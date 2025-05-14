Guides sur les organisations à but non lucratif

Les petites organisations à but non lucratif ont souvent du mal à gérer les relations avec les donateurs tout en jonglant avec de nombreuses tâches et des ressources limitées. Cette situation peut conduire à la désorganisation, à des occasions manquées et à l'épuisement.

Sans les outils adéquats, les données relatives aux donateurs sont dispersées dans des feuilles de calcul, ce qui rend difficile le suivi des activités de sensibilisation et d'engagement.

HubSpot pour les organisations à but non lucratif offre une solution : un CRM centralisé et facile à utiliser qui rationalise la communication, automatise les tâches et aide les petites équipes à renforcer leurs relations avec les donateurs, afin qu'elles puissent se concentrer sur ce qui compte le plus : leur mission.

Dans cet article, nous allons nous pencher sur HubSpot pour les petites organisations à but non lucratif afin de vous aider à décider si leurs fonctionnalités CRM vous conviennent.

Table des matières

HubSpot est-il le bon outil pour votre association ?

HubSpot est un outil formidable pour les grandes organisations à but non lucratif. Voici quelques avantages de HubSpot pour les organisations à but non lucratif :

Données centralisées sur les donateurs : Conservez toutes les informations et interactions des donateurs en un seul endroit afin d'améliorer les relations.



Une segmentation plus intelligente : Regroupez les donateurs en fonction de leur comportement ou de leur localisation pour envoyer des messages ciblés et efficaces.



Automatisation permettant de gagner du temps : Automatisez les actions de sensibilisation, comme les suivis et les rappels, afin de maintenir l'engagement sans travail supplémentaire.



Suivi des performances : Utilisez les outils d'analyse intégrés pour voir ce qui fonctionne et adapter votre stratégie en conséquence.

HubSpot est-il adapté aux petites organisations à but non lucratif ? Voici ce qu'il faut prendre en compte

HubSpot est une plateforme puissante conçue pour les équipes marketing. Son CRM robuste, ses outils d'automatisation et ses rapports avancés en font un favori pour les moyennes et grandes organisations qui cherchent à étendre leur portée. Mais pour les petites organisations à but non lucratif, en particulier celles qui n'ont pas d'équipe marketing ou informatique dédiée, HubSpot peut sembler trop lourd et trop cher.

Voici ce qu'il faut prendre en compte :

Complexité: HubSpot offre de nombreuses fonctionnalités, mais sa mise en place nécessite souvent un onboarding, une formation, voire des consultants. Si votre équipe est réduite, la gestion et la maintenance de HubSpot peuvent vous faire perdre du temps sur des tâches essentielles.



Coût: Bien que HubSpot offre une réduction aux organisations à but non lucratif, les fonctionnalités clés telles que l'automatisation, les rapports avancés et les intégrations personnalisées se trouvent souvent derrière les murs payants. Cela peut peser sur le budget d'une petite organisation à but non lucratif au fil du temps.



Adapté à l'objectif: HubSpot brille dans les environnements marketing complexes. Mais si vos objectifs se concentrent sur le suivi des donateurs, la gestion des événements et la sensibilisation au jour le jour, ses outils peuvent s'avérer insuffisants.



Si vous êtes une petite organisation à but non lucratif à la recherche d'une solution plus simple et moins coûteuse, Zeffy pourrait vous convenir davantage. Zeffy offre une véritable plateforme tout-en-un - CRM, gestion des donateurs, événements, rapports et outils de collecte de fonds - sans frais, sans abonnement et sans installation technique requise.

Comment une petite organisation à but non lucratif a collecté gratuitement 47 000 dollars grâce aux outils de gestion des donateurs de Zeffy

La Community Music School of Santa Cruz, qui dispose d'un budget annuel de 60 000 dollars, avait besoin d'une solution gratuite et simple après que son système de gestion des donateurs eut supprimé sa version gratuite. Ils ont trouvé Zeffy, une plateforme tout-en-un qui offre la gestion des donateurs, la billetterie pour les événements et l'inscription aux camps sans frais.

En 17 mois, ils ont économisé plus de 2 000 $ en frais qui auraient été imputés à d'autres plateformes comme PayPal ou Square. La simplicité, la personnalisation et la réactivité du service client de Zeffy en ont fait la solution idéale pour ce petit organisme à but non lucratif, lui fournissant tout ce dont il avait besoin sans la complexité ou le coût de plateformes plus importantes comme HubSpot. En savoir plus sur la façon dont ils ont procédé →

Quelles sont les fonctionnalités de HubSpot qui aident réellement les organisations à but non lucratif à gagner du temps et à collecter plus d'argent ?



CMS Hub pour des sites web captivants

L'outil CMS de HubSpot vous permet de créer des sites web personnalisés, avec une interface "glisser-déposer" et des outils de référencement intégrés pour une expérience utilisateur simplifiée et un meilleur classement.

Voici quelques-unes des fonctionnalités disponibles sur le système de gestion de contenu de HubSpot :

Thèmes et modèles modifiables

Outils de référencement prédéfinis

Éditeur simple par "glisser-déposer", même pour le personnel non technique

Pages d'atterrissage personnalisées pour les associations caritatives

Marketing Hub

Le Marketing Hub de HubSpot offre des fonctionnalités permettant aux organisations à but non lucratif de gérer les campagnes de sensibilisation des donateurs et de collecte de fonds. Ces fonctionnalités sont les suivantes :

Un constructeur de pages d'atterrissage pour créer des thèmes personnalisés et adaptés à vos campagnes

Fonctionnalités de marketing par courriel et de gestion des médias sociaux

Données et analyses pour suivre le comportement des visiteurs du site web

Modèles d'e-mails personnalisables conformes à votre image de marque

Campagnes au goutte-à-goutte et courriels automatisés déclenchés par les actions des donateurs

Hub de vente

Sales Hub fournit des informations, une automatisation et d'autres outils pour maximiser les efforts de gestion des donateurs.

Les outils remplissent automatiquement les profils de contact chaque fois que vous interagissez avec le donateur. Vous pouvez obtenir automatiquement des informations pour des communications ultérieures.

Créez des messages personnalisés, sécurisez vos dons et entretenez de meilleures relations avec les donateurs. La fonction "Deal" vous permet de suivre l'évolution de vos objectifs et d'identifier les tendances.

Voici quelques autres caractéristiques clés qu'il offre :

Un système de gestion de la relation client (CRM) flexible pour impliquer les donateurs

Des lignes de conduite pour approcher, engager et entretenir les relations avec les donateurs.

Formulaires de don en ligne (via des intégrations Marketplace, comme Zapier) pour aider les donateurs à contribuer sans être redirigés vers une autre page.

HubSpot est-il abordable pour les organisations à but non lucratif ou représente-t-il une contrainte budgétaire ?

Hubspot propose quelques options de tarification que les organisations à but non lucratif devraient prendre en compte.

Plan gratuit de HubSpot : Le plan gratuit comprend trois modules - marketing, ventes et CMS - offrant une gamme de fonctionnalités adaptées aux organisations à but non lucratif, telles que

Une intégration adaptée aux organisations à but non lucratif

Jusqu'à un million de contacts

Référencement de sites web

Analyse du trafic sur le site web

E-mails 1-to-1 avec l'image de marque de HubSpot

Jusqu'à 10 propriétés personnalisées

Segmentation des listes pour 10 listes actives et 1 000 listes statiques

Programmation des courriels

Traitement des paiements par Stripe

Boîte de réception mobile et application mobile HubSpot

Tableau de bord d'analyse web standard (3 tableaux de bord avec 10 rapports par tableau de bord)

Et plus encore



Plan payant HubSpot : Le plan payant, réduit pour les organisations à but non lucratif, offre des fonctionnalités avancées supplémentaires par rapport au plan gratuit. Bien que les spécificités puissent varier en fonction du niveau choisi, elles incluent généralement :

Augmentation des propriétés personnalisées et des options de segmentation

Rapports et analyses améliorés

Flux d'automatisation avancés

Un niveau plus élevé d'assistance et d'options de formation

Marque personnalisée sans le pied de page de HubSpot

Fonctionnalités CRM plus complètes

Plan Coût Frais d'embarquement Marketing Hub Professional 800 $/mois pour 3 utilisateurs 3 000 dollars (en une seule fois) Marketing Hub Enterprise 3,§00 $/mois pour 5 utilisateurs 7 000 dollars (en une seule fois) Professionnel de la plateforme de vente 90 $/mois/utilisateur 1 500 $ (en une seule fois) Sales Hub Enterprise 150 $/mois/utilisateur 3 500 $ (en une seule fois) Service Hub Professional 90 $/mois/utilisateur 1 500 $ (en une seule fois) Service Hub Enterprise 130 $/mois/utilisateur 3 500 $ (en une seule fois)

HubSpot offre aux organisations à but non lucratif une réduction de 40 % sur les outils permettant d'engager les donateurs, de suivre les rapports et de développer le marketing.

Votre organisation à but non lucratif peut-elle bénéficier des tarifs préférentiels de HubSpot ?

HubSpot pour les organisations à but non lucratif a les conditions suivantes pour bénéficier de la réduction de 40%. Votre organisation doit

être présent et enregistré en tant qu'organisation à but non lucratif en Amérique du Nord, en Australie ou en Nouvelle-Zélande

Être un nouveau client HubSpot

Souscrire un contrat annuel

Fournir une preuve valide de votre statut d'organisation à but non lucratif

Vous ne pouvez pas appliquer les prix du programme à but non lucratif à des produits/abonnements existants ou les combiner avec d'autres réductions.

Que pouvez-vous réellement construire avec HubSpot (sans équipe marketing) ?

Avec HubSpot, les organisations à but non lucratif peuvent créer diverses ressources et actifs pour soutenir leurs missions. Cela inclut :

Créer des campagnes d'e-mailing attrayantes

Construire des sites web conviviaux

Gestion des bases de données des donateurs

Analyse des performances marketing, et plus encore

Gestion des annonces

La plateforme centralisée de HubSpot permet de créer, de gérer et d'analyser des publicités provenant de plusieurs plateformes, notamment Google Ads, Facebook, LinkedIn et Instagram.

Grâce à sa fonction de segmentation précise, vous pouvez lancer des campagnes publicitaires hyperciblées et définir et suivre votre budget pour tirer le meilleur parti de vos ressources limitées.

Les modèles de campagne publicitaire prédéfinis vous permettent également de gagner du temps lors de la création d'annonces efficaces.

Gestion des bénévoles

HubSpot rationalise la gestion des bénévoles en ajoutant automatiquement des bénévoles aux flux de travail en fonction de critères personnalisés.

Automatisez les communications de suivi pour vous assurer que les bénévoles reçoivent en temps voulu des messages de remerciement et des mises à jour sur les événements et les opportunités. Vous pouvez également utiliser les flux de travail automatisés de HubSpot pour recueillir des commentaires et améliorer l'expérience des bénévoles.

Gestion des médias sociaux

Gérez vos campagnes de médias sociaux avec HubSpot en ajoutant tous vos profils à votre compte. Créez, planifiez et suivez les posts pour les canaux de médias sociaux de votre association à partir d'une seule plateforme.

HubSpot vous donne également la possibilité de publier du contenu sur différents canaux et de planifier des posts à l'avance. Cela vous permet de faire connaître le programme de votre association sur les médias sociaux.

Lancer une page d'atterrissage

Créez des pages d'atterrissage pour vos campagnes et vos événements à venir en utilisant le Marketing Hub et le CMS de HubSpot.

Choisissez parmi des thèmes prédéfinis ou créez des designs personnalisés sans avoir besoin de compétences techniques.

Marketing par courrier électronique

HubSpot propose des outils de marketing par courriel intégrés à son logiciel gratuit de gestion de la relation client (CRM). Ces outils permettent aux utilisateurs de créer des campagnes d'emailing efficaces, de gérer les contacts et d'utiliser des fonctions de chat en direct.

Grâce à des outils de marketing par courriel fiables, optimisez l'expérience de chaque sympathisant. Grâce à l'analyse du trafic et des conversions, vous pouvez améliorer vos campagnes et obtenir un meilleur retour sur investissement.

Comment éviter les erreurs courantes et tirer le meilleur parti de HubSpot pour les organisations à but non lucratif ?

Erreur n° 1 : Absence de communications personnalisées avec les principaux publics

Exploitez les fonctions de personnalisation et d'automatisation de HubSpot pour segmenter votre public et envoyer des messages ciblés. Utilisez des filtres tels que l'historique des dons, les centres d'intérêt et les données démographiques pour créer des contenus et des pages de renvoi sur mesure qui trouvent un écho auprès de vos sympathisants.

Erreur n° 2 : Formulaires de dons compliqués

Rationalisez les dons avec les formulaires personnalisés de HubSpot. Ce système de gestion des donateurs utilise des champs intelligents et une logique conditionnelle pour simplifier le processus. Il peut pré-remplir les informations pour les donateurs qui reviennent, ce qui facilite les dons. En réduisant les étapes et en personnalisant l'expérience, vous pouvez améliorer la satisfaction des donateurs et potentiellement augmenter les dons.

Erreur n° 3 : Pas de mesures d'impact ni d'amélioration

Votre compte HubSpot offre plusieurs outils pour analyser les indicateurs clés. Consultez l'onglet "Rapports" et voyez quelles fonctionnalités vous pouvez utiliser pour améliorer les relations avec les donateurs et leur engagement.

Les analyses mesurent l'impact et suivent les tendances des dons, l'engagement des bénévoles et les performances des campagnes. Voyez si vos collecteurs de fonds présentent des lacunes dans l'un de ces domaines et identifiez ce que vous pouvez faire pour les améliorer.

Les lacunes de HubSpot pour les organisations à but non lucratif (et ce à quoi il faut faire attention)

1. Personnalisation limitée des rapports :

Les utilisateurs ne peuvent travailler qu'avec des mesures prédéfinies, ce qui limite la possibilité de créer des rapports personnalisés adaptés aux besoins spécifiques des organisations à but non lucratif ‍

2. Courbe d'apprentissage :

Certains utilisateurs trouvent les fonctionnalités étendues de HubSpot accablantes au départ, ce qui nécessite du temps et des ressources pour la formation du personnel. ‍

3. Considérations sur les coûts :

Bien qu'il existe un plan gratuit et une réduction pour les organisations à but non lucratif, certaines petites organisations peuvent trouver les plans payants coûteux, en particulier en raison des frais d'inscription. ‍

4. Excessif pour les petites organisations à but non lucratif :

Les petites organisations peuvent ne pas avoir besoin de toutes les fonctionnalités offertes par HubSpot, ce qui peut conduire à une sous-utilisation de la plateforme.

Ces limitations doivent être prises en compte lorsque vous évaluez si HubSpot convient aux besoins et aux ressources spécifiques de votre association. Si vous cherchez une alternative rentable à HubSpot, Zeffy est un logiciel de CRM 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif.

Zeffy vs. HubSpot : Pourquoi les petites organisations à but non lucratif adoptent-elles un CRM spécifique ?

HubSpot est une plateforme polyvalente de vente, de marketing, de services, d'opérations et de création de sites web. En utilisant les fonctionnalités et les intégrations de HubSpot, les organisations à but non lucratif peuvent créer des expériences personnalisées pour leurs sympathisants.

HubSpot fournit aux organisations à but non lucratif les outils nécessaires pour maximiser leur impact, depuis l'automatisation des tâches répétitives jusqu'à l'obtention d'informations précieuses grâce à l'analyse. Associer HubSpot à une plateforme de collecte de fonds dédiée peut rationaliser les fonctions de votre association et vous aider à collecter plus d'argent.

HubSpot offre de puissantes fonctionnalités de CRM, mais ce n'est pas la seule solution pour les organisations à but non lucratif. Si vous utilisez déjà HubSpot, vous pouvez l'intégrer de manière transparente à Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100% gratuite, afin d'améliorer la gestion de vos donateurs.

Si vous recherchez une alternative économique, Zeffy propose également des outils complets de gestion des donateurs, sans frais.

Fonctionnalité HubSpot Zeffy Frais Cher (même avec un rabais) + frais d'intégration 100% gratuit Coût Plan gratuit disponible

Plan payant à partir de 800 $/mois pour 3 utilisateurs + 3 000 $ de frais de mise en service (en une seule fois) $0 Gestion des donateurs Limité sans personnalisation Gestion intégrée des donateurs Donation/Fundraising Peu de fonctionnalités, limitées par rapport à Zeffy Un guichet unique, tout-en-un Événements et billetterie Besoin d'intégrations Natif + gratuit Complexité de la gestion de la relation client Complexe (a besoin d'être intégré) Simple et intuitif Conçu pour les organisations à but non lucratif ? Non → adapté pour Oui → construit à cet effet Adapté aux petites organisations à but non lucratif ? Overkill Conçu pour les petites et moyennes organisations à but non lucratif

‍

Comment intégrer HubSpot à Zeffy ?

Si vous utilisez déjà HubSpot, Zeffy s'intègre parfaitement pour améliorer vos efforts de collecte de fonds. Mais si vous n'êtes pas encore sur HubSpot, Zeffy est tout ce dont vous avez besoin pour le CRM et la collecte de fonds - et c'est 100% gratuit.

Que vous souhaitiez ajouter des fonctionnalités CRM avancées ou simplifier votre collecte de fonds, Zeffy est la solution idéale.

Suivez ces étapes simples pour intégrer Zeffy à l'aide de Zapier :

2. Se connecter / s'inscrire à Zapier

3. Sur Zapier, créez un nouveau Zap qui se déclenche lorsqu'un nouveau don est effectué sur Zeffy.

4. Définir l'action de création ou de mise à jour d'un contact dans HubSpot

5. Mettez en correspondance les champs pertinents de Zeffy (par exemple, le nom du donateur, l'email, le montant du don) avec les propriétés de contact de HubSpot.

‍

FAQ sur HubSpot pour les organisations à but non lucratif

Comment puis-je obtenir des informations analytiques de HubSpot ? L'analyse fait partie intégrante de HubSpot. Elle offre des informations précieuses pour une prise de décision fondée sur les données. La plateforme dispose d'une interface conviviale. Accédez à des analyses sur vos donateurs, vos efforts de collecte de fonds et plus encore. Sélectionnez l'onglet "Rapports" de votre menu HubSpot Vous y trouverez le segment "Analyse des contacts" qui vous permet de visualiser les détails sur l'origine de vos contacts. Utiliser des filtres pour segmenter les contacts par propriétés Créez votre tableau de bord personnalisé dans l'onglet Rapports pour suivre des indicateurs tels que l'activité des courriels, l'activité des donateurs et les campagnes de marketing.

Existe-t-il une version gratuite de HubSpot ? HubSpot CRM offre un plan gratuit avec jusqu'à un million de contacts. Des fonctionnalités CRM plus avancées sont disponibles dans les plans payants. Les organisations à but non lucratif éligibles peuvent bénéficier d'une réduction de 40 % sur ces plans.

HubSpot est-il adapté aux campagnes de collecte de fonds ? Voici comment il permet de collecter des fonds et d'amplifier vos efforts de marketing : Rapports détaillés pour une vue à 360 degrés des données des donateurs et du suivi des dons Processus de donation plus rapide et plus facile grâce à plus de 1000 intégrations d'applications et de modules de donation Un ciblage précis grâce à la segmentation Automatiser les tâches routinières grâce à des flux de travail puissants qui permettent de gagner du temps Unifiez toutes les données relatives aux donateurs et aux dons provenant de différentes applications et de votre site web vers le CRM en un seul endroit. Personnaliser la communication avec les donateurs

Comment HubSpot peut-il aider les organisations à but non lucratif à gérer les donateurs ? Le système CRM de HubSpot fournit des outils pour organiser les données des donateurs, personnaliser les communications et contrôler les interactions. Voici quelques-unes des caractéristiques de ce système : Segmentation des donateurs Suivi automatisé Des analyses détaillées pour améliorer la fidélisation et l'engagement des donateurs

