Les organisations à but non lucratif doivent établir une présence solide sur les médias numériques afin de faire connaître leur mission et d'atteindre davantage de donateurs potentiels. En utilisant des plateformes telles que les médias sociaux, les sites web et le contenu en ligne, les organisations peuvent partager leur impact, raconter des histoires captivantes et inciter les gens à soutenir leur cause.

Ce guide couvre tout ce que vous devez savoir sur le marketing numérique pour les organisations à but non lucratif, y compris les 8 meilleures stratégies pour commercialiser efficacement votre organisation en ligne en 2024.

‍

Qu'est-ce que le marketing numérique pour les organisations à but non lucratif ?

Le marketing numérique pour les organisations à but non lucratif consiste à tirer parti d'outils et de plateformes en ligne pour faire connaître la mission d'une organisation à but non lucratif, entrer en contact avec des sympathisants et collecter des fonds.

Qu'il s'agisse d'optimiser le site web et d'envoyer des mises à jour par courrier électronique, ou de mener des campagnes dans les médias sociaux et de faire de la publicité en ligne, l'objectif reste le même. Il s'agit d'atteindre un public plus large, de renforcer les relations avec les donateurs existants et d'attirer de nouveaux contributeurs.

En adoptant une stratégie de marketing numérique efficace, les organisations à but non lucratif peuvent faire connaître leur histoire, sensibiliser le public à leur cause et simplifier le processus de don en ligne. La mise en œuvre de ces stratégies de marketing joue un rôle crucial dans l'élargissement de votre base de supporters engagés.

‍

Pourquoi le marketing numérique est-il important pour les organisations à but non lucratif ?

Établir des relations étroites avec les donateurs a toujours été un défi et a toujours pris beaucoup de temps, en particulier pour les petites organisations à but non lucratif disposant d'un personnel et de bénévoles limités.

Cependant, la collecte de fonds numérique a simplifié la prise de contact avec les donateurs et le maintien de leur engagement. Aujourd'hui, les organisations à but non lucratif disposant d'un personnel réduit peuvent utiliser des outils en ligne pour rester en contact avec leurs donateurs.

Voici les 6 principales raisons pour lesquelles une forte présence en ligne est aujourd'hui cruciale pour les organisations à but non lucratif.

‍

1. Élimination des barrières géographiques

L'internet permet aux organisations à but non lucratif d'entrer en contact avec des personnes au niveau mondial, et non plus seulement au niveau local. Les organisations peuvent partager des informations sur leur travail et leur mission avec un public mondial par le biais de sites web, de courriels et de médias sociaux. Cette connectivité permet également d'accéder à une communauté mondiale diversifiée de donateurs, de bénévoles et de sympathisants potentiels.

‍

2. Plus de commodité pour les donneurs

Vos donateurs sont déjà en ligne - ils naviguent sur les médias sociaux, travaillent ou font des achats. Les organisations à but non lucratif qui proposent des pages de don en ligne conviviales et optimisées pour la consultation mobile simplifient le processus de don pour les donateurs. Ils peuvent faire un don à tout moment, n'importe où, sans aucun inconvénient.

Au lieu de se déplacer, les sympathisants peuvent s'informer sur une campagne et faire un don directement à partir de leur téléphone ou de leur ordinateur, en quelques clics.

Pour faciliter le processus de don, assurez-vous que votre formulaire de don en ligne est facile d'accès. Avec une plateforme de collecte de fonds comme Zeffy, vous pouvez créer un formulaire de don en ligne sans avoir à payer de frais de plateforme ou de transaction.

‍

3. Réduction des coûts de commercialisation

Des stratégies telles que les lettres d'information électroniques, les blogs, le contenu vidéo, les médias sociaux et l'optimisation du référencement des sites web permettent aux organisations à but non lucratif de promouvoir leurs missions de manière rentable.

Ces approches permettent même aux petites associations d'établir une présence forte de leur marque, d'accroître leur notoriété et d'attirer de nouveaux donateurs ou bénévoles à un prix abordable.

‍

4. Construire des relations à long terme

L'internet permet aux organisations à but non lucratif de nouer et d'entretenir des relations durables avec leurs sympathisants, au-delà des simples dons ponctuels. En envoyant régulièrement des courriels de mise à jour sur leurs activités, les organisations à but non lucratif tiennent leurs sympathisants bien informés et cultivent la confiance.

Les médias sociaux permettent aux organisations à but non lucratif d'interagir en répondant aux questions et en exprimant leur gratitude. Ces interactions permettent aux sympathisants de se sentir valorisés et de faire partie intégrante d'une communauté unie par une mission commune au fil du temps.

‍

5. Renforcer la crédibilité

La crédibilité est essentielle pour gagner le soutien et la confiance des donateurs, et un site web professionnel joue un rôle crucial à cet égard. Il établit qu'une organisation est digne de confiance et responsable. Les donateurs potentiels doivent facilement vérifier leurs références avant de faire un don, d'où l'importance d'une présence en ligne informative.

‍

6. Améliore la visibilité en ligne

Pour les organisations à but non lucratif, il est essentiel de pouvoir être découvert en ligne afin d'atteindre de manière organique de nouveaux soutiens potentiels. Des stratégies telles que le référencement pour mieux se classer dans les recherches pertinentes, la promotion sur les médias sociaux et l'encouragement des critiques positives contribuent toutes à accroître la visibilité en ligne de votre organisation à but non lucratif.

‍

6 étapes pour élaborer votre stratégie de marketing numérique à but non lucratif

‍

Accroître la sensibilisation et l'engagement par le biais des médias numériques nécessite une planification minutieuse.

Il est essentiel de mettre en place un système de création et de distribution de votre contenu marketing. Cette approche vous permettra de faire évoluer efficacement votre organisation à but non lucratif et de maintenir votre équipe et vos ressources à un niveau raisonnable.

‍

1. Fixer des objectifs SMART

Souhaitez-vous atteindre de nouveaux sympathisants et bénévoles ? Votre objectif est-il d'augmenter les dons en ligne ? Chaque campagne de marketing numérique doit avoir un objectif unique qui oriente vos stratégies.

Le cadre des objectifs SMART peut vous aider à définir des objectifs clairs. Ce cadre met l'accent sur cinq éléments clés essentiels à la définition d'objectifs clairs :

Spécifique :

Définissez clairement ce qu'est la réussite en vous appuyant sur des résultats tangibles et précis. Par exemple, si vous publiez du contenu sur les médias sociaux, fixez un objectif précis comme la publication d'au moins un message par jour.

‍

Mesurable :

‍Etablissezun moyen de suivre les progrès de votre tactique de marketing. En reprenant l'exemple précédent, votre objectif mesurable pourrait être d'augmenter l'engagement dans les messages de 15 %.

‍

Réalisable :

‍Décrivez desétapes réalistes pour atteindre vos objectifs. Supposons que vous ayez publié quatre messages hebdomadaires sur les médias sociaux et que vous ayez observé une augmentation de 10 % de l'engagement. Fixer un objectif de 15 % d'augmentation de l'engagement est une étape logique et réalisable.

‍

Pertinent :

Vos objectifs doivent correspondre aux priorités actuelles de votre organisation. Par exemple, si la principale priorité de votre association cette année est d'augmenter la fidélisation des donateurs mensuels, alors vos objectifs en matière de médias sociaux doivent soutenir cet objectif.

Un objectif pertinent pourrait consister à créer du contenu soulignant l'impact des dons récurrents et à partager des histoires sur l'impact des donateurs pour favoriser l'engagement à long terme.

‍

Limité dans le temps :

‍Ildoit y avoir une date limite à laquelle vous souhaitez atteindre votre objectif. Vous pourriez vous fixer pour objectif d'augmenter de 5 % votre taux mensuel de fidélisation des donateurs au cours des six prochains mois en diffusant un contenu cohérent et percutant sur les médias sociaux.

‍

2. Connaître son public

Connaître votre public cible vous permet de hiérarchiser ses canaux préférés et d'adapter votre message pour qu'il trouve un écho plus efficace auprès de lui. Par exemple, un message électronique destiné aux donateurs sera différent d'un message conçu pour recruter des bénévoles.

Un profil de donateur comprend des informations telles que le nom, l'âge, le niveau d'études, la profession, les préférences en matière de communication, les objectifs et les antécédents caritatifs, ainsi que les motivations qui poussent à soutenir la cause de votre association.

Créez des personas distincts représentant les différents publics que vous souhaitez attirer. Utilisez un système de gestion des donateurs pour créer des personas détaillés, personnaliser vos messages et développer un contenu attrayant adapté à chaque groupe.

‍

3. Rédiger vos messages clés

Les messages clés contiennent des informations sur votre association que vous souhaitez transmettre à votre public et que vous voulez qu'il partage.

Il est important de rédiger vos messages clés avant de mettre en œuvre votre stratégie de marketing. Voici pourquoi :

Assurer la cohérence :

Quelle que soit la personne qui fait le marketing, vous pouvez être sûr que le même message de base est promu.

‍

: Quelle que soit la personne qui fait le marketing, vous pouvez être sûr que le même message de base est promu. ‍ Simplifie le processus :

En créant des messages clés à l'avance, vous avez une idée claire du contenu de votre message marketing.

‍

: En créant des messages clés à l'avance, vous avez une idée claire du contenu de votre message marketing. ‍ Ciblez le bon groupe:

En segmentant vos publics et en adaptant vos informations à chaque groupe, vous vous assurez que le bon message clé atteint le bon public, qu'il s'agisse de bénévoles, de donateurs ou de membres de votre communauté.

Par exemple, si votre association se consacre au soutien des enfants orphelins, les messages clés pourraient être rédigés comme suit :

Ce message peut être adapté aux différents publics cibles :

Pour les perspectives d'adoption :

‍Transformez la vie d'un enfant aujourd'hui. Adoptez pour soutenir.

‍

vie d'un enfant aujourd'hui. Adoptez pour soutenir. ‍ Pour les volontaires :

Rejoignez-nous dans notre mission qui consiste à fournir des soins, une éducation et une bonne vie aux enfants orphelins.

‍

Rejoignez-nous dans notre mission qui consiste à fournir des soins, une éducation et une bonne vie aux enfants orphelins. ‍ Pour les donateurs :

‍Aidez-nous àoffrir une vie meilleure aux jeunes enfants défavorisés de notre communauté. Faites un don pour leur offrir un avenir meilleur.

‍

4. Choisir les bonnes plateformes de marketing numérique

Comprendre votre public cible vous aidera à réduire le nombre de plateformes à utiliser.

Commencez par les plateformes sur lesquelles votre public cible préfère s'engager. Supposons que votre public cible soit composé de jeunes professionnels à l'emploi du temps chargé. Une longue vidéo ou un podcast n'est peut-être pas la bonne stratégie de marketing pour les intéresser. Ils sont plus enclins à consulter et à partager des messages concis sur les médias sociaux.

Vous aurez besoin de certains outils en ligne conçus pour les organisations à but non lucratif afin d'exploiter le potentiel des différentes plateformes et de rationaliser vos stratégies de marketing numérique. En voici un exemple :

Pour commencer le marketing par courrier électronique, vous aurez besoin d'un fournisseur de services de courrier électronique qui vous aidera à automatiser les campagnes de courrier électronique.

Pour exécuter une campagne de marketing numérique par le biais des médias sociaux, vous pouvez accéder à des plateformes gratuites telles que Facebook ou Instagram. Vous aurez également besoin d'un outil de programmation de contenu pour concevoir votre stratégie de contenu pour chaque plateforme.

Pour créer des supports marketing attrayants, profitez des outils de conception et des modèles de courrier électronique gratuits.

À mesure que vous développez vos efforts de marketing numérique, vous pouvez explorer des méthodes de marketing payant comme la publicité au clic et le marketing d'influence.

Conseil de pro : évitez de vous fier à une seule plateforme. Faire participer vos sympathisants sur plusieurs plateformes vous permet d'atteindre un public plus large.

Consultez notre guide sur les médias sociaux pour les organisations à but non lucratif ici →

‍

5. Élaborer un contenu convaincant

Vous connaissez vos objectifs et votre public, et vous avez choisi les plateformes en ligne pour commencer le parcours de marketing numérique de votre association. Ensuite, vous devez attirer l'attention de vos sympathisants et les convaincre d'agir.

Un contenu convaincant et un message adéquat vous aideront à atteindre cet objectif. Voici quelques conseils pour créer un contenu efficace qui inspirera et encouragera vos partisans :

Utilisez des textes clairs et concis :

‍Que vous écriviez un article de blog de 1000 mots pour votre site web ou un courriel de 300 mots, utilisez vos mots avec parcimonie. Évitez les expressions verbeuses et éliminez les phrases redondantes. Utilisez la voix active et faites en sorte que votre texte soit facile à lire pour votre public.

‍

vous écriviez un article de blog de 1000 mots pour votre site web ou un courriel de 300 mots, utilisez vos mots avec parcimonie. Évitez les expressions verbeuses et éliminez les phrases redondantes. Utilisez la voix active et faites en sorte que votre texte soit facile à lire pour votre public. ‍ Ajoutez des éléments visuels attrayants :

Les utilisateurs consacrent généralement quelques secondes à un message et le feront défiler s'il n'est pas assez engageant. Incluez des images et des graphiques accrocheurs pour capter l'attention de vos sympathisants.

‍

Les utilisateurs consacrent généralement quelques secondes à un message et le feront défiler s'il n'est pas assez engageant. Incluez des images et des graphiques accrocheurs pour capter l'attention de vos sympathisants. ‍ Utilisez la preuve sociale :

Les gens ont tendance à remarquer et à imiter les comportements d'autres personnes lorsqu'ils prennent une décision. Mettez en avant l'impact et l'histoire de votre association jusqu'à présent pour démontrer votre crédibilité et le soutien existant.

‍

Les gens ont tendance à remarquer et à imiter les comportements d'autres personnes lorsqu'ils prennent une décision. Mettez en avant l'impact et l'histoire de votre association jusqu'à présent pour démontrer votre crédibilité et le soutien existant. ‍ Incluez des appels à l'action percutants :

Les appels à l'action encouragent votre public cible à passer à l'étape suivante. En fonction de vos objectifs actuels, l'action souhaitée peut être de faire un don, de s'abonner à votre bulletin d'information ou de s'inscrire comme bénévole. Le CTA doit être court, clair et réalisable, par exemple "Faites un don maintenant" ou "Devenez bénévole".

‍

Adaptez vos messages au canal de marketing que vous utilisez. Le contenu Instagram doit avoir un fort attrait visuel et des légendes claires et nettes. Au contraire, des articles de blog longs et riches en valeur, avec les meilleures pratiques de référencement, seront parfaits pour votre site web à but non lucratif.

‍

6. Suivre les progrès et adapter sa stratégie

Mesurez vos progrès par rapport aux objectifs que vous avez fixés à l'étape 1. Optimisez vos tactiques de marketing, vos efforts et vos messages en cours de route pour augmenter les chances d'atteindre ces objectifs.

Établir des points de contrôle tout au long de la campagne pour suivre les indicateurs clés de performance (ICP). Effectuer des bilans mensuels ou trimestriels pour analyser les performances de la campagne.

Voici quelques exemples d'indicateurs clés de performance que vous pouvez suivre pour les différentes campagnes de marketing :

Mesures du trafic sur le site web :

Suivez le nombre total de sessions, les nouveaux utilisateurs, les taux de rebond et les pages/contenus les plus populaires pour comprendre l'efficacité du site Web en termes de visiteurs et d'engagement.

‍

: Suivez le nombre total de sessions, les nouveaux utilisateurs, les taux de rebond et les pages/contenus les plus populaires pour comprendre l'efficacité du site Web en termes de visiteurs et d'engagement. ‍ Mesures de marketing par courriel :

Surveillez les taux d'ouverture, les taux de clics, les taux de désinscription et les conversions en dons pour évaluer le succès de vos campagnes d'e-mailing.

‍

: Surveillez les taux d'ouverture, les taux de clics, les taux de désinscription et les conversions en dons pour évaluer le succès de vos campagnes d'e-mailing. ‍ Engagement dans les médias sociaux :

Mesurez les likes, les partages, les commentaires, les mentions et la croissance du nombre de followers sur les différentes plateformes pour évaluer la portée du contenu social.

‍

: Mesurez les likes, les partages, les commentaires, les mentions et la croissance du nombre de followers sur les différentes plateformes pour évaluer la portée du contenu social. ‍ Taux de conversion des dons en ligne :

Suivez le pourcentage de visiteurs du site web qui terminent le processus de don pour évaluer les efforts d'optimisation de l'entonnoir de dons.

‍

: Suivez le pourcentage de visiteurs du site web qui terminent le processus de don pour évaluer les efforts d'optimisation de l'entonnoir de dons. ‍ Revenu global généré en ligne:

Calculez le total des dons reçus par l'intermédiaire du site web, des campagnes de courrier électronique et des initiatives de médias sociaux afin d'indiquer l'impact global de vos efforts de marketing numérique.

‍

Marketing numérique pour les organisations à but non lucratif - 8 meilleures stratégies

‍

1. Marketing par courrier électronique pour les organisations à but non lucratif

Le courrier électronique est l'un des moyens les plus efficaces et les moins coûteux d'atteindre les sympathisants et les donateurs potentiels. Il vous permet d'entrer directement en contact avec les personnes qui s'intéressent à votre association. Voici quelques conseils pour tirer le meilleur parti de vos stratégies de marketing par courriel :

Créez une série d'e-mails de bienvenue pour les nouveaux abonnés. Ces courriels peuvent contenir des informations sur votre cause et sur la manière dont ils peuvent vous soutenir.

Envoyer des courriels automatisés pour remercier les donateurs de leurs contributions.

Envoyer des courriels mensuels concernant les besoins et les possibilités de dons.

Envoyez régulièrement des bulletins d'information pour partager un contenu éducatif précieux ou des mises à jour sur votre association, sur une base hebdomadaire ou mensuelle.

Veillez à ce que vos courriels contiennent un CTA clair.

‍

2. Marketing des médias sociaux pour les organisations à but non lucratif

Le marketing numérique dans les médias sociaux offre un grand potentiel pour développer votre communauté si vous utilisez la bonne stratégie et si vous publiez régulièrement.

Les plateformes de médias sociaux sont gratuites et offrent de nombreuses possibilités de promouvoir votre mission et d'engager les sympathisants existants et potentiels. Vous pouvez utiliser ces plateformes pour partager les dernières mises à jour concernant votre organisation, accroître votre notoriété, recruter du personnel et des bénévoles, et collecter des fonds pour vos programmes en ajoutant des pages de dons en ligne.

Expérimentez différentes tactiques et formats de contenu pour trouver ce qui fonctionne pour votre organisation à but non lucratif.

Utilisez les outils payants disponibles sur les différentes plateformes de médias sociaux pour renforcer vos messages et diffuser des publicités ciblées sur les médias sociaux.

Envisagez des collaborations avec des influenceurs pour toucher un large public et faire connaître votre mission plus rapidement.

Mettez en œuvre une campagne de contenu généré par les utilisateurs (CGU). Créez du contenu à partir de bénévoles, de clients, de sympathisants et de donateurs afin d'apporter une preuve sociale à votre stratégie de marketing numérique à but non lucratif.

‍

3. Streaming en direct pour les organisations à but non lucratif

La diffusion en direct peut être un complément précieux à la stratégie de marketing de votre association. Organisez des événements de collecte de fonds en ligne avec un public beaucoup plus large que les événements en personne. Cela vous permet de :

Élargissez la portée de votre événement, car les ventes de billets ne sont pas limitées par les frontières géographiques.

Faites en sorte que votre événement soit plus inclusif pour les personnes qui ne peuvent pas participer à des événements en personne.

Réalisez des économies en ne réservant pas de lieu, en n'organisant pas de décoration et en n'engageant pas de traiteur. Vous pouvez également engager des conférenciers et des artistes du monde entier sans les payer pour se produire.

Conseil de pro: Utilisez des outils tels que le chat en direct et les sondages lors de la diffusion en direct d'événements afin de les rendre plus attrayants et d'augmenter le nombre de dons.

‍

4. Marketing de contenu pour les organisations à but non lucratif

Choisissez parmi différentes formes de marketing de contenu, comme les articles de blog, les livres électroniques, les vidéos ou les webinaires, en fonction de votre public cible, de vos ressources et de votre mission.

Effectuez une recherche par mots-clés pour identifier les requêtes et les sujets les plus recherchés sur lesquels vous pouvez écrire et planifiez votre stratégie de contenu en conséquence - une stratégie de marketing de contenu bien planifiée vous aidera :

Informer les gens sur votre mission et vos programmes

Améliorer les efforts d'optimisation des moteurs de recherche afin d'obtenir un meilleur classement dans les pages de résultats des moteurs de recherche.

Entrez en contact avec des personnes qui recherchent vos services ou qui souhaitent soutenir une mission comme la vôtre.

Établir la crédibilité et l'autorité de votre organisation.

Conseil de pro: réutilisez le contenu à des fins et sur des canaux différents pour vous assurer que votre pipeline de contenu n'est jamais vide.

‍

5. Conception de sites web à but non lucratif et UX

Le site web de votre association sera le premier endroit que les gens visiteront pour en savoir plus sur votre mission ou sur la manière d'y participer.

Le site web doit refléter les valeurs et l'objectif de votre association et permettre aux visiteurs de s'engager et d'agir plus facilement. L'expérience de vos visiteurs doit être cohérente avec tous vos autres canaux de marketing numérique.

Veillez à ce que l'image de marque et la tonalité soient bien alignées et à ce que le site web soit optimisé pour le référencement. Vous souhaitez que votre site web apparaisse en tête des résultats des moteurs de recherche.

Veiller à ce que le site web soit facile à parcourir, avec des menus clairs qui permettent aux utilisateurs de trouver rapidement des informations.

Optimiser la conception du site web pour les utilisateurs mobiles afin d'offrir une navigation efficace à tous les visiteurs.

Créez un site web esthétiquement agréable et cohérent qui met en valeur l'impact des efforts de votre association.

Incluez des CTA clairs pour que les visiteurs puissent facilement passer à l'action, qu'il s'agisse de s'inscrire à une lettre d'information, de faire du bénévolat ou de faire un don.

Votre site web est idéal pour promouvoir des outils de marketing importants tels que votre blog. N'oubliez pas de relier vos pages de médias sociaux à votre site web.

‍

6. Marketing par SMS pour les organisations à but non lucratif

Les SMS ont un taux d'ouverture de 98 %, le plus élevé de tous les canaux de marketing. Ils permettent à vos messages d'arriver directement dans la boîte de réception de votre public et sont accessibles même sans connexion internet.

Vous pouvez utiliser les SMS pour :

Promouvoir des campagnes de pair à pair, témoigner de la gratitude de vos donateurs ou envoyer des messages de rappel aux sympathisants pour un événement à venir.

Obtenir l'autorisation avant d'envoyer des messages conformément aux dispositions légales.

Segmentez votre liste en fonction des préférences, des caractéristiques démographiques et des comportements des utilisateurs. Adaptez des messages distincts à chaque groupe.

Faites en sorte que vos messages soient intelligents, concis et convaincants.

Offrez aux destinataires la possibilité de ne plus recevoir vos messages à tout moment.

Envoyez des messages au bon moment pour stimuler l'engagement, en tenant compte des fuseaux horaires locaux de vos destinataires.

Suivez vos efforts de marketing par SMS de masse en contrôlant les indicateurs clés de performance tels que les taux d'ouverture et les taux de conversion.

‍

7. Le marketing d'influence pour les organisations à but non lucratif

Contrairement à l'email et au marketing de contenu, qui dépendent d'un public initialement entrant, le marketing d'influence pour les organisations à but non lucratif peut vous connecter à un public qui est déjà engagé et à l'écoute. Construire une preuve sociale prend du temps, mais collaborer avec des influenceurs en qui les gens ont déjà confiance peut vous aider à mettre en avant votre crédibilité.

Une fois que vous avez trouvé l'influenceur idéal, vous pouvez lancer différentes campagnes numériques :

Sensibilisation :

‍Demandez à vos influenceurs d'attirer l'attention sur un nouveau développement de votre programme. Fournissez-leur un CTA pour aider les personnes qui les suivent à participer à votre mission.

‍

vos influenceurs d'attirer l'attention sur un nouveau développement de votre programme. Fournissez-leur un CTA pour aider les personnes qui les suivent à participer à votre mission. ‍ Promouvoir votre collecte de fonds :

Demandez aux influenceurs de promouvoir le message de votre collecte de fonds et d'inviter davantage de personnes. S'ils participent à l'événement, ils peuvent publier des vidéos du lieu de l'événement, incitant ainsi les gens à participer à votre prochaine collecte de fonds.

‍

Demandez aux influenceurs de promouvoir le message de votre collecte de fonds et d'inviter davantage de personnes. S'ils participent à l'événement, ils peuvent publier des vidéos du lieu de l'événement, incitant ainsi les gens à participer à votre prochaine collecte de fonds. ‍ Co-organiser un événement virtuel :

‍Lire la popularité de l'influenceur et co-organiser une collecte de fonds virtuelle. Organisez une vente aux enchères en ligne ou donnez un cours dans son domaine d'expertise.

‍

la popularité de l'influenceur et co-organiser une collecte de fonds virtuelle. Organisez une vente aux enchères en ligne ou donnez un cours dans son domaine d'expertise. ‍ Amplifier votre appel de fin d'année :

‍Lesdons de fin d'annéesont importants pour les organisations à but non lucratif. Commencez tôt et demandez à votre partenaire influenceur de chercher des dons en votre nom. Ils peuvent également publier des annonces sur les progrès réalisés tout au long des mois précédant décembre.

‍

8. Google Analytics pour les organisations à but non lucratif

Les outils marketing de Google Analytics vous aident à mesurer le nombre de visiteurs sur votre site web, les actions qu'ils entreprennent et la performance de la stratégie de marketing numérique de votre association.

Google Analytics est la plateforme d'analyse la plus accessible et est entièrement gratuite ! Vous pouvez facilement intégrer Google Analytics à Zeffy pour suivre les visiteurs de votre formulaire de don en ligne.

Si vous n'avez pas encore de compte Google Analytics, suivez les étapes suivantes pour en créer un :

S'inscrire à Google Analytics. Configurez votre site web en tant que "propriété" afin de collecter des données sur les visiteurs. Créez une "vue de rapport" Google Analytics pour analyser les données collectées. Ajoutez la balise de suivi analytique à votre site web.

Une fois que vous disposez d'un compte Google Analytics, voici comment vous pouvez l'utiliser pour améliorer vos efforts en matière de marketing numérique :

Définir des objectifs dans Google Analytics :

Dans le domaine de l'analyse, un objectif fait référence à une conversion de site web ou à toute action utile que les visiteurs effectuent sur votre site web, comme regarder une vidéo ou s'abonner à une lettre d'information.

Définissez un "objectif de destination" pour mesurer le nombre de personnes qui visitent votre page de remerciement après avoir fait un don ou rempli un formulaire. En combinant l'objectif de destination avec des indicateurs de performance clés axés sur le contenu, vous mettrez en évidence la manière dont les utilisateurs interagissent avec votre site web.

Configurer Google Tag Manager :

Le gestionnaire de balises Google garantit que Google Analytics est configuré pour analyser l'ensemble du contenu de votre site web. Il vous aide à suivre les clics vers des sites tiers ou à surveiller les soumissions de formulaires sur n'importe quelle page. Vous pouvez marquer les liens des courriels et du contenu des médias sociaux vers votre site web et mesurer leur efficacité à générer des revenus.

‍

Résumé du marketing numérique pour les organisations à but non lucratif

Le marketing numérique pour les organisations à but non lucratif offre de vastes possibilités d'attirer davantage de sympathisants et d'élargir la base de donateurs. Les outils en ligne tels que le crowdfunding, la promotion sur les médias sociaux, Google Ads, les options de dons récurrents et les programmes de dons jumelés ont ouvert de nombreuses nouvelles voies pour trouver des donateurs et entrer en contact avec eux.

Les organisations à but non lucratif ont le choix entre de nombreux outils de collecte de fonds numériques abordables, ce qui leur permet de trouver ce qui convient le mieux à leur organisation. Découvrez la plateforme de collecte de fonds en ligne 100% gratuite de Zeffy pour compléter vos stratégies de marketing en ligne.

‍

FAQ sur le marketing des organisations à but non lucratif

Quels sont les 5 P du marketing associatif ?

En tant qu'organisation à but non lucratif, les 5 P dont vous devez tenir compte lors de l'élaboration de votre stratégie de marketing numérique sont les suivants :

Produit : L'impact de votre association et le travail qui la rend unique.

: L'impact de votre association et le travail qui la rend unique. Le prix : Les dépenses et les besoins de financement de votre association. Alignez les appels de fonds sur ces besoins.

: Les dépenses et les besoins de financement de votre association. Alignez les appels de fonds sur ces besoins. Promotion : Les canaux que vous utilisez pour promouvoir les missions de votre association et les tactiques et outils de marketing pour chacun d'entre eux.

: Les canaux que vous utilisez pour promouvoir les missions de votre association et les tactiques et outils de marketing pour chacun d'entre eux. Lieu : Les lieux en ligne où les sympathisants s'engagent avec votre association.

: Les lieux en ligne où les sympathisants s'engagent avec votre association. Les personnes: Ouvrez des possibilités de communication bilatérale et permettez aux sympathisants de participer activement à votre mission.

‍

Les associations caritatives ont-elles besoin de marketing numérique ?

Oui, les organisations caritatives doivent établir une présence numérique en mettant en œuvre une stratégie de marketing numérique soigneusement planifiée. Une stratégie de marketing à but non lucratif peut aider votre organisation à s'engager auprès d'un public plus large, à sensibiliser davantage et à obtenir plus de soutien. L'utilisation de sites web, de médias sociaux, de publicités en ligne et de marketing par courriel aide votre organisation à faire passer son message.

Le marketing numérique permet aux organisations de partager facilement des histoires, d'accepter des dons en ligne de n'importe qui, de trouver de nouveaux donateurs et de garder les donateurs de longue date informés et connectés.

‍

Quel est un exemple de stratégie numérique ?

Voici quelques exemples de stratégie numérique :