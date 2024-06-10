Les gens font davantage confiance à votre organisation s'il existe une présence en ligne qui leur permet de rester en contact avec votre communauté et votre mission. Lorsque vous faites preuve de transparence en publiant des rapports financiers et des exemples de réussite, vous faites preuve d'authenticité.
Les sites web à but non lucratif le font pour vous, et pour qu'ils restent opérationnels, vous avez besoin d'une solution d'hébergement web fiable en plus du meilleur constructeur de site web et du meilleur design.
Dans ce guide, nous allons discuter des meilleurs services d'hébergement web pour les organisations à but non lucratif en 2024 et comparer leurs caractéristiques, leurs prix et d'autres aspects cruciaux.
DreamHost offre un plan gratuit aux organisations à but non lucratif éligibles ayant le statut 501(c)(3)ou 501(c)(19). Il s'agit de l'une des options d'hébergement les plus fiables, avec un panneau convivial et des performances de haut niveau. DreamHost propose plusieurs plans d'hébergement web, de l'hébergement partagé aux serveurs dédiés.
Grâce aux disques d'état solide (SSD), votre site web, la mise en cache et les requêtes de base de données se résolvent plus rapidement. DreamHost place ses centres de données à des endroits stratégiques afin de réduire la latence et d'améliorer les temps de chargement au niveau mondial.
DreamHost est-il gratuit pour les organisations à but non lucratif ?
Oui, DreamHost offre un plan d'hébergement mutualisé gratuit pour les organisations basées aux Etats-Unis et enregistrées sous 501(c)(3) ou 501(c)(19).
L'hébergement web comprend-il un constructeur de site web ?
Oui. L'hébergement web de DreamHost comprend un WP Site Builder. Il vous permet de créer un site WordPress à l'aide d'une interface simple de type "glisser-déposer".
GreenGeeks est une solution d'hébergement web respectueuse de l'environnement, parfaite pour les organisations à but non lucratif qui se concentrent sur les initiatives vertes et celles qui les soutiennent.
Le site web prétend restituer 3x les bons d'énergie contre sa consommation. Cela signifie que pour chaque unité d'énergie que GreenGeeks utilise, il achète trois unités de crédits d'énergie éolienne afin de contribuer à un réseau énergétique durable.
Le pack d'hébergement web est apprécié pour sa vitesse, sa sécurité, son évolutivité et son assistance technique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La plateforme n'offre pas d'hébergement gratuit, mais propose des plans économiques pour les organisations à but non lucratif.
GreenGeeks offre une garantie de remboursement de 30 jours pour tous les plans.
Propulsé par LiteSpeed (en combinaison avec MariaDB), GreenGreek garantit un site web à chargement rapide, les meilleures performances et la sécurité. Le CDN gratuit garantit que votre site web fonctionne à une vitesse optimale et offre des performances élevées.
Quels types d'organisations à but non lucratif peuvent utiliser GreenGeeks ?
Les organisations à but non lucratif de toutes formes et tailles peuvent utiliser le pack d'hébergement de GreenGreek. Il peut aider à héberger des sites web de :
GreenGeeks fournit-il un nom de domaine ?
Oui. GreenGreeks offre l'enregistrement ou le transfert gratuit d'un nom de domaine pendant la première année dans le cadre de votre service d'hébergement.
Hostinger est l'un des meilleurs et des plus polyvalents fournisseurs d'hébergement à but non lucratif. Son tableau de bord bien conçu est convivial et la plateforme offre des performances élevées avec un temps de disponibilité de 99,99 %. Cela fait d'Hostinger un choix intéressant pour les débutants et le personnel expérimenté.
La technologie LiteSpeed Web Server pour maximiser la vitesse de votre site web à but non lucratif. Il offre des performances optimisées avec des solutions de cache avancées. L'hébergeur utilise des technologies comme Object Cache pour WordPress afin de réduire les temps de réponse du site web jusqu'à 3 fois.
Quelqu'un peut-il migrer son site web existant vers Hostinger ?
Oui, Hostinger offre des migrations de sites Web illimitées sans temps d'arrêt. Vous pouvez migrer de manière transparente votre site web existant vers Hostinger après avoir acheté l'un de leurs plans d'hébergement.
Des connaissances techniques sont-elles nécessaires pour utiliser un service d'hébergement web avec Hostinger ?
Non. Les débutants sans connaissances techniques peuvent utiliser son panneau convivial pour créer et développer leurs sites Web.
Avec plus de 2 millions de sites web, Hostgator est un hébergeur abordable pour les organisations à but non lucratif. Le plan de base offre un espace de stockage et une bande passante illimités, ainsi que l'enregistrement gratuit d'un domaine.
HostGator utilise un stockage SSD rapide comme l'éclair et des centres de données stratégiquement situés dans le monde entier pour améliorer la vitesse et la performance. Le temps de réponse est de 525 ms, ce qui est supérieur à la moyenne du marché.
HostGator est-il bon pour les débutants ?
Oui, HostGator est un fournisseur d'hébergement de sites Web à but non lucratif convivial pour les débutants. L'hébergeur propose des formules complètes et des panneaux de contrôle faciles à utiliser pour aider les nouveaux utilisateurs à se sentir à l'aise.
Combien de sites Web peut-on héberger avec le plan Baby de HostGator ?
HostGator vous permet d'héberger jusqu'à 2 sites Web dans le cadre de son plan tarifaire Baby avec 20 Go de stockage SSD.
Bluehost est l'un des meilleurs hébergeurs de sites web pour les organisations à but non lucratif. Il propose des services riches en fonctionnalités et très performants, faciles à utiliser, une assistance clientèle disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ainsi que des mesures de sécurité strictes.
Avec plusieurs plans tarifaires pour l'hébergement, il répond aux différentes exigences budgétaires des organisations à but non lucratif.
Bluehost offre constamment des performances et de la vitesse pour tous les plans.
Notez que le plan de base peut être mis à rude épreuve si le nombre de vos visiteurs augmente considérablement. Par exemple, si vous souhaitez mener une campagne de collecte de fonds à grande échelle, le plan de base ralentit quelque peu.
Bluehost est-il recommandé pour WordPress ?
Oui. WordPress recommande Bluehost comme fournisseur d'hébergement web. Il garantit que les sites web construits sur WordPress offrent des performances et une sécurité optimales. Les fonctions d'installation de WordPress en un clic facilitent la mise en place et la gestion d'un site web.
Bluehost propose-t-il des réductions pour les organisations à but non lucratif ?
Bluehost n'offre pas de réductions spéciales pour les organisations à but non lucratif. Il ne propose que des promotions de lancement, avec des économies considérables si vous optez pour un délai de 36 mois.
InterServer est bien classé dans les évaluations de tiers par rapport à d'autres fournisseurs d'hébergement à but non lucratif, ce qui fait qu'il vaut la peine d'être pris en considération.
InterServer fournit des solutions rentables, avec des fonctionnalités de base et des performances fiables à des prix bas pour votre organisation à but non lucratif.
Le temps de réponse moyen du fournisseur est de 662 secondes, ce qui est correct. L'hébergeur offre une bonne vitesse de chargement, ce qui permet à votre site web d'être bien classé dans les moteurs de recherche.
InterServer offre-t-il une période d'essai pour les services d'hébergement web ?
Non. InterServer n'offre pas de période d'essai pour ses services d'hébergement web. Il offre une garantie de remboursement de 30 jours pour ses plans payants.
Pouvez-vous mettre à niveau ou déclasser le plan d'hébergement avec InterServer ?
Oui, InterServer vous permet de modifier votre plan d'hébergement web en fonction de vos besoins. Contactez l'équipe du support client pour obtenir de l'aide pour changer de plan.
Kinsta est un hébergeur WordPress populaire qui aide à gérer efficacement les sites web à but non lucratif. Ses différents plans tarifaires s'adaptent à toutes les tailles d'associations, qu'il s'agisse d'une petite organisation caritative ou d'une grande fondation.
La plateforme offre une interface facile à utiliser et des migrations gratuites de votre site web. Avec Kinsta, les organisations à but non lucratif peuvent bénéficier de la vitesse la plus élevée pour leur site web et de services de sauvegarde quotidiens. L'hébergement web est hautement sécurisé et idéal pour protéger les informations des donateurs et les détails de la collecte de fonds.
Le point fort de Kinsta est sa performance, notamment sa vitesse de chargement. Le fournisseur d'hébergement affiche un temps de disponibilité de 99,99 %, un temps de réponse de 461 ms et un temps de chargement complet de seulement 1,4 s.
Kinsta offre-t-il une garantie de remboursement ?
Kints offre une garantie de remboursement de 30 jours. Cela signifie que si vous annulez votre abonnement après les 30 premiers jours, ils vous rembourseront la partie non utilisée du montant de l'abonnement.
Comment bénéficier de la réduction de Kinsta pour les organisations à but non lucratif ?
Les organisations à but non lucratif peuvent envoyer leur formulaire 501c(3) ou un document équivalent d'un autre pays, confirmant leur statut d'organisation à but non lucratif. Après vérification, Kinsta appliquera la réduction de 15% sur les plans payants.
Les organisations à but non lucratif disposent souvent d'un budget très limité, ce qui les oblige à rechercher des options rentables. Certains sites d'hébergement proposent également des réductions spéciales pour les organisations à but non lucratif. Recherchez des hébergeurs qui offrent les fonctionnalités les plus avancées à moindre coût.
Voici quelques fonctionnalités indispensables pour que votre site web soit toujours opérationnel.
L'hébergement web peut avoir un impact sur la visibilité de votre site web dans les moteurs de recherche. Un fournisseur d'hébergement web qui prend en charge de bonnes performances en matière de référencement peut améliorer la vitesse de chargement de votre site web, le temps de disponibilité et l'expérience globale de l'utilisateur. Les moteurs de recherche comme Google considèrent tous ces aspects comme des facteurs de classement essentiels.
Les temps de chargement lents et les pannes fréquentes nuisent directement aux efforts de référencement. Google peut pénaliser les sites web à chargement lent pour mauvaise expérience utilisateur.
Les organisations à but non lucratif doivent se concentrer sur ces caractéristiques lorsqu'elles recherchent des hébergeurs de sites web pour les meilleures pratiques de référencement.
Les sites web des organisations à but non lucratif traitent les données sensibles des donateurs et des sympathisants (paiement et coordonnées). Des mesures de sécurité appropriées, notamment des certificats SSL et des sauvegardes régulières, sont essentielles pour protéger ces données contre tout accès non autorisé.
Les services d'hébergement web fiables mettent en œuvre des fonctions de sécurité avancées telles que des protocoles de cryptage, la détection des intrusions et l'analyse des logiciels malveillants afin de tenir les cybermenaces à l'écart. Accordez la priorité aux fonctions de sécurité lors du choix de l'hébergeur afin de protéger votre site web.
Les bénévoles dirigent souvent des organisations à but non lucratif et n'ont pas forcément de connaissances techniques ou de codage. Il est donc essentiel de trouver des hébergeurs faciles à installer et à utiliser sans connaissances en programmation.
Choisissez un hébergeur dont l'interface est intuitive et conviviale plutôt que trop compliquée. Vérifiez les capacités de votre équipe actuelle à gérer la plateforme. Cela vous aidera à trouver la plateforme la plus adaptée aux compétences disponibles.
Recherchez une plateforme qui offre des fonctionnalités adaptées aux organisations à but non lucratif. Ces outils supplémentaires peuvent être précieux pour faciliter l'ensemble du processus d'hébergement. Les boutons de donation, les modèles intégrés et l'intégration des campagnes de collecte de fonds sont quelques exemples de ces fonctionnalités.
Veillez à prendre en compte les outils externes spécifiques aux organisations à but non lucratif que vous utilisez actuellement. Trouver un hébergeur compatible avec ces outils vous aidera à gérer le site web de l'ASBL avec moins d'efforts.
Le choix du bon fournisseur d'hébergement web est crucial pour les organisations à but non lucratif afin d'établir une forte présence en ligne. Lors de la sélection d'un hébergeur, tenez compte des besoins spécifiques de votre organisation, de son budget et de sa croissance future.
Donnez la priorité à des facteurs clés tels que la fiabilité, la sécurité, les performances et l'assistance à la clientèle afin de vous assurer que votre site web reste accessible et efficace pour faire avancer votre cause.
En investissant dans une solution d'hébergement adaptée, vous pouvez vous concentrer sur votre mission tout en construisant une plateforme en ligne puissante pour mobiliser les sympathisants et susciter le changement.
Vous pouvez trouver des fournisseurs d'hébergement gratuit pour les organisations à but non lucratif qui peuvent prouver leur statut d'exonération fiscale en vertu de l'article 501(c)(3). DreamHost, HostGator et Kinsta sont quelques plateformes d'hébergement web. La plupart des autres fournisseurs proposent des prix réduits pour les organisations à but non lucratif.
Le choix d'un hébergement gratuit ou payant pour les organisations à but non lucratif dépend de la taille de votre organisation, de son budget et de ses besoins en matière de site web. L'hébergement gratuit est rentable pour les petites organisations à but non lucratif et fonctionne bien pour un trafic minime.
L'hébergement web payant offre la fiabilité, une meilleure assistance à la clientèle, l'évolutivité et une sécurité renforcée. Les organisations qui recherchent une présence professionnelle en ligne et un potentiel de trafic élevé souhaitent bénéficier de ces caractéristiques pour soutenir leur cause et leur mission.
Le meilleur service d'hébergement pour les organisations à but non lucratif est celui qui répond à vos besoins. Il est préférable de commencer par comprendre les besoins de votre organisation et son potentiel futur.
Par exemple, A2 Hosting offre des vitesses de chargement rapides et un excellent support client, avec des options d'hébergement respectueuses de l'environnement. Si votre organisation à but non lucratif s'attend à un trafic web massif en ligne, A2 Hosting est une excellente option à essayer.
Il n'y a pas de domaine gratuit, mais certains services d'hébergement web proposent des plans gratuits ou à prix réduit pour un domaine .org. Certains fournisseurs offrent d'autres avantages tels que des certificats SSL gratuits et des services de courrier électronique pour soutenir les organisations éligibles.
Vérifiez auprès des bureaux d'enregistrement de domaines et des services d'hébergement web s'ils proposent des offres spéciales pour les organisations à but non lucratif.
Vous avez besoin d'un site web pour votre association, mais vous manquez de temps ou de budget ? Explorez les meilleurs constructeurs de sites web et découvrez comment Zeffy aide les organisations à but non lucratif à commencer à collecter des fonds sans avoir besoin de site web.