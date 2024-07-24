L'élément vital de toute organisation à but non lucratif est sa base de donateurs. Sans un afflux régulier de nouveaux sympathisants, les organisations peuvent vaciller et ne pas atteindre leur plein potentiel. Dans le paysage philanthropique actuel, très encombré, le défi d'acquérir de nouveaux donateurs se pose avec acuité, en particulier pour les organisations caritatives à court de ressources.
Pour prospérer et maximiser leur impact, les OBNL doivent adopter une approche stratégique afin d'identifier, d'engager et de fidéliser un groupe diversifié de donateurs engagés.
Que vous soyez un collecteur de fonds chevronné ou que vous commenciez à peine à naviguer dans le monde de l'acquisition de donateurs, voici 15 stratégies recommandées par des experts pour réussir en 2024 et au-delà.
Voici ce qui nous attend :
L'acquisition consiste à trouver, attirer et sécuriser de nouveaux donateurs par le biais de différentes initiatives marketing. C'est la première étape du cycle de vie de la gestion des donateurs à but non lucratif.
L'acquisition de donateurs profite aux organisations à but non lucratif de la manière suivante :
Pour élargir la portée de votre organisation, vous pouvez cibler des publics spécifiques qui ne font peut-être pas partie de votre base de donateurs actuelle. Vous pouvez également obtenir davantage de soutien de la part de personnes dont les intérêts correspondent à votre mission, mais qui ne connaissent pas votre cause.
Une base de donateurs plus large garantit le succès de vos plans de collecte de fonds et augmente les dons. Les stratégies d'acquisition consistent à sensibiliser les donateurs potentiels à votre cause et à leur montrer l'impact que vous créez.
Ces efforts incitent les prospects à se sentir liés à votre organisation caritative et à lui apporter leur soutien financier.
L'acquisition de donateurs aide votre association à se développer et à accroître son impact sur la communauté. Lorsque davantage de sympathisants rejoignent votre organisation, vous pouvez lancer des événements de collecte de fonds plus importants et créer des changements sociétaux significatifs.
De nombreuses personnes se sentent responsables de rendre à la communauté ce qu'elle leur a donné. Ils contribuent souvent à des œuvres caritatives auxquelles ils se sentent liés.
Les anniversaires et les fêtes sont des occasions spéciales pour les donateurs individuels d'apporter leur contribution. Les dons des particuliers représentent la plus grande part, environ 80 %, du total des fonds aux États-Unis, d'où l'intérêt de les cibler.
Les individus soutiennent des causes par le biais de :
Bien que leurs dons soient parfois plus modestes que ceux des autres, les donateurs individuels apportent le soutien et les fonds nécessaires. Chaque donateur est unique et apporte une valeur ajoutée ; cherchez à approfondir vos liens.
Comprendre leurs motivations et s'engager avec chaque donateur existant et potentiel pour construire des relations durables.
88 % du total des fonds collectés proviennent de 12 % des donateurs. Grâce à sa grande capacité à financer des causes, le soutien de ces grands donateurs peut changer la vie des communautés.
Ces personnes ou entreprises ont souvent des liens plus étroits avec l'OBNL. Pour assurer le succès de votre initiative, cultivez des relations engageantes et significatives avec eux. Disposer d'un plan clair pour interagir avec les grands donateurs. Établissez un plan précis pour interagir avec les grands donateurs.
Tenez-les informés de votre travail et faites-les participer aux activités de l'organisation.
Créez un plan unifié pour renforcer les relations avec les donateurs. Faites en sorte qu'ils se sentent valorisés et liés à la cause de votre OBNL.
Vous pouvez obtenir des parrainages d'entreprises pour votre association et disposer d'un réseau plus large d'entreprises pour obtenir de nouveaux donateurs. Elles collaborent avec les organisations à but non lucratif pour renforcer leur réputation et leur image de marque. Les dons des entreprises se font généralement par l'intermédiaire de :
Comme les clients de ces entreprises attendent d'elles qu'elles soutiennent les communautés, les partenaires à but non lucratif peuvent s'en servir pour collecter davantage de fonds. Les entreprises donatrices recherchent des opportunités de marketing et la reconnaissance des organisations à but non lucratif.
Mettez en œuvre différentes stratégies pour répondre à leurs besoins philanthropiques et à d'autres exigences commerciales. Annoncer leur contribution à votre cause lors d'événements et sur les médias sociaux est un excellent moyen d'entretenir des relations avec les entreprises donatrices les plus importantes.
Les fondations sont d'autres grandes organisations à but non lucratif créées par des familles, des communautés, des organisations religieuses ou des entreprises. Ces entités travaillent dans le cadre de la législation fiscale américaine et versent un pourcentage de leurs revenus pour maintenir leur statut d'exonération fiscale.
Les fondations manifestent souvent leur soutien par le biais de
Demandez des dons à des fondations afin de collecter des fonds pour votre cause. Pour améliorer vos chances d'obtenir un soutien ou des subventions pour les organisations à but non lucratif, veillez à vous rapprocher de la fondation cible, qui a des valeurs et des missions similaires aux vôtres.
Comprenez que les fondations financent des organisations à but non lucratif qui ont fait leurs preuves en termes d'impact et de réalisation des objectifs de leur mission. La meilleure façon de procéder consiste à leur fournir des informations claires et à les aborder de manière professionnelle.
Faites des recherches approfondies sur la fondation et envoyez des communiqués de presse et des mises à jour. Remettez-lui des rapports financiers annuels détaillés et préparez un argumentaire pour demander des subventions et montrer l'impact de vos initiatives.
Comme pour toute activité de marketing, vous avez besoin d'une stratégie pour attirer de nouveaux donateurs afin que votre association puisse obtenir davantage de dons. Cette stratégie doit inclure des tactiques pour identifier et motiver de nouveaux prospects à rejoindre votre cause.
Voici quelques stratégies d'acquisition de donateurs pour convertir les prospects en contributeurs financiers :
Les membres du conseil d'administration sont de puissants atouts pour votre OBNL et les plus ardents défenseurs de votre cause, car ils sont déjà liés à votre mission. Ils comprennent vos succès et y ont contribué. Encouragez-les donc à devenir vos plus ardents défenseurs.
Élaborez une stratégie avec eux pour faire connaître votre organisation. Organisez des événements pour inciter leur famille et leurs amis à faire des dons pour la cause. Envisagez de leur envoyer un appel ou d'en discuter lors de vos réunions.
De nombreux donateurs sont prêts à soutenir plusieurs causes s'ils en ont le choix. Selon Forbes, l'un des obstacles qui empêchent les donateurs potentiels de donner est le manque de sensibilisation. Faites connaître votre cause et offrez aux gens la possibilité de faire un don.
Voici comment trouver et obtenir de nouveaux donateurs :
Les donateurs sont plus enclins à contribuer aux OBNL qui sont passionnées par leur mission. Montrez votre impact et partagez des exemples de réussite pour gagner leur confiance.
Les demandes personnalisées et ciblées donnent des résultats plus positifs. Sans recherche de prospects, les organisateurs risquent de manquer des occasions d'acquérir de nouveaux donateurs.
Effectuer des recherches approfondies pour comprendre les antécédents, les intérêts et la capacité de don des donateurs potentiels. La recherche n'a pas pour seul but d'identifier les sympathisants et de demander des fonds. Il s'agit d'acquérir une meilleure compréhension en se renseignant sur :
Les donateurs peuvent cesser de financer votre cause pour diverses raisons. Votre rôle est de rappeler aux anciens donateurs que l'organisation fait toujours un travail utile. Ces donateurs poursuivront leur soutien lorsqu'ils verront et apprendront que vous poursuivez vos efforts.
Même les donateurs ponctuels peuvent devenir des contributeurs récurrents lorsqu'ils comprennent l'impact de leurs dons.
Réengagez les donateurs qui n'ont plus donné signe de vie en leur proposant différentes activités pour qu'ils continuent à s'impliquer dans la vie de l'organisation. Les organisations à but non lucratif savent que la gratitude est très importante, mais qu'elle n'est pas une pratique ponctuelle. Les organisations caritatives négligent parfois cet aspect et perdent la possibilité de renouveler leurs dons. Veillez à remercier ces donateurs et à leur montrer la valeur ajoutée qu'ils apportent à la cause.
Encouragez les prospects et les donateurs actuels à soutenir votre cause financièrement ou en nature. Les lettres de don demandent moins d'efforts, mais peuvent aider à collecter des fonds pour des événements à venir. Des lettres de don bien rédigées peuvent atteindre et convaincre un public plus large en une seule fois.
La plupart des organisations à but non lucratif utilisent des outils gratuits de gestion de la relation client (CRM) pour segmenter leurs sympathisants en groupes spécifiques afin d'envoyer des lettres de don plus ciblées.
La segmentation peut se faire dans les groupes suivants afin d'adresser et de personnaliser vos appels :
Créez un profil de donateur idéal à atteindre et envoyez des lettres de don. Les dons antérieurs sont les meilleurs indicateurs de la volonté d'un prospect de contribuer à l'avenir.
Personnalisez votre demande de don pour obtenir une réponse positive. Utilisez des exemples de réussite pour attirer les sympathisants et les inciter à se joindre à votre mission. Incluez un appel à l'action spécifique, opportun et convaincant pour motiver.
Les bénévoles sont une ressource cachée que les organisations à but non lucratif ignorent souvent. Il y a plusieurs raisons de considérer les bénévoles comme des donateurs potentiels :
Suivez les indicateurs d'engagement des bénévoles dans votre CRM. Des indicateurs tels que les heures de service, la participation à des événements, les interactions avec les médias sociaux ou les taux d'ouverture des courriels peuvent donner des indications sur la manière de personnaliser votre appel aux dons pour les bénévoles.
Les plateformes de médias sociaux offrent des outils puissants pour atteindre et engager des donateurs potentiels qui s'alignent sur la mission de votre association.
Des plateformes comme Facebook, Instagram et Twitter proposent des options de ciblage avancées basées sur les données démographiques, les centres d'intérêt et les comportements, ce qui vous permet de diffuser des publicités attrayantes au bon public et au bon moment.
En élaborant une stratégie de médias sociaux pour votre organisation à but non lucratif, vous pouvez présenter vos histoires d'impact et vos appels à l'action. Vous pouvez capter l'attention des utilisateurs qui défilent et les inciter à soutenir votre cause.
Pour maximiser l'efficacité de vos campagnes publicitaires sur les médias sociaux, surveillez et optimisez en permanence vos annonces en fonction des mesures de performance, afin de garantir que vos efforts d'acquisition produisent le meilleur retour sur investissement possible.
Les donateurs intéressés recherchent le site web d'une organisation à but non lucratif pour se renseigner sur votre travail avant de vous apporter leur soutien. Vous devez optimiser votre site web selon les meilleures pratiques afin de convertir les donateurs potentiels.
52 % du trafic web des organisations à but non lucratif provient d'appareils mobiles. Rendre votre site web réactif peut contribuer à améliorer l'expérience des visiteurs. L'ajout de fonctionnalités adaptées aux appareils mobiles sur votre site web peut également susciter l'intérêt des donateurs nouveaux et existants.
Utilisez des aimants de plomb "pop-up" offrant des informations et des ressources gratuites pour convertir les visiteurs du site web en sympathisants.
Le marketing de contenu est une stratégie précieuse pour atteindre les gens avec vos histoires d'impact. Les gens recherchent des informations sur les possibilités de collecte de fonds et les moyens de contribuer à différentes causes. Votre blog peut offrir les bonnes ressources et partager des exemples de réussite.
Les blogs sont également un excellent moyen d'utiliser les pratiques et les outils d'optimisation des moteurs de recherche (SEO). Voici comment les associations caritatives peuvent utiliser les blogs pour trouver de nouveaux sympathisants :
Les organisations communautaires locales et les organes de presse sont des sources idéales pour diffuser votre message. Proposez au journal local un article sur votre mission, votre fondateur ou votre organisation. Faites part des faits marquants récents ou des événements à venir en utilisant une accroche et un angle d'attaque solides pour assurer la couverture de l'événement.
Les reportages à la télévision, sur les stations de radio, dans les médias sociaux ou dans la presse écrite aident à trouver des sympathisants qui se sentent concernés par la cause. Le meilleur moyen de susciter des émotions et d'acquérir des donateurs est d'ajouter des éléments d'intérêt humain au lieu de simples mises à jour.
Les journées portes ouvertes, les événements de collecte de fonds ou les rencontres informelles créent un environnement accueillant pour les nouveaux donateurs. Ces événements rassemblent des invités locaux pour qu'ils interagissent et entament des conversations significatives sur les causes.
Faites des événements en personne une porte d'entrée vers la culture, les installations et les activités de votre OBNL. Pour susciter l'intérêt, partagez des informations sur l'organisation et sa mission lors de ces événements.
Présentez l'impact de votre association et donnez aux donateurs potentiels le temps de s'entretenir avec les responsables en personne. Parlez de vos objectifs et de la manière dont les donateurs peuvent vous rejoindre dans votre mission d'amélioration de la communauté.
Les campagnes de courrier électronique sont le meilleur moyen d'établir des relations avec les prospects. Ce sont des canaux peu coûteux et puissants qui permettent de s'assurer que les sympathisants potentiels reçoivent votre message. Les organisations à but non lucratif peuvent établir des listes de donateurs afin d'utiliser les campagnes de courrier électronique et d'acquérir des sympathisants.
Il existe de nombreux moyens de recueillir les coordonnées électroniques des participants ou des personnes intéressées par un travail au sein de la communauté.
Même si les prospects ne soutiennent pas financièrement votre cause, vous pouvez entretenir des relations avec eux en leur envoyant des courriels.
Voici comment susciter l'intérêt de vos abonnés :
Même s'ils n'ouvrent pas toujours les lettres d'information, le fait de voir le nom de votre OBNL dans la boîte de réception vous permet de rester dans leur esprit. N'inondez pas leur boîte de réception avec vos courriels.
Organisez des événements en ligne pour réduire les coûts et atteindre des prospects au-delà des frontières locales. L'organisation d'un événement virtuel qui est émotionnellement inspirant et significatif peut encourager les dons.
Contactez vos principaux donateurs et bénévoles pour qu'ils vous témoignent leur soutien. Ces derniers peuvent diffuser le message dans leurs réseaux et inviter leurs amis à participer à l'événement.
L'avantage des événements virtuels est qu'ils vous permettent d'inviter un plus grand nombre de prospects. Contrairement aux événements en personne, vous n'avez pas à vous soucier de la taille de la salle.
Les événements virtuels permettent d'accéder aux données, d'analyser les participants et de les contacter après l'événement.
Les partenariats avec les entreprises et les organisations de développement communautaire peuvent apporter des dons en nature, des subventions aux bénévoles et d'autres formes de soutien à la collecte de fonds.
Travaillez avec des entreprises ou des donateurs importants pour offrir une contrepartie aux dons des employés. De tels programmes encouragent les premiers soutiens et incitent les donateurs à continuer à soutenir votre cause.
Contactez les organisations éligibles pour diffuser le message de votre mission. D'autres moyens consistent à organiser des événements en collaboration et à entrer directement en contact avec ces prospects.
Les dons antérieurs effectués par des sympathisants ont aidé votre cause, alors n'oubliez pas de le reconnaître. Contactez-les par des appels personnels ou envoyez-leur des lettres de remerciement par courrier électronique ou postal. Faites-leur savoir comment leur temps ou leurs dons ont apporté une valeur ajoutée à votre OBNL.
Lorsqu'ils voient que leur contribution et leurs cadeaux ne passent pas inaperçus, ils sont plus enclins à continuer à faire des dons. Ils peuvent même parler à leurs amis et à leur famille du geste de votre organisation et de la cause pour laquelle ils ont fait un don.
Acquérir des sympathisants ne suffit pas : vous devez suivre et analyser le taux auquel vous attirez de nouveaux donateurs. À partir de là, vous devez être en mesure de suivre votre taux de fidélisation de ces donateurs afin de maximiser votre coût d'acquisition et de continuer à bénéficier d'un retour sur investissement.
Le calcul des taux d'acquisition et de fidélisation des donateurs est comme une boussole qui vous guide dans la collecte de fonds, vous aidant à naviguer vers une croissance et un impact soutenus. En quelques étapes simples, vous pouvez débloquer cette mesure vitale et obtenir des informations inestimables sur la santé de votre pipeline de donateurs.
Pour calculer le coût d'acquisition des donateurs :
Par exemple, si vos dépenses totales d'acquisition s'élèvent à 10 000 $ et que vous obtenez 200 nouveaux donateurs grâce à ces efforts, le coût d'acquisition des donateurs sera de 10 000 $ / 200 = 50 $ par nouveau donateur.
Connaître le coût d'acquisition d'un nouveau donateur vous aidera à comprendre combien il vous en coûte pour recruter un nouveau donateur et combien vous devez gagner avec chaque donateur pour atteindre le seuil de rentabilité.
Le taux d'acquisition des donateurs vous aide à cibler vos efforts et vous permet de savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Trouvez ce taux et renforcez les relations avec les donateurs pour votre association.
Voici comment calculer le taux d'acquisition des donateurs :
Taux d'acquisition de donateurs (en pourcentage) = (premiers donateurs / total des donateurs) X 100
Veillez à choisir une période pour calculer le taux d'acquisition des donateurs.
Par exemple, pour le taux du mois dernier, prenez en compte les nouveaux donateurs du mois dernier par rapport au nombre total de donateurs au cours de la même période.
Le taux moyen d'acquisition de donateurs est d'environ 0,8 %. Ce taux peut varier en fonction des différentes activités de collecte de fonds, de la taille et du type d'organisation caritative.
Les taux de fidélisation des donateurs indiquent le nombre de donateurs que votre OBNL conserve depuis l'année dernière. Ils peuvent varier en fonction des campagnes de collecte de fonds, mais la moyenne du secteur se situe généralement entre 40 et 45 %.
Voici comment calculer le taux de fidélisation des donateurs :
Taux de fidélisation des donateurs (en pourcentage) = (donateurs ayant donné cette année/donateurs ayant donné l'année dernière) x 100
Un faible taux de fidélisation des donateurs signifie que vous perdez plus de sympathisants que vous n'en conservez. Il en résulte une diminution des recettes et une base de donateurs moins stable.
Un taux élevé de fidélisation des donateurs indique que vous avez des sympathisants de longue date qui reviennent régulièrement.
Le coût de la fidélisation des donateurs est 10 fois moins élevé que celui de l'acquisition de nouveaux donateurs. Les donateurs contribuent aux causes des organisations à but non lucratif en lesquelles ils ont confiance.
Il faut plus d'efforts et de ressources pour convertir un nouveau donateur que pour fidéliser un donateur fidèle. Cela signifie que la fidélisation des donateurs est moins coûteuse que l'acquisition.
Voici quelques raisons courantes pour lesquelles les donateurs quittent l'organisation ou cessent de donner, à éviter lorsque vous construisez votre programme d'engagement des donateurs. d'engagement des donateurs donateurs :
L'acquisition de nouveaux donateurs permet aux organisations à but non lucratif de donner vie à leur mission et d'accroître leur impact. Bien que le coût d'acquisition puisse sembler impressionnant, ignorer cet aspect crucial revient à laisser de l'argent sur la table - une occasion manquée qu'aucune organisation ne peut se permettre.
En mettant en œuvre les stratégies décrites ci-dessus, vous trouverez de nouveaux sympathisants et établirez des relations durables avec votre cause pour les années à venir. Lorsque vous parviendrez à optimiser votre taux d'acquisition de donateurs, la différence remarquable qu'il peut faire se répercutera sur toutes les facettes de vos activités.
