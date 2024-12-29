Convertir les visiteurs du site web en donateurs : tout doit mener à la page de don.

Votre site web a (ou devrait avoir) un seul objectif : convertir les visiteurs en donateurs. Bien sûr, il doit éduquer et raconter des histoires, mais même cela aidera en fin de compte les visiteurs à comprendre votre cause et, idéalement, à vouloir y contribuer.

Votre site web est la plaque tournante de votre organisation à but non lucratif. C'est là que vous partagez l'objectif de votre association, que vous informez les gens sur les campagnes et les événements en cours et à venir, que vous racontez votre histoire et que vous donnez aux visiteurs les informations dont ils ont besoin pour contribuer (pensez à un appel à l'action simple et clair).1

Votre site web (et votre formulaire de don) sont des éléments clés de votre stratégie de collecte de fonds. C'est le point de départ de tous vos autres efforts de communication (médias sociaux, courriels, publipostage, bouche à oreille) et, s'il n'est pas convaincant, simple, transparent et engageant, il risque de ne pas fonctionner aussi bien que vous le souhaiteriez.

Tout cela semble charmant, mais comment mesurer le taux de conversion des visiteurs en donateurs sur votre site et avoir une meilleure idée du succès de vos efforts de collecte de fonds ? Vous utilisez ce que l'on appelle un taux de conversion. La mesure de cette activité est le taux de conversion.

Le taux de conversion mesure le nombre de [visiteurs] qui [ont fait un don ou se sont inscrits] en pourcentage du nombre total d'utilisateurs qui ont visité votre site. Plus le taux de conversion des donateurs réels est élevé, plus votre contenu est efficace. Dans le monde du marketing, les conversions désignent le moment où un utilisateur répond à un appel à l'action.2

- Mailchimp

Maintenant que nous sommes tous sur la même longueur d'onde, voyons comment calculer et mesurer les taux de conversion pour les organisations à but non lucratif.

Comment calculer le taux de conversion :

Heureusement, le calcul de votre taux de conversion est assez simple.

Taux de conversion de la page de don = nombre de conversions (dons)/nombre de consultations de la page de don.

Quel est le taux de conversion moyen pour les organisations à but non lucratif ?

Le taux de conversion moyen pour les organisations à but non lucratif est de 15 %, et tombe à 9 % sur les téléphones portables.3,4 Si votre taux de conversion atteint 20 % ou plus, bravo ! Si vous êtes à 10 % ou moins, c'est aussi une bonne nouvelle ! Cela signifie que vous avez la possibilité de doubler facilement le volume de vos dons.

Chez Zeffy, nous avons travaillé dur pour atteindre un taux de conversion de 23%. (Juste pour que vous le sachiez...). Notre objectif est de créer la meilleure expérience possible pour les donateurs. Nous avons rendu nos formulaires aussi simples que possible afin que les visiteurs de vos pages de dons fassent réellement un don. Les caractéristiques simples de nos formulaires vous permettent d'obtenir un taux de conversion des donateurs supérieur de 50 % à la moyenne du secteur. Votre taux de conversion des donateurs est calculé par les dons reçus / les visiteurs uniques d'une page de don.

Comment mesurer le taux de conversion du site web de votre association ?‍

Vous pouvez utiliser des outils d'analyse comme Google Analytics pour les organisations à but non lucratif. Et, bien sûr, vous pouvez relier votre formulaire Zeffy à votre outil d'analyse pour faciliter encore plus les choses.

Que peut faire votre association pour augmenter le taux de conversion des donateurs ?

Comme tout ce qui concerne le marketing, pour aider votre association à augmenter son taux de conversion, vous avez besoin d'un plan stratégique qui engage et motive les visiteurs de votre site web à faire un don ou à s'inscrire à votre bulletin d'information, etc. Mais ne vous inquiétez pas ! Il y a quelques mesures que vous pouvez prendre immédiatement pour vous aider à convertir les visiteurs de votre site Web en donateurs importants.

1. Créez un site web attrayant pour votre association.

Veillez à ce que votre site web soit attrayant, facile à naviguer et adapté aux téléphones portables.

Communiquer clairement la mission et l'impact de votre organisation à but non lucratif, ainsi que l'importance des contributions des donateurs.

2. Racontez des histoires vraies sur votre association.

Les histoires aideront les donateurs potentiels à se rapprocher de votre association et de sa cause et à augmenter les dons. Vous pouvez partager des histoires de réussite (même l'histoire d'un événement qui ne s'est pas déroulé comme prévu), des témoignages de donateurs et de bénévoles actuels, et des expériences personnelles qui montreront à vos visiteurs l'impact de leurs dons.

3. Veillez à ce que le site web de votre association ait un caractère d'urgence.

Mettez en avant les campagnes ou événements en cours qui nécessitent des dons. Vous pouvez offrir des billets à tarif préférentiel, informer les visiteurs qu'il ne reste que quelques places, ou souligner l'urgence de la situation pour encourager les visiteurs à se convertir en donateurs à but non lucratif.

N'oubliez pas que les statistiques et les images sont toujours utiles pour les demandes de dons !

4. Soyez transparent sur le fonctionnement de votre association.

La transparence aide les donateurs potentiels à faire confiance à votre association. Soyez donc honnête sur la manière dont les dons sont utilisés et sur la destination des contributions des donateurs, et affichez toutes les certifications ou récompenses qui s'y rapportent.

5. Proposer quelques options de dons.

Offrir aux visiteurs différents moyens de contribuer à votre association augmente les chances qu'ils le fassent. Voici quelques idées :

Cadeaux uniques.

Dons récurrents (le rêve !).

La flexibilité de permettre aux donateurs de spécifier où va leur argent (par exemple, des projets ou des programmes spécifiques).

S'inscrire comme volontaire.

S'inscrire à votre lettre d'information.

6. Proposez des incitations à vos donateurs potentiels.

À votre avis, combien de donateurs potentiels visitent votre site web et le quittent ? Malheureusement, probablement une bonne partie.

Mais vous devriez envisager d'offrir un cadeau de remerciement (comme des articles de marque), un accès à du contenu exclusif, des billets pour des événements, etc. pour les donateurs qui donnent ou même pour les donateurs récurrents. Cela augmentera les chances que les visiteurs se convertissent en donateurs et peut-être même qu'ils partagent leur contribution avec leurs amis et leur famille.

7. En parlant de partage... Facilitez la tâche des donateurs en leur permettant de partager leur nouvel amour pour votre association.

Faites la promotion de votre site web et de vos campagnes de dons sur les médias sociaux.

Partager des histoires, des images et des vidéos pour engager les donateurs (nouveaux et potentiels).

Ajoutez des boutons de partage à la fin de vos formulaires de don.

Veillez à ce que votre formulaire soit facilement visible sur les appareils mobiles

8. Veillez à ce que vos formulaires de don soient simples.

Proposez plusieurs options de paiement, y compris des cartes de crédit, PayPal et d'autres méthodes de paiement en ligne. Encore une fois, avec Zeffy, vos donateurs peuvent faire des dons de la manière qu'ils souhaitent. Et Zeffy couvre même les frais de transaction.

9. Veillez à ce que votre site web comporte un bouton "don" et un appel à l'action (ADA) fort et cohérent.

Utilisez des CTA clairs, urgents et cohérents sur l'ensemble de votre site web. Par exemple :

"Faites un don maintenant !"

"Nous avons besoin de votre soutien.

"Inscrivez-vous maintenant !"

Veillez à ce que les CTA soient placés bien en vue sur votre page d'accueil et sur les principales pages de renvoi, et hiérarchisez-les clairement. Si votre objectif principal est de convertir les visiteurs en donateurs, veillez à ce que "Faites un don maintenant" soit le CTA le plus visible. Les CTA secondaires peuvent être des hyperliens ou être beaucoup plus petits.

10. Segmenter et personnaliser les donateurs potentiels (et actuels).

Cette méthode est un peu plus complexe, mais elle peut s'avérer très efficace. (Surtout si vous envisagez de faire des tests A/B pour déterminer ce qui fonctionne le mieux).

Segmentez votre public en fonction de ses intérêts, de son niveau d'engagement et de l'historique de ses dons.

Envoyez des campagnes de courrier électronique personnalisées et du contenu adapté aux préférences et au comportement de chaque segment.

Enfin, tous ces efforts seront réduits à néant si vous ne suivez pas, n'analysez pas, ne testez pas et n'optimisez pas. Votre association peut utiliser des outils d'analyse comme Google Analytics - il existe même un outil spécifique pour les associations - et adapter et ajuster vos stratégies en fonction de ce que vous apprenez. Et, bien sûr, vous pouvez relier votre formulaire Zeffy à votre outil d'analyse pour faciliter encore plus les choses.

Oh, et comme toujours, n'oubliez pas de dire merci !

