Comment la Community Music School de Santa Cruz a trouvé la plateforme de collecte de fonds en ligne qu'elle recherchait.

La Community Music School of Santa Cruz (CMS de Santa Cruz) propose des expériences musicales à des personnes de tous âges depuis plus de 30 ans. Avec un budget annuel d'environ 60 000 dollars pour financer des programmes musicaux pour les jeunes et des bourses d'études pour des camps et des ateliers musicaux, elle avait besoin d'une plateforme de collecte de fonds qui lui permette de conserver chaque centime récolté.
Les défis à relever avant de passer à Zeffy
En 2022, le système gratuit de gestion des donateurs que la Community Music School of Santa Cruz (CMS de Santa Cruz) utilisait depuis 2018 a décidé de ne plus offrir de version gratuite.
La recherche d'un système de gestion des donateurs gratuit commence.
Après la suppression de la version gratuite de leur dernier système de gestion des donateurs, CMS of Santa Cruz a dû se démener pour trouver un remplaçant qui l'aiderait à transférer ses années de données. Comme vous le savez probablement, il n'y a pas beaucoup de plateformes de collecte de fonds en ligne qui soient réellement gratuites. Bien sûr, il y en a beaucoup qui prétendent être gratuites. Mais les frais cachés peuvent s'accumuler rapidement.
C'est là que Zeffy intervient.
La solution 100% gratuite
Ce qui a commencé comme un outil de gestion des donateurs pour CMS of Santa Cruz est rapidement devenu beaucoup plus.
"J'aime la possibilité d'envoyer rapidement des courriels aux personnes qui ont participé à l'un de nos événements passés. C'est simple et la ligne "from" dans le courriel du client est notre nom, il n'y a donc pas de confusion. J'apprécie également la possibilité d'intégrer le formulaire de don ou de billetterie à notre site web, ce qui nous donne un aspect professionnel. Enfin, je ne pourrais pas demander un meilleur service à la clientèle. Mes questions reçoivent toujours une réponse rapide et l'équipe semble toujours prête à accueillir les suggestions d'améliorations futures."
Susan Willats, The Community Music School of Santa Cruz
Caractéristiques utilisées
Dons
Offrez aux visiteurs de votre site web un moyen efficace et intuitif de donner à votre cause.
Campagnes pair-à-pair
Engagez facilement votre communauté dans vos efforts de collecte de fonds.
Billetterie
Vendez plus de billets pour votre prochain événement de collecte de fonds grâce à des formulaires de billetterie efficaces.
eCommerce
Diversifiez votre collecte de fonds en ouvrant une boutique en ligne pour votre association.
Tombolas et loteries
Lancez facilement une tombola grâce à nos options de billetterie numérotée.
Encans
Diversifiez votre collecte de fonds en invitant vos donateurs à enchérir sur des articles.
Adhésions
Facilitez l’adhésion à votre cause en permettant à vos supporters de devenir membres.
Gestion des donateurs
Résultats
Plus de 2 000 dollars économisés en frais jusqu'à présent.
Nous allons laisser Susan s'en charger pour nous.
"Ce qui a commencé comme un moyen pour moi de suivre les dons est rapidement devenu une solution pour bien plus : non seulement nous pouvions recevoir des dons sans frais, mais nous pouvions également procéder à l'inscription aux camps et à la vente de billets de concert. Au cours des 17 derniers mois, nous avons économisé plus de 2 000 dollars en frais que nous aurions normalement payés à PayPal ou à Square. C'est une grosse somme d'argent pour nous !"
Susan Willats, The Community Music School of Santa Cruz