux et terre-à-terre crée un sentiment d'accueil qui nourrit un lien fort avec les sympathisants.

Ce thème a une configuration conviviale et intuitive qui vous permet de naviguer facilement dans les options de personnalisation.

Les caractéristiques comprennent

Calendrier des événements

Section blog dédiée

Widgets de contact

Pages dédiées au personnel et aux sponsors

Plugins de dons

7. Fondation caritative

Ce thème WordPress de ThemeForest se distingue par son système de donation intégré, qui supprime le besoin de plugins WordPress supplémentaires. Il comporte des effets d'animation qui attirent l'attention et est optimisé pour un chargement plus rapide des pages.

Les caractéristiques comprennent

Intégration de Stripe et PayPal

Vitesse optimisée

Un calendrier des événements

Intégration d'un constructeur visuel de pages

Prêt pour le RTL

8. Maisha

Maisha est un thème riche en fonctionnalités avec un espace dédié sur la page d'accueil pour mettre en avant trois initiatives clés. Le thème WordPress comprend un slider d'en-tête personnalisable avec des options vidéo et un calendrier d'événements adaptable, aidant les organisations à tenir leurs sympathisants informés des activités à venir.

Les caractéristiques comprennent

Caractéristiques des dons

Intégration de WooCommerce

Caractéristiques de la communauté

Plusieurs zones de widgets

Abonnement à la lettre d'information

5 meilleurs plugins WordPress pour les organisations à but non lucratif

1. GiveWP: pour les dons

Ce plugin contient tout ce dont vous avez besoin pour accepter les dons sur votre site web. Il comprend des formulaires de dons personnalisés, des systèmes de gestion des donateurs, des fonctions de reporting et des capacités de traitement des paiements. Il existe également une version payante qui comprend des fonctions supplémentaires telles que les dons récurrents, la génération de reçus PDF et l'intégration avec des plateformes de marketing par courriel.

Le prix du plugin commence à 149 $ par an. Bien que GiveWP ait un plan gratuit, vous devrez toujours couvrir le coût d'une passerelle de paiement telle que Stripe ou PayPal. En revanche, Zeffy vous permet d'ajouter un bouton de don sur votre site web gratuitement et couvre même les frais de transaction.

2. Calendrier des événements et billets d'événements : Pour les collectes de fonds

Le plugin de calendrier d'événements vous permet de créer et d'afficher des événements sur le site web. Pour plus de fonctionnalités, vous pouvez télécharger les billets d'événements, un module complémentaire gratuit qui permet d'activer les fonctions RSVP et de vente de billets sur votre site web WordPress.

3. WP Charitable : Pour la collecte de fonds

WP Charitable est un plugin WordPress populaire qui vous permet de créer des collectes de fonds basées sur des objectifs. Il s'intègre avec les principaux processeurs de paiement comme Stripe, PayPal, et plus encore pour accepter les dons en ligne en toute sécurité. Avec WP Charitable, vous pouvez gérer un nombre illimité de campagnes de collecte de fonds et les adapter aux besoins de votre association.

Le plugin propose également une version payante avec des fonctionnalités telles que le crowdfunding, le peer-to-peer et les dons récurrents. Cependant, avec le logiciel de collecte de fonds 100% gratuit de Zeffy, vous pouvez faire tout cela gratuitement.

4. Yoast : Pour le référencement

Le plugin Yoast aide votre association à créer un contenu optimisé pour le référencement afin de générer un trafic de qualité à partir des moteurs de recherche. Il vous aide à rédiger des méta-titres, à gérer les redirections, à créer une structure de liens internes solide, ainsi que d'autres suggestions liées au référencement.

‍

5. Wordfence et Solid Security Basic : pour la sécurité

Ces deux plugins de sécurité hautement recommandés pour les sites web WordPress offrent une protection essentielle en mettant en œuvre des mesures clés. Ils empêchent les attaques par force brute, améliorent la sécurité des connexions et recherchent les vulnérabilités dans les thèmes et les plugins, ce qui permet de traiter de manière proactive les risques potentiels pour la sécurité.

Les 5 meilleurs conseils pour maintenir un site web WordPress en bonne santé

1. Lisez sur vos plugins

Si les plugins peuvent améliorer votre site web, certains peuvent nuire à ses performances ou à sa convivialité. Étudiez attentivement vos options de plugins et assurez-vous que vous ajoutez un plugin de valeur qui a une utilité pour votre site web.

2. Mettre à jour régulièrement les thèmes

Les thèmes et les plugins préconstruits reçoivent des mises à jour de temps en temps pour améliorer les fonctionnalités et fournir une meilleure sécurité. Actualisez vos thèmes et vos plugins à intervalles réguliers, par exemple tous les trimestres, pour rester au courant des nouvelles versions et vous assurer que le site web de votre association reste sécurisé et fonctionnel.

3. Intégrer des éléments multimédias

L'ajout d'éléments tels que des images, des vidéos et des sons peut contribuer à briser les blocs de texte et offrir aux visiteurs différents moyens de s'engager sur votre site web. Utilisez des éléments visuels représentant des visages pour créer un lien émotionnel.

4. Rendre le contenu accessible

Incluez des légendes pour les vidéos, des textes alternatifs pour les images, un fort contraste de couleurs et des caractères gras dans votre contenu. Veillez à ce que votre site web et son contenu soient faciles à comprendre et à utiliser.

5. Mesurer les performances du site web

Intégrez votre site web WordPress à des outils d'analyse afin d'obtenir des informations sur le comportement des donateurs et les performances du site. Vous pouvez utiliser Google Analytics pour obtenir un aperçu complet du trafic, du comportement des utilisateurs, des pages vues, etc.

5 excellentes alternatives à WordPress pour les organisations à but non lucratif

1. Zeffy : Le meilleur constructeur gratuit conçu pour les organisations à but non lucratif

Ouvrez une boutique en ligne gratuitement avec la boutique en ligne 100% Zeffy pour les organisations à but non lucratif. Contrairement à d'autres outils, ses fonctionnalités sont conçues pour les organisations à but non lucratif et vont au-delà des boutiques en ligne standard. Vous pouvez intégrer des dons en ligne, automatiser le partage des reçus et envoyer des messages de remerciement, le tout gratuitement.

Faites de la boutique une extension de votre marque en personnalisant la palette de couleurs, le logo et d'autres identifiants. Grâce au tableau de bord convivial de Zeffy, vous pouvez facilement suivre les ventes, gérer les stocks et garder un œil sur vos sympathisants, le tout en un seul endroit.

WordPress pour les organisations à but non lucratif Pour Cons 100% gratuit - contrairement à WordPress

Conçu spécialement pour les organisations à but non lucratif

Options de personnalisation pour créer une vitrine de marque

Aucune compétence en matière de codage ou de conception n'est nécessaire pour lancer une boutique.

Prise en charge de tous les modes de paiement Disponible uniquement pour les organisations à but non lucratif enregistrées au Canada et aux États-Unis.

Constructeur de boutique en ligne 100% gratuit et sans frais cachés.

2. Wix : Le meilleur pour les options de conception

Avec une large gamme de modèles et des fonctions de conception conviviales, Wix est une autre excellente alternative pour créer un site web professionnel.

Grâce à son éditeur avancé de type "glisser-déposer", vous pouvez facilement personnaliser chaque élément de votre site web pour qu'il corresponde à l'esthétique de votre marque. Vous pouvez également importer votre contenu à partir d'un document ou d'un site web existant pour accélérer le lancement.

WordPress pour les organisations à but non lucratif Pour Cons Créateur de sites instantanés piloté par l'IA

Plus de 800 modèles de conception

De nombreuses images en haute résolution

Entièrement hébergé, sans besoin de codage La migration des données de votre site web de Wix vers une autre plateforme peut s'avérer difficile et chronophage

La version gratuite est limitée dans ses fonctionnalités, offrant moins de stockage et de bande passante, affichant des publicités, etc.

Un plan de base gratuit est disponible, mais il inclut un grand logo Wix au bas de chaque page web. Les formules payantes sont les suivantes :

Léger : 17 $/mois

17 $/mois Base : 29 $/mois

29 $/mois Entreprises : 36 $/mois

3. Squarespace : Le meilleur pour les thèmes de sites web visuellement attrayants

Squarespace propose une gamme de thèmes de sites web modernes et visuellement attrayants. Sa collection comprend des modèles minimalistes, dont certains sont spécialement conçus pour les organisations à but non lucratif.

Vous n'avez pas besoin de jongler avec plusieurs plugins ; Squarespace est livré avec les modèles, les noms de domaine, l'hébergement et le marketing par courriel.

WordPress pour les organisations à but non lucratif Pour Cons Éditeur de blocs polyvalent

Nombreuses options de personnalisation

Outils de marketing et de référencement intégrés

Modèles adaptés aux mobiles Soutien limité à la clientèle

Moins d'outils intégrés pour la gestion des dons

Pas de plan gratuit et des réductions pour les organisations à but non lucratif

Un essai gratuit de 14 jours est disponible et les prix commencent à partir de :

Particulier : 16 $/mois

16 $/mois Entreprises : 23 $/mois

23 $/mois Commerce Basic : 28 $/mois

28 $/mois Commerce Advanced : 52 $/mois

4. Abricot sauvage : Meilleur logiciel de site web d'adhésion

Wild Apricot est une plateforme complète de gestion des adhésions qui comprend un créateur de site web conçu pour les organisations à but non lucratif.

Les widgets Wild Apricot vous permettent d'intégrer des calendriers d'événements, des demandes d'adhésion, des formulaires de donation et bien d'autres choses encore sur n'importe quel site web. Vous pouvez également ajouter des blogs ou des articles d'actualité à votre site web, et mettre en place des forums de discussion en ligne afin d'engager et d'interagir avec votre communauté.

WordPress pour les organisations à but non lucratif Pour Cons Conçu spécifiquement pour les besoins des organisations à but non lucratif

Connexion transparente entre le site web et la base de données des membres

Système intégré de gestion des dons et des paiements

Outils intégrés pour la communication avec les membres et les sympathisants Une courbe d'apprentissage abrupte

Options de conception et de personnalisation limitées

Il ne s'agit pas d'un constructeur de site web dédié

Une version d'essai gratuite est disponible et le prix est basé sur le nombre de contacts :

Particuliers : 60 $/mois pour 100 contacts

60 $/mois pour 100 contacts Groupe : 75 $/mois pour 250 contacts

75 $/mois pour 250 contacts Communauté : 140 $/mois pour 500 contacts

140 $/mois pour 500 contacts Professionnel : 240 $/mois pour 2 000 contacts

5. Weebly : Le meilleur pour les débutants

Weebly est le constructeur de site web le plus facile à utiliser pour votre organisation à but non lucratif. Il propose plusieurs thèmes gratuits prédéfinis, des outils de blogage impressionnants et un constructeur "glisser-déposer" dans une plateforme conviviale pour les débutants.

Il propose même un éditeur WYSIWYG (what you see is what you get) qui vous montre à quoi ressemblera votre site web à but non lucratif au fur et à mesure que vous le créez, avant qu'il ne soit publié.

WordPress pour les organisations à but non lucratif Pour Cons Facilité d'installation et d'entretien

Plus de 300 applications spécialisées et de nombreux widgets

Certificats SSL gratuits pour tous les sites

Interface intuitive de type "glisser-déposer Absence de fonctions spécialisées pour les organisations caritatives

Le plan gratuit inclut la marque Weebly sur votre site.

Un plan gratuit est disponible, tandis que les versions payantes démarrent à partir de :

Particulier : 10 $/mois

10 $/mois Professionnel : 12 $/mois

12 $/mois Performance : 26 $/mois

Conclusion sur WordPress pour les organisations à but non lucratif

WordPress permet aux organisations à but non lucratif de toutes tailles de concevoir des sites web puissants et percutants sans avoir besoin de connaissances en matière de codage. Bien que WordPress soit gratuit, les coûts supplémentaires pour les thèmes premium, les plugins et le commerce électronique peuvent s'additionner. Il y a également une certaine courbe d'apprentissage pour ceux qui ne sont pas familiers avec le développement de sites web.

Les organisations à but non lucratif qui souhaitent créer une boutique en ligne seront mieux servies par Zeffy. En tant que plateforme 100% gratuite, elle vous permet de créer une boutique pour votre association en quelques étapes simples, sans dépenser un centime de votre poche.

Avec le logiciel de collecte de fonds 100% gratuit de Zeffy, vous pouvez accéder à des outils complets pour la gestion des donateurs, les collectes de fonds, la vente de billets, et bien plus encore.

FAQ sur WordPress pour les organisations à but non lucratif

Combien coûte la création d'un site web pour une organisation à but non lucratif ? Le coût de la création d'un site web à but non lucratif dépend du concepteur du site et des besoins de l'organisation. Les options de bricolage avec des thèmes gratuits peuvent maintenir le coût à un niveau bas, tandis qu'un thème haut de gamme augmentera le prix. Faire appel à une agence professionnelle pour développer votre site web peut coûter entre 12 000 et 150 000 dollars, en fonction de la complexité. Certaines organisations à but non lucratif font également appel à des freelances ou à des développeurs bénévoles pour créer une présence sur le web sans frais. L'essentiel est de trouver un équilibre entre vos besoins et votre budget pour créer une présence en ligne percutante.

Quelle est la différence entre WordPress.com et WordPress.org ? WordPress.com et WordPress.org offrent des approches différentes de la création de sites web. WordPress.com est une plateforme hébergée qui vous permet de créer rapidement un site sans avoir de connaissances techniques. Il est gratuit au départ, mais les fonctions avancées sont payantes. WordPress.org, souvent appelé WordPress auto-hébergé, vous permet de contrôler entièrement votre site. Vous devez acheter un hébergement et un domaine, puis installer WordPress vous-même. Il offre plus de flexibilité et d'options de personnalisation, ce qui est idéal pour les organisations.