L'élément vital de toute organisation à but non lucratif est sa base de donateurs. Sans un afflux régulier de nouveaux sympathisants, les organisations peuvent vaciller et ne pas atteindre leur plein potentiel. Dans le paysage philanthropique actuel, très encombré, le défi d'acquérir de nouveaux donateurs se pose avec acuité, en particulier pour les organisations caritatives à court de ressources.

Pour prospérer et maximiser leur impact, les OBNL doivent adopter une approche stratégique afin d'identifier, d'engager et de fidéliser un groupe diversifié de donateurs engagés.

Que vous soyez un collecteur de fonds chevronné ou que vous commenciez à peine à naviguer dans le monde de l'acquisition de donateurs, voici 15 stratégies recommandées par des experts pour réussir en 2024 et au-delà.

Voici ce qui nous attend :

‍

Qu'est-ce que l'acquisition de donateurs et pourquoi est-elle importante pour votre organisation ?

L'acquisition consiste à trouver, attirer et sécuriser de nouveaux donateurs par le biais de différentes initiatives marketing. C'est la première étape du cycle de vie de la gestion des donateurs à but non lucratif.

L'acquisition de donateurs profite aux organisations à but non lucratif de la manière suivante :

‍

Élargir le champ d'action de votre organisation à but non lucratif

Pour élargir la portée de votre organisation, vous pouvez cibler des publics spécifiques qui ne font peut-être pas partie de votre base de donateurs actuelle. Vous pouvez également obtenir davantage de soutien de la part de personnes dont les intérêts correspondent à votre mission, mais qui ne connaissent pas votre cause.

‍

Collecter davantage de fonds

Une base de donateurs plus large garantit le succès de vos plans de collecte de fonds et augmente les dons. Les stratégies d'acquisition consistent à sensibiliser les donateurs potentiels à votre cause et à leur montrer l'impact que vous créez.

Ces efforts incitent les prospects à se sentir liés à votre organisation caritative et à lui apporter leur soutien financier.

‍

‍

Améliorer les possibilités de croissance

L'acquisition de donateurs aide votre association à se développer et à accroître son impact sur la communauté. Lorsque davantage de sympathisants rejoignent votre organisation, vous pouvez lancer des événements de collecte de fonds plus importants et créer des changements sociétaux significatifs.

‍

4 types de donateurs que les organisations à but non lucratif doivent connaître

‍

‍

1. Donateurs individuels

De nombreuses personnes se sentent responsables de rendre à la communauté ce qu'elle leur a donné. Ils contribuent souvent à des œuvres caritatives auxquelles ils se sentent liés.

Les anniversaires et les fêtes sont des occasions spéciales pour les donateurs individuels d'apporter leur contribution. Les dons des particuliers représentent la plus grande part, environ 80 %, du total des fonds aux États-Unis, d'où l'intérêt de les cibler.

‍

Les individus soutiennent des causes par le biais de :

Programmes de dons de salariés

Collectes de fonds et autres événements

Envoi direct de chèques par courrier

Legs ou dons planifiés

Campagnes de collecte de fonds de pair à pair

Pages de crowdfunding

‍

Bien que leurs dons soient parfois plus modestes que ceux des autres, les donateurs individuels apportent le soutien et les fonds nécessaires. Chaque donateur est unique et apporte une valeur ajoutée ; cherchez à approfondir vos liens.

Comprendre leurs motivations et s'engager avec chaque donateur existant et potentiel pour construire des relations durables.

‍

‍

2. Principaux donateurs

88 % du total des fonds collectés proviennent de 12 % des donateurs. Grâce à sa grande capacité à financer des causes, le soutien de ces grands donateurs peut changer la vie des communautés.

Ces personnes ou entreprises ont souvent des liens plus étroits avec l'OBNL. Pour assurer le succès de votre initiative, cultivez des relations engageantes et significatives avec eux. Disposer d'un plan clair pour interagir avec les grands donateurs. Établissez un plan précis pour interagir avec les grands donateurs.

Tenez-les informés de votre travail et faites-les participer aux activités de l'organisation.

Créez un plan unifié pour renforcer les relations avec les donateurs. Faites en sorte qu'ils se sentent valorisés et liés à la cause de votre OBNL.

‍

3. Entreprises ou sociétés donatrices

Vous pouvez obtenir des parrainages d'entreprises pour votre association et disposer d'un réseau plus large d'entreprises pour obtenir de nouveaux donateurs. Elles collaborent avec les organisations à but non lucratif pour renforcer leur réputation et leur image de marque. Les dons des entreprises se font généralement par l'intermédiaire de :

Programme de dons jumelés et de dons des employés

Programme de subventions aux entreprises et aux bénévoles

Marketing de cause à effet pour des bénéfices mutuels

Dons en nature

‍

Comme les clients de ces entreprises attendent d'elles qu'elles soutiennent les communautés, les partenaires à but non lucratif peuvent s'en servir pour collecter davantage de fonds. Les entreprises donatrices recherchent des opportunités de marketing et la reconnaissance des organisations à but non lucratif.

Mettez en œuvre différentes stratégies pour répondre à leurs besoins philanthropiques et à d'autres exigences commerciales. Annoncer leur contribution à votre cause lors d'événements et sur les médias sociaux est un excellent moyen d'entretenir des relations avec les entreprises donatrices les plus importantes.

‍

4. Les fondations

Les fondations sont d'autres grandes organisations à but non lucratif créées par des familles, des communautés, des organisations religieuses ou des entreprises. Ces entités travaillent dans le cadre de la législation fiscale américaine et versent un pourcentage de leurs revenus pour maintenir leur statut d'exonération fiscale.

‍

Les fondations manifestent souvent leur soutien par le biais de

Subventions d'entreprises

Subventions communautaires

Subventions caritatives privées

Subventions d'aide en capital

Subventions pour les défis

‍

Demandez des dons à des fondations afin de collecter des fonds pour votre cause. Pour améliorer vos chances d'obtenir un soutien ou des subventions pour les organisations à but non lucratif, veillez à vous rapprocher de la fondation cible, qui a des valeurs et des missions similaires aux vôtres.

Comprenez que les fondations financent des organisations à but non lucratif qui ont fait leurs preuves en termes d'impact et de réalisation des objectifs de leur mission. La meilleure façon de procéder consiste à leur fournir des informations claires et à les aborder de manière professionnelle.

Faites des recherches approfondies sur la fondation et envoyez des communiqués de presse et des mises à jour. Remettez-lui des rapports financiers annuels détaillés et préparez un argumentaire pour demander des subventions et montrer l'impact de vos initiatives.

‍

15 façons de trouver de nouveaux donateurs pour votre organisation à but non lucratif

Comme pour toute activité de marketing, vous avez besoin d'une stratégie pour attirer de nouveaux donateurs afin que votre association puisse obtenir davantage de dons. Cette stratégie doit inclure des tactiques pour identifier et motiver de nouveaux prospects à rejoindre votre cause.

Voici quelques stratégies d'acquisition de donateurs pour convertir les prospects en contributeurs financiers :

‍

1. Élaborer une stratégie avec les membres du conseil d'administration

Les membres du conseil d'administration sont de puissants atouts pour votre OBNL et les plus ardents défenseurs de votre cause, car ils sont déjà liés à votre mission. Ils comprennent vos succès et y ont contribué. Encouragez-les donc à devenir vos plus ardents défenseurs.

Élaborez une stratégie avec eux pour faire connaître votre organisation. Organisez des événements pour inciter leur famille et leurs amis à faire des dons pour la cause. Envisagez de leur envoyer un appel ou d'en discuter lors de vos réunions.

‍

2. Trouver des prospects dans les réseaux d'autres donateurs

De nombreux donateurs sont prêts à soutenir plusieurs causes s'ils en ont le choix. Selon Forbes, l'un des obstacles qui empêchent les donateurs potentiels de donner est le manque de sensibilisation. Faites connaître votre cause et offrez aux gens la possibilité de faire un don.

‍

Voici comment trouver et obtenir de nouveaux donateurs :

Dresser une liste de prospects sur la base des rapports annuels et des listes de reconnaissance des donateurs d'autres organisations.

Demandez aux membres du conseil d'administration et du personnel s'ils ont des contacts avec ces prospects.

Demandez-leur de faire connaître votre mission.

Invitez les personnes intéressées à participer à l'un de vos événements ou à s'inscrire à votre bulletin d'information.

‍

Les donateurs sont plus enclins à contribuer aux OBNL qui sont passionnées par leur mission. Montrez votre impact et partagez des exemples de réussite pour gagner leur confiance.

‍

3. Effectuer une recherche de prospects

Les demandes personnalisées et ciblées donnent des résultats plus positifs. Sans recherche de prospects, les organisateurs risquent de manquer des occasions d'acquérir de nouveaux donateurs.

Effectuer des recherches approfondies pour comprendre les antécédents, les intérêts et la capacité de don des donateurs potentiels. La recherche n'a pas pour seul but d'identifier les sympathisants et de demander des fonds. Il s'agit d'acquérir une meilleure compréhension en se renseignant sur :

Des causes qui passionnent davantage les prospects.

Quelle est la probabilité qu'ils fassent un don ?

Quelle est leur capacité à financer des causes de personnalisation des messages ?

Comment leur demander de donner davantage ?

‍

4. Entrer en contact avec les donateurs ponctuels et les anciens donateurs

Les donateurs peuvent cesser de financer votre cause pour diverses raisons. Votre rôle est de rappeler aux anciens donateurs que l'organisation fait toujours un travail utile. Ces donateurs poursuivront leur soutien lorsqu'ils verront et apprendront que vous poursuivez vos efforts.

Même les donateurs ponctuels peuvent devenir des contributeurs récurrents lorsqu'ils comprennent l'impact de leurs dons.

Réengagez les donateurs qui n'ont plus donné signe de vie en leur proposant différentes activités pour qu'ils continuent à s'impliquer dans la vie de l'organisation. Les organisations à but non lucratif savent que la gratitude est très importante, mais qu'elle n'est pas une pratique ponctuelle. Les organisations caritatives négligent parfois cet aspect et perdent la possibilité de renouveler leurs dons. Veillez à remercier ces donateurs et à leur montrer la valeur ajoutée qu'ils apportent à la cause.

‍

‍

5. Envoyer des lettres de don

Encouragez les prospects et les donateurs actuels à soutenir votre cause financièrement ou en nature. Les lettres de don demandent moins d'efforts, mais peuvent aider à collecter des fonds pour des événements à venir. Des lettres de don bien rédigées peuvent atteindre et convaincre un public plus large en une seule fois.

La plupart des organisations à but non lucratif utilisent des outils gratuits de gestion de la relation client (CRM) pour segmenter leurs sympathisants en groupes spécifiques afin d'envoyer des lettres de don plus ciblées.

‍

La segmentation peut se faire dans les groupes suivants afin d'adresser et de personnaliser vos appels :

Donateurs actuels

Les prospects qui ont montré de l'intérêt pour votre mission, comme les participants, les abonnés à la lettre d'information, les suiveurs, etc.

Les anciens donateurs peuvent reprendre contact et exprimer leur gratitude pour leur soutien passé.

Entreprises et sociétés locales

‍

Créez un profil de donateur idéal à atteindre et envoyez des lettres de don. Les dons antérieurs sont les meilleurs indicateurs de la volonté d'un prospect de contribuer à l'avenir.

Personnalisez votre demande de don pour obtenir une réponse positive. Utilisez des exemples de réussite pour attirer les sympathisants et les inciter à se joindre à votre mission. Incluez un appel à l'action spécifique, opportun et convaincant pour motiver.

‍

6. Considérer les bénévoles comme des donateurs potentiels

Les bénévoles sont une ressource cachée que les organisations à but non lucratif ignorent souvent. Il y a plusieurs raisons de considérer les bénévoles comme des donateurs potentiels :

Ils connaissent déjà votre cause et votre mission.

50 % des bénévoles déclarent que les activités de soutien les incitent à apporter un soutien financier plus important.

L'expérience des bénévoles donne le ton à leur engagement ultérieur. Une expérience positive peut les encourager à faire un don lorsque vous le leur demandez.

‍

Suivez les indicateurs d'engagement des bénévoles dans votre CRM. Des indicateurs tels que les heures de service, la participation à des événements, les interactions avec les médias sociaux ou les taux d'ouverture des courriels peuvent donner des indications sur la manière de personnaliser votre appel aux dons pour les bénévoles.

‍

7. Utiliser les plateformes de médias sociaux

Les plateformes de médias sociaux offrent des outils puissants pour atteindre et engager des donateurs potentiels qui s'alignent sur la mission de votre association.

Des plateformes comme Facebook, Instagram et Twitter proposent des options de ciblage avancées basées sur les données démographiques, les centres d'intérêt et les comportements, ce qui vous permet de diffuser des publicités attrayantes au bon public et au bon moment.

En élaborant une stratégie de médias sociaux pour votre organisation à but non lucratif, vous pouvez présenter vos histoires d'impact et vos appels à l'action. Vous pouvez capter l'attention des utilisateurs qui défilent et les inciter à soutenir votre cause.

Pour maximiser l'efficacité de vos campagnes publicitaires sur les médias sociaux, surveillez et optimisez en permanence vos annonces en fonction des mesures de performance, afin de garantir que vos efforts d'acquisition produisent le meilleur retour sur investissement possible.

‍

8. Améliorer le site web pour augmenter le trafic

Les donateurs intéressés recherchent le site web d'une organisation à but non lucratif pour se renseigner sur votre travail avant de vous apporter leur soutien. Vous devez optimiser votre site web selon les meilleures pratiques afin de convertir les donateurs potentiels.

52 % du trafic web des organisations à but non lucratif provient d'appareils mobiles. Rendre votre site web réactif peut contribuer à améliorer l'expérience des visiteurs. L'ajout de fonctionnalités adaptées aux appareils mobiles sur votre site web peut également susciter l'intérêt des donateurs nouveaux et existants.

Utilisez des aimants de plomb "pop-up" offrant des informations et des ressources gratuites pour convertir les visiteurs du site web en sympathisants.

‍

‍

‍

9. Élaborer une stratégie de marketing de contenu

Le marketing de contenu est une stratégie précieuse pour atteindre les gens avec vos histoires d'impact. Les gens recherchent des informations sur les possibilités de collecte de fonds et les moyens de contribuer à différentes causes. Votre blog peut offrir les bonnes ressources et partager des exemples de réussite.

‍

Les blogs sont également un excellent moyen d'utiliser les pratiques et les outils d'optimisation des moteurs de recherche (SEO). Voici comment les associations caritatives peuvent utiliser les blogs pour trouver de nouveaux sympathisants :

Publiez régulièrement des blogs sur les dernières nouvelles et tendances du secteur en rapport avec votre mission.

Partagez les mises à jour de vos dirigeants et bien plus encore.

Montrez les résultats de votre collecte de fonds grâce à des témoignages et des rapports d'impact.

Ajoutez des CTA pour encourager les lecteurs à devenir des supporters.

‍

‍

10. Travailler avec les médias locaux

Les organisations communautaires locales et les organes de presse sont des sources idéales pour diffuser votre message. Proposez au journal local un article sur votre mission, votre fondateur ou votre organisation. Faites part des faits marquants récents ou des événements à venir en utilisant une accroche et un angle d'attaque solides pour assurer la couverture de l'événement.

Les reportages à la télévision, sur les stations de radio, dans les médias sociaux ou dans la presse écrite aident à trouver des sympathisants qui se sentent concernés par la cause. Le meilleur moyen de susciter des émotions et d'acquérir des donateurs est d'ajouter des éléments d'intérêt humain au lieu de simples mises à jour.

‍

11. Organiser des événements de réseautage en personne

Les journées portes ouvertes, les événements de collecte de fonds ou les rencontres informelles créent un environnement accueillant pour les nouveaux donateurs. Ces événements rassemblent des invités locaux pour qu'ils interagissent et entament des conversations significatives sur les causes.

Faites des événements en personne une porte d'entrée vers la culture, les installations et les activités de votre OBNL. Pour susciter l'intérêt, partagez des informations sur l'organisation et sa mission lors de ces événements.

Présentez l'impact de votre association et donnez aux donateurs potentiels le temps de s'entretenir avec les responsables en personne. Parlez de vos objectifs et de la manière dont les donateurs peuvent vous rejoindre dans votre mission d'amélioration de la communauté.

‍

12. Créer une lettre d'information par courrier électronique

Les campagnes de courrier électronique sont le meilleur moyen d'établir des relations avec les prospects. Ce sont des canaux peu coûteux et puissants qui permettent de s'assurer que les sympathisants potentiels reçoivent votre message. Les organisations à but non lucratif peuvent établir des listes de donateurs afin d'utiliser les campagnes de courrier électronique et d'acquérir des sympathisants.

Il existe de nombreux moyens de recueillir les coordonnées électroniques des participants ou des personnes intéressées par un travail au sein de la communauté.

Même si les prospects ne soutiennent pas financièrement votre cause, vous pouvez entretenir des relations avec eux en leur envoyant des courriels.

‍

Voici comment susciter l'intérêt de vos abonnés :

Lancez une série de bienvenue pour les nouveaux abonnés afin de les impliquer.

Présentez la mission de votre organisation.

Partager l'impact à long terme que leurs contributions peuvent avoir.

Proposez d'autres moyens d'entrer en contact avec votre OBNL.

Essayez d'envoyer une lettre d'information une fois par mois, puis augmentez la fréquence jusqu'à ce que vous trouviez celle qui vous convient.

Suivez les taux d'ouverture pour identifier le bon moment pour envoyer des lettres d'information.

‍

Même s'ils n'ouvrent pas toujours les lettres d'information, le fait de voir le nom de votre OBNL dans la boîte de réception vous permet de rester dans leur esprit. N'inondez pas leur boîte de réception avec vos courriels.

‍

‍

13. Planifier des événements virtuels

Organisez des événements en ligne pour réduire les coûts et atteindre des prospects au-delà des frontières locales. L'organisation d'un événement virtuel qui est émotionnellement inspirant et significatif peut encourager les dons.

Contactez vos principaux donateurs et bénévoles pour qu'ils vous témoignent leur soutien. Ces derniers peuvent diffuser le message dans leurs réseaux et inviter leurs amis à participer à l'événement.

L'avantage des événements virtuels est qu'ils vous permettent d'inviter un plus grand nombre de prospects. Contrairement aux événements en personne, vous n'avez pas à vous soucier de la taille de la salle.

Les événements virtuels permettent d'accéder aux données, d'analyser les participants et de les contacter après l'événement.

‍

‍

14. Établir des partenariats avec d'autres organisations

Les partenariats avec les entreprises et les organisations de développement communautaire peuvent apporter des dons en nature, des subventions aux bénévoles et d'autres formes de soutien à la collecte de fonds.

Travaillez avec des entreprises ou des donateurs importants pour offrir une contrepartie aux dons des employés. De tels programmes encouragent les premiers soutiens et incitent les donateurs à continuer à soutenir votre cause.

Contactez les organisations éligibles pour diffuser le message de votre mission. D'autres moyens consistent à organiser des événements en collaboration et à entrer directement en contact avec ces prospects.

‍

15. Assurer le suivi pour créer des relations solides

Les dons antérieurs effectués par des sympathisants ont aidé votre cause, alors n'oubliez pas de le reconnaître. Contactez-les par des appels personnels ou envoyez-leur des lettres de remerciement par courrier électronique ou postal. Faites-leur savoir comment leur temps ou leurs dons ont apporté une valeur ajoutée à votre OBNL.

Lorsqu'ils voient que leur contribution et leurs cadeaux ne passent pas inaperçus, ils sont plus enclins à continuer à faire des dons. Ils peuvent même parler à leurs amis et à leur famille du geste de votre organisation et de la cause pour laquelle ils ont fait un don.

‍

Comment calculer les taux d'acquisition et de fidélisation des donateurs ?

Acquérir des sympathisants ne suffit pas : vous devez suivre et analyser le taux auquel vous attirez de nouveaux donateurs. À partir de là, vous devez être en mesure de suivre votre taux de fidélisation de ces donateurs afin de maximiser votre coût d'acquisition et de continuer à bénéficier d'un retour sur investissement.

Le calcul des taux d'acquisition et de fidélisation des donateurs est comme une boussole qui vous guide dans la collecte de fonds, vous aidant à naviguer vers une croissance et un impact soutenus. En quelques étapes simples, vous pouvez débloquer cette mesure vitale et obtenir des informations inestimables sur la santé de votre pipeline de donateurs.

‍

Calcul des coûts d'acquisition des donateurs

Pour calculer le coût d'acquisition des donateurs :

Recueillez les données d'une récente campagne de collecte de fonds. Recherchez les dépenses liées à la recherche de nouveaux donateurs : coûts de marketing, dépenses publicitaires, coûts des événements, temps de travail du personnel, etc.

Ventilez ces coûts.

Dépenses de marketing et de publicité (par exemple, publipostage, publicités en ligne, promotions sur les médias sociaux).

Coûts des événements (si vous avez organisé des événements pour attirer de nouveaux donateurs).

Temps consacré par le personnel aux efforts d'acquisition de donateurs.

Frais de conception créative et de rédaction pour les documents de marketing.

Tout logiciel ou outil utilisé pour l'acquisition de donateurs. (La plateforme de gestion d'événements et de collecte de fonds 100% gratuite de Zeffy peut vous aider à économiser de l'argent !)

Additionnez toutes les dépenses liées au recrutement de nouveaux donateurs.

Déterminez combien de nouveaux donateurs se sont inscrits grâce à l'événement ou à la campagne.

Divisez le coût total de l'acquisition de nouveaux donateurs par le nombre de nouveaux donateurs acquis : Coût d'acquisition des donateurs = Coût total / Nombre de nouveaux donateurs

‍

Par exemple, si vos dépenses totales d'acquisition s'élèvent à 10 000 $ et que vous obtenez 200 nouveaux donateurs grâce à ces efforts, le coût d'acquisition des donateurs sera de 10 000 $ / 200 = 50 $ par nouveau donateur.

Connaître le coût d'acquisition d'un nouveau donateur vous aidera à comprendre combien il vous en coûte pour recruter un nouveau donateur et combien vous devez gagner avec chaque donateur pour atteindre le seuil de rentabilité.

‍

Taux moyen d'acquisition de donateurs

Le taux d'acquisition des donateurs vous aide à cibler vos efforts et vous permet de savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Trouvez ce taux et renforcez les relations avec les donateurs pour votre association.

‍Voici comment calculer le taux d'acquisition des donateurs :

Taux d'acquisition de donateurs (en pourcentage) = (premiers donateurs / total des donateurs) X 100

Veillez à choisir une période pour calculer le taux d'acquisition des donateurs.

Par exemple, pour le taux du mois dernier, prenez en compte les nouveaux donateurs du mois dernier par rapport au nombre total de donateurs au cours de la même période.

Le taux moyen d'acquisition de donateurs est d'environ 0,8 %. Ce taux peut varier en fonction des différentes activités de collecte de fonds, de la taille et du type d'organisation caritative.

‍

Taux moyen de fidélisation des donateurs

Les taux de fidélisation des donateurs indiquent le nombre de donateurs que votre OBNL conserve depuis l'année dernière. Ils peuvent varier en fonction des campagnes de collecte de fonds, mais la moyenne du secteur se situe généralement entre 40 et 45 %.

Voici comment calculer le taux de fidélisation des donateurs :

Taux de fidélisation des donateurs (en pourcentage) = (donateurs ayant donné cette année/donateurs ayant donné l'année dernière) x 100

Un faible taux de fidélisation des donateurs signifie que vous perdez plus de sympathisants que vous n'en conservez. Il en résulte une diminution des recettes et une base de donateurs moins stable.

Un taux élevé de fidélisation des donateurs indique que vous avez des sympathisants de longue date qui reviennent régulièrement.

‍

Coût de l'acquisition et de la fidélisation des donateurs

Le coût de la fidélisation des donateurs est 10 fois moins élevé que celui de l'acquisition de nouveaux donateurs. Les donateurs contribuent aux causes des organisations à but non lucratif en lesquelles ils ont confiance.

Il faut plus d'efforts et de ressources pour convertir un nouveau donateur que pour fidéliser un donateur fidèle. Cela signifie que la fidélisation des donateurs est moins coûteuse que l'acquisition.

Éviter ces erreurs pour fidéliser les nouveaux donateurs

Voici quelques raisons courantes pour lesquelles les donateurs quittent l'organisation ou cessent de donner, à éviter lorsque vous construisez votre programme d'engagement des donateurs. d'engagement des donateurs donateurs :

Ne pas accorder suffisamment d'importance à la fidélisation des donateurs actuels et à la recherche de nouveaux donateurs

Absence de suivi ou de remerciement des donateurs

Ne pas investir dans les frais généraux

Ne pas recueillir ou mettre en œuvre le retour d'information des donateurs

Absence de plan de fidélisation des donateurs

‍

‍

Dernières réflexions sur les donateurs à but non lucratif

L'acquisition de nouveaux donateurs permet aux organisations à but non lucratif de donner vie à leur mission et d'accroître leur impact. Bien que le coût d'acquisition puisse sembler impressionnant, ignorer cet aspect crucial revient à laisser de l'argent sur la table - une occasion manquée qu'aucune organisation ne peut se permettre.

En mettant en œuvre les stratégies décrites ci-dessus, vous trouverez de nouveaux sympathisants et établirez des relations durables avec votre cause pour les années à venir. Lorsque vous parviendrez à optimiser votre taux d'acquisition de donateurs, la différence remarquable qu'il peut faire se répercutera sur toutes les facettes de vos activités.

‍Zeffy's100% free online donation platform is your ultimate co-pilot on this journey, empowering you with all the necessary tools and resources.

‍

‍

FAQ sur les donateurs à but non lucratif

‍

Qu'est-ce qu'un programme de dons d'entreprise ? Les programmes de dons d'organisations sont des initiatives caritatives parrainées par l'entreprise qui encouragent les employés à participer à des activités et à faire des dons.

Les entreprises forment souvent des partenariats stratégiques avec des organisations à but non lucratif pour mettre en œuvre des programmes qui soutiennent les efforts de collecte de fonds et aident les communautés. Ces efforts s'inscrivent dans le cadre des activités de responsabilité sociale des entreprises et répondent à leurs motivations altruistes et commerciales.

‍

Qui sont les plus gros donateurs des organisations à but non lucratif ? L'ancien maire de New York, Michael Bloomberg, arrive en tête de la liste des plus gros donateurs en 2023. Il a versé 3 millions de dollars pour soutenir des programmes dans les domaines des arts, de l'éducation, de la santé publique, de l'environnement, etc.

Parmi les autres grands donateurs figurent Phil Knight, cofondateur de Nike, et sa femme, Penny. Viennent ensuite Michael Dell et sa femme Susan, selon la liste des 50 Américains qui ont donné les sommes les plus importantes à des organisations à but non lucratif.

‍

Quelle est la différence entre la fidélisation et l'acquisition de donateurs ? La fidélisation des donateurs fait référence aux donateurs actuels qui continuent à donner, tandis que l'acquisition de donateurs consiste à gagner un nouveau donateur qui contribuera à votre cause.

Les activités de fidélisation consistent à mettre l'accent sur l'engagement des donateurs existants et à l'améliorer. Les activités d'acquisition se concentrent sur des initiatives de marketing visant à atteindre et à convaincre de nouveaux donateurs de contribuer.

Les coûts d'acquisition et de fidélisation des donateurs diffèrent, car il est moins coûteux d'entrer en contact avec les donateurs existants que d'en acquérir de nouveaux. Les organisations à but non lucratif dépensent environ 10 fois plus pour attirer un nouveau donateur que pour fidéliser un donateur existant.

Obtenez des conseils pour réengager les donateurs qui n'ont plus donné signe de vie.

‍

Quel est le taux d'attrition des donateurs ? Le taux d'attrition des donateurs représente le pourcentage de donateurs qu'une OBNL ne parvient pas à fidéliser. Si les donateurs choisissent de ne plus donner, cela augmente le taux d'attrition.

Comment calculer le taux de fidélisation des donateurs :

Taux d'attrition des donateurs = (nombre de donateurs au début de la période - nombre de donateurs à la fin de la période) / nombre de donateurs au début de la période.

Les organisations à but non lucratif doivent mesurer ce taux pour prendre des mesures et améliorer la fidélisation des donateurs. Les OBNL peuvent réduire ce taux grâce aux stratégies suivantes :

Personnaliser l'expérience du don Susciter l'intérêt des sympathisants et développer des relations solides Envoyez immédiatement des lettres de remerciement pour leur contribution Montrer comment les fonds ont fait la différence grâce aux rapports d'impact Partagez des études de cas ou des témoignages pour qu'ils se sentent liés à votre OBNL.

‍