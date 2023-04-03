ChatGPT ne peut pas tout faire, mais il peut vous aider à planifier votre prochain événement de collecte de fonds. Qu'il s'agisse de vous fournir une liste d'idées de collecte de fonds ou de trouver des lieux potentiels, ChatGPT a accès à de nombreuses informations qui peuvent simplifier la planification du prochain événement de billetterie de votre organisation à but non lucratif. Et, bien sûr, la plateforme de billetterie gratuite de Zeffy pour les organisations à but non lucratif peut également vous aider.
La première étape consiste à demander à ChatGPT s'il peut vous aider à planifier votre événement de collecte de fonds. (La réponse est toujours "Oui !" ou "Certainement !" ou "Bien sûr !").
Si vous ne les fournissez pas, ChatGPT vous demandera quelques informations avant d'aller plus loin. Comme un vrai professionnel, ChatGPT veut savoir ce qu'il en est avant de se lancer.
Lorsqu'il s'agit de planifier un événement de collecte de fonds (ou tout autre événement, en fait), il est très utile de connaître ses objectifs, son public et son budget avant de faire quoi que ce soit.
Une fois que vous les avez tous déterminés, entrez vos réponses dans ChatGPT (copiez et collez vos réponses dans le même fil de discussion) et vous obtiendrez des idées d'événements pour démarrer votre brainstorming.
Les étapes de ChatGPT pour aider à planifier le prochain événement de collecte de fonds de votre organisation sont un excellent point de départ. Nous les avons réorganisées et nous en avons ajouté quelques-unes. Et, c'est la réalité de ChatGPT, il produira un bon contenu pour vous aider à démarrer. Voici nos suggestions :
Les connaissances et la formation de ChatGPT ont été basées principalement sur des données de 2021 et antérieures, alors assurez-vous de vérifier les réponses qu'il produit. Vous pouvez lire Tout le monde parle de ChatGPT - y compris les organisations à but non lucratif - pour en savoir plus sur le fonctionnement réel de ChatGPT.
Vous pouvez même aller plus loin et demander à ChatGPT des liens vers les sites qu'il a mentionnés.
