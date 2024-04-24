Les médias sociaux sont un outil puissant qui permet aux organisations à but non lucratif d'étendre leur portée, d'engager leurs sympathisants et de stimuler leurs efforts de collecte de fonds.
Nous explorerons comment les médias sociaux peuvent vous aider à développer la notoriété de votre marque, à vous connecter avec vos donateurs et à inspirer l'action. Découvrez des stratégies pratiques pour optimiser votre présence sur les médias sociaux et atteindre les objectifs de votre association en 2024.
Les médias sociaux permettent aux organisations à but non lucratif d'entrer en contact direct avec leur public et d'avoir un impact réel. Les chiffres ne mentent pas : 55% des personnes qui s'engagent avec des organisations à but non lucratif sur les réseaux sociaux font des dons, partagent le message et agissent pour soutenir la cause.
Voici quelques avantages remarquables de l'utilisation des médias sociaux pour les organisations à but non lucratif.
Les publications sur les médias sociaux sont idéales pour instaurer une véritable confiance avec les personnes qui vous suivent. Partagez votre voix authentique et montrez l'impact positif que vous avez directement à la source.
En publiant des informations sur vos projets de collecte de fonds, vos rapports d'impact et votre mission sur votre page de médias sociaux, vous donnez à vos donateurs un aperçu du travail significatif que vous réalisez dans la communauté. Cela permet d'instaurer un climat de confiance et d'encourager un plus grand nombre de personnes à soutenir la mission de votre organisation.
Les médias sociaux nivellent le terrain de jeu, permettant même aux petites organisations à but non lucratif de faire connaître leur mission sans se ruiner en campagnes coûteuses. L'affichage sur les médias sociaux est gratuit - tout ce que vous avez à faire, c'est d'afficher un contenu engageant de façon constante pour créer une forte présence.
Utilisez votre créativité pour raconter votre histoire sur les médias sociaux et voyez la différence dans votre présence en ligne tout en économisant de l'argent.
Que vous organisiez un rassemblement en personne ou une réunion virtuelle, les plateformes de médias sociaux vous aident à faire passer le message, à rallier les partisans et à rassembler votre communauté autour d'une bonne cause.
L'affichage de vos prochains événements de collecte de fonds renforce la sensibilisation et attire davantage d'inscriptions.
Les publicités sur les médias sociaux permettent un ciblage précis afin de diriger le trafic vers les initiatives de collecte de fonds de votre association.
Vous pouvez promouvoir directement votre événement en restreignant l'audience sur la base des critères suivants :
Cette approche stratégique garantit que votre message atteindra les segments les plus pertinents, maximisant ainsi les chances d'attirer des donateurs acquis à votre cause.
Combinez la gamme de services sur les réseaux sociaux avec les fonctionnalités d'une plateforme de collecte de fonds en ligne pour lancer des campagnes de crowdfunding et de peer-to-peer, en encourageant une large base d'adeptes à faire des dons.
Entrez en contact avec de nouvelles personnes et partagez avec elles votre message et votre mission. Une présence sur les médias sociaux peut vous aider à accroître votre visibilité, à gagner des adeptes et à vous faire connaître grâce à un contenu et à une stratégie adaptés.
Publier des offres d'emploi et des opportunités de bénévolat pour atteindre de nouveaux publics susceptibles d'être intéressés par une collaboration avec vous.
Mettez en avant les avantages de travailler pour votre organisation en partageant des témoignages et un aperçu de votre culture d'entreprise. Attirez les bons talents et constituez une équipe solide pour soutenir votre mission.
À l'aide des stratégies ci-dessous, élaborez une approche claire et efficace pour votre association afin d'attirer de nouveaux donateurs et d'établir des relations durables. Une présence active sur les médias sociaux permet aux organisations à but non lucratif d'atteindre des donateurs potentiels, de présenter leur travail et de sensibiliser le public aux efforts de collecte de fonds.
En ajoutant des liens de donation à vos médias sociaux, vous offrez aux internautes un moyen direct de faire un don en ligne, que ce soit dans votre profil de média social, juste en dessous de la bio, ou sous forme d'autocollant sur votre Story. Veillez à inclure un lien de don si vous faites une demande directe de don dans votre message.
De nombreux canaux de médias sociaux, comme Facebook et Instagram, proposent des outils intégrés de collecte de fonds et de dons pour les organisations à but non lucratif. Facebook permet aux organisations à but non lucratif d'ajouter un onglet de don à leur page afin que les utilisateurs puissent faire un don directement sans quitter la plateforme (il suffit de s'inscrire d'abord à Meta Pay).
Partagez des histoires, des faits passionnants et des chiffres sur l'impact de votre association pour donner à vos followers une raison de commenter et de partager votre contenu sur les médias sociaux. Les histoires centrées sur la communauté ont le pouvoir de susciter des émotions et d'attirer davantage de personnes vers votre organisation.
Soyez cohérent dans votre message. Utilisez une identité de marque cohérente pour votre association sur les médias sociaux. Les personnes qui verront vos messages reconnaîtront vos valeurs et votre mission et voudront en savoir plus.
La collecte de fonds sociale est un excellent moyen pour les organisations à but non lucratif de stimuler leurs efforts de collecte de fonds en permettant aux gens de faire des dons directement sur les plateformes de médias sociaux comme Instagram et Facebook.
Cette méthode exploite les endroits où les donateurs potentiels passent déjà beaucoup de temps, simplifiant le processus de don en l'intégrant à leur utilisation quotidienne des médias sociaux. Cette commodité peut conduire à un plus grand nombre de dons, aidant ainsi les organisations à but non lucratif à collecter plus d'argent de manière efficace.
Les meilleures plateformes pour les organisations à but non lucratif vous permettent de dialoguer directement avec les personnes qui vous suivent en organisant des sessions de questions-réponses. Votre équipe de médias sociaux peut se rendre en direct sur Facebook et Instagram et animer cette session pour établir un lien personnel et cultiver l'intérêt.
Interagir avec les sympathisants en temps réel, répondre à leurs questions et établir une relation authentique est un excellent moyen d'entrer en contact avec votre communauté à un niveau personnel.
La voix unique de votre marque peut susciter des émotions fortes chez le public et l'inciter à agir.
Voici comment obtenir une voix de marque cohérente pour votre organisation :
Conseil de pro : utilisez ChatGPT pour créer le contenu de vos médias sociaux à but non lucratif afin de vous assurer que la voix de votre marque est cohérente.
L'élaboration d'un calendrier de contenu pour les médias sociaux est essentielle à la cohérence. Utilisez des applications de calendrier ou des feuilles Excel pour planifier et organiser vos publications à l'avance.
Planifiez vos événements, vos collectes de fonds et vos campagnes à venir, puis planifiez le contenu pertinent en conséquence en lui attribuant des dates et des heures spécifiques.
Si le nombre de followers, de commentaires et de likes est crucial pour la portée, d'autres indicateurs clés de performance (ICP) fournissent des indications précieuses sur l'engagement et la notoriété des utilisateurs.
Surveillez les indicateurs qui correspondent à vos objectifs, qu'il s'agisse d'attirer des dons, d'augmenter le nombre d'inscriptions à la lettre d'information ou de stimuler la participation à un événement.
Quelques indicateurs clés de performance pour suivre et modifier votre politique en matière de médias sociaux :
En mesurant régulièrement ces paramètres, vous optimiserez votre stratégie sociale pour maximiser le succès de votre campagne.
Les sondages dans les médias sociaux sont un moyen amusant et facile d'impliquer vos partisans. Le fait de cacher les résultats jusqu'à la fin du vote ajoute un facteur de curiosité.
Ces sondages interactifs vous permettent de demander des opinions et des commentaires directement à votre public, qui se sent ainsi valorisé et lié à votre organisation.
En mettant les supporters aux commandes, vous renforcez vos liens. De simples sondages permettent de créer une communauté engagée et enthousiaste à l'égard de votre mission. De plus, vous obtenez des informations précieuses directement de la source.
Les visuels vous permettent de présenter plus d'informations rapidement et d'avoir un impact important. La conception d'un contenu visuel doit être intentionnelle.
Voici quelques façons de partager votre histoire à l'aide d'images :
N'oubliez pas que ces visuels doivent correspondre à votre vision, à votre histoire et à votre politique en matière de médias sociaux. Réutilisez le contenu visuel sur tous les canaux, mais veillez à ajouter de la valeur à chacun d'entre eux.
Les visuels ont le pouvoir d'accroître la visibilité de votre organisation. Utilisez-les à bon escient pour obtenir des résultats plus positifs.
Les ambassadeurs de bonne volonté et les influenceurs des médias sociaux ont le pouvoir de créer un impact en ajoutant de la crédibilité, de la portée et de la passion à la cause.
La collaboration avec d'autres organisations est un autre moyen fiable de mener des campagnes de médias sociaux. La participation des pairs ajoute de la preuve sociale et de la confiance à votre initiative, ce qui attire davantage de donateurs.
Les politiques de médias sociaux pour les organisations à but non lucratif définissent la manière dont les membres du personnel et les parties prenantes doivent représenter l'organisation en ligne.
Une politique pour les organisations à but non lucratif est souvent un document d'une ou deux pages énumérant une série de choses à faire et à ne pas faire en matière de gestion des médias sociaux.
Voici quelques lignes directrices essentielles à prendre en compte en matière de médias sociaux :
Créez un service des ressources humaines proactif pour vous assurer que tous vos bénévoles et employés respectent la politique et les lignes directrices en matière de médias sociaux. L'équipe des ressources humaines peut suivre chaque interaction et s'assurer que personne ne publie de commentaires négatifs ou ne propage la haine en ligne.
Le suivi des performances et l'automatisation des efforts sont importants pour mener des campagnes en ligne réussies. C'est pourquoi les organisations à but non lucratif ont besoin des meilleurs logiciels et outils pour la gestion des médias sociaux .
Le marketing des médias sociaux pour une organisation à but non lucratif peut être accablant.
Hootsuite est l'un des meilleurs outils de gestion des médias sociaux pour les organisations à but non lucratif qui simplifie le processus pour vous :
Les OBNL enregistrés peuvent économiser jusqu'à 75 % sur Hootsuite. Il offre également jusqu'à 50 % de réduction sur la formation aux médias sociaux pour un cours destiné aux OBNL.
Canva est un outil puissant pour la conception de messages sur les médias sociaux, même pour les personnes n'ayant aucune expérience en matière de conception. Voici quelques fonctions utiles pour créer et publier vos créations Canva :
Buzzsumo est un outil formidable pour trouver des sujets d'actualité et suivre d'autres organisations à but non lucratif pour trouver des idées de contenu. Voici quelques caractéristiques remarquables de Buzzsumo :
L'Université de Montréal s'est associée à l'Institut neurologique de Montréal pour collecter des fonds pour la recherche sur la sclérose en plaques. Grâce à la plateforme 100% gratuite de Zeffy, ils ont créé une campagne de collecte de fonds peer-to-peer pour les médias sociaux.
L'organisation a mis en avant la mission de la campagne et a insisté sur le fait que l'ensemble du financement soutiendrait le traitement de la sclérose en plaques. La campagne avait une touche personnelle et une narration unique, ce qui lui a valu un énorme succès sur les médias sociaux.
Les participants pouvaient également personnaliser les campagnes et ajouter des images de personnes et de familles touchées par la maladie. Lorsque les participants ont partagé le contenu sur leurs canaux de médias sociaux, il a attiré beaucoup d'attention et a eu un impact plus important.
Les gens ont partagé la campagne avec leurs amis et leurs communautés. La campagne a dépassé l'objectif de 70 000 dollars, récoltant plus de 320 000 dollars!
L'élaboration d'une stratégie efficace en matière de médias sociaux pour les organisations à but non lucratif nécessite une planification adéquate et une exécution cohérente. Identifiez le contenu qui trouve un écho auprès de votre public et élaborez une politique détaillée en matière de médias sociaux afin de vous assurer que toutes les interactions sont conformes à votre mission.
Le site de collecte de fonds 100 % gratuit de Zeffy peut vous aider à stimuler vos efforts de collecte de fonds sur les médias sociaux.
Les OBNL peuvent utiliser n'importe quelle plateforme de médias sociaux pour entrer en contact avec leur public. Toutefois, il est important de tenir compte des caractéristiques démographiques de chaque plateforme.
De Facebook à Instagram, chaque canal de réseau social s'adresse à des groupes de personnes différents.
Par exemple, Facebook compte 2,09 milliards d' utilisateurs actifs, dont la population principale est âgée de 25 à 35 ans.
D'autre part, la population d'Instagram est âgée de 18 à 34 ans. En outre, il compte un nombre presque égal d'utilisateurs féminins et masculins.
Une bonne stratégie en matière de médias sociaux comprend
Notez qu'une bonne stratégie de marketing des médias sociaux pour les organisations à but non lucratif peut différer d'une organisation à l'autre.
Les organisations caritatives peuvent utiliser différentes plateformes de médias sociaux pour entrer en contact avec leur public. Chaque plateforme a un public cible différent. Voici comment les différentes plateformes peuvent être utilisées pour atteindre un plus grand nombre de personnes :
Trouver la bonne fréquence est plus subjectif qu'il n'y paraît. De nombreux facteurs, tels que l'audience, la portée, la plateforme et la stratégie de contenu, entrent en jeu lors de l'élaboration de votre politique en matière de médias sociaux.
La première étape consiste à poser ces questions :
Bien qu'il n'existe pas d'approche unique, la cohérence et la qualité sont essentielles.