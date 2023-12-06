Comment la Community Music School de Santa Cruz a trouvé la plateforme de collecte de fonds en ligne qu'elle recherchait.

En 2022, le système gratuit de gestion des donateurs que la Community Music School of Santa Cruz (CMS de Santa Cruz) utilisait depuis 2018 a décidé de ne plus offrir de version gratuite.

La recherche d'un système de gestion des donateurs gratuit commence.

Après la suppression de la version gratuite de leur dernier système de gestion des donateurs, CMS of Santa Cruz a dû se démener pour trouver un remplaçant qui l'aiderait à transférer ses années de données. Comme vous le savez probablement, il n'y a pas beaucoup de plateformes de collecte de fonds en ligne qui soient réellement gratuites. Bien sûr, il y en a beaucoup qui prétendent être gratuites. Mais les frais cachés peuvent s'accumuler rapidement.

C'est là que Zeffy intervient.