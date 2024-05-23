Malgré l'émergence de divers canaux de marketing, l'email reste très efficace. Pour les organisations à but non lucratif, il est essentiel d'élaborer des campagnes de courrier électronique de manière stratégique, car elles contribuent de manière significative à leur succès en engageant les donateurs et en amplifiant leur message.

Le développement d'un solide programme de marketing par courrier électronique peut constituer une source fiable de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif en maintenant les donateurs au courant des mises à jour, des offres et des nouvelles campagnes de collecte de fonds.

Ce guide explique les avantages considérables du marketing par courriel pour les organisations à but non lucratif, les meilleures pratiques pour lancer des campagnes de courriel et le meilleur type de courriel pour les organisations à but non lucratif.

Table des matières

Pourquoi le courrier électronique fonctionne-t-il pour les organisations à but non lucratif ?

Avantages du marketing par courrier électronique pour les organisations à but non lucratif

13 types de courriels à but non lucratif que vous pouvez envoyer

11 Meilleures pratiques de marketing par courriel pour les organisations à but non lucratif

Les 6 meilleurs logiciels d'email marketing pour les organisations à but non lucratif

Pourquoi le courrier électronique fonctionne-t-il pour les organisations à but non lucratif ?

Le courrier électronique offre le meilleur retour sur investissement (ROI) de toutes les stratégies de sensibilisation. Une campagne de marketing par courrier électronique peut générer un retour sur investissement moyen de 4200 %, soit 42 dollars pour chaque dollar dépensé.

Les canaux de diffusion par courrier électronique offrant le meilleur retour sur investissement, les organisations à but non lucratif peuvent les utiliser pour atteindre les donateurs potentiels de manière rentable.

Les donateurs préfèrent également les courriels pour communiquer avec les organisations à but non lucratif. 48% des donateurs préfèrent être informés des mises à jour et des appels par courriel, et 26% des donateurs disent que les courriels les incitent le plus à contribuer.

Avantages du marketing par courrier électronique pour les organisations à but non lucratif

Les organisations à but non lucratif peuvent bénéficier de plusieurs avantages grâce aux campagnes d'e-mailing, qui se résument toutes à un objectif spécifique : économiser des fonds et collecter plus d'argent.

Voici les principaux avantages que les organisations à but non lucratif retirent de l'utilisation du courrier électronique :

Rentabilité

Les associations fonctionnent généralement avec des budgets serrés et des ressources limitées. L'adoption de méthodes de sensibilisation traditionnelles, comme le publipostage, demande plus de temps et d'argent.

La plupart des plateformes de marketing par courriel sont payantes. Zeffy est un logiciel de gestion des donateurs 100 % gratuit qui vous permet d'envoyer des courriels à vos donateurs et d'en assurer le suivi.

Personnaliser la communication

La communication personnalisée par courrier électronique est un moyen efficace d'entrer en contact avec vos sympathisants.

Segmentez votre liste d'adresses électroniques en fonction des données démographiques, de l'historique des donateurs et de l'engagement.

Créez des segments personnalisés pour les nouveaux donateurs, les donateurs récurrents et les anciens donateurs.

Adaptez vos messages à chaque groupe, en reconnaissant leur soutien passé et en soulignant les événements auxquels ils ont assisté ou les campagnes auxquelles ils ont participé.

En fournissant un contenu pertinent à chaque segment, vous pouvez renforcer les relations et continuer à collecter des fonds pour votre cause.

Stimuler l'engagement des donateurs

Le marketing par courriel est un outil très efficace pour stimuler l'engagement des donateurs. En communiquant régulièrement avec vos donateurs, vous pouvez les tenir informés des activités de votre association, de son impact et des événements à venir.

Les campagnes d'e-mailing avec des appels à l'action clairs encouragent les donateurs à prendre des mesures spécifiques, telles que faire un don, signer une pétition ou faire du bénévolat.

13 types de courriels à but non lucratif que vous pouvez envoyer

1. Emails de bienvenue

Les campagnes d'email de bienvenue permettent de présenter votre organisation et de partager votre mission avec les gens. Elles constituent également la première impression de votre association.

74 % des abonnés attendent un courriel de bienvenue lorsqu'ils s'inscrivent à une lettre d'information, c'est donc le moment idéal pour en envoyer un.

La série peut être structurée comme suit :

Courriel 1 (envoyé immédiatement)

Présentation de votre association, de sa mission et de l'impact qu'elle a. Expliquez ce que les abonnés peuvent attendre de vos courriels et comment leur soutien fait la différence. Expliquez ce que les abonnés peuvent attendre de vos courriels et comment leur soutien fait la différence.

Courriel 2 (envoyé 2 à 3 jours plus tard)

‍Donnezplus de détails sur les programmes de votre association, en mettant l'accent sur des initiatives spécifiques et des exemples de réussite. Encouragez les abonnés à explorer votre site web et vos canaux de médias sociaux pour plus d'informations.

Courriel 3 (envoyé 7 à 10 jours plus tard)

‍Invitezles abonnés à passer à l'action, par exemple en faisant leur premier don, en s'inscrivant à une activité bénévole ou en partageant votre mission avec leurs réseaux. Soulignez l'importance de leur participation à la réalisation des objectifs de votre association.

2. Bulletins d'information

Les lettres d'information sont l'élément le plus courant et le plus efficace des campagnes de marketing par courrier électronique, car elles peuvent stimuler l'engagement des donateurs. Voici cinq raisons pour lesquelles les lettres d'information sont si efficaces :

Contribuer à la sensibilisation

Fournir des ressources pour éduquer les abonnés

Informer les supporters de vos programmes et des événements à venir

Partager des exemples d'impact et des statistiques utiles

Mettre en lumière les efforts d'un membre du personnel, d'un bénévole ou d'un sympathisant

Comme il s'agit d'e-mails récurrents avec une structure cohérente, envoyés à une heure et une date spécifiques chaque mois, vous pouvez créer des modèles d'e-mails pour gagner du temps.

3. Appels : Appel au don

Faites un excellent appel avec des histoires dans vos campagnes d'email d'appel. Faites en sorte que les courriels aient un impact émotionnel plus fort pour augmenter les chances de don.

Au lieu de demander des fonds pour aider les enfants, racontez l'histoire d'un garçon de 5 ans qui a été aidé dans votre communauté. Plutôt que "Faites un don", utilisez "Nourrissez les enfants" pour rendre le message plus convaincant et encourager l'action. Cela permet aux sympathisants de savoir exactement comment ils peuvent avoir un impact.

4. Le plaidoyer : Appel à agir

Les organisations à but non lucratif auront toujours besoin de soutiens pour faire avancer leur mission et leurs initiatives. Utilisez les courriels de plaidoyer pour encourager les personnes passionnées à agir sur des questions qui leur tiennent à cœur.

Un courriel de plaidoyer comprendra

Une explication concise des problèmes que vous essayez d'éliminer

Un CTA clair pour indiquer aux supporters comment ils peuvent aider

5. Emails de remerciement et de mise à jour

55 % des donateurs aux États-Unis préfèrent être remerciés de leur contribution par courrier électronique. L'envoi de courriels de remerciement contenant une brève note d'appréciation et des mises à jour sur votre programme est un excellent moyen de fidéliser les donateurs.

En s'abonnant à vos courriels, les sympathisants indiquent qu'ils souhaitent recevoir des informations sur votre association. Le fait de tenir vos sympathisants informés les aide à rester engagés et les encourage à faire un nouveau don.

Il peut vous aider à obtenir des dons récurrents pour votre association.

Ces courriels peuvent mettre en évidence

Les grandes étapes de votre association, comme l'obtention d'un montant spécifique ou le soutien d'un nombre particulier de personnes.

Célébration de l'anniversaire de votre organisation

Les derniers programmes, les campagnes de collecte de fonds ou les événements à venir de votre association.

Consultez nos modèles de lettres de remerciement gratuits et nos conseils ici

6. Partager une réussite

Célébrez les succès de votre association avec vos sympathisants. Cela peut les aider à prendre conscience de leurs réalisations et de leurs contributions à votre cause.

Mettez en avant des histoires spécifiques qui prouvent l'impact de votre association. Il peut s'agir de

Témoignages

Visages souriants des personnes que votre organisation a aidées

Statistiques et chiffres d'un objectif de collecte de fonds

Le partage de ces informations rendra votre association fiable et renforcera sa crédibilité.

7. Emails de vacances

La fréquence des dons de charité augmente pendant les fêtes de fin d'année. Les organisations à but non lucratif collectent environ un quart de leurs recettes annuelles pendant la période des fêtes de fin d'année, en décembre. 10 % des dons annuels sont effectués au cours des trois derniers jours de l'année.

Profitez de l'esprit de la saison et créez des campagnes d'e-mailing de vacances pour informer vos sympathisants. Encouragez-les à faire un don à une bonne cause plutôt que d'offrir des cadeaux matérialistes.

8. Honorer une journée importante

Cibler un jour important pour encourager les sympathisants peut vous aider à collecter des dons substantiels.

Qu'il s'agisse de la Semaine des bénévoles, du Mois national de la sensibilisation à la santé mentale ou du Mois national des animaux de compagnie, les gens sont susceptibles de faire un don pour soutenir la cause.

Trouvez une journée importante qui correspond à la mission de votre association et enrichissez vos efforts de marketing par courriel pour obtenir plus de dons. Incluez du contenu lié à la journée célébrée et à la façon dont les sympathisants peuvent s'engager pour votre cause.

9. Série de soutiens automatisés

L'automatisation des courriels peut vous aider à gagner du temps et à établir un engagement continu avec vos donateurs.

Divisez l'e-mail de bienvenue en trois parties pour présenter votre association, sa mission et son impact. Automatiser les courriels de remerciement pour chaque étape franchie par vos donateurs montrera que vous appréciez leur soutien.

10. Campagnes de collecte de fonds par courrier électronique

Parfois, vos courriels à but non lucratif sont uniquement destinés à demander des dons. Ces courriels de collecte de fonds sont essentiels à encourager :

Dons annuels

Don de fin d'année

Soutien dans les situations d'urgence comme les secours en cas de catastrophe

Dons dans le cadre des campagnes du mardi de la générosité

Conseil de pro : Pour créer un sentiment d'urgence, incluez des comptes à rebours ou des thermomètres de collecte de fonds. Cela permet de visualiser vos objectifs et d'inviter davantage de donateurs à contribuer.

11. Courriels basés sur des chiffres et des statistiques

L'inclusion de chiffres et de statistiques dans la ligne d'objet de votre courriel à but non lucratif peut immédiatement attirer l'attention des abonnés et se démarquer dans leur boîte de réception. Cela démontre également l'urgence d'une situation.

Par exemple, vos lignes d'objet peuvent contenir des statistiques telles que :

1 personne sur 3 dans le monde vit sans accès à l'eau potable", si votre mission consiste à fournir des installations sanitaires adéquates et de l'eau potable.

34 millions de personnes sont confrontées à l'insécurité alimentaire aux États-Unis", si votre association travaille à l'élimination de ce problème.

Partagez l'impact ou le rapport annuel de votre association qui montre comment les dons ont fait une différence dans la vie des gens.

Exploitez ces statistiques dans le corps de l'e-mail et dans le texte de prévisualisation et incitez les sympathisants à faire un don.

12. Emails de dons jumelés

84% des donateurs sont plus enclins à contribuer si on leur propose une contrepartie, et 1 donateur sur 3 fera des dons plus importants si la contrepartie est appliquée à leurs dons.

Bien que les promotions de dons jumelés soient moins fréquentes que d'autres campagnes de collecte de fonds, elles peuvent générer des revenus importants. L'idée de doubler l'impact de la contribution fait des courriels de contrepartie une tactique de collecte de fonds efficace.

Pour stimuler les contributions, en particulier pendant les vacances, incluez dans vos courriels un formulaire de don jumelé tel que celui qui est présenté ci-dessous.

13. Emails de questions et d'enquêtes

L'inclusion d'enquêtes et de messages basés sur des questions peut rendre les campagnes de marketing par courriel de votre association plus interactives. Ils peuvent vous aider à mieux connaître vos sympathisants afin d'améliorer la segmentation de votre liste d'adresses électroniques.

Elles permettent aux lecteurs d'exprimer leur opinion, ce qui peut être un facteur de différenciation entre vous et vos concurrents. Les enquêtes vous permettent également d'envoyer des courriels personnalisés avec un contenu pertinent.

11 Meilleures pratiques de marketing par courriel pour les organisations à but non lucratif

1. Construire une liste d'adresses électroniques saine

Vous consacrez beaucoup de temps et de ressources à l'élaboration de vos campagnes de collecte de fonds. Ces messages doivent atteindre les bonnes boîtes de réception. La constitution d'une solide liste d'adresses électroniques est essentielle pour lancer la campagne d'emailing de votre association et maximiser le retour sur investissement.

Voici quelques conseils pour créer une liste d'adresses électroniques :

Demandez régulièrement aux participants de vous envoyer leurs courriels en mettant à leur disposition une liste d'inscription à tous les événements à but non lucratif. Avec Zeffy, vous pouvez facilement créer des formulaires d'inscription pour obtenir plus d'abonnés.

Faites la promotion de votre page d'atterrissage sur tous les canaux et veillez à ce que le processus soit simple. Un formulaire d'inscription en pop-up peut être utile.

2. Obtenez l'autorisation d'envoyer des courriels à vos partisans

L'envoi de courriels à des personnes non intéressées par votre mission peut avoir un impact sur le taux d'engagement de votre campagne de marketing par courriel à but non lucratif. C'est pourquoi il est essentiel d'obtenir le consentement des personnes avant de leur envoyer un courriel.

L'envoi d'e-mails sans consentement constitue également une violation des lois sur la protection des données, telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD). La violation du GDPR peut entraîner une amende de 2 à 4 % de votre chiffre d'affaires.

L'obtention du consentement permet également d'éviter que vos courriels ne se retrouvent dans les dossiers de spam.

3. Soyez régulier dans vos courriels

Planifiez le contenu de vos courriels pour rester organisé et communiquer plus souvent avec vos donateurs.

Maintenez un programme d'envoi d'e-mails cohérent plutôt que de bombarder votre liste d'e-mails continus, même lorsque votre campagne de marketing par e-mail à but non lucratif est inactive.

La régularité de la fréquence des courriels vous aidera à entretenir vos sympathisants et à établir des relations à long terme avec eux.

Remarque : veillez à ce que vos courriels contiennent des informations utiles et pertinentes.

4. Se concentrer sur des messages ciblés

Une approche unique ne fonctionne pas avec le marketing par courriel des organisations à but non lucratif. Plutôt que d'envoyer le même courriel à tous vos donateurs, segmentez-les en fonction de leurs préférences.

La plupart des plateformes de marketing par courriel vous permettent de segmenter votre liste afin de créer des campagnes de courriel ciblées. Ajoutez des questions personnalisées à votre formulaire d'inscription pour connaître les préférences de vos nouveaux donateurs.

Envoyer des courriels d'enquête pour comprendre les préférences des donateurs existants.

5. Adopter une conception d'e-mail centrée sur le mobile

55 % des courriels sont ouverts sur un appareil mobile. Vos campagnes d'e-mailing doivent être conçues de manière à être adaptées aux mobiles, afin d'être plus accessibles sur les smartphones et les tablettes. Quelle que soit la qualité du contenu de l'e-mail, le destinataire risque de ne pas le lire, voire de se désabonner, s'il n'est pas lisible.

La plupart des services d'e-mail marketing proposent des modèles réactifs qui s'adaptent aux appareils mobiles et aux ordinateurs de bureau.

6. Créer des campagnes personnalisées

Les campagnes personnalisées permettent à vos courriels de se fondre dans ceux de votre famille, de vos amis ou de vos collègues. Les courriels personnalisés ont un taux d'ouverture moyen de 82 % supérieur à celui des courriels génériques.

Essayez des tactiques de personnalisation, en vous référant par exemple à des interactions antérieures ou à des dons effectués par le destinataire. Vous pouvez également adapter le contenu en fonction de leurs intérêts ou de leurs préférences. Veillez à ce que le courriel ait une conception minimale et soit exempt de nombreuses animations et de liens externes.

7. Inclure un appel à l'action

Que voulez-vous que votre abonné fasse ensuite ? Voulez-vous qu'il fasse un don à votre cause ou qu'il s'inscrive à une prochaine collecte de fonds ? Soyez direct avec vos CTA afin de réduire le temps nécessaire au destinataire pour comprendre ce que vous voulez.

Dans vos courriels, un CTA incite le lecteur à entreprendre l'action souhaitée. Il accompagne un bouton ou un lien vers des pages de renvoi, des formulaires de don ou des formulaires d'inscription à des événements.

8. Automatisez votre campagne de marketing par courriel à but non lucratif

Les organisations à but non lucratif doivent souvent gérer plusieurs tâches, qu'elles soient administratives, promotionnelles ou liées à des programmes. Il peut s'avérer difficile de trouver le temps d'envoyer régulièrement des courriels.

L'automatisation du marketing par courriel vous permet de maintenir l'intérêt de votre public tout en gérant d'autres tâches.

Les courriels automatisés peuvent générer 320 % de revenus supplémentaires par rapport aux courriels non automatisés.

Les courriers électroniques que vous pouvez facilement automatiser sont les suivants :

Courriels de bienvenue

Merci les emails

Courriels de fidélisation des donateurs

Veillez à ajouter des liens vers vos plateformes de médias sociaux dans l'e-mail pour aider les abonnés à rester informés de vos profils LinkedIn, Facebook et Instagram.

9. Segmenter votre base de données de donateurs

La segmentation de la liste d'adresses électroniques permet d'envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment.

Chaque personne figurant dans votre base de données de donateurs se trouve à un stade différent de son parcours au sein de votre association. Les courriels que vous leur envoyez doivent correspondre à leur position.

Créer des segments basés sur :

Montant du don

Participation à des événements

Actions entreprises sur votre site web

Actions sur vos canaux sociaux

10. Optimisez votre campagne de marketing par courriel

Outre le corps de l'e-mail, vous devez tenir compte d'autres aspects tels que l'objet du message, les polices de caractères, etc.

Veillez à ce que l'objet du message soit concis et parfaitement visible sur l'écran d'un ordinateur ou d'un téléphone. Les messages doivent également être accrocheurs :

Un espacement suffisant

Coupures dans le texte

Images

Boutons de lien

La plupart des logiciels de marketing par courriel offrent des options de conception et d'élaboration prédéfinies qui peuvent aider à optimiser vos courriels afin d'augmenter les taux d'engagement.

11. Contrôler les performances de votre campagne de courrier électronique

Il est essentiel de disposer d'informations sur votre marketing par courrier électronique pour élaborer une stratégie efficace. L'utilisation d'un logiciel de marketing par courriel vous permet d'accéder à des mesures telles que :

Taux d'ouverture

Taux de clics (CTR)

Jour et heure d'ouverture de vos courriels

Si un groupe clique sur vos courriels le jeudi matin et un autre le mardi matin, vous pouvez envoyer des courriels à ces groupes séparément aux heures qu'ils préfèrent.

Les 6 meilleurs logiciels d'email marketing pour les organisations à but non lucratif

1. Zeffy

Évaluation de GetApp : 4.8/5

Zeffy est une solution unique de collecte de fonds qui offre aux organisations à but non lucratif un ensemble complet d'outils 100 % gratuits. La plateforme propose un outil d'email marketing qui vous aide à envoyer des emails ciblés et personnalisés sans aucun frais de plateforme. Contrairement à la plupart des outils de marketing par courriel, Zeffy vous permet d'envoyer un nombre illimité de courriels et de mettre en place un système d'automatisation des courriels.

Utilisez l'outil de gestion des donateurs intégré à Zeffy pour stocker des données actualisées sur les donateurs afin de faciliter la segmentation. Cet outil permet aux organisations à but non lucratif de :

Créer des listes d'adresses électroniques personnalisées

Accédez à des informations sur le marketing par e-mail telles que les taux d'ouverture, les clics et les désabonnements.

Mettre en place un système d'automatisation des courriers électroniques

Ajouter des liens vers des formulaires de dons pré-remplis dans les courriels

2. Mailchimp

GetApp Rating : 4.5/5

Mailchimp est une plateforme conviviale de marketing par courriel qui offre des outils puissants pour concevoir, envoyer et suivre efficacement les campagnes de courriel. Cet outil offre des fonctions de segmentation et d'automatisation des courriels.

Vous pouvez envoyer des courriels à vos donateurs, à votre personnel et à vos bénévoles séparément et programmer vos courriels. Mailchimp s'intègre également facilement à d'autres outils technologiques pour les organisations à but non lucratif, tels que les CRM et les plateformes de dons en ligne.

Le logiciel de marketing par courriel offre également des fonctions telles que

Un éditeur facile à utiliser par glisser-déposer

Informations sur les données

Pages d'atterrissage pour la capture de prospects

Tests A/B

Modèles d'autorépondeurs

Mailchimp offre une réduction de 15 % aux organisations à but non lucratif vérifiées. Il propose également un plan gratuit, mais il est limité à un utilisateur, 1000 courriels par mois et 30 jours d'assistance par courriel. Vous ne pouvez pas accéder aux fonctions de personnalisation ou de segmentation avec le plan gratuit.

8 Meilleures alternatives à MailChimp pour les organisations à but non lucratif (gratuites et payantes)

3. Salesforce Marketing Cloud

GetApp Rating: 4.4/5

Salesforce Marketing Cloud est une plateforme de marketing numérique complète qui offre de solides capacités de marketing par courriel. Comme il s'agit d'un CRM basé sur le cloud, vous pouvez lancer des e-mails ciblés via Salesforce.

Il offre un large éventail de fonctionnalités, notamment

Constructeur d'e-mails par glisser-déposer

Segmentation et personnalisation avancées

Tests A/B et optimisation

Parcours automatisés des clients

L'analyse prédictive et les informations alimentées par l'IA

Intégration avec Salesforce CRM

Bien que Salesforce pour les organisations à but non lucratif offre 10 licences gratuites si elles sont acceptées dans le programme Power of Us, il s'agit toujours d'une option coûteuse. Une fois les licences gratuites utilisées, vous devrez payer entre 60 et 100 $ en fonction du plan choisi.

Lire notre guide complet de Salesforce pour les organisations à but non lucratif

4. Contact permanent

GetApp Rating : 4.3/ 5

Constant Contact, un autre logiciel de marketing par courriel bien connu, propose des outils conviviaux permettant aux organisations à but non lucratif de créer, d'envoyer et de contrôler des campagnes de courriels attrayantes.

Les utilisateurs peuvent accéder à des fonctions précieuses telles que

Éditeur d'e-mails par glisser-déposer

Automatisation des courriels

Modèles d'e-mails optimisés pour les mobiles

Segmentation de la liste d'adresses électroniques

Intégration avec les plateformes de gestion de la relation client (CRM)

Informations en temps réel

Pages d'atterrissage pour la capture de prospects

Constant Contact vous permet également d'ajouter à vos courriels des blocs d'action de don par glisser-déposer.

Le fournisseur de services de messagerie électronique ne propose pas de plan gratuit, mais les organisations à but non lucratif bénéficient d'une réduction de 20 % pour un paiement anticipé de 6 mois et de 30 % pour un paiement anticipé de 12 mois.

5. Moniteur de campagne

GetApp Rating : 4.6/5

‍CampaignMonitor est un autre outil de marketing par courriel connu pour ses tableaux de bord analytiques, qui vous aident à analyser le succès de votre campagne de courriels.

La plateforme offre également une interface conviviale ainsi que :

Modèles d'e-mails personnalisables

Fonctionnalités de segmentation et de personnalisation

Fonctionnalité de test du spam

Campaign Monitor, l'une des meilleures plateformes d'email marketing, propose des forfaits abordables à partir de 11 $/mois. Les organisations à but non lucratif bénéficient également d'une réduction supplémentaire de 15 %.

6. Logiciel de marketing par courriel HubSpot

GetApp Rating : 4.5/5

HubSpot offre un service de marketing par courriel tout-en-un qui fournit également des outils pour :

Vente

Service à la clientèle

CRM

Marketing des médias sociaux

Système de gestion de contenu

Les organisations à but non lucratif peuvent créer des campagnes et accéder à des pages de destination, des formulaires, des publicités Facebook, Google, Instagram et LinkedIn, des modèles, etc.

La plateforme offre également des fonctionnalités de chat en direct, des analyses avancées et des fonctions de reporting.

HubSpot peut être coûteux, car le plan gratuit limite le nombre d'utilisateurs, d'outils analytiques et d'e-mails par mois. Cependant, grâce au programme HubSpot for Nonprofits, les organisations à but non lucratif peuvent bénéficier d'une réduction de 40 %.

Comment l'UQROP a-t-elle économisé plus de 9000 $ sur la collecte de fonds en ligne et la communication avec les donateurs grâce à Zeffy ?

L'UQROP est une organisation à but non lucratif qui se consacre à la réhabilitation des oiseaux de proie blessés et malades et à l'éducation des personnes de tous âges. Grâce aux dons du public, l'organisation aide environ 400 oiseaux en moyenne chaque année.

L'UQROP était confrontée à un problème de taille : le nombre limité de membres de l'équipe qui assumaient diverses responsabilités. L'organisation voulait un système de dons en ligne qui pourrait l'aider à automatiser les tâches manuelles, y compris :

Communication avec les donateurs

Billetterie événementielle

Collecte de fonds

L'UQROP utilise désormais Zeffy pour la billetterie quotidienne des entrées dans ses locaux et des événements annuels. Zeffy a également rationalisé le processus de gestion des donateurs de l'UQROP :

Génération de reçus d'impôts automatiques

Contrôler et automatiser les courriels

Gestion de plusieurs utilisateurs sous un seul compte administrateur

En utilisant la billetterie en ligne, les dons et le système de gestion des donateurs de Zeffy, l'organisation a collecté plus de 230 000 dollars et a économisé plus de 9 000 dollars en frais de plateforme et de transaction.

Dernières réflexions sur le marketing par courriel pour les organisations à but non lucratif

Les donateurs engagés sont l'épine dorsale de toute organisation à but non lucratif. Une solide stratégie de marketing par courriel pour les organisations à but non lucratif peut contribuer à convertir des sympathisants potentiels en donateurs fidèles. Elle vous permet de générer davantage de dons pour votre organisation.

Diversifiez votre stratégie d'envoi d'e-mails avec ces dix types d'e-mails et suivez les meilleures pratiques pour atteindre vos objectifs non lucratifs.

Augmentez les conversions grâce à l'outil de collecte de fonds et de gestion des donateurs 100% gratuit de Zeffy. Mettez en place des campagnes ciblées pour engager votre communauté et utilisez gratuitement les fonctionnalités avancées pour acquérir de nouveaux donateurs.

FAQ sur le marketing par courriel pour les organisations à but non lucratif

Quelle est la meilleure plateforme d'email marketing pour les organisations à but non lucratif ?

Lorsque vous choisissez une plateforme de marketing par courriel pour votre organisme à but non lucratif, optez pour une plateforme qui offre une gamme de fonctions spécialement conçues pour répondre aux besoins des organismes à but non lucratif.

Recherchez une plate-forme avec :

Outils de création d'e-mails faciles à utiliser

Des capacités de segmentation et de personnalisation robustes

Des analyses détaillées pour suivre les performances de vos campagnes

Envisagez une plateforme qui s'intègre à votre système de gestion des donateurs existant et qui offre une assistance dédiée aux organisations à but non lucratif.

Alors que de nombreuses plateformes d'email marketing sont disponibles, Zeffy se distingue comme une solution complète de collecte de fonds qui offre l'email marketing ainsi que d'autres outils essentiels pour les organisations à but non lucratif, le tout gratuitement.

À quelle fréquence les organisations à but non lucratif doivent-elles envoyer des courriels ?

Les organisations à but non lucratif peuvent envoyer des courriels de 1 à 3 fois par semaine, en fonction de leur public spécifique et de leur stratégie de contenu.

L'envoi de courriels une ou deux fois par semaine vous permet d'être cohérent sans bombarder les destinataires. Il est également important d'adapter votre fréquence en fonction de la réaction de votre public.

Quels sont les éléments clés d'une campagne de marketing par courriel réussie pour les organisations à but non lucratif ?

Le succès des campagnes de marketing par courriel pour les organisations à but non lucratif repose sur plusieurs éléments cruciaux :

Un contenu clair et convaincant qui trouve un écho auprès du public

Un appel à l'action fort (CTA)

Segmentation stratégique des listes d'adresses électroniques

Incorporer la narration pour stimuler l'engagement

L'utilisation d'une plateforme d'emailing efficace comme Zeffy, qui permet une personnalisation et une analyse approfondies, peut renforcer ces efforts en garantissant que chaque campagne est optimisée pour la performance et l'engagement des donateurs.

‍