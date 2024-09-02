Les fêtes de fin d'année représentent 30 % de l'ensemble des dons annuels. Ne laissez pas votre association passer à côté de la saison de collecte de fonds la plus active de l'année.

Avec environ 30 % des dons annuels effectués en décembre et 10 % des dons annuels effectués au cours des trois derniers jours de décembre, les fêtes sont la période la plus chargée de l'année pour les organisations à but non lucratif. (Vous le saviez probablement déjà, mais nous avons voulu étayer ce sentiment par des chiffres).

La bonne nouvelle, c'est que les gens sont VRAIMENT d'humeur à donner pendant les fêtes. La moins bonne nouvelle, c'est que toutes les organisations à but non lucratif et les associations caritatives vont lancer leur plus grande campagne de collecte de fonds de l'année. Mais ne vous inquiétez pas ! Avec un peu de créativité et quelques bénévoles, vous pouvez faire en sorte que la campagne de collecte de fonds de votre association se démarque.

‍

‍

‍

Les 10 meilleures idées d'événements et de campagnes de collecte de fonds pour les fêtes de fin d'année afin de stimuler votre créativité.

1. Un calendrier de l'Avent conçu pour votre association !

Nous commençons par celui-ci, parce que vous devez vous assurer de le commencer bien avant le 1er décembre.

Un calendrier de l'Avent virtuel est tout à fait possible, surtout si vous faites preuve de créativité en matière de cadeaux ! (Pensez aux réductions en ligne, aux dons en nature, aux œuvres d'art personnalisées, etc.) Mais nous avons un faible pour les vrais cadeaux. Vous savez de quoi nous parlons : un calendrier de l'avent où chaque jour révèle une petite surprise, comme une blague, un bonbon, une histoire, un jouet ou un message vidéo de votre équipe ou de vos bénéficiaires sur le thème des fêtes.

Vous pouvez faire les choses en grand et demander aux donateurs des dons à "ouvrir" chaque jour ou vendre des calendriers de l'Avent individuels que les donateurs peuvent ouvrir chez eux.

‍

2. Concours de chandails moches

Qui n'aime pas un bon vieux concours de chandails laids pour les fêtes de fin d'année ? Surtout quand il s'agit d'une bonne cause.

Encouragez les donateurs à participer à une fête du pull-over moche en ligne où des groupes ou des individus se disputent la première place. Incitez-les à partager des photos sur les médias sociaux avec un hashtag spécifique et à faire un don pour participer et décerner des prix pour les pulls les plus laids, les plus créatifs et les plus drôles.

‍

3. Marché des vacances virtuelles

Tout le monde a besoin de faire ses achats de Noël à un moment ou à un autre. Créez un marché virtuel où les artisans locaux et les petites entreprises peuvent vendre leurs produits sur le thème des fêtes. Faites payer aux vendeurs un droit de participation, et un pourcentage de leurs ventes peut être reversé à votre cause.

Et comme si cette idée ne suffisait pas, le site de collecte de fonds 100 % gratuit de Zeffy permet même de créer un magasin électronique en ligne et notre application Tap-to-Pay vous permet d'accepter des paiements en personne (nous couvrons même les frais de traitement et de transaction).

‍

‍

‍

4. Soirée de contes de vacances

Faire preuve de créativité en matière de collecte de fonds pour les fêtes de fin d'année ne doit pas nécessairement signifier se compliquer la vie. Une activité de narration au cours de laquelle les gens partagent leurs souvenirs ou traditions de vacances préférés ou le Père ou la Mère Noël viennent lire quelques contes peut être un moyen discret pour les donateurs et leurs familles de passer un après-midi ou une soirée loin de l'agitation des vacances.

Pour en faire une idée de collecte de fonds encore plus originale, vendez du chocolat chaud, des pâtisseries, des décorations de vacances et peut-être même des copies des histoires racontées.

‍

5. Atelier de bricolage sur le thème des vacances

Organisez quelques ateliers de bricolage (en ligne ou en personne) au cours desquels les donateurs peuvent apprendre à créer des objets artisanaux ou des décorations pour les fêtes de fin d'année. Pensez aux ornements de sapin, aux biscuits, au tricot, aux cartes, la liste est infinie !

Fixez un tarif pour les ateliers qui inclut le matériel dont les participants auront besoin. (Ils ont suffisamment à faire en cette période de l'année, alors s'ils peuvent arriver les mains vides, ils seront plus enclins à venir !)

Et, vous l'avez deviné, la plateforme de gestion d'événements et de billetterie en ligne 100% gratuite de Zeffy peut vous aider à organiser ces ateliers en toute simplicité !

‍

6. Collecte de fonds pour un programme de chants de Noël

Celle-ci ne manquera pas de faire naître quelques sourires gênés sur les visages de ceux qui ont la chance de recevoir un carol gram.

Vendez des programmes de chants de Noël personnalisés (virtuels ou en personne) au cours desquels votre équipe chante ou interprète des chansons de Noël pour des donateurs ou des entreprises. Vous pouvez personnaliser l'expérience avec des messages spéciaux, des cartes de vœux ou des demandes de chansons et même vendre quelques accessoires si vous vous sentez motivé ! (Pensez aux sucres d'orge, à la livraison de lait de poule, au Père Noël en personne, etc.)

‍

7. Atelier du Père Noël avec un don suggéré

Les grandes villes disposent de plusieurs moyens pour permettre aux enfants de rendre visite au Père Noël et à ses assistants, mais les petites villes n'ont pas toujours les moyens d'organiser une visite du Père Noël. Votre association peut intervenir et créer une expérience d'atelier du Père Noël pour les enfants.

Organisez quelques jeux, des contes et une visite au Père Noël lui-même. Vous pouvez même offrir des photos et des collations en échange d'un don supplémentaire.

‍

8. Un plongeon vif dans l'ours polaire

Pour les plus courageux, organisez un "Polar Plunge" au cours duquel les donateurs plongeront dans la rivière ou le lac de votre région. Il s'agit d'une excellente campagne de collecte de fonds de pair à pair, où les participants peuvent demander à leur famille et à leurs amis de faire des dons pour soutenir leurs efforts glacés par le biais d'une collecte de fonds de pair à pair. Et pour une collecte de fonds encore plus importante, demandez à des entreprises locales de parrainer l'événement (pensez à des produits de marque !).

Vous pouvez même organiser un concours du meilleur chocolat chaud de vacances pour que les courageux (ou les fous) plongeurs polaires puissent se réchauffer avec quelque chose de délicieux après leur plongeon.

‍

9. Concours de maisons en pain d'épices

C'est un classique, mais il fait toujours fureur ! Organisez un concours de décoration de maisons en pain d'épices et encouragez les donateurs à voter pour leurs préférées en ligne ou en personne.

Si votre association se sent vraiment motivée, vous pouvez même créer un magasin en ligne pour vendre des kits de maisons en pain d'épices imitant les gagnants de l'année dernière ou des monuments locaux.

‍

10. Photos d'animaux de compagnie avec le Père Noël (Sérieusement, ce sera un succès !)

Établissez un partenariat avec une animalerie ou un refuge local pour offrir des photos d'animaux avec le Père Noël. Organisez votre propre fête de fin d'année, faites payer chaque photo et envisagez de vendre des produits dérivés pour animaux de compagnie aux couleurs de votre association. Voilà une idée de collecte de fonds pour Noël qui ne manquera pas de répandre la bonne humeur tout en recueillant de l'argent.

‍

11. Un livre de cuisine de vacances

Celui-ci demande un peu plus de travail, mais c'est une idée très originale.

Tout le monde a une recette de vacances préférée qu'il fait ou prépare chaque année. Pourquoi ne pas en rassembler quelques-unes et les compiler dans un livre de cuisine locale sur le thème des vacances. Vous pourriez même demander à vos restaurants locaux de contribuer à une ou deux recettes !

‍

12. Gala des fêtes

Organisez une soirée de vacances avec beaucoup de décorations liées aux fêtes, comme des arbres de Noël et d'autres décorations autour des vacances d'hiver. Invitez les sympathisants à venir en tenue de soirée, à profiter d'un dîner à plusieurs plats, à écouter de la musique en direct et à danser. Cet événement amusant pourrait également comporter des ventes aux enchères en direct et silencieuses avec des articles donnés, allant de produits de luxe à des expériences uniques.

En outre, envisagez de faire appel à un orateur principal ou à un bénéficiaire pour qu'il raconte l'impact de l'association.

‍

13. Vente de pâtisseries pour les fêtes

Qui n'aime pas les sucreries ?

Invitez tout le monde à un événement communautaire au cours duquel des bénévoles préparent et vendent une gamme de friandises saisonnières telles que des biscuits, des tartes, des gâteaux et du pain sur le thème des fêtes. La vente peut être organisée dans des entreprises locales, des centres communautaires ou dans le cadre de marchés de vacances plus importants, et vous pouvez envisager de demander un droit d'entrée ou de placer une boîte de dons à l'entrée.

Pour accroître l'attrait de l'événement, envisagez de proposer des produits végétaliens, sans gluten ou d'autres spécialités et d'emballer les friandises dans des récipients festifs ou d'offrir des paniers-cadeaux préfabriqués. Vous pouvez également envisager d'organiser une tombola lors de l'événement et de vendre des billets de tombola pour y participer.

‍

14. Fête de décoration d'ornements

Une fête de décoration d'ornements sera certainement l'un des événements de vacances préférés de vos sympathisants.

Les organisations fournissent des ornements simples (boules de verre, formes en bois) ainsi que du matériel de décoration comme de la peinture, des paillettes, des rubans et du matériel de découpage.

Pensez également à organiser un concours pour la décoration la plus créative ou la plus belle !

‍

15. Service d'emballage de cadeaux

Vous voulez un moyen facile de sensibiliser le public et de récolter des fonds indispensables ? Installez des stations d'emballage de cadeaux dans des centres commerciaux, des librairies ou d'autres lieux de vente locaux pendant la période des fêtes de fin d'année.

Voici comment cela fonctionne : Des bénévoles emballent des cadeaux en échange de dons et créent des tarifs échelonnés en fonction de la taille du cadeau ou de la complexité de l'emballage.

‍

16. Course/marche du pull-over moche

Organisez un 5 km festif ou une course fun où les participants porteront leurs pulls de fête les plus extravagants.

Créez une atmosphère animée avec de la musique de Noël, des boissons chaudes et des en-cas sur la ligne d'arrivée. Offrez des prix pour des catégories telles que "pull le plus moche", "le plus créatif" et "le meilleur thème de groupe". Faites payer une petite somme et encouragez les participants à créer des pages personnelles de collecte de fonds ou des pages d'équipe avant l'événement. Cela permet de combiner l'activité physique et l'esprit de fête et d'attirer un groupe diversifié de supporters.

‍

17. Soirée cinéma de vacances

Transformez un théâtre local, un centre communautaire ou même un espace extérieur (si le temps le permet) en un cinéma de vacances chaleureux. Invitez votre communauté locale à regarder un grand classique des fêtes ou un film d'hiver familial, vendez des billets et offrez du pop-corn, des bonbons et des boissons chaudes.

Améliorez l'expérience en organisant des activités avant le spectacle, comme des chants de Noël ou la visite du Père Noël, ou installez un stand de chocolat chaud pour recueillir davantage de fonds.

‍

Meilleures pratiques pour tirer le meilleur parti de la collecte de fonds de Noël de votre organisation à but non lucratif

Conseil n° 1 : S'appuyer sur les collecteurs de fonds de pair à pair

Lorsqu'il s'agit de collecter des fonds, vous comptez sur votre communauté pour atteindre vos objectifs - et une bonne vieille campagne de pair à pair est le moyen idéal de rassembler votre communauté et d'attirer quelques nouveaux donateurs au passage.

Nous savons ce que vous pensez : une campagne peer-to-peer ne prend-elle pas des semaines à organiser ? Ce n'est pas le cas ! Grâce aux outils de campagne d'égal à égal de Zeffy, les Halifax Lancers ont pu mettre en place leur campagne en quelques jours seulement ! L'objectif initial était de 15 000 $, mais grâce à l'enthousiasme des participants (plus de 50 campagnes individuelles et d'équipe ont été créées), ils ont dépassé leur objectif initial de plus de 10 000 $ !

‍

Conseil n° 2 : soyez créatifs

Réfléchir à votre campagne de collecte de fonds avant les fêtes n'a peut-être pas l'air très amusant, mais, heureusement, nous avons quelques idées pour vous inspirer ici même et un autre article complet sur les idées de collecte de fonds pour les fêtes.

Commençons par un exemple concret. Chaque année, la Fondation de dotation de la santé de Jonquière organise sa Campagne des lumières afin de collecter des fonds pour continuer à offrir des services de santé de qualité dans les régions du Saguenay et du Lac St-Jean, au Québec, Canada. Chaque don permet d'acheter une lumière pour l'illumination de Noël devant l'hôpital de Jonquière. En plus d'une belle imagerie, le thermomètre de la campagne offert par Zeffy est intégré à leur site Web pour démontrer les progrès de la collecte de fonds.

‍

Conseil n° 3 : les dons aux organisations à but non lucratif font de beaux cadeaux de fin d'année

Nous savons que tout le monde ne serait pas heureux de recevoir un don en son nom en guise de cadeau. Mais beaucoup d'entre nous le seraient. Un don au nom de quelqu'un constitue un beau cadeau de remerciement, un excellent cadeau pour un enseignant, un cadeau pour un hôte, pour les proches qui ont tout, pour les collègues de travail, pour le Père Noël secret... La liste est assez longue.

Alors pourquoi ne pas aider les donateurs en leur donnant la possibilité de faire des dons au nom de leur famille, de leurs amis, de leurs proches, de qui que ce soit ! Que vous offriez une belle carte-cadeau avec vos dons ou que vous vendiez de véritables cadeaux, les possibilités sont infinies.

‍

Voici une délicieuse idée de nos communautés Zeffy :

L' Association canadienne pour la santé mentale de Grey Bruce vend chaque année des Cinnabons, l'une de ses idées éprouvées de collecte de fonds pour les fêtes, et chaque année, elle dépasse ses objectifs de collecte de fonds. (Qui n'aimerait pas recevoir une boîte de Cinnabons ?)

‍

Conseil n° 4 : Soyez transparent

La transparence est le mot d'ordre - et elle doit intervenir à presque toutes les étapes de votre collecte de fonds pour les vacances.

Au début de votre campagne : Soyez très clair sur vos objectifs de collecte de fonds. Ne vous contentez pas de dire "Nous avons besoin de votre aide !". Au lieu de cela, précisez-le : "Nous souhaitons collecter 50 000 dollars pour offrir 1 000 repas de Noël à des familles dans le besoin. N'oubliez pas non plus de préciser comment l'argent sera utilisé. Par exemple, "80 % vont directement aux coûts du programme, 15 % aux frais de fonctionnement et 5 % à la planification future". Ce niveau de détail montre que vous n'avez rien à cacher et aide les donateurs à comprendre l'impact réel de leurs dons.

Pendant la campagne : Utilisez les médias sociaux, les mises à jour par courrier électronique ou un suivi en direct sur votre site web pour montrer la progression vers votre objectif. Partagez des histoires et des photos (avec autorisation, bien sûr) des personnes ou des causes qui bénéficient des dons. Vous pouvez même reconnaître les difficultés auxquelles vous êtes confronté. Si vous n'atteignez pas votre objectif, n'en rajoutez pas. Expliquez plutôt la situation et ce qu'elle implique pour votre mission. Cette honnêteté peut souvent inciter les gens à s'engager et à aider à combler l'écart.

Après la campagne : Partagez un rapport détaillé des résultats. Combien avez-vous collecté ? Combien de personnes avez-vous aidées ? Quels défis avez-vous relevés ? Et surtout, quelle est la prochaine étape ? Ce suivi témoigne de la responsabilité et prépare le terrain pour un soutien futur.

‍

En faisant preuve de transparence, vous invitez les donateurs à devenir de véritables partenaires de votre mission, et non de simples sources de financement. C'est ce type de relation qui peut conduire à un soutien à long terme, bien au-delà des fêtes de fin d'année.

‍

Conseil n° 5 : remerciez vos donateurs et bénévoles les plus dévoués

Chaque association a des bénévoles, des organisateurs ou des donateurs qui se surpassent et dont la générosité et le travail sont susceptibles d'inspirer d'autres personnes.

Veillez à mettre en valeur ces donateurs dévoués en racontant leur histoire et en les remerciant. Vous pouvez utiliser vos plateformes de médias sociaux, vos formulaires de campagne de collecte de fonds pour les fêtes, votre bulletin d'information pour les fêtes, etc. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de sophistiqué, et il peut s'agir d'un simple partage de l'un de leurs messages sociaux, mais ce petit geste montrera à vos donateurs que vous vous souciez d'eux et créera un plus grand sens de la communauté.

Non seulement votre sympathisant se sentira valorisé, mais d'autres seront également encouragés à faire le même travail ! Et après tout, n'est-ce pas là la raison d'être des fêtes de fin d'année ?

‍

Conseil n° 6 : assurez toujours un suivi

Les donateurs et les sympathisants ont beaucoup de choses en tête en cette période de l'année. Ils voulaient peut-être faire un don, mais l'ont oublié. Ou bien votre message initial n'a pas trouvé d'écho auprès d'eux. Ou encore, ils ont été incités à faire un don par un ami ou un membre de leur famille. Quoi qu'il en soit, veillez à prendre des nouvelles au milieu de la campagne, puis vers la fin, en faisant le point sur les progrès de votre association et en expliquant pourquoi leur soutien est toujours aussi important.

Essayez d'inclure de nouvelles histoires, de formuler différemment votre appel à l'action, d'indiquer aux donateurs le montant dont votre association a encore besoin pour atteindre son objectif, d'annoncer une nouvelle façon de donner (les dons en tant que cadeaux !), etc.

Et surtout, n'oubliez pas la dernière ligne droite. Dans les derniers jours de votre campagne, prenez contact avec les donateurs. Rappelez-leur qu'il n'est pas trop tard pour faire un don et que leur soutien peut encore faire une énorme différence.

‍

Conseil n° 7. Commencer à planifier tôt

Bien qu'il puisse être stressant d'y penser, veillez à commencer vos préparatifs de collecte de fonds pour les fêtes au moins trois ou quatre mois à l'avance. Cela vous évitera, à vous et à votre équipe, bien des maux de tête et vous permettra de vous concentrer sur ce qui est le plus important en cette période de fêtes : établir des liens avec les donateurs et collecter des fonds.

Plusieurs mois avant le début de vos activités de collecte de fonds pour les fêtes de fin d'année, établissez un calendrier complet comprenant des étapes clés telles que l'élaboration de la campagne, la création de contenu, la segmentation de la liste des donateurs et la mise en place de la technologie. Profitez de cette période pour recueillir des témoignages convaincants, préparer du matériel de marketing et former votre équipe.

‍

Conseil n° 8 : fixer des objectifs SMART

Fixer des objectifs de collecte de fonds clairs et réalisables pour les campagnes de vacances nécessite une approche stratégique, mais s'avérera payant à long terme.

Pour fixer des objectifs, commencez par analyser les performances passées de votre organisation, en vous concentrant sur les collectes de fonds des fêtes précédentes et sur les habitudes de dons tout au long de l'année. Utilisez ensuite ces données pour établir une base de référence réaliste.

Une fois que vous avez déterminé l'objectif lui-même, décomposez-le en catégories SMART (Spécifique, Mesurable, Atteignable, Pertinent et Défini dans le Temps). Par exemple, l'objectif de votre campagne pour les fêtes de fin d'année pourrait être de "collecter 50 000 dollars auprès de 500 donateurs d'ici au 31 décembre pour financer notre programme d'hébergement hivernal".

Bien entendu, une fois que vous avez créé un objectif SMART, veillez à le communiquer clairement à votre équipe et aux principales parties prenantes, ainsi qu'à le revoir régulièrement et à l'ajuster si nécessaire en fonction des performances de la campagne en temps réel.

‍

Conseil n° 10 Mettre en place un programme de dons complémentaires

Les dons jumelés sont un excellent moyen de motiver les donateurs et de doubler votre impact en même temps. Ils ajoutent de l'urgence, un peu d'amusement et un sentiment d'impact réel pour les donateurs.

Pour ce faire, commencez par contacter vos principaux donateurs, les membres de votre conseil d'administration ou même les entreprises locales. Une fois que vous avez trouvé quelqu'un, décidez des détails, comme le montant total qu'il est prêt à verser et s'il s'agit d'un dollar pour un dollar ou même plus. Ensuite, faites-en une grande publicité dans tous les messages de votre campagne. Utilisez des phrases accrocheuses comme "Doublez votre impact !" ou "Votre don va deux fois plus loin !". Les gens aiment avoir l'impression que leur don a un impact supplémentaire.

N'oubliez pas de fixer une date limite afin d'éveiller l'intérêt des donateurs potentiels. Tenez tout le monde au courant du fait que vous êtes sur le point d'atteindre le maximum de la contrepartie - cela crée un sentiment d'excitation et d'urgence.

Et voici un conseil de pro : envisagez de diviser la contrepartie en plusieurs tranches ou d'organiser des journées spéciales de contrepartie pour maintenir l'élan tout au long de votre campagne. Lorsque les donateurs voient que leurs dons peuvent être doublés, ils sont beaucoup plus enclins à donner et peut-être même à creuser un peu plus. Tout le monde y gagne !

‍

Conseil n° 11. Proposer aux donateurs de multiples façons de donner

Proposer des options de dons à différents niveaux de prix, c'est rendre votre collecte de fonds accessible et attrayante pour un large éventail de donateurs. Pensez-y comme à un menu de restaurant - vous voulez des options qui répondent à différents goûts et budgets.

Pour ce faire, commencez par créer un ensemble varié de niveaux de dons. Vous pouvez proposer un montant aussi bas que 5 ou 10 dollars pour les personnes qui souhaitent apporter leur contribution mais dont le budget est serré. Vous pouvez ensuite proposer des options de moyenne importance, comme 25, 50 ou 100 dollars. N'hésitez pas à inclure des options plus élevées, comme 500 ou 1 000 dollars, pour ceux qui peuvent donner plus généreusement. N'oubliez pas non plus d'offrir aux donateurs la possibilité de choisir leur propre montant. Certains voudront peut-être donner 37,50 $ parce que ce montant a une signification personnelle, ou ils voudront peut-être donner plus que le montant le plus élevé que vous proposez.

Mais voici la clé : ne vous contentez pas d'énumérer des chiffres. Associez chaque montant de don à un impact spécifique. Par exemple, "10 dollars pour un repas chaud" ou "50 dollars pour un manteau d'hiver". Cela aide les donateurs à visualiser la différence tangible que fera leur don, quel qu'en soit le montant.

Envisagez également de créer des niveaux de dons amusants sur le thème des fêtes. Peut-être qu'un don de 25 dollars pourrait "illuminer les vacances d'une famille", tandis qu'un don de 100 dollars permettrait de "remplir un bas de Noël avec des produits de première nécessité". Faites preuve de créativité !

‍

Conseil n° 12 Encourager les dons récurrents

Enfin, pensez à proposer des options de dons récurrents. Pour certains, un don mensuel de 10 $ est plus facile à réaliser qu'un don unique de 120 $, et il aide votre organisation au-delà de la période des fêtes de fin d'année. De plus, en faisant un don récurrent, les donateurs auront peut-être l'impression que leur contribution a plus d'impact.

Pour ce faire, assurez-vous de mettre en évidence les options de dons récurrents sur votre page de collecte de fonds, auxquelles les donateurs peuvent participer à tout moment. Vous pouvez même mentionner quelques avantages que les donateurs récurrents reçoivent s'ils s'inscrivent (comme des produits personnalisés ou une mention spéciale !).

‍

Astuce n° 13 : tirer parti des bénévoles et des membres du conseil d'administration

Vos bénévoles et les membres de votre conseil d'administration sont parmi vos défenseurs les plus passionnés. En leur donnant des moyens significatifs de contribuer à votre campagne de vacances, vous ne vous contentez pas de collecter plus de fonds, vous renforcez leur lien avec votre mission et vous construisez une communauté plus forte autour de votre organisation à but non lucratif.

L'un des meilleurs moyens d'y parvenir est d'exploiter leurs réseaux. Les membres du conseil d'administration et les bénévoles ont souvent des contacts avec des donateurs majeurs ou des entreprises sponsors potentiels. Encouragez-les à s'adresser personnellement à leurs contacts, en leur expliquant pourquoi ils sont passionnés par votre cause. Un membre du conseil d'administration ou un bénévole qui dit : "Cette organisation a beaucoup d'importance pour moi et j'aimerais vous dire pourquoi" peut avoir un impact considérable.

‍

Découvrez comment cette organisation à but non lucratif s'est mise dans l'esprit des fêtes et a collecté 40 000 dollars.

Horses Without Humans Rescue Organization, une organisation qui sauve, entraîne et éduque les cavaliers pour améliorer le bien-être des équidés à court et à long terme, a lancé une campagne de vacances - The Spirit of the Horse Live Equine Holiday Spectacular - afin de collecter des fonds pour cette mission.

Lorsqu'elle a envisagé de lancer cette campagne, HWH Rescue avait besoin d'une plateforme de collecte de fonds qui lui permettrait de vendre des billets simplement et facilement. Mais la plateforme devait également être hautement personnalisable, afin que l'organisation puisse créer une page de marque et vendre différents types de billets aux membres de sa communauté. Enfin, ils voulaient s'assurer que la plupart, voire la totalité, des fonds collectés iraient directement à leur mission - et nulle part ailleurs. C'est alors qu'ils ont trouvé Zeffy.

Avec Zeffy, HWHRescue a pu donner vie à l'une de ses idées de collecte de fonds de Noël - gratuitement. Grâce à une page de collecte de fonds personnalisable et à d'autres outils entièrement gratuits, cette organisation à but non lucratif a pu canaliser tous ses efforts de collecte de fonds directement vers sa mission. Au total, HWHRescue a pu collecter 40 000 dollars et économiser 2 000 dollars de frais.

‍

‍

Lancez votre prochaine collecte de fonds pour les fêtes de fin d'année - et collectez des fonds - gratuitement

Que vous souhaitiez organiser une campagne de pair-à-pair ou ouvrir une boutique en ligne pour votre association, Zeffy peut vous aider à collecter des fonds en quelques minutes. Zeffy est la seule plateforme de dons et de collecte de fonds sans frais pour les organisations à but non lucratif. Elle est conçue pour aider votre organisation caritative à obtenir plus de dons pour moins cher.

Contrairement à d'autres plateformes, qui facturent des frais de plateforme et de traitement onéreux, Zeffy ne facture pas un centime. Cela signifie que les organisations peuvent organiser des événements, vendre des billets, organiser des tirages au sort, lancer un programme d'adhésion et même une campagne saisonnière, le tout au sein même de Zeffy, sans payer un seul centime.

‍