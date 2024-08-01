Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience sur notre plateforme. En cliquant sur "Accepter tous les cookies", vous acceptez que des cookies soient stockés sur votre appareil afin d'améliorer la navigation sur le site, d'analyser l'utilisation du site et de nous aider dans nos efforts de marketing.
Cookies nécessaires à la fonctionnalité de base du site web.
Cookies utilisés pour fournir le contenu le plus pertinent pour vous et vos besoins.
Cookies utilisés pour fournir le contenu le plus pertinent pour vous et vos besoins.
Cookies qui aident à comprendre les performances du site web, la façon dont les utilisateurs interagissent avec lui et à identifier les bogues.
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Logiciel pour les organisations à but non lucratif
10 meilleurs logiciels de marketing pour les organisations à but non lucratif
1er août 2024
Les outils de marketing ne sont plus une ressource "agréable à avoir" pour les organisations à but non lucratif. Ils sont devenus indispensables pour les organisations de toutes tailles. Le bon logiciel de marketing fait une différence significative dans la réalisation de vos objectifs, de l'optimisation des campagnes à l'analyse des performances et à l'automatisation des tâches répétitives.
Nous allons vous présenter les meilleures solutions logicielles de marketing pour les organisations à but non lucratif dans différentes catégories. Lisez la suite pour savoir comment choisir la solution la plus efficace.
Les 10 meilleurs outils de marketing pour les organisations à but non lucratif
Quels sont les différents types de tactiques de marketing à but non lucratif à envisager ?
Étant donné que vos sympathisants ont des préférences et des intérêts variés, l'étalement de vos efforts de marketing numérique garantit que vos communications atteignent le plus grand nombre de personnes possible.
Voici quelques tactiques de marketing clés sur lesquelles vous devriez vous concentrer :
Marketing événementiel : Mettre en avant votre cause ou collecter des fonds par le biais d'événements interactifs au cours desquels les gens s'engagent directement avec votre association.
Marketing de contenu: Création et partage de contenu de valeur (blogs, articles, vidéos, graphiques) pour informer et engager votre public sur votre mission et vos initiatives.
Marketing par courriel: Tenir les supporters informés et engagés en leur envoyant des bulletins d'information, des mises à jour et des rapports d'impact.
Publicité payante : Atteindre des publics ciblés par le biais de publicités sur les moteurs de recherche ou les médias sociaux dans le cadre de campagnes de collecte de fonds et de sensibilisation.
Marketing d'influence: Partenariat avec des créateurs de contenu qui s'intéressent à votre cause pour promouvoir votre organisation à but non lucratif auprès de leurs adeptes.
Optimisation des moteurs de recherche : Optimisation de votre site web et de son contenu pour qu'il soit mieux classé dans les résultats de recherche et qu'il génère un trafic organique.
Analyse et optimisation : Collecte et analyse des données marketing afin de mesurer les performances des campagnes et d'éclairer les stratégies futures.
Pour tirer le meilleur parti de ces efforts de marketing, consultez les outils décrits dans la section suivante en fonction des tactiques de marketing mentionnées.
Aperçu des 10 meilleurs outils de marketing pour les organisations à but non lucratif
Solutions logicielles de marketing pour les organisations à but non lucratif
Outil de marketing
Meilleur pour
Essai gratuit/démonstration du produit
Frais
Évaluations des utilisateurs
Zeffy
Logiciel de marketing par courriel et de collecte de fonds tout-en-un
Oui
100% gratuit
Capterra : 4,8 G2 : 4,9
Semrush
Marketing sur les moteurs de recherche et visibilité de la marque
Oui
Pro : $139.95/mois
Guru : $249.95/mois
Business : $499.95/mois
Capterra : 4,7 G2 : 4,5
Mailchimp
Marketing par courrier électronique et automatisation
Oui, mais il n'est disponible que pour les longues listes d'adresses électroniques.
Standard : À partir de 13,69 $ par mois
Premium : À partir de 273,86 $ par mois
(15% de réduction pour les organisations à but non lucratif)
Capterra : 4,5 G2 : 4,4
Annonces Google
Publicité en ligne
Non
Gratuit pour les organisations à but non lucratif
Capterra : 4,5 G2 : 4,3
Plus tard
Gestion des médias sociaux
Oui
Démarrage : 25 $/mois
Croissance : 45 $/mois
Avancé : 80$/mois
Agence : 200 $/mois
(50% de réduction sur les abonnements ; 100% de réduction sur le plan mensuel Growth pour les organisations à but non lucratif qui luttent contre le racisme)
Capterra : 4,4 G2 : 4,5
Grammarly
Marketing de contenu
Oui
Premium : 30 $/membre/mois
Business : 25$/membre/mois
Capterra : 4,7 G2 : 4,7
Google Analytics
Analyse du site web et des annonces
Oui
Utilisation gratuite
Capterra : 4,7 G2 : 4,5
Canva
Édition de photos et de vidéos
Oui
Les associations éligibles peuvent accéder gratuitement à toutes les fonctionnalités de la version Pro.
1. Zeffy : le meilleur logiciel tout-en-un pour les organisations à but non lucratif
Zeffy offre des outils complets et 100% gratuits pour rationaliser les efforts de marketing et de collecte de fonds de votre organisation à but non lucratif. Ses fonctions de gestion d'événements vous permettent de créer, de promouvoir et de vendre des billets pour des collectes de fonds en toute simplicité.
Les fonctionnalités intégrées de marketing par e-mail de la plateforme vous permettent d'impliquer les supporters tout au long de vos campagnes, depuis les invitations initiales jusqu'aux suivis post-événement.
De plus, Zeffy fournit ces outils puissants gratuitement, ce qui vous permet d'allouer davantage de ressources à votre mission.
Caractéristiques
Créer des formulaires de billetterie multi-dates
Automatiser et personnaliser les courriels de rappel des événements
Créer et organiser la liste des participants à l'événement
Vendre des billets de groupe ou individuels
Créer des pages d'événements personnalisées
Avantages et inconvénients
Solutions logicielles de marketing pour les organisations à but non lucratif
Pour
Cons
100% gratuit, ce qui permet d'allouer plus de fonds directement à votre cause
Outils intégrés de marketing par courrier électronique pour engager efficacement les participants à l'événement
Accepte tous les modes de paiement
Ajoute une option de don à vos formulaires d'événements
Uniquement disponible pour les organisations à but non lucratif enregistrées aux États-Unis et au Canada
Frais
100% gratuit, sans frais de traitement, de plateforme ou de transaction.
2. Semrush : Le meilleur pour le marketing des moteurs de recherche et la visibilité de la marque
Semrush est un outil puissant pour les organisations à but non lucratif qui souhaitent améliorer leur marketing sur les moteurs de recherche. Il offre des fonctions complètes de recherche de mots-clés, d'analyse concurrentielle et d'audit de site qui permettent d'optimiser la présence en ligne.
En tirant parti des connaissances de Semrush, vous pouvez identifier des mots-clés à fort impact, suivre votre classement dans les moteurs de recherche et découvrir des opportunités de référencement pour attirer plus de trafic organique.
Caractéristiques
On-page et SEO local
Création de liens
Analyse SEO des concurrents
Recherche de mots-clés PPC
Assistant de rédaction SEO
Avantages et inconvénients
Solutions logicielles de marketing pour les organisations à but non lucratif
Pour
Cons
Aide à la recherche de mots-clés, à l'idéation et à la gestion du contenu
Suivi des classements quotidiens pour la visibilité dans les moteurs de recherche
Fonctionnalités utiles pour le marketing de contenu
Des fonctions de référencement sur la page et de référencement technique sont disponibles.
Les outils de référencement local sont des compléments et coûtent plus cher.
Fonctionnalités limitées avec le plan gratuit, telles que l'assistance pour un seul projet et le suivi de 10 mots-clés.
Frais
Une version gratuite est disponible avec un ensemble limité d'outils, les plans payants commençant à partir de :
Pro : 139 $/mois avec jusqu'à 5 projets, le suivi de 500 mots-clés et 10 000 résultats par rapport.
Guru : 249 $/mois avec jusqu'à 15 projets, 1 500 mots-clés et 30 000 résultats par rapport.
Business : 499 $/mois avec jusqu'à 40 projets, 5000 mots-clés et 50 000 résultats par rapport.
3. Mailchimp : Le meilleur pour le marketing par courriel
Mailchimp offre une interface conviviale avec des fonctionnalités robustes pour créer et envoyer des courriels visuellement attrayants, y compris des lettres d'information mensuelles et des campagnes automatisées de goutte à goutte.
Il vous permet également de mettre en place des flux de travail automatisés pour les séries de bienvenue ou de suivi des donateurs et d'accéder à des modèles prédéfinis pour la conception de lettres d'information.
Caractéristiques
Éditeur intuitif d'e-mails par glisser-déposer
Segmentation des courriels et flux de travail automatisés
Intégration avec plusieurs systèmes de gestion de la relation client (CRM)
Des tests A/B pour affiner la stratégie de marketing par courrier électronique
Aide à la rédaction de l'objet
Avantages et inconvénients
Solutions logicielles de marketing pour les organisations à but non lucratif
Pour
Cons
Paramètres d'envoi qui aident à partager les courriels au meilleur moment possible
Personnalisation automatique des courriels en fonction des donateurs
Des options d'intégration infinies
Élaborer différentes séries d'e-mails pour entretenir les donateurs
Modèles d'e-mails limités dans la version gratuite
Temps de réponse lent de l'assistance à la clientèle
Pas de programmation d'emails sur le plan gratuit
Frais
Mailchimp propose un essai gratuit d'un mois et une réduction de 15 % pour les organisations à but non lucratif et les organismes de bienfaisance vérifiés.
Standard (envoyer jusqu'à 6 000 courriels par mois) : 13$/mois
Premium (Envoyez jusqu'à 150 000 emails par mois) : 273 $ /mois
4. Google Ads : Le meilleur pour la publicité payante
Le programme Google Ad Grants offre aux organisations à but non lucratif une publicité gratuite sur le moteur de recherche de Google, un outil de marketing précieux pour accroître leur visibilité en ligne.
Le programme fournit jusqu'à 10 000 $ par mois à dépenser sur Google Ads. Vous pouvez utiliser ces crédits pour créer des campagnes publicitaires ciblées pour des collectes de fonds, promouvoir des événements ou attirer des bénévoles.
Caractéristiques
Ciblage par mot-clé et par localisation
Suivi des performances et rapports
Annonces textuelles, graphiques et vidéo
Suivi des conversions
Avantages et inconvénients
Solutions logicielles de marketing pour les organisations à but non lucratif
Pour
Cons
Ressources et soutien pour optimiser les campagnes publicitaires
Augmente les conversions en ligne telles que les dons et les inscriptions à des événements
Génère un trafic pertinent vers votre site web
Développer des campagnes publicitaires pour répondre à différents objectifs de marketing
Nécessite une gestion permanente des mots-clés
Les petites organisations caritatives peuvent manquer de personnel et de temps pour assurer le suivi et l'optimisation continus indispensables au succès de la publicité.
Frais
L'utilisation de Google Ad Grant est totalement gratuite.
5. Plus tard : Le meilleur pour la gestion des médias sociaux
Later est un outil marketing gratuit qui permet de créer et de programmer des posts sur les médias sociaux pour tous vos comptes à partir d'un tableau de bord centralisé. Il vous aide à garder le contrôle de toutes vos interactions dans les messages directs et les commentaires.
Later prend en charge toutes les plateformes de médias sociaux essentielles, notamment Instagram, Facebook, LinkedIn et TikTok. Il permet d'identifier les contenus performants et sous-performants afin d'ajuster votre stratégie de médias sociaux pour obtenir de meilleurs résultats.
Caractéristiques
Outil de génération de légendes alimenté par l'IA
Outil de lien dans la bio pour Instagram et Tiktok
Outils de création de contenu
Planificateur visuel pour créer l'alimentation parfaite
Planification et analyses avancées
Avantages et inconvénients
Solutions logicielles de marketing pour les organisations à but non lucratif
Pour
Cons
Propose des suggestions de hashtags et de commentaires pour augmenter la portée de l'information
Aide à trouver le contenu adéquat à utiliser dans les articles
Concevoir un contenu de haute qualité pour les médias sociaux
Éditer et optimiser le contenu pour chaque plateforme
Fonctionnalité d'analyse limitée
La version gratuite dispose de fonctions et d'outils de base
Manque de soutien pour certaines plateformes de médias sociaux par rapport à d'autres
Frais
Pour accéder aux fonctionnalités avancées et premium de Later, les organisations à but non lucratif peuvent consulter les offres payantes :
Croissance : 30 $/mois
Avancé : 53 $/mois
Agence : 133 $/mois
Later offre aux organisations à but non lucratif éligibles une réduction de 50 % sur leurs plans payants et une réduction de 100 % pour celles qui luttent contre le racisme et l'injustice sociale.
6. Grammarly : Le meilleur moyen d'affiner votre contenu et votre ton
Grammarly vous aide à rédiger des textes clairs, soignés et convaincants pour attirer des sympathisants potentiels et leur faire comprendre facilement votre message clé.
Son extension de navigateur gratuite vous permet de rédiger et d'affiner le contenu de votre association n'importe où, des sites web à Gmail et Facebook.
Caractéristiques
Détecteur de tonalité et correcteur orthographique
Outil de génération de texte
Recommandations de formulation
Extensions de navigateur
Vérification du style d'écriture spécifique au genre
Avantages et inconvénients
Solutions logicielles de marketing pour les organisations à but non lucratif
Pour
Cons
Vocabulaire varié et soigné pour améliorer la qualité de l'écriture
L'assistance de l'IA pour créer un contenu marketing convaincant
Listes de synonymes pour varier la formulation de votre contenu
Permet de comprendre la facilité ou la difficulté de lecture de votre texte
Interprète souvent mal les textes, ce qui conduit à des suggestions incorrectes
Créativité limitée
Soutien principal à la langue anglaise uniquement
Aucune réduction n'est disponible sur les plans payants pour les organisations à but non lucratif.
Frais
Grammarly propose deux formules payantes avec des fonctionnalités avancées
Premium : 30 $/membre/mois
Entreprises : 25 $/membre/mois
7. Google Analytics : Le meilleur moyen de comprendre le comportement des utilisateurs d'un site web
Votre site web est l'un de vos canaux de marketing les plus importants. Il constitue une plateforme permettant d'interagir et de communiquer avec les personnes qui vous soutiennent. Google Analytics vous aide à comprendre le succès d'un site web en tant qu'outil de marketing. Il offre une vue complète des performances de votre site web et même de Google Ads.
Google Analytics fournit des données précieuses sur les pages vues, les visiteurs du site web, le temps d'engagement, et plus encore, afin d'optimiser la présence en ligne pour une meilleure visibilité et de meilleures conversions.
Caractéristiques
Rapports et visualisation
Suivi des conversions
Analyse du retour sur investissement des campagnes de marketing
Intégration avec Google Ads
Données démographiques détaillées et centres d'intérêt des visiteurs du site web
Avantages et inconvénients
Solutions logicielles de marketing pour les organisations à but non lucratif
Pour
Cons
Représentation visuelle de la manière dont les utilisateurs naviguent sur le site
Création de tableaux de bord et de rapports personnalisés
Analyse des sources de trafic générant de bons résultats pour votre organisation à but non lucratif
Suivi en temps réel du comportement des utilisateurs
La mise en place initiale nécessite une compréhension des métriques et des dimensions.
Courbe d'apprentissage pour une utilisation efficace de la plateforme
Frais
Google Analytics est entièrement gratuit.
8. Canva : Le meilleur pour créer des visuels accrocheurs
Canva est un outil de conception graphique gratuit qui vous permet de créer des visuels accrocheurs pour renforcer vos efforts de marketing. Grâce à des milliers de modèles prédéfinis et à un éditeur par glisser-déposer, la plateforme vous aide à tout produire, des posts sur les médias sociaux aux rapports, en passant par les prospectus, les présentations et bien plus encore.
Vous pouvez télécharger les éléments de votre association tels que des vidéos, des images ou des fichiers audio et utiliser les outils Canva pour créer des graphiques de marque.
Caractéristiques
Interface conviviale
Vaste bibliothèque d'éléments de conception
Modèles personnalisables
Outils de collaboration et de partage
Outils de conception d'IA
Avantages et inconvénients
Solutions logicielles de marketing pour les organisations à but non lucratif
Pour
Cons
Création d'un kit de marque pour maintenir la cohérence dans la création de documents pour la stratégie de marketing
Aide à créer des rapports d'impact et des infographies
Modèles de plans de marketing pour les organisations à but non lucratif
Créez facilement des vidéos de qualité professionnelle
Modèles limités avec un plan gratuit
Options limitées d'exportation de fichiers
Préoccupations en matière de propriété intellectuelle
Frais
Canva offre aux organisations éligibles un accès gratuit à ses fonctions premium pour un maximum de 50 utilisateurs, mais certains éléments sont payants.
9. Grin : le meilleur pour le marketing d'influence
Si votre association souhaite exploiter le potentiel du marketing d'influence, Grin est un bon choix. Il simplifie le processus d'identification, de communication et de gestion des partenariats avec les influenceurs.
Vous pouvez partager des contenus pertinents avec vos influenceurs via l'application et recevoir des mises à jour lorsque les posts des influenceurs sont diffusés sur les canaux de médias sociaux.
Caractéristiques
Identifier et recruter des personnes influentes
Rapports et analyses
Gestion des relations
Suivi des influenceurs
S'intègre à de nombreux outils de marketing
Avantages et inconvénients
Solutions logicielles de marketing pour les organisations à but non lucratif
Pour
Cons
Recherche filtrée pour trouver les influenceurs appropriés
Facilité d'utilisation pour entrer en contact avec les influenceurs
Créer des campagnes d'influence personnalisées
Suivi des conversions et paiement des commissions
Manque de transparence des prix
Des rapports améliorés sont disponibles moyennant un coût supplémentaire
Frais
Disponible sur demande
10. Animoto : le meilleur pour la création de contenu vidéo
Animoto est un outil de marketing vidéo dédié, idéal pour les organisations à but non lucratif qui souhaitent produire du contenu pour plusieurs canaux, des médias sociaux aux courriels en passant par les présentations. Il propose des modèles liés à la sensibilisation aux causes, aux collectes de fonds et à d'autres campagnes caritatives.
Grâce à des storyboards prédéfinis et à une fonction de voix off, vous pouvez raconter l'histoire de votre association avec vos propres mots d'une manière visuellement attrayante et créer un fort impact émotionnel.
Caractéristiques
Éditeur par glisser-déposer
Bibliothèque de musique et d'images
Police, logo et couleurs personnalisés à télécharger
Publier directement sur les médias sociaux
Collaborer à la création de vidéos
Avantages et inconvénients
Solutions logicielles de marketing pour les organisations à but non lucratif
Pour
Cons
Une courbe d'apprentissage très rapide qui en fait un outil idéal pour les débutants
Editeur en ligne et aucun téléchargement n'est nécessaire
Offre une vaste bibliothèque de modèles
Révision facile grâce à l'ajout de commentaires horodatés à votre vidéo
Le filigrane d'Animoto apparaît sur la version gratuite
Pas d'assistance en ligne par chat
Frais
Une version gratuite est disponible et des plans payants sont proposés à partir de :
Basic : 8 $/mois
Professionnel : 15 $/mois
Professionnel Plus : 79 $/mois
5 conseils pour choisir le bon logiciel de marketing à but non lucratif
Comment pouvez-vous atteindre davantage de sympathisants potentiels ?
Quel est le meilleur moyen de maintenir l'engagement de vos donateurs actuels ?
Comment mieux faire connaître votre cause ?
Quels sont les outils qui vous permettraient de rationaliser votre communication avec les bénévoles ?
Vos objectifs guideront votre choix de logiciel de marketing, car différents outils sont adaptés à différents objectifs.
2. Comprendre les différents types d'outils de marketing
La variété des outils de marketing disponibles peut être écrasante. Concentrez-vous sur l'identification des aspects de votre stratégie de marketing qui ont le plus besoin de soutien, puis choisissez des outils qui répondent directement à ces besoins et s'alignent sur vos objectifs.
Les types d'outils de marketing les plus courants sont les suivants :
Plateformes de marketing par courrier électronique
Systèmes de gestion de contenu
Outils de gestion des médias sociaux
Logiciel de gestion de la relation client
Logiciel de collecte de fonds pour les événements
Plateformes d'automatisation du marketing
3. Vérifier les capacités d'intégration
Lorsque vous choisissez des outils de marketing, privilégiez ceux qui offrent de solides capacités d'intégration. Il est important d'assurer une collaboration transparente et un flux de données entre les différents systèmes et outils.
Recherchez une intégration préétablie avec des solutions populaires telles que les systèmes CRM, les outils d'analyse, les plateformes de collecte de fonds et d'autres solutions essentielles.
4. Tenir compte de votre budget
Le budget est un élément important dans le choix d'un logiciel de marketing. Évaluez le coût total de possession d'un logiciel de marketing, qui comprend les frais d'abonnement, les dépenses de formation, les coûts de mise en œuvre et les frais de maintenance continue.
Demandez-vous si les avantages et les fonctionnalités justifient le prix et correspondent à votre budget. Profitez des essais gratuits ou des démonstrations de produits en direct pour tester le logiciel et voir s'il apportera une valeur ajoutée à votre marketing associatif.
5. Facilité d'utilisation et de mise en œuvre
Si une solution marketing est difficile à utiliser ou ne bénéficie pas d'un soutien adéquat, elle risque d'entraver vos efforts plutôt que de les soutenir.
Recherchez des solutions qui offrent des flux de travail conviviaux, des interfaces intuitives et des ressources d'assistance complètes. Tenez compte de la facilité et de la rapidité avec lesquelles le logiciel peut être mis en œuvre dans votre association. Tous les membres de votre équipe marketing doivent pouvoir naviguer facilement dans le logiciel.
Réflexions finales sur les logiciels de marketing à but non lucratif
Le choix des bons outils de marketing est crucial pour les organisations à but non lucratif afin de maximiser leur impact et de gérer efficacement leurs ressources. En évaluant soigneusement les besoins, le budget et les objectifs de votre organisation, vous pouvez choisir des solutions qui aideront votre équipe de marketing ou votre agence de marketing à but non lucratif partenaire.
N'oubliez pas de privilégier les plateformes conviviales qui s'intègrent bien à vos systèmes existants. Recherchez des outils de marketing gratuits pour réduire les coûts lors de la création de votre association. Zeffy est un outil tout-en-un 100 % gratuit pour les organisations à but non lucratif.
En choisissant les bons outils de marketing, votre association peut rationaliser ses efforts de sensibilisation, établir des liens plus solides avec ses sympathisants et communiquer plus efficacement sur son impact.
FAQ sur les logiciels de marketing à but non lucratif
Il existe plusieurs moyens de faire connaître votre association gratuitement. Il s'agit notamment de
Les médias sociaux : Utilisez les canaux de marketing des médias sociaux comme Facebook, X (anciennement Twitter), Instagram et LinkedIn pour partager votre mission, vos histoires et votre impact. Publiez régulièrement sur ces canaux et engagez-vous auprès de vos followers pour accroître votre visibilité.
Partenariats et collaborations : Établissez des partenariats avec d'autres organisations, entreprises ou influenceurs qui s'alignent sur votre mission. Les campagnes de collaboration vous permettent d'atteindre de nouveaux publics.
Marketing de contenu : Créez des contenus utiles et éducatifs tels que des blogs, des vidéos ou des infographies mettant en lumière votre mission. Partagez-les sur vos canaux de médias sociaux et votre site web ainsi que par le biais d'e-mails pour attirer les donateurs et accroître la visibilité de votre travail.
L'élaboration d'une stratégie efficace pour les organisations à but non lucratif est un excellent moyen de rester sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs spécifiques. Voici comment vous pouvez en créer une :
Comprenez votre public cible. Élaborez des profils détaillés de vos segments idéaux, notamment les donateurs, les bénévoles, les sponsors, etc.
Créez un message clair, cohérent et convaincant qui capture l'essence de votre mission et de votre organisation.
Décidez des canaux, des activités et des outils de marketing que vous utiliserez pour atteindre votre public cible.
Créez un calendrier de contenu pour un mois, dans lequel vous planifiez le type de contenu à créer, l'endroit où il sera publié et le moment où il le sera.
Contrôlez en permanence votre stratégie de marketing en fonction des indicateurs de performance spécifiques à chaque plateforme. Effectuez des ajustements en fonction de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas.
Un outil de planification des médias sociaux est le meilleur moyen de gagner du temps. Il vous permet de programmer du contenu sur une période spécifique afin de maintenir une présence cohérente sur la plateforme de médias sociaux. Voici quelques-uns des meilleurs outils de planification :
Planificateur : Permet de planifier, de programmer et d'organiser les posts à l'aide d'un éditeur simple de type "glisser-déposer".
Hootsuite : Propose un calendrier complet pour la gestion des messages sur plusieurs plateformes de médias sociaux.
Sprout Social : Fournit des services de planification et de programmation, d'analyse sociale, d'écoute sociale, de mentions, de boîte de réception sociale et même de défense des intérêts des employés.
La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuitepour les organisations à but non lucratif
Email Marketing for Nonprofits - Top Tools and Best Practices in 2024 (en anglais)
Le marketing par courriel pour les organisations à but non lucratif peut vous aider à augmenter les dons, à partager votre mission et à vous engager auprès de vos sympathisants. Découvrez les meilleures pratiques et les meilleurs outils pour réussir vos campagnes d'e-mailing.
Guide des emplois en marketing dans le secteur non lucratif
Les organisations à but non lucratif prospèrent grâce à de solides stratégies de marketing. Découvrez les meilleurs emplois en marketing pour les organisations à but non lucratif grâce à notre guide - compétences, salaire et description du poste.