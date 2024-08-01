Les outils de marketing ne sont plus une ressource "agréable à avoir" pour les organisations à but non lucratif. Ils sont devenus indispensables pour les organisations de toutes tailles. Le bon logiciel de marketing fait une différence significative dans la réalisation de vos objectifs, de l'optimisation des campagnes à l'analyse des performances et à l'automatisation des tâches répétitives.

Nous allons vous présenter les meilleures solutions logicielles de marketing pour les organisations à but non lucratif dans différentes catégories. Lisez la suite pour savoir comment choisir la solution la plus efficace.

Les 10 meilleurs outils de marketing pour les organisations à but non lucratif

Quels sont les différents types de tactiques de marketing à but non lucratif à envisager ?

Étant donné que vos sympathisants ont des préférences et des intérêts variés, l'étalement de vos efforts de marketing numérique garantit que vos communications atteignent le plus grand nombre de personnes possible.

Voici quelques tactiques de marketing clés sur lesquelles vous devriez vous concentrer :

Marketing événementiel : Mettre en avant votre cause ou collecter des fonds par le biais d'événements interactifs au cours desquels les gens s'engagent directement avec votre association.

Mettre en avant votre cause ou collecter des fonds par le biais d'événements interactifs au cours desquels les gens s'engagent directement avec votre association. Marketing de contenu : Création et partage de contenu de valeur (blogs, articles, vidéos, graphiques) pour informer et engager votre public sur votre mission et vos initiatives.

Création et partage de contenu de valeur (blogs, articles, vidéos, graphiques) pour informer et engager votre public sur votre mission et vos initiatives. Marketing par courriel : Tenir les supporters informés et engagés en leur envoyant des bulletins d'information, des mises à jour et des rapports d'impact.

Tenir les supporters informés et engagés en leur envoyant des bulletins d'information, des mises à jour et des rapports d'impact. Publicité payante : Atteindre des publics ciblés par le biais de publicités sur les moteurs de recherche ou les médias sociaux dans le cadre de campagnes de collecte de fonds et de sensibilisation.

Atteindre des publics ciblés par le biais de publicités sur les moteurs de recherche ou les médias sociaux dans le cadre de campagnes de collecte de fonds et de sensibilisation. Marketing d'influence : Partenariat avec des créateurs de contenu qui s'intéressent à votre cause pour promouvoir votre organisation à but non lucratif auprès de leurs adeptes.

Partenariat avec des créateurs de contenu qui s'intéressent à votre cause pour promouvoir votre organisation à but non lucratif auprès de leurs adeptes. Optimisation des moteurs de recherche : Optimisation de votre site web et de son contenu pour qu'il soit mieux classé dans les résultats de recherche et qu'il génère un trafic organique.

Optimisation de votre site web et de son contenu pour qu'il soit mieux classé dans les résultats de recherche et qu'il génère un trafic organique. Analyse et optimisation : Collecte et analyse des données marketing afin de mesurer les performances des campagnes et d'éclairer les stratégies futures.

Pour tirer le meilleur parti de ces efforts de marketing, consultez les outils décrits dans la section suivante en fonction des tactiques de marketing mentionnées.

Aperçu des 10 meilleurs outils de marketing pour les organisations à but non lucratif

Solutions logicielles de marketing pour les organisations à but non lucratif Outil de marketing Meilleur pour Essai gratuit/démonstration du produit Frais Évaluations des utilisateurs Zeffy Logiciel de marketing par courriel et de collecte de fonds tout-en-un Oui 100% gratuit Capterra : 4,8

G2 : 4,9 Semrush Marketing sur les moteurs de recherche et visibilité de la marque Oui Pro : $139.95/mois

Guru : $249.95/mois

Business : $499.95/mois Capterra : 4,7

G2 : 4,5 Mailchimp Marketing par courrier électronique et automatisation Oui, mais il n'est disponible que pour les longues listes d'adresses électroniques. Standard : À partir de 13,69 $ par mois

Premium : À partir de 273,86 $ par mois

(15% de réduction pour les organisations à but non lucratif) Capterra : 4,5

G2 : 4,4 Annonces Google Publicité en ligne Non Gratuit pour les organisations à but non lucratif Capterra : 4,5

G2 : 4,3 Plus tard Gestion des médias sociaux Oui Démarrage : 25 $/mois

Croissance : 45 $/mois

Avancé : 80$/mois

Agence : 200 $/mois

(50% de réduction sur les abonnements ; 100% de réduction sur le plan mensuel Growth pour les organisations à but non lucratif qui luttent contre le racisme) Capterra : 4,4

G2 : 4,5 Grammarly Marketing de contenu Oui Premium : 30 $/membre/mois

Business : 25$/membre/mois Capterra : 4,7

G2 : 4,7 Google Analytics Analyse du site web et des annonces Oui Utilisation gratuite Capterra : 4,7

G2 : 4,5 Canva Édition de photos et de vidéos Oui Les associations éligibles peuvent accéder gratuitement à toutes les fonctionnalités de la version Pro. Capterra : 4,7

G2 : 4,7 Grin Marketing d'influence Oui Sur demande Capterra : 4,7

G2 : 4,6 Animoto Solution dédiée au marketing vidéo Oui Basique : 8$/mois

Professionnel : 15 $/mois

Professionnel Plus : 39 $/mois Capterra : 4.2

G2 : 4.3

1. Zeffy : le meilleur logiciel tout-en-un pour les organisations à but non lucratif

Zeffy offre des outils complets et 100% gratuits pour rationaliser les efforts de marketing et de collecte de fonds de votre organisation à but non lucratif. Ses fonctions de gestion d'événements vous permettent de créer, de promouvoir et de vendre des billets pour des collectes de fonds en toute simplicité.

Les fonctionnalités intégrées de marketing par e-mail de la plateforme vous permettent d'impliquer les supporters tout au long de vos campagnes, depuis les invitations initiales jusqu'aux suivis post-événement.

De plus, Zeffy fournit ces outils puissants gratuitement, ce qui vous permet d'allouer davantage de ressources à votre mission.

Caractéristiques

Créer des formulaires de billetterie multi-dates

Automatiser et personnaliser les courriels de rappel des événements

Créer et organiser la liste des participants à l'événement

Vendre des billets de groupe ou individuels

Créer des pages d'événements personnalisées

Avantages et inconvénients

Solutions logicielles de marketing pour les organisations à but non lucratif Pour Cons 100% gratuit, ce qui permet d'allouer plus de fonds directement à votre cause

Outils intégrés de marketing par courrier électronique pour engager efficacement les participants à l'événement

Accepte tous les modes de paiement

Ajoute une option de don à vos formulaires d'événements Uniquement disponible pour les organisations à but non lucratif enregistrées aux États-Unis et au Canada

Frais

100% gratuit, sans frais de traitement, de plateforme ou de transaction.

2. Semrush : Le meilleur pour le marketing des moteurs de recherche et la visibilité de la marque

Semrush est un outil puissant pour les organisations à but non lucratif qui souhaitent améliorer leur marketing sur les moteurs de recherche. Il offre des fonctions complètes de recherche de mots-clés, d'analyse concurrentielle et d'audit de site qui permettent d'optimiser la présence en ligne.

En tirant parti des connaissances de Semrush, vous pouvez identifier des mots-clés à fort impact, suivre votre classement dans les moteurs de recherche et découvrir des opportunités de référencement pour attirer plus de trafic organique.

Caractéristiques

On-page et SEO local

Création de liens

Analyse SEO des concurrents

Recherche de mots-clés PPC

Assistant de rédaction SEO

‍

Avantages et inconvénients

Solutions logicielles de marketing pour les organisations à but non lucratif Pour Cons Aide à la recherche de mots-clés, à l'idéation et à la gestion du contenu

Suivi des classements quotidiens pour la visibilité dans les moteurs de recherche

Fonctionnalités utiles pour le marketing de contenu

Des fonctions de référencement sur la page et de référencement technique sont disponibles. Les outils de référencement local sont des compléments et coûtent plus cher.

Fonctionnalités limitées avec le plan gratuit, telles que l'assistance pour un seul projet et le suivi de 10 mots-clés.

Frais

Une version gratuite est disponible avec un ensemble limité d'outils, les plans payants commençant à partir de :

Pro : 139 $/mois avec jusqu'à 5 projets, le suivi de 500 mots-clés et 10 000 résultats par rapport. Guru : 249 $/mois avec jusqu'à 15 projets, 1 500 mots-clés et 30 000 résultats par rapport. Business : 499 $/mois avec jusqu'à 40 projets, 5000 mots-clés et 50 000 résultats par rapport.

3. Mailchimp : Le meilleur pour le marketing par courriel

Mailchimp offre une interface conviviale avec des fonctionnalités robustes pour créer et envoyer des courriels visuellement attrayants, y compris des lettres d'information mensuelles et des campagnes automatisées de goutte à goutte.

Il vous permet également de mettre en place des flux de travail automatisés pour les séries de bienvenue ou de suivi des donateurs et d'accéder à des modèles prédéfinis pour la conception de lettres d'information.

Caractéristiques

Éditeur intuitif d'e-mails par glisser-déposer

Segmentation des courriels et flux de travail automatisés

Intégration avec plusieurs systèmes de gestion de la relation client (CRM)

Des tests A/B pour affiner la stratégie de marketing par courrier électronique

Aide à la rédaction de l'objet

‍

Avantages et inconvénients

Solutions logicielles de marketing pour les organisations à but non lucratif Pour Cons Paramètres d'envoi qui aident à partager les courriels au meilleur moment possible

Personnalisation automatique des courriels en fonction des donateurs

Des options d'intégration infinies

Élaborer différentes séries d'e-mails pour entretenir les donateurs Modèles d'e-mails limités dans la version gratuite

Temps de réponse lent de l'assistance à la clientèle

Pas de programmation d'emails sur le plan gratuit

Frais

Mailchimp propose un essai gratuit d'un mois et une réduction de 15 % pour les organisations à but non lucratif et les organismes de bienfaisance vérifiés.

Standard (envoyer jusqu'à 6 000 courriels par mois) : 13$/mois

13$/mois Premium (Envoyez jusqu'à 150 000 emails par mois) : 273 $ /mois

4. Google Ads : Le meilleur pour la publicité payante

Le programme Google Ad Grants offre aux organisations à but non lucratif une publicité gratuite sur le moteur de recherche de Google, un outil de marketing précieux pour accroître leur visibilité en ligne.

Le programme fournit jusqu'à 10 000 $ par mois à dépenser sur Google Ads. Vous pouvez utiliser ces crédits pour créer des campagnes publicitaires ciblées pour des collectes de fonds, promouvoir des événements ou attirer des bénévoles.

Caractéristiques

Ciblage par mot-clé et par localisation

Suivi des performances et rapports

Annonces textuelles, graphiques et vidéo

Suivi des conversions

‍

Avantages et inconvénients

Solutions logicielles de marketing pour les organisations à but non lucratif Pour Cons Ressources et soutien pour optimiser les campagnes publicitaires

Augmente les conversions en ligne telles que les dons et les inscriptions à des événements

Génère un trafic pertinent vers votre site web

Développer des campagnes publicitaires pour répondre à différents objectifs de marketing Nécessite une gestion permanente des mots-clés

Les petites organisations caritatives peuvent manquer de personnel et de temps pour assurer le suivi et l'optimisation continus indispensables au succès de la publicité.

Frais

L'utilisation de Google Ad Grant est totalement gratuite.

5. Plus tard : Le meilleur pour la gestion des médias sociaux

Later est un outil marketing gratuit qui permet de créer et de programmer des posts sur les médias sociaux pour tous vos comptes à partir d'un tableau de bord centralisé. Il vous aide à garder le contrôle de toutes vos interactions dans les messages directs et les commentaires.

Later prend en charge toutes les plateformes de médias sociaux essentielles, notamment Instagram, Facebook, LinkedIn et TikTok. Il permet d'identifier les contenus performants et sous-performants afin d'ajuster votre stratégie de médias sociaux pour obtenir de meilleurs résultats.

Caractéristiques

Outil de génération de légendes alimenté par l'IA

Outil de lien dans la bio pour Instagram et Tiktok

Outils de création de contenu

Planificateur visuel pour créer l'alimentation parfaite

Planification et analyses avancées

‍

Avantages et inconvénients

Solutions logicielles de marketing pour les organisations à but non lucratif Pour Cons Propose des suggestions de hashtags et de commentaires pour augmenter la portée de l'information

Aide à trouver le contenu adéquat à utiliser dans les articles

Concevoir un contenu de haute qualité pour les médias sociaux

Éditer et optimiser le contenu pour chaque plateforme Fonctionnalité d'analyse limitée

La version gratuite dispose de fonctions et d'outils de base

‍

Frais

Pour accéder aux fonctionnalités avancées et premium de Later, les organisations à but non lucratif peuvent consulter les offres payantes :

Croissance : 30 $/mois

30 $/mois Avancé : 53 $/mois

53 $/mois Agence : 133 $/mois

Later offre aux organisations à but non lucratif éligibles une réduction de 50 % sur leurs plans payants et une réduction de 100 % pour celles qui luttent contre le racisme et l'injustice sociale.

6. Grammarly : Le meilleur moyen d'affiner votre contenu et votre ton

Grammarly vous aide à rédiger des textes clairs, soignés et convaincants pour attirer des sympathisants potentiels et leur faire comprendre facilement votre message clé.

Son extension de navigateur gratuite vous permet de rédiger et d'affiner le contenu de votre association n'importe où, des sites web à Gmail et Facebook.

‍

Caractéristiques

Détecteur de tonalité et correcteur orthographique

Outil de génération de texte

Recommandations de formulation

Extensions de navigateur

Vérification du style d'écriture spécifique au genre

‍

Avantages et inconvénients

Solutions logicielles de marketing pour les organisations à but non lucratif Pour Cons Vocabulaire varié et soigné pour améliorer la qualité de l'écriture

L'assistance de l'IA pour créer un contenu marketing convaincant

Listes de synonymes pour varier la formulation de votre contenu

Permet de comprendre la facilité ou la difficulté de lecture de votre texte Interprète souvent mal les textes, ce qui conduit à des suggestions incorrectes

Créativité limitée

Soutien principal à la langue anglaise uniquement

Aucune réduction n'est disponible sur les plans payants pour les organisations à but non lucratif.

Frais

Grammarly propose deux formules payantes avec des fonctionnalités avancées

Premium : 30 $/membre/mois

30 $/membre/mois Entreprises : 25 $/membre/mois

7. Google Analytics : Le meilleur moyen de comprendre le comportement des utilisateurs d'un site web

Votre site web est l'un de vos canaux de marketing les plus importants. Il constitue une plateforme permettant d'interagir et de communiquer avec les personnes qui vous soutiennent. Google Analytics vous aide à comprendre le succès d'un site web en tant qu'outil de marketing. Il offre une vue complète des performances de votre site web et même de Google Ads.

Google Analytics fournit des données précieuses sur les pages vues, les visiteurs du site web, le temps d'engagement, et plus encore, afin d'optimiser la présence en ligne pour une meilleure visibilité et de meilleures conversions.

‍

Caractéristiques

Rapports et visualisation

Suivi des conversions

Analyse du retour sur investissement des campagnes de marketing

Intégration avec Google Ads

Données démographiques détaillées et centres d'intérêt des visiteurs du site web

‍

Avantages et inconvénients

Solutions logicielles de marketing pour les organisations à but non lucratif Pour Cons Représentation visuelle de la manière dont les utilisateurs naviguent sur le site

Création de tableaux de bord et de rapports personnalisés

Analyse des sources de trafic générant de bons résultats pour votre organisation à but non lucratif

Suivi en temps réel du comportement des utilisateurs La mise en place initiale nécessite une compréhension des métriques et des dimensions.

Courbe d'apprentissage pour une utilisation efficace de la plateforme

Frais

Google Analytics est entièrement gratuit.

8. Canva : Le meilleur pour créer des visuels accrocheurs

Canva est un outil de conception graphique gratuit qui vous permet de créer des visuels accrocheurs pour renforcer vos efforts de marketing. Grâce à des milliers de modèles prédéfinis et à un éditeur par glisser-déposer, la plateforme vous aide à tout produire, des posts sur les médias sociaux aux rapports, en passant par les prospectus, les présentations et bien plus encore.

Vous pouvez télécharger les éléments de votre association tels que des vidéos, des images ou des fichiers audio et utiliser les outils Canva pour créer des graphiques de marque.

Caractéristiques

Interface conviviale

Vaste bibliothèque d'éléments de conception

Modèles personnalisables

Outils de collaboration et de partage

Outils de conception d'IA

‍

Avantages et inconvénients

Solutions logicielles de marketing pour les organisations à but non lucratif Pour Cons Création d'un kit de marque pour maintenir la cohérence dans la création de documents pour la stratégie de marketing

Aide à créer des rapports d'impact et des infographies

Modèles de plans de marketing pour les organisations à but non lucratif

Créez facilement des vidéos de qualité professionnelle Modèles limités avec un plan gratuit

Options limitées d'exportation de fichiers

Préoccupations en matière de propriété intellectuelle

Frais

Canva offre aux organisations éligibles un accès gratuit à ses fonctions premium pour un maximum de 50 utilisateurs, mais certains éléments sont payants.

9. Grin : le meilleur pour le marketing d'influence

Si votre association souhaite exploiter le potentiel du marketing d'influence, Grin est un bon choix. Il simplifie le processus d'identification, de communication et de gestion des partenariats avec les influenceurs.

Vous pouvez partager des contenus pertinents avec vos influenceurs via l'application et recevoir des mises à jour lorsque les posts des influenceurs sont diffusés sur les canaux de médias sociaux.

‍

Caractéristiques

Identifier et recruter des personnes influentes

Rapports et analyses

Gestion des relations

Suivi des influenceurs

S'intègre à de nombreux outils de marketing

‍

Avantages et inconvénients

Solutions logicielles de marketing pour les organisations à but non lucratif Pour Cons Recherche filtrée pour trouver les influenceurs appropriés

Facilité d'utilisation pour entrer en contact avec les influenceurs

Créer des campagnes d'influence personnalisées

Suivi des conversions et paiement des commissions Manque de transparence des prix

Des rapports améliorés sont disponibles moyennant un coût supplémentaire

‍

Frais

Disponible sur demande

10. Animoto : le meilleur pour la création de contenu vidéo

Animoto est un outil de marketing vidéo dédié, idéal pour les organisations à but non lucratif qui souhaitent produire du contenu pour plusieurs canaux, des médias sociaux aux courriels en passant par les présentations. Il propose des modèles liés à la sensibilisation aux causes, aux collectes de fonds et à d'autres campagnes caritatives.

Grâce à des storyboards prédéfinis et à une fonction de voix off, vous pouvez raconter l'histoire de votre association avec vos propres mots d'une manière visuellement attrayante et créer un fort impact émotionnel.

Caractéristiques

Éditeur par glisser-déposer

Bibliothèque de musique et d'images

Police, logo et couleurs personnalisés à télécharger

Publier directement sur les médias sociaux

Collaborer à la création de vidéos

‍

Avantages et inconvénients

Solutions logicielles de marketing pour les organisations à but non lucratif Pour Cons Une courbe d'apprentissage très rapide qui en fait un outil idéal pour les débutants

Editeur en ligne et aucun téléchargement n'est nécessaire

Offre une vaste bibliothèque de modèles

Révision facile grâce à l'ajout de commentaires horodatés à votre vidéo Le filigrane d'Animoto apparaît sur la version gratuite

Pas d'assistance en ligne par chat

Frais

Une version gratuite est disponible et des plans payants sont proposés à partir de :

Basic : 8 $/mois

8 $/mois Professionnel : 15 $/mois

15 $/mois Professionnel Plus : 79 $/mois

5 conseils pour choisir le bon logiciel de marketing à but non lucratif

1. Évaluez vos objectifs de marketing

Prenez le temps de bien comprendre vos objectifs en matière de marketing numérique.

Quel est l'objectif de vos efforts de marketing ?

Comment pouvez-vous atteindre davantage de sympathisants potentiels ?

Quel est le meilleur moyen de maintenir l'engagement de vos donateurs actuels ?

Comment mieux faire connaître votre cause ?

Quels sont les outils qui vous permettraient de rationaliser votre communication avec les bénévoles ?

Vos objectifs guideront votre choix de logiciel de marketing, car différents outils sont adaptés à différents objectifs.

2. Comprendre les différents types d'outils de marketing

La variété des outils de marketing disponibles peut être écrasante. Concentrez-vous sur l'identification des aspects de votre stratégie de marketing qui ont le plus besoin de soutien, puis choisissez des outils qui répondent directement à ces besoins et s'alignent sur vos objectifs.

Les types d'outils de marketing les plus courants sont les suivants :

Plateformes de marketing par courrier électronique

Systèmes de gestion de contenu

Outils de gestion des médias sociaux

Logiciel de gestion de la relation client

Logiciel de collecte de fonds pour les événements

Plateformes d'automatisation du marketing

3. Vérifier les capacités d'intégration

Lorsque vous choisissez des outils de marketing, privilégiez ceux qui offrent de solides capacités d'intégration. Il est important d'assurer une collaboration transparente et un flux de données entre les différents systèmes et outils.

Recherchez une intégration préétablie avec des solutions populaires telles que les systèmes CRM, les outils d'analyse, les plateformes de collecte de fonds et d'autres solutions essentielles.

4. Tenir compte de votre budget

Le budget est un élément important dans le choix d'un logiciel de marketing. Évaluez le coût total de possession d'un logiciel de marketing, qui comprend les frais d'abonnement, les dépenses de formation, les coûts de mise en œuvre et les frais de maintenance continue.

Demandez-vous si les avantages et les fonctionnalités justifient le prix et correspondent à votre budget. Profitez des essais gratuits ou des démonstrations de produits en direct pour tester le logiciel et voir s'il apportera une valeur ajoutée à votre marketing associatif.

5. Facilité d'utilisation et de mise en œuvre

Si une solution marketing est difficile à utiliser ou ne bénéficie pas d'un soutien adéquat, elle risque d'entraver vos efforts plutôt que de les soutenir.

Recherchez des solutions qui offrent des flux de travail conviviaux, des interfaces intuitives et des ressources d'assistance complètes. Tenez compte de la facilité et de la rapidité avec lesquelles le logiciel peut être mis en œuvre dans votre association. Tous les membres de votre équipe marketing doivent pouvoir naviguer facilement dans le logiciel.

Réflexions finales sur les logiciels de marketing à but non lucratif

Le choix des bons outils de marketing est crucial pour les organisations à but non lucratif afin de maximiser leur impact et de gérer efficacement leurs ressources. En évaluant soigneusement les besoins, le budget et les objectifs de votre organisation, vous pouvez choisir des solutions qui aideront votre équipe de marketing ou votre agence de marketing à but non lucratif partenaire.

N'oubliez pas de privilégier les plateformes conviviales qui s'intègrent bien à vos systèmes existants. Recherchez des outils de marketing gratuits pour réduire les coûts lors de la création de votre association. Zeffy est un outil tout-en-un 100 % gratuit pour les organisations à but non lucratif.

En choisissant les bons outils de marketing, votre association peut rationaliser ses efforts de sensibilisation, établir des liens plus solides avec ses sympathisants et communiquer plus efficacement sur son impact.

FAQ sur les logiciels de marketing à but non lucratif

Comment faire de la publicité gratuite pour votre association ? Il existe plusieurs moyens de faire connaître votre association gratuitement. Il s'agit notamment de Les médias sociaux : Utilisez les canaux de marketing des médias sociaux comme Facebook, X (anciennement Twitter), Instagram et LinkedIn pour partager votre mission, vos histoires et votre impact. Publiez régulièrement sur ces canaux et engagez-vous auprès de vos followers pour accroître votre visibilité.

Utilisez les canaux de marketing des médias sociaux comme Facebook, X (anciennement Twitter), Instagram et LinkedIn pour partager votre mission, vos histoires et votre impact. Publiez régulièrement sur ces canaux et engagez-vous auprès de vos followers pour accroître votre visibilité. Partenariats et collaborations : Établissez des partenariats avec d'autres organisations, entreprises ou influenceurs qui s'alignent sur votre mission. Les campagnes de collaboration vous permettent d'atteindre de nouveaux publics.

Établissez des partenariats avec d'autres organisations, entreprises ou influenceurs qui s'alignent sur votre mission. Les campagnes de collaboration vous permettent d'atteindre de nouveaux publics. Marketing de contenu : Créez des contenus utiles et éducatifs tels que des blogs, des vidéos ou des infographies mettant en lumière votre mission. Partagez-les sur vos canaux de médias sociaux et votre site web ainsi que par le biais d'e-mails pour attirer les donateurs et accroître la visibilité de votre travail.

Comment créer une stratégie de marketing pour les organisations à but non lucratif ? L'élaboration d'une stratégie efficace pour les organisations à but non lucratif est un excellent moyen de rester sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs spécifiques. Voici comment vous pouvez en créer une : Comprenez votre public cible. Élaborez des profils détaillés de vos segments idéaux, notamment les donateurs, les bénévoles, les sponsors, etc. Créez un message clair, cohérent et convaincant qui capture l'essence de votre mission et de votre organisation. Décidez des canaux, des activités et des outils de marketing que vous utiliserez pour atteindre votre public cible. Créez un calendrier de contenu pour un mois, dans lequel vous planifiez le type de contenu à créer, l'endroit où il sera publié et le moment où il le sera. Contrôlez en permanence votre stratégie de marketing en fonction des indicateurs de performance spécifiques à chaque plateforme. Effectuez des ajustements en fonction de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas.