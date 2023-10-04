Nous allons commencer cet article par quelques chiffres :

En 2020, les particuliers étaient responsables de 72 % (281,86 milliards de dollars) du total des dons aux États-Unis .1‍

30% des dons annuels sont effectués en décembre .1‍

10 % des dons annuels sont effectués au cours des trois derniers jours de l'année .1‍

77% pensent que chacun peut faire la différence en soutenant des causes .1

4,5 est le nombre moyen d'associations caritatives soutenues par chaque personne .1

69% de la population donne.1

Alors, pourquoi commencer par les chiffres ? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour montrer que les particuliers constituent la base de donateurs la plus importante pour les petites et moyennes organisations à but non lucratif. La plupart des gens soutiennent plus d'une association ou d'une œuvre de bienfaisance chaque année. (Pourquoi votre association ne figurerait-elle pas sur cette liste ?) Pour vous rappeler qu'une grande majorité de la population fait des dons chaque année. Et surtout, avec environ 30 % des dons annuels effectués en décembre et 10 % des dons annuels effectués au cours des trois derniers jours de décembre, les fêtes sont la période la plus chargée de l'année pour les organisations à but non lucratif. Vous le saviez probablement déjà, mais nous avons pensé étayer ce sentiment par des chiffres.

Étant donné qu'un grand nombre de dons sont effectués jusqu'à la toute dernière minute de l'année, il est important de commencer votre campagne de collecte de fonds de Noël en force, mais c'est la cohérence et les rappels vers la fin de l'année qui ont le plus d'impact.

Nous avons examiné les campagnes de collecte de fonds de Noël des organisations avec lesquelles nous travaillons, fait quelques recherches supplémentaires sur les idées de collecte de fonds de Noël pour les organisations à but non lucratif et proposé quelques conseils pour faire en sorte que votre organisation à but non lucratif tire le meilleur parti de la campagne de collecte de fonds de Noël de cette année.

Nos six conseils de collecte de fonds pour les fêtes sont là pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre collecte de fonds pour les fêtes de fin d'année.

Conseil n° 1 : rassemblez vos donateurs en organisant une collecte de fonds d'égal à égal sur le thème des fêtes de fin d'année.

Lorsqu'il s'agit de collecter des fonds, vous comptez sur votre communauté pour atteindre vos objectifs - et une bonne vieille campagne de pair à pair est le moyen idéal de rassembler votre communauté et d'attirer quelques nouveaux donateurs au passage.

Nous savons ce que vous pensez : une campagne peer-to-peer ne prend-elle pas des semaines à organiser ? Ce n'est pas le cas ! Grâce aux outils de campagne de pair-à-pair de Zeffy, les Halifax Lancers ont pu mettre en place leur campagne en quelques jours seulement ! L'objectif initial était de 15 000 $, mais grâce à l'enthousiasme des participants (plus de 50 campagnes individuelles et d'équipe ont été créées), ils ont dépassé leur objectif initial de plus de 10 000 $ !

Conseil n° 2 : Faites preuve de créativité dans vos idées de campagne de collecte de fonds pour les fêtes de fin d'année des organisations à but non lucratif.

Réfléchir à votre campagne de collecte de fonds avant les fêtes n'a peut-être pas l'air très amusant, mais, heureusement, nous avons quelques idées pour vous inspirer ici même et un autre article complet sur les idées de collecte de fonds pour les fêtes.

Commençons par un exemple concret. Chaque année, la Fondation de dotation de la santé de Jonquière organise sa Campagne des lumières afin de collecter des fonds pour continuer à offrir des services de santé de qualité dans les régions du Saguenay et du Lac St-Jean, au Québec, Canada. Chaque don permet d'acheter une lumière pour l'illumination de Noël devant l'hôpital de Jonquière. En plus d'une belle imagerie, le thermomètre de la campagne offert par Zeffy est intégré à leur site Web pour démontrer la progression de la collecte de fonds.

Quelques autres idées de campagnes de collecte de fonds pour les fêtes que vous pouvez organiser à temps pour les vacances :

Une collecte de fonds pour le Père Noël secret.

Un livre de recettes de vacances rempli de recettes familiales données.

Photos d'animaux avec le Père Noël. (Faites-nous confiance sur ce point !)

Un concours de "pulls moches" !

Un calendrier de l'avent.

Conseil n° 3 : les dons à des organisations à but non lucratif constituent de beaux cadeaux de Noël.

Nous savons que tout le monde ne serait pas heureux de recevoir un don en son nom en guise de cadeau. Mais beaucoup d'entre nous le seraient. Un don au nom de quelqu'un constitue un beau cadeau de remerciement, un excellent cadeau pour un enseignant, un cadeau pour un hôte, pour les proches qui ont tout, pour les collègues de travail, pour le Père Noël secret... La liste est assez longue.

Alors pourquoi ne pas aider les donateurs en leur donnant la possibilité de faire des dons au nom de leur famille, de leurs amis, de leurs proches, de qui que ce soit ! Que vous offriez une belle carte-cadeau avec vos dons ou que vous vendiez de véritables cadeaux, les possibilités sont infinies.

Voici une délicieuse idée de nos communautés Zeffy :

L'Association canadienne pour la santé mentale de Grey Bruce vend des Cinnabons chaque année et chaque année, elle dépasse ses objectifs de collecte de fonds. (Qui n'aimerait pas recevoir une boîte de Cinnabons ?)

Conseil n° 4 : Faites en sorte que vos donateurs puissent visualiser leur impact en étant transparent sur la façon dont votre association utilisera leurs dons.

Lorsque vous annoncez votre campagne de collecte de fonds pour les fêtes de fin d'année, veillez à expliquer à quoi votre association utilisera les fonds. Utilisez des exemples clairs pour que vos donateurs puissent visualiser leur impact et établir un lien émotionnel.

Conseil n° 5 : les fêtes de fin d'année sont le moment idéal pour remercier vos donateurs et bénévoles les plus dévoués.

Chaque association a des bénévoles, des organisateurs ou des donateurs qui se surpassent et dont la générosité et le travail sont susceptibles d'inspirer d'autres personnes.

Veillez à mettre en valeur ces donateurs dévoués en racontant leur histoire et en les remerciant. Vous pouvez utiliser vos plateformes de médias sociaux, vos formulaires de campagne de collecte de fonds pour les fêtes, votre bulletin d'information pour les fêtes, etc. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de sophistiqué, et il peut s'agir d'un simple partage de l'un de leurs messages sociaux, mais ce petit geste montrera à vos donateurs que vous vous souciez d'eux et créera un plus grand sentiment de communauté.

Non seulement votre sympathisant se sentira valorisé, mais d'autres seront également encouragés à faire le même travail ! Et après tout, n'est-ce pas là la raison d'être des fêtes de fin d'année ?

Conseil n° 6 : envoyez à vos donateurs, jusqu'à la fin de l'année, des informations sur l'état d'avancement de la collecte de fonds pendant les fêtes !

Vous vous souvenez des chiffres de tout à l'heure (environ 30 % des dons annuels sont effectués en décembre et 10 % des dons annuels sont effectués au cours des trois derniers jours de décembre). C'est ici que vos nouvelles connaissances vont faire la différence.

La plupart des campagnes de collecte de fonds pour les fêtes de fin d'année se déroulent vers la fin de l'année et, nous le comprenons, les gens sont occupés. Les gens sont occupés. Mais quelques courriels préprogrammés et quelques messages sur les réseaux sociaux peuvent faire toute la différence lorsqu'il s'agit d'obtenir des dons de dernière minute.

Les donateurs et les sympathisants ont beaucoup de choses en tête en cette période de l'année. Ils voulaient peut-être faire un don, mais l'ont oublié. Ou bien votre message initial n'a pas trouvé d'écho auprès d'eux. Ou encore, ils ont été incités à faire un don par un ami ou un membre de leur famille. Quoi qu'il en soit, veillez à prendre des nouvelles au milieu de la campagne, puis vers la fin, en faisant le point sur les progrès de votre association et en expliquant pourquoi leur soutien est toujours aussi important.

Essayez d'inclure de nouvelles histoires, de formuler différemment votre appel à l'action, d'indiquer aux donateurs le montant dont votre association a encore besoin pour atteindre son objectif, d'annoncer une nouvelle façon de donner (les dons en tant que cadeaux !), etc.

Et surtout, n'oubliez pas la dernière ligne droite. Dans les derniers jours de votre campagne, prenez contact avec les donateurs. Rappelez-leur qu'il n'est pas trop tard pour faire un don et que leur soutien peut encore faire une énorme différence.

