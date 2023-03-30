Si vous avez l'impression que tout le monde parle de ChatGPT en ce moment, vous n'êtes pas le seul. Nous en sommes obsédés ici à Zeffy, lui demandant d'écrire des titres pour notre site web, de tout résumer, de prédire l'avenir, et même de nous aider à rédiger cet article. Et, vous savez quoi, une fois qu'on a oublié la possibilité terrifiante que ChatGPT prenne un jour le contrôle du monde et nous laisse tous sans emploi, c'est plutôt amusant. Mais...

‍

ChatGPT peut-il aider votre organisation à but non lucratif de manière significative ?

Nous avons décidé de demander à ChatGPT s'il pensait pouvoir être un outil utile, un assistant, un stagiaire... pour une organisation à but non lucratif, puis nous avons examiné ses réponses et y avons ajouté nos réflexions basées sur nos expériences humaines et tout ce que nous savons sur ChatGPT et le secteur à but non lucratif.

Avant d'entrer dans les détails, nous avons pensé résumer nos pensées. Tout d'abord, ChatGPT n'est pas une solution magique qui peut tout faire à votre place. Il s'agit plutôt d'un stagiaire ou d'un membre de l'équipe junior qui peut vous aider en produisant un premier projet solide que vous devrez absolument examiner.

‍

Ce que ChatGPT peut faire pour votre organisation à but non lucratif :

Recherche fondamentale.

Rédiger de solides premières ébauches de courriels et d'articles.

Rédiger des messages pour les médias sociaux.

Organiser et planifier des événements de collecte de fonds.

Rédiger du contenu pour votre site web.

Écrire du code et vous aider à construire votre site web à but non lucratif.

vous aider à rechercher et à répondre aux demandes de subvention.

Résumez à peu près tout ce que vous copiez et collez dans le logiciel.

vous aider à organiser vos idées en une structure de présentation solide ou un plan.

‍

Ce que ChatGPT ne devrait probablement pas faire pour votre organisation à but non lucratif - pour l'instant :

Ne faites pas trop confiance aux résultats produits par ChatGPT. Tout ce qu'il produit existe déjà quelque part et il ne fait pas de distinction entre les faits et la fiction. (Il est même arrivé qu'il invente des choses en fonction de la réponse qu'il pense que vous souhaitez obtenir).

ChatGPT n'est pas Google. Il ne renverra pas une liste de résultats impartiaux que vous pourrez lire et vérifier. Il produira, à l'aide d'une technologie de texte prédictif plus avancée, un contenu qui ressemble beaucoup à celui d'un être humain. Erreurs incluses.

ChatGPT a été formé sur des données collectées avant 2021. On ne peut donc pas se fier à ce qui se passe après cette date.

‍

Nous avons rédigé quelques articles pratiques pour vous aider, vous et votre association, à tirer le meilleur parti de ChatGPT.

Comment poser une question à ChatGPT : Conseils pour obtenir de meilleures réponses.

Comment les organisations à but non lucratif peuvent utiliser ChatGPT pour rédiger des messages sur les médias sociaux.

Utilisez ChatGPT pour écrire un email de remerciement aux donateurs ou tout autre email pour votre organisation à but non lucratif.

ChatGPT peut vous aider à planifier votre prochain événement de collecte de fonds.

Oui, ChatGPT peut aider les organisations à but non lucratif dans leur processus de demande de subvention. En quelque sorte.

‍

Qu'est-ce que le ChatGPT et les organisations à but non lucratif doivent-elles s'en préoccuper ?

La réponse courte est que ChatGPT est un modèle d'IA conversationnelle développé par OpenAI. Mais si vous êtes comme nous, cela ne vous sera probablement pas très utile.

Voici donc une explication plus longue : Profond, drôle, sérieux, plein d'esprit, utile, qui sait tout, ChatGPT est un chatbot d'intelligence artificielle gratuit formé sur un modèle de texte prédictif qui ressemble étonnamment à un être humain. Il peut générer des réponses à presque toutes les questions, vous aider à rédiger un courriel, traduire et même écrire du contenu - comme, par exemple, une nouvelle sur un dinosaure et un poisson rouge qui créent une nouvelle association à but non lucratif qui lutte pour les droits des animaux. (Nous avons demandé à ChatGPT de l'écrire et Beasts Unite : The Story of a Dinosaur and a Goldfish Who Fought for Animal Rights (Les bêtes s'unissent : l'histoire d'un dinosaure et d'un poisson rouge qui lut tent pour les droits des animaux). Si tout cela semble trop beau pour être vrai, c'est que c'est le cas.

ChatGPT trouve ses réponses en passant au peigne fin d'énormes quantités de données qu'OpenAI a recueillies sur Internet et d'autres sources datant de 2021 et avant.1 La façon dont il sait quoi et comment répondre est basée sur la façon dont il a été formé (avec des connaissances basées sur des informations datant de 2021 et avant seulement) et sur la façon dont nous structurons nos messages-guides et nos questions.

ChatGPT n'est pas conscient de lui-même. Il prend nos invites, trouve ce qu'il pense être des informations pertinentes dans son vaste volume de données d'entraînement et les convertit en paragraphes de texte. Ce qui, ne vous méprenez pas, est très cool et utile. Il peut apprendre des questions et des informations que nous lui donnons (ce qui est bon et mauvais - et si nous lui disons un mensonge ?), mais il n'est pas encore autonome à 100 %. Les humains d'OpenAI examinent toujours les résultats de ChatGPT et appliquent des directives destinées à corriger la réalité sauvage et sans loi qu'est l'internet.

‍

Pourquoi tout le monde parle-t-il de ChatGPT ?

Nous pensons que c'est Stephen Shankland, de CNET, qui l'a le mieux exprimé :

Même si vous ne vous intéressez pas à l'intelligence artificielle, il est temps de vous intéresser au ChatGPT, car il s'agit d'une affaire importante.2

Mais pourquoi ?

La réponse la plus simple est que ChatGPT est une IA qui fonctionne réellement et qui est amusante à utiliser. Pour la première fois, nous pouvons taper des messages en langage naturel et obtenir des réponses qui ont un sens, ou du moins qui semblent en avoir un. ChatGPT se souvient de votre conversation et utilise l'historique de vos chats pour mieux informer ses prochaines réponses.

Il peut être créatif et ses réponses semblent, en fait, sûres d'elles. Mais le plus important, c'est que ChatGPT a été adopté. Les gens aiment l'utiliser et, lorsqu'il s'agit de technologie, c'est souvent le seul facteur de différenciation qui compte.

Mais, comme le prévient OpenAI (le créateur de ChatGPT), ChatGPT est loin d'être parfait. Certaines de ses imperfections sont faciles à repérer, d'autres non.

Voici le problème : ChatGPT ne sait pas exactement quoi que ce soit. Il s'agit d'une IA entraînée à reconnaître des schémas dans de vastes étendues de textes récoltés sur l'internet, puis entraînée à nouveau avec l'aide d'un humain pour fournir un dialogue plus utile et de meilleure qualité. Les réponses que vous obtenez peuvent sembler plausibles et même faire autorité, mais elles pourraient bien être totalement erronées, comme le prévient OpenAI.2 - Stephen Shankland

‍

Comment ChatGPT est devenu si doué pour écrire tout et n'importe quoi, y compris des messages sociaux pour des collectes de fonds.

ChatGPT a été entraîné sur 570 Go de données (livres, textes web, Wikipédia, articles et autres écrits sur Internet). Qu'est-ce que 570 Go de données ? Il s'agit d'environ 300 milliards de mots d'informations. Il utilise toutes ces connaissances pour deviner le mot suivant dans une phrase et, pour ce faire, il a dû être entraîné.3

ChatGPT a été alimenté en messages et en questions et ses réponses ont été évaluées, classées et corrigées. Encore et encore.

Ce qui distingue ChatGPT, c'est qu'il continue d'apprendre tout en devinant le mot suivant, améliorant constamment sa compréhension des messages-guides et des questions pour devenir l'ultime expert en la matière.3

En gros (mot dangereux dans le domaine de la technologie), ChatGPT prédit le mot suivant en se basant sur des milliards et des milliards de points de données et sur la structure des questions que nous posons.4

Nous savons tous que l'information sur Internet est assez infinie et pas toujours exacte, ce qui signifie que ChatGPT n'a pas toujours raison. Cela signifie également que ChatGPT est susceptible de proposer un contenu et des réponses attendus, ennuyeux, formulés, insensibles, erronés et, bien sûr, basiques.5

En d'autres termes : ChatGPT ne peut rien créer de nouveau. Mais il peut aider votre association à se démarquer ou, à tout le moins, vous donner une longueur d'avance.

Par exemple, nous avons demandé à ChatGPT de nous aider à rédiger un message social.

Pour rédiger ce message social, ChatGPT a combiné les informations que nous lui avons fournies avec toutes les connaissances sur lesquelles il a été formé et a rédigé un message social assez générique. En toute honnêteté, nous avons posé une question assez générique sans contexte ni information. C'est l'étape suivante qui montre vraiment les capacités de ChatGPT. Comme nous l'avons mentionné précédemment, ChatGPT peut apprendre au fur et à mesure et peut également réviser son propre travail si vous lui donnez de nouvelles informations. C'est ce que nous avons fait :

ChatGPT peut écrire des messages sociaux pour vous, assurez-vous simplement de lui donner les bonnes informations, de le réviser et de l'éditer, l'éditer, l'éditer. Nous avons écrit un article complet sur l'utilisation de ChatGPT pour vous aider, vous et votre association, à rédiger des messages sur les médias sociaux : Comment les organisations à but non lucratif peuvent utiliser ChatGPT pour rédiger des messages sur les médias sociaux.

‍

ChatGPT est là pour aider les organisations à but non lucratif.

Il est facile de se laisser emporter par les possibilités de ChatGPT. Il y a beaucoup d'idées sur l'avenir de ChatGPT et sur la façon dont il va presque tout changer. Mais il est toujours capable de donner un coup de main aux organisations à but non lucratif dans la création de contenu pour la collecte de fonds. Et c'est une bonne nouvelle, car si ChatGPT est considéré comme bon à quelque chose, c'est à aider à écrire du contenu en transformant l'information que vous lui donnez en quelque chose que vous pouvez utiliser.

‍

ChatGPT peut vous aider à rédiger des courriels à l'intention des donateurs.

Nous ne savons pas ce qu'il en est pour vous, mais nous passons beaucoup de temps à écrire des e-mails et une grande partie de ce temps est consacrée à la première version. ChatGPT peut vous aider.

Nous avons écrit un article à ce sujet : Utilisez ChatGPT pour écrire un email de remerciement pour les donateurs ou tout autre email pour votre organisation à but non lucratif. Mais, pendant que nous y sommes :

Parfois, bien souvent, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un premier jet devant nous pour nous mettre au travail. Avec ChatGPT, tout ce que vous avez à faire est de saisir les informations que vous voulez et de lui demander d'"écrire un email de collecte de fonds" ou d'"écrire un email de remerciement" et il se mettra au travail. Vous pouvez même lui demander d'affiner son travail. "Faites-le plus court", "ajoutez quelque chose sur les droits des animaux", tout ce que vous voulez.

Il ne sera probablement jamais parfait, mais ChatGPT est un bon point de départ. Et, en cas de doute, il peut vous aider à trouver quelques idées, à vous orienter vers certaines ressources et à trouver des informations.

‍

ChatGPT peut-il vous aider à planifier le prochain événement de collecte de fonds de votre association ?

La réponse courte est oui. C'est là que nous pensons que ChatGPT montre vraiment sa valeur. Vous pouvez être aussi général ou précis que vous le souhaitez. Vous pouvez spécifier une saison, une ville, une cause, une tranche d'âge, un sport et ChatGPT vous proposera une liste d'idées pour vous aider à démarrer.

Nous avons même demandé à ChatGPT de revoir sa réponse et de rendre les idées plus "axées sur la communauté" et nous n'avons pas été déçus :

Un festival du film ! Une fête de quartier ! Une fresque murale ! Il y a quelques idées uniques là-dedans. Et si vous le demandez, ChatGPT peut même vous aider à planifier votre événement de collecte de fonds.

‍

Une dernière mise en garde pour les organisations à but non lucratif qui utilisent ChatGPT.

Nous avons pensé terminer sur une note personnelle et un avertissement. ChatGPT peut sembler être la solution que nous attendions tous et, d'une certaine manière, elle l'est. Mais il n'est pas parfait et rien, à notre connaissance, ne remplacera le contexte et la créativité d'un véritable être humain. Veillez donc à :

Lisez le travail qu'il produit.

Vérifiez deux fois les informations qu'il recherche.

Demandez-lui de réviser, réviser, réviser.

Pourquoi ? Nous vous laissons découvrir la fin de notre conversation avec ChatGPT.

Zeffy : Comment puis-je faire fonctionner le peer-to-peer pour mon projet de fresque communautaire ?



ChatGPT : La collecte de fonds de pair à pair peut être un outil puissant pour votre projet de murale communautaire ! Voici quelques étapes à suivre pour que cela fonctionne :

1. Choisissez une plateforme de collecte de fonds de pair à pair qui s'aligne sur les valeurs et les objectifs de votre organisation. Parmi les options les plus populaires, citons Zeffy, GoFundMe et Classy.

2. Créez une page de campagne qui explique votre projet de peinture murale communautaire et pourquoi il est important.

3. Contactez votre réseau de supporters et demandez-leur de créer leurs propres pages de collecte de fonds pour soutenir le projet. Fournissez-leur du matériel et des informations qu'ils pourront utiliser pour partager la campagne avec leurs amis et leur famille.

4. Fixez des objectifs de collecte de fonds réalistes pour votre organisation et vos collecteurs de fonds individuels.

5. Tenez vos collecteurs de fonds et vos sympathisants informés de l'avancement du projet et de la manière dont leurs dons font la différence.

6. Veillez à remercier vos collecteurs de fonds et vos donateurs pour leur soutien.

Vous l'avez remarqué ? Parce que nous l'avons remarqué. ChatGPT n'a même pas inclus Zeffy dans ses options de plateforme de collecte de fonds.

Zeffy : Vous n'avez pas mentionné Zeffy comme plateforme de collecte de fonds populaire.



ChatGPT : Je m'excuse de ne pas avoir mentionné Zeffy comme plateforme de collecte de fonds peer-to-peer. Zeffy est certainement une excellente option pour les organisations à but non lucratif à la recherche d'une solution de collecte de fonds simple et gratuite. La plateforme de Zeffy permet aux organisations de créer des pages de collecte de fonds personnalisables et ne facture pas de frais de plateforme, bien qu'elle traite les transactions par carte de crédit moyennant des frais de traitement minimes. Zeffy offre également diverses fonctionnalités telles que l'intégration des médias sociaux, la collecte de fonds en équipe et l'analyse en temps réel pour aider les organisations à but non lucratif à gérer et à suivre efficacement leurs campagnes de collecte de fonds de pair à pair.



Zeffy : Zeffy ne facture pas de frais de traitement aux organisations à but non lucratif pour les transactions par carte de crédit.



ChatGPT : Je vous prie de m'excuser pour l'erreur commise dans ma réponse précédente. Après de plus amples recherches, j'ai confirmé que Zeffy ne facture pas de frais de traitement pour les transactions par carte de crédit. Il s'agit d'une caractéristique unique de la plateforme, car de nombreuses autres plateformes de collecte de fonds facturent des frais de traitement pour les transactions par carte de crédit. Cela signifie que chaque dollar donné à une organisation à but non lucratif par l'intermédiaire de Zeffy va directement à l'organisation, ce qui est un grand avantage pour les organisations qui cherchent à maximiser leurs efforts de collecte de fonds. Je vous remercie d'avoir attiré mon attention sur ce point et j'espère que cet éclaircissement vous sera utile.

Au moins, c'est réglé. Mais juste pour être sûr...

Zeffy : Avez-vous entendu parler de Zeffy et qu'est-ce qui le rend unique ?



ChatGPT : Oui, je connais Zeffy, qui est une plateforme de collecte de fonds visant à aider les organisations à but non lucratif à collecter des fonds sans frais. Ce qui rend Zeffy unique, c'est qu'il ne facture pas de frais de transaction ou d'installation, ce qui signifie que 100 % des dons vont directement à l'organisation à but non lucratif. Au contraire, Zeffy s'appuie sur les pourboires volontaires des donateurs pour soutenir les opérations de la plateforme. En outre, Zeffy offre une variété d'outils et de fonctionnalités pour aider les organisations à but non lucratif dans leurs campagnes de collecte de fonds, tels que des pages de dons personnalisables, l'intégration des médias sociaux et l'analyse des données.



Zeffy : Vous avez réussi ! Nous préférons le terme "contributions volontaires" à celui de "pourboires volontaires", mais c'est une discussion pour une autre fois.



ChatGPT : Je m'excuse pour le choix de la formulation. Le terme "contributions volontaires" est plus précis et plus approprié pour décrire ce qu'offre Zeffy. Merci de me l'avoir fait savoir. Si vous avez d'autres questions ou préoccupations, n'hésitez pas à les poser.

ChatGPT est là pour rester. Il est bon dans ce qu'il fait et il s'améliore rapidement. Vous pouvez donc l'essayer. Si vous l'utilisez correctement, il pourrait même vous faire gagner du temps.