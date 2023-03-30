Dans le cadre de ChatGPT, la façon dont vous posez votre question est presque aussi importante que ce que vous demandez.

Nous allons aller droit au but : ChatGPT est un outil puissant et, comme tout outil, apprendre à l'utiliser correctement vous aidera, vous et votre association, à en tirer le meilleur parti. Qu'il s'agisse de s'assurer que vous savez ce que vous voulez demander ou de demander vos réponses sous forme de tableau (vraiment, vous pouvez le demander à ChatGPT), il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez faire - ou demander à ChatGPT de faire - pour vous.

‍

Les bases de ChatGPT pour les organisations à but non lucratif.

Poser une question sur ChatGPT n'est pas aussi simple que sur Google, mais cela s'en rapproche.

Tout d'abord, vous devez créer un compte. C'est certainement un obstacle, mais les avantages l'emportent sur les inconvénients. Le plus grand avantage : vous pourrez accéder à l'historique de toutes vos questions et conversations avec ChatGPT.

Après avoir créé votre compte, vous pouvez commencer à poser des questions. Nous avons créé cinq étapes pour vous aider à formuler vos questions pour ChatGPT.

Sachez ce que vous voulez demander. Vous pouvez demander à ChatGPT de vous fournir des informations, de résoudre un problème ou de vous écrire un e-mail. Essayez de ne pas poser de questions ouvertes. Cela peut conduire à des réponses non pertinentes, confuses ou hilarantes. Et vérifiez TOUJOURS les faits dans les réponses fournies par ChatGPT. Soyez bref et concis. Plus vous ajoutez de détails, plus il sera difficile pour ChatGPT de comprendre ce que vous demandez. Essayez donc de ne pas utiliser de mots ou d'informations inutiles. Ce ne sera pas facile. ChatGPT peut paraître très humain, mais n'oubliez pas que ChatGPT est un robot : ChatGPT est un robot, il n'est donc pas nécessaire d'être poli. "Il est plus efficace d'écrire un message social sur la campagne de collecte de fonds de l'organisation à but non lucratif xyz que d'écrire un message social sur la campagne de collecte de fonds de l'organisation à but non lucratif xyz. Pour obtenir de bons résultats, vous devrez demander à ChatGPT de réviser. Ne soyez donc pas timide. Demandez à ChatGPT de raccourcir le texte, d'ajouter une date, de vérifier l'exactitude des informations. Fournissez suffisamment d'informations pour que ChatGPT comprenne le contexte de la conversation. Indiquez clairement les informations que vous souhaitez obtenir de ChatGPT.

‍

Conseils aux organisations à but non lucratif pour obtenir de meilleures réponses.

En dehors de ce qui est attendu (écrire du contenu, répondre à des questions philosophiques, se faire passer pour des personnes célèbres et créer des listes de top 10), ChatGPT peut vraiment faire beaucoup de choses - il suffit de le demander. Voici quelques exemples surprenants et utiles de ce que ChatGPT peut faire pour vous et votre association.

‍

Copiez et collez tout.

Lorsqu'il s'agit de gagner du temps et de tirer le meilleur parti de ChatGPT, le copier-coller est votre nouveau meilleur ami. Collez le texte dans ChatGPT et copiez les réponses. Cela peut sembler évident, mais cela vous fera gagner beaucoup de temps.

‍

Demandez à ChatGPT de résumer.

Que vous ayez besoin de résumer un document, un article, un CV ou un article de blog, même si vous l'avez écrit, ChatGPT peut vraiment faire des merveilles. Demandez à ChatGPT de "Résumer :", puis collez le texte. Veillez à le relire et rappelez-vous que vous pouvez toujours lui demander de le retravailler, de le rendre plus court, plus accrocheur ou même d'inclure un élément d'information spécifique.

‍

ChatGPT peut traduire pour votre organisation à but non lucratif.

Non, vraiment, c'est possible. Nous vous conseillons toujours d'examiner votre travail ou de le faire examiner par une personne réelle, mais, tout comme Google Translate, il fait des merveilles en cas de besoin.

‍

Fixer des limites aux réponses de ChatGPT.

Vous avez besoin de ChatGPT pour résumer un travail en 160 caractères ? Demandez-le. Avez-vous besoin qu'il écrive un courriel sur la vente de billets en ligne pour votre organisation à but non lucratif et qu'il indique une date, une heure, un lieu, un prix, etc. précis ? Il peut le faire.

‍

Obtenez vos idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif sous forme de tableau.

Celle-ci est très utile. Vous pouvez demander à ChatGPT de produire une liste d'idées d'événements de collecte de fonds peer-to-peer dans un tableau compatible avec Microsoft Excel ou Google Sheets.

‍

Gardez vos donateurs à l'esprit.

Si vous souhaitez utiliser ChatGPT pour vous aider à trouver des lieux d'événements appropriés dans votre ville, trouver une liste d'idées de campagnes de pair-à-pair pour une cause spécifique ou rédiger un message social destiné aux femmes âgées de 35 ans et plus qui vivent en Californie, vous pouvez le faire.

‍

‍

Fournissez à ChatGPT des données sur les collectes de fonds passées ou des thèmes de campagne pour l'aider.

Vous pouvez donner à ChatGPT des exemples à imiter, à utiliser ou à exclure. Par exemple, vous pouvez saisir une liste de thèmes d'événements que vous aimez et demander à ChatGPT de vous proposer une liste d'idées pour votre événement à but non lucratif.

‍

‍

Donnez des informations à ChatGPT et il vous surprendra.

Si vous connaissez la date et la taille de votre événement, demandez à ChatGPT de vous indiquer des lieux dans votre région qui pourraient convenir. Si vous avez besoin d'idées de repas pour un déjeuner de bénévoles, entrez toutes les informations diététiques dont vous disposez et demandez un menu. Les options sont infinies. Vous pouvez même lui dire ce que vous avez dans votre réfrigérateur et lui demander une recette. (Moins utile pour votre association, mais très utile pour lutter contre le stress lié à la planification des repas en semaine).

‍

ChatGPT peut vous conseiller.

C'est vrai. Si vous souhaitez obtenir des conseils sur la manière de demander un permis municipal pour votre événement (peut-être devez-vous fermer certaines routes de la ville pour votre course de charité), ChatGPT peut vous aider. Il suffit de faire preuve de bon sens et, en cas de doute, de vérifier les faits.

‍

ChatGPT aime expliquer tout et n'importe quoi.

Vous voulez savoir comment demander des statues de charité ? ChatGPT peut vous aider. Vous voulez savoir comment imprimer des badges à la maison ? Que contient un classeur de bénévoles ? Qu'est-ce que les frais généraux et pourquoi sont-ils si importants pour les organismes sans but lucratif ? N'hésitez pas à poser la question à ChatGPT.

‍

Parce que tout n'est pas forcément lié au travail...

ChatGPT peut trouver des recettes pour tous les repas dont vous avez envie et, parce qu'il peut vraiment tout faire, il peut aussi vous préparer un programme de remise en forme. (Vous devrez cependant lui indiquer votre poids et vos objectifs personnels.) Oh, et ChatGBT peut aussi faire de l'art. En quelque sorte.