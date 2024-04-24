Les médias sociaux sont un outil puissant qui permet aux organisations à but non lucratif d'étendre leur portée, d'engager leurs sympathisants et de stimuler leurs efforts de collecte de fonds.

Nous explorerons comment les médias sociaux peuvent vous aider à développer la notoriété de votre marque, à vous connecter avec vos donateurs et à inspirer l'action. Découvrez des stratégies pratiques pour optimiser votre présence sur les médias sociaux et atteindre les objectifs de votre association en 2024.

‍

Les médias sociaux pour les organisations à but non lucratif : Les meilleures stratégies pour 2024

‍

Pourquoi les médias sociaux pour les organisations à but non lucratif changent la donne

Les médias sociaux permettent aux organisations à but non lucratif d'entrer en contact direct avec leur public et d'avoir un impact réel. Les chiffres ne mentent pas : 55% des personnes qui s'engagent avec des organisations à but non lucratif sur les réseaux sociaux font des dons, partagent le message et agissent pour soutenir la cause.

Voici quelques avantages remarquables de l'utilisation des médias sociaux pour les organisations à but non lucratif.

‍

Un moyen simple d'instaurer la confiance

Les publications sur les médias sociaux sont idéales pour instaurer une véritable confiance avec les personnes qui vous suivent. Partagez votre voix authentique et montrez l'impact positif que vous avez directement à la source.

En publiant des informations sur vos projets de collecte de fonds, vos rapports d'impact et votre mission sur votre page de médias sociaux, vous donnez à vos donateurs un aperçu du travail significatif que vous réalisez dans la communauté. Cela permet d'instaurer un climat de confiance et d'encourager un plus grand nombre de personnes à soutenir la mission de votre organisation.

‍

Des plateformes rentables pour raconter des histoires

Les médias sociaux nivellent le terrain de jeu, permettant même aux petites organisations à but non lucratif de faire connaître leur mission sans se ruiner en campagnes coûteuses. L'affichage sur les médias sociaux est gratuit - tout ce que vous avez à faire, c'est d'afficher un contenu engageant de façon constante pour créer une forte présence.

Utilisez votre créativité pour raconter votre histoire sur les médias sociaux et voyez la différence dans votre présence en ligne tout en économisant de l'argent.

‍

Promouvoir vos événements à but non lucratif

Que vous organisiez un rassemblement en personne ou une réunion virtuelle, les plateformes de médias sociaux vous aident à faire passer le message, à rallier les partisans et à rassembler votre communauté autour d'une bonne cause.

L'affichage de vos prochains événements de collecte de fonds renforce la sensibilisation et attire davantage d'inscriptions.

Les publicités sur les médias sociaux permettent un ciblage précis afin de diriger le trafic vers les initiatives de collecte de fonds de votre association.

Vous pouvez promouvoir directement votre événement en restreignant l'audience sur la base des critères suivants :

Genre

L'âge

Statut de la relation

Emplacement, etc.

Cette approche stratégique garantit que votre message atteindra les segments les plus pertinents, maximisant ainsi les chances d'attirer des donateurs acquis à votre cause.

‍

Collecte de fonds publics

Combinez la gamme de services sur les réseaux sociaux avec les fonctionnalités d'une plateforme de collecte de fonds en ligne pour lancer des campagnes de crowdfunding et de peer-to-peer, en encourageant une large base d'adeptes à faire des dons.

‍

Élargir la portée et la visibilité

Entrez en contact avec de nouvelles personnes et partagez avec elles votre message et votre mission. Une présence sur les médias sociaux peut vous aider à accroître votre visibilité, à gagner des adeptes et à vous faire connaître grâce à un contenu et à une stratégie adaptés.

‍

Attirer de nouveaux talents

Publier des offres d'emploi et des opportunités de bénévolat pour atteindre de nouveaux publics susceptibles d'être intéressés par une collaboration avec vous.

Mettez en avant les avantages de travailler pour votre organisation en partageant des témoignages et un aperçu de votre culture d'entreprise. Attirez les bons talents et constituez une équipe solide pour soutenir votre mission.

‍

Les médias sociaux pour les organisations à but non lucratif : 10 conseils stratégiques pour améliorer la présence sociale

À l'aide des stratégies ci-dessous, élaborez une approche claire et efficace pour votre association afin d'attirer de nouveaux donateurs et d'établir des relations durables. Une présence active sur les médias sociaux permet aux organisations à but non lucratif d'atteindre des donateurs potentiels, de présenter leur travail et de sensibiliser le public aux efforts de collecte de fonds.

‍

1. Ajouter un lien de don

En ajoutant des liens de donation à vos médias sociaux, vous offrez aux internautes un moyen direct de faire un don en ligne, que ce soit dans votre profil de média social, juste en dessous de la bio, ou sous forme d'autocollant sur votre Story. Veillez à inclure un lien de don si vous faites une demande directe de don dans votre message.

De nombreux canaux de médias sociaux, comme Facebook et Instagram, proposent des outils intégrés de collecte de fonds et de dons pour les organisations à but non lucratif. Facebook permet aux organisations à but non lucratif d'ajouter un onglet de don à leur page afin que les utilisateurs puissent faire un don directement sans quitter la plateforme (il suffit de s'inscrire d'abord à Meta Pay).

2. Partager des histoires d'impact

Partagez des histoires, des faits passionnants et des chiffres sur l'impact de votre association pour donner à vos followers une raison de commenter et de partager votre contenu sur les médias sociaux. Les histoires centrées sur la communauté ont le pouvoir de susciter des émotions et d'attirer davantage de personnes vers votre organisation.

Soyez cohérent dans votre message. Utilisez une identité de marque cohérente pour votre association sur les médias sociaux. Les personnes qui verront vos messages reconnaîtront vos valeurs et votre mission et voudront en savoir plus.

‍

3. Utiliser la puissance de la collecte de fonds sociale

La collecte de fonds sociale est un excellent moyen pour les organisations à but non lucratif de stimuler leurs efforts de collecte de fonds en permettant aux gens de faire des dons directement sur les plateformes de médias sociaux comme Instagram et Facebook.

Cette méthode exploite les endroits où les donateurs potentiels passent déjà beaucoup de temps, simplifiant le processus de don en l'intégrant à leur utilisation quotidienne des médias sociaux. Cette commodité peut conduire à un plus grand nombre de dons, aidant ainsi les organisations à but non lucratif à collecter plus d'argent de manière efficace.

‍

4. Organiser des sessions "Ask Me Anything" (AMA)

Les meilleures plateformes pour les organisations à but non lucratif vous permettent de dialoguer directement avec les personnes qui vous suivent en organisant des sessions de questions-réponses. Votre équipe de médias sociaux peut se rendre en direct sur Facebook et Instagram et animer cette session pour établir un lien personnel et cultiver l'intérêt.

Interagir avec les sympathisants en temps réel, répondre à leurs questions et établir une relation authentique est un excellent moyen d'entrer en contact avec votre communauté à un niveau personnel.

‍

5. Utiliser la voix de votre marque de manière cohérente

La voix unique de votre marque peut susciter des émotions fortes chez le public et l'inciter à agir.

Voici comment obtenir une voix de marque cohérente pour votre organisation :

‍Réfléchissez et prenez le temps de trouver votre voix avant de rédiger et de publier du contenu.

Pensez au ton. Souhaitez-vous paraître enthousiaste, sérieux, plein d'espoir ou informatif ?

Élaborez une politique de médias sociaux pour les organisations à but non lucratif et veillez à ce que votre contenu respecte les directives.

Conseil de pro : utilisez ChatGPT pour créer le contenu de vos médias sociaux à but non lucratif afin de vous assurer que la voix de votre marque est cohérente.

‍

6. Créer un calendrier de contenu pour les publications sur les médias sociaux

L'élaboration d'un calendrier de contenu pour les médias sociaux est essentielle à la cohérence. Utilisez des applications de calendrier ou des feuilles Excel pour planifier et organiser vos publications à l'avance.

Planifiez vos événements, vos collectes de fonds et vos campagnes à venir, puis planifiez le contenu pertinent en conséquence en lui attribuant des dates et des heures spécifiques.

‍

7. Suivre les indicateurs pour améliorer l'engagement

Si le nombre de followers, de commentaires et de likes est crucial pour la portée, d'autres indicateurs clés de performance (ICP) fournissent des indications précieuses sur l'engagement et la notoriété des utilisateurs.

Surveillez les indicateurs qui correspondent à vos objectifs, qu'il s'agisse d'attirer des dons, d'augmenter le nombre d'inscriptions à la lettre d'information ou de stimuler la participation à un événement.

Quelques indicateurs clés de performance pour suivre et modifier votre politique en matière de médias sociaux :

Taux de clics

Taux de conversion

Taux d'engagement (partages, commentaires, etc.)

Trafic du site web à partir des réseaux sociaux

Génération de leads

Mesures spécifiques à la campagne (dons, inscriptions, etc.)

En mesurant régulièrement ces paramètres, vous optimiserez votre stratégie sociale pour maximiser le succès de votre campagne.

‍

8. Organiser des sondages sur les plateformes de médias sociaux

Les sondages dans les médias sociaux sont un moyen amusant et facile d'impliquer vos partisans. Le fait de cacher les résultats jusqu'à la fin du vote ajoute un facteur de curiosité.

Ces sondages interactifs vous permettent de demander des opinions et des commentaires directement à votre public, qui se sent ainsi valorisé et lié à votre organisation.

En mettant les supporters aux commandes, vous renforcez vos liens. De simples sondages permettent de créer une communauté engagée et enthousiaste à l'égard de votre mission. De plus, vous obtenez des informations précieuses directement de la source.

‍

9. Utilisez des éléments visuels pour raconter votre histoire

Les visuels vous permettent de présenter plus d'informations rapidement et d'avoir un impact important. La conception d'un contenu visuel doit être intentionnelle.

Voici quelques façons de partager votre histoire à l'aide d'images :

Partagez l'image d'un bénéficiaire afin d'associer le public à votre mission et à votre impact.

Utilisez une infographie pour montrer les chiffres et souligner la nécessité d'un soutien supplémentaire.

Publiez une vidéo pour raconter l'histoire et partager les efforts déployés dans les coulisses d'une campagne réussie.

N'oubliez pas que ces visuels doivent correspondre à votre vision, à votre histoire et à votre politique en matière de médias sociaux. Réutilisez le contenu visuel sur tous les canaux, mais veillez à ajouter de la valeur à chacun d'entre eux.

Les visuels ont le pouvoir d'accroître la visibilité de votre organisation. Utilisez-les à bon escient pour obtenir des résultats plus positifs.

‍

10. Travailler avec des personnes d'influence et d'autres organisations

Les ambassadeurs de bonne volonté et les influenceurs des médias sociaux ont le pouvoir de créer un impact en ajoutant de la crédibilité, de la portée et de la passion à la cause.

La collaboration avec d'autres organisations est un autre moyen fiable de mener des campagnes de médias sociaux. La participation des pairs ajoute de la preuve sociale et de la confiance à votre initiative, ce qui attire davantage de donateurs.

‍

Que comprend une politique de médias sociaux pour les organisations à but non lucratif ?

Les politiques de médias sociaux pour les organisations à but non lucratif définissent la manière dont les membres du personnel et les parties prenantes doivent représenter l'organisation en ligne.

Une politique pour les organisations à but non lucratif est souvent un document d'une ou deux pages énumérant une série de choses à faire et à ne pas faire en matière de gestion des médias sociaux.

Voici quelques lignes directrices essentielles à prendre en compte en matière de médias sociaux :

Veillez à ce que le contenu de tous vos comptes de médias sociaux reflète fidèlement vos valeurs et convictions fondamentales.

L'utilisation personnelle des médias sociaux par les employés ou les bénévoles peut avoir un impact positif ou négatif sur votre présence.

Définissez clairement les rôles des employés qui gèrent les comptes afin de maintenir la cohérence.

Développez une stratégie avec vos employés pour répondre de manière constructive aux commentaires négatifs sur votre poste.

Choisissez judicieusement de répondre, d'aborder ou de vous abstenir de réagir aux commentaires négatifs en ligne.

Créez un service des ressources humaines proactif pour vous assurer que tous vos bénévoles et employés respectent la politique et les lignes directrices en matière de médias sociaux. L'équipe des ressources humaines peut suivre chaque interaction et s'assurer que personne ne publie de commentaires négatifs ou ne propage la haine en ligne.

‍

Quels sont les meilleurs outils de médias sociaux pour les organisations à but non lucratif ?

Le suivi des performances et l'automatisation des efforts sont importants pour mener des campagnes en ligne réussies. C'est pourquoi les organisations à but non lucratif ont besoin des meilleurs logiciels et outils pour la gestion des médias sociaux .

Hootsuite

Le marketing des médias sociaux pour une organisation à but non lucratif peut être accablant.

Hootsuite est l'un des meilleurs outils de gestion des médias sociaux pour les organisations à but non lucratif qui simplifie le processus pour vous :

Gérer tous vos comptes de médias sociaux, comme X (anciennement Twitter), Instagram et Facebook, en un seul endroit.

Programmer un post à l'avance en fonction de votre calendrier.

Examiner le contenu de votre compte avant qu'il ne soit mis en ligne.

Suivre les réponses pour en connaître l'impact.

Répondre aux commentaires sans changer de plateforme.

Les OBNL enregistrés peuvent économiser jusqu'à 75 % sur Hootsuite. Il offre également jusqu'à 50 % de réduction sur la formation aux médias sociaux pour un cours destiné aux OBNL.

‍

Canva

Canva est un outil puissant pour la conception de messages sur les médias sociaux, même pour les personnes n'ayant aucune expérience en matière de conception. Voici quelques fonctions utiles pour créer et publier vos créations Canva :

Aucune compétence en matière de conception n'est requise pour utiliser cet outil.

Trouvez l'inspiration pour créer un billet à partir de différents modèles préétablis.

Optimiser le contenu pour plusieurs plateformes de réseaux sociaux.

‍

Buzzsumo

Buzzsumo est un outil formidable pour trouver des sujets d'actualité et suivre d'autres organisations à but non lucratif pour trouver des idées de contenu. Voici quelques caractéristiques remarquables de Buzzsumo :

Recherche et suivi faciles du contenu.

Parcourir les questions populaires sur un sujet particulier.

Découvrez les influenceurs et collaborez avec eux.

Suivre les backlinks actuels et en créer de nouveaux.

‍

Voici comment l'Université de Montréal a triplé son objectif de collecte de fonds grâce aux médias sociaux

L'Université de Montréal s'est associée à l'Institut neurologique de Montréal pour collecter des fonds pour la recherche sur la sclérose en plaques. Grâce à la plateforme 100% gratuite de Zeffy, ils ont créé une campagne de collecte de fonds peer-to-peer pour les médias sociaux.

L'organisation a mis en avant la mission de la campagne et a insisté sur le fait que l'ensemble du financement soutiendrait le traitement de la sclérose en plaques. La campagne avait une touche personnelle et une narration unique, ce qui lui a valu un énorme succès sur les médias sociaux.

Les participants pouvaient également personnaliser les campagnes et ajouter des images de personnes et de familles touchées par la maladie. Lorsque les participants ont partagé le contenu sur leurs canaux de médias sociaux, il a attiré beaucoup d'attention et a eu un impact plus important.

Les gens ont partagé la campagne avec leurs amis et leurs communautés. La campagne a dépassé l'objectif de 70 000 dollars, récoltant plus de 320 000 dollars!

‍

Dernières réflexions sur les médias sociaux pour les organisations à but non lucratif

L'élaboration d'une stratégie efficace en matière de médias sociaux pour les organisations à but non lucratif nécessite une planification adéquate et une exécution cohérente. Identifiez le contenu qui trouve un écho auprès de votre public et élaborez une politique détaillée en matière de médias sociaux afin de vous assurer que toutes les interactions sont conformes à votre mission.

Le site de collecte de fonds 100 % gratuit de Zeffy peut vous aider à stimuler vos efforts de collecte de fonds sur les médias sociaux.

‍

Les médias sociaux pour les organisations à but non lucratif - FAQ

‍

Quelles sont les plateformes de médias sociaux utilisées par les OBNL ?

Les OBNL peuvent utiliser n'importe quelle plateforme de médias sociaux pour entrer en contact avec leur public. Toutefois, il est important de tenir compte des caractéristiques démographiques de chaque plateforme.

De Facebook à Instagram, chaque canal de réseau social s'adresse à des groupes de personnes différents.

Par exemple, Facebook compte 2,09 milliards d' utilisateurs actifs, dont la population principale est âgée de 25 à 35 ans.

D'autre part, la population d'Instagram est âgée de 18 à 34 ans. En outre, il compte un nombre presque égal d'utilisateurs féminins et masculins.

‍

Qu'est-ce qu'une bonne stratégie de médias sociaux pour une organisation à but non lucratif ?

Une bonne stratégie en matière de médias sociaux comprend

Dressez la liste de vos objectifs et déterminez votre public cible.

Définir les piliers de votre contenu.

Choisir la bonne plateforme pour atteindre votre public cible.

Cibler plusieurs plateformes de réseaux sociaux pour une plus grande portée.

Élaborer une stratégie réalisable en rédigeant votre plan de marketing.

Notez qu'une bonne stratégie de marketing des médias sociaux pour les organisations à but non lucratif peut différer d'une organisation à l'autre.

‍

Quelles sont les plateformes de médias sociaux utilisées par les organisations caritatives ?

Les organisations caritatives peuvent utiliser différentes plateformes de médias sociaux pour entrer en contact avec leur public. Chaque plateforme a un public cible différent. Voici comment les différentes plateformes peuvent être utilisées pour atteindre un plus grand nombre de personnes :

Facebook : Racontez des histoires à travers des posts, des vidéos et des photos et utilisez des fonctions de ciblage pour atteindre des publics spécifiques.

X (Twitter) : Participez à des conversations, partagez des informations et utilisez les hashtags de la campagne pour diffuser votre message.

Instagram : Partager des posts et des histoires pour mettre en avant leur travail et encourager les dons.

TikTok : Atteindre un public cible relativement jeune grâce à des vidéos courtes et amusantes.

LinkedIn : Partager un contenu plus formel et atteindre des professionnels et des entreprises en phase avec leur cause.

‍

Combien de fois les OBNL doivent-ils publier sur les médias sociaux ?

Trouver la bonne fréquence est plus subjectif qu'il n'y paraît. De nombreux facteurs, tels que l'audience, la portée, la plateforme et la stratégie de contenu, entrent en jeu lors de l'élaboration de votre politique en matière de médias sociaux.

La première étape consiste à poser ces questions :

Quel est votre public ou groupe cible ?

Quelles sont les plateformes de réseaux sociaux qu'ils utilisent ?

À quelle fréquence les autres OBNL publient-ils du contenu ?

À quelle fréquence les personnes qui vous suivent souhaitent-elles avoir de vos nouvelles ? (Pour répondre à cette question, utilisez des enquêtes et le retour d'information du public)

Bien qu'il n'existe pas d'approche unique, la cohérence et la qualité sont essentielles.