Au cœur des relations loyales qui alimentent le potentiel de fidélisation et de collecte de fonds des organisations à but non lucratif se trouve un plan d'engagement des donateurs bien établi. Ce qui semble être un concept simple - rester en contact avec les donateurs - est devenu plus complexe que jamais.

Les donateurs d'aujourd'hui veulent s'engager avec les organisations à but non lucratif avec la même expérience qu'ils ont avec les marques populaires à la pointe de la technologie. Nous sommes là pour vous aider à y répondre.

Continuez à lire pour obtenir les réponses aux questions que se posent la plupart des responsables de la collecte de fonds :

Comment les organisations à but non lucratif peuvent-elles réussir à mobiliser les donateurs en 2024 et au-delà ?

Comment les organisations peuvent-elles engager les donateurs avec des technologies modernes telles que l'intelligence artificielle et la réalité augmentée ?

Qu'est-ce qu'un cycle de donateurs et comment simplifier les stratégies d'engagement qui résistent à l'épreuve du temps ?

Quelles sont les meilleures pratiques en matière d'engagement des donateurs qui favorisent efficacement l'acquisition et la fidélisation ?

Qu'est-ce que l'engagement des donateurs ?

L'engagement des donateurs englobe chaque interaction de votre organisation avec les donateurs. Il couvre l'ensemble du cycle de vie du donateur, de la première impression au retour chaque année pour donner.

Si de nombreuses personnes agissent pour soutenir une mission ou une cause, toutes ne sont pas engagées auprès de l'organisation. Les organisations à but non lucratif doivent déployer des efforts importants et constants pour rester en tête de liste et créer de véritables relations avec les donateurs qui les soutiennent.

La baisse récente des dons dans l'ensemble du secteur social rend encore plus importante la nécessité d'établir des liens avec les donateurs. Les fluctuations économiques et l'accès accru aux moyens de rendre la pareille ajoutent à la pression exercée pour fidéliser les donateurs.

Vous trouverez ci-dessous des informations détaillées sur ce que cela implique et sur la manière de maximiser vos interactions.

L'évolution de l'engagement des donateurs en 2024

Les nouvelles technologies, qu'il s'agisse de plateformes de collecte de fonds intuitives ou d'outils de marketing et de gestion des donateurs, offrent aux organisations à but non lucratif de toute taille de nouveaux moyens (beaucoup plus simples) d'impliquer les donateurs.

Un regard sur l'état de l'engagement des donateurs des donateurs dans le secteur social :

Les organisations à but non lucratif dépensent environ 13 % de plus en publicité numérique et non numérique pour atteindre les donateurs, en expérimentant davantage la télévision connectée, l'audio numérique et d'autres canaux émergents.

Les organisations à but non lucratif sont attentives à l'endroit où les donateurs veulent s'engager, et leur audience sur TikTok a plus que doublé en moyenne en 2023.

Près de la moitié des organisations à but non lucratif travaillent avec des influenceurs pour faire connaître leur mission à un plus grand nombre de personnes et instaurer un climat de confiance dans leurs relations.

Qu'est-ce que le modèle d'engagement des donateurs ?

Le modèle d'engagement des donateurs peut être un cadre utile pour comprendre exactement quand, où et comment interagir avec votre communauté tout au long du cycle de vie du donateur. Ce modèle guide une structure de planification réalisable à laquelle vous pouvez revenir au fur et à mesure que votre base de donateurs s'élargit.

Modèle d'engagement des donateurs

Planifier votre stratégie à l'aide du modèle d'engagement des donateurs :

Sensibilisation : Comment allez-vous attirer les donateurs potentiels et faire une bonne première impression ?

Intérêt : Comment allez-vous susciter l'intérêt des donateurs potentiels par des appels à l'action spécifiques qui encouragent l'engagement initial et la participation ?

Premier don : Comment allez-vous faire en sorte qu'une personne intéressée devienne un premier donateur ?

Remerciements : Comment pouvez-vous montrer aux nouveaux donateurs qu'ils comptent et reconnaître la valeur de leur contribution ?

L'intendance : Comment pouvez-vous entretenir vos relations avec les donateurs et leur présenter d'autres moyens de s'impliquer ?

Don répété : Comment encourager un soutien continu ?

Plaidoyer : Comment pouvez-vous donner aux donateurs les moyens de défendre votre cause au sein de leur communauté et de sensibiliser de nouvelles personnes ?

Meilleures pratiques pour engager avec succès les donateurs à chaque étape

Lorsque vous définissez vos objectifs et votre plan d'engagement des donateurs, vous pouvez commencer à déterminer les actions qui auront le plus d'impact. Nous allons voir ci-dessous à quoi pourraient ressembler certaines de ces actions pour vous permettre de réussir dans le paysage moderne de la philanthropie.

Sensibilisation

Attirer l'attention d'une personne, qui peut ou non être à la recherche d'une cause caritative à laquelle s'associer, commence par une impression mémorable.

Stratégies d'engagement pour attirer les donateurs potentiels :

Faites des recherches : Examinez les principaux endroits où les donateurs actuels ont trouvé votre association et où ils sont le plus susceptibles de se concentrer sur les meilleurs canaux de communication.

Organisez une campagne de sensibilisation : Créez une campagne sur les médias sociaux avec des posts organiques ou des publicités payantes invitant les gens à en savoir plus sur votre organisation.

Participez à des événements communautaires : Montez un stand, soyez présent ou prenez la parole lors d'événements pour faire connaître votre histoire à de nouveaux publics.

Collaborez avec des podcasts : Envisagez de proposer votre histoire ou des membres spécifiques de l'équipe en tant qu'invités sur des podcasts populaires que les donateurs idéaux écoutent déjà.

Intérêt

Pour susciter l'intérêt, il faut de la clarté, des informations pertinentes et un attrait émotionnel. Il s'agit de faire passer quelqu'un d'un soutien passif à un individu qui veut s'investir dans le changement que vous créez.

Stratégies d'engagement pour susciter l'intérêt et partager les moyens de s'impliquer :

Appuyez-vous sur votre blog : Rédigez des articles de blog qui partagent des histoires d'impact, des perspectives de donateurs et les dernières informations ou statistiques sur les causes.

Partager les rapports d'impact : En dehors de votre rapport annuel, publiez des mises à jour régulières sur les projets et les changements que votre organisation rend possibles.

Maintenez votre site web à jour : Aidez les visiteurs passifs à trouver facilement des informations sur votre mission, votre travail, votre personnel et vos campagnes sur votre site web à but non lucratif.

Bulletins d'information : Envoyez un courriel hebdomadaire, bihebdomadaire ou mensuel aux donateurs potentiels figurant sur votre liste d'abonnés afin de leur faire part de vos activités et de leur indiquer comment s'impliquer.

Premier don

Pour convertir les gens en donateurs, il faut leur montrer qu'il est facile de donner et qu'il existe de nombreuses façons de le faire. Il s'agit d'éliminer les obstacles au don et d'en faire une expérience qu'ils apprécieront et qu'ils reviendront, espérons-le, renouveler.

Stratégies d'engagement pour convertir les dons :

Mettez l'accent sur votre bouton de don : Faites figurer un bouton de don clair sur le site de votre association afin d'aider les personnes intéressées à savoir exactement où elles peuvent aller.

Personnalisez l'expérience : Vos formulaires de don doivent contenir des informations utiles et un contexte pour guider les gens tout au long du processus.

Rappelez aux gens pourquoi c'est important : Partagez des images, des vidéos et des récits à proximité de toute demande de don qui réitèrent l'impact qu'une personne est sur le point d'avoir.

Remerciements

En remerciant vos donateurs après leur premier don, vous prolongez l'expérience et l'impression que vous leur faites. Vous pouvez montrer que chaque dollar versé fait la différence.

‍

Stratégies d'engagement pour remercier vos donateurs :

Envoyez un message de remerciement personnalisé : Quelques jours après l'envoi de votre courriel automatisé, envoyez un message attentionné aux nouveaux donateurs pour leur réitérer votre gratitude.

Reconnaissez les donateurs : Mettez en avant les nouveaux donateurs sur vos canaux de médias sociaux et dans vos bulletins d'information pour les aider à se sentir bien dans la relation qu'ils construisent avec votre association.

Offrez des avantages : Offrez aux nouveaux donateurs des billets gratuits pour vous rejoindre lors d'un événement de collecte de fonds ou des cadeaux amusants pour les remercier d'une manière dont ils se souviendront toujours.

L'intendance

Pour établir une relation à long terme, il faut trouver le bon équilibre entre rester en contact avec les donateurs et ne pas les submerger. Des mises à jour régulières peuvent les aider à se sentir informés et connectés.

‍

Stratégies d'engagement pour soutenir la gestion des donateurs :

Créez une série d'e-mails de suivi : Rédigez et automatisez des courriels qui présentent des mises à jour importantes et prennent contact avec vos donateurs au cours des premiers mois qui suivent leur premier don.

Personnalisez-le : Incluez toujours des détails sur votre donateur et ses dons antérieurs lorsque vous le contactez afin de créer une relation authentique.

Utilisez plusieurs canaux : Appuyez-vous sur les plateformes de médias sociaux pour compléter vos courriels et rester plus régulièrement à l'écoute de vos donateurs.

Répétition du don

Pour que les donateurs engagés reviennent et donnent, il faut leur offrir les bonnes opportunités au bon moment. Vous pouvez utiliser les informations que vous connaissez déjà sur les préférences d'un donateur pour l'inviter à des campagnes pertinentes ou à des appels opportuns.

‍

Stratégies d'engagement pour inciter à renouveler les dons :

Invitez les donateurs à participer aux nouvelles campagnes : Pour commencer à les impliquer, faites part de vos prochaines campagnes aux donateurs actuels.

Partagez votre page de don sur les réseaux sociaux : Facilitez la tâche des donateurs inspirés par vos articles en indiquant l'URL de votre page de don dans votre biographie.

Proposez plus de façons de donner : Diversifiez vos campagnes, depuis les événements jusqu'à la collecte de fonds entre pairs, afin d'attirer tout donateur désireux de donner à nouveau.

Défense des intérêts

Donner à vos donateurs les moyens de défendre votre cause et la relation qu'ils ont établie est un excellent moyen d'attirer de nouveaux sympathisants. Parfois, les donateurs sont prêts à défendre votre cause, mais ils ont besoin de clarté ou d'un moyen facile de commencer.

‍

Stratégies d'engagement pour développer le plaidoyer des donateurs :

Organisez des campagnes de partage avec les donateurs : Invitezvos donateurs à partager le "pourquoi" de leur don à votre cause avec ceux qui les suivent en utilisant un certain hashtag et en étiquetant votre organisation.

Mettez en place une campagne d'égal à égal : Invitez les donateurs à collecter des fonds au sein de leur communauté, faites appel à d'autres personnes pour qu'elles se familiarisent avec votre cause et atteignez un objectif ensemble grâce à une campagne de pair à pair attrayante.

Lancez un programme d'incitation : À l'instar des marques populaires, offrez des avantages aux donateurs qui amènent un nouveau donateur, tels qu'un accès gratuit à un événement ou des cadeaux.

Avantages du suivi de l'engagement des donateurs

Le suivi de l'engagement des donateurs est le meilleur moyen de voir quelles sont les stratégies auxquelles votre communauté répond bien et celles qui soutiennent vos objectifs. Il est utile de définir des indicateurs clés tels que le taux d'ouverture des courriels, le taux de fidélisation des donateurs et les interactions avec les médias sociaux, qui vous permettront de savoir où vous en êtes.

Les avantages du suivi de l'engagement des donateurs sont les suivants

Amélioration de la fidélisation des donateurs

Des relations plus approfondies avec les donateurs grâce à des informations personnalisées

Des demandes de dons plus ciblées

Sensibilisation multicanal sur mesure

Plus de moyens pour atteindre les objectifs de collecte de fonds

Renforcement de la responsabilité et de la croissance

Comment les logiciels de gestion des donateurs renforcent les plans d'engagement

Une solution dédiée à la gestion des donateurs peut vous fournir des informations clés pour engager les sympathisants avec une touche personnelle. En disposant de plus d'informations pour élaborer des stratégies d'engagement à chaque étape, vous serez plus efficace en termes de temps et de ressources.

Les outils de gestion des donateurs peuvent vous permettre de consulter de manière organisée des informations telles que

Nom et prénom

Localisation

Préférences en matière de communication

L'âge

Genre

Occupation

Qu'est-ce qui les a attirés vers votre cause ?

Participation à la campagne

Historique et fréquence des dons

Montant moyen des dons

Historique des courriels

Réponses à l'enquête

Zeffy offre une solution de gestion des donateurs 100% gratuite, conçue spécifiquement pour les organisations à but non lucratif. Notre plateforme vous aide à prendre le pouls en temps réel de l'engagement des donateurs dans toutes les campagnes que vous menez, afin que vous disposiez toujours des informations dont vous avez besoin pour construire des relations durables.

La fonctionnalité de gestion des donateurs de Zeffy vous aide :

Importer des contacts de donateurs existants et des transactions antérieures

Automatiser la mise à jour des informations à chaque nouvelle transaction

Exportez et filtrez facilement vos listes de contacts

Ajouter des notes dans les dossiers des donateurs pour personnaliser davantage les relations.

Étiqueter les profils des donateurs pour faciliter la segmentation des donateurs

Automatisation des courriers électroniques et visibilité sur l'historique des communications

Accéder aux reçus pour les donateurs et les campagnes de collecte de fonds

Suivre les méthodes de paiement par donateur et par segment

Automatiser les reçus fiscaux et les courriels de rappel

Remplir à l'avance des formulaires de don personnalisés en fonction du donateur et du type de campagne

Création d'un plan d'engagement des donateurs : FAQ

Qu'est-ce que le cycle d'engagement des donateurs ? Le cycle d'engagement des donateurs présente les différentes étapes de l'interaction d'un donateur avec une organisation à but non lucratif tout au long de leur relation.

Le modèle d'engagement des donateurs guide les domaines sur lesquels les organisations à but non lucratif peuvent se concentrer, notamment : Sensibilisation Intérêt Premier don Remerciements L'intendance Répétition du don Défense des intérêts Suivre l'engagement pour élaborer une stratégie fondée sur des données grâce à une solution de gestion des donateurs.

Quelle est l'approche de l'engagement des donateurs qui fonctionne le mieux pour les organisations à but non lucratif ? La meilleure approche d'engagement des donateurs pour les organisations à but non lucratif varie en fonction des objectifs, du secteur d'activité et de la base de donateurs. Le modèle d'engagement des donateurs est un outil utile pour toute organisation afin d'élaborer une stratégie permettant d'agir aux meilleures occasions d'interaction.

Les organisations doivent réfléchir à ce à quoi leurs donateurs réagissent bien et à la manière de leur montrer qu'ils sont importants dans le cadre général de la mission.

Quel est le rôle de l'engagement des donateurs dans la fidélisation des sympathisants ? L'engagement des donateurs joue un rôle essentiel dans la fidélisation des donateurs. Les donateurs qui entretiennent des relations étroites avec les organisations à but non lucratif à chaque étape de leur parcours, de la sensibilisation à la défense des intérêts, sont plus enclins à renouveler leur générosité.

Les gens veulent se sentir liés aux organisations auxquelles ils font des dons. Rester en contact de manière stratégique leur montre à quel point les organisations caritatives apprécient leur soutien et peut favoriser une loyauté à plus long terme.

‍