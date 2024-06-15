Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Les meilleures stratégies d'engagement des donateurs pour les organisations à but non lucratif
Guides sur les organisations à but non lucratif

Les meilleures stratégies d'engagement des donateurs pour les organisations à but non lucratif

15 juin 2024

Au cœur des relations loyales qui alimentent le potentiel de fidélisation et de collecte de fonds des organisations à but non lucratif se trouve un plan d'engagement des donateurs bien établi. Ce qui semble être un concept simple - rester en contact avec les donateurs - est devenu plus complexe que jamais.

Les donateurs d'aujourd'hui veulent s'engager avec les organisations à but non lucratif avec la même expérience qu'ils ont avec les marques populaires à la pointe de la technologie. Nous sommes là pour vous aider à y répondre. 

Continuez à lire pour obtenir les réponses aux questions que se posent la plupart des responsables de la collecte de fonds :

Qu'est-ce que l'engagement des donateurs ?

L'engagement des donateurs englobe chaque interaction de votre organisation avec les donateurs. Il couvre l'ensemble du cycle de vie du donateur, de la première impression au retour chaque année pour donner.

Si de nombreuses personnes agissent pour soutenir une mission ou une cause, toutes ne sont pas engagées auprès de l'organisation. Les organisations à but non lucratif doivent déployer des efforts importants et constants pour rester en tête de liste et créer de véritables relations avec les donateurs qui les soutiennent.

La baisse récente des dons dans l'ensemble du secteur social rend encore plus importante la nécessité d'établir des liens avec les donateurs. Les fluctuations économiques et l'accès accru aux moyens de rendre la pareille ajoutent à la pression exercée pour fidéliser les donateurs.

Vous trouverez ci-dessous des informations détaillées sur ce que cela implique et sur la manière de maximiser vos interactions.

L'évolution de l'engagement des donateurs en 2024

Les nouvelles technologies, qu'il s'agisse de plateformes de collecte de fonds intuitives ou d'outils de marketing et de gestion des donateurs, offrent aux organisations à but non lucratif de toute taille de nouveaux moyens (beaucoup plus simples) d'impliquer les donateurs.

Un regard sur l'état de l'engagement des donateurs des donateurs dans le secteur social :

Qu'est-ce que le modèle d'engagement des donateurs ?

Le modèle d'engagement des donateurs peut être un cadre utile pour comprendre exactement quand, où et comment interagir avec votre communauté tout au long du cycle de vie du donateur. Ce modèle guide une structure de planification réalisable à laquelle vous pouvez revenir au fur et à mesure que votre base de donateurs s'élargit.

Modèle d'engagement des donateurs

Planifier votre stratégie à l'aide du modèle d'engagement des donateurs :

Meilleures pratiques pour engager avec succès les donateurs à chaque étape

Lorsque vous définissez vos objectifs et votre plan d'engagement des donateurs, vous pouvez commencer à déterminer les actions qui auront le plus d'impact. Nous allons voir ci-dessous à quoi pourraient ressembler certaines de ces actions pour vous permettre de réussir dans le paysage moderne de la philanthropie.

Sensibilisation

Attirer l'attention d'une personne, qui peut ou non être à la recherche d'une cause caritative à laquelle s'associer, commence par une impression mémorable.

Stratégies d'engagement pour attirer les donateurs potentiels :

Intérêt

Pour susciter l'intérêt, il faut de la clarté, des informations pertinentes et un attrait émotionnel. Il s'agit de faire passer quelqu'un d'un soutien passif à un individu qui veut s'investir dans le changement que vous créez.

Stratégies d'engagement pour susciter l'intérêt et partager les moyens de s'impliquer :

Premier don

Pour convertir les gens en donateurs, il faut leur montrer qu'il est facile de donner et qu'il existe de nombreuses façons de le faire. Il s'agit d'éliminer les obstacles au don et d'en faire une expérience qu'ils apprécieront et qu'ils reviendront, espérons-le, renouveler.

Stratégies d'engagement pour convertir les dons :

Remerciements

En remerciant vos donateurs après leur premier don, vous prolongez l'expérience et l'impression que vous leur faites. Vous pouvez montrer que chaque dollar versé fait la différence.

Stratégies d'engagement pour remercier vos donateurs :

L'intendance

Pour établir une relation à long terme, il faut trouver le bon équilibre entre rester en contact avec les donateurs et ne pas les submerger. Des mises à jour régulières peuvent les aider à se sentir informés et connectés.

Stratégies d'engagement pour soutenir la gestion des donateurs :

Répétition du don

Pour que les donateurs engagés reviennent et donnent, il faut leur offrir les bonnes opportunités au bon moment. Vous pouvez utiliser les informations que vous connaissez déjà sur les préférences d'un donateur pour l'inviter à des campagnes pertinentes ou à des appels opportuns.

Stratégies d'engagement pour inciter à renouveler les dons :

Défense des intérêts

Donner à vos donateurs les moyens de défendre votre cause et la relation qu'ils ont établie est un excellent moyen d'attirer de nouveaux sympathisants. Parfois, les donateurs sont prêts à défendre votre cause, mais ils ont besoin de clarté ou d'un moyen facile de commencer.

Stratégies d'engagement pour développer le plaidoyer des donateurs :

Avantages du suivi de l'engagement des donateurs

Le suivi de l'engagement des donateurs est le meilleur moyen de voir quelles sont les stratégies auxquelles votre communauté répond bien et celles qui soutiennent vos objectifs. Il est utile de définir des indicateurs clés tels que le taux d'ouverture des courriels, le taux de fidélisation des donateurs et les interactions avec les médias sociaux, qui vous permettront de savoir où vous en êtes.

Les avantages du suivi de l'engagement des donateurs sont les suivants

Comment les logiciels de gestion des donateurs renforcent les plans d'engagement

Une solution dédiée à la gestion des donateurs peut vous fournir des informations clés pour engager les sympathisants avec une touche personnelle. En disposant de plus d'informations pour élaborer des stratégies d'engagement à chaque étape, vous serez plus efficace en termes de temps et de ressources.

Les outils de gestion des donateurs peuvent vous permettre de consulter de manière organisée des informations telles que

Zeffy offre une solution de gestion des donateurs 100% gratuite, conçue spécifiquement pour les organisations à but non lucratif. Notre plateforme vous aide à prendre le pouls en temps réel de l'engagement des donateurs dans toutes les campagnes que vous menez, afin que vous disposiez toujours des informations dont vous avez besoin pour construire des relations durables.

La fonctionnalité de gestion des donateurs de Zeffy vous aide :

Création d'un plan d'engagement des donateurs : FAQ

Le cycle d'engagement des donateurs présente les différentes étapes de l'interaction d'un donateur avec une organisation à but non lucratif tout au long de leur relation.
Le modèle d'engagement des donateurs guide les domaines sur lesquels les organisations à but non lucratif peuvent se concentrer, notamment :

  • Sensibilisation
  • Intérêt
  • Premier don
  • Remerciements
  • L'intendance
  • Répétition du don
  • Défense des intérêts

    • Suivre l'engagement pour élaborer une stratégie fondée sur des données grâce à une solution de gestion des donateurs.

    La meilleure approche d'engagement des donateurs pour les organisations à but non lucratif varie en fonction des objectifs, du secteur d'activité et de la base de donateurs. Le modèle d'engagement des donateurs est un outil utile pour toute organisation afin d'élaborer une stratégie permettant d'agir aux meilleures occasions d'interaction.
    Les organisations doivent réfléchir à ce à quoi leurs donateurs réagissent bien et à la manière de leur montrer qu'ils sont importants dans le cadre général de la mission.

    L'engagement des donateurs joue un rôle essentiel dans la fidélisation des donateurs. Les donateurs qui entretiennent des relations étroites avec les organisations à but non lucratif à chaque étape de leur parcours, de la sensibilisation à la défense des intérêts, sont plus enclins à renouveler leur générosité.
    Les gens veulent se sentir liés aux organisations auxquelles ils font des dons. Rester en contact de manière stratégique leur montre à quel point les organisations caritatives apprécient leur soutien et peut favoriser une loyauté à plus long terme.

    Continuez à lire :

    Guides sur les organisations à but non lucratif
    Gestion des donateurs pour les petites organisations à but non lucratif (Guide du débutant + outils gratuits)

    Vous êtes novice en matière de gestion des donateurs ? Apprenez à nouer des relations et à collecter davantage grâce à des outils gratuits conçus pour les petites équipes et les personnes qui collectent des fonds pour la première fois.

    En savoir plus
    Guides sur les organisations à but non lucratif
    Guide ultime d'acquisition de donateurs pour les organisations à but non lucratif en 2024

    Découvrez les secrets d'une collecte de fonds réussie en 2024 grâce à notre guide complet destiné aux organisations à but non lucratif. Apprenez 15 stratégies éprouvées pour stimuler votre collecte de fonds.

    En savoir plus
    Guides sur les organisations à but non lucratif
    Comment relancer les donateurs de votre association (+ lettre type gratuite)

    Ravivez l'impact de votre association grâce à notre guide pour réengager les donateurs qui n'ont plus donné signe de vie ! Apprenez pourquoi les donateurs abandonnent, comment personnaliser votre approche et rédiger des messages convaincants. De plus, vous pouvez accéder à des modèles pour lancer vos efforts de réengagement.

    En savoir plus

