Un site web à but non lucratif bien conçu est essentiel pour amplifier votre mission, engager vos partisans et mener des actions significatives. Il sert de centre numérique pour la narration, la collecte de fonds et le recrutement de bénévoles et est au cœur de vos efforts de marketing numérique pour votre association.

Nous vous présenterons une feuille de route complète pour la création d'un site web à but non lucratif efficace, couvrant tous les aspects, de la définition des objectifs et de la constitution d'une équipe à une page de dons, en passant par la création de contenu et l'analyse des performances.

Nous explorerons les éléments clés de la conception, les meilleures pratiques et les meilleures entreprises de conception de sites Web spécialisées dans le secteur à but non lucratif. Que vous construisiez un site web pour la première fois ou que vous rénoviez un site web existant, cette ressource vous aidera à créer une présence en ligne puissante qui trouvera un écho auprès de votre public et répondra aux exigences des moteurs de recherche.

‍

Table des matières

‍

L'importance de concevoir un excellent site web pour les organisations à but non lucratif

Lorsque vous suivez les principes de conception essentiels pour votre site web à but non lucratif et que vous fournissez un contenu de qualité, vous aurez un impact considérable sur votre public. Il en résultera un plus grand nombre de visiteurs, un processus de donation plus fluide et un lien émotionnel avec les visiteurs du site. Voici ce que fait une conception web efficace :

‍

Mettre en valeur votre impact par le biais de la narration

Les organisations à but non lucratif peuvent donner vie à l'impact de leur organisation en racontant des histoires. Un récit qui touche le cœur des visiteurs, associé à un contenu visuel, est plus efficace que de simples données ou chiffres.

Les histoires restent dans l'esprit des gens et conduisent à un appel clair à l'action. Elles aident les organisations à but non lucratif à montrer la différence transformationnelle que les efforts de sensibilisation font dans les communautés.

Des histoires authentiques sur le site web de votre organisation à but non lucratif peuvent susciter des émotions et inspirer l'action. Cela crée un lien entre la cause et le processus de don, inspirant les donateurs potentiels à agir et à contribuer à votre mission.

‍

Renforcement de la crédibilité et de la confiance

Des sites web à but non lucratif conçus de manière professionnelle améliorent votre crédibilité et renforcent la confiance des donateurs, des bénévoles et des bénéficiaires. Des études révèlent que 75 % des gens jugent la crédibilité d'une organisation en fonction de la conception de son site web à but non lucratif.

Une image de marque cohérente sur un site web attrayant - sur la page de contenu, la page des dons, etc. - peut aider les visiteurs à voir que votre organisation à but non lucratif est fiable et crédible.

L'utilisation de témoignages, d'histoires d'impact et de bénéficiaires, de preuves sociales et de rapports annuels ou d'impact montre l'impact positif que vous apportez aux communautés et à leurs membres. Ces éléments renforcent la confiance et encouragent les sympathisants à collaborer avec votre association pour le bien de tous.

‍

‍

Créer des opportunités de collecte de fonds

Un site web à but non lucratif bien conçu simplifie le processus de donation et améliore l'expérience de la donation. Il facilite également la gestion des dons.

Il offre des options de paiement simples, accessibles et sécurisées, permettant aux donateurs de choisir leur option préférée et de contribuer. Envisagez de créer un système de don en quelques clics pour transformer les visiteurs du site web en donateurs.

Par exemple, l'exemple ci-dessus présente une déclaration de mission claire et un bouton "Don" bien visible, alors qu'un exemple moins idéal que l'on trouve sur de nombreux sites web d'organisations à but non lucratif présente généralement un texte encombré et un bouton "Don" mal placé et difficile à trouver. Cela entrave la fonctionnalité de recherche et les contributions potentielles.

En réduisant le nombre d'étapes et de clics pour faire un don, vous pouvez améliorer l'expérience des donateurs et collecter davantage de fonds.

‍

‍

Améliore la visibilité et la notoriété en ligne

Un site web optimisé sur le plan de l'expérience utilisateur crée non seulement une première impression durable sur les donateurs potentiels, mais envoie également des signaux positifs aux moteurs de recherche tels que Google. L'amélioration de l'expérience utilisateur peut améliorer le classement de votre site web, augmentant ainsi la visibilité et la notoriété de votre organisation à but non lucratif.

Lorsque Google aime votre site web, la page de résultats du moteur de recherche reflète cet amour et améliore votre classement. Il suffit de quelques changements, par exemple rendre votre site Web convivial pour les utilisateurs d'ordinateurs de bureau et de téléphones portables.

‍

Sensibilisation et engagement des donateurs

L'engagement est la clé de la sensibilisation. Un site web à but non lucratif bien conçu crée une ligne de communication avec les sympathisants potentiels, transmettant efficacement votre message et établissant un lien avec votre mission.

Vous pouvez inclure des icônes de médias sociaux, afin que les donateurs potentiels puissent vous suivre et s'informer sur les événements à venir. L'intégration des médias sociaux est essentielle dans le monde en ligne d'aujourd'hui.

Vous pouvez également vous assurer que le contenu de votre site web est à jour - articles de blog, articles d'actualité et annonces d'événements. En gardant votre contenu à jour, vous tenez les visiteurs informés des activités et des développements récents. Grâce à des éléments d'engagement supplémentaires tels que l'inscription par courrier électronique, les formulaires de contact et l'inscription des bénévoles, vous pouvez communiquer et établir des liens plus étroits.

‍

‍

Comment concevoir le site web idéal pour votre organisation à but non lucratif ?

Lorsque vous vous demandez comment commencer, il y a plusieurs façons de penser au meilleur site web à but non lucratif pour votre organisation. Bien qu'il y ait des éléments essentiels que tous les sites Web devraient avoir, comme une page de dons, d'autres facteurs sont plus sujets. Les conseils suivants pour la conception d'un site web à but non lucratif sont les étapes essentielles pour s'assurer que votre site web à but non lucratif est au sommet de sa forme.

‍

‍

Étape 1 : Définir les objectifs de votre site web à but non lucratif

Avant de concevoir votre site web, établissez des objectifs clairs qui s'alignent sur la mission de votre association. Pensez-y :

Objectifs principaux de conversion (par exemple, augmentation des dons, inscriptions de volontaires)

Objectifs secondaires (par exemple, augmenter la liste d'adresses électroniques, accroître le trafic sur le site web)

Données démographiques et préférences du public cible

Messages clés et types de contenu nécessaires

Parcours et actions souhaités de l'utilisateur

‍

Des objectifs bien définis guideront vos choix en matière de conception et de fonctionnalité, garantissant ainsi que votre site Web soutiendra efficacement la mission de votre organisation à but non lucratif.

Au fur et à mesure que vous parcourez vos objectifs, vérifiez qu'ils sont clairs, réalisables et mesurables. Vous ne voulez pas commencer à inscrire au tableau des éléments dont vous n'avez aucun moyen de suivre l'évolution.

‍

Étape 2 : Rassembler l'expertise et les ressources

En fonction de votre budget et de vos ressources, vous pouvez envisager les options suivantes pour la conception de votre site web :

Recherchez un concepteur de sites web bénévole au sein de votre réseau ou de votre communauté locale.

Embauchez un concepteur web indépendant sur des plateformes comme Upwork ou Fiverr.

Établissez un partenariat avec une agence de marketing locale qui peut proposer des tarifs réduits pour les organisations à but non lucratif.

Consulter une société de conception de sites web pour les organisations à but non lucratif afin de bénéficier d'une expertise spécialisée.

‍

N'oubliez pas qu'un concepteur expérimenté peut souvent prendre en charge l'ensemble du projet pour les petites organisations à but non lucratif.

Les personnes ayant une expérience en UI/UX peuvent aider à créer des graphiques visuellement attrayants pour votre site Web. Ils peuvent également vous aider à choisir différents éléments de conception et types de contenu à afficher sur le site web, ce qui aidera les moteurs de recherche à comprendre la mission de votre organisation à but non lucratif et à améliorer votre classement.

Si vous ne disposez pas de personnes compétentes au sein de l'équipe, envisagez de faire appel à une aide extérieure. Engagez une société de conception de sites web si vous disposez du budget nécessaire. Les organisations à but non lucratif disposant d'un budget plus modeste peuvent faire appel à des concepteurs de sites web indépendants.

Avant de constituer votre équipe, assurez-vous d'avoir une identité de marque et des lignes directrices visuelles claires pour votre organisation. Cette étape fondamentale guidera toutes les décisions de conception et créera une présence en ligne cohérente.

‍

Étape 3 : Choisissez votre hébergeur et votre nom de domaine

Les sites web fonctionnent grâce à des services d'hébergement. Le choix d'un service d'hébergement est une étape cruciale, car il influe sur les performances de votre site web.

Consultez les avis d'utilisateurs existants sur les sites web de tiers, en particulier en ce qui concerne l'assistance technique. Tenez compte du temps de disponibilité, du plan d'hébergement et des caractéristiques de sécurité de ces services d'hébergement web. Recherchez également un service d'hébergement dédié aux organisations à but non lucratif, car il peut vous aider à attirer des visiteurs sur votre site et à encourager les dons grâce à de meilleurs modèles et à des services qui répondent aux besoins de votre équipe de conception.

Choisissez un nom de domaine qui correspond étroitement au nom de votre association pour assurer la cohérence de la marque et faciliter la mémorisation. Il doit s'agir du nom de votre organisation, ou d'une variante proche, permettant aux visiteurs de faire le lien entre votre cause et votre site. Votre adresse virtuelle est cruciale pour votre identité en ligne, alors choisissez-la judicieusement et prévoyez un budget pour les renouvellements annuels.

‍

‍

Étape 4 : Créer une architecture de site web

La création d'une structure de site web bien organisée facilite la navigation et la recherche d'informations par les utilisateurs. Vous pouvez créer un plan des pages importantes, des éléments à créer et du menu du site.

Tous ces éléments permettent aux visiteurs de trouver sans difficulté les informations souhaitées sur votre association, sa mission, son impact et les informations relatives aux dons.

‍

Voici comment vous pouvez créer la structure de votre site web :

Inclure les informations les plus importantes que les visiteurs souhaitent connaître sur la "page d'accueil".

Dans le menu, répertoriez les pages de manière à ce qu'elles soient facilement compréhensibles pour les visiteurs. Par exemple, dans la section "À propos de nous", incluez des pages telles que "Notre mission", "Notre équipe" et "Notre travail".

Ajoutez un bouton "Donate" ou "Support Us" dans votre navigation principale et placez-le stratégiquement sur l'ensemble de votre site web, en particulier sur les pages les plus fréquentées.

Évitez de cacher des pages cruciales ou des boutons CTA dans un menu ou d'obliger les visiteurs à cliquer plusieurs fois pour accéder au lien de don. L'appel à l'action doit être clair et la page de don facile d'accès.



Ajoutez un en-tête et un pied de page, qui sont visibles quelle que soit la page. Ces deux sections servent de plans du site web et permettent de localiser rapidement des pages spécifiques.

N'oubliez pas que les grandes lignes de votre site web doivent former un flux logique et sans effort. Créez un bon équilibre entre les graphiques et le texte, et utilisez beaucoup d'espace blanc pour une apparence et une sensation nettes.

‍

Étape 5 : Choisir un constructeur de site web

Choisissez une plateforme de site web conviviale qui concilie la facilité d'utilisation et les fonctionnalités dont votre association a besoin. Parmi les options les plus populaires, citons

WordPress : offre à la fois un système de gestion de contenu et des modèles personnalisables

Wix ou Squarespace : offrent des outils de création par glisser-déposer avec des modèles spécifiques pour les organisations à but non lucratif.

Plateformes spécialisées pour les organisations à but non lucratif : Comme Morweb ou Firespring, conçues pour les organisations caritatives.

Créez votre boutique en ligne en utilisant le créateur de boutique en ligne 100% gratuit de Zeffy pour les organisations à but non lucratif

‍

Tenez compte de facteurs tels que la facilité de mise à jour, les capacités d'intégration et l'évolutivité à long terme de l'ensemble de votre site lorsque vous faites votre choix.

‍

‍

Étape 6 : Générer et publier du contenu

Avant de créer du contenu, élaborez une stratégie pour assurer le succès de votre association. Définissez vos objectifs et les types de contenu dont vous aurez besoin pour générer du trafic organique vers votre site web.

Les contenus tels que les blogs, les actualités et les tutoriels permettent d'informer et d'éduquer votre base de supporters sur des sujets et des événements pertinents.

Utilisez les pratiques d'optimisation des moteurs de recherche (SEO) pour inclure des mots-clés pertinents liés à votre contenu. Cela permettra de mieux classer votre site web dans Google et d'autres moteurs de recherche. Pensez à utiliser des outils tels que Ahrefs, Google Trends et Yoast SEO pour créer un contenu adapté au référencement.

Si vous avez besoin d'un site web de commerce électronique pour une collecte de fonds, prêtez attention aux listes de produits. Veillez à ce qu'elles soient exactes et qu'elles contiennent des informations à jour.

‍

‍

Étape 7 : Analyser le trafic de votre site web

Après le lancement de votre site web, suivez les indicateurs et apportez des modifications pour répondre aux besoins et aux préférences de vos visiteurs. Les systèmes de gestion de contenu (CMS) tels que WordPress et Wix vous permettent d'apporter des modifications sans aucune connaissance en matière de codage.

‍

Utilisez des outils analytiques pour recueillir des données et apprendre les détails suivants :

Les pages les plus populaires de votre site web

Comment les internautes accèdent à votre site web, à partir d'un téléphone portable, d'un ordinateur de bureau, etc.

Données démographiques sur les supporters, localisation, etc.

Taux de clics (CTR)

Taux d'engagement

‍

Bien entendu, votre site doit également être enregistré dans Google Search Console, afin que vous puissiez obtenir de précieuses informations Google Analytics qui vous aideront à surveiller et à améliorer les performances de votre site web à but non lucratif.

Google Analytics vous aidera également à déterminer les mots-clés et les phrases que les internautes recherchent avant de visiter votre site web. Vous pouvez utiliser tous ces détails pour améliorer les performances de votre site web.

‍

5 éléments essentiels à ajouter à votre site web à but non lucratif

Vous savez maintenant comment concevoir votre site web à but non lucratif, mais que doit absolument contenir votre site ? La sagesse populaire veut que les meilleures pratiques d'optimisation des moteurs de recherche pour les sites à but non lucratif exigent une mise en page spécifique. En effet, tout site qui espère collecter des fonds de manière efficace doit comporter au moins ces cinq pages :

‍

1. Page d'accueil

La page d'accueil est la porte d'entrée de votre site web. Elle doit communiquer qui vous êtes et ce que vous faites. Vous ne voulez pas qu'elle surcharge le visiteur d'une multitude d'informations dès le départ. L'expérience de l'utilisateur consiste à rendre la navigation sur votre site web simple et facile.

Cela signifie que vous devez éviter les grandes masses de texte sur la page d'accueil. Au lieu de cela, donnez un aperçu de la mission de votre organisation et des causes qu'elle défend.

Ajoutez des boutons CTA tels que "Faites un don" ou "En savoir plus sur votre mission". Rendez la page visuellement attrayante avec des images, des vidéos, des icônes et des messages concrets.

‍

2. Page "A propos de nous

La page "À propos de nous" permet d'approfondir la mission, l'histoire, la vision, les valeurs et les principales personnes impliquées. Des images et des récits attrayants enrichissent le parcours et aident les visiteurs à établir un lien émotionnel avec votre organisation.

Votre page "À propos de nous" doit faire ressortir l'impact de vos efforts sur la communauté. Le message doit être à la fois personnel et professionnel, à l'image de votre organisation. Les utilisateurs viennent sur cette page pour en savoir plus sur vous. Faites en sorte que votre histoire soit racontable et inspire la compassion. Là encore, faites en sorte qu'il soit facile pour l'utilisateur de se joindre à votre cause.

‍

3. Page des programmes et services

Si votre organisation propose des programmes et des services remarquables, informez-en les visiteurs. Créez une page d'information courte et agréable pour fournir les détails nécessaires aux sympathisants.

Évitez de trop vous appuyer sur le texte ; transmettez plutôt les activités à l'aide d'images de haute qualité, de brèves descriptions de programmes et de vidéos.

Incluez des histoires d'impact, des histoires de donateurs inspirantes et des études de cas pour montrer la différence réelle apportée à la communauté. Veillez à ce que les coordonnées et les informations relatives à l'inscription soient faciles à trouver, et n'oubliez pas vos boutons d'appel à l'action ou de don.

Si votre donateur potentiel doit revenir en arrière, cliquer et se perdre pour trouver comment vous rejoindre, il risque d'abandonner. Il peut être aussi facile de gagner un nouveau donateur que d'en perdre un. Si vous voulez augmenter vos taux de conversion, faites en sorte que votre bouton de don et vos coordonnées soient facilement accessibles sur chaque page.

‍

4. Page de contact

Comme son nom l'indique, la page "Nous contacter" contient les détails permettant de vous contacter. Elle contient des informations essentielles telles que l'adresse électronique, le numéro de téléphone et l'adresse postale de l'organisation.

Incluez un formulaire de contact pour permettre aux gens d'envoyer facilement un message et de vous contacter directement.

La page "Contactez-nous" est également l'occasion d'amener vos donateurs potentiels vers les liens de votre profil de médias sociaux. Ils doivent pouvoir cliquer sur les icônes des médias sociaux et accéder directement à votre profil, où ils peuvent vous suivre, dialoguer avec vous et partager vos messages. Les médias sociaux les aideront à s'engager davantage, à en savoir plus sur votre organisation et à attirer d'autres parties intéressées.

La plupart des gens passent leur temps sur des comptes de médias sociaux aujourd'hui, donc l'une des meilleures façons d'améliorer la convivialité du site web à but non lucratif est de relier vos comptes de médias sociaux au site web à but non lucratif et vice versa.

‍

5. Page de don

Votre page de don est au cœur de vos efforts de collecte de fonds. Elle doit être simple et ciblée, et montrer clairement comment les dons ont un impact. Incluez des exemples de réussite, un tic-tac qui augmente au fur et à mesure que des dons sont effectués, et des images de vies que votre association a changées.

Vous pouvez également proposer des montants suggérés pour guider les donateurs.

Veillez à ce qu'il fonctionne bien sur les appareils mobiles et incluez des badges de sécurité pour instaurer la confiance. Associez-vous à des plateformes telles que le bouton de don 100 % gratuit de Zeffy pour offrir des options de don flexibles et sans frais.

‍

‍

Meilleures pratiques en matière de conception de sites web pour les organisations à but non lucratif

Vous avez vos pages, mais qu'allez-vous en faire ? Après tout, n'importe qui peut créer un site web et y ajouter des pages. Comment faire en sorte que vos visiteurs restent ? Comment les attirer et les encourager à devenir des donateurs ? Comment accroître la crédibilité de votre site web ? Voici quelques conseils essentiels :

‍

1. Utiliser la narration

Les histoires ajoutent une touche personnelle au site web d'une organisation à but non lucratif et lui permettent de se démarquer. Bien que de nombreuses organisations travaillent sur des causes et des missions similaires, une histoire percutante peut être unique à votre organisation.

La narration fait appel au côté humain plus qu'au message direct de votre mission. Faites la promotion de votre histoire sur différentes plateformes afin d'attirer des sympathisants sur votre site web. Racontez l'histoire de différentes manières, sous différents angles, à une variété de membres du public cible. Différents auditeurs et lecteurs réagiront à différentes parties de votre histoire.

‍

2. Réduire le temps de chargement des pages

Votre organisation peut accroître l'engagement et la fidélisation en réduisant le temps de chargement des pages de votre site web.

Des temps de chargement lents peuvent frustrer les visiteurs et les inciter à abandonner votre site et à chercher ailleurs des informations ou des possibilités de dons.

Choisissez judicieusement les éléments de votre site web afin qu'ils ne le ralentissent pas. Travaillez avec des concepteurs de sites web pour sélectionner les meilleurs services d'hébergement afin de réduire le temps de chargement.

‍

Voici quelques stratégies pour garantir des temps de chargement rapides :

Redimensionner et compresser les images pour réduire la charge sur le site web

Utilisez les scripts, les plugins et les polices personnalisées à bon escient et supprimez les éléments inutiles.

Choisissez HTML et CSS plutôt que Flash Player, car ils nécessitent moins de puissance de traitement.

Consulter des sociétés de conception de sites web pour améliorer le temps de chargement du site et solliciter leur expertise.

‍

Conseil de pro: vérifiez la vitesse de votre site web sur Google PageSpeed Insights

‍

3. Assurer la cohérence de l'image de marque

Utilisez des éléments de marque cohérents pour que les gens se familiarisent avec votre organisation à but non lucratif. Si un visiteur arrive sur une page dont l'aspect est complètement différent du reste du site, il risque de la confondre avec la page de quelqu'un d'autre.

‍

Une image de marque cohérente sur l'ensemble de votre site web renforce la confiance et la reconnaissance. Développez une identité visuelle cohérente en :

Utiliser une palette de couleurs cohérente qui s'aligne sur votre mission

Sélection d'une ou deux polices lisibles pour l'ensemble du texte

Maintenir l'uniformité des styles de boutons et des appels à l'action

Création d'un guide de style pour les images, le formatage et les logos

Veiller à ce que la voix de votre marque reste cohérente dans tout le contenu écrit

‍

Cette uniformité aide les visiteurs à se sentir en sécurité et à se familiariser avec votre organisation, ce qui augmente la probabilité qu'ils s'engagent et fassent un don.

‍

4. Utiliser des photos percutantes

Les images transmettent des messages et des émotions mieux que de simples mots. Elles attirent les gens, les incitent à consulter et à cliquer sur le site web. Des images convaincantes et pertinentes améliorent l'expérience de l'utilisateur, augmentent la fidélisation et diminuent le taux de rebond.

Les éléments visuels peuvent déclencher des émotions et montrer l'impact de votre organisation, ce qui constitue un message plus puissant que les mots seuls.

‍

Voici quelques idées pour utiliser les images dans la conception d'un site web :

Inclure des images chargées d'émotion de votre impact, y compris des personnes que vous servez.

Utilisez des photos réelles du personnel, des bénévoles et des participants à votre événement de collecte de fonds.

Créer et ajouter des infographies pour décomposer un concept compliqué mais essentiel

Montrez de vraies personnes sur votre site web (évitez d'utiliser des images de stock)

‍

5. Améliorer l'accessibilité

Rendez votre site web plus accessible à différentes personnes et groupes de supporters. Une bonne pratique consiste à utiliser des textes et des arrière-plans adaptés aux personnes ayant des difficultés visuelles, telles que le daltonisme.

Incluez des textes alt sur les images et les graphiques pour les décrire verbalement. Cela aide les personnes qui utilisent des lecteurs d'écran à naviguer sur un site web.

L'utilisation de titres et de sous-titres contribue à la structure de votre page. Un plan de titres approprié aide les utilisateurs non visuels (y compris les moteurs de recherche) à comprendre la disposition de la page.

Évitez tout jargon technique ou toute phrase qui rendrait votre contenu difficile à lire et à comprendre. Votre base de supporters peut comprendre des personnes de tous horizons qui n'ont peut-être pas les connaissances techniques nécessaires pour comprendre des mots ou un langage difficiles.

‍

6. Améliorer la convivialité grâce à l'optimisation mobile

Les sites web des organisations à but non lucratif doivent fonctionner sur différents appareils, en particulier les smartphones. De nombreux sympathisants renonceront à s'engager s'ils doivent zoomer pour lire le contenu sur leur téléphone.

‍

Lorsque vous choisissez une conception pour votre site web, optez pour une conception adaptée aux utilisateurs mobiles :

Réactivité mobile : Les pages de votre site web doivent s'adapter à différents appareils et tailles d'écran.

Formulaires mobiles: Les formulaires de don, d'inscription des bénévoles et d'inscription aux événements doivent être compatibles et fonctionner correctement sur les écrans des téléphones portables, des tablettes et des ordinateurs.

Navigation adaptée aux mobiles: La navigation dans l'en-tête permet de se développer en cliquant simplement sur un bouton et de conserver une page nette et compacte.

‍

Travaillez avec un CMS destiné aux organisations à but non lucratif et doté d'une optimisation mobile automatique. Vérifiez les fonctionnalités avant de réduire vos options afin d'améliorer la convivialité de la conception de votre site web.

‍

7. Bouton CTA ou de don

Des CTA solides incitent les sympathisants à agir et à soutenir votre cause. Veillez à utiliser un langage clair et orienté vers l'action, comme "Faites un don maintenant" ou "Rejoignez-nous", et faites ressortir les boutons avec des couleurs vives. Continuez à tester différents CTA pour voir ce qui fonctionne le mieux pour votre public.

‍

Voici quelques autres façons d'utiliser les CTA pour susciter l'action et l'engagement :

En savoir plus: Utilisez efficacement les CTA pour encourager les nouveaux donateurs ou les donateurs potentiels à en savoir plus.

S'inscrire/rester en contact : Créez un CTA pour demander l'inscription à des bulletins d'information électroniques ou peut-être une page "À propos de nous".

Suivez-nous sur les médias sociaux: Demandez-leur de rester connectés sur les médias sociaux avec un CTA "Suivez-nous".

Télécharger: "Téléchargez notre dernier rapport d'impact" est un autre moyen d'impliquer les sympathisants.

‍

8. Minimiser l'utilisation de l'appareil

Les sites web complexes peuvent décourager vos donateurs et les obliger à quitter le site sans s'intéresser à votre contenu. Un site encombré et complexe les dissuadera de faire un don ou de diffuser le message de votre mission. Veillez à ce que la conception de votre site web soit minimale afin de garantir une expérience de don optimale.

‍

Voici quelques mesures que vous pouvez prendre ou demander aux concepteurs de sites web de mettre en œuvre pour une conception minimaliste :

Veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'espace blanc sur les sites web des organisations à but non lucratif pour qu'ils aient une apparence propre.

Éviter les distractions en ne faisant figurer sur chaque page que les informations essentielles.

Utilisez des images et des éléments de conception fantaisistes, mais évitez d'en abuser.

Utiliser des phrases courtes et des blocs de texte

‍

‍

Top 5 des sociétés de conception de sites web pour les organisations à but non lucratif

‍

1. Boucle : Le design au service du bien social

Loop est l'une des meilleures agences de conception de sites web pour les organisations à but non lucratif. Elle apporte son aide en matière de découverte, de contenu, de construction de pages, de développement et bien plus encore. Il s'agit d'une agence créative à service complet qui propose des services de stratégie de marque et de conception de sites web.

Ils mettent en œuvre leur expertise technique avec une compréhension profonde des objectifs des organisations à but non lucratif pour créer des solutions numériques percutantes.

‍

Certains de leurs services comprennent

Conception de sites web sur mesure

Améliorer la réactivité

Intégration des dons et des collectes de fonds

Sites web optimisés pour le référencement

‍

Prix :

Disponible sur demande

‍

2. L'impact du câblage

Wired Impact est une autre société spécialisée dans la conception de sites web pour les organisations à but non lucratif.

‍

Leur processus de conception de sites web comprend :

Gestionnaires de projet dédiés

Développement des structures

Outils de conception Web

‍

Wired Impact propose un essai gratuit de son site web pour tester ses services et voir s'ils conviennent à votre organisation. Vous pouvez tester leurs services pendant une période d'essai de 60 jours - 30 jours pour créer le site web et 30 jours pour le montrer à votre équipe et aux membres du conseil d'administration.

‍

Prix:

Plan de base : 99 dollars par mois, frais uniques : 400 dollars

Plan de croissance : 219 $, frais uniques : 1 200

Plan Amplify : 329 $, redevance unique : 2 700

‍

3. Ruche grasse

Fat Beehive crée des sites web sur mesure pour les organisations à but non lucratif. Au-delà de la conception de sites web, ils aident à construire des sites web, des marques et des produits numériques agréables.

Avec 20 ans d'expérience, Fat Beehive se spécialise dans la conception et l'image de marque pour les organisations qui se concentrent sur une présence distinctive.

‍

Leur gamme de services comprend

Image de marque et identité visuelle

Expérience utilisateur (UX) et recherche d'audience

Stratégie numérique

Zones réservées aux membres et intégrations CRM

Hébergement et assistance

‍

Prix:

Disponible sur demande

‍

4. Cornershop Creative

Cornershop Creative est une autre société de conception de sites web à but non lucratif populaire et fiable. Elle travaille pour des organisations à but non lucratif de niches et de tailles diverses afin de fournir un service complet de conception de sites web.

‍

Leurs services comprennent

Conception visuelle améliorée

Amélioration de la conception de l'expérience utilisateur

Développement web personnalisé

Intégration CRM

‍

Les organisations qui cherchent à améliorer l'engagement des utilisateurs peuvent utiliser ces services pour accroître leur présence numérique et l'impact de leur mission.

‍

Prix:

Disponible sur demande

‍

5. Papier de fer

Ironpaper est une société de conception de sites web et une agence de marketing numérique qui s'adresse aux organisations à but non lucratif.

Leur équipe crée de superbes sites web pour engager les donateurs conformément à la stratégie de marketing. L'effort de marketing multicanal va au-delà de la conception, couvrant le contenu, les médias sociaux, le référencement, et plus encore, pour un meilleur impact et de meilleurs résultats.

Leurs services aident les organisations à but non lucratif à étendre leur portée et à attirer davantage de dons en créant des sites visuellement attrayants, conviviaux et optimisés pour l'engagement.

‍

Prix:

Disponible sur demande

‍

Dernières réflexions sur la conception de sites web pour les organisations à but non lucratif

Un site web à but non lucratif bien conçu est un outil puissant pour faire avancer votre mission et mobiliser vos sympathisants. En mettant en œuvre les stratégies décrites dans ce guide, vous pouvez créer une présence en ligne qui communique efficacement votre impact, attire les donateurs et entretient des liens avec votre communauté.

N'oubliez pas que votre site web n'est qu'un début. Pour maximiser son potentiel, envisagez de l'intégrer à de puissants outils de collecte de fonds. L'outil de création de site web 100 % gratuit de Zeffy propose des formulaires de don personnalisables et une boutique en ligne conviviale qui s'harmonise parfaitement avec la conception de votre site web.

‍

‍

FAQ sur la conception de sites web pour les organisations à but non lucratif

‍

WordPress est-il gratuit pour les organisations à but non lucratif ? WordPress est une source ouverte qui permet à quiconque de le télécharger et de l'utiliser gratuitement. Les organisations à but non lucratif peuvent créer un site web et un blog à l'aide de plugins et de thèmes WordPress gratuits. Par exemple, Giving Press Lite est une version gratuite d'un thème premium pour les organisations à but non lucratif. Benevolent est un autre thème WordPress gratuit pour les organisations à but non lucratif.

Certains plugins et thèmes avancés sont payants. Les autres coûts associés à la création d'un site web à but non lucratif comprennent l'hébergement et l'enregistrement du domaine.

‍

Combien coûte la création d'un site web pour une organisation à but non lucratif ? La création d'un site web peut coûter de 0 à plus de 25 000 dollars pour les organisations à but non lucratif. Voici quelques détails sur les coûts variables en fonction de la manière dont vous créez le site web : WordPress est disponible gratuitement si vous pouvez le gérer et le personnaliser vous-même. Les options de bricolage (DIY) comme Wix et Squarespace commencent autour de 16 à 23 dollars par mois. Si vous engagez un freelance pour un site web WordPress, le coût peut varier de 500 à 10 000 dollars. Les sites web professionnels proposés par les agences de conception de sites web à service complet peuvent coûter entre 8 000 et 25 000 dollars, en fonction de la complexité et des personnalisations nécessaires. La création d'un site web s'accompagne de coûts supplémentaires pour l'hébergement, l'enregistrement du domaine, la maintenance, etc. Consultez notre liste des meilleurs constructeurs de sites web pour les organisations à but non lucratif pour trouver l'option la plus appropriée.

‍