Les organisations à but non lucratif doivent établir une présence solide sur les médias numériques afin de faire connaître leur mission et d'atteindre davantage de donateurs potentiels. En utilisant des plateformes telles que les médias sociaux, les sites web et le contenu en ligne, les organisations peuvent partager leur impact, raconter des histoires captivantes et inciter les gens à soutenir leur cause.
Ce guide couvre tout ce que vous devez savoir sur le marketing numérique pour les organisations à but non lucratif, y compris les 8 meilleures stratégies pour commercialiser efficacement votre organisation en ligne en 2024.
Le marketing numérique pour les organisations à but non lucratif consiste à tirer parti d'outils et de plateformes en ligne pour faire connaître la mission d'une organisation à but non lucratif, entrer en contact avec des sympathisants et collecter des fonds.
Qu'il s'agisse d'optimiser le site web et d'envoyer des mises à jour par courrier électronique, ou de mener des campagnes dans les médias sociaux et de faire de la publicité en ligne, l'objectif reste le même. Il s'agit d'atteindre un public plus large, de renforcer les relations avec les donateurs existants et d'attirer de nouveaux contributeurs.
En adoptant une stratégie de marketing numérique efficace, les organisations à but non lucratif peuvent faire connaître leur histoire, sensibiliser le public à leur cause et simplifier le processus de don en ligne. La mise en œuvre de ces stratégies de marketing joue un rôle crucial dans l'élargissement de votre base de supporters engagés.
Établir des relations étroites avec les donateurs a toujours été un défi et a toujours pris beaucoup de temps, en particulier pour les petites organisations à but non lucratif disposant d'un personnel et de bénévoles limités.
Cependant, la collecte de fonds numérique a simplifié la prise de contact avec les donateurs et le maintien de leur engagement. Aujourd'hui, les organisations à but non lucratif disposant d'un personnel réduit peuvent utiliser des outils en ligne pour rester en contact avec leurs donateurs.
Voici les 6 principales raisons pour lesquelles une forte présence en ligne est aujourd'hui cruciale pour les organisations à but non lucratif.
L'internet permet aux organisations à but non lucratif d'entrer en contact avec des personnes au niveau mondial, et non plus seulement au niveau local. Les organisations peuvent partager des informations sur leur travail et leur mission avec un public mondial par le biais de sites web, de courriels et de médias sociaux. Cette connectivité permet également d'accéder à une communauté mondiale diversifiée de donateurs, de bénévoles et de sympathisants potentiels.
Vos donateurs sont déjà en ligne - ils naviguent sur les médias sociaux, travaillent ou font des achats. Les organisations à but non lucratif qui proposent des pages de don en ligne conviviales et optimisées pour la consultation mobile simplifient le processus de don pour les donateurs. Ils peuvent faire un don à tout moment, n'importe où, sans aucun inconvénient.
Au lieu de se déplacer, les sympathisants peuvent s'informer sur une campagne et faire un don directement à partir de leur téléphone ou de leur ordinateur, en quelques clics.
Pour faciliter le processus de don, assurez-vous que votre formulaire de don en ligne est facile d'accès. Avec une plateforme de collecte de fonds comme Zeffy, vous pouvez créer un formulaire de don en ligne sans avoir à payer de frais de plateforme ou de transaction.
Des stratégies telles que les lettres d'information électroniques, les blogs, le contenu vidéo, les médias sociaux et l'optimisation du référencement des sites web permettent aux organisations à but non lucratif de promouvoir leurs missions de manière rentable.
Ces approches permettent même aux petites associations d'établir une présence forte de leur marque, d'accroître leur notoriété et d'attirer de nouveaux donateurs ou bénévoles à un prix abordable.
L'internet permet aux organisations à but non lucratif de nouer et d'entretenir des relations durables avec leurs sympathisants, au-delà des simples dons ponctuels. En envoyant régulièrement des courriels de mise à jour sur leurs activités, les organisations à but non lucratif tiennent leurs sympathisants bien informés et cultivent la confiance.
Les médias sociaux permettent aux organisations à but non lucratif d'interagir en répondant aux questions et en exprimant leur gratitude. Ces interactions permettent aux sympathisants de se sentir valorisés et de faire partie intégrante d'une communauté unie par une mission commune au fil du temps.
La crédibilité est essentielle pour gagner le soutien et la confiance des donateurs, et un site web professionnel joue un rôle crucial à cet égard. Il établit qu'une organisation est digne de confiance et responsable. Les donateurs potentiels doivent facilement vérifier leurs références avant de faire un don, d'où l'importance d'une présence en ligne informative.
Pour les organisations à but non lucratif, il est essentiel de pouvoir être découvert en ligne afin d'atteindre de manière organique de nouveaux soutiens potentiels. Des stratégies telles que le référencement pour mieux se classer dans les recherches pertinentes, la promotion sur les médias sociaux et l'encouragement des critiques positives contribuent toutes à accroître la visibilité en ligne de votre organisation à but non lucratif.
Accroître la sensibilisation et l'engagement par le biais des médias numériques nécessite une planification minutieuse.
Il est essentiel de mettre en place un système de création et de distribution de votre contenu marketing. Cette approche vous permettra de faire évoluer efficacement votre organisation à but non lucratif et de maintenir votre équipe et vos ressources à un niveau raisonnable.
Souhaitez-vous atteindre de nouveaux sympathisants et bénévoles ? Votre objectif est-il d'augmenter les dons en ligne ? Chaque campagne de marketing numérique doit avoir un objectif unique qui oriente vos stratégies.
Le cadre des objectifs SMART peut vous aider à définir des objectifs clairs. Ce cadre met l'accent sur cinq éléments clés essentiels à la définition d'objectifs clairs :
Connaître votre public cible vous permet de hiérarchiser ses canaux préférés et d'adapter votre message pour qu'il trouve un écho plus efficace auprès de lui. Par exemple, un message électronique destiné aux donateurs sera différent d'un message conçu pour recruter des bénévoles.
Un profil de donateur comprend des informations telles que le nom, l'âge, le niveau d'études, la profession, les préférences en matière de communication, les objectifs et les antécédents caritatifs, ainsi que les motivations qui poussent à soutenir la cause de votre association.
Créez des personas distincts représentant les différents publics que vous souhaitez attirer. Utilisez un système de gestion des donateurs pour créer des personas détaillés, personnaliser vos messages et développer un contenu attrayant adapté à chaque groupe.
Les messages clés contiennent des informations sur votre association que vous souhaitez transmettre à votre public et que vous voulez qu'il partage.
Il est important de rédiger vos messages clés avant de mettre en œuvre votre stratégie de marketing. Voici pourquoi :
Par exemple, si votre association se consacre au soutien des enfants orphelins, les messages clés pourraient être rédigés comme suit :
Ce message peut être adapté aux différents publics cibles :
Comprendre votre public cible vous aidera à réduire le nombre de plateformes à utiliser.
Commencez par les plateformes sur lesquelles votre public cible préfère s'engager. Supposons que votre public cible soit composé de jeunes professionnels à l'emploi du temps chargé. Une longue vidéo ou un podcast n'est peut-être pas la bonne stratégie de marketing pour les intéresser. Ils sont plus enclins à consulter et à partager des messages concis sur les médias sociaux.
Vous aurez besoin de certains outils en ligne conçus pour les organisations à but non lucratif afin d'exploiter le potentiel des différentes plateformes et de rationaliser vos stratégies de marketing numérique. En voici un exemple :
À mesure que vous développez vos efforts de marketing numérique, vous pouvez explorer des méthodes de marketing payant comme la publicité au clic et le marketing d'influence.
Conseil de pro : évitez de vous fier à une seule plateforme. Faire participer vos sympathisants sur plusieurs plateformes vous permet d'atteindre un public plus large.
Consultez notre guide sur les médias sociaux pour les organisations à but non lucratif ici →
Vous connaissez vos objectifs et votre public, et vous avez choisi les plateformes en ligne pour commencer le parcours de marketing numérique de votre association. Ensuite, vous devez attirer l'attention de vos sympathisants et les convaincre d'agir.
Un contenu convaincant et un message adéquat vous aideront à atteindre cet objectif. Voici quelques conseils pour créer un contenu efficace qui inspirera et encouragera vos partisans :
Adaptez vos messages au canal de marketing que vous utilisez. Le contenu Instagram doit avoir un fort attrait visuel et des légendes claires et nettes. Au contraire, des articles de blog longs et riches en valeur, avec les meilleures pratiques de référencement, seront parfaits pour votre site web à but non lucratif.
Mesurez vos progrès par rapport aux objectifs que vous avez fixés à l'étape 1. Optimisez vos tactiques de marketing, vos efforts et vos messages en cours de route pour augmenter les chances d'atteindre ces objectifs.
Établir des points de contrôle tout au long de la campagne pour suivre les indicateurs clés de performance (ICP). Effectuer des bilans mensuels ou trimestriels pour analyser les performances de la campagne.
Voici quelques exemples d'indicateurs clés de performance que vous pouvez suivre pour les différentes campagnes de marketing :
Le courrier électronique est l'un des moyens les plus efficaces et les moins coûteux d'atteindre les sympathisants et les donateurs potentiels. Il vous permet d'entrer directement en contact avec les personnes qui s'intéressent à votre association. Voici quelques conseils pour tirer le meilleur parti de vos stratégies de marketing par courriel :
Le marketing numérique dans les médias sociaux offre un grand potentiel pour développer votre communauté si vous utilisez la bonne stratégie et si vous publiez régulièrement.
Les plateformes de médias sociaux sont gratuites et offrent de nombreuses possibilités de promouvoir votre mission et d'engager les sympathisants existants et potentiels. Vous pouvez utiliser ces plateformes pour partager les dernières mises à jour concernant votre organisation, accroître votre notoriété, recruter du personnel et des bénévoles, et collecter des fonds pour vos programmes en ajoutant des pages de dons en ligne.
La diffusion en direct peut être un complément précieux à la stratégie de marketing de votre association. Organisez des événements de collecte de fonds en ligne avec un public beaucoup plus large que les événements en personne. Cela vous permet de :
Conseil de pro: Utilisez des outils tels que le chat en direct et les sondages lors de la diffusion en direct d'événements afin de les rendre plus attrayants et d'augmenter le nombre de dons.
Choisissez parmi différentes formes de marketing de contenu, comme les articles de blog, les livres électroniques, les vidéos ou les webinaires, en fonction de votre public cible, de vos ressources et de votre mission.
Effectuez une recherche par mots-clés pour identifier les requêtes et les sujets les plus recherchés sur lesquels vous pouvez écrire et planifiez votre stratégie de contenu en conséquence - une stratégie de marketing de contenu bien planifiée vous aidera :
Conseil de pro: réutilisez le contenu à des fins et sur des canaux différents pour vous assurer que votre pipeline de contenu n'est jamais vide.
Le site web de votre association sera le premier endroit que les gens visiteront pour en savoir plus sur votre mission ou sur la manière d'y participer.
Le site web doit refléter les valeurs et l'objectif de votre association et permettre aux visiteurs de s'engager et d'agir plus facilement. L'expérience de vos visiteurs doit être cohérente avec tous vos autres canaux de marketing numérique.
Votre site web est idéal pour promouvoir des outils de marketing importants tels que votre blog. N'oubliez pas de relier vos pages de médias sociaux à votre site web.
Les SMS ont un taux d'ouverture de 98 %, le plus élevé de tous les canaux de marketing. Ils permettent à vos messages d'arriver directement dans la boîte de réception de votre public et sont accessibles même sans connexion internet.
Vous pouvez utiliser les SMS pour :
Contrairement à l'email et au marketing de contenu, qui dépendent d'un public initialement entrant, le marketing d'influence pour les organisations à but non lucratif peut vous connecter à un public qui est déjà engagé et à l'écoute. Construire une preuve sociale prend du temps, mais collaborer avec des influenceurs en qui les gens ont déjà confiance peut vous aider à mettre en avant votre crédibilité.
Une fois que vous avez trouvé l'influenceur idéal, vous pouvez lancer différentes campagnes numériques :
Les outils marketing de Google Analytics vous aident à mesurer le nombre de visiteurs sur votre site web, les actions qu'ils entreprennent et la performance de la stratégie de marketing numérique de votre association.
Google Analytics est la plateforme d'analyse la plus accessible et est entièrement gratuite ! Vous pouvez facilement intégrer Google Analytics à Zeffy pour suivre les visiteurs de votre formulaire de don en ligne.
Si vous n'avez pas encore de compte Google Analytics, suivez les étapes suivantes pour en créer un :
Une fois que vous disposez d'un compte Google Analytics, voici comment vous pouvez l'utiliser pour améliorer vos efforts en matière de marketing numérique :
Dans le domaine de l'analyse, un objectif fait référence à une conversion de site web ou à toute action utile que les visiteurs effectuent sur votre site web, comme regarder une vidéo ou s'abonner à une lettre d'information.
Définissez un "objectif de destination" pour mesurer le nombre de personnes qui visitent votre page de remerciement après avoir fait un don ou rempli un formulaire. En combinant l'objectif de destination avec des indicateurs de performance clés axés sur le contenu, vous mettrez en évidence la manière dont les utilisateurs interagissent avec votre site web.
Le gestionnaire de balises Google garantit que Google Analytics est configuré pour analyser l'ensemble du contenu de votre site web. Il vous aide à suivre les clics vers des sites tiers ou à surveiller les soumissions de formulaires sur n'importe quelle page. Vous pouvez marquer les liens des courriels et du contenu des médias sociaux vers votre site web et mesurer leur efficacité à générer des revenus.
Le marketing numérique pour les organisations à but non lucratif offre de vastes possibilités d'attirer davantage de sympathisants et d'élargir la base de donateurs. Les outils en ligne tels que le crowdfunding, la promotion sur les médias sociaux, Google Ads, les options de dons récurrents et les programmes de dons jumelés ont ouvert de nombreuses nouvelles voies pour trouver des donateurs et entrer en contact avec eux.
Les organisations à but non lucratif ont le choix entre de nombreux outils de collecte de fonds numériques abordables, ce qui leur permet de trouver ce qui convient le mieux à leur organisation. Découvrez la plateforme de collecte de fonds en ligne 100% gratuite de Zeffy pour compléter vos stratégies de marketing en ligne.
En tant qu'organisation à but non lucratif, les 5 P dont vous devez tenir compte lors de l'élaboration de votre stratégie de marketing numérique sont les suivants :
Oui, les organisations caritatives doivent établir une présence numérique en mettant en œuvre une stratégie de marketing numérique soigneusement planifiée. Une stratégie de marketing à but non lucratif peut aider votre organisation à s'engager auprès d'un public plus large, à sensibiliser davantage et à obtenir plus de soutien. L'utilisation de sites web, de médias sociaux, de publicités en ligne et de marketing par courriel aide votre organisation à faire passer son message.
Le marketing numérique permet aux organisations de partager facilement des histoires, d'accepter des dons en ligne de n'importe qui, de trouver de nouveaux donateurs et de garder les donateurs de longue date informés et connectés.
Voici quelques exemples de stratégie numérique :