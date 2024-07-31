Le marketing de contenu est un outil puissant pour les organisations à but non lucratif, car il offre un moyen unique de mobiliser les sympathisants en soulignant l'importance de leur cause et l'impact de leurs contributions. En donnant la priorité à la valeur et à l'utilité, cette approche vous permet d'établir des liens significatifs avec votre public cible afin de l'inciter à agir.

Que vous soyez novice en matière de marketing de contenu ou que vous cherchiez à affiner votre stratégie existante, cet article vous fournit des informations utiles pour innover et engager vos partisans de manière plus efficace.

Nous aborderons les principes fondamentaux de la stratégie de contenu, son importance pour votre organisation et les étapes à suivre pour créer un plan solide. Vous trouverez des conseils précieux et des modèles gratuits pour démarrer le marketing de votre organisation à but non lucratif.

Table des matières

Qu'est-ce que le marketing de contenu ?

Pourquoi votre organisation à but non lucratif devrait-elle se concentrer sur le marketing de contenu ?

6 étapes pour développer une stratégie de marketing de contenu pour votre organisation à but non lucratif

5 bonnes pratiques pour améliorer le marketing de contenu des organisations à but non lucratif

Modèle de plan et de calendrier de marketing de contenu pour les organisations à but non lucratif

Dernières réflexions sur la stratégie de marketing de contenu

FAQ sur le marketing de contenu pour les organisations à but non lucratif

Qu'est-ce que le marketing de contenu ?

Le marketing de contenu se concentre sur la création et la distribution de contenu écrit, audio ou visuel de qualité pour susciter l'intérêt pour la mission et les initiatives de votre organisation à but non lucratif. Il couvre les vidéos, les articles de blog, les courriels, les podcasts, les magazines, les livres électroniques et les pages d'atterrissage.

Le marketing de contenu s'étend même aux plateformes de médias sociaux, où des éléments de contenu plus longs peuvent être réutilisés sous forme de bobines, d'histoires ou de messages.

Le marketing de contenu à but non lucratif diffère des stratégies à but lucratif en se concentrant sur l'inspiration du soutien plutôt que sur la promotion de produits ou de services.

Contrairement aux organisations à but lucratif, les organisations à but non lucratif ne ciblent pas les clients avec des messages ou des promotions centrés sur les produits. Au contraire, elles informent et éduquent sur leur cause en utilisant des appels émotionnels et des histoires pour engager les donateurs et les bénévoles.

L'objectif ultime est de créer une communauté dévouée et fidèle autour de sa mission afin de maximiser l'impact de l'association.

Pourquoi votre organisation à but non lucratif devrait-elle se concentrer sur le marketing de contenu ?

1. Sensibilisation et visibilité

La sensibilisation est la première étape pour attirer les gens et générer du soutien pour une cause. Le marketing de contenu pour les organisations à but non lucratif vous permet d'expliquer clairement au public la mission de votre organisation et les problèmes auxquels elle s'attaque. Vous pouvez élargir efficacement votre portée en distribuant des articles, des vidéos, des infographies et d'autres contenus bien conçus sur diverses plateformes, des sites web aux médias sociaux.

Prenons l'exemple de la fondation Movember, dont la mission est de changer le visage de la santé masculine. Movember diffuse des conseils pratiques, des histoires personnelles et des statistiques sur son site web et ses canaux sociaux afin d'informer le public sur les questions de santé masculine.

2. Établir l'autorité et la crédibilité

Si vous voulez que le public vous fasse confiance, vous devez montrer que vous avez confiance en votre travail. Vous pouvez prouver vos connaissances en publiant des recherches originales, en interviewant des experts et en créant des ressources éducatives qui répondent aux problèmes des gens ou leur donnent des informations importantes.

Lorsque votre organisation est perçue comme faisant autorité et crédible, les sympathisants seront plus enclins à soutenir sa mission.

Les rapports annuels et les déclarations d'impact jouent également un rôle crucial dans la construction de la crédibilité. Ces documents donnent un aperçu transparent des réalisations, de la santé financière et de l'impact global de votre organisation, renforçant ainsi la confiance des parties prenantes et des donateurs potentiels.

Prenons l'exemple de la Marche des dix sous, une organisation à but non lucratif largement reconnue et digne de confiance qui se bat pour la santé de toutes les mères et de tous les bébés. L'organisation comprend parfaitement les questions liées à la maternité et se présente comme une source bien informée et digne de confiance par le biais de diverses méthodes :

Des ressources orientées vers un but précis : Le centre"Trouver du soutien" soutient directement la mission de l'association en proposant des conseils et des outils pour aider les familles à faire face aux problèmes liés à la maternité.

Le centre"Trouver du soutien" soutient directement la mission de l'association en proposant des conseils et des outils pour aider les familles à faire face aux problèmes liés à la maternité. Engagement des experts : Des interviews et des podcasts réguliers avec des gynécologues mettent en valeur l'expertise dans ce domaine.

Des interviews et des podcasts réguliers avec des gynécologues mettent en valeur l'expertise dans ce domaine. Des rapports fondés sur des données : La publication de rapports sur la santé maternelle et infantile met en lumière des questions urgentes.

3. Favorise la collecte de fonds et l'engagement des donateurs

Lorsque votre cause trouve un écho auprès des individus, ceux-ci sont plus enclins à la défendre, à la soutenir et à en parler autour d'eux. Une stratégie de contenu rend votre cause plus pertinente pour votre public idéal en soulignant son caractère unique, ses réussites et son impact sur la communauté. Le fait d'amener davantage de sympathisants à croire en votre cause stimule l'engagement et la collecte de fonds.

En démontrant les avantages directs des contributions des personnes par le biais de bulletins d'information hebdomadaires et de messages sur les médias sociaux, vous pouvez inciter les personnes à continuer à soutenir votre cause.

Par exemple, Feed My Starving Children (FMSC) envoie à ses abonnés une mise à jour de son blog avec l'histoire personnelle d'un enfant aidé par ses programmes. Pour les sympathisants, il s'agit d'une preuve tangible de leur contribution. Comme la lettre d'information est envoyée chaque semaine, le contenu de FMSC reste frais dans leur esprit, les engageant et leur rappelant de continuer à soutenir et à aider les enfants.

4. Réduction des coûts de commercialisation

Les tactiques de marketing traditionnelles telles que les publicités imprimées nécessitent des investissements dans la conception, l'impression et la distribution, et leurs coûts augmentent en fonction de facteurs tels que l'emplacement, la taille de l'annonce et la fréquence.

En revanche, le marketing de contenu s'appuie sur les canaux de marketing entrants et numériques pour fournir du contenu à un public cible à une fraction du coût des canaux traditionnels, à condition que vous disposiez de ressources internes pour la création de contenu.

6 étapes pour développer une stratégie de marketing de contenu pour votre organisation à but non lucratif

1. Déterminer des objectifs clairs pour votre stratégie de contenu

Commencez par définir votre objectif de production de contenu.

S'agit-il d'élargir votre base de donateurs ?

Vous cherchez à augmenter le trafic sur votre site web afin d'accroître les dons ?

S'agit-il de maintenir un engagement continu avec les sympathisants ?

Vous souhaitez faire connaître vos activités liées à la mission ?

Souhaitez-vous attirer davantage de bénévoles et les impliquer dans votre mission ?

Veillez à ce que chaque objectif soit conforme à la raison d'être et à la passion de votre organisation. Par exemple, une organisation à but non lucratif dont la mission est de fournir de l'eau potable pourrait viser à attirer 30 % de "champions de l'eau" supplémentaires vers son centre numérique, en leur donnant les moyens d'acquérir des connaissances sur l'accès à l'eau dans le monde.

En recadrant l'objectif de cette manière, l'organisation s'assure que les efforts visant à augmenter le trafic s'alignent sur l'objectif principal de l'organisation. Il ne s'agit plus seulement d'obtenir davantage de clics, mais d'élargir la communauté de personnes informées et engagées qui peuvent contribuer à la mission de l'organisation.

Cette approche dynamise également l'équipe qui crée le contenu, car elle ne se contente pas de poursuivre des chiffres, mais travaille activement à la réalisation d'un objectif. Elle permet de créer un contenu qui trouve un écho auprès de votre public et offre une expérience plus riche et plus émotionnelle.

Quels que soient les objectifs que vous choisissez, assurez-vous qu'ils sont également viables à long terme. Ils sont liés aux objectifs du plan stratégique, aux objectifs de marketing et à la mission de votre association.

2. Établir des indicateurs clés de performance (ICP)

Une fois les objectifs fixés, il est temps de définir des indicateurs clairs pour chacun d'entre eux. L'établissement de mesures et d'indicateurs clés de performance permet de mesurer le succès du contenu. Ils vous aident à répondre à des questions telles que les éléments de contenu qui génèrent le plus de prospects et le canal de marketing de contenu qui convient le mieux à votre organisation à but non lucratif.

Par exemple, si vous cherchez à accroître la notoriété de votre marque, vous mesurerez les taux d'engagement. Pour l'acquisition de donateurs, vous suivrez les taux de conversion des spectateurs du contenu en donateurs.

3. Comprendre le profil de votre public

Lors de l'élaboration de la stratégie marketing de votre association, il est essentiel d'identifier votre public cible. Cette connaissance permet de décider quel type de contenu créer, où et comment le partager afin que vos donateurs potentiels soient plus susceptibles de le voir et de s'y engager.

Pour votre stratégie de marketing de contenu, vous ne devez pas vous contenter de les connaître ; vous devez savoir où ils se situent dans le parcours du donateur.

Le parcours du donateur décrit le cheminement séquentiel de vos donateurs :

En savoir plus sur votre organisation

S'intéresser à votre cause

S'inspirer pour donner

Restez engagé auprès de votre association

Répartition des étapes du parcours du donateur

La sensibilisation : Il s'agit de la toute première étape, qui consiste pour les donateurs potentiels à découvrir votre association et à comprendre sa mission.

Il s'agit de la toute première étape, qui consiste pour les donateurs potentiels à découvrir votre association et à comprendre sa mission. Réflexion : Une fois qu'ils ont pris connaissance de votre mission, ils feront probablement des recherches supplémentaires pour savoir s'ils veulent soutenir votre cause et comment ils peuvent le faire.

Une fois qu'ils ont pris connaissance de votre mission, ils feront probablement des recherches supplémentaires pour savoir s'ils veulent soutenir votre cause et comment ils peuvent le faire. Action : Maintenant que le donateur potentiel connaît votre organisation et sa cause, il manifestera son intention d'une manière ou d'une autre. Il manifestera son intention d'une manière ou d'une autre - en faisant un don, en s'inscrivant à des bulletins d'information, en suivant des comptes sur les médias sociaux, etc.

Maintenant que le donateur potentiel connaît votre organisation et sa cause, il manifestera son intention d'une manière ou d'une autre. Il manifestera son intention d'une manière ou d'une autre - en faisant un don, en s'inscrivant à des bulletins d'information, en suivant des comptes sur les médias sociaux, etc. L'engagement: Ils ont soutenu votre association et il est temps de les garder en contact avec votre mission et de développer une relation à long terme.

Chaque étape du parcours vous indique comment vous engager au mieux avec les donateurs potentiels et recevoir avec succès leur soutien.

4. Décider du type de contenu à créer

Pour mettre en œuvre efficacement votre stratégie de marketing de contenu, il est essentiel de sélectionner les bons types de contenu en fonction de vos objectifs et des préférences de votre public. Donnez la priorité à la variété des types de contenu pour répondre aux différentes habitudes de consommation et maximiser votre portée.

Voici quelques-uns des types de contenu les plus courants que votre organisation à but non lucratif peut envisager de créer :

Rapports d'impact

Transformez votre rapport annuel d'une tâche administrative ennuyeuse en un outil persuasif. En intégrant des éléments de créativité et d'interactivité dans votre rapport, vous pouvez présenter l'impact de votre association dans un format visuellement époustouflant. Cette approche va au-delà du simple rapport. Elle crée un contenu convaincant qui célèbre les réalisations et inspire les donateurs.

Le rapport annuel de Charity : Le rapport annuel de Charity : Water aborde la crise mondiale de l'eau à l'aide d'images frappantes. Il utilise des couleurs vives et les visages heureux de ses bénéficiaires pour raconter une histoire édifiante et motiver un soutien continu. Cette approche permet de transformer un problème complexe en un message clair et inspirant.

Podcasts

La popularité des podcasts a explosé aux États-Unis et au-delà. Une étude récente montre que 144 millions d'Américains ont écouté des podcasts au moins une fois. Parmi eux, 74 % écoutent pour apprendre de nouvelles choses. Cette tendance croissante offre un moyen puissant d'entrer en contact avec les donateurs potentiels et existants par le biais d'un contenu audio.

Le Southern Poverty Law Center a lancé son podcast"Sounds Like Hate", qui a accru la visibilité de l'organisation et diffusé son message avec force. La directrice générale, Margaret Huang, espérait que ce podcast montrerait aux Américains à quoi ressemble l'extrémisme aujourd'hui. La série vise à inciter les auditeurs à lutter contre la haine dans leurs communautés.

Grâce à la narration, il dénonce les groupes haineux et révèle comment l'argent et la politique alimentent le sectarisme. Il démontre qu'un récit audio bien conçu peut avoir un impact considérable, en particulier lorsqu'il s'agit de questions difficiles à lire ou à écrire.

Blogs

Les blogs offrent aux organisations à but non lucratif une plateforme pour partager un contenu approfondi sur leur travail et leur mission. Ils vous permettent d'explorer des sujets en détail, de faire preuve de leadership et d'éduquer les lecteurs. Lorsque vous créez le contenu de votre blog, veillez à ce qu'il soit optimisé pour les moteurs de recherche afin d'attirer davantage de visiteurs sur votre site web, ce qui pourrait se traduire par un plus grand nombre de donateurs.

En publiant des articles toutes les semaines ou toutes les deux semaines, vous pouvez renouveler votre contenu et faire en sorte que votre public en redemande.

Infographie

L'utilisation d'infographies vous permet de simplifier des informations complexes d'une manière facile à comprendre et visuellement attrayante. Elles attirent rapidement l'attention et sont également faciles à partager sur différents canaux, qu'il s'agisse de courriels, de médias sociaux ou du site web. Elles sont parfaites pour illustrer l'impact des collectes de fonds et expliquer l'ampleur d'un problème et les efforts que vous déployez pour y remédier.

Par exemple, le Fonds mondial pour la nature (WWF) utilise des infographies pour montrer l'importance des efforts de conservation, en présentant des données sur la perte d'habitat et les espèces menacées.

‍

Études de cas

Les études de cas apportent des preuves tangibles de votre impact en racontant l'histoire de personnes que vous avez aidées ou de projets que vous avez menés à bien. Elles renforcent la confiance en montrant des exemples concrets de la manière dont vous faites la différence.

Vidéos

Les vidéos sont le contenu le plus consommé, offrant un moyen dynamique de raconter des histoires, de montrer l'impact et d'établir un lien émotionnel avec le public. Cette forme de contenu donne vie à la mission de l'association, la rendant plus convaincante et plus facile à comprendre.

Le contenu vidéo de courte durée, en particulier sur des plateformes comme TikTok, Instagram Reels et YouTube Shorts, est devenu de plus en plus populaire. Ces vidéos brèves et engageantes peuvent rapidement capter l'attention et transmettre votre message à des publics plus jeunes.

Envisagez de créer des clips de 15 à 60 secondes mettant en évidence votre impact, partageant des faits rapides ou présentant des moments en coulisses.

Un bon exemple est Charity : Water, qui utilise le contenu vidéo pour démontrer l'impact des initiatives en faveur de l'eau potable sur les communautés. Le contenu comporte souvent des récits personnels sur le terrain, ce qui donne une vision transparente des résultats de l'initiative.

5. Choisir les bons canaux de commercialisation

Une fois que vous avez défini vos types de contenu, vous devez décider de la manière dont vous allez les publier.

Pour choisir les bons canaux de promotion, il faut comprendre où votre base de supporters idéale est la plus active. Vous devez également tenir compte de votre budget, de vos ressources et des caractéristiques des différents canaux pour savoir lequel correspond le mieux à votre objectif, à votre contenu et à votre public.

Voici quelques-uns des canaux les plus populaires sur lesquels votre association peut envisager de se concentrer :

Marketing par courrier électronique

Le marketing par courrier électronique ne se limite pas à la diffusion d'informations sur les événements et les initiatives à venir. Envisagez d'envoyer régulièrement une lettre d'information à vos abonnés.

Vous pouvez attirer des abonnés en proposant un formulaire d'inscription facile à remplir sur votre site web et en le promouvant par le biais de vos canaux de médias sociaux. Voici quelques conseils pour maximiser le succès du marketing par courriel :

Segmenter la liste d'adresses électroniques en fonction de différents groupes, bénévoles, donateurs, sponsors, etc.

Personnalisez autant que possible - en commençant par leur nom

Rendez-le informatif, attrayant et convaincant.

Inclure un CTA à la fin, afin d'engager les destinataires au-delà de la lecture du courrier.

Testez votre ligne d'objet, vos CTA et vos heures d'envoi pour optimiser les performances.

Marketing des médias sociaux

Les médias sociaux sont un outil puissant pour diffuser du contenu, en particulier des histoires de réussite concernant votre travail ou des appels à l'action liés à des questions urgentes et d'actualité. Envisagez de reprendre les points de discussion des longs articles de blog que vous avez créés. Cela permet d'orienter le trafic des médias sociaux vers votre site web.

Vous pouvez également créer du contenu court directement pour les médias sociaux. Il peut s'agir de vidéos avec vos membres ou d'interviews de personnes que vous avez aidées.

Souvenez-vous d'une chose : le contenu visuel est la clé pour stimuler l'engagement sur les médias sociaux. Les messages contenant des images pertinentes suscitent 180 % d'engagement en plus que ceux qui n'en contiennent pas.

Publicité PPC/payée

En vous inscrivant au programme Google Ad Grants, vous pouvez obtenir jusqu'à 10 000 $/mois de publicité gratuite. Vous pouvez ainsi créer et promouvoir votre contenu auprès d'un public spécifique en fonction de données démographiques, d'intérêts et de comportements. Il vous permet de diffuser des annonces de recherche basées sur différents objectifs, de l'engagement à la collecte de fonds, en ciblant des mots clés spécifiques.

Envisagez d'expérimenter différents canaux et de mesurer leur efficacité avant de les spécifier dans votre stratégie de contenu.

6. Créer un calendrier de contenu

Un calendrier de contenu est essentiel pour organiser la stratégie de contenu de votre organisation à but non lucratif. Il vous aide à planifier et à vous assurer que chacun connaît son rôle tout en maintenant une production cohérente sur l'ensemble des canaux.

Incluez des détails tels que le type de contenu, les plateformes de publication, les créateurs assignés, les échéances et les dates de publication. En planifiant au moins un trimestre à l'avance, vous pouvez aligner votre contenu sur des dates et des campagnes importantes, ce qui rend votre message plus efficace et plus opportun.

Utilisez des outils tels que Google Calendar et Microsoft Excel pour la planification de base du contenu. Vous pouvez également investir dans des outils de calendrier de contenu spécialisés tels que Trello, CoSchedule et Hootsuite. Ces outils vous permettent de planifier, de fixer des rappels et de collaborer facilement.

Si vous avez besoin de quelque chose de plus avancé pour gérer plusieurs producteurs de contenu et des calendriers de publication complexes, des outils de marketing tels que Buffer et Later sont disponibles.

5 bonnes pratiques pour améliorer le marketing de contenu des organisations à but non lucratif

1. Effectuer un audit et une analyse du contenu

Un audit de contenu vous aide à évaluer ce qui est efficace et ce qui ne l'est pas dans votre stratégie de contenu actuelle. En analysant vos documents existants, vous pouvez identifier :

Le contenu et les sujets qui donnent des résultats (par exemple, les articles de blog traitant de l'augmentation du coût des denrées alimentaires, des enfants souffrant de malnutrition, etc.)

Le contenu qui n'a pas d'impact (par exemple, les livres blancs sur les statistiques des banques alimentaires).

Sujets manquants ou nécessitant une plus grande couverture

Utilisez des outils tels que Google Analytics et les informations sur les médias sociaux pour mesurer la performance du contenu. Recherchez des modèles de contenus réussis afin d'éclairer vos futures créations de contenu.

Réutiliser le contenu performant sur différents canaux. Par exemple, transformez un webinaire réussi en petits extraits et mettez-les à jour sur vos canaux de médias sociaux. Vous pouvez également prendre votre article de blog le plus performant et le convertir en podcast ou en vidéo en invitant vos parties prenantes à discuter du sujet en détail.

2. Intégrer la narration dans votre stratégie de contenu

En intégrant des récits captivants dans votre contenu, vous pouvez inciter à l'action, favoriser un engagement plus profond et créer un lien durable entre les sympathisants et votre cause. Pour rehausser votre contenu grâce à la narration, vous devez :

Partagez les histoires personnelles qui expliquent pourquoi vos fondateurs, vos bénévoles, vos membres et les personnes qui ont choisi de participer à vos activités.

Mettez en avant des exemples concrets de la manière dont votre organisation a fait la différence dans la vie des personnes ou des communautés que vous soutenez.

Privilégier le contenu en coulisses, en mettant en valeur votre équipe au service de votre cause (par exemple, sauver des animaux blessés).

Parlez des réalisations et des étapes importantes de votre association.

Pour rendre vos histoires plus attrayantes, utilisez du contenu média comme des images et des vidéos tout en créant du contenu qui montre des personnes réelles en action.

Inspirez-vous du refuge pour animaux Battersea, qui partage des histoires courtes et douces d'animaux dans le besoin pour lancer des appels aux dons.

Chaque histoire comporte un personnage principal bien décrit, un combat et une déclaration d'impact, ainsi qu'un bouton de don stratégiquement placé pour guider les donateurs afin qu'ils fassent la différence. Leur approche narrative montre comment quelques mots soigneusement choisis et un visuel évocateur sur le plan émotionnel peuvent créer un récit de collecte de fonds émouvant et efficace.

3. Utiliser le référencement pour faciliter la découverte du contenu

L'optimisation pour les moteurs de recherche, ou SEO, est essentielle pour rendre votre contenu visible. Il s'agit d'un ensemble de stratégies d'optimisation pour les blogs, les sites et les pages web qui visent à améliorer votre visibilité dans les résultats organiques des moteurs de recherche. Voici quelques-unes des meilleures pratiques de référencement que votre organisation à but non lucratif peut adopter :

Trouvez et incorporez des mots-clés trouvés dans des recherches en ligne populaires de sorte que lorsque quelqu'un fait cette recherche, il est dirigé vers votre contenu.

Inclure des boutons de partage social pour que les gens puissent partager votre contenu avec leur réseau sur les médias sociaux.

Encouragez les bénévoles de votre association ou les personnes qui font partie de vos services d'adhésion à laisser des commentaires en ligne.

Utilisez votre réseau d'organisations partenaires pour demander des liens retour et rendre votre contenu plus digne de confiance.

Mettez en œuvre des stratégies de référencement local si votre association dessert une zone géographique spécifique. Il s'agit notamment d'optimiser les mots clés basés sur la localisation, de revendiquer votre fiche Google My Business et d'encourager les commentaires locaux pour améliorer la visibilité dans les résultats de recherche locaux.

4. Encourager le contenu généré par les utilisateurs

Le contenu généré par les utilisateurs (CGU) ajoute de la confiance et de l'authenticité à votre message. Il sert de preuve sociale et encourage les donateurs potentiels à soutenir votre association. Le CGU vous fournit également du contenu frais à partager sur vos canaux de marketing de contenu.

Voici quelques idées populaires pour tirer parti de l'UGC :

Encourager les sympathisants à partager leurs expériences avec votre mission par le biais d'histoires écrites, de photos ou de vidéos.

L'utilisation de témoignages de bénévoles, de bénéficiaires et d'autres parties prenantes pour renforcer votre récit et fournir des perspectives diverses.

Demander aux participants à vos événements de partager des mises à jour en direct, des photos et des vidéos sur les médias sociaux.

Organiser des concours ou des campagnes de médias sociaux dans le cadre desquels les supporters accomplissent une tâche et publient des messages à ce sujet en utilisant des hashtags spécifiques.

Prenons l'exemple de la campagne #HomeIsTheKey d'Habitat for Humanity. Cette campagne montre comment Habitat rassemble les gens pour construire des maisons et des communautés. L'organisation à but non lucratif encourage les bénévoles et les sympathisants à partager leurs expériences de construction et l'impact de la mise à disposition de maisons pour les personnes dans le besoin.

5. Élargissez vos demandes avec des CTA

Votre contenu doit transmettre un message clair qui va au-delà de la simple demande de dons. Un marketing de contenu efficace peut inciter les sympathisants à prendre diverses mesures, par exemple

Le bénévolat au service de votre cause

Partager l'expertise pour améliorer la portée de votre mission

Proposer des ressources d'aide

Faire connaître votre cause à d'autres personnes

Ces demandes offrent aux sympathisants la possibilité de donner à votre cause de la manière qui leur convient le mieux. Elles vous permettent également d'attirer différents types de donateurs. Certains ne sont peut-être pas en mesure de soutenir financièrement votre cause, mais peuvent avoir une véritable affinité avec elle, ce qui fait d'eux votre plus grand porte-parole ou défenseur.

La Redwood Empire Food Bank est une organisation à but non lucratif qui utilise efficacement des appels à l'action différents et percutants. Jetez un coup d'œil à la variété d'appels à l'action que cette organisation utilise sur la page d'accueil de son site web.

Modèle de plan et de calendrier de marketing de contenu pour les organisations à but non lucratif

Prêt à démarrer votre propre stratégie de marketing de contenu ? Téléchargez notre modèle de stratégie de contenu et de calendrier de contenu pour développer une stratégie solide.

Dernières réflexions sur la stratégie de marketing de contenu

Le marketing de contenu permet aux organisations à but non lucratif d'amplifier leur mission et d'engager efficacement leurs partisans. En comprenant votre public, en élaborant des récits convaincants et en exploitant un contenu diversifié sur plusieurs canaux, vous pouvez créer un impact durable.

La solution 100% gratuite de gestion des donateurs de Zeffy s'intègre parfaitement à votre stratégie de contenu, vous permettant de segmenter votre audience, de personnaliser vos communications et de suivre l'engagement de vos donateurs. Grâce aux outils de Zeffy, vous pouvez facilement partager votre contenu, mesurer son impact et entretenir les relations avec les donateurs tout au long de leur parcours.

FAQ sur le marketing de contenu à but non lucratif

Quels sont les 3 C du marketing associatif ? Pour qu'une stratégie de marketing à but non lucratif soit couronnée de succès, vous devez trouver des personnes prêtes à soutenir votre cause. Ces personnes doivent également s'intéresser véritablement à ce que vous faites. C'est là qu'interviennent les 3C - Engagement, Connexion et Capacité. Ces trois éléments sont essentiels pour orienter votre stratégie de marketing. Engagement : Recherchez des prospects et évaluez l'intérêt qu'ils portent à votre cause ou à des causes similaires. Cet intérêt peut être évalué en vérifiant leur niveau d'engagement passé, comme l'historique des dons ou du bénévolat.

Recherchez des prospects et évaluez l'intérêt qu'ils portent à votre cause ou à des causes similaires. Cet intérêt peut être évalué en vérifiant leur niveau d'engagement passé, comme l'historique des dons ou du bénévolat. Connexion : Évaluez le degré d'intimité de votre relation avec le prospect et vérifiez s'il existe déjà un rapport positif. Si ce n'est pas le cas, concentrez-vous sur l'établissement d'une connexion significative et sur le développement d'un lien.

Évaluez le degré d'intimité de votre relation avec le prospect et vérifiez s'il existe déjà un rapport positif. Si ce n'est pas le cas, concentrez-vous sur l'établissement d'une connexion significative et sur le développement d'un lien. Capacité : Comprendre la capacité du prospect à apporter des contributions. Au-delà du soutien financier, considérez la capacité d'influencer les autres ou de fournir d'autres formes de soutien, comme des services professionnels. En donnant la priorité à ces 3C, vos efforts de marketing sont ciblés, efficaces et alignés sur les donateurs qui partagent votre passion et vos valeurs.

Quelles sont les idées de contenu les plus populaires pour les médias sociaux ? Alimenter votre présence sur les médias sociaux avec un flux régulier de contenu de qualité est un défi. Voici quelques idées pour vous inspirer et vous aider à démarrer : Présentez votre impact : Partagez des histoires et des articles sur vos activités de collecte de fonds et sur la cause que vous soutenez. Mettez en avant les contributions de vos donateurs.

Partagez des histoires et des articles sur vos activités de collecte de fonds et sur la cause que vous soutenez. Mettez en avant les contributions de vos donateurs. En avant-première : Créez une série de messages sur les médias sociaux montrant comment les différents services de votre organisation travaillent, comment vous aidez vos bénéficiaires, etc. Cela permet de développer la confiance et la transparence.

Créez une série de messages sur les médias sociaux montrant comment les différents services de votre organisation travaillent, comment vous aidez vos bénéficiaires, etc. Cela permet de développer la confiance et la transparence. Statistiques et faits : Tirez des faits de votre recherche récente ou de votre rapport annuel et créez une image partageable pour les médias sociaux. Cela permet de tenir le public au courant de ce qui se passe dans le monde associatif.

Tirez des faits de votre recherche récente ou de votre rapport annuel et créez une image partageable pour les médias sociaux. Cela permet de tenir le public au courant de ce qui se passe dans le monde associatif. Témoignages : Si quelqu'un dit du bien de votre association, pourquoi ne pas le publier ? Cela ajoute de la crédibilité à votre organisation et établit la confiance. Demandez la permission à la personne concernée avant de publier.