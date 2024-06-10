Logiciel pour les organisations à but non lucratif

Les gens font davantage confiance à votre organisation s'il existe une présence en ligne qui leur permet de rester en contact avec votre communauté et votre mission. Lorsque vous faites preuve de transparence en publiant des rapports financiers et des exemples de réussite, vous faites preuve d'authenticité.

Les sites web à but non lucratif le font pour vous, et pour qu'ils restent opérationnels, vous avez besoin d'une solution d'hébergement web fiable en plus du meilleur constructeur de site web et du meilleur design.

Dans ce guide, nous allons discuter des meilleurs services d'hébergement web pour les organisations à but non lucratif en 2024 et comparer leurs caractéristiques, leurs prix et d'autres aspects cruciaux.

Les 7 premiers fournisseurs d'hébergement Web pour les organisations à but non lucratif en un coup d'œil

hébergement web pour les organisations à but non lucratif Fournisseurs d'hébergement web Meilleur pour Caractéristique de mise en valeur Réduction pour les organisations à but non lucratif Frais Notations DreamHost Idéal pour les organisations à but non lucratif à la recherche d'options gratuites pour des besoins limités Service d'hébergement web gratuit

Support client réactif

Installation en 1 clic pour les plateformes de systèmes de gestion de contenu (CMS)

Migration de site gratuite Oui $2.95 - $13.75 4,2 sur 5 GreenGeeks Idéal pour les organisations à but non lucratif axées sur l'environnement et la protection de la nature Service d'hébergement économique

Garantie de remboursement de 30 jours

Temps de disponibilité fiable et supérieur

Abordable

Installation de WordPress en 1 clic Non 2,95 $ - 8,95 $ par mois pour l'hébergement partagé/WordPress

39,95 $ - 109,95 $ pour l'hébergement partagé

19,95 $ - 59,95 $ pour l'hébergement revendeur 4,1 sur 5 Hostinger Idéal pour les organisations à but non lucratif disposant d'un petit budget Certificat SSL gratuit

Facile à utiliser

Garantie de remboursement de 30 jours Non $2.69 - $9.99 4,6 sur 5 HostGator Idéal pour les organisations à but non lucratif en pleine croissance Garantie de remboursement de 30 jours

Certificat SSL gratuit

Enregistrement de domaine gratuit

Installation de WordPress en 1 clic Oui $2.75 3,9 sur 5 Bluehost Meilleur fournisseur d'hébergement à but non lucratif Garantie de remboursement de 30 jours

Certificats SSL et protection anti-spam

Sauvegardes quotidiennes automatisées

Temps de disponibilité élevé et convivialité pour les débutants Non Plan de base : 2,95 $ par mois

Plan Plus : 5,45 $ par mois

Plan Choice Plus : 5,45 $ par mois

Plan Pro : 13,95 $ par mois 3,8 sur 5 InterServer Le meilleur plan illimité gratuit pour les organisations à but non lucratif Stockage, bande passante et emails illimités

Domaine gratuit Certificat SSL

Gratuit pour les organisations à but non lucratif basées aux Etats-Unis Oui $2.5 - $69.95 3,7 sur 5 Kinsta Idéal pour les organisations à but non lucratif en pleine croissance à la recherche d'une solution fiable et performante CDN et certificat SSL gratuits

Powered by Google Cloud Platform

Migrations gratuites de sites web existants vers Kinsta

Sauvegarde quotidienne Oui $0 - $30 4,8 sur 5

Nos 7 meilleurs choix de sites d'hébergement pour les organisations à but non lucratif

1. DreamHost

DreamHost offre un plan gratuit aux organisations à but non lucratif éligibles ayant le statut 501(c)(3)ou 501(c)(19). Il s'agit de l'une des options d'hébergement les plus fiables, avec un panneau convivial et des performances de haut niveau. DreamHost propose plusieurs plans d'hébergement web, de l'hébergement partagé aux serveurs dédiés.

Caractéristiques

Service gratuit d'hébergement web partagé

Un service clientèle réactif

Installation en 1 clic pour les plateformes CMS

Migration gratuite du site

Hébergement gratuit du courrier électronique

Certificat SSL gratuit

Enregistrement gratuit d'un domaine pendant un an

Chat en direct 24h/24 et 7j/7, assistance par ticket et rappel de l'assistance téléphonique

Refroidissement redondant, générateurs de secours et surveillance constante pour une fiabilité maximale.

Plans et tarifs

Hébergement mutualisé gratuit pour les organisations à but non lucratif. Les organisations à but non lucratif bénéficient d'une réduction de 35% sur DreamPress, le service d'hébergement WordPress de DreamHost.

Plan de démarrage partagé : 2,59 $ par mois, idéal pour les débutants avec 1 site web.

Plan illimité partagé : 4,95 $ par mois pour plusieurs sites web avec stockage et bande passante illimités.

Dreampress : 16,95 $ - 71,95 $ par mois, idéal pour les utilisateurs de WordPress.

Serveur privé virtuel (VPS) : à partir de 13,75 $.

Performance et rapidité

Grâce aux disques d'état solide (SSD), votre site web, la mise en cache et les requêtes de base de données se résolvent plus rapidement. DreamHost place ses centres de données à des endroits stratégiques afin de réduire la latence et d'améliorer les temps de chargement au niveau mondial.

Caractéristiques de sécurité

Certificat SSL gratuit pour une transmission sécurisée des données.

Sauvegardes quotidiennes automatisées pour sauvegarder les données.

DreamShield (disponible moyennant un supplément) analyse et supprime les logiciels malveillants.

Un pare-feu d'application web personnalisé pour bloquer le trafic malveillant.

Accès au shell sécurisé (SSH) pour les utilisateurs avancés.

Authentification à deux facteurs (2FA).

Environnement de serveur isolé dans le cadre de l'hébergement VPS et dédié.

FAQ DreamHost

DreamHost est-il gratuit pour les organisations à but non lucratif ?

Oui, DreamHost offre un plan d'hébergement mutualisé gratuit pour les organisations basées aux Etats-Unis et enregistrées sous 501(c)(3) ou 501(c)(19).

L'hébergement web comprend-il un constructeur de site web ?

Oui. L'hébergement web de DreamHost comprend un WP Site Builder. Il vous permet de créer un site WordPress à l'aide d'une interface simple de type "glisser-déposer".

2. GreenGeeks

GreenGeeks est une solution d'hébergement web respectueuse de l'environnement, parfaite pour les organisations à but non lucratif qui se concentrent sur les initiatives vertes et celles qui les soutiennent.

Le site web prétend restituer 3x les bons d'énergie contre sa consommation. Cela signifie que pour chaque unité d'énergie que GreenGeeks utilise, il achète trois unités de crédits d'énergie éolienne afin de contribuer à un réseau énergétique durable.

Le pack d'hébergement web est apprécié pour sa vitesse, sa sécurité, son évolutivité et son assistance technique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La plateforme n'offre pas d'hébergement gratuit, mais propose des plans économiques pour les organisations à but non lucratif.

Caractéristiques

Transferts non mesurés

Largeur de bande et bases de données illimitées

Hébergement infogéré pour WordPress

Plugins de mise en cache

Accès multi-utilisateurs

Installateur WordPress en 1 clic

Garantie de temps de fonctionnement de 99,9

Sauvegarde quotidienne gratuite (tous les soirs)

Migration gratuite du site web

Chat en direct, courrier électronique et assistance téléphonique

Plans et tarifs

Plan Lite : 2,95 $/mois pour un site web.

Plan Pro : 4,95 $/mois adapté à plusieurs sites web.

Plan Premium : 8,95 $/mois offrant les meilleures performances.

GreenGeeks offre une garantie de remboursement de 30 jours pour tous les plans.

Performance et rapidité

Propulsé par LiteSpeed (en combinaison avec MariaDB), GreenGreek garantit un site web à chargement rapide, les meilleures performances et la sécurité. Le CDN gratuit garantit que votre site web fonctionne à une vitesse optimale et offre des performances élevées.

Caractéristiques de sécurité

Certificats SSL gratuits : Cryptage des données transférées entre le site web et ses utilisateurs.

Sauvegardes automatiques : Sauvegardes automatiques quotidiennes pour garantir la sécurité et la récupération des données.

Analyse de sécurité en temps réel : Surveillance continue des logiciels malveillants et autres menaces de sécurité.

Protection pare-feu avancée : Protège contre les attaques DDoS et autres activités malveillantes.

FAQ GreenGeek

Quels types d'organisations à but non lucratif peuvent utiliser GreenGeeks ?

Les organisations à but non lucratif de toutes formes et tailles peuvent utiliser le pack d'hébergement de GreenGreek. Il peut aider à héberger des sites web de :

Organismes publics de bienfaisance

Organismes scolaires et éducatifs

Fondements

Organisations religieuses, etc.

GreenGeeks fournit-il un nom de domaine ?

Oui. GreenGreeks offre l'enregistrement ou le transfert gratuit d'un nom de domaine pendant la première année dans le cadre de votre service d'hébergement.

3. Hostinger

Hostinger est l'un des meilleurs et des plus polyvalents fournisseurs d'hébergement à but non lucratif. Son tableau de bord bien conçu est convivial et la plateforme offre des performances élevées avec un temps de disponibilité de 99,99 %. Cela fait d'Hostinger un choix intéressant pour les débutants et le personnel expérimenté.

Caractéristiques

Certificat SSL gratuit

Facile à utiliser

Garantie de remboursement de 30 jours

Nom de domaine gratuit, y compris .com, .net, et plus de 20 autres extensions

Sauvegardes automatisées régulières

Constructeur de site web gratuit

Migrations gratuites

Chat en direct ou courrier électronique, avec une résolution des questions par téléphone en moins de 3 minutes

Plans et tarifs

Plan d'hébergement partagé : 2,99 $ par mois

Hébergement VPS : 3,95 $ par mois

Plan d'hébergement cloud : 9,99 $ par mois

Performance et rapidité

La technologie LiteSpeed Web Server pour maximiser la vitesse de votre site web à but non lucratif. Il offre des performances optimisées avec des solutions de cache avancées. L'hébergeur utilise des technologies comme Object Cache pour WordPress afin de réduire les temps de réponse du site web jusqu'à 3 fois.

Caractéristiques de sécurité

Protection contre les attaques par déni de service distribué (DDoS)

Authentification à deux facteurs (2FA)

Analyse et suppression des logiciels malveillants

Certificats SSL pour une transmission sûre des données entre les serveurs et les utilisateurs

FAQ Hostinger

Quelqu'un peut-il migrer son site web existant vers Hostinger ?

Oui, Hostinger offre des migrations de sites Web illimitées sans temps d'arrêt. Vous pouvez migrer de manière transparente votre site web existant vers Hostinger après avoir acheté l'un de leurs plans d'hébergement.

Des connaissances techniques sont-elles nécessaires pour utiliser un service d'hébergement web avec Hostinger ?

Non. Les débutants sans connaissances techniques peuvent utiliser son panneau convivial pour créer et développer leurs sites Web.

4. HostGator

Avec plus de 2 millions de sites web, Hostgator est un hébergeur abordable pour les organisations à but non lucratif. Le plan de base offre un espace de stockage et une bande passante illimités, ainsi que l'enregistrement gratuit d'un domaine.

Caractéristiques

Garantie de remboursement de 30 jours

Certificat SSL gratuit

Enregistrement gratuit du domaine

Installation de WordPress en 1 clic

Comptes de messagerie illimités avec protection anti-spam

Sauvegardes hebdomadaires automatisées

Panneau de commande convivial

Largeur de bande et stockage illimités

Plans et tarifs

Plan pour les éclosions : 3,75 $ par mois

Plan bébé : À partir de 4,50 $ par mois

Plan d'affaires : À partir de 6,25 $ par mois

Performance et rapidité

HostGator utilise un stockage SSD rapide comme l'éclair et des centres de données stratégiquement situés dans le monde entier pour améliorer la vitesse et la performance. Le temps de réponse est de 525 ms, ce qui est supérieur à la moyenne du marché.

Caractéristiques de sécurité

Partenariat avec SiteLock pour protéger votre site web et les données de vos clients contre les logiciels malveillants.

Certificat gratuit pour SSL.

Pare-feu au niveau du serveur pour protéger contre le trafic malveillant.

Des fonctions de sauvegarde automatique sont disponibles moyennant des frais supplémentaires de 23,95 $/an.

FAQ HostGator

HostGator est-il bon pour les débutants ?

Oui, HostGator est un fournisseur d'hébergement de sites Web à but non lucratif convivial pour les débutants. L'hébergeur propose des formules complètes et des panneaux de contrôle faciles à utiliser pour aider les nouveaux utilisateurs à se sentir à l'aise.

Combien de sites Web peut-on héberger avec le plan Baby de HostGator ?

HostGator vous permet d'héberger jusqu'à 2 sites Web dans le cadre de son plan tarifaire Baby avec 20 Go de stockage SSD.

5. Bluehost

Bluehost est l'un des meilleurs hébergeurs de sites web pour les organisations à but non lucratif. Il propose des services riches en fonctionnalités et très performants, faciles à utiliser, une assistance clientèle disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ainsi que des mesures de sécurité strictes.

Avec plusieurs plans tarifaires pour l'hébergement, il répond aux différentes exigences budgétaires des organisations à but non lucratif.

Caractéristiques

Garantie de remboursement de 30 jours

Certificats SSL et protection anti-spam

Sauvegardes quotidiennes automatisées

Temps de fonctionnement élevé et convivialité pour les débutants

Domaine gratuit la première année

Constructeur de site web par glisser-déposer

Installation de WordPress en 1 clic

Outils de référencement pour plus de visibilité

Plans et tarifs

Plan de base - 2,95 $/mois pour 1 site web, 10 Go de stockage SSD, et CDN gratuit.

Plan Choice Plus - 5,45 $/mois pour 3 sites web, 40 Go de stockage SSD, CDN gratuit et SSL.

Plan Boutique en ligne - 9,45 $/mois pour tout ce qui se trouve dans le Plan Choix Plus et des fonctions supplémentaires idéales pour la vente en ligne.

Le Plan Pro - 29,99 $/mois pour 50 sites Web, 225 Go de stockage SSD, et bien plus encore.

Performance et rapidité

Bluehost offre constamment des performances et de la vitesse pour tous les plans.

Notez que le plan de base peut être mis à rude épreuve si le nombre de vos visiteurs augmente considérablement. Par exemple, si vous souhaitez mener une campagne de collecte de fonds à grande échelle, le plan de base ralentit quelque peu.

Caractéristiques de sécurité

Certificat SSL gratuit.

SiteLock contribue à renforcer la sécurité des sites web, en les protégeant contre les logiciels malveillants et les cybermenaces.

CodeGuard est un complément optionnel pour les sauvegardes et la surveillance quotidiennes.

Outils de protection contre le spam pour protéger les comptes de messagerie contre les attaques de spam et de phishing.

FAQ Bluehost

Bluehost est-il recommandé pour WordPress ?

Oui. WordPress recommande Bluehost comme fournisseur d'hébergement web. Il garantit que les sites web construits sur WordPress offrent des performances et une sécurité optimales. Les fonctions d'installation de WordPress en un clic facilitent la mise en place et la gestion d'un site web.

Bluehost propose-t-il des réductions pour les organisations à but non lucratif ?

Bluehost n'offre pas de réductions spéciales pour les organisations à but non lucratif. Il ne propose que des promotions de lancement, avec des économies considérables si vous optez pour un délai de 36 mois.

6. InterServer

InterServer est bien classé dans les évaluations de tiers par rapport à d'autres fournisseurs d'hébergement à but non lucratif, ce qui fait qu'il vaut la peine d'être pris en considération.

InterServer fournit des solutions rentables, avec des fonctionnalités de base et des performances fiables à des prix bas pour votre organisation à but non lucratif.

Caractéristiques

Stockage, largeur de bande et courriels illimités

Certificat SSL gratuit

Gratuit pour les organisations à but non lucratif basées aux États-Unis

Panneau de commande facile à utiliser

Sauvegardes hebdomadaires gratuites

Garantie de remboursement de 30 jours

Migration gratuite du site

Constructeur de sites web gratuit

Assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par le biais du système de tickets, du courrier électronique, du chat en direct et du téléphone

Plans et tarifs

Hébergement partagé standard - à partir de 2,5

Pour les organisations à but non lucratif, InterServer est disponible gratuitement, mais vous devez proposer un lien de retour à partir du pied de page de votre page d'accueil.

Enregistrement du domaine - 7,99 $ avec n'importe quelle formule d'hébergement.

Performance et rapidité

Le temps de réponse moyen du fournisseur est de 662 secondes, ce qui est correct. L'hébergeur offre une bonne vitesse de chargement, ce qui permet à votre site web d'être bien classé dans les moteurs de recherche.

Caractéristiques de sécurité

Pare-feu d'application web

Chargement de fichiers et analyseurs de scripts

Détection de logiciels malveillants et d'antivirus

Surveillance et protection du courrier électronique

Sauvegardes automatisées régulières

Certificats SSL

FAQ InterServer

InterServer offre-t-il une période d'essai pour les services d'hébergement web ?

Non. InterServer n'offre pas de période d'essai pour ses services d'hébergement web. Il offre une garantie de remboursement de 30 jours pour ses plans payants.

Pouvez-vous mettre à niveau ou déclasser le plan d'hébergement avec InterServer ?

Oui, InterServer vous permet de modifier votre plan d'hébergement web en fonction de vos besoins. Contactez l'équipe du support client pour obtenir de l'aide pour changer de plan.

7. Kinsta

Kinsta est un hébergeur WordPress populaire qui aide à gérer efficacement les sites web à but non lucratif. Ses différents plans tarifaires s'adaptent à toutes les tailles d'associations, qu'il s'agisse d'une petite organisation caritative ou d'une grande fondation.

La plateforme offre une interface facile à utiliser et des migrations gratuites de votre site web. Avec Kinsta, les organisations à but non lucratif peuvent bénéficier de la vitesse la plus élevée pour leur site web et de services de sauvegarde quotidiens. L'hébergement web est hautement sécurisé et idéal pour protéger les informations des donateurs et les détails de la collecte de fonds.

Caractéristiques

CDN et certificat SSL gratuits

Propulsé par Google Cloud Platform

Migrations gratuites de sites web existants vers Kinsta

Sauvegarde quotidienne

Excellente assistance à la clientèle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Plans et tarifs

Static Site Plan - hébergement gratuit + réduction récurrente de 15% sur tous ses plans d'hébergement WordPress pour les organisations à but non lucratif.

Plan de démarrage - 30 $ à 59 $ par mois

Plan d'affaires - 69 $ - 375 $ par mois

Plan Entreprise - 563 $ par mois

Performance et rapidité

Le point fort de Kinsta est sa performance, notamment sa vitesse de chargement. Le fournisseur d'hébergement affiche un temps de disponibilité de 99,99 %, un temps de réponse de 461 ms et un temps de chargement complet de seulement 1,4 s.

Caractéristiques de sécurité

Certificats SSL Wildcard gratuits

Sauvegardes quotidiennes automatisées

Technologie d'isolation des logiciels

Protection DDoS

Pare-feu au niveau du serveur

FAQ sur Kinsta

Kinsta offre-t-il une garantie de remboursement ?

Kints offre une garantie de remboursement de 30 jours. Cela signifie que si vous annulez votre abonnement après les 30 premiers jours, ils vous rembourseront la partie non utilisée du montant de l'abonnement.

Comment bénéficier de la réduction de Kinsta pour les organisations à but non lucratif ?

Les organisations à but non lucratif peuvent envoyer leur formulaire 501c(3) ou un document équivalent d'un autre pays, confirmant leur statut d'organisation à but non lucratif. Après vérification, Kinsta appliquera la réduction de 15% sur les plans payants.

Comment choisir un fournisseur d'hébergement Web pour les organisations à but non lucratif ?

Prix et caractéristiques

Les organisations à but non lucratif disposent souvent d'un budget très limité, ce qui les oblige à rechercher des options rentables. Certains sites d'hébergement proposent également des réductions spéciales pour les organisations à but non lucratif. Recherchez des hébergeurs qui offrent les fonctionnalités les plus avancées à moindre coût.

Voici quelques fonctionnalités indispensables pour que votre site web soit toujours opérationnel.

Fiabilité et disponibilité.

Performance, vitesse et largeur de bande.

Migration gratuite, espace de stockage, différents plans tarifaires ou évolutivité.

Un service clientèle réactif pour gérer les urgences éventuelles.

Services supplémentaires et options de paiement pour les organisations à but non lucratif.

Performance en matière de référencement

L'hébergement web peut avoir un impact sur la visibilité de votre site web dans les moteurs de recherche. Un fournisseur d'hébergement web qui prend en charge de bonnes performances en matière de référencement peut améliorer la vitesse de chargement de votre site web, le temps de disponibilité et l'expérience globale de l'utilisateur. Les moteurs de recherche comme Google considèrent tous ces aspects comme des facteurs de classement essentiels.

Les temps de chargement lents et les pannes fréquentes nuisent directement aux efforts de référencement. Google peut pénaliser les sites web à chargement lent pour mauvaise expérience utilisateur.

Les organisations à but non lucratif doivent se concentrer sur ces caractéristiques lorsqu'elles recherchent des hébergeurs de sites web pour les meilleures pratiques de référencement.

Sécurité

Les sites web des organisations à but non lucratif traitent les données sensibles des donateurs et des sympathisants (paiement et coordonnées). Des mesures de sécurité appropriées, notamment des certificats SSL et des sauvegardes régulières, sont essentielles pour protéger ces données contre tout accès non autorisé.

Les services d'hébergement web fiables mettent en œuvre des fonctions de sécurité avancées telles que des protocoles de cryptage, la détection des intrusions et l'analyse des logiciels malveillants afin de tenir les cybermenaces à l'écart. Accordez la priorité aux fonctions de sécurité lors du choix de l'hébergeur afin de protéger votre site web.

Interfaces conviviales

Les bénévoles dirigent souvent des organisations à but non lucratif et n'ont pas forcément de connaissances techniques ou de codage. Il est donc essentiel de trouver des hébergeurs faciles à installer et à utiliser sans connaissances en programmation.

Choisissez un hébergeur dont l'interface est intuitive et conviviale plutôt que trop compliquée. Vérifiez les capacités de votre équipe actuelle à gérer la plateforme. Cela vous aidera à trouver la plateforme la plus adaptée aux compétences disponibles.

Caractéristiques spécifiques aux dons

Recherchez une plateforme qui offre des fonctionnalités adaptées aux organisations à but non lucratif. Ces outils supplémentaires peuvent être précieux pour faciliter l'ensemble du processus d'hébergement. Les boutons de donation, les modèles intégrés et l'intégration des campagnes de collecte de fonds sont quelques exemples de ces fonctionnalités.

Veillez à prendre en compte les outils externes spécifiques aux organisations à but non lucratif que vous utilisez actuellement. Trouver un hébergeur compatible avec ces outils vous aidera à gérer le site web de l'ASBL avec moins d'efforts.

Conclusion sur les solutions d'hébergement Web pour les organisations à but non lucratif

Le choix du bon fournisseur d'hébergement web est crucial pour les organisations à but non lucratif afin d'établir une forte présence en ligne. Lors de la sélection d'un hébergeur, tenez compte des besoins spécifiques de votre organisation, de son budget et de sa croissance future.

Donnez la priorité à des facteurs clés tels que la fiabilité, la sécurité, les performances et l'assistance à la clientèle afin de vous assurer que votre site web reste accessible et efficace pour faire avancer votre cause.

En investissant dans une solution d'hébergement adaptée, vous pouvez vous concentrer sur votre mission tout en construisant une plateforme en ligne puissante pour mobiliser les sympathisants et susciter le changement.

FAQ sur les fournisseurs d'hébergement web à but non lucratif

Peut-on obtenir un hébergement gratuit pour les organisations à but non lucratif ?

Vous pouvez trouver des fournisseurs d'hébergement gratuit pour les organisations à but non lucratif qui peuvent prouver leur statut d'exonération fiscale en vertu de l'article 501(c)(3). DreamHost, HostGator et Kinsta sont quelques plateformes d'hébergement web. La plupart des autres fournisseurs proposent des prix réduits pour les organisations à but non lucratif.

Qu'est-ce qui est le mieux, un hébergement gratuit ou payant pour les organisations à but non lucratif ?

Le choix d'un hébergement gratuit ou payant pour les organisations à but non lucratif dépend de la taille de votre organisation, de son budget et de ses besoins en matière de site web. L'hébergement gratuit est rentable pour les petites organisations à but non lucratif et fonctionne bien pour un trafic minime.

L'hébergement web payant offre la fiabilité, une meilleure assistance à la clientèle, l'évolutivité et une sécurité renforcée. Les organisations qui recherchent une présence professionnelle en ligne et un potentiel de trafic élevé souhaitent bénéficier de ces caractéristiques pour soutenir leur cause et leur mission.

Quel est le meilleur service d'hébergement pour les organisations à but non lucratif ?

Le meilleur service d'hébergement pour les organisations à but non lucratif est celui qui répond à vos besoins. Il est préférable de commencer par comprendre les besoins de votre organisation et son potentiel futur.

Par exemple, A2 Hosting offre des vitesses de chargement rapides et un excellent support client, avec des options d'hébergement respectueuses de l'environnement. Si votre organisation à but non lucratif s'attend à un trafic web massif en ligne, A2 Hosting est une excellente option à essayer.

Quel est le nom de domaine gratuit pour les organisations à but non lucratif ?

Il n'y a pas de domaine gratuit, mais certains services d'hébergement web proposent des plans gratuits ou à prix réduit pour un domaine .org. Certains fournisseurs offrent d'autres avantages tels que des certificats SSL gratuits et des services de courrier électronique pour soutenir les organisations éligibles.

Vérifiez auprès des bureaux d'enregistrement de domaines et des services d'hébergement web s'ils proposent des offres spéciales pour les organisations à but non lucratif.

