Qu'est-ce que la collecte de fonds de pair à pair ?

Du choix de la meilleure plateforme de collecte de fonds en pe er-to-peer aux stratégies de collecte de fonds en peer-to-peer, nous sommes là pour vous aider à préparer votre prochaine campagne de collecte de fonds en peer-to-peer avec des conseils et des instructions étape par étape sur l'organisation d'une campagne en peer-to-peer.

Mais avant d'aller plus loin, parlons de ce qu'est la collecte de fonds de pair à pair. Selon Network for Good, la collecte de fonds de pair à pair est :

"...une stratégie de collecte de fonds dans laquelle des sympathisants individuels organisent des campagnes personnelles pour collecter des dons auprès de leurs amis, de leur famille et de leurs collègues au nom d'une organisation". - Network for Good

Les avantages de l'organisation d'un événement de collecte de fonds de pair à pair ne se limitent pas à aider votre organisation à collecter des fonds, ils peuvent contribuer à attirer de nouveaux donateurs, à accroître la notoriété de votre organisation et à permettre à vos donateurs et à vos bénévoles de s'engager dans votre mission.

La partie la plus difficile de toute campagne de collecte de fonds de pair à pair est d'inciter les participants à se lancer et à collecter de l'argent. Il n'est pas facile de demander de l'argent (c'est la raison pour laquelle la plupart des campagnes de peer-to-peer sont assorties d'un défi). C'est pourquoi le fait de fournir à vos participants une boîte à outils complète pour la collecte de fonds de peer-to-peer les aidera à atteindre leurs objectifs.

Collecte de fonds de pair à pair : Comment inciter les entreprises à vous parrainer

Lorsqu'il s'agit de stratégies de collecte de fonds de pair à pair, faire en sorte que des entreprises parrainent votre événement est une bonne façon de procéder. Mais il n'est pas évident de savoir comment faire pour qu'une entreprise vous sponsorise. Gaspard, le cycliste, triathlète et ironman de Zeffy, veut vous aider.

"N'ayez pas peur de demander de l'aide aux personnes et aux entreprises qui vous entourent. On ne sait rien si on ne demande pas ! Plus vous demandez de l'aide, plus vous avez de chances d'obtenir des sponsors. - Gaspard

Un outil sous-estimé : obtenir des entreprises locales qu'elles vous sponsorisent. Savoir par où commencer est le meilleur moyen de commencer.

Il n'existe pas de méthode unique pour inciter les entreprises locales à parrainer votre défi, votre collecte de fonds, votre course, votre événement, etc. Mais il y a certaines choses que vous pouvez faire pour les aider à comprendre ce que vous faites, pourquoi c'est important, comment ils peuvent aider et ce qu'ils y gagnent.

Comment trouver des sponsors pour votre événement de collecte de fonds de pair à pair.

Vous avez probablement déjà cherché sur Google "comment trouver des sponsors dans ma région" pour votre prochain événement de collecte de fonds de pair à pair. Et si les résultats de votre recherche sur Google ressemblent aux nôtres, ils sont plutôt décevants. Voici donc quelques conseils pour vous aider à trouver des sponsors pour votre événement :

1. Déterminez le type d'entreprises qui, selon vous, auraient le plus de sens en tant que sponsors.

Gardez à l'esprit qu'ils seront plus enclins à dire oui s'ils voient un lien avec votre cause, c'est-à-dire s'il s'agit d'une bonne affaire.

2. Recherchez des entreprises locales dans votre région qui répondent à vos critères.

3. Faites une proposition de parrainage entre pairs.

Votre proposition de parrainage doit expliquer clairement le but de la collecte de fonds, vos objectifs, les objectifs de l'organisation non lucrative, la manière dont les sponsors bénéficieront du soutien de votre événement, ainsi que tout détail concernant la visibilité et les possibilités de promotion.

4. Contactez les entreprises que vous avez répertoriées.

Qu'il s'agisse d'un courrier électronique, d'un appel téléphonique ou d'une visite en personne, il n'y a pas de mauvaise manière de procéder. Mais veillez à personnaliser votre proposition de parrainage pour chaque entreprise et à prendre le temps d'expliquer pourquoi leur soutien serait précieux. N'oubliez pas de leur laisser votre proposition de parrainage.

5. Utilisez les médias sociaux pour faire connaître votre collecte de fonds de pair à pair.

Suivez les entreprises locales, les groupes communautaires et les influenceurs susceptibles de soutenir votre cause et envoyez-leur des messages. Et, si tout le reste échoue, mettez-les en avant dans vos messages pour attirer leur attention

6. Proposez différents niveaux de parrainage avec des niveaux d'avantages.

Cela permettra aux sponsors potentiels de choisir un niveau adapté à leur budget et il leur sera plus difficile de refuser.

7. Assurez-vous que vos sponsors sont conscients de la reconnaissance potentielle qu'ils obtiendront pour leur soutien.

Placement du logo sur le matériel de l'événement, mentions sur le site web, une table à l'événement, des mentions sur les médias sociaux, ou des opportunités d'intervention.

8. Assurez le suivi et n'oubliez pas de dire merci.

Après avoir contacté des sponsors potentiels, envoyez-leur un message de remerciement, qu'ils aient ou non accepté. Si vous prenez le temps de les remercier et de les inviter à soutenir votre cause même s'ils ne sont pas en mesure de parrainer financièrement l'événement, ils seront peut-être plus enclins à apporter leur contribution l'année prochaine.

Construire des relations n'est jamais du temps perdu. Même si une entreprise n'est pas en mesure de parrainer votre collecte de fonds entre pairs cette année, le fait de rester en contact, de faire du réseautage, de visiter son magasin ou d'utiliser ses services tout en établissant des relations à long terme ne fera qu'augmenter vos chances l'année prochaine.

Collecte de fonds de pair à pair : Comment rédiger une proposition de parrainage.

"Soyez simple et direct. Les gens ne prendront pas le temps de lire une proposition de parrainage de 15 pages. - Gaspard

Comment rédiger une proposition de parrainage.

Si vous le pouvez, nous vous recommandons d'élaborer votre proposition de parrainage à l'aide de google slides, powerpoint ou keynote. Il s'agit d'une approche plus visuelle qui permettra aux sponsors potentiels de la feuilleter plus facilement, tout en servant de rappel visuel pour votre événement entre pairs.

Nous avons élaboré un guide étape par étape pour vous aider à créer votre proposition de parrainage :

1. Commencez par vous présenter ainsi que l'événement/le collecteur de fonds.

Indiquez clairement l'objectif de votre proposition et expliquez brièvement votre organisation ou votre événement.

2. Fournissez quelques informations générales sur l'organisation à but non lucratif :

Expliquez la mission, la vision et les valeurs de votre organisation.

Le but et les objectifs de votre événement.

Tout fait intéressant susceptible d'encourager une entreprise à sponsoriser votre événement peer-to-peer. (Faits, données, succès obtenus jusqu'à présent, etc.)

3. Inclure une diapositive sur les événements de collecte de fonds passés

Si vous avez déjà participé, incluez une diapositive sur vos événements précédents, ce que vous avez accompli et le montant que vous avez collecté.

4. Décrivez clairement les niveaux de parrainage que vous proposez pour la collecte de fonds.

Mentionnez l'investissement requis pour chaque niveau.

Décrivez brièvement chacune de vos formules de parrainage pour la collecte de fonds. (Veillez à inclure plusieurs niveaux pour tenir compte des différents sponsors et budgets).

5. Décrivez les avantages spécifiques que les sponsors recevront en soutenant votre événement peer-to-peer.

Inclure des éléments tels que

Placement du logo, exposition de la marque, mentions dans le matériel promotionnel, mention dans les médias sociaux, possibilité de s'exprimer, etc.

C'est l'occasion d'entrer dans le vif du sujet et d'indiquer comment le parrainage de votre événement s'inscrit dans les objectifs commerciaux ou de responsabilité sociale du sponsor.

6. Ajoutez vos informations de contact.

Fournissez vos coordonnées et encouragez les sponsors à vous contacter pour obtenir de plus amples informations. Si vous le pouvez, mentionnez votre flexibilité et votre volonté de personnaliser les formules de parrainage pour répondre aux besoins spécifiques des sponsors.

7. Joignez du matériel d'appui :

Joignez les brochures, les témoignages, les articles de presse ou les mentions pertinentes dans les médias. N'oubliez pas de donner à votre présentation un aspect aussi professionnel que possible. Utilisez le logo et les couleurs de votre organisation à but non lucratif. Personnalisez-la autant que possible pour chaque entreprise. Enfin, relisez votre proposition de parrainage pour en vérifier la clarté, la grammaire et la cohérence. (Demandez des commentaires avant de commencer à l'envoyer).

Téléchargez notre modèle de proposition de parrainage pour vous aider à démarrer.

Commencer est la partie la plus difficile. C'est pourquoi nous avons collaboré avec Gaspard pour vous proposer un modèle de diapositive Google utile pour votre prochaine proposition de parrainage.

→ Téléchargez le modèle de proposition de parrainage de Zeffy ici.

Collecte de fonds de pair à pair : Comment rédiger une lettre de demande de parrainage

Une fois votre proposition de parrainage rédigée, vous devrez écrire une brève lettre ou un courriel pour l'accompagner. Votre lettre n'a pas besoin d'être trop longue et ne doit pas répéter tout ce qui figure dans votre proposition de parrainage. Il s'agit simplement de vous présenter, de présenter votre organisation à but non lucratif, l'événement de collecte de fonds et de donner quelques détails sur votre objectif.

Bien entendu, la lettre doit être persuasive et professionnelle, mais l'ajout d'une touche personnelle peut s'avérer très utile. Incluez donc une anecdote personnelle et n'oubliez pas de vérifier les informations relatives aux entreprises avant de l'envoyer.

Comment rédiger une lettre de demande de parrainage pour vous et votre association.

Gaspard a généreusement fourni le modèle qu'il utilise pour rédiger sa lettre lorsqu'il demande le parrainage d'une entreprise. Mais si vous souhaitez rédiger votre propre lettre de demande de parrainage, voici un guide étape par étape qui vous aidera :

1. Commencez par votre nom, votre organisation à but non lucratif, vos coordonnées et la date.

Nous suggérons d'utiliser le format d'en-tête habituel pour une lettre formelle.

2. Ajoutez ensuite les informations relatives à l'entreprise à laquelle vous l'envoyez.

Veillez à adresser la lettre à la bonne personne ou au bon service.

3. Commencez par une introduction amicale et engageante :

Présentez-vous et expliquez pourquoi vous envoyez cette lettre.

4. Présentez le contexte de votre événement de pair-à-pair.

Décrivez la cause, la mission ou l'objectif de l'événement et expliquez pourquoi il est important. Incluez des détails tels que la date de l'événement, le lieu, la participation attendue.

5. Expliquez brièvement l'opportunité de parrainage que vous proposez.

Expliquez les avantages et la visibilité que l'entreprise recevra en parrainant votre événement. (Tout ce qui peut les aider à comprendre que le fait de vous sponsoriser est bon pour les affaires).

6. Personnalisez votre lettre autant que possible.

Faites des recherches sur l'entreprise et trouvez des liens entre ses valeurs, ses produits ou ses services et votre événement. Personnalisez la lettre en indiquant pourquoi vous pensez que l'entreprise est un bon choix.

7. Mentionnez qu'il existe différents niveaux de parrainage.

Donnez quelques exemples d'avantages : emplacement du logo, mentions dans le matériel promotionnel, exposition dans les médias sociaux ou engagement à prendre la parole.

‍

8. Remerciez-les et mentionnez que vous les contacterez pour discuter de leur participation.

9. Terminez votre lettre par un appel à l'action clair.

Mentionnez à nouveau vos coordonnées et encouragez-les à vous contacter si vous avez des questions.

10. Relisez et corrigez votre lettre.

Vérifiez que la lettre ne contient pas de fautes de grammaire ou d'orthographe.

Assurez-vous que leur(s) nom(s) et les informations relatives à leur entreprise sont exacts. (Il n'y a rien de pire que de laisser une mention d'une autre entreprise dans votre lettre).

Lisez-le à haute voix ou faites-le relire par quelqu'un d'autre pour obtenir des commentaires supplémentaires.

N'oubliez pas qu'une histoire personnelle ou une anecdote peut aider l'entreprise à se rapprocher de vous et de votre cause. Personnalisez donc votre lettre et adaptez-la à l'entreprise concernée.

Téléchargez notre modèle de lettre de parrainage pour vous aider à démarrer.

Commencer est la partie la plus difficile. C'est pourquoi nous avons collaboré avec Gaspard pour vous proposer un modèle Google Doc utile pour votre prochaine lettre de parrainage.

Téléchargez le modèle de lettre de parrainage de Zeffy ici.

Collecte de fonds de pair à pair : Comment faire pour laisser une page derrière soi

Une fois que vous avez envoyé ou déposé votre proposition de parrainage et votre lettre à l'entreprise que vous avez décidé de contacter pour un parrainage, il est judicieux d'effectuer un suivi par une visite en personne. Cette visite permettra à l'entreprise de vous poser des questions, de vous présenter une dernière fois et, le cas échéant, de vous montrer que vous soutenez également son entreprise.

De plus, il est beaucoup plus difficile de dire non en personne...

Avant de partir, il est bon de leur remettre un document d'une page qui résume votre événement de collecte de fonds entre pairs. À quoi cela ressemble-t-il ? Bonne question ! Heureusement pour nous, Gaspard a partagé son affiche (que vous pouvez voir ci-dessous) pour vous aider à vous inspirer.

Ce qu'il faut inclure dans le document récapitulatif de votre prochaine campagne de collecte de fonds de pair à pair.

La chose la plus importante à retenir ici est de rester simple :

1. Un titre avec le nom de votre événement pair à pair.

2. Une photo de vous participant à l'événement de l'année dernière, ou la photo fournie par l'organisation à but non lucratif.

3. Une courte phrase pour décrire le défi que vous allez relever.

4. Une brève description de l'objectif de l'événement.

5. Un appel à l'action avec vos coordonnées.

C'est tout ! Et n'oubliez pas d'utiliser le logo et les couleurs de votre association si vous le pouvez.

Voici Gaspard !

Bonjour 🙂 .

Je m'appelle Gaspard et je travaille comme représentant commercial chez Zeffy. Depuis que j'ai commencé, j'ai beaucoup appris sur les réalités quotidiennes des organisations à but non lucratif. Même lorsque des défis se présentent (pandémie), je vois tant de dévouement, de passion et de résilience de la part de toutes les organisations avec lesquelles je travaille. Mais ce qui me comble le plus dans mon travail, c'est que j'ai l'occasion de rencontrer tant de gens qui veulent faire du bien au monde. C'est vraiment un privilège.

Sur le plan personnel, je suis un cycliste passionné et je m'entraîne actuellement pour un Ironman. De plus, au cours des trois dernières années, j'ai organisé une campagne de collecte de fonds pour les Banques alimentaires du Québec. Ce travail m'a permis de comprendre à quel point il peut être difficile de créer et d'organiser un événement. Toutes mes expériences de travail, de formation et de bénévolat m'ont permis d'aider les organismes à but non lucratif à croître d'année en année avec Zeffy.

Applaudissements, Gasp.