Les organisations à but non lucratif s'appuient sur la narration visuelle et les graphiques pour faire passer leur message de la manière la plus attrayante possible. Lorsqu'ils sont bien réalisés, ces visuels donnent vie à votre message et à votre mission.

Canva est un outil en ligne qui peut aider les organisations à but non lucratif à créer des visuels à l'aide d'une variété de modèles différents et d'actifs de marque personnalisés. Canva pour les organisations à but non lucratif est une version gratuite qui comprend des fonctionnalités premium pour les organisations à but non lucratif.

Dans ce guide, nous parlerons de Canva pour les organisations à but non lucratif, de ses fonctions spéciales et de la manière de l'utiliser pour mener à bien vos activités de médias sociaux pour les organisations à but non lucratif.

Table des matières

Qu'est-ce que Canva ?

Principales caractéristiques de Canva pour les organisations à but non lucratif

Démarrer avec Canva pour les organisations à but non lucratif

Conception d'organisations à but non lucratif : Meilleures pratiques avec Canva

Top 4 alternatives à Canva pour les organisations à but non lucratif

Dernières réflexions sur Canva pour les organisations à but non lucratif

FAQ sur Canva pour les organisations à but non lucratif

Qu'est-ce que Canva ?

Canva est un outil de conception graphique en ligne qui permet de créer des visuels, des images, des illustrations et des dessins. Son interface conviviale convient aux organisations à but non lucratif qui ne disposent pas d'une équipe de graphistes en interne.

Avec Canva, les organisations à but non lucratif peuvent créer des supports marketing, des pages de dons et des infographies éducatives de grande qualité. Cela signifie que les organisations à but non lucratif n'ont pas besoin d'une aide extérieure ou d'embaucher des concepteurs professionnels pour créer des messages et développer d'autres stratégies de marketing numérique.

Au lieu d'images de stock gratuites, les organisations à but non lucratif peuvent accéder à des images, ajouter des polices et utiliser des modèles pour créer des messages sur les médias sociaux, des prospectus, des pages web, des bulletins d'information et bien plus encore. Parmi ces modèles, citons

Les modèles de Canva

Une bibliothèque visuelle d'images, de graphiques et d'illustrations

Des milliers de styles de polices

GIFs et animations

Une bibliothèque gratuite de matériel éducatif, comprenant des conseils, des études de cas, des tutoriels, etc.

Principales caractéristiques de Canva pour les organisations à but non lucratif

Accès à un contenu illimité

Canva Pro offre aux organisations à but non lucratif l'accès à plus de 75 millions d'images, de graphiques et de vidéos de qualité supérieure à utiliser dans les conceptions, les communications et les pages du site web.

Il existe plus de 420 000 modèles de conception pour les courriels, les messages sur les médias sociaux et d'autres éléments de marketing.

Modèle de marque

Le modèle de marque de Canva est une autre fonction essentielle pour les organisations à but non lucratif, car il vous permet de créer un modèle personnalisé réutilisable. Vous pouvez ajouter votre logo et utiliser les couleurs et les polices de votre marque.

Canva propose une bibliothèque de modèles personnalisables pour s'inspirer, ce qui permet de créer facilement des documents allant des messages sur les médias sociaux aux rapports annuels.

Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser cette fonction pour créer une expérience de marque cohérente pour le public, en ajoutant des éléments de rappel.

Kit de marque

Canva Pro pour les organisations à but non lucratif vous permet de créer un kit de marque afin de conserver tous les éléments de votre marque en un seul endroit.

La version Pro offre 100 Go de stockage pour tous vos dessins, ce qui vous permet de les conserver en toute sécurité et de les rendre accessibles.

Les outils d'organisation tels que les dossiers permettent de rationaliser la gestion des actifs et de retrouver facilement les dessins pour de futurs projets.

Connexion et intégration simplifiées

Canva Pro intègre l'authentification unique (SSO) et l'authentification à deux facteurs, que vous devez associer lors de votre inscription.

Cette intégration permet à votre équipe de gagner du temps lors de la création d'un compte Canva et d'éviter les tracas liés à l'utilisation de plusieurs mots de passe.

Une collaboration facile

Canva pour l'équipe est une fonctionnalité unique qui vous permet d'inviter votre équipe et de créer du contenu ensemble. Les fonctions de collaboration faciles à utiliser aident les membres de l'équipe à créer des designs et à partager des idées en temps réel.

Ils peuvent partager leurs commentaires et faire des mises à jour instantanées de la conception, ce qui garantit que tout le monde est sur la même longueur d'onde.

Fonctionnalité "glisser-déposer

Canva offre une fonctionnalité "glisser-déposer" qui permet à toute personne n'ayant pas d'expérience en matière de conception de créer des modèles personnalisés.

Vous pouvez facilement redimensionner, réorganiser ou ajouter des éléments en les faisant glisser et en les plaçant à l'endroit souhaité. Superposez les éléments et groupez-les pour localiser leur mouvement et créer des conceptions complexes d'aspect professionnel.

Planificateur de contenu

Le programmateur de médias sociaux intégré de Canva permet aux organisations à but non lucratif de planifier et d'automatiser leurs publications sur diverses plateformes. Créez vos designs et planifiez leur publication sur Facebook, Instagram, X (anciennement Twitter), LinkedIn, etc.

Cette fonctionnalité permet de mettre en pause et d'éditer les posts sans avoir à recharger les fichiers, ce qui permet de gagner du temps et de garantir un contenu cohérent et opportun. Le planificateur fournit également des informations sur les performances des messages publiés sur les médias sociaux.

Redimensionnement et interrupteur magique

Magic Switch est une autre fonctionnalité qui vous permet de redimensionner instantanément votre conception en plusieurs tailles différentes. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de créer le même design à partir de zéro pour différentes plateformes, et cette fonctionnalité aide à créer des designs et des posts pour des campagnes multicanal.

Démarrer avec Canva pour les organisations à but non lucratif

Étape 1 : Vérifier votre éligibilité

Étape 2 : Rassembler les documents

Étape 3 : Créer un compte Canva

Étape 4 : Remplir et soumettre votre demande

1. Vérifiez votre éligibilité

Le processus de demande est simple, mais vous devez d'abord vérifier votre statut d'organisation à but non lucratif auprès de Canva. Les organisations dotées du statut 501(c)(3) sont éligibles au programme à but non lucratif de Canva.

Les organisations qui ne sont pas éligibles au programme sont les suivantes :

Une organisation ayant le statut 501(c)(4) ou 501(c)(6)

Une école primaire ou secondaire, un collège, une université ou une association commerciale sans but caritatif.

Une organisation politique

Un particulier ou une entreprise

2. Rassemblez vos documents

En fonction du type d'organisation et du pays dans lequel vous exercez vos activités, des documents spécifiques peuvent être exigés.

Vérifiez les documents nécessaires que vous devez soumettre.

Toutes les organisations doivent présenter la documentation 501(c)(3) de l'IRS (Internal Revenue Service) pour prouver leur statut d'organisation à but non lucratif.

Les organisations à impact social doivent fournir des documents définissant la mission de l'organisation et les activités liées à cette mission.

Les organismes de santé publique et les entités gouvernementales doivent apporter la preuve de leur statut de service de santé publique.

3. Créer un compte Canva

Veillez à utiliser le compte de messagerie général de votre association, car cela donnera plus de crédibilité à votre candidature.

Étant donné qu'il n'existe pas de règles fixes pour l'utilisation d'un identifiant officiel, vous pouvez créer un compte en utilisant Gmail, Facebook, Apple, Microsoft ou tout autre fournisseur.

4. Remplir et soumettre votre demande

Remplissez le formulaire de demande en saisissant les informations suivantes :

Nom de l'organisation

Taille de l'organisation

Localisation de votre organisation

Type d'organisation

Joignez tous les documents nécessaires pour prouver votre statut d'organisation à but non lucratif et soumettez votre demande. L'équipe de Canva peut prendre 7 à 10 jours pour examiner votre demande et décider de son statut.

Conception d'organisations à but non lucratif : Meilleures pratiques avec Canva

Créez votre kit de marque

L'identité visuelle est cruciale pour les organisations à but non lucratif afin de renforcer la crédibilité et la confiance des donateurs. En utilisant la même palette de couleurs, les mêmes styles de police, les mêmes graphiques et les mêmes photos dans toutes vos communications, vous donnez à votre association un aspect professionnel et familier.

Avec les outils de marquage intégrés de Canva, la création d'un kit de marque est facile, grâce à son interface conviviale pour les débutants.

Établir un guide de style pour que tous les membres de l'équipe soient sur la même longueur d'onde.

Téléchargez vos polices si vous ne les trouvez pas dans le répertoire de Canva.

Liez votre Dropbox ou Google Drive à votre compte Canva pour faciliter l'accès et vous épargner le téléchargement de plusieurs images une par une.

Utiliser des polices de marque ou des polices de style similaire pour ajouter de la variété.

Veiller à ce que les polices de caractères soient faciles à lire (éviter les polices scriptées ou trop petites).

Rester simple

Bien que vous puissiez utiliser des milliers d'éléments de conception avec Canva, il est important de rester simple. N'oubliez pas que le langage et les éléments visuels doivent être concis et mettre l'accent sur l'essentiel.

Concentrez-vous sur les messages clés et décomposez les idées complexes en éléments d'information plus petits et plus faciles à digérer. Utilisez les infographies et les éléments de conception de manière stratégique pour présenter des faits et des chiffres.

Évitez d'utiliser trop d'éléments dans une même conception. Utilisez des animations et des vidéos pour raconter des histoires de réussite réelles et montrer l'impact, mais n'en faites pas trop.

Améliorer l'attrait visuel de votre site web à but non lucratif

Canva propose des fonctionnalités premium pour transformer votre site web et obtenir un soutien pour votre cause.

Il propose des milliers de modèles graphiques de sites web pour la conception de bannières, d'icônes et d'images de héros captivantes, ainsi qu'un outil de suppression de l'arrière-plan pour faire ressortir les sujets.

Utilisez les graphiques de la bibliothèque pour créer un site web dynamique, permettant aux organisations à but non lucratif de maintenir une présence numérique et d'entrer en contact avec leurs sympathisants.

Collaborer avec les membres de l'équipe dans Canva

Canva permet à plusieurs membres de l'équipe d'accéder au même fichier et d'y travailler, ce qui signifie que tous les membres de votre équipe peuvent créer, modifier, laisser des commentaires ou approuver le contenu depuis n'importe où.

Cette fonction facilite la collaboration à distance, permettant aux bénévoles et aux membres de l'équipe de travailler ensemble depuis n'importe quel endroit. Vous pouvez modifier les autorisations sur les liens de conception en fonction des besoins du projet et de la campagne.

Rejoignez la communauté à but non lucratif de Canva

Canva est un outil de conception populaire avec une base de communauté dans le monde entier. Vous pouvez rejoindre la communauté Canva pour entrer en contact et nouer des relations avec des personnes d'organisations à but non lucratif partageant les mêmes idées.

La communauté exclusive Canva Nonprofits Community offre des idées, des conseils et une plateforme pour poser des questions sur les outils de marketing. Vous pouvez rejoindre la communauté pour demander l'avis de vos pairs sur vos créations et votre contenu marketing.

Créer des présentations et des rapports annuels

Canva propose une variété de modèles pour créer des présentations et des rapports faciles à partager et à télécharger. Utilisez les modèles pour raconter rapidement vos histoires d'impact, y compris les infographies et les présentations.

Grâce à des modèles bien conçus, vous pouvez créer des présentations, des infographies, des rapports d'impact et des graphiques pour partager des informations importantes. Les organisations à but non lucratif peuvent raconter leur impact de manière plus convaincante, attirer les donateurs, obtenir du soutien et collecter davantage de fonds.

Améliorer la narration visuelle grâce aux vidéos

Les vidéos rendent vos histoires plus percutantes et plus stimulantes, ce qui est le meilleur moyen d'inciter les sympathisants à contribuer à votre cause.

Les outils de création vidéo de Canva, notamment les modèles vidéo, les effets de transition et autres éléments audio, facilitent la création de vidéos. Ces outils aident les organisations à but non lucratif à créer des vidéos de collecte de fonds de qualité professionnelle avec des ressources limitées.

Utilisez le programmateur de Canva pour télécharger des vidéos directement sur YouTube, TikTok, Instagram et Facebook. Avec Canva, vous pouvez créer des vidéos promotionnelles, des vidéos courtes de 30 secondes, des GIF, etc. pour vous adapter aux formats des différents canaux de marketing.

Top 4 alternatives à Canva pour les organisations à but non lucratif

1. Adobe Express

Adobe Express est un outil populaire pour l'édition et la création de designs. Il offre 160 millions de photos libres de droits et plus de 20 000 polices Adobe sous licence pour la création de matériel de marketing à but non lucratif.

Adobe Express fournit aux organisations à but non lucratif des outils de conception graphique tels que des modèles personnalisables et des logiciels de retouche photo comme Photoshop et Illustrator.

Prix :

Essai gratuit de 30 jours

Adobe Express pour les organisations à but non lucratif : 0 $ pour les organisations à but non lucratif éligibles

Version gratuite : Fonctions d'édition et effets de base avec 2 Go de stockage

Version Premium : 9,99 $ par mois pour les fonctionnalités Premium et 100 Go de stockage

2. PicMonkey

PicMonkey vous permet d'ajouter des graphiques, du texte et des bordures à vos images ou de les recolorer si nécessaire. Cette plateforme de retouche photo intuitive permet aux organisations à but non lucratif de modifier facilement leurs images et leurs conceptions.

Prix :

Essai gratuit pendant 7 jours

Plan de base : 7,99 $ par mois avec 1 Go de stockage

Plan pro : 12,99 $ par mois avec stockage illimité dans le nuage

Business : 23 $ par mois avec stockage illimité et kits de marques multiples

3. Fotor

Fotor est un éditeur de photos tout-en-un qui améliore et modifie les images numériques. Il dispose d'une interface conviviale et d'outils de retouche, d'effets et de filtres pour la création de designs marketing.

Le stockage dans le nuage vous permet d'accéder aux images modifiées et de les partager où que vous soyez. Les outils offrent également des capacités d'IA pour l'édition d'images.

Prix :

Le compte premium Fotor est gratuit pour les organisations à but non lucratif éligibles.

Fotor Basic : Gratuit

Fotor Pro : 8,99 $ par mois

Fotor Pro+ : 19,99 $ par mois

4. Snappa

Snappa est un autre outil de conception graphique convivial qui vous permet de télécharger des créations à but non lucratif directement sur les médias sociaux. Il offre une gamme d'éléments de conception, notamment des icônes, des vecteurs, des photos et des formes simples.

Les modèles de Snappa ne couvrent que les tailles pour les canaux de médias sociaux et les graphiques de blog. Il n'y a pas de modèles pour d'autres supports marketing tels que les documents et les cartes de visite.

Prix :

Plan de démarrage : Gratuit ; seulement trois téléchargements par mois

Plan pro : 15 $ par mois avec des téléchargements illimités et d'autres fonctionnalités premium

Plan d'équipe : 30 $ par mois couvrant toutes les fonctionnalités du plan Pro et cinq utilisateurs

Dernières réflexions sur Canva pour les organisations à but non lucratif

Canva est un outil indispensable pour les organisations à but non lucratif, car il les aide à raconter des histoires visuelles. La plateforme est gratuite, possède une interface conviviale et propose de nombreux modèles de conception graphique.

Utilisez les fonctionnalités gratuites et les meilleures pratiques de Canva pour les organisations à but non lucratif pour créer l'identité de marque de votre organisation. Cela vous aidera à attirer des sympathisants et à améliorer vos efforts de collecte de fonds.

De nombreuses petites associations fonctionnent avec des budgets et un temps limités. Canva est un outil utile pour créer des graphiques sans faire appel à une aide extérieure.

Pour plus d'informations sur la collecte de fonds et les ressources pour les organisations à but non lucratif, consultez nos guides complets.

FAQ sur Canva pour les organisations à but non lucratif

Canva Pro est-il gratuit pour les organisations à but non lucratif ? Oui, le programme Canva pour les organisations à but non lucratif offre aux organisations éligibles toutes les fonctionnalités de la version Pro gratuitement.

L'utilisation de Canva pour les organisations à but non lucratif pose-t-elle des problèmes de sécurité ? Canva pour les organisations à but non lucratif garantit des fonctions de sécurité des données et protège les informations sensibles. Voici quelques fonctions de sécurité standard offertes par Canva : Cryptage

Contrôles de sécurité physique de premier ordre

Contrôles manuels et automatisés des problèmes de sécurité.

Options de SSO et d'authentification multifactorielle (MFA) pour les utilisateurs et les organisations à but non lucratif afin de sécuriser leurs comptes.

Permissions in-app pour administrer, gérer, concevoir ou accéder au contenu Canva recommande de suivre des pratiques de sécurité de base pour éviter toute menace ou violation.

Combien de personnes peuvent utiliser gratuitement Canva pour les organisations à but non lucratif ? Canva pour les organisations à but non lucratif permet à un maximum de 50 personnes par organisation à but non lucratif éligible de collaborer en utilisant ses fonctionnalités. L'équipe peut accéder gratuitement aux fonctionnalités premium afin d'améliorer la communication visuelle de l'association.