Votre site web a (ou devrait avoir) un seul objectif : convertir les visiteurs en donateurs. Bien sûr, il doit éduquer et raconter des histoires, mais même cela aidera en fin de compte les visiteurs à comprendre votre cause et, idéalement, à vouloir y contribuer.
Votre site web est la plaque tournante de votre organisation à but non lucratif. C'est là que vous partagez l'objectif de votre association, que vous informez les gens sur les campagnes et les événements en cours et à venir, que vous racontez votre histoire et que vous donnez aux visiteurs les informations dont ils ont besoin pour contribuer (pensez à un appel à l'action simple et clair).1
Votre site web (et votre formulaire de don) sont des éléments clés de votre stratégie de collecte de fonds. C'est le point de départ de tous vos autres efforts de communication (médias sociaux, courriels, publipostage, bouche à oreille) et, s'il n'est pas convaincant, simple, transparent et engageant, il risque de ne pas fonctionner aussi bien que vous le souhaiteriez.
Tout cela semble charmant, mais comment mesurer le taux de conversion des visiteurs en donateurs sur votre site et avoir une meilleure idée du succès de vos efforts de collecte de fonds ? Vous utilisez ce que l'on appelle un taux de conversion. La mesure de cette activité est le taux de conversion.
Le taux de conversion mesure le nombre de [visiteurs] qui [ont fait un don ou se sont inscrits] en pourcentage du nombre total d'utilisateurs qui ont visité votre site. Plus le taux de conversion des donateurs réels est élevé, plus votre contenu est efficace. Dans le monde du marketing, les conversions désignent le moment où un utilisateur répond à un appel à l'action.2
- Mailchimp
Heureusement, le calcul de votre taux de conversion est assez simple.
Taux de conversion de la page de don = nombre de conversions (dons)/nombre de consultations de la page de don.
Le taux de conversion moyen pour les organisations à but non lucratif est de 15 %, et tombe à 9 % sur les téléphones portables.3,4 Si votre taux de conversion atteint 20 % ou plus, bravo ! Si vous êtes à 10 % ou moins, c'est aussi une bonne nouvelle ! Cela signifie que vous avez la possibilité de doubler facilement le volume de vos dons.
Chez Zeffy, nous avons travaillé dur pour atteindre un taux de conversion de 23%. (Juste pour que vous le sachiez...). Notre objectif est de créer la meilleure expérience possible pour les donateurs. Nous avons rendu nos formulaires aussi simples que possible afin que les visiteurs de vos pages de dons fassent réellement un don. Les caractéristiques simples de nos formulaires vous permettent d'obtenir un taux de conversion des donateurs supérieur de 50 % à la moyenne du secteur. Votre taux de conversion des donateurs est calculé par les dons reçus / les visiteurs uniques d'une page de don.
Vous pouvez utiliser des outils d'analyse comme Google Analytics pour les organisations à but non lucratif. Et, bien sûr, vous pouvez relier votre formulaire Zeffy à votre outil d'analyse pour faciliter encore plus les choses.
Comme tout ce qui concerne le marketing, pour aider votre association à augmenter son taux de conversion, vous avez besoin d'un plan stratégique qui engage et motive les visiteurs de votre site web à faire un don ou à s'inscrire à votre bulletin d'information, etc. Mais ne vous inquiétez pas ! Il y a quelques mesures que vous pouvez prendre immédiatement pour vous aider à convertir les visiteurs de votre site Web en donateurs importants.
La transparence aide les donateurs potentiels à faire confiance à votre association. Soyez donc honnête sur la manière dont les dons sont utilisés et sur la destination des contributions des donateurs, et affichez toutes les certifications ou récompenses qui s'y rapportent.
Offrir aux visiteurs différents moyens de contribuer à votre association augmente les chances qu'ils le fassent. Voici quelques idées :
À votre avis, combien de donateurs potentiels visitent votre site web et le quittent ? Malheureusement, probablement une bonne partie.
Mais vous devriez envisager d'offrir un cadeau de remerciement (comme des articles de marque), un accès à du contenu exclusif, des billets pour des événements, etc. pour les donateurs qui donnent ou même pour les donateurs récurrents. Cela augmentera les chances que les visiteurs se convertissent en donateurs et peut-être même qu'ils partagent leur contribution avec leurs amis et leur famille.
Cette méthode est un peu plus complexe, mais elle peut s'avérer très efficace. (Surtout si vous envisagez de faire des tests A/B pour déterminer ce qui fonctionne le mieux).
Enfin, tous ces efforts seront réduits à néant si vous ne suivez pas, n'analysez pas, ne testez pas et n'optimisez pas. Votre association peut utiliser des outils d'analyse comme Google Analytics - il existe même un outil spécifique pour les associations - et adapter et ajuster vos stratégies en fonction de ce que vous apprenez. Et, bien sûr, vous pouvez relier votre formulaire Zeffy à votre outil d'analyse pour faciliter encore plus les choses.
Oh, et comme toujours, n'oubliez pas de dire merci !
Des formulaires de don en ligne simples, flexibles et reconnaissables aideront votre association à collecter davantage de dons. Ces bonnes pratiques en matière de formulaires de dons en ligne peuvent vous aider.
Vous voulez augmenter le nombre de dons pour votre cause ? Tirez parti de nos 14 meilleures pratiques, exemples et modèles pour créer les vôtres.
Augmentez la fidélisation des donateurs et les revenus grâce aux dons récurrents. Utilisez ces stratégies éprouvées pour lancer un programme de dons récurrents réussi pour votre association en 2024.