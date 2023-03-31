Nous ne savons pas ce qu'il en est pour vous, mais la rédaction de courriers électroniques peut rapidement absorber toute notre matinée, une partie de notre après-midi et, certains jours, ils ne s'arrêtent tout simplement pas. Les lire est une chose, les écrire en est une autre. Souvent, la partie la plus fastidieuse est de trouver comment dire ce que l'on veut dire. ChatGPT peut vous aider à rédiger les courriels de votre association - etil le fait très bien.

Lorsqu'il s'agit de rédiger le bulletin d'information de votre association, les courriels de votre campagne de collecte de fonds, les mises à jour de vos événements, les courriels de remerciement ou tout autre courriel, ChatGPT est un bon point de départ.

Cet article vous donnera quelques conseils et astuces pour obtenir le meilleur email possible avec ChatGPT, c'est-à-dire un email que vous n'aurez pas à réécrire complètement mais que vous devrez quand même relire. Si vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement de ChatGPT, nous avons rédigé un article à ce sujet : Tout le monde parle de ChatGPT, y compris les organisations à but non lucratif.

‍

Commencez par demander à ChatGPT l'email que vous souhaitez.

Vous avez un événement de collecte de fonds à venir et vous devez envoyer un courriel pour en informer vos donateurs. Vous pouvez utiliser le courriel de l'année dernière et mettre à jour la date et l'heure, ou essayer ChatGPT. Le simple fait de demander à ChatGPT d'envoyer un courriel annonçant votre événement - sans lui donner d'autres informations - permet d'obtenir une première ébauche solide.

Vous remarquerez que même si ChatGPT ne disposait pas de toutes les informations nécessaires, il a été en mesure de produire un courrier électronique et a même identifié quelques informations manquantes (date et heure, adresse de l'événement et date du RSVP). (La date et l'heure, l'adresse de l'événement et la date du RSVP).

‍

‍

Donnez à ChatGPT les informations dont il a besoin.

Plus vous donnez d'informations et de contexte à ChatGPT, mieux c'est. Oui, il est préférable d'utiliser des messages clairs et simples. Mais il est tout aussi important de lui donner les informations dont il a besoin pour produire un e-mail aussi proche que possible de ce que vous recherchez.

Voici quelques informations qui aideront ChatGPT à produire un meilleur email :

Le nom de votre association.

Le nom de votre événement de collecte de fonds.

La date, l'heure et le lieu de la collecte de fonds.

Le(s) prix des billets de l'événement.

À qui vous vous adressez (donateurs, anciens donateurs, participants de l'année dernière, amis et famille, membres de l'équipe, etc.)

L'ajout de ces détails de base sur l'événement de collecte de fonds de votre organisation à but non lucratif à l'invite a considérablement amélioré le résultat de ChatGPT.

‍

ChatGPT aime proposer des détails sur les événements de collecte de fonds qui pourraient ne pas être vrais.

ChatGPT est une IA généreuse qui a été formée sur d'innombrables courriels de campagnes de collecte de fonds. Elle a donc tendance à embellir ses courriels avec des détails qui peuvent ou non faire partie de l'événement de votre organisation à but non lucratif.

...de délicieux hamburgers, hot-dogs, options végétariennes, et plus encore ! - ChatGPT

...jeux de pelouse, musique... - ChatGPT

ChatGPT a ajouté ces détails parce qu'il sait qu'une grande partie des emails qui mentionnent "spring BBQ" mentionnent également des hamburgers, des hot-dogs, des jeux de pelouse et de la musique. C'est un excellent exemple de la raison pour laquelle il est important de lire tout ce que ChatGPT écrit pour vous.

La bonne nouvelle, c'est que ce problème est facile à résoudre. Vous pouvez soit inclure encore plus de détails dans votre message initial, soit modifier votre événement pour y inclure les idées proposées, soit demander à ChatGPT de réviser son travail.

‍

Réviser. Réviser. Réviser.

Supposons que votre événement ne serve que du poulet BBQ, du tofu et de délicieux épis de maïs - les hamburgers et les hot-dogs étaient au menu de l'année dernière. Mais le marchand de glaces local a généreusement offert un dessert et il y aura de la musique live et du beach-volley.

Vous pouvez demander à ChatGPT d'adapter le contenu de l'e-mail.

‍

Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser les compétences de ChatGPT en matière de rédaction d'e-mails.

Nous avons vu comment utiliser ChatGPT pour écrire un e-mail annonçant l'événement à venir de votre association. Mais les mêmes étapes et conseils s'appliquent à n'importe quel email que vous souhaitez écrire.

Courriels de remerciement aux donateurs.

Des listes de courriels d'égal à égal que les collecteurs de fonds peuvent utiliser.

Courriels de campagne de collecte de fonds.

Courriels de bienvenue pour les nouveaux membres de votre association.

Bulletins d'information.

‍

Utiliser ChatGPT pour vous aider à rédiger le bulletin d'information de votre organisation à but non lucratif.

Nous avons pensé vous montrer un dernier exemple : Les capacités de rédaction de la newsletter de ChatGPT.

Nous avons commencé par demander à ChatGPT de "Rédiger un bulletin d'information d'automne pour Zeffy".

Il y a beaucoup de choses à dire ici. ChatGPT a utilisé les informations recueillies plus tôt dans notre conversation pour mentionner le BBQ de printemps - en supposant que, parce que nous avons demandé une newsletter d'automne, il pouvait sans risque remercier tout le monde d'y avoir participé. Il a ensuite ajouté un grand nombre d'éléments aléatoires. Nous ne pouvons que supposer qu'il existe plus d'un Zeffy.

Cela montre l'importance de saisir les bonnes informations afin que ChatGPT dispose des connaissances nécessaires pour produire une lettre d'information qui a du sens. C'est un peu comme si vous donniez des instructions à un rédacteur indépendant.

Elle n'est pas encore parfaite. Mais elle se trouve dans une situation bien meilleure et nous pourrions très bien la faire évoluer.

Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas être avare d'informations lorsque vous entrez dans ChatGPT. Il a été formé sur un grand nombre de données, mais toutes datent de 2021 et des années précédentes. Il ne sait donc pas tout et ne sait pas vraiment qu'il ne sait pas tout. Cela signifie qu'il utilisera le modèle de texte prédictif sur lequel il a été construit pour faire ce qu'il fait le mieux : prédire ce qu'il pense devoir arriver ensuite.

Cela dit, il a tout de même "écrit" une lettre d'information en moins de 15 secondes.