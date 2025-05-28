Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
MailChimp Alternatives : 7 meilleures options gratuites et payantes (2025)
Logiciel pour les organisations à but non lucratif

MailChimp Alternatives : 7 meilleures options gratuites et payantes (2025)

28 mai 2025

‍Le marketing par courrier électronique peut changer la donne pour les petites organisations à but non lucratif, à condition que les outils ne soient pas un frein.

De nombreuses petites organisations à but non lucratif se tournent vers Mailchimp en raison de sa réputation et de son plan gratuit. Mais voici le problème : la version gratuite vous limite à un seul utilisateur, plafonne vos courriels à 1 000 envois par mois et restreint des fonctionnalités essentielles telles que la segmentation et la personnalisation. Ces limites peuvent rapidement devenir des obstacles pour une organisation en pleine croissance qui tente d'engager des donateurs, de partager des mises à jour et de mener des campagnes.

C'est pourquoi nous avons créé ce blog afin d'explorer les meilleures alternatives à Mailchimp pour les petites organisations à but non lucratif qui ont besoin de plus de flexibilité, de fonctionnalités et d'assistance, sans pour autant dépasser leur budget.

Comparaison de 7 alternatives à MailChimp pour les organisations à but non lucratif

Plate-forme Limites d'envoi d'e-mails (plan gratuit) Frais de traitement/plateforme Coût total pour 5k contacts

Zeffy

Nombre illimité d'e-mails (personnalisés, ciblés et automatisés)

0 % de frais de plateforme + 0 % de frais de transaction

0 $ (entièrement gratuit !)

HubSpot

Envois limités dans le cadre de l'offre gratuite (max. 2 000/mois) ; les mises à niveau sont coûteuses

Plan gratuit : pas de frais, mais des fonctions et des envois limités

200 $/mois

MailerLite

3 000 envois mensuels d'e-mails avec la formule gratuite

Pas de frais de plateforme ; des frais de dépassement de capacité s'appliquent.

45 $/mois

Brevo (Sendinblue)

300 courriels/jour (9 000/mois) sur le plan gratuit

Pas de frais de plateforme ; des frais s'appliquent aux plans plus élevés

$0

Moniteur de campagne

Pas de plan gratuit ; des plans payants sont nécessaires pour l'envoi d'e-mails.

Abonnement mensuel ; pas de niveau gratuit

109 $/mois

Constant Contact

Pas de plan gratuit ; le niveau le plus bas permet d'envoyer jusqu'à 5 000 courriels par mois.

Abonnement mensuel ; pas de niveau gratuit

120 $/mois

ConvertKit

1 000 abonnés maximum ; pas d'automatisation, d'intégrations ou de rapports

Gratuit pour une utilisation limitée ; des mises à niveau sont nécessaires pour l'automatisation

Prix personnalisé requis

Pourquoi votre association devrait-elle envisager une alternative à MailChimp ?

Bien que MailChimp soit un outil de marketing par courriel populaire qui offre aux organisations à but non lucratif des prix réduits ainsi que quelques avantages gratuits, la plateforme peut être restrictive. Les organisations à but non lucratif peuvent envisager d'autres outils technologiques à but non lucratif qui offrent de meilleures possibilités : 

Quelle est la meilleure alternative à MailChimp pour votre association ?

Lorsque vous cherchez une alternative à MailChimp pour votre association, n'oubliez pas de prendre en compte les éléments suivants :

7 alternatives à MailChimp pour les organisations à but non lucratif

1. Zeffy : le meilleur outil gratuit d'email marketing pour les organisations à but non lucratif

Zeffy est une plateforme de collecte de fonds tout-en-un qui offre gratuitement aux organisations à but non lucratif un ensemble complet d'outils : création de campagnes peer-to-peer, fonctionnalités de tirage au sort et de loterie, gestion des donateurs, marketing par courrier électronique et autres fonctionnalités avancées.

Avec Zeffy, les organisations à but non lucratif peuvent envoyer des courriels ciblés et personnalisés directement à partir de la plateforme, sans débourser un centime. Contrairement à d'autres outils d'email marketing, les organisations peuvent envoyer autant d'emails personnalisés et ciblés qu'elles le souhaitent, et même les automatiser. De plus, Zeffy dispose de son propre CRM intégré, ce qui permet aux organisations à but non lucratif d'avoir l'esprit tranquille en sachant que toutes leurs données sont synchronisées et à jour.

Caractéristiques remarquables :

Inconvénients/limites :

Zeffy est 100% gratuit - iln'y a pas de frais de plateforme ou de transaction. Alors que de nombreux outils d'email marketing prélèvent des frais sur votre mission, Zeffy les reverse à 100% à votre association.

Témoignage d'un utilisateur :

"Zeffy est très facile à utiliser et garantit que chaque dollar donné par les donateurs à notre petite association récemment créée est rapidement versé sur notre compte afin que nous puissions faire notre travail important. Minimiser les coûts est important pour toutes les associations, mais surtout pour celles qui démarrent. C'est une aide précieuse pour notre travail ! - Nathan C.

Evaluation :

4.9/5

2. Hubspot : Le meilleur pour les tests A/B

HubSpot est un logiciel de marketing par courriel tout-en-un, une plateforme de vente et de service à la clientèle qui offre une suite d'outils pour gérer le marketing par courriel, la gestion de la relation client, les médias sociaux, la gestion de contenu et plus encore. Il est connu pour son interface conviviale et ses fonctionnalités complètes conçues pour aider les entreprises et les organisations à but non lucratif à attirer, engager et satisfaire leurs clients.

Caractéristiques remarquables :

Inconvénients/limites : 

La plateforme peut être coûteuse, en particulier pour les organisations à but non lucratif disposant d'un budget limité - le plan gratuit limite le nombre d'utilisateurs, les données analytiques, l'assistance et le nombre d'envois d'e-mails par mois. En d'autres termes, les utilisateurs doivent payer davantage au fur et à mesure qu'ils se développent.

Tarification des organisations à but non lucratif :

HubSpot offre 40% de réduction aux organisations à but non lucratif éligibles dans le cadre de son programme HubSpot pour les organisations à but non lucratif. 

Témoignage d'un utilisateur :

"Je suis la première responsable du marketing par e-mail de notre organisation et je suis ravie d'avoir Hubspot à mes côtés pour suivre de près les conversions et atteindre et dépasser les objectifs du marketing par e-mail pour nos différents publics, notamment les donateurs, les membres, les acheteurs de billets et les dirigeants de la communauté." -TiffanyC.

Evaluation :

4.4/5

3. Mailerlite : idéal pour les petites et moyennes organisations à but non lucratif

MailerLite est une plateforme conviviale conçue pour les organisations à but non lucratif, qui permet d'automatiser le marketing par e-mail et de communiquer avec les donateurs de manière efficace. Avec son interface intuitive et son prix abordable, elle offre des fonctionnalités essentielles pour engager les donateurs et favoriser les conversions.

Caractéristiques remarquables :

Inconvénients/limites :

Mailerlite propose un plan gratuit, mais il limite le nombre d'utilisateurs à 3 000 courriels, offre peu de modèles par rapport aux plans payants et ne propose pas d'assistance ou d'analyse.

Tarification des organisations à but non lucratif :

Mailerlite offre une réduction de 30 % aux organisations à but non lucratif qui remplissent les conditions requises.

Témoignage d'un utilisateur :

"La version gratuite est parfaite pour une petite association comme la nôtre, car notre liste de diffusion est encore petite et notre budget est si restreint que nous avons besoin de chaque centime que nous pouvons économiser pour nos programmes. Les ressources que vous fournissez (comment faire, etc.) sont également excellentes." - Pamela L.

Evaluation :

4.7/5

4. Sendinblue/Brevo : Le meilleur pour l'accès au CRM

Sendinblue (aujourd'hui Brevo) est une solution tout-en-un de CRM et d'email marketing qui offre de solides outils d'email marketing conçus pour les organisations à but non lucratif afin d'améliorer la communication et l'engagement des donateurs. Son prix abordable et sa facilité d'utilisation en font une option attrayante pour les organisations qui cherchent à maximiser leurs efforts de sensibilisation.

Caractéristiques remarquables :

Inconvénients/limites :

Le plan gratuit de Brevo offre une assistance limitée, pas de tests A/B, pas d'automatisation et un accès limité à d'autres fonctionnalités. 

Tarification des organisations à but non lucratif :

Brevo offre aux organisations à but non lucratif une réduction de 15% sur la licence Enterprise.

Témoignage d'un utilisateur :

"Nous étions à la recherche d'un outil de marketing qui répondrait à notre besoin d'avoir tout disponible en plus de 12 langues. C'est également un excellent outil de marketing pour les campagnes par SMS et par e-mail. Nous avons abandonné d'autres outils de marketing et Sendinblue semble être plus performant sur tous les plans. Les flux de travail et l'automatisation sont fiables et n'ont pas de retard important." - Nikita V.

Evaluation :

4.5/5

5. Campaign Monitor : le meilleur pour les intégrations d'IA

Campaign Monitor est une plateforme de marketing par courriel qui aide les organisations à créer, envoyer et suivre des campagnes de marketing par courriel attrayantes. Elle offre une interface conviviale, des modèles personnalisables et des fonctionnalités avancées pour communiquer efficacement avec les donateurs, les sympathisants et les bénévoles.

Caractéristiques remarquables :

Inconvénients/limites :

Les utilisateurs doivent payer pour avoir accès à la suite complète d'outils et de fonctionnalités de Campaign Monitor. 

Tarification des organisations à but non lucratif :

Campaign Monitor offre une réduction de 15% aux organisations à but non lucratif.

Témoignage d'un utilisateur :

"Campaign Monitor est un outil qui vous permet de gérer quelques listes et d'envoyer des courriels simples grâce à l'éditeur de modèles par glisser-déposer. Il peut s'agir d'un excellent premier outil pour lancer des campagnes de marketing." - Karl L.

Evaluation :

4.1/5

6. Constant Contact : Meilleur support pour le marketing par courriel

Constant Contact est une plateforme de marketing par courriel très répandue qui offre des outils intuitifs permettant aux organisations à but non lucratif de créer, d'envoyer et de suivre des campagnes attrayantes. Son interface conviviale et ses nombreuses ressources d'assistance en font un choix accessible aux organisations de toutes tailles.

Caractéristiques remarquables :

Inconvénients/limites :

Constant Contact ne propose pas de plan gratuit

Tarification des organisations à but non lucratif :

La plateforme offre aux organisations à but non lucratif une réduction de 20 % pour un paiement anticipé de 6 mois et de 30 % pour un paiement anticipé de 12 mois. 

Témoignage d'un utilisateur :

"Constant Contact est vraiment l'une des meilleures plateformes de gestion de la relation client. Notre petite association à but non lucratif utilise Constant Contact pour ses lettres d'information mensuelles, ses e-blasts, ses rappels, ses campagnes de dons et bien d'autres choses encore ! Nous ne pouvons que le recommander ! L'assistance clientèle est excellente et toujours prête à aider en cas de besoin." - Anne-Harrison L.

Evaluation :

4.0/5

7. ConvertKit : Le meilleur pour les automatismes

ConvertKit est une plateforme d'email marketing spécialisée, conçue pour les créateurs et les blogueurs, qui offre des outils puissants pour engager le public et générer des conversions. Bien qu'elle ne soit pas explicitement conçue pour les organisations à but non lucratif, ses fonctionnalités peuvent être utilisées efficacement pour la communication avec les donateurs et les efforts de sensibilisation.

Caractéristiques remarquables :

Inconvénients/limites :

Le plan gratuit de ConverterKit n'autorise que 1 000 abonnés. De plus, les utilisateurs de la formule gratuite n'ont pas accès aux intégrations ni aux rapports avancés.

Tarification des organisations à but non lucratif :

ConvertKit n'offre pas de réduction pour les organisations à but non lucratif.

Témoignage d'un utilisateur :

"L'application principale de cet outil est qu'il aide les utilisateurs à créer et à gérer des campagnes d'emailing, à construire des pages d'atterrissage, à automatiser des séquences d'emailing et à construire des listes d'emailing. La plateforme est facile à utiliser, permettant aux utilisateurs de créer des emails magnifiques et engageants sans connaissances en codage. Les utilisateurs peuvent créer des séquences d'emails à l'aide d'un éditeur drag-and-drop et utiliser une large gamme de modèles et d'options de personnalisation."-𝕋𝕖𝕛𝕒𝕤𝕧𝕚

Evaluation :

4.4/5

Après la suppression de la version gratuite de leur dernier système de gestion des donateurs, la Community Music School of Santa Cruz - une organisation à but non lucratif axée sur l'enseignement de la musique - s'est retrouvée à la recherche d'une solution de remplacement qui l'aiderait à rester en contact avec ses donateurs. Elle souhaitait une plateforme puissante et intuitive, sans avoir à payer de frais de plateforme ou de transaction.

C'est là que Zeffy intervient.

Zeffy, la plateforme de dons 100 % gratuite pour les organisations à but non lucratif, était l'outil idéal : la plateforme leur permettait de mener toutes leurs activités de collecte de fonds, y compris le marketing par courriel, sans avoir à débourser un centime. Ils ont pu suivre les dons, vendre des billets et rester en contact avec leurs supporters, le tout en un seul endroit. 

Le résultat ? L'école de musique communautaire de Santa Cruz a économisé plus de 2 000 dollars en frais.

"J'aime la possibilité d'envoyer rapidement des courriels aux personnes qui ont participé à l'un de nos événements passés. C'est simple et la ligne "from" dans le courriel du client est notre nom, il n'y a donc pas de confusion. J'apprécie également la possibilité d'intégrer le formulaire de don ou de billetterie à notre site web, ce qui nous donne un aspect professionnel. Enfin, je ne pourrais pas demander un meilleur service à la clientèle. Je reçois toujours une réponse rapide à mes questions et l'équipe semble toujours prête à accueillir les suggestions d'améliorations futures. - Susan Willats, École de musique communautaire de Santa Cruz

Alternatives à MailChimp FAQ

Les organisations à but non lucratif peuvent bénéficier d'une réduction de 15 % que la plateforme offre aux organisations caritatives vérifiées.

Zeffy est une alternative totalement gratuite à MailChimp pour les organisations à but non lucratif. Les utilisateurs peuvent envoyer un nombre illimité d'emails, créer un nombre illimité de formulaires d'inscription et accéder gratuitement à d'autres fonctionnalités de marketing par email. Contrairement à d'autres outils dédiés à l'email marketing, Zeffy estime que les organisations à but non lucratif devraient avoir un accès égal à une puissante technologie de collecte de fonds et de marketing sans avoir à débourser un centime. De l'organisation de tirages au sort et de loteries à l'envoi d'emails automatisés aux sympathisants, Zeffy permet aux acteurs du changement d'en faire plus pour moins cher. Alors que toutes les autres plateformes de dons prélèvent des frais sur votre mission, Zeffy les reverse à 100% à votre association. Cela signifie que vous pouvez collecter des fonds et mener des campagnes réussies gratuitement. Voici comment cela fonctionne : Lorsque quelqu'un fait un don sur votre formulaire de collecte de fonds, il a la possibilité (mais n'est jamais obligé) de donner à Zeffy. Tout le monde ne donne pas à chaque fois et c'est normal. Cependant, un nombre suffisant de donateurs laisse une contribution qui couvre les frais généraux et les honoraires, de sorte que les organisations à but non lucratif ne paient jamais un centime. Zeffy est également très bien placé lorsqu'il s'agit de logiciels gratuits pour les organisations à but non lucratif, et ce pour diverses raisons : peer-to-peer, gestion des donateurs, etc.

Une bonne alternative à MailChimp pour les organisations à but non lucratif doit offrir plusieurs fonctionnalités clés pour répondre aux besoins spécifiques des organisations à but non lucratif. Ces fonctionnalités comprennent des modèles d'e-mails personnalisables, des options de segmentation et de personnalisation, des flux de travail automatisés, des capacités d'intégration avec d'autres outils et plateformes utilisés par les organisations à but non lucratif, ainsi que des plans de tarification abordables ou des remises pour les organisations à but non lucratif. En outre, un support client solide et le respect des règles de confidentialité des données sont des facteurs importants à prendre en compte lors du choix d'une alternative à MailChimp pour les organisations à but non lucratif.

Rédigé par
François de Kerret

