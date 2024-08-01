Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Logiciel pour les organisations à but non lucratif

10 meilleurs logiciels de marketing pour les organisations à but non lucratif

1er août 2024

Les outils de marketing ne sont plus une ressource "agréable à avoir" pour les organisations à but non lucratif. Ils sont devenus indispensables pour les organisations de toutes tailles. Le bon logiciel de marketing fait une différence significative dans la réalisation de vos objectifs, de l'optimisation des campagnes à l'analyse des performances et à l'automatisation des tâches répétitives.

Nous allons vous présenter les meilleures solutions logicielles de marketing pour les organisations à but non lucratif dans différentes catégories. Lisez la suite pour savoir comment choisir la solution la plus efficace.

Les 10 meilleurs outils de marketing pour les organisations à but non lucratif

  1. Zeffy : Le meilleur logiciel tout-en-un pour les organisations à but non lucratif
  2. Semrush : Le meilleur pour le marketing en ligne, la recherche et l'analyse
  3. Mailchimp : Le meilleur pour le marketing par courriel
  4. Google Ads : Le meilleur pour la publicité payante
  5. Plus tard : Le meilleur pour la gestion des médias sociaux 
  6. Grammarly : Le meilleur moyen d'affiner votre contenu et votre ton
  7. Google Analytics : Le meilleur moyen de comprendre le comportement des utilisateurs
  8. Canva : Le meilleur pour créer des visuels accrocheurs 
  9. Grin : le meilleur pour le marketing d'influence 
  10. Animoto : le meilleur pour la création de contenu vidéo

Quels sont les différents types de tactiques de marketing à but non lucratif à envisager ?

Étant donné que vos sympathisants ont des préférences et des intérêts variés, l'étalement de vos efforts de marketing numérique garantit que vos communications atteignent le plus grand nombre de personnes possible.

Voici quelques tactiques de marketing clés sur lesquelles vous devriez vous concentrer :

Pour tirer le meilleur parti de ces efforts de marketing, consultez les outils décrits dans la section suivante en fonction des tactiques de marketing mentionnées.

Aperçu des 10 meilleurs outils de marketing pour les organisations à but non lucratif

Solutions logicielles de marketing pour les organisations à but non lucratif
Outil de marketing Meilleur pour Essai gratuit/démonstration du produit Frais Évaluations des utilisateurs
Zeffy Logiciel de marketing par courriel et de collecte de fonds tout-en-un Oui 100% gratuit Capterra : 4,8
G2 : 4,9
Semrush Marketing sur les moteurs de recherche et visibilité de la marque Oui Pro : $139.95/mois
Guru : $249.95/mois
Business : $499.95/mois 		Capterra : 4,7
G2 : 4,5
Mailchimp Marketing par courrier électronique et automatisation Oui, mais il n'est disponible que pour les longues listes d'adresses électroniques. Standard : À partir de 13,69 $ par mois
Premium : À partir de 273,86 $ par mois
(15% de réduction pour les organisations à but non lucratif) 		Capterra : 4,5
G2 : 4,4
Annonces Google Publicité en ligne Non Gratuit pour les organisations à but non lucratif Capterra : 4,5
G2 : 4,3
Plus tard Gestion des médias sociaux Oui Démarrage : 25 $/mois
Croissance : 45 $/mois
Avancé : 80$/mois
Agence : 200 $/mois
(50% de réduction sur les abonnements ; 100% de réduction sur le plan mensuel Growth pour les organisations à but non lucratif qui luttent contre le racisme) 		Capterra : 4,4
G2 : 4,5
Grammarly Marketing de contenu Oui Premium : 30 $/membre/mois
Business : 25$/membre/mois 		Capterra : 4,7
G2 : 4,7
Google Analytics Analyse du site web et des annonces Oui Utilisation gratuite Capterra : 4,7
G2 : 4,5
Canva Édition de photos et de vidéos Oui Les associations éligibles peuvent accéder gratuitement à toutes les fonctionnalités de la version Pro. Capterra : 4,7
G2 : 4,7
Grin Marketing d'influence Oui Sur demande Capterra : 4,7
G2 : 4,6
Animoto Solution dédiée au marketing vidéo Oui Basique : 8$/mois
Professionnel : 15 $/mois
Professionnel Plus : 39 $/mois 		Capterra : 4.2
G2 : 4.3

1. Zeffy : le meilleur logiciel tout-en-un pour les organisations à but non lucratif

Zeffy offre des outils complets et 100% gratuits pour rationaliser les efforts de marketing et de collecte de fonds de votre organisation à but non lucratif. Ses fonctions de gestion d'événements vous permettent de créer, de promouvoir et de vendre des billets pour des collectes de fonds en toute simplicité. 

Les fonctionnalités intégrées de marketing par e-mail de la plateforme vous permettent d'impliquer les supporters tout au long de vos campagnes, depuis les invitations initiales jusqu'aux suivis post-événement.

De plus, Zeffy fournit ces outils puissants gratuitement, ce qui vous permet d'allouer davantage de ressources à votre mission.

Caractéristiques 

Avantages et inconvénients 

Solutions logicielles de marketing pour les organisations à but non lucratif
Pour Cons
  • 100% gratuit, ce qui permet d'allouer plus de fonds directement à votre cause
  • Outils intégrés de marketing par courrier électronique pour engager efficacement les participants à l'événement
  • Accepte tous les modes de paiement
  • Ajoute une option de don à vos formulaires d'événements
  • Uniquement disponible pour les organisations à but non lucratif enregistrées aux États-Unis et au Canada

Frais

100% gratuit, sans frais de traitement, de plateforme ou de transaction.

2. Semrush : Le meilleur pour le marketing des moteurs de recherche et la visibilité de la marque

Semrush est un outil puissant pour les organisations à but non lucratif qui souhaitent améliorer leur marketing sur les moteurs de recherche. Il offre des fonctions complètes de recherche de mots-clés, d'analyse concurrentielle et d'audit de site qui permettent d'optimiser la présence en ligne. 

En tirant parti des connaissances de Semrush, vous pouvez identifier des mots-clés à fort impact, suivre votre classement dans les moteurs de recherche et découvrir des opportunités de référencement pour attirer plus de trafic organique. 

Caractéristiques 

Avantages et inconvénients

Solutions logicielles de marketing pour les organisations à but non lucratif
Pour Cons
  • Aide à la recherche de mots-clés, à l'idéation et à la gestion du contenu
  • Suivi des classements quotidiens pour la visibilité dans les moteurs de recherche
  • Fonctionnalités utiles pour le marketing de contenu
  • Des fonctions de référencement sur la page et de référencement technique sont disponibles.
  • Les outils de référencement local sont des compléments et coûtent plus cher.
  • Fonctionnalités limitées avec le plan gratuit, telles que l'assistance pour un seul projet et le suivi de 10 mots-clés.

Frais 

Une version gratuite est disponible avec un ensemble limité d'outils, les plans payants commençant à partir de :

  1. Pro : 139 $/mois avec jusqu'à 5 projets, le suivi de 500 mots-clés et 10 000 résultats par rapport.
  2. Guru : 249 $/mois avec jusqu'à 15 projets, 1 500 mots-clés et 30 000 résultats par rapport.
  3. Business : 499 $/mois avec jusqu'à 40 projets, 5000 mots-clés et 50 000 résultats par rapport.

3. Mailchimp : Le meilleur pour le marketing par courriel 

Mailchimp offre une interface conviviale avec des fonctionnalités robustes pour créer et envoyer des courriels visuellement attrayants, y compris des lettres d'information mensuelles et des campagnes automatisées de goutte à goutte.

Il vous permet également de mettre en place des flux de travail automatisés pour les séries de bienvenue ou de suivi des donateurs et d'accéder à des modèles prédéfinis pour la conception de lettres d'information. 

Caractéristiques 

Avantages et inconvénients

Solutions logicielles de marketing pour les organisations à but non lucratif
Pour Cons
  • Paramètres d'envoi qui aident à partager les courriels au meilleur moment possible
  • Personnalisation automatique des courriels en fonction des donateurs
  • Des options d'intégration infinies
  • Élaborer différentes séries d'e-mails pour entretenir les donateurs
  • Modèles d'e-mails limités dans la version gratuite
  • Temps de réponse lent de l'assistance à la clientèle
  • Pas de programmation d'emails sur le plan gratuit

Frais 

Mailchimp propose un essai gratuit d'un mois et une réduction de 15 % pour les organisations à but non lucratif et les organismes de bienfaisance vérifiés.

Découvrez les huit meilleures alternatives à Mailchimp pour votre association

4. Google Ads : Le meilleur pour la publicité payante

Le programme Google Ad Grants offre aux organisations à but non lucratif une publicité gratuite sur le moteur de recherche de Google, un outil de marketing précieux pour accroître leur visibilité en ligne. 

Le programme fournit jusqu'à 10 000 $ par mois à dépenser sur Google Ads. Vous pouvez utiliser ces crédits pour créer des campagnes publicitaires ciblées pour des collectes de fonds, promouvoir des événements ou attirer des bénévoles. 

Caractéristiques 

Avantages et inconvénients

Solutions logicielles de marketing pour les organisations à but non lucratif
Pour Cons
  • Ressources et soutien pour optimiser les campagnes publicitaires
  • Augmente les conversions en ligne telles que les dons et les inscriptions à des événements
  • Génère un trafic pertinent vers votre site web
  • Développer des campagnes publicitaires pour répondre à différents objectifs de marketing
  • Nécessite une gestion permanente des mots-clés
  • Les petites organisations caritatives peuvent manquer de personnel et de temps pour assurer le suivi et l'optimisation continus indispensables au succès de la publicité.

Frais 

L'utilisation de Google Ad Grant est totalement gratuite. 

Lire notre guide détaillé sur les subventions Google Ad Grants pour les organisations à but non lucratif

5. Plus tard : Le meilleur pour la gestion des médias sociaux 

Later est un outil marketing gratuit qui permet de créer et de programmer des posts sur les médias sociaux pour tous vos comptes à partir d'un tableau de bord centralisé. Il vous aide à garder le contrôle de toutes vos interactions dans les messages directs et les commentaires. 

Later prend en charge toutes les plateformes de médias sociaux essentielles, notamment Instagram, Facebook, LinkedIn et TikTok. Il permet d'identifier les contenus performants et sous-performants afin d'ajuster votre stratégie de médias sociaux pour obtenir de meilleurs résultats.

Caractéristiques

Avantages et inconvénients

Solutions logicielles de marketing pour les organisations à but non lucratif
Pour Cons
  • Propose des suggestions de hashtags et de commentaires pour augmenter la portée de l'information
  • Aide à trouver le contenu adéquat à utiliser dans les articles
  • Concevoir un contenu de haute qualité pour les médias sociaux
  • Éditer et optimiser le contenu pour chaque plateforme
  • Fonctionnalité d'analyse limitée
  • La version gratuite dispose de fonctions et d'outils de base
  • Manque de soutien pour certaines plateformes de médias sociaux par rapport à d'autres

Frais 

Pour accéder aux fonctionnalités avancées et premium de Later, les organisations à but non lucratif peuvent consulter les offres payantes :

Later offre aux organisations à but non lucratif éligibles une réduction de 50 % sur leurs plans payants et une réduction de 100 % pour celles qui luttent contre le racisme et l'injustice sociale.

6. Grammarly : Le meilleur moyen d'affiner votre contenu et votre ton

Grammarly vous aide à rédiger des textes clairs, soignés et convaincants pour attirer des sympathisants potentiels et leur faire comprendre facilement votre message clé. 

Son extension de navigateur gratuite vous permet de rédiger et d'affiner le contenu de votre association n'importe où, des sites web à Gmail et Facebook.

Caractéristiques

Avantages et inconvénients

Solutions logicielles de marketing pour les organisations à but non lucratif
Pour Cons
  • Vocabulaire varié et soigné pour améliorer la qualité de l'écriture
  • L'assistance de l'IA pour créer un contenu marketing convaincant
  • Listes de synonymes pour varier la formulation de votre contenu
  • Permet de comprendre la facilité ou la difficulté de lecture de votre texte
  • Interprète souvent mal les textes, ce qui conduit à des suggestions incorrectes
  • Créativité limitée
  • Soutien principal à la langue anglaise uniquement
  • Aucune réduction n'est disponible sur les plans payants pour les organisations à but non lucratif.

Frais 

Grammarly propose deux formules payantes avec des fonctionnalités avancées

7. Google Analytics : Le meilleur moyen de comprendre le comportement des utilisateurs d'un site web

Votre site web est l'un de vos canaux de marketing les plus importants. Il constitue une plateforme permettant d'interagir et de communiquer avec les personnes qui vous soutiennent. Google Analytics vous aide à comprendre le succès d'un site web en tant qu'outil de marketing. Il offre une vue complète des performances de votre site web et même de Google Ads.

Google Analytics fournit des données précieuses sur les pages vues, les visiteurs du site web, le temps d'engagement, et plus encore, afin d'optimiser la présence en ligne pour une meilleure visibilité et de meilleures conversions. 

Caractéristiques 

Avantages et inconvénients

Solutions logicielles de marketing pour les organisations à but non lucratif
Pour Cons
  • Représentation visuelle de la manière dont les utilisateurs naviguent sur le site
  • Création de tableaux de bord et de rapports personnalisés
  • Analyse des sources de trafic générant de bons résultats pour votre organisation à but non lucratif
  • Suivi en temps réel du comportement des utilisateurs
  • La mise en place initiale nécessite une compréhension des métriques et des dimensions.
  • Courbe d'apprentissage pour une utilisation efficace de la plateforme

Frais

Google Analytics est entièrement gratuit. 

8. Canva : Le meilleur pour créer des visuels accrocheurs 

Canva est un outil de conception graphique gratuit qui vous permet de créer des visuels accrocheurs pour renforcer vos efforts de marketing. Grâce à des milliers de modèles prédéfinis et à un éditeur par glisser-déposer, la plateforme vous aide à tout produire, des posts sur les médias sociaux aux rapports, en passant par les prospectus, les présentations et bien plus encore. 

Vous pouvez télécharger les éléments de votre association tels que des vidéos, des images ou des fichiers audio et utiliser les outils Canva pour créer des graphiques de marque.

Caractéristiques 

Avantages et inconvénients 

Solutions logicielles de marketing pour les organisations à but non lucratif
Pour Cons
  • Création d'un kit de marque pour maintenir la cohérence dans la création de documents pour la stratégie de marketing
  • Aide à créer des rapports d'impact et des infographies
  • Modèles de plans de marketing pour les organisations à but non lucratif
  • Créez facilement des vidéos de qualité professionnelle
  • Modèles limités avec un plan gratuit
  • Options limitées d'exportation de fichiers
  • Préoccupations en matière de propriété intellectuelle

Frais

Canva offre aux organisations éligibles un accès gratuit à ses fonctions premium pour un maximum de 50 utilisateurs, mais certains éléments sont payants.

Consultez notre guide ultime sur l'utilisation de Canva pour les organisations à but non lucratif.

9. Grin : le meilleur pour le marketing d'influence 

Si votre association souhaite exploiter le potentiel du marketing d'influence, Grin est un bon choix. Il simplifie le processus d'identification, de communication et de gestion des partenariats avec les influenceurs.

Vous pouvez partager des contenus pertinents avec vos influenceurs via l'application et recevoir des mises à jour lorsque les posts des influenceurs sont diffusés sur les canaux de médias sociaux.

Caractéristiques 

Avantages et inconvénients

Solutions logicielles de marketing pour les organisations à but non lucratif
Pour Cons
  • Recherche filtrée pour trouver les influenceurs appropriés
  • Facilité d'utilisation pour entrer en contact avec les influenceurs
  • Créer des campagnes d'influence personnalisées
  • Suivi des conversions et paiement des commissions
  • Manque de transparence des prix
  • Des rapports améliorés sont disponibles moyennant un coût supplémentaire

Frais

Disponible sur demande 

10. Animoto : le meilleur pour la création de contenu vidéo

Animoto est un outil de marketing vidéo dédié, idéal pour les organisations à but non lucratif qui souhaitent produire du contenu pour plusieurs canaux, des médias sociaux aux courriels en passant par les présentations. Il propose des modèles liés à la sensibilisation aux causes, aux collectes de fonds et à d'autres campagnes caritatives. 

Grâce à des storyboards prédéfinis et à une fonction de voix off, vous pouvez raconter l'histoire de votre association avec vos propres mots d'une manière visuellement attrayante et créer un fort impact émotionnel. 

Caractéristiques 

Avantages et inconvénients 

Solutions logicielles de marketing pour les organisations à but non lucratif
Pour Cons
  • Une courbe d'apprentissage très rapide qui en fait un outil idéal pour les débutants
  • Editeur en ligne et aucun téléchargement n'est nécessaire
  • Offre une vaste bibliothèque de modèles
  • Révision facile grâce à l'ajout de commentaires horodatés à votre vidéo
  • Le filigrane d'Animoto apparaît sur la version gratuite
  • Pas d'assistance en ligne par chat

Frais 

Une version gratuite est disponible et des plans payants sont proposés à partir de :

5 conseils pour choisir le bon logiciel de marketing à but non lucratif

1. Évaluez vos objectifs de marketing

Prenez le temps de bien comprendre vos objectifs en matière de marketing numérique

Vos objectifs guideront votre choix de logiciel de marketing, car différents outils sont adaptés à différents objectifs.

2. Comprendre les différents types d'outils de marketing

La variété des outils de marketing disponibles peut être écrasante. Concentrez-vous sur l'identification des aspects de votre stratégie de marketing qui ont le plus besoin de soutien, puis choisissez des outils qui répondent directement à ces besoins et s'alignent sur vos objectifs.

Les types d'outils de marketing les plus courants sont les suivants : 

3. Vérifier les capacités d'intégration

Lorsque vous choisissez des outils de marketing, privilégiez ceux qui offrent de solides capacités d'intégration. Il est important d'assurer une collaboration transparente et un flux de données entre les différents systèmes et outils. 

Recherchez une intégration préétablie avec des solutions populaires telles que les systèmes CRM, les outils d'analyse, les plateformes de collecte de fonds et d'autres solutions essentielles.

4. Tenir compte de votre budget

Le budget est un élément important dans le choix d'un logiciel de marketing. Évaluez le coût total de possession d'un logiciel de marketing, qui comprend les frais d'abonnement, les dépenses de formation, les coûts de mise en œuvre et les frais de maintenance continue. 

Demandez-vous si les avantages et les fonctionnalités justifient le prix et correspondent à votre budget. Profitez des essais gratuits ou des démonstrations de produits en direct pour tester le logiciel et voir s'il apportera une valeur ajoutée à votre marketing associatif.

5. Facilité d'utilisation et de mise en œuvre

Si une solution marketing est difficile à utiliser ou ne bénéficie pas d'un soutien adéquat, elle risque d'entraver vos efforts plutôt que de les soutenir.

Recherchez des solutions qui offrent des flux de travail conviviaux, des interfaces intuitives et des ressources d'assistance complètes. Tenez compte de la facilité et de la rapidité avec lesquelles le logiciel peut être mis en œuvre dans votre association. Tous les membres de votre équipe marketing doivent pouvoir naviguer facilement dans le logiciel.

Réflexions finales sur les logiciels de marketing à but non lucratif

Le choix des bons outils de marketing est crucial pour les organisations à but non lucratif afin de maximiser leur impact et de gérer efficacement leurs ressources. En évaluant soigneusement les besoins, le budget et les objectifs de votre organisation, vous pouvez choisir des solutions qui aideront votre équipe de marketing ou votre agence de marketing à but non lucratif partenaire.

N'oubliez pas de privilégier les plateformes conviviales qui s'intègrent bien à vos systèmes existants. Recherchez des outils de marketing gratuits pour réduire les coûts lors de la création de votre association. Zeffy est un outil tout-en-un 100 % gratuit pour les organisations à but non lucratif.

En choisissant les bons outils de marketing, votre association peut rationaliser ses efforts de sensibilisation, établir des liens plus solides avec ses sympathisants et communiquer plus efficacement sur son impact.

Augmentez la portée de votre association grâce aux fonctions marketing 100% gratuites de Zeffy !

FAQ sur les logiciels de marketing à but non lucratif

Il existe plusieurs moyens de faire connaître votre association gratuitement. Il s'agit notamment de

  • Les médias sociaux : Utilisez les canaux de marketing des médias sociaux comme Facebook, X (anciennement Twitter), Instagram et LinkedIn pour partager votre mission, vos histoires et votre impact. Publiez régulièrement sur ces canaux et engagez-vous auprès de vos followers pour accroître votre visibilité.
  • Partenariats et collaborations : Établissez des partenariats avec d'autres organisations, entreprises ou influenceurs qui s'alignent sur votre mission. Les campagnes de collaboration vous permettent d'atteindre de nouveaux publics.
  • Marketing de contenu : Créez des contenus utiles et éducatifs tels que des blogs, des vidéos ou des infographies mettant en lumière votre mission. Partagez-les sur vos canaux de médias sociaux et votre site web ainsi que par le biais d'e-mails pour attirer les donateurs et accroître la visibilité de votre travail.

L'élaboration d'une stratégie efficace pour les organisations à but non lucratif est un excellent moyen de rester sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs spécifiques. Voici comment vous pouvez en créer une :

  1. Comprenez votre public cible. Élaborez des profils détaillés de vos segments idéaux, notamment les donateurs, les bénévoles, les sponsors, etc.
  2. Créez un message clair, cohérent et convaincant qui capture l'essence de votre mission et de votre organisation.
  3. Décidez des canaux, des activités et des outils de marketing que vous utiliserez pour atteindre votre public cible.
  4. Créez un calendrier de contenu pour un mois, dans lequel vous planifiez le type de contenu à créer, l'endroit où il sera publié et le moment où il le sera.
  5. Contrôlez en permanence votre stratégie de marketing en fonction des indicateurs de performance spécifiques à chaque plateforme. Effectuez des ajustements en fonction de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas.

Un outil de planification des médias sociaux est le meilleur moyen de gagner du temps. Il vous permet de programmer du contenu sur une période spécifique afin de maintenir une présence cohérente sur la plateforme de médias sociaux. Voici quelques-uns des meilleurs outils de planification :

  • Planificateur : Permet de planifier, de programmer et d'organiser les posts à l'aide d'un éditeur simple de type "glisser-déposer".
  • Hootsuite : Propose un calendrier complet pour la gestion des messages sur plusieurs plateformes de médias sociaux.
  • Sprout Social : Fournit des services de planification et de programmation, d'analyse sociale, d'écoute sociale, de mentions, de boîte de réception sociale et même de défense des intérêts des employés.

La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuitepour les organisations à but non lucratif

Collecter des dons sans frais
Rédigé par
Camille Duboz

Continuez à lire :

Guides sur les organisations à but non lucratif
Marketing numérique pour les organisations à but non lucratif : 8 stratégies concrètes [Guide 2024]

Apprenez des tactiques de marketing numérique éprouvées pour amplifier le message de votre organisation à but non lucratif, inspirer l'action et augmenter les dons en 2024.

En savoir plus
Guides sur les organisations à but non lucratif
Email Marketing for Nonprofits - Top Tools and Best Practices in 2024 (en anglais)

Le marketing par courriel pour les organisations à but non lucratif peut vous aider à augmenter les dons, à partager votre mission et à vous engager auprès de vos sympathisants. Découvrez les meilleures pratiques et les meilleurs outils pour réussir vos campagnes d'e-mailing.

En savoir plus
Guides sur les organisations à but non lucratif
Guide des emplois en marketing dans le secteur non lucratif

Les organisations à but non lucratif prospèrent grâce à de solides stratégies de marketing. Découvrez les meilleurs emplois en marketing pour les organisations à but non lucratif grâce à notre guide - compétences, salaire et description du poste.

En savoir plus

