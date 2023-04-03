ChatGPT ne peut pas tout faire, mais il peut vous aider à planifier votre prochain événement de collecte de fonds. Qu'il s'agisse de vous fournir une liste d'idées de collecte de fonds ou de trouver des lieux potentiels, ChatGPT a accès à de nombreuses informations qui peuvent simplifier la planification du prochain événement de billetterie de votre organisation à but non lucratif. Et, bien sûr, la plateforme de billetterie gratuite de Zeffy pour les organisations à but non lucratif peut également vous aider.

La première étape consiste à demander à ChatGPT s'il peut vous aider à planifier votre événement de collecte de fonds. (La réponse est toujours "Oui !" ou "Certainement !" ou "Bien sûr !").

Première étape : déterminer ce dont vous avez besoin pour votre événement de collecte de fonds.

Si vous ne les fournissez pas, ChatGPT vous demandera quelques informations avant d'aller plus loin. Comme un vrai professionnel, ChatGPT veut savoir ce qu'il en est avant de se lancer.

Deuxième étape : répondre aux questions de ChatGPT.

Lorsqu'il s'agit de planifier un événement de collecte de fonds (ou tout autre événement, en fait), il est très utile de connaître ses objectifs, son public et son budget avant de faire quoi que ce soit.

Une fois que vous les avez tous déterminés, entrez vos réponses dans ChatGPT (copiez et collez vos réponses dans le même fil de discussion) et vous obtiendrez des idées d'événements pour démarrer votre brainstorming.

Troisième étape : prenez note et commencez à suivre les étapes suggérées par ChatGPT. (Avec quelques changements).

Les étapes de ChatGPT pour aider à planifier le prochain événement de collecte de fonds de votre organisation sont un excellent point de départ. Nous les avons réorganisées et nous en avons ajouté quelques-unes. Et, c'est la réalité de ChatGPT, il produira un bon contenu pour vous aider à démarrer. Voici nos suggestions :

Définissez clairement vos objectifs, votre public et votre budget. Faites un remue-méninges pour trouver des idées d'événements. Trouvez un thème. Fixez une date. Choisissez un lieu ou planifiez un itinéraire. Planifier le programme. Recruter des bénévoles. Demander les licences et permis nécessaires. Identifier les sponsors. Promouvoir l'événement sur les médias sociaux, dans la communauté et par courrier électronique. Choisissez une plateforme qui vous aidera à vendre des billets ou à collecter des fonds. Nous vous recommandons Zeffy, mais nous avons un parti pris. Assurez le suivi en envoyant des messages et des courriels de remerciement.

Quatrième, cinquième, sixième étape, etc. : continuez à utiliser ChatGPT pour vous aider presque à chaque étape.

Si vous avez besoin d'aide pour trouver des lieux ou planifier votre itinéraire, demandez de l'aide à ChatGPT. (Il est étonnamment doué pour cela).

Vous n'êtes pas sûr des licences et des permis dont vous avez besoin ou de la manière de les demander : demandez au ChatGPT.

Les connaissances et la formation de ChatGPT ont été basées principalement sur des données de 2021 et antérieures, alors assurez-vous de vérifier les réponses qu'il produit. Vous pouvez lire Tout le monde parle de ChatGPT - y compris les organisations à but non lucratif - pour en savoir plus sur le fonctionnement réel de ChatGPT.

Vous pouvez même aller plus loin et demander à ChatGPT des liens vers les sites qu'il a mentionnés.

Vous avez besoin d'aide pour rédiger des messages sur les médias sociaux, des courriels et des affiches pour promouvoir votre événement ?

Lisez Comment les organisations à but non lucratif peuvent utiliser ChatGPT pour rédiger des messages sur les médias sociaux - ouplutôt, demandez à ChatGPT.

Vous avez besoin d'aide pour mettre en place une campagne de collecte de fonds de pair à pair ou pour trouver la meilleure plateforme de vente de billets en ligne pour les organisations à but non lucratif ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif et nous serions ravis de vous aider à organiser votre prochain événement. (Nous proposons même la vente de billets en ligne pour les organisations à but non lucratif. Et nous ne facturons aucun frais, pas même les frais de transaction).

Envie de vous inspirer pour vos e-mails de suivi et de remerciement ?

Lire : Utilisez ChatGPT pour écrire un email de remerciement pour les donateurs ou tout autre email pour votre organisation à but non lucratif et mettez ChatGPT au travail.