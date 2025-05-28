‍Le marketing par courrier électronique peut changer la donne pour les petites organisations à but non lucratif, à condition que les outils ne soient pas un frein.

De nombreuses petites organisations à but non lucratif se tournent vers Mailchimp en raison de sa réputation et de son plan gratuit. Mais voici le problème : la version gratuite vous limite à un seul utilisateur, plafonne vos courriels à 1 000 envois par mois et restreint des fonctionnalités essentielles telles que la segmentation et la personnalisation. Ces limites peuvent rapidement devenir des obstacles pour une organisation en pleine croissance qui tente d'engager des donateurs, de partager des mises à jour et de mener des campagnes.

C'est pourquoi nous avons créé ce blog afin d'explorer les meilleures alternatives à Mailchimp pour les petites organisations à but non lucratif qui ont besoin de plus de flexibilité, de fonctionnalités et d'assistance, sans pour autant dépasser leur budget.

‍

Comparaison de 7 alternatives à MailChimp pour les organisations à but non lucratif

‍

Plate-forme Limites d'envoi d'e-mails (plan gratuit) Frais de traitement/plateforme Coût total pour 5k contacts Zeffy Nombre illimité d'e-mails (personnalisés, ciblés et automatisés) 0 % de frais de plateforme + 0 % de frais de transaction 0 $ (entièrement gratuit !) HubSpot Envois limités dans le cadre de l'offre gratuite (max. 2 000/mois) ; les mises à niveau sont coûteuses Plan gratuit : pas de frais, mais des fonctions et des envois limités 200 $/mois MailerLite 3 000 envois mensuels d'e-mails avec la formule gratuite Pas de frais de plateforme ; des frais de dépassement de capacité s'appliquent. 45 $/mois Brevo (Sendinblue) 300 courriels/jour (9 000/mois) sur le plan gratuit Pas de frais de plateforme ; des frais s'appliquent aux plans plus élevés $0 Moniteur de campagne Pas de plan gratuit ; des plans payants sont nécessaires pour l'envoi d'e-mails. Abonnement mensuel ; pas de niveau gratuit 109 $/mois Constant Contact Pas de plan gratuit ; le niveau le plus bas permet d'envoyer jusqu'à 5 000 courriels par mois. Abonnement mensuel ; pas de niveau gratuit 120 $/mois ConvertKit 1 000 abonnés maximum ; pas d'automatisation, d'intégrations ou de rapports Gratuit pour une utilisation limitée ; des mises à niveau sont nécessaires pour l'automatisation Prix personnalisé requis

‍

Pourquoi votre association devrait-elle envisager une alternative à MailChimp ?

Bien que MailChimp soit un outil de marketing par courriel populaire qui offre aux organisations à but non lucratif des prix réduits ainsi que quelques avantages gratuits, la plateforme peut être restrictive. Les organisations à but non lucratif peuvent envisager d'autres outils technologiques à but non lucratif qui offrent de meilleures possibilités :

Le coût : Le prix de MailChimp peut devenir élevé à mesure que votre liste de contacts s'agrandit ou que vos besoins en fonctionnalités augmentent.

Personnalisation : Les organisations à but non lucratif peuvent avoir besoin d'une plus grande flexibilité dans la conception et la segmentation des courriels afin d'engager efficacement des publics divers. Certaines alternatives offrent des modèles plus personnalisables et des options de segmentation avancées par rapport au plan gratuit de MailChimp.

Fonctionnalités spécifiques aux organisations à but non lucratif : MailChimp n'est qu'un fournisseur de services de courrier électronique qui offre un service de marketing par courrier électronique. D'autres plateformes offrent une variété d'outils et de plateformes pour la collecte de fonds, la gestion d'événements et la gestion des relations avec les donateurs.

Assistance à la clientèle : Les organisations à but non lucratif, en particulier celles qui disposent d'une expertise technique limitée, bénéficient d'un support client et de ressources de formation solides. Avec MailChimp, les utilisateurs doivent payer pour obtenir une assistance personnalisée.

‍

‍

Quelle est la meilleure alternative à MailChimp pour votre association ?

Lorsque vous cherchez une alternative à MailChimp pour votre association, n'oubliez pas de prendre en compte les éléments suivants :

Accessibilité financière : Recherchez une plateforme qui propose des plans tarifaires adaptés aux organisations à but non lucratif ou qui offre des remises généreuses. Veillez à ce que la tarification corresponde à votre budget et à ce qu'elle soit évolutive au fur et à mesure que votre liste d'adresses électroniques s'allonge.

Facilité d'utilisation : Optez pour une interface conviviale avec des éditeurs d'e-mails intuitifs, des flux de travail automatisés et des outils de reporting. Les organisations à but non lucratif disposent souvent d'un temps et de ressources limités. Il est donc essentiel de disposer d'une plateforme facile à naviguer et ne nécessitant pas de formation approfondie.

Personnalisation : Choisissez une plateforme d'email marketing à but non lucratif qui vous permet de créer des emails qui reflètent la marque et le message de votre association.

Intégrations : Envisagez une plateforme qui s'intègre de manière transparente aux autres outils et logiciels utilisés par votre association, tels que les systèmes CRM, les plateformes de collecte de fonds et les logiciels de gestion d'événements.

Automatisation : Recherchez des fonctions d'automatisation robustes qui vous permettent de mettre en place des campagnes de courrier électronique automatisées, telles que des séries de bienvenue, des rappels de dons et des suivis d'événements.

Analyses et rapports : Choisissez une plateforme qui fournit des analyses complètes pour suivre les performances de vos campagnes d'e-mailing. Des indicateurs tels que le taux d'ouverture, le taux de clics et le taux de conversion vous aideront à comprendre ce qui plaît à votre public.

Assistance à la clientèle : Choisissez un fournisseur qui offre un excellent support client adapté aux organisations à but non lucratif, y compris un chat en direct, un support par e-mail et des bases de connaissances ou des ressources étendues.

‍

7 alternatives à MailChimp pour les organisations à but non lucratif

‍

1. Zeffy : le meilleur outil gratuit d'email marketing pour les organisations à but non lucratif

Zeffy est une plateforme de collecte de fonds tout-en-un qui offre gratuitement aux organisations à but non lucratif un ensemble complet d'outils : création de campagnes peer-to-peer, fonctionnalités de tirage au sort et de loterie, gestion des donateurs, marketing par courrier électronique et autres fonctionnalités avancées.

Avec Zeffy, les organisations à but non lucratif peuvent envoyer des courriels ciblés et personnalisés directement à partir de la plateforme, sans débourser un centime. Contrairement à d'autres outils d'email marketing, les organisations peuvent envoyer autant d'emails personnalisés et ciblés qu'elles le souhaitent, et même les automatiser. De plus, Zeffy dispose de son propre CRM intégré, ce qui permet aux organisations à but non lucratif d'avoir l'esprit tranquille en sachant que toutes leurs données sont synchronisées et à jour.

‍

Caractéristiques remarquables :

Générer et envoyer automatiquement des reçus fiscaux

Créer des listes personnalisées pour l'envoi d'e-mails et de campagnes personnalisées

Afficher des statistiques telles que le taux d'ouverture, les clics et les désabonnements

Mettre en place des courriels de rappel automatisés

Envoyer des courriels à des listes personnalisées et à des donateurs segmentés

Ajoutez des liens pré-remplis vers des formulaires de collecte de fonds à vos courriels

Stockez toutes les données relatives à vos donateurs

‍

Inconvénients/limites :

Zeffy est 100% gratuit - iln'y a pas de frais de plateforme ou de transaction. Alors que de nombreux outils d'email marketing prélèvent des frais sur votre mission, Zeffy les reverse à 100% à votre association.

Témoignage d'un utilisateur :

"Zeffy est très facile à utiliser et garantit que chaque dollar donné par les donateurs à notre petite association récemment créée est rapidement versé sur notre compte afin que nous puissions faire notre travail important. Minimiser les coûts est important pour toutes les associations, mais surtout pour celles qui démarrent. C'est une aide précieuse pour notre travail ! - Nathan C.

‍

‍

Evaluation :

4.9/5

‍

‍

2. Hubspot : Le meilleur pour les tests A/B

HubSpot est un logiciel de marketing par courriel tout-en-un, une plateforme de vente et de service à la clientèle qui offre une suite d'outils pour gérer le marketing par courriel, la gestion de la relation client, les médias sociaux, la gestion de contenu et plus encore. Il est connu pour son interface conviviale et ses fonctionnalités complètes conçues pour aider les entreprises et les organisations à but non lucratif à attirer, engager et satisfaire leurs clients.

‍

Caractéristiques remarquables :

Modèles personnalisables et fonctions de personnalisation

Système intégré de gestion de la relation client (CRM) pour la gestion des contacts

Système de gestion de contenu (CMS) pour la création et la gestion de contenu

Fonctions avancées d'analyse et de rapport

‍

Inconvénients/limites :

La plateforme peut être coûteuse, en particulier pour les organisations à but non lucratif disposant d'un budget limité - le plan gratuit limite le nombre d'utilisateurs, les données analytiques, l'assistance et le nombre d'envois d'e-mails par mois. En d'autres termes, les utilisateurs doivent payer davantage au fur et à mesure qu'ils se développent.

‍

Tarification des organisations à but non lucratif :

HubSpot offre 40% de réduction aux organisations à but non lucratif éligibles dans le cadre de son programme HubSpot pour les organisations à but non lucratif.

‍

Témoignage d'un utilisateur :

"Je suis la première responsable du marketing par e-mail de notre organisation et je suis ravie d'avoir Hubspot à mes côtés pour suivre de près les conversions et atteindre et dépasser les objectifs du marketing par e-mail pour nos différents publics, notamment les donateurs, les membres, les acheteurs de billets et les dirigeants de la communauté." -TiffanyC.

‍

Evaluation :

4.4/5

‍

‍

3. Mailerlite : idéal pour les petites et moyennes organisations à but non lucratif

MailerLite est une plateforme conviviale conçue pour les organisations à but non lucratif, qui permet d'automatiser le marketing par e-mail et de communiquer avec les donateurs de manière efficace. Avec son interface intuitive et son prix abordable, elle offre des fonctionnalités essentielles pour engager les donateurs et favoriser les conversions.

‍

Caractéristiques remarquables :

Éditeur d'e-mails par glisser-déposer

Outils de segmentation et de personnalisation

Flux de travail automatisés

Analyse en temps réel

‍

Inconvénients/limites :

Mailerlite propose un plan gratuit, mais il limite le nombre d'utilisateurs à 3 000 courriels, offre peu de modèles par rapport aux plans payants et ne propose pas d'assistance ou d'analyse.

‍

Tarification des organisations à but non lucratif :

Mailerlite offre une réduction de 30 % aux organisations à but non lucratif qui remplissent les conditions requises.

‍

Témoignage d'un utilisateur :

"La version gratuite est parfaite pour une petite association comme la nôtre, car notre liste de diffusion est encore petite et notre budget est si restreint que nous avons besoin de chaque centime que nous pouvons économiser pour nos programmes. Les ressources que vous fournissez (comment faire, etc.) sont également excellentes." - Pamela L.

‍

Evaluation :

4.7/5

‍

4. Sendinblue/Brevo : Le meilleur pour l'accès au CRM

Sendinblue (aujourd'hui Brevo) est une solution tout-en-un de CRM et d'email marketing qui offre de solides outils d'email marketing conçus pour les organisations à but non lucratif afin d'améliorer la communication et l'engagement des donateurs. Son prix abordable et sa facilité d'utilisation en font une option attrayante pour les organisations qui cherchent à maximiser leurs efforts de sensibilisation.

‍

Caractéristiques remarquables :

Éditeur de courrier électronique convivial

Nombre illimité de contacts

Modèles personnalisables et options de personnalisation

Automatisation des flux de travail

Intégration avec le système de gestion de la relation client (CRM) pour une gestion transparente des donateurs

Capacités de marketing par SMS pour compléter les communications par courrier électronique

‍

Inconvénients/limites :

Le plan gratuit de Brevo offre une assistance limitée, pas de tests A/B, pas d'automatisation et un accès limité à d'autres fonctionnalités.

‍

Tarification des organisations à but non lucratif :

Brevo offre aux organisations à but non lucratif une réduction de 15% sur la licence Enterprise.

‍

Témoignage d'un utilisateur :

"Nous étions à la recherche d'un outil de marketing qui répondrait à notre besoin d'avoir tout disponible en plus de 12 langues. C'est également un excellent outil de marketing pour les campagnes par SMS et par e-mail. Nous avons abandonné d'autres outils de marketing et Sendinblue semble être plus performant sur tous les plans. Les flux de travail et l'automatisation sont fiables et n'ont pas de retard important." - Nikita V.

‍

Evaluation :

4.5/5

‍

5. Campaign Monitor : le meilleur pour les intégrations d'IA

Campaign Monitor est une plateforme de marketing par courriel qui aide les organisations à créer, envoyer et suivre des campagnes de marketing par courriel attrayantes. Elle offre une interface conviviale, des modèles personnalisables et des fonctionnalités avancées pour communiquer efficacement avec les donateurs, les sympathisants et les bénévoles.

‍

Caractéristiques remarquables :

Modèles d'e-mails personnalisables

Segmentation et personnalisation

Analyses et rapports

‍

Inconvénients/limites :

Les utilisateurs doivent payer pour avoir accès à la suite complète d'outils et de fonctionnalités de Campaign Monitor.

‍

Tarification des organisations à but non lucratif :

Campaign Monitor offre une réduction de 15% aux organisations à but non lucratif.

‍

Témoignage d'un utilisateur :

"Campaign Monitor est un outil qui vous permet de gérer quelques listes et d'envoyer des courriels simples grâce à l'éditeur de modèles par glisser-déposer. Il peut s'agir d'un excellent premier outil pour lancer des campagnes de marketing." - Karl L.

‍

Evaluation :

4.1/5

‍

6. Constant Contact : Meilleur support pour le marketing par courriel

Constant Contact est une plateforme de marketing par courriel très répandue qui offre des outils intuitifs permettant aux organisations à but non lucratif de créer, d'envoyer et de suivre des campagnes attrayantes. Son interface conviviale et ses nombreuses ressources d'assistance en font un choix accessible aux organisations de toutes tailles.

‍

Caractéristiques remarquables :

Éditeur d'e-mails par glisser-déposer

Fonctions d'automatisation

Options d'intégration avec les plates-formes de gestion de la relation client (CRM)

Tableaux de bord en temps réel

Des ressources d'assistance étendues, y compris des tutoriels, des webinaires et des forums communautaires.

‍

Inconvénients/limites :

Constant Contact ne propose pas de plan gratuit

‍

Tarification des organisations à but non lucratif :

La plateforme offre aux organisations à but non lucratif une réduction de 20 % pour un paiement anticipé de 6 mois et de 30 % pour un paiement anticipé de 12 mois.

‍

Témoignage d'un utilisateur :

"Constant Contact est vraiment l'une des meilleures plateformes de gestion de la relation client. Notre petite association à but non lucratif utilise Constant Contact pour ses lettres d'information mensuelles, ses e-blasts, ses rappels, ses campagnes de dons et bien d'autres choses encore ! Nous ne pouvons que le recommander ! L'assistance clientèle est excellente et toujours prête à aider en cas de besoin." - Anne-Harrison L.

‍

Evaluation :

4.0/5

‍

7. ConvertKit : Le meilleur pour les automatismes

ConvertKit est une plateforme d'email marketing spécialisée, conçue pour les créateurs et les blogueurs, qui offre des outils puissants pour engager le public et générer des conversions. Bien qu'elle ne soit pas explicitement conçue pour les organisations à but non lucratif, ses fonctionnalités peuvent être utilisées efficacement pour la communication avec les donateurs et les efforts de sensibilisation.

‍

Caractéristiques remarquables :

Éditeur visuel d'automatisation

Fonctions de marquage et de segmentation

Modèles d'e-mails personnalisables

‍

Inconvénients/limites :

Le plan gratuit de ConverterKit n'autorise que 1 000 abonnés. De plus, les utilisateurs de la formule gratuite n'ont pas accès aux intégrations ni aux rapports avancés.

‍

Tarification des organisations à but non lucratif :

ConvertKit n'offre pas de réduction pour les organisations à but non lucratif.

‍

Témoignage d'un utilisateur :

"L'application principale de cet outil est qu'il aide les utilisateurs à créer et à gérer des campagnes d'emailing, à construire des pages d'atterrissage, à automatiser des séquences d'emailing et à construire des listes d'emailing. La plateforme est facile à utiliser, permettant aux utilisateurs de créer des emails magnifiques et engageants sans connaissances en codage. Les utilisateurs peuvent créer des séquences d'emails à l'aide d'un éditeur drag-and-drop et utiliser une large gamme de modèles et d'options de personnalisation."-𝕋𝕖𝕛𝕒𝕤𝕧𝕚

‍

Evaluation :

4.4/5

‍

Comment l'école de musique communautaire de Santa Cruz a économisé 2 000 dollars de frais grâce à Zeffy

Après la suppression de la version gratuite de leur dernier système de gestion des donateurs, la Community Music School of Santa Cruz - une organisation à but non lucratif axée sur l'enseignement de la musique - s'est retrouvée à la recherche d'une solution de remplacement qui l'aiderait à rester en contact avec ses donateurs. Elle souhaitait une plateforme puissante et intuitive, sans avoir à payer de frais de plateforme ou de transaction.

C'est là que Zeffy intervient.

Zeffy, la plateforme de dons 100 % gratuite pour les organisations à but non lucratif, était l'outil idéal : la plateforme leur permettait de mener toutes leurs activités de collecte de fonds, y compris le marketing par courriel, sans avoir à débourser un centime. Ils ont pu suivre les dons, vendre des billets et rester en contact avec leurs supporters, le tout en un seul endroit.

Le résultat ? L'école de musique communautaire de Santa Cruz a économisé plus de 2 000 dollars en frais.

"J'aime la possibilité d'envoyer rapidement des courriels aux personnes qui ont participé à l'un de nos événements passés. C'est simple et la ligne "from" dans le courriel du client est notre nom, il n'y a donc pas de confusion. J'apprécie également la possibilité d'intégrer le formulaire de don ou de billetterie à notre site web, ce qui nous donne un aspect professionnel. Enfin, je ne pourrais pas demander un meilleur service à la clientèle. Je reçois toujours une réponse rapide à mes questions et l'équipe semble toujours prête à accueillir les suggestions d'améliorations futures. - Susan Willats, École de musique communautaire de Santa Cruz

‍

‍

Alternatives à MailChimp FAQ

‍

‍Is MailChimp est-il gratuit pour les organisations à but non lucratif ? Les organisations à but non lucratif peuvent bénéficier d'une réduction de 15 % que la plateforme offre aux organisations caritatives vérifiées.

‍

‍Y a-t-il une alternative gratuite à MailChimp pour les organisations à but non lucratif ? Zeffy est une alternative totalement gratuite à MailChimp pour les organisations à but non lucratif. Les utilisateurs peuvent envoyer un nombre illimité d'emails, créer un nombre illimité de formulaires d'inscription et accéder gratuitement à d'autres fonctionnalités de marketing par email. Contrairement à d'autres outils dédiés à l'email marketing, Zeffy estime que les organisations à but non lucratif devraient avoir un accès égal à une puissante technologie de collecte de fonds et de marketing sans avoir à débourser un centime. De l'organisation de tirages au sort et de loteries à l'envoi d'emails automatisés aux sympathisants, Zeffy permet aux acteurs du changement d'en faire plus pour moins cher. Alors que toutes les autres plateformes de dons prélèvent des frais sur votre mission, Zeffy les reverse à 100% à votre association. Cela signifie que vous pouvez collecter des fonds et mener des campagnes réussies gratuitement. Voici comment cela fonctionne : Lorsque quelqu'un fait un don sur votre formulaire de collecte de fonds, il a la possibilité (mais n'est jamais obligé) de donner à Zeffy. Tout le monde ne donne pas à chaque fois et c'est normal. Cependant, un nombre suffisant de donateurs laisse une contribution qui couvre les frais généraux et les honoraires, de sorte que les organisations à but non lucratif ne paient jamais un centime. Zeffy est également très bien placé lorsqu'il s'agit de logiciels gratuits pour les organisations à but non lucratif, et ce pour diverses raisons : peer-to-peer, gestion des donateurs, etc. ‍Outre Mailchimp - ou simplement fatigué de la tarification ?

Découvrez des outils gratuits et adaptés aux organisations à but non lucratif pour l'envoi de courriels et la collecte de fonds →

‍