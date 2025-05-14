Comment Zeffy peut être gratuit ?
Les petites organisations à but non lucratif ont souvent du mal à gérer les relations avec les donateurs tout en jonglant avec de nombreuses tâches et des ressources limitées. Cette situation peut conduire à la désorganisation, à des occasions manquées et à l'épuisement.

Sans les outils adéquats, les données relatives aux donateurs sont dispersées dans des feuilles de calcul, ce qui rend difficile le suivi des activités de sensibilisation et d'engagement.

HubSpot pour les organisations à but non lucratif offre une solution : un CRM centralisé et facile à utiliser qui rationalise la communication, automatise les tâches et aide les petites équipes à renforcer leurs relations avec les donateurs, afin qu'elles puissent se concentrer sur ce qui compte le plus : leur mission. 

Dans cet article, nous allons nous pencher sur HubSpot pour les petites organisations à but non lucratif afin de vous aider à décider si leurs fonctionnalités CRM vous conviennent.

Table des matières

HubSpot est-il le bon outil pour votre association ?

HubSpot est un outil formidable pour les grandes organisations à but non lucratif. Voici quelques avantages de HubSpot pour les organisations à but non lucratif :

HubSpot est-il adapté aux petites organisations à but non lucratif ? Voici ce qu'il faut prendre en compte

HubSpot est une plateforme puissante conçue pour les équipes marketing. Son CRM robuste, ses outils d'automatisation et ses rapports avancés en font un favori pour les moyennes et grandes organisations qui cherchent à étendre leur portée. Mais pour les petites organisations à but non lucratif, en particulier celles qui n'ont pas d'équipe marketing ou informatique dédiée, HubSpot peut sembler trop lourd et trop cher.

Voici ce qu'il faut prendre en compte :

Si vous êtes une petite organisation à but non lucratif à la recherche d'une solution plus simple et moins coûteuse, Zeffy pourrait vous convenir davantage. Zeffy offre une véritable plateforme tout-en-un - CRM, gestion des donateurs, événements, rapports et outils de collecte de fonds - sans frais, sans abonnement et sans installation technique requise.

Comment une petite organisation à but non lucratif a collecté gratuitement 47 000 dollars grâce aux outils de gestion des donateurs de Zeffy

La Community Music School of Santa Cruz, qui dispose d'un budget annuel de 60 000 dollars, avait besoin d'une solution gratuite et simple après que son système de gestion des donateurs eut supprimé sa version gratuite. Ils ont trouvé Zeffy, une plateforme tout-en-un qui offre la gestion des donateurs, la billetterie pour les événements et l'inscription aux camps sans frais.

En 17 mois, ils ont économisé plus de 2 000 $ en frais qui auraient été imputés à d'autres plateformes comme PayPal ou Square. La simplicité, la personnalisation et la réactivité du service client de Zeffy en ont fait la solution idéale pour ce petit organisme à but non lucratif, lui fournissant tout ce dont il avait besoin sans la complexité ou le coût de plateformes plus importantes comme HubSpot. En savoir plus sur la façon dont ils ont procédé →

Quelles sont les fonctionnalités de HubSpot qui aident réellement les organisations à but non lucratif à gagner du temps et à collecter plus d'argent ?

CMS Hub pour des sites web captivants

L'outil CMS de HubSpot vous permet de créer des sites web personnalisés, avec une interface "glisser-déposer" et des outils de référencement intégrés pour une expérience utilisateur simplifiée et un meilleur classement. 

Voici quelques-unes des fonctionnalités disponibles sur le système de gestion de contenu de HubSpot :

Consultez notre guide sur la création du meilleur site web pour les organisations à but non lucratif.

Marketing Hub

Le Marketing Hub de HubSpot offre des fonctionnalités permettant aux organisations à but non lucratif de gérer les campagnes de sensibilisation des donateurs et de collecte de fonds. Ces fonctionnalités sont les suivantes : 

Consultez notre guide sur le marketing par courriel pour les organisations à but non lucratif.

Hub de vente

Sales Hub fournit des informations, une automatisation et d'autres outils pour maximiser les efforts de gestion des donateurs.

Les outils remplissent automatiquement les profils de contact chaque fois que vous interagissez avec le donateur. Vous pouvez obtenir automatiquement des informations pour des communications ultérieures. 

Créez des messages personnalisés, sécurisez vos dons et entretenez de meilleures relations avec les donateurs. La fonction "Deal" vous permet de suivre l'évolution de vos objectifs et d'identifier les tendances. 

Voici quelques autres caractéristiques clés qu'il offre : 

HubSpot est-il abordable pour les organisations à but non lucratif ou représente-t-il une contrainte budgétaire ?

Hubspot propose quelques options de tarification que les organisations à but non lucratif devraient prendre en compte.

Plan gratuit de HubSpot : Le plan gratuit comprend trois modules - marketing, ventes et CMS - offrant une gamme de fonctionnalités adaptées aux organisations à but non lucratif, telles que

Plan payant HubSpot : Le plan payant, réduit pour les organisations à but non lucratif, offre des fonctionnalités avancées supplémentaires par rapport au plan gratuit. Bien que les spécificités puissent varier en fonction du niveau choisi, elles incluent généralement :

Plan Coût Frais d'embarquement

Marketing Hub Professional

800 $/mois pour 3 utilisateurs

3 000 dollars (en une seule fois)

Marketing Hub Enterprise

3,§00 $/mois pour 5 utilisateurs

7 000 dollars (en une seule fois)

Professionnel de la plateforme de vente

90 $/mois/utilisateur

1 500 $ (en une seule fois)

Sales Hub Enterprise

150 $/mois/utilisateur

3 500 $ (en une seule fois)

Service Hub Professional

90 $/mois/utilisateur

1 500 $ (en une seule fois)

Service Hub Enterprise

130 $/mois/utilisateur

3 500 $ (en une seule fois)

HubSpot offre aux organisations à but non lucratif une réduction de 40 % sur les outils permettant d'engager les donateurs, de suivre les rapports et de développer le marketing.

Vous cherchez un CRM gratuit conçu pour les organisations à but non lucratif ?
Découvrez les meilleures options de CRM gratuit.

Votre organisation à but non lucratif peut-elle bénéficier des tarifs préférentiels de HubSpot ?

HubSpot pour les organisations à but non lucratif a les conditions suivantes pour bénéficier de la réduction de 40%. Votre organisation doit

Vous ne pouvez pas appliquer les prix du programme à but non lucratif à des produits/abonnements existants ou les combiner avec d'autres réductions.

Que pouvez-vous réellement construire avec HubSpot (sans équipe marketing) ?

Avec HubSpot, les organisations à but non lucratif peuvent créer diverses ressources et actifs pour soutenir leurs missions. Cela inclut :

Gestion des annonces

La plateforme centralisée de HubSpot permet de créer, de gérer et d'analyser des publicités provenant de plusieurs plateformes, notamment Google Ads, Facebook, LinkedIn et Instagram. 

Grâce à sa fonction de segmentation précise, vous pouvez lancer des campagnes publicitaires hyperciblées et définir et suivre votre budget pour tirer le meilleur parti de vos ressources limitées. 

Les modèles de campagne publicitaire prédéfinis vous permettent également de gagner du temps lors de la création d'annonces efficaces. 

Gestion des bénévoles

HubSpot rationalise la gestion des bénévoles en ajoutant automatiquement des bénévoles aux flux de travail en fonction de critères personnalisés. 

Automatisez les communications de suivi pour vous assurer que les bénévoles reçoivent en temps voulu des messages de remerciement et des mises à jour sur les événements et les opportunités. Vous pouvez également utiliser les flux de travail automatisés de HubSpot pour recueillir des commentaires et améliorer l'expérience des bénévoles.

Gestion des médias sociaux

Gérez vos campagnes de médias sociaux avec HubSpot en ajoutant tous vos profils à votre compte. Créez, planifiez et suivez les posts pour les canaux de médias sociaux de votre association à partir d'une seule plateforme.

HubSpot vous donne également la possibilité de publier du contenu sur différents canaux et de planifier des posts à l'avance. Cela vous permet de faire connaître le programme de votre association sur les médias sociaux.

Lancer une page d'atterrissage

Créez des pages d'atterrissage pour vos campagnes et vos événements à venir en utilisant le Marketing Hub et le CMS de HubSpot. 

Choisissez parmi des thèmes prédéfinis ou créez des designs personnalisés sans avoir besoin de compétences techniques. 

Marketing par courrier électronique

HubSpot propose des outils de marketing par courriel intégrés à son logiciel gratuit de gestion de la relation client (CRM). Ces outils permettent aux utilisateurs de créer des campagnes d'emailing efficaces, de gérer les contacts et d'utiliser des fonctions de chat en direct. 

Grâce à des outils de marketing par courriel fiables, optimisez l'expérience de chaque sympathisant. Grâce à l'analyse du trafic et des conversions, vous pouvez améliorer vos campagnes et obtenir un meilleur retour sur investissement.

Comment éviter les erreurs courantes et tirer le meilleur parti de HubSpot pour les organisations à but non lucratif ?

Erreur n° 1 : Absence de communications personnalisées avec les principaux publics

Exploitez les fonctions de personnalisation et d'automatisation de HubSpot pour segmenter votre public et envoyer des messages ciblés. Utilisez des filtres tels que l'historique des dons, les centres d'intérêt et les données démographiques pour créer des contenus et des pages de renvoi sur mesure qui trouvent un écho auprès de vos sympathisants.

Erreur n° 2 : Formulaires de dons compliqués

Rationalisez les dons avec les formulaires personnalisés de HubSpot. Ce système de gestion des donateurs utilise des champs intelligents et une logique conditionnelle pour simplifier le processus. Il peut pré-remplir les informations pour les donateurs qui reviennent, ce qui facilite les dons. En réduisant les étapes et en personnalisant l'expérience, vous pouvez améliorer la satisfaction des donateurs et potentiellement augmenter les dons.

Erreur n° 3 : Pas de mesures d'impact ni d'amélioration 

Votre compte HubSpot offre plusieurs outils pour analyser les indicateurs clés. Consultez l'onglet "Rapports" et voyez quelles fonctionnalités vous pouvez utiliser pour améliorer les relations avec les donateurs et leur engagement. 

Les analyses mesurent l'impact et suivent les tendances des dons, l'engagement des bénévoles et les performances des campagnes. Voyez si vos collecteurs de fonds présentent des lacunes dans l'un de ces domaines et identifiez ce que vous pouvez faire pour les améliorer.

Les lacunes de HubSpot pour les organisations à but non lucratif (et ce à quoi il faut faire attention)

Ces limitations doivent être prises en compte lorsque vous évaluez si HubSpot convient aux besoins et aux ressources spécifiques de votre association. Si vous cherchez une alternative rentable à HubSpot, Zeffy est un logiciel de CRM 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif.

Zeffy vs. HubSpot : Pourquoi les petites organisations à but non lucratif adoptent-elles un CRM spécifique ?

HubSpot est une plateforme polyvalente de vente, de marketing, de services, d'opérations et de création de sites web. En utilisant les fonctionnalités et les intégrations de HubSpot, les organisations à but non lucratif peuvent créer des expériences personnalisées pour leurs sympathisants. 

HubSpot fournit aux organisations à but non lucratif les outils nécessaires pour maximiser leur impact, depuis l'automatisation des tâches répétitives jusqu'à l'obtention d'informations précieuses grâce à l'analyse. Associer HubSpot à une plateforme de collecte de fonds dédiée peut rationaliser les fonctions de votre association et vous aider à collecter plus d'argent.

HubSpot offre de puissantes fonctionnalités de CRM, mais ce n'est pas la seule solution pour les organisations à but non lucratif. Si vous utilisez déjà HubSpot, vous pouvez l'intégrer de manière transparente à Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100% gratuite, afin d'améliorer la gestion de vos donateurs.

Si vous recherchez une alternative économique, Zeffy propose également des outils complets de gestion des donateurs, sans frais.

Vous cherchez un CRM gratuit conçu pour les organisations à but non lucratif ?
Découvrez les meilleures options de CRM gratuit.

Fonctionnalité HubSpot Zeffy

Frais

Cher (même avec un rabais) + frais d'intégration

100% gratuit

Coût

Plan gratuit disponible
Plan payant à partir de 800 $/mois pour 3 utilisateurs + 3 000 $ de frais de mise en service (en une seule fois)

$0

Gestion des donateurs

Limité sans personnalisation

Gestion intégrée des donateurs

Donation/Fundraising

Peu de fonctionnalités, limitées par rapport à Zeffy

Un guichet unique, tout-en-un

Événements et billetterie

Besoin d'intégrations

Natif + gratuit

Complexité de la gestion de la relation client

Complexe (a besoin d'être intégré)

Simple et intuitif

Conçu pour les organisations à but non lucratif ?

Non → adapté pour

Oui → construit à cet effet

Adapté aux petites organisations à but non lucratif ?

Overkill

Conçu pour les petites et moyennes organisations à but non lucratif

Comment intégrer HubSpot à Zeffy ? 

Si vous utilisez déjà HubSpot, Zeffy s'intègre parfaitement pour améliorer vos efforts de collecte de fonds. Mais si vous n'êtes pas encore sur HubSpot, Zeffy est tout ce dont vous avez besoin pour le CRM et la collecte de fonds - et c'est 100% gratuit. 

Que vous souhaitiez ajouter des fonctionnalités CRM avancées ou simplifier votre collecte de fonds, Zeffy est la solution idéale.

Suivez ces étapes simples pour intégrer Zeffy à l'aide de Zapier :

FAQ sur HubSpot pour les organisations à but non lucratif

L'analyse fait partie intégrante de HubSpot. Elle offre des informations précieuses pour une prise de décision fondée sur les données. La plateforme dispose d'une interface conviviale. Accédez à des analyses sur vos donateurs, vos efforts de collecte de fonds et plus encore.

  • Sélectionnez l'onglet "Rapports" de votre menu HubSpot
  • Vous y trouverez le segment "Analyse des contacts" qui vous permet de visualiser les détails sur l'origine de vos contacts.
  • Utiliser des filtres pour segmenter les contacts par propriétés
  • Créez votre tableau de bord personnalisé dans l'onglet Rapports pour suivre des indicateurs tels que l'activité des courriels, l'activité des donateurs et les campagnes de marketing.

    • HubSpot CRM offre un plan gratuit avec jusqu'à un million de contacts. Des fonctionnalités CRM plus avancées sont disponibles dans les plans payants. Les organisations à but non lucratif éligibles peuvent bénéficier d'une réduction de 40 % sur ces plans.

    Voici comment il permet de collecter des fonds et d'amplifier vos efforts de marketing :

  • Rapports détaillés pour une vue à 360 degrés des données des donateurs et du suivi des dons
  • Processus de donation plus rapide et plus facile grâce à plus de 1000 intégrations d'applications et de modules de donation
  • Un ciblage précis grâce à la segmentation
  • Automatiser les tâches routinières grâce à des flux de travail puissants qui permettent de gagner du temps
  • Unifiez toutes les données relatives aux donateurs et aux dons provenant de différentes applications et de votre site web vers le CRM en un seul endroit.
  • Personnaliser la communication avec les donateurs

    • Le système CRM de HubSpot fournit des outils pour organiser les données des donateurs, personnaliser les communications et contrôler les interactions. Voici quelques-unes des caractéristiques de ce système :

  • Segmentation des donateurs
  • Suivi automatisé
  • Des analyses détaillées pour améliorer la fidélisation et l'engagement des donateurs

    • Oui, HubSpot s'intègre à un large éventail d'outils tiers couramment utilisés par les organisations à but non lucratif, tels que Zeffy, MailChimp et même des outils de gestion d'événements. Ces intégrations permettent de rationaliser diverses fonctions telles que la collecte de fonds, la gestion d'événements et le marketing par courriel, améliorant ainsi l'efficacité globale.

    Rédigé par
    Camille Duboz

